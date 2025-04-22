10 bezplatných šablon pro retrospektivu sprintu v ClickUp, Excel a Word

Pokud chce váš agilní tým udržet náskok před konkurencí, je třeba se zaměřit na neustálé zlepšování.
…A jaké je tajemství toho, jak zůstat vždy o krok napřed?
Efektivní Sprint Retrospectives, které oslavují vaše úspěchy a zároveň zabraňují opakování předchozích chyb. Správně provedené Sprint Retrospectives umožňují týmům lépe spolupracovat, kriticky myslet a zavádět významné změny před dalším sprintem.
Zní to jednoduše, ale ve skutečnosti existuje spousta možností formátu retrospektivy, ze kterých si můžete vybrat v závislosti na požadovaném výsledku. Naštěstí nemusíte být odborníkem na plánování sprintů, abyste si mohli vybrat formát, který je pro váš tým nejvhodnější – stačí vám přizpůsobitelná šablona, abyste se připravili na úspěch.
Použijte tohoto průvodce jako výchozí bod pro všechny vaše potřeby týkající se Sprint Retrospective – najdete zde odpovědi na nejčastější dotazy, nezbytné funkce šablon a přístup k 10 dynamickým šablonám pro Excel, Word a ClickUp.
Co je to Sprint Retrospective?
Jak se říká, zpětný pohled je vždy jasný, a to je v podstatě hlavní myšlenka častých Sprint Retrospectives.
Sprint Retrospective je agilní událost, při které mohou Scrum týmy otevřeně a upřímně reflektovat své minulé výkony, aby v budoucnu mohly provést pozitivní změny. Tato setkání se konají na konci sprintu, aby se zhodnotilo, co fungovalo a co nefungovalo.
Sprint Retrospectives jsou velmi doporučovány pro Scrum týmy a mohou být pořádány tak často, jak je potřeba, aby se udrželo časté zlepšování a soustředění na neustálý pokrok. Mezi užitečné otázky, které můžete položit při příštím Sprint Retrospective, patří:
- Co se povedlo?
- Co mohlo být lepší?
- Co bychom neměli opakovat?
- Na co bychom se měli zaměřit v příštím sprintu?
Tyto otázky se mohou lišit v závislosti na vašem týmu a odvětví, ale nasměrují diskusi správným směrem. Zapojení je v retrospektivních schůzkách zásadní – bez konstruktivní a upřímné konverzace tým nezíská stejné výhody.
Podívejte se na našeho průvodce schůzkou k hodnocení sprintu!
Jak jinak můžete co nejlépe využít své retrospektivy? Ukážeme vám to. 🙂⬇️
10 bezplatných šablon pro retrospektivu sprintu
Šablony Sprint Retrospective byly vytvořeny pro týmy s tímto konkrétním případem použití a lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jakémukoli formátu. Odvedou za vás těžkou práci, pokud jde o vytvoření produktivního základu pro vaše schůzky, a lze je podle potřeby upravit tak, aby byly obecné nebo komplexní, a to pomocí několika jednoduchých úprav.
Šablony byly navrženy tak, aby vám pomohly vždy co nejlépe využít vaše Sprint Retrospectives – a většina z nich je zcela zdarma.
Šablony Sprint Retrospective nejsou jen skvělým způsobem, jak ušetřit čas při přípravě opakujících se schůzek, ale také vám pomohou lépe se orientovat ve funkcích projektového řízení a zefektivnit vaše týdenní procesy.
Než se pustíte do hledání na webu, začněte tady, kde máte přímý přístup k 10 nejlepším šablonám Sprint Retrospective pro ClickUp, Excel a Word. 🙌🏼
1. Šablona ClickUp Sprint Retrospective
Šablona Sprint Retrospective od ClickUp je digitální tabule vhodná pro začátečníky, která slouží ke sdílení zpětné vazby s vaším týmem. Zobrazte, co se podařilo, co nevyšlo podle plánu a jaké změny jsou nutné.
Můžete také určit, zda budou zahrnuty do denních schůzek Scrum, retrospektivních schůzek nebo plánů Sprint. Je důležité si uvědomit, že počet lidí v každém týmu není nijak omezen. Navíc máte úplnou kontrolu nad tím, do jaké míry můžete jednotlivé panely přizpůsobit.
Chcete-li použít tuto šablonu Whiteboard, stačí kliknout na digitální lepící poznámku a zadat text. Poté ji přetáhněte do správné kategorie.
2. Šablona ClickUp Start, Stop, Continue
Šablona Start, Stop, Continue od ClickUp pomáhá týmu sdílet své myšlenky a zpětnou vazbu k předchozímu sprintu nebo projektu. Šablona obsahuje dva stavy a dva typy zobrazení.
Šablona vás provede dotazováním týmu Scrum, co by podle nich mělo začít, skončit nebo pokračovat. Na základě zpětné vazby byste měli získat hlavní seznam nápadů, které můžete nakonec využít k vylepšení svých procesů a přístupů.
Vytvářejte praktické úkoly přímo ze své tabule Start, Stop, Continue a šablonu znovu použijte k zefektivnění budoucích sprintů!
3. Šablona ClickUp Basic Retrospectives
Pokud jste v provádění retrospektiv Sprintů nováčkem, pak je základní šablona retrospektivy ClickUp skvělým místem, kde začít. S touto šablonou získáte seznam nejlepších postupů pro spolupráci a příklad programu.
Je to ideální pro uspořádání souvisejících konverzací do jednoho společného pracovního centra. Za zmínku v této šabloně pro rychlou retrospektivu stojí funkce, díky které můžete přiřadit komentář kterémukoli členovi týmu, aby vyřešil daný úkol.
Tip pro profesionály: Použijte stejný dokument Retrospective Doc pro nadcházející sprinty a zaznamenejte klíčové poznatky na samostatné stránce!
4. Šablona událostí ClickUp Agile Sprints
Pro agilní týmy používající metodiku Agile Scrum je šablona Agile Sprint Events Template od ClickUp velmi užitečná, protože poskytuje snadný způsob, jak dokumentovat poznámky ze schůzek, rozhodnutí a události. Týmy mohou uvést cílové publikum a účel schůzky, datum konání schůzky, její délku a účastníky.
Šablona obsahuje tři stránky: Plánování sprintu, Agilní sprintové události a Denní standup. Pomůže vám nastartovat proces schůzky a poskytne vašemu agilnímu týmu rámec pro plánování a neustálé zlepšování sprintů.
Uživatelé mohou přidat libovolný počet akčních položek a seřadit je podle priority, aby vytvořili další iteraci. Nakonec máte možnost integrovat tuto šablonu do svých stávajících nástrojů pro lepší synchronizaci procesů!
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
5. Šablona ClickUp Agile Scrum Management s retrospektivami
Šablona Agile Scrum od ClickUp obsahuje vše podstatné: backlogy, sprinty, správu testů a retrospektivy. Pokud jste s touto šablonou nováčkem, otevřete dokument Jak začít, kde najdete tipy na osvědčené postupy!
Šablona Agile retrospective vám nabízí několik počátečních stavů, ze kterých si můžete vybrat, včetně Pending (Čeká), In Progress (Probíhá), Done (Hotovo) a Declined (Odmítnuto). Pro další přizpůsobení použijte funkce tagů a vlastních polí, které vám poskytnou další kontext bez zbytečného nepořádku.
Pro lepší organizaci máte k dispozici šest typů zobrazení, včetně Kanban tabulek a seznamů.
Jako Scrum Master už se nemusíte potýkat s přetékající schránkou plnou dotazů vývojářů, zpětné vazby od zákazníků nebo odpovědí z testování. Všechny své sprinty můžete plánovat, sledovat a spravovat na jednom místě!
Pokud se složení vašeho týmu změnilo uprostřed sprintu, tato šablona vám nabízí flexibilitu při stanovení nových rychlostí s novými referenčními body. Můžete snadno přesunout všechny nedokončené položky backlogu, aniž byste museli znovu zadávat data nebo ztrácet cenné informace.
Bonus: Šablony Scrum
6. Šablona Excel Sprint Retrospective od Stakeholder Map
Pokud dáváte přednost šabloně Starfish Retrospective, tato šablona z Excelu je skvělým výchozím bodem. Pomůže vám sledovat klíčové momenty, slabá místa a způsoby, jak každý projekt vylepšit. Výhodou této šablony je, že se jedná o list připravený k tisku, který můžete ihned použít.
Posuňte své zkušenosti s šablonami na vyšší úroveň integrací kalkulačky s podmíněným formátováním do šablony Sprint Retrospective v Excelu pro přesnější sledování projektu. Navíc můžete snadno sledovat průběh projektu v Excelu, což vám umožní činit lepší rozhodnutí ohledně projektu v průběhu jeho realizace.
7. Šablona pro retrospektivu Scrumu v Google Sheets
Šablona Scrum Retrospective v Google Sheets umožňuje členům týmu zamyslet se nad tím, co se povedlo, co se nepovedlo a co by se dalo zlepšit. Týmy mohou společně připravovat a upravovat poznámky při vytváření úkolů, což by mělo pomoci proměnit minulé zkušenosti v plány do budoucna.
Tato šablona vyniká svou přizpůsobivostí. Její strukturu lze snadno upravit tak, aby vyhovovala jedinečnému přístupu týmu. Navíc je volně dostupná pro všechny, takže se každý může snadno seznámit s hlavními body.
Je důležité si uvědomit, že tuto šablonu můžete propojit s nástroji pro workflow vaší organizace. To revolučním způsobem změní způsob, jakým tým řeší přidělené úkoly, a tím zajistí lepší sladění vašeho pracovního prostředí.
8. Šablona Sprint Retrospective pro Microsoft Word od Template.net
Šablona Sprint Retrospective pro Microsoft Word vám poskytuje jednoduchý, ale účinný způsob organizace vašich schůzek Sprint Retrospective. Tento snadno použitelný agilní nástroj pro řízení projektů vám pomůže s každodenním plánováním Scrum a Sprint. Skvělé je, že není potřeba žádná instalace a je připraven k okamžitému použití. Díky tomu, že je vhodný pro jakékoli zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů a stolních počítačů, je ideální pro týmy pracující na dálku.
Tato šablona vám nejprve pomůže shromáždit data. Obsahuje pole, do kterých můžete zadat čas retrospektivy a účastníky. Poté můžete nápady uspořádat do pěti řádků, které podrobně popisují činnosti, které je třeba zahájit, zastavit, pokračovat, synergizovat nebo omezit. Úplně dole máte řádek pro poznámky, kde můžete zaznamenat body diskuse a přiřadit následné akce.
9. Šablona Sprint Retrospective pro Microsoft Word od Template.net
Šablona Product Sprint Retrospective pro Microsoft Word je užitečná pro produktové manažery, kteří chtějí pochopit, co fungovalo, co nefungovalo a co se dalo po každém sprintu udělat lépe.
Díky této šabloně bude stále snazší poučit se z minulých neúspěchů a předvídat problémy, protože je bude možné identifikovat dříve. Správce schůzky by měl být schopen sestavit seznam závazků pro další iterace, které pomohou dlouhodobě zlepšit výkonnost týmu.
10. Šablona Sprint Retrospective pro Microsoft Word od Template.net
Šablona Sprint Retrospective v aplikaci Microsoft Word umožňuje týmu zhodnotit určité časové období, které je obvykle delší než jeden sprint. Tato šablona vede tým k vytvoření společné reality, vyjádření a uznání aktuálních zkušeností a shromáždění dalších kroků.
Tato šablona obsahuje pole, do kterého může správce schůzky zadat informace o schůzce, jako jsou účastníci schůzky a diskutované téma.
Co dělá dobrou retrospektivu sprintu
Úspěch vaší schůzky Sprint Retrospective závisí na obsahu vašich diskusí.
Každý člen by měl na retrospektivu přijít s...
- Otevřená mysl, připravená spolupracovat s týmem
- Otázky a podněty k diskusi sdílené s dostatečným předstihem
- Zpětná vazba nebo poznámky k předchozímu sprintu
- Možná řešení
Připravit si program schůzky nebo digitální tabuli, kterou můžete použít jako pomůcku, je skvělý způsob, jak nasměrovat diskusi správným směrem a udržet ji zaměřenou na cíl – neustálé zlepšování. Navíc tak zajistíte, že budou pokryta všechna důležitá témata a nikdo neodejde ze schůzky s nezodpovězenými otázkami.
Váš program také přidá do konverzace vizuální prvek, který pomůže týmu získat nový pohled na věc nebo lépe pochopit pojmy. Právě v tomto případě se software pro bílé tabule opravdu hodí!
Během retrospektiv můžete aktualizovat svou tabuli v reálném čase, ať už se scházíte osobně nebo online. Tímto způsobem zůstane diskuse aktuální po celý další sprint a všechny další kroky budou jasně zdokumentovány do konce schůzky.
Ale místo toho, abyste začínali s prázdnou tabulí nebo dokumentem, začněte se šablonou!
Dosažte cíle pomocí šablon pro retrospektivu
Agilní týmy se spoléhají na efektivitu, aby se s každou iterací zlepšovaly – a začít se šablonou Sprint Retrospective je produktivita v té nejlepší podobě!
Ať už váš tým preferuje jakýkoli formát, určitě najdete šablonu Sprint Retrospective, která vám bude vyhovovat! Ale místo toho, abyste se spokojili s jednou, která vás nutí vybrat si mezi editory dokumentů, softwarem pro digitální tabule nebo kontingenčními tabulkami, vyberte si řešení, které podporuje vše – ClickUp!
ClickUp je jediná platforma pro zvýšení produktivity s více než 15 jedinečnými zobrazeními pro vývoj a vizualizaci jakéhokoli pracovního postupu. Díky stovkám přizpůsobitelných funkcí a více než 1 000 integrací ClickUp spojuje veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jednoho kolaborativního centra. To nejen zvyšuje hodnotu vašich Sprint Retrospectives každý týden, ale je také ideální pro agilní týmy, které chtějí neustále zefektivňovat své procesy.
Díky dashboardům, kolaborativním tabulkám ClickUp Whiteboards, dokumentům a rozsáhlé knihovně šablon umožňuje ClickUp týmům pracovat tak, jak chtějí, aniž by přitom musely vyčerpat svůj rozpočet.
Využijte své Sprint Retrospectives na maximum díky spoustě funkcí, neomezenému počtu úkolů, neomezenému počtu členů a dalšímu s bezplatným plánem ClickUp Free Forever. Poté ještě více zvýšíte svou produktivitu díky pokročilejším funkcím v placených plánech již od 5 $!
Jste připraveni posunout své retrospektivy na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🏆