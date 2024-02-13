10 bezplatných šablon Scrum pro sledování vašeho pracovního postupu

S technologickým pokrokem roste i složitost mnoha projektů. V průběhu let vzniklo několik rámců pro řízení projektů, které projektovým manažerům umožňují lépe sledovat a řídit průběh jejich projektů.
A scrum je jedním z takových rámců, který si získává popularitu v agilním projektovém řízení. Usnadňuje rozdělení velkých projektů na menší, snadněji zvládnutelné úkoly a sledování jejich postupu.
Správné zavedení Scrumu může členům týmu pomoci soustředit se na úkoly a dokončit projekty rychleji a s menším počtem chyb. Projektoví manažeři mohou využít šablony, aby zajistili, že jejich scrumový pracovní postup přesně odpovídá danému rámci.
V tomto příspěvku představíme deset šablon scrumu, které se hodí pro různé případy použití a pracovní postupy.
Co je šablona Scrum?
Šablona Scrum je předformátovaný dokument nebo nástroj, který se používá k pomoci týmům organizovat a plánovat práci v rámci frameworku Scrum. Šablony Scrum poskytují konzistentní, strukturovaný přístup ke správě úkolů a pokroku a mohou týmům pomoci udržet se na správné cestě a dosáhnout svých cílů v rámci agilního projektového managementu.
Mezi příklady šablon Scrum patří sprint backlogs, které obsahují seznam všech úkolů, které je třeba dokončit během konkrétního sprintu, a product backlogs, které obsahují seznam všech úkolů, které je třeba dokončit pro konkrétní projekt nebo produkt. Další šablony mohou zahrnovat programy schůzek, burndown grafy a retrospektivní zprávy.
Tyto šablony jsou navrženy tak, aby podporovaly proces Scrum a zajistily, že váš tým vývojářů softwaru bude mít společné pochopení práce, která má být provedena, a toho, jak bude provedena.
Proč jsou šablony scrumu důležité pro agilní podnikání?
Šablony Scrum jsou nezbytné pro firmy zaměřené na agilní pracovní postupy, protože poskytují strukturu a konzistenci v organizaci a plánování práce. To pomáhá scrum masterovi řídit agilní tým vývoje softwaru, aby všichni zůstali na správné cestě a dosáhli svých cílů efektivněji.
Tým si může myslet, že rozumí procesu Scrum a zná definice všech pojmů Agile Scrum nazpaměť, ale přesto nemusí být dostatečně soustředěný na to, aby správně provedl úkol scrum.
Šablona scrumu řeší tento problém pro agilní týmy:
Zajišťují, že všechny autonomní týmy mají společné pochopení práce, která má být provedena, a zároveň zlepšují přehled o postupu projektového plánu. To zefektivňuje proces a minimalizuje čas a úsilí vynaložené na organizaci a plánování práce. Umožňují softwarovým nebo agilním marketingovým týmům rychle reagovat na změny a přizpůsobovat se novým výzvám, což je v neustále se měnícím prostředí zásadní.
Co dělá šablonu scrumu dobrou?
Dobrá šablona Scrum je snadno použitelná a srozumitelná. Často se používá v rámci agilních nástrojů týmu a poskytuje pevný agilní rámec pro sledování procesu Scrum. Následuje několik faktorů, které tvoří dobrou šablonu Scrum:
- Snadné použití: Šablona by měla být snadno srozumitelná, vyplnitelná a aktualizovatelná. Měla by mít intuitivní design, který zaměstnancům umožní rychle se s ní seznámit a zároveň dodržovat agilní metodiku.
- Přehlednost: Šablona by měla sdělovat informace o procesu Scrum a aktuálním stavu projektu v rámci tohoto procesu. Nestačí, aby byla pouze srozumitelná, musí také zdůrazňovat pracovní postup Scrum.
- Podporuje proces Scrum: Mnoho šablon poskytuje stručný přehled konceptů Scrum, ale ta správná šablona jde ještě o krok dál. Usnadní sledování toho, kdo na čem pracuje, jaká je jeho role a jak daleko pokročil v jednotlivých přidělených úkolech.
- Přizpůsobitelné: Ne každý projekt je stejný. Proces Scrum je sice jednoduchý, ale jeho skutečná síla spočívá v jeho přizpůsobivosti. Ačkoli některé šablony Scrum budou navrženy pro konkrétní úkoly v rámci Scrum nebo pro konkrétní typy projektů, každá z nich by měla umožňovat dostatečné přizpůsobení, aby vyhovovala všem nezbytným případům použití.
- Automatizované: Automatizace některých šablon může ušetřit čas a zvýšit přesnost. Šablona by měla být automatizována do té míry, aby umožňovala snadné aktualizace a sledování pokroku.
- Zajišťuje přehlednost: Dobrá šablona Scrum by měla poskytovat přehled o postupu projektu, aby členové týmu mohli snadno vidět, co již bylo hotovo, na čem se právě pracuje a co ještě zbývá udělat.
- Založené na datech: Šablona by měla být založena na datech, což znamená, že by měla být schopna shromažďovat, ukládat a analyzovat data. Měla by také umožňovat snadné extrahování dat a reportů.
- Praktická: Šablona by měla obsahovat jasné, praktické další kroky a pomáhat soustředit práci týmu na celkový plán projektu.
Pokud se budete řídit těmito pokyny, může dobrá šablona Scrum pomoci týmům udržet správný směr, pracovat efektivněji a dosáhnout svých cílů – to vše pomocí správných agilních nástrojů.
10 šablon Scrum, které byste měli zvážit pro svůj tým
Tyto šablony jsou určeny pro fáze plánování a provádění scrumového workflow. Máme samostatný seznam šablon, které vašemu týmu pomohou zorganizovat Sprint Retrospective.
1. Šablona ClickUp Agile Scrum Management
Naše šablona Agile Scrum Management obsahuje všechny základní prvky pracovního postupu Scrum. Pomůže projektovým manažerům sledovat backlogy, sprinty, správu testů a retrospektivy. Tato šablona pokrývá správu scrumu z obecného hlediska a je navržena tak, aby podporovala týmy, které potřebují sledovat složité projekty a držet se stanovených cílů scrumu.
Šablona poskytuje jasný a konzistentní přístup k organizaci a plánování práce. Tato šablona scrumu navíc obsahuje dokument „Jak začít“. V něm projektoví manažeři i členové týmu najdou podrobné informace o tom, jak šablonu efektivně používat.
Díky tomuto průvodci mohou týmy rychle pochopit a implementovat funkce a vlastní pole, které šablona nabízí, a snadno ji tak začít okamžitě používat ve svém agilním procesu řízení projektů.
2. Šablona seznamu chyb ClickUp Agile Scrum
Naše šablona Agile Scrum Bugs List Template poskytuje další pohled na základní šablonu Agile Scrum Management zmíněnou výše. Zobrazení seznamu chyb usnadňuje sledování a správu chyb, jakmile se objeví, pomocí workflow scrumu. Při použití této šablony najdete přehledné a konzistentní rozhraní, které poskytuje nástroje pro identifikaci, prioritizaci a řešení chyb.
Umožňuje členům týmu zaznamenat všechny důležité informace potřebné k dokumentaci a řešení chyb, s oddíly pro popis chyby, úroveň priority, osobu odpovědnou za její řešení a její aktuální stav. Tuto šablonu lze použít ve spojení s dalšími šablonami scrumu v tomto seznamu, aby bylo zajištěno, že chyby budou identifikovány a vyřešeny včas.
Díky použití této šablony může váš scrumový tým zlepšit svou schopnost identifikovat chyby, prioritizovat je podle dopadu, který budou mít na finální produkt nebo jeho aktuální fázi, a sledovat pokrok při jejich řešení.
3. Šablona scrumové tabule ClickUp
Tato šablona scrumové tabule je dalším doplňkovým zobrazením naší šablony agilního řízení. V rámci scrumového pracovního postupu je scrumová tabule účinným způsobem, jak týmy mohou vizualizovat a organizovat svou práci, ať už se jedná o uživatelské příběhy nebo sledování chyb.
Scrumová tabule poskytuje vizuální znázornění úkolů, které je třeba dokončit, sleduje dosažený pokrok a usnadňuje sledování stavu každého úkolu. Tento pohled na šablonu pro správu je rozdělen do sloupců, které umožňují na první pohled zjistit, v jaké fázi procesu se každý úkol nachází.
Najdete zde sloupce pro úkoly, které je třeba provést, a pro úkoly, které byly přijaty nebo zamítnuty. K dispozici jsou také sloupce pro úkoly, které jsou v čekání nebo čekají na schválení.
Na rozdíl od fyzických scrumových tabulek lze šablonu snadno aktualizovat a automatizovat. Lze ji snadno integrovat s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, takže informace o postupu vašeho projektu jsou vždy přesně tam, kde je potřebujete.
Šablony pro tvorbu storyboardů!
4. Šablona ClickUp Agile Scrum Backlog
Šablona Agile Scrum Backlog Template představuje další pohled na naši šablonu Agile Scrum Management a poskytuje přehled o scrum backlogu. Backlogy jsou důležitou součástí scrumového workflow. Tento konkrétní pohled se zabývá spíše sprint backlogem než produktovým backlogem.
Sprint backlog používá vývojový tým ke sledování postupu sprintu. Úkoly backlogu (opět, ne nutně produktového backlogu) vyplní během plánovací fáze sprintu.
Tato šablona jim usnadňuje sledovat, které úkoly v aktuálním sprintu byly dokončeny a v jaké fázi dokončení se nacházejí ty, které ještě dokončeny nebyly.
5. Šablona ClickUp Agile Scrum Bugs Priority
Stejně jako musí nemocnice upřednostňovat pacienty na pohotovosti podle závažnosti jejich onemocnění, musí vývojové týmy upřednostňovat chyby podle jejich dopadu na projekt. Šablona Agile Scrum Bugs Priority Template jim k tomu poskytuje potřebné nástroje.
Vývojáři budou moci označovat chyby podle jejich závažnosti a zobrazovat je v tomto formátu pomocí původní šablony Agile Scrum Management. To umožňuje na první pohled zjistit, kolik chyb daného typu zbývá, a členové týmu tak mohou rychle identifikovat, které chyby je třeba vyřešit jako první.
Správným používáním zobrazení priority chyb mohou vývojoví manažeři předcházet technickým dluhům nebo je správně spravovat a snížit tak riziko negativních dopadů nesprávně prioritizovaných chyb.
6. Šablona pro plánování sprintů ClickUp Scrum
Nyní je čas přejít k další šabloně a podívat se na některé z pohledů, které nabízí.
Naše šablona pro plánování sprintu Scrumu plní pro fázi plánování sprintu stejnou funkci jako šablona pro řízení pro fázi realizace. Před každým sprintem je nutné provést pečlivé plánování, aby bylo zajištěno, že úkoly, které mají být splněny, posunou projekt k jeho cílům co nejproduktivnějším způsobem.
Tato šablona umožňuje plánovačům sprintů sledovat úkoly, které je třeba během sprintu dokončit, cíl aktuálního sprintu a další informace, které pomohou nastavit scrumové týmy pro úspěšný sprint.
7. Šablona ClickUp Scrum Active Sprint
Šablona ClickUp Scrum Active Sprint v rámci výše zmíněné šablony Scrum Planning Template vám zobrazí informace o aktuálně aktivních sprintech. Sprinty jsou uspořádány do sloupců, které ukazují, co je ve vývoji, připraveno k revizi, čeká na nasazení a další.
U každého úkolu ve sloupci jsou důležité informace o jeho kategorii, stavu vývoje, časovém rámci a cíli snadno viditelné bez dalších kroků.
8. Šablona schůzky ClickUp Scrum
Scrumové schůzky jsou dalším klíčovým prvkem pracovního postupu. Tyto schůzky se obvykle konají každý den. Umožňují týmu zhodnotit dokončenou práci a to, co ještě zbývá udělat.
Jsou důležité pro agilní povahu scrumu, protože právě v nich se zohledňují překážky a jiné nově objevené překážky a zapadají do harmonogramu sprintu. Naše šablona pro schůzky scrumu usnadní plánování a realizaci těchto schůzek.
Tato šablona poskytuje členům týmu snadný způsob, jak přispět k jednání podrobnostmi o tom, čeho dosáhli od posledního jednání, s jakými překážkami se v současné době potýkají a co plánují udělat během dne.
9. Šablona ClickUp Sprint Events
Poslední šablonou v našem seznamu je šablona Agile Sprint Events Template. Tato šablona poskytuje centrální místo pro dokumentaci podrobností o celém sprintovém procesu. Scrumové týmy budou moci sledovat všechny poznámky z jednání, rozhodnutí, události a poznatky, které se vyskytly během sprintového procesu.
Díky tomu je tento dokument vhodný ke sdílení se všemi zúčastněnými stranami, k získání rychlého přehledu o tom, jak celý proces proběhl, nebo k použití jako výukový materiál pro budoucí sprinty.
10. Šablona ClickUp Agile Scrum Management
Pokud jste členem agilního týmu nebo scrum masterem, vaším hlavním cílem je vytvořit co nejlepší produkt. Vzhledem ke složitosti projektů a časové náročnosti procesů spojených s tímto úkolem může být obtížné mít vše pod kontrolou. Šablona Agile Scrum Management Template od ClickUp vám pomůže! Naším cílem je ušetřit vašemu týmu drahocenný čas a úsilí a zároveň zajistit vynikající výsledky – a naše šablona Agile Scrum přesně to dokáže! Zajistěte, aby váš agilní tým dosáhl nových výšin s ClickUp ještě dnes!
Zefektivněte svůj proces Scrum pomocí ClickUp
Šablony Scrum jsou výkonným nástrojem pro organizaci a plánování projektů, které využívají rámec Scrum. Díky šablonám, které jsme v tomto průvodci zdůraznili, může váš tým získat cenné poznatky o pracovních postupech projektu a připravit se na vyšší produktivitu.
Je však důležité si uvědomit, že šablona je pouze jedním z aspektů procesu scrum. Abyste šablonu mohli využít na maximum, musí být také nástroje, které používáte k její implementaci, vysoké kvality.
ClickUp poskytuje centrální platformu, kde týmy mohou organizovat úkoly, sledovat pokrok a komunikovat mezi sebou. Nabízí řadu integrací a možností přizpůsobení, díky čemuž je flexibilní a přizpůsobivý konkrétním potřebám vašeho týmu.
Vyzkoušejte ClickUp a zjistěte, jak může pomoci zlepšit produktivitu vašeho týmu a dosáhnout úspěchu ve vašich projektech.