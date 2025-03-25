50 pojmů Agile Scrum, které musí znát každý (podrobný slovníček)

Hledáte komplexní slovníček pojmů Agile?
I když Agile existuje teprve necelé dvě desetiletí, mělo významný dopad na svět vývoje softwaru.
Potřebujete důkaz?
Dnes 86 % všech vývojářů používá ve své práci agilní metodu!
Vzhledem k tomu, že Agile používají miliony týmů v kancelářích i virtuálních týmů, prošlo v průběhu let vývojem a dalo vzniknout mnoha principům, metodikám a postupům Agile.
Agilní týmy proto vytvořily vlastní agilní terminologii, aby mohly všechny tyto principy a postupy spravovat.
A protože ve vývoji softwaru není nic snadné, mohou tyto výrazy někdy znít, jako by pocházely z úplně jiného jazyka!
Ale nebojte se.
V tomto slovníku Agile vysvětlíme 50 klíčových pojmů Agile, které vám pomohou rozluštit tuto metodiku vývoje softwaru.
Pojďme se nyní podívat do tohoto slovníku pojmů Agile, ano?
A-E: Akceptační kritéria až Epic
1. Kritéria přijatelnosti
Definice
Kritéria přijatelnosti jsou soubor podmínek, které musí software splňovat, aby byl přijat zákazníkem nebo zainteresovanou stranou.
A jak se tyto podmínky stanovují?
Vše záleží na vlastníkovi produktu. Ten musí určit, zda daná funkce splňuje požadavky uživatelů ( uživatelský příběh).
Synonyma
Klient přijal
Definice dokončení (DoD)
2. Akceptační test
Definice
Akceptační test zajišťuje, že softwarová funkce funguje správně a splňuje akceptační kritéria. Obvykle se provádí po vývoji softwaru.
Synonyma
Uživatelský test, funkční test
3. Agilní manifest
Definice
Agilní manifest je dokument , který shrnuje 12 agilních principů , jimiž se řídí agilní rámec.
Každá metodika Agile se striktně řídí principy a postupy popsanými v Agile Manifestu.
Synonyma
Žádný
4. Agilní marketing
Definice
Jedná se o marketingovou techniku, která v značné míře čerpá z agilních postupů a hodnot. Agilní marketingoví profesionálové pracují ve sprintech, aby jejich tým mohl dokončit vysoce hodnotné projekty ve velmi krátkém časovém období.
Po každém sprintu měří, jak si jejich projekt vedl, a zjišťují, jaké změny mohou provést, aby zlepšili svůj výkon v příštím sprintu.
Agilní marketing je také skvělým způsobem, jak může váš marketingový tým rychle reagovat na rychle se měnící trhy, které dnes vidíme.
Synonyma
Žádný
5. Agilní myšlení
Definice
Agilní myšlení je soubor postojů, které by agilní nebo scrumový tým měl mít ke své práci.
Tyto postoje jsou inspirovány agilními hodnotami a principy, jako například:
- Respekt
- Spolupráce
- Neustálé zlepšování
- Zaměřte se na poskytování hodnoty
Jak si osvojit agilní myšlení?
Agilní praktik nebo agilní kouč může vašemu týmu pomoci přijmout agilní přístup.
Synonyma
Žádný
6. Agilní princip
Definice
Princip Agile je vodítko, které pomáhá týmům porozumět a přijmout Agile.
Existuje 12 principů Agile, které se točí kolem spokojenosti zákazníků, zvýšení rychlosti vývoje softwaru a flexibility.
Podívejte se blíže na všech 12 principů Agile.
Synonyma
Žádný
7. Agilní release train
Definice
Agilní release train je kombinace několika agilních softwarových vývojových týmů používaná k řešení velkých projektů na podnikové úrovni.
Představte si to jako mega Scrum tým!
V průměru se skládá z přibližně 50–125 členů týmu, kteří společně pracují na různých částech projektu. Stejně jako tým Scrum pracuje i Agile Release Train v krátkých cyklech zvaných iterace.
Jejich iterace (nazývané programové přírůstky) jsou však pětkrát delší než běžná iterace!
Jsou nezbytnou součástí Scaled Agile Framework.
Synonyma
ART
8. Agilní vývoj softwaru
Definice
Agilní vývoj softwaru je technika projektového řízení, která vývojářům umožňuje vytvořit funkční model softwaru za pouhých několik týdnů.
Počkejte, není to příliš rychlé? Jak je to možné?
Agilní tým rozděluje svůj projekt na menší vývojové cykly nazývané iterace nebo sprinty.
Na konci iterace je agilní tým schopen dodat funkční software pouze s základními funkcemi. Uživatelé poskytují zpětnou vazbu a návrhy, které agilní tým zahrne do budoucích iterací, stejně jako my!
Tento cyklus pokračuje, dokud nevytvoříte finální software, který potěší vaše zákazníky.
V průběhu let se rozdělil na různé rámce a metodiky, jako jsou Scrum, Kanban, Lean a XP.
Stejně jako někteří preferují cereálie, zatímco jiní mají k snídani raději slaninu a vejce, i různé týmy mají různé preference, pokud jde o agilní framework!
Chcete se dozvědět více o různých variantách Agile? Klikněte sem.
Podívejte se také na toto video, abyste zjistili, jak lze Agile aplikovat v různých oblastech, nejen ve vývoji softwaru:
Synonyma
Agilní správa softwaru, agilní projektové řízení, agilní metodika, agilní metoda, agilní přístup, agilní způsob
9. Agilní transformace
Definice
Agilní transformace je proces přechodu celé vaší organizace k přizpůsobení se agilnímu myšlení.
To zahrnuje vytvoření pracovního prostředí, které podporuje inovace a flexibilitu. Umožňuje také, aby byl váš projektový tým multifunkční (s členy s různými dovednostmi).
Poznámka: Agilní transformace neznamená naučit váš tým používat agilní metodiky vývoje softwaru.
Synonyma
Žádný
10. Backlog
Definice
Jedná se o seznam nových funkcí produktu, aktualizací, oprav chyb atd., které uživatel požaduje.
Na začátku každé iterace rozhoduje vlastník produktu, na kterých položkách backlogu bude tým pracovat. Po každé iteraci je backlog pravidelně aktualizován o návrhy uživatelů a nové funkce.
Synonyma
Produktový backlog, sprint backlog
11. Upřesnění backlogu
Definice
Jedná se o schůzku Scrum , na které tým Scrum organizuje backlog, aby se ujistil, že je připraven na další sprint nebo iteraci. Jinými slovy, je to jako jarní úklid... ale pro týmy Scrum!
Obvykle se koná na konci sprintu.
Toto je úkol týmu během tohoto setkání:
- Odstraňuje zbytečné uživatelské příběhy
- Vytváří nové uživatelské příběhy na základě zpětné vazby od uživatelů.
- Upřednostňuje funkce, které musí být zahrnuty do dalšího sprintu.
Synonyma
Úprava backlogu
12. Úzké místo
Definice
Úzká místa jsou problémy, které mohou zcela zpomalit vývojový proces.
Vysvětlíme vám:
Sprintová úloha prochází během vývojového procesu několika fázemi, jako jsou: „K provedení“, „Probíhá“, „Kontrola“. K úzkému hrdlu dochází, když příliš mnoho úloh uvízne v jedné fázi, jako by se jednalo o dopravní zácpu projektových úloh!
V důsledku toho se pracovní postup projektu zpomalí, což je něco, co byste v rychlém agilním procesu nechtěli!
Nikdo nemá rád dopravní zácpy, že?
Proto agilní tým obvykle používá Kanban tabuli, aby tomu zabránil.
Synonyma
Překážka, překážka
13. Burndown graf
Definice
Burndown chart je důležitý graf, který pomáhá projektovým manažerům Agile sledovat:
- Množství práce zbývající v projektu
- Čas zbývající k dokončení práce
Osa x představuje zbývající čas ve sprintu a osa y představuje počet úkolů.
Agilní nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, může poskytnout předpokládanou linii pokroku, která ukazuje, jak by vypadal pokrok projektu, pokud by váš tým pracoval stejným tempem.
Synonyma
Graf burndownu vydání, graf burndownu sprintu
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
14. Burnup graf
Definice
Burnup chart je důležitý graf, který pomáhá projektovým manažerům vizualizovat:
- Práce, kterou tým Scrum dokončil ve sprintu
- Celkový objem práce v projektu
Osa x představuje zbývající čas ve sprintu a osa y představuje množství práce ( story points ).
Zde zelená čára představuje práci, kterou tým Scrum dosud dokončil, a šedá čára představuje práci, která zbývá dokončit.
Synonyma
Žádný
15. Kontinuální integrace (CI)
Definice
Kontinuální integrace je agilní praxe, při které vývojáři neustále přidávají svůj kód do hlavního systému.
Jak to funguje?
Profesionálové v oblasti vývoje pracují nezávisle na jedné funkci. Jakmile je funkce dokončena, je testována na případné chyby.
Teprve po úspěšném absolvování automatizovaného testu je přidán do finální verze softwaru.
Synonyma
Kontinuální dodávka, CI
16. Denní scrum
Definice
Jedná se o denní schůzku, kterou obvykle pořádá Scrum master. Každé ráno se Scrum tým schází na 15 minut, aby probral svůj den.
Každý člen stručně hovoří o následujících tématech:
- Co plánují dnes udělat
- Co dělali včera
- Problémy, s nimiž se setkali
Scrum master zasahuje, aby vyřešil jakékoli překážky, které by mohly stát v cestě scrumovému týmu.
Poznámka: Členové týmu Scrum by měli během celého trvání tohoto setkání Scrum stát.
Ano, Keanu!
Díky němu zůstává tým během tohoto krátkého scrumového meetingu soustředěný a bdělý.
Synonyma
Denní standup, denní scrum meeting
17. DSDM (metoda dynamického vývoje systémů)
Definice
Jedná se o obchodně orientovaný agilní rámec, který se zaměřuje na celý projekt od začátku do konce. Základním přesvědčením DSDM je, že práce na agilním projektu by měla být v souladu se strategií společnosti.
Synonyma
Žádný
18. Epické příběhy
Definice
Epopej je velký nápad nebo funkce, kterou lze rozdělit na menší uživatelské příběhy . Podobně jako velké „epopeje“ jako Pán prstenů jsou rozděleny do 3 knih.
Například: epopej s názvem „Vylepšit mobilní uživatelské rozhraní“ může sestávat ze 3 uživatelských příběhů: „Přidat mobilní nákupní košík“, „Optimalizovat rychlost“ a „Konzistentní písmo“.
Každý uživatelský příběh lze rozdělit na zvládnutelné úkoly.
Takto vypadá epopej v ClickUp:
Vzhledem ke své velikosti jsou epické příběhy dodávány v několika iteracích.
Synonyma
Epické příběhy
F-J: Ganttův diagram až iterace
19. Ganttův diagram
Definice
Jedná se o horizontální sloupcový graf, který vizualizuje posloupnost úkolů v časové ose projektu. Každý úkol má datum zahájení a datum ukončení, aby váš tým nepřekročil termíny.
Pomocí Ganttova diagramu zjistíte, které úkoly jsou na sobě závislé .
*Zjistěte více o Ganttových diagramech!
Synonyma
Časový harmonogram projektu
20. Překážka
Definice
Jedná se o překážku, která snižuje produktivitu agilního týmu nebo mu zcela brání v dokončení agilního projektu.
Například:
Problémy s komunikací, rozptýlení na pracovišti, kocovina po týmovém výletu 😉 atd.
Během scrumového meetingu je povinností scrum mastera odstranit všechny překážky, které tým může mít, i když to znamená léčit je lékem na kocovinu!
Synonyma
Překážky, problémy
21. Iterace
Definice
Jedná se o časové období , během kterého musí agilní tým vyvinout funkční software. Iterace trvá u týmů Kanban a Scrum obvykle 2–4 týdny.
Synonyma
Sprint, časový rámec
K-O: Kanban až Lean
22. Kanban
Definice
Jedná se o velmi názorný agilní rámec.
Na rozdíl od Scrumu, kde se pracuje v pevně stanovených a naplánovaných iteracích, týmy používající Kanban pracují na prioritních úkolech v pořadí, v jakém přicházejí. Cílem Kanbanu je zajistit plynulý tok práce bez jakýchkoli překážek.
Jak to dělají?
Týmy stanovují limit počtu úkolů, na kterých lze pracovat současně (známý jako limit WIP), aby tým neprováděl více úkolů najednou a nezpomaloval produktivitu.
Plánujete zvýšit produktivitu svého týmu? Klikněte sem a zjistěte, jak vám ClickUp může pomoci nastavit projektové řízení Kanban.
Synonyma
Žádný
23. Kanbanová tabule
Definice
Kanbanová tabule vizualizuje veškerou práci v rámci projektu.
Jedná se o fyzickou nebo vizuální korkovou tabuli rozdělenou do 3–4 sloupců.
Každý sloupec v Kanban tabuli představuje stav úkolu, od „K provedení“, „Probíhá“ až po „Hotovo“.
V Kanbanu je každý úkol vizualizován jako lepicí poznámka nebo karta. Pokaždé, když člen týmu dokončí úkol, karta se přesune do příslušného sloupce, jako například:
Skvělé, že? Dalších 20 příkladů najdete zde.
Synonyma
Tabule úkolů, bílá tabule, korková tabule
24. Lean
Definice
Jedná se o soubor principů a postupů, které optimalizují vývojový proces. Inspirací pro něj byl přístup štíhlé výroby, který zavedla společnost Toyota v 50. letech.
Více informací o Lean projektovém řízení a Lean principech najdete v našich specializovaných článcích.
Synonyma
Lean vývoj softwaru
P-T: Produktový backlog na tabuli úkolů
25. Produktový backlog
Definice
Produktový backlog je termín ze Scrumu, který označuje seznam nových funkcí, aktualizací, oprav chyb atd., které uživatel požaduje. Produktový vlastník má na starosti stanovení priorit položek v produktovém backlogu. Na začátku každé iterace rozhoduje o všech položkách produktového backlogu, na kterých musí tým pracovat.
Podívejte se na tyto nástroje pro správu produktového backlogu!
Synonyma
Backlog
26. Produktový manažer
Definice
Produktový manažer pomáhá agilnímu týmu s vývojovým procesem od začátku do konce.
Mezi jejich hlavní povinnosti patří:
- řešení problémů ve vývojovém procesu
- zajištění, aby tým dodržoval termíny projektu
- spolupráce s ostatními odděleními společnosti, jako je prodej, marketing a zákaznický servis
Poznámka: Produktový manažer a produktový vlastník nejsou zaměnitelné pojmy Agile.
Zjistěte, jak produktoví manažeři používají ClickUp.
Synonyma
Projektový manažer
27. Vlastník produktu
Definice
Jsou to klíčoví členové agilního nebo scrumového týmu.
Oni rozhodují o vizi a funkcích finálního softwaru, ale funkce nejsou vybírány podle momentální nálady!
Pečlivě porozumí potřebám a požadavkům zákazníka a přidají tyto položky do produktového backlogu.
Ale to není vše!
Získávají také zpětnou vazbu od zákazníků a předávají ji vývojovému týmu.
Synonyma
Žádný
28. Refaktoring
Definice
Refactoring je extrémní programovací postup.
Týmy agilního vývoje softwaru zde „čistí“ kód tím, že:
- Odstranění nadbytečných částí kódu
- Odstraňte zbytečné funkce
Výsledkem je jednodušší kód, kterému porozumí každý vývojář.
Poznámka: Refaktoring nemění způsob fungování kódu, pouze vylepšuje jeho vnitřní strukturu a architekturu.
Synonyma
Restrukturalizace
29. Plán vydání
Definice
Plán vydání představuje všechny funkce, které budou zahrnuty v příštím vydání, spolu s odhadovaným datem vydání.
Je to něco jako filmový trailer agilního projektu!
Plán vydání obvykle pokrývá období několika měsíců.
Synonyma
Žádný
30. Škálovatelný agilní rámec
Definice
Jedná se o agilní metodiku, která umožňuje velkým společnostem implementovat leanové a agilní postupy v celé organizaci. SAFe spojuje všechny týmy pro vývoj softwaru v rámci společnosti, aby společně pracovaly na vývoji velkého softwaru v podnikovém měřítku.
Jak to funguje?
Organizuje více agilních týmů do jednoho velkého týmu nazývaného Agile Release Train, aby mohly efektivně spolupracovat.
Zajímá vás Scaled Agile Framework? Klikněte sem a dozvíte se více o této metodě Agile.
Synonyma
SAFe
31. Scrum
Definice
Scrum je agilní metodika, ve které tým pracuje v krátkých pracovních cyklech trvajících 2–4 týdny, tzv. sprintech. Na konci sprintu dodá produkt zákazníkům a ti na oplátku poskytnou vývojářům svou zpětnou vazbu.
Co se děje ve sprintu Scrum?
Tým Scrum stanoví přísný plán pro sprint, aby každý věděl, co má dělat. Kromě toho týmy pořádají pravidelné schůzky Scrum, aby řídily procesy v rámci sprintu.
Ve světě Agile je Scrum velmi populární. *
Ve skutečnosti asi 66 % agilních týmů používá Scrum nebo nějakou formu Scrumu!
Klikněte sem a dozvíte se více o tomto velmi známém agilním rámci.
Synonyma
32. Scrumban
Definice
Scrumban je hybridní agilní metodika, která kombinuje prvky, jak jste asi uhodli... Scrumu a Kanbanu!
Má strukturu Scrumu a kontinuální pracovní postup Kanbanu. To se hodí, když tým Kanban chce následovat některé postupy Scrumu a tým Scrum chce vyzkoušet metodu Kanban.
Synonyma
Žádný
33. Scrumová tabule
Definice
Jedná se o virtuální nebo fyzickou tabuli, na které jsou zobrazeny úkoly, které je třeba splnit v rámci sprintu.
Scrumová tabule je téměř identická s Kanbanovou tabulí.
Ale nenechte se zmást!
Na rozdíl od Kanban tabule, Scrum tabule nemá omezení na počet úkolů, které mohou být současně v jednom sloupci.
Pro bližší pohled na Scrum board klikněte sem.
Synonyma
Tabule úkolů, bílá tabule, korková tabule.
34. Scrum master
Definice
Scrum master je vedoucí Scrumu. Organizuje schůzky, odstraňuje překážky a spolupracuje s produktovým vlastníkem, aby zajistil, že produktový backlog je aktuální.
Poznámka: Neřídí členy svého týmu autoritativním způsobem.
Místo toho řeší problémy, které mohou mít členové týmu.
Synonyma
Žádný
35. Scrum meeting
Definice
Scrum meeting je nezbytnou součástí Scrum frameworku. Bez něj by sprint neměl žádnou strukturu ani projektový plán!
Během sprintu se koná pět typů schůzek Scrum.
Každé scrumové setkání umožňuje celému týmu provádět důležité sprintové úkoly, jako jsou:
- Vytvořte plán sprintu na schůzce plánování sprintu .
- Řešte problémy společně v rámci denního scrumu.
- Uspořádejte backlog na schůzce backlog refinement .
- Předveďte zákazníkovi funkční software v rámci sprint review.
- Analyzujte výkon sprintu v retrospektivě sprintu .
Chcete se blíže seznámit se schůzkami Scrum? Klikněte sem.
Synonyma
Scrumové ceremonie, agilní ceremonie
36. Scrum of Scrums
Definice
Jedná se o speciální schůzku Scrum pro velké týmy Scrum.
Zde se velké agilní týmy (více než 12 členů) rozdělí na menší scrumové týmy (asi 5–10 členů). Každý malý scrumový tým určí jednoho člena jako „velvyslance“.
Každý den se všichni ambasadoři scházejí ve Scrum of Scrums, aby informovali o svém pokroku a řešili své problémy.
Když se nad tím zamyslíte, Scrum of Scrums zní spíš jako shromáždění OSN se všemi těmi velvyslanci!
Synonyma
Meta Scrum
37. Scrum tým
Definice
Jedná se o multifunkční tým 5–10 osob s různými dovednostmi, od grafického designu přes UX až po programování. Společně pracují na vývoji produktu v rámci metodiky Scrum.
Každý Scrum tým obvykle zahrnuje 3 klíčové role:
- Vlastník produktu
- Scrum master
- Vývojáři
Chcete se blíže seznámit s jednotlivými členy Scrum týmu a jejich rolemi a povinnostmi? Klikněte sem.
Synonyma
Žádný
38. Sprint
Definice
Je to jiný výraz pro iteraci.
Sprint je však termín ze Scrumu a obvykle se používá v týmech Scrumu.
Dalším rozdílem mezi těmito dvěma pojmy je to, že sprinty mají během agilního vývojového procesu jednotnou délku (2–4 týdny). Iterace mohou mít různou délku v závislosti na povaze práce.
Synonyma
Časový rámec, iterace
39. Sprint backlog
Definice
Jedná se o seznam funkcí, oprav chyb, požadavků uživatelů a úkolů, na kterých musí tým Scrum během sprintu pracovat.
Během schůzky k plánování sprintu rozhoduje vlastník produktu o položkách backlogu, které je třeba přidat do sprint backlogu.
Poznámka: Jakmile je sprint backlog nastaven, nelze jej během sprintu měnit.
Potřebujete tipy, jak vytvořit sprint backlog? Klikněte sem.
Synonyma
Iterační backlog
40. Cíl sprintu
Definice
Cíl sprintu je požadovaný výsledek, kterého chce tým Scrum dosáhnout během sprintu. Ve většině případů je konečným výsledkem funkční model softwaru, který lze předvést zainteresovaným stranám.
A jak týmy dosahují cíle sprintu?
Scrum týmy musí dokončit vývoj všech položek ve sprint backlogu před koncem sprintu.
Agilní nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, mají vestavěné funkce, které vám pomohou sledovat vaše sprintové cíle v reálném čase:
Synonyma
Cíle iterace
41. Plánování sprintu
Definice
Plánování sprintu je schůzka Scrum týmu, na které se rozhoduje o práci, kterou je třeba během sprintu vykonat.
To zahrnuje vybírání položek (například uživatelských příběhů ) ze sprintového backlogu a jejich rozdělení na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
Poznámka: Dobře připravená schůzka k plánování sprintu často zaručuje jeho úspěch.
Synonyma
Sprint planning meeting, agilní plánovací schůzka
42. Retrospektiva sprintu
Definice
Retrospektiva sprintu je schůzka Scrum týmu, na které tým analyzuje svůj výkon na konci sprintu.
Tým používá agilní metriky, grafy a zprávy, aby zjistil, v čem vyniká a v čem se musí zlepšit.
Místo ručního sledování agilních metrik nabízejí nástroje pro agilní řízení projektů, jako je ClickUp, přesné grafy a tabulky, které vašemu týmu pomohou zvládnout retrospektivu sprintu.
Synonyma
Retrospektivní schůzka
43. Sprint review
Definice
Sprint review je Scrum meeting, kde Scrum tým předvádí funkční model softwaru zainteresovaným stranám.
Spolu s ukázkou produktu připraví tým Scrum prezentaci, která popisuje nové přidané funkce, opravy chyb a další změny.
Na konci revize poskytne zainteresovaná strana cennou zpětnou vazbu, která bude implementována v dalším sprintu.
Synonyma
44. Zainteresovaná strana
Definice
Jedná se o termín, který označuje kohokoli mimo agilní tým, kdo je spojen s projektem. Může to být investor, account manager, prodejní tým nebo klient.
Více informací o zainteresovaných stranách naleznete zde.
Synonyma
Žádný
45. Body příběhu
Definice
Jedná se o měřítko úsilí , které by váš tým potřeboval k dokončení úkolů projektu (uživatelský příběh).
Jak se počítají?
Nebojte se, není to tak složité jako algebra!
Čas potřebný k dokončení nejjednoduššího uživatelského příběhu se bere jako základní hodnota a je mu přidělen 1 bod. Ostatním uživatelským příběhům jsou přiděleny body úměrné základní hodnotě.
Například pokud funkce, jejíž vývoj trvá 2 hodiny, dostane 1 bod, pak funkce, jejíž vývoj trvá 4 hodiny, dostane 2 body.
Synonyma
Žádný
46. Tabule úkolů
Definice
Jedná se o obecný pojem Agile, který může odkazovat buď na Kanbanovou tabuli, nebo Scrumovou tabuli.
Synonyma
Kanbanová tabule, Scrumová tabule, Korková tabule, Bílá tabule.
U-Z: User Story až XP
47. Uživatelský příběh
Definice
Jedná se o stručný popis konkrétní funkce produktu nebo funkce, kterou zákazníci považují za užitečnou.
Uživatelský příběh vypadá například takto:
„Jako (uživatelské jméno/typ), chci (udělat něco), abych mohl (dosáhnout cíle).
Například:
Řekněme, že máte za úkol vyvinout aplikaci pro Batmana!
Příklad uživatelského příběhu by tedy mohl vypadat takto:
„Jako Bruce Wayne chci mít možnost dostávat oznámení „Bat Signal“ do své aplikace, abych mohl zachránit situaci.“
Během schůzky k plánování sprintu je produktový vlastník zodpovědný za rozdělení položky produktového backlogu na různé uživatelské příběhy .
Synonyma
Cíle uživatelů
48. Pracovní položka
Definice
Pracovní úkol je agilní termín, který odkazuje na různé typy práce , které je třeba v rámci projektu vykonat.
Zde je několik příkladů:
- Uživatelský příběh
- Úkol
- Oprava chyb
- Epics
Synonyma
Pracovní objekt
49. Rychlost
Definice
Jedná se o měrnou jednotku, která určuje množství práce, které váš tým zvládne během jedné iterace.
Měří se výpočtem průměrného počtu úkolů/uživatelských příběhů dokončených ve sprintu. Agilní týmy k tomu používají graf rychlosti.
Synonyma
Žádný
50. XP (Extrémní programování)
Definice
Extreme Programming je metodika vývoje softwaru, při které musí tým dokončit funkční software za 1–2 týdny, namísto obvyklých 2–4 týdnů.
Zde jsou všechny konvenční postupy metodiky Scrum posunuty na úroveň 11, aby týmy mohly rychle reagovat na požadavky zákazníků.
Chcete se dozvědět více o této zajímavé agilní metodě? Klikněte sem.
Synonyma
Extrémní Scrum
Závěr
Vzpomínáte si na to, když jste poprvé jeli na kole?
Učení se agilní terminologii je velmi podobné!
Na první pohled se oba zdají složité a náročné.
Ale jakmile se s nimi seznámíte, budou pro vás samozřejmostí!
A jakmile se naučíte jezdit na kole, budete to dělat častěji, že?
Podobně, jakmile se naučíte Agile, možná budete mít zájem aplikovat agilní metodiku na své projekty.
