Co je agilní marketing? Přehled a rámce, které lze využít

Marketingové týmy jsou dnes pod silným tlakem, aby dělaly více s méně prostředky, pracovaly rychleji a přinášely hodnotu co nejdříve. To už víte. Společnosti chtějí postupovat závratnou rychlostí, získat konkurenční výhodu a být v popředí zájmu svých zákazníků.
Aby se přizpůsobili, nahradili mnozí marketéři tradiční marketingové techniky agilní metodikou. Tradiční marketing s ročními plány, velkými kampaněmi a delšími cykly již nestačí.
Agilní marketing rychle dohání ostatní, protože více než padesát procent respondentů zprávy State of Agile Marketing Report 2023 bylo připraveno zavést agilní marketing do svých udržitelných marketingových strategií.
Marketingoví profesionálové po celém světě stále častěji využívají agilní metodiky ke zlepšení efektivity a účinnosti marketingu.
Čtěte dál a dozvíte se, jak pomocí agilních marketingových procesů zlepšit své marketingové výsledky.
Co je agilní marketing?
Agilní marketing se řídí principy agilních metodik. Jedná se o strategický přístup a změnu myšlení, kdy se práce rozdělí na menší segmenty a spravuje se jako samostatné projekty ve sprintech.
Práce na malých projektech dává marketérům dostatek příležitostí k opakování a korekci jejich postupů. Zvyšuje také rozsah přijímání a implementace zpětné vazby prostřednictvím mezifunkční týmové spolupráce. Po sprintu týmy vyhodnocují výsledky a zaznamenávají oblasti, které je třeba zlepšit.
Zde je několik způsobů, jak se agilní marketing liší od tradičního marketingu:
- Časté, iterativní kampaně namísto několika velkých sázek
- Spoléhá se na experimenty a data namísto názorů.
- Spolupráce zaměřená na zákazníka namísto práce v izolovaných silách
- Rychlá reakce na změny namísto dodržování dlouhodobých plánů
Historie a vývoj agilního marketingu
Abychom poznali historii agilního marketingu, musíme znát historii agilních metodik ve vývoji softwaru.
V 90. letech se softwaroví vývojáři řídili populárním pracovním stylem zvaným „vodopádový model“. Jedná se o sekvenční proces, který přechází z jedné fáze do druhé, podobně jako vodopád stékající z okraje útesu.
Na začátku procesu manažeři shromažďovali a kompilovali informace do funkčního specifikačního dokumentu. Vývojáři tento dokument používali jako referenci pro vývoj softwaru.
Byla to však náročná práce, protože čelili nejistotám a při velmi malém zapojení klienta měli najít řešení samostatně. Nedokázali dodržet termíny a co hůře, kvalita finálního projektu byla daleko od očekávání klienta.
Zkušení odborníci v softwarovém průmyslu vymysleli řešení jako východisko. V únoru 2001 se sešlo sedmnáct odborníků na vývoj softwaru a sepsalo Agilní manifest pro vývoj softwaru.
Po deseti letech průlomů v oblasti agilní metodiky ve vývoji softwaru vytvořili přední odborníci v oblasti marketingu Manifest agilního marketingu. Dokument Sprint Zero se po mnoha diskusích a brainstormingových sezeních stal ideálním manifestem pro marketingové týmy.
Manifest definuje nové způsoby agilního marketingu v pěti klíčových bodech:
- Zaměření na hodnotu pro zákazníka a obchodní výsledky spíše než na aktivity a výstupy.
- Rychlé a časté dodávání hodnoty namísto čekání na dokonalost
- Učení prostřednictvím experimentů a dat namísto názorů a rozhovorů.
- Mezifunkční spolupráce přesahující hranice sil a hierarchií
- Reagování na změny namísto dodržování statického plánu
Zásady agilního marketingového manifestu
Bylo by opomenutím nezmínit deset hlavních principů agilního manifestu pro marketingové týmy. Tyto principy jsou vodítkem pro každodenní fungování vašeho marketingového týmu v agilním prostředí:
- Skvělý marketing vyžaduje úzkou spolupráci, transparentnost a kvalitní interakce s interními i externími zákazníky.
- Hledejte různé a rozmanité úhly pohledu.
- Přijímejte změny a reagujte na ně, abyste zvýšili hodnotu pro zákazníky.
- Plánujte pouze na úrovni, která je dostatečná k zajištění efektivního stanovení priorit a provedení.
- Využijte příležitosti a poučte se ze svých neúspěchů.
- Organizujte se v malých, mezifunkčních týmech, kde je to možné.
- Vytvářejte marketingové programy kolem motivovaných jednotlivců a důvěřujte jim, že svou práci zvládnou.
- Dlouhodobý marketingový úspěch těží z udržitelného tempa činnosti.
- Agilní marketing nestačí. Excelence v marketingu vyžaduje také neustálou pozornost věnovanou základům marketingu.
- Usilujte o jednoduchost
Charakteristiky agilního marketingu
Agilní marketing má pět charakteristik: týmová práce, spoléhání se na data, rychlá iterace, zaměření na zákazníka a závazek k agilnímu marketingovému manifestu.
Mezifunkční týmy
Agilní marketingové a kreativní týmy prosperují díky mezifunkční spolupráci. Udržitelný marketing vyžaduje, aby členové týmu s různými dovednostmi a odbornými znalostmi spolupracovali na projektu, místo aby pracovali izolovaně a hierarchicky.
Stand-up hovory a sprintové revize zajišťují, že všichni znají pokrok, výzvy a cíle.
Rozhodování založené na datech
Data jsou pro agilní marketéry vodítkem. Využívají data k provádění nových experimentů a k iteracím těch stávajících. Jejich rozhodnutí jsou podložena klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), které jim pomáhají posoudit dopad jejich úsilí.
Častá a rychlá rozhodnutí založená na datech odlišují moderní marketingové týmy od tradičních týmů, které se více zaměřují na názory.
Zaměření na zákazníka
Agilní marketingové týmy upřednostňují potřeby a preference zákazníků. Agilní přístup využívá zpětnou vazbu od zákazníků a průzkumné hovory k vylepšování strategií a neustálému spouštění relevantních kampaní.
Doba uvedení na trh je krátká, protože agilní tým má jasno v tom, co chce upřednostnit, a vybírá několik aktivit s velkým dopadem, místo aby se snažil řešit více věcí najednou.
Adaptivní a iterativní kampaně
V agilním marketingovém týmu se klade důraz na práci ve sprintech s cílem přidat postupnou hodnotu. Velký úkol se rozdělí na menší, rychle dosažitelné úkoly.
Je snazší provádět iterace u těchto malých úkolů a přizpůsobovat se měnícím se trhům, trendům nebo obchodním prioritám každé dva až šest týdnů, než provádět změny na konci měsíce/čtvrtletí/roku.
Závazek k Agilnímu marketingovému manifestu
Základní hodnoty a principy Agilního marketingového manifestu jsou pro agilní marketingové týmy jako svatý grál. Denní marketingové aktivity, jako jsou stand-up meetingy a sledování sprintů, vycházejí z hodnot a principů uvedených v manifestu.
Agilní marketingové rámce: Scrum, Kanban a Scrumban
Agilní rámce uvádějí principy agilní metodiky do praxe. Rámce usnadňují agilním marketingovým týmům budování spolupráce v marketingovém oddělení a vytvářejí základ pro rychlé iterace jejich práce.
Podívejme se na tři nejoblíbenější agilní marketingové rámce: Scrum, Kanban a Scrumban.
Scrum
Scrum je nejoblíbenější agilní rámec, který používá 87 % organizací. Agilní marketingový rámec scrum začíná porozuměním backlogu.
Marketingový tým rozdělí backlog na menší sprinty, stanoví priority a jednomyslně rozhodne o časovém harmonogramu pro dodání těchto sprintů. Doba trvání sprintu se může lišit od několika dnů až po 2–3 týdny, v závislosti na organizaci.
Scrum master pomáhá týmu při schůzkách a zajišťuje, aby všichni dodržovali agilní marketingový přístup. V marketingovém týmu je marketingovým vedoucím obvykle scrum master.
Rámec Scrum je rozdělen do tří částí – plánování Scrum, denní Scrum a schůzky po Scrum. To pomáhá budovat nepřetržitou komunikaci mezi členy týmu Scrum.
Plánování Scrum
Agilní tým obvykle věnuje jednu hodinu týdně plánování svého sprintu. Během fáze plánování přidělují členové týmu každému projektu sprintové body, aby odhadli potřebné úsilí. Tato technika odhadu týmu sděluje, kolik práce musí v rámci sprintu dokončit.
Denní scrum
Po fázi plánování se marketingové oddělení soustředí na sprint. Členové týmu se každý den scházejí na stand-up meetingu (nebo denním scrumu), aby se podělili o individuální novinky. Tyto schůzky jsou krátké a zabývají se hlavně třemi důležitými věcmi: novinkami z práce předchozího dne, plánem na dnešní den a problémy, kterým čelí.
Post-Scrum meeting
Schůzka po Scrumu se dělí na Scrum review a Sprint retrospective. V rámci Scrum review marketingový tým představí svou práci zainteresovaným stranám, aby získal jejich zpětnou vazbu.
Tým Scrum provádí retrospektivu sprintu, aby vyhodnotil výkonnost výsledků sprintu a navrhl zlepšení.
Kanban
Ve srovnání se Scrumem je Kanban flexibilnější agilní rámec. Je založen na principu Kaizen, japonském konceptu neustálého zlepšování.
Kanbanová tabule je vizuální reprezentací marketingových programů a různých fází, ve kterých se nacházejí. Jediný zdroj pravdivých informací umožňuje marketérům získat přehled o všech aktivitách a zefektivnit je tak, aby byly dodány včas.
Nejlepší způsob, jak využít Kanban tabuli, je rozdělit celý marketingový proces do různých fází. Fáze na marketingové Kanban tabuli mohou například zahrnovat „Úkoly“, „Probíhá“, „Hotovo“ a „Odloženo na další sprint“.
Zefektivněte činnosti na příští týdny a předejděte vyhoření nebo přepracování zaměstnanců tím, že vizualizujete úkoly v každé fázi a úsilí a zdroje, které každý úkol vyžaduje.
Existuje šest základních postupů Kanban, které musí marketingové týmy dodržovat, aby mohly praktikovat agilní marketing:
- Vizualizujte průběh práce: Zapište si kroky, které v současné době provádíte k dokončení úkolu.
- Omezte rozpracované úkoly (WIP): Omezením WIP motivujete svůj tým k dokončení aktuálních úkolů před přijetím nových úkolů.
- Řízení toku: Na základě vizualizace a schopnosti omezit WIP byste měli být schopni analyzovat systém Kanban a provádět úpravy za účelem zlepšení toku.
- Vysvětlete procesní zásady: Zásady jsou pokyny pro plnění úkolů; jejich jasné vysvětlení zajistí, že každý člen týmu bude vědět, co se od něj očekává.
- Implementujte zpětnou vazbu: Nastavte několik fází kontroly v rámci Kanban tabule, abyste získali průběžnou zpětnou vazbu o procesu.
- Společně se zlepšujte, experimentálně se vyvíjejte: Spolupracujte s členy svého týmu, abyste vyhodnotili proces a neustále se zlepšovali.
Scrumban
Scrumban je hybridní agilní přístup kombinující agilní postupy Scrum a Kanban. Podporuje marketingová oddělení, aby pracovala na Kanban tabulkách a zároveň pokračovala ve vydávání práce ve Sprintech.
Tento agilní marketingový přístup dává marketingovému týmu úplnou svobodu při rozhodování o tom, jak chce plánovat své agilní operace.
Scrumban je ideální pro velké marketingové týmy nebo týmy, které spolupracují s externími agenturami, kde je třeba přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly různým pracovním stylům jednotlivých týmů.
ClickUp: Nezbytný nástroj pro implementaci agilního marketingu
K vytvoření agilního marketingového týmu potřebujete správný nástroj, který vám umožní vizualizovat pracovní postupy, efektivně dokumentovat, automatizovat úkoly a sledovat a vyhodnocovat výkon.
ClickUp, pokročilý cloudový nástroj, je navržen pro agilní týmy s cílem zefektivnit marketingové kampaně. Podívejme se na klíčové funkce, které vám pomohou neustále zlepšovat váš agilní marketingový proces.
Sprinty ClickApp
Sprinty ClickApp vám pomůže nastavit a přizpůsobit vaše sprinty v rámci ClickUp. Rozdělte svůj sprint na úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy pro snadnou správu. Pomocí zobrazení seznamu můžete úkoly seskupovat, filtrovat a hromadně upravovat. Pomocí zobrazení týmu můžete sledovat pokrok týmu podle stavu, odhadovaného času, bodů sprintu nebo jakéhokoli jiného vlastního pole.
Zobrazení tabule ClickUp
ClickUp Kanban Board je přizpůsobitelný systém pro marketingové týmy. Členové týmu mohou snadno přetahovat úkoly a uspořádat tabuli podle stavu, přidělených osob, priorit atd. Scrum master může jediným kliknutím zobrazit všechny pracovní postupy a pomocí hromadné akce provést více změn v úkolu.
ClickUp Docs
Agilní marketing začíná bezchybnou dokumentací a ClickUp vám v tom pomůže díky ClickUp Docs. Docs jsou dokonalým pomocníkem při vytváření wiki, referenčních dokumentů, SOP a pracovních postupů, protože dávají tvůrci úplnou svobodu přidávat záložky, tabulky a další možnosti formátování podle libosti.
Spolupráce s editací v reálném čase, komentářemi v rámci vlákna, přiřazováním akčních položek a převodem textů na sledovatelné úkoly je hračkou.
Všechny své marketingové pracovní postupy můžete také urychlit pomocí ClickUp AI, který dokáže vytvořit vše od e-mailových skriptů a osnov blogů až po poznámky z jednání a strategie kampaní.
Automatizace ClickUp
Automatizujte rutinní úkoly výběrem z více než 100 automatizací ClickUp a soustřeďte úsilí svých týmů na důležitější oblasti. Pracovní postupy můžete přizpůsobit svým požadavkům nebo je používat tak, jak jsou.
ClickUp Dashboards
Moderní marketingové týmy mají jednu společnou potřebu – nástroj pro sledování a vizualizaci jejich výkonu. Přizpůsobitelné panely ClickUp vám pomohou sledovat průběh vašich marketingových pracovních postupů, identifikovat překážky, spravovat zdroje a sledovat časové osy. Rozdělte body Scrum, efektivně přidělte zdroje a prohlédněte si a vyhodnoťte své čtvrtletní plány pro budoucí plánování.
Výhody agilního marketingu
Agilní metody přinášejí mnoho výhod, ale nejlepší způsob, jak je pro svůj marketingový tým využít, je mít na paměti konkrétní cíl.
Vysoká produktivita
Agilní týmy jsou o 25 % produktivnější než tradiční týmy. Agilní týmy zahrnují mezifunkční spolupráci, což znamená, že jsou složeny ze specialistů. Takové týmy mohou dokončit práci rychleji a efektivněji s menším počtem závislostí a organizace tak těží z kratší doby návratnosti investic.
Větší flexibilita
Včasné a nepřetržité dodávky a rychlé iterace tvoří základ agilních marketingových týmů. Nejvýznamnější výhodou tohoto přístupu je využití krátkodobého učení k návrhu dlouhodobého plánu. Agilní marketéři se zaměřují na dlouhodobé cíle, ale zachovávají flexibilitu svých krátkodobých aktivit.
To jim umožňuje lépe se přizpůsobovat měnícím se okolnostem. Výsledky experimentů se aplikují na několik velkých sázek s ohledem na vyvíjející se obchodní prostředí a tržní podmínky.
Zvýšená transparentnost
Agilní marketingové týmy používají vizuální prvky, jako je Kanban tabule, k definování pracovních postupů, místo aby se spoléhaly na zastaralé metody, jako jsou tabulky. Scrum Master definuje seznam úkolů, priority a termíny, čímž zvyšuje transparentnost.
Pravidelné telefonické konference a schůzky udržují členy týmu v obraze o nejnovějším pokroku a vývoji.
Rozhodování založené na datech
Jednou z klíčových hodnot a principů agilního marketingu je využívání dat k měření výkonnosti marketingových kampaní a přijímání nápravných opatření. Rozhodnutí jsou proto objektivnější a konkrétnější a motivují tým k neustálému zlepšování.
Šťastnější týmy
Díky jasnému stanovení priorit, otevřené spolupráci a časté komunikaci jsou agilní marketingové týmy angažovanější než ty tradiční. Agilní rámec dává členům týmu odpovědnost za úkoly a autonomii při jejich plnění.
Jelikož každý člen týmu může rozhodovat o tom, jakým způsobem bude pracovat na dosažení stanovených cílů, jsou členové týmu spokojenější a mají větší radost ze své práce.
Vyšší konkurenceschopnost
Zpětná vazba v reálném čase a neustálé iterace jsou pro agilní marketéry na prvním místě. To jim dává možnost reagovat na nejnovější trendy a volatilitu trhu a zůstat věrní očekáváním svých zákazníků.
Rozhodnutí jsou navíc založena na datech, což jim dává výhodu nad konkurencí, která používá tradiční marketingové metody.
Výzvy při implementaci agilního marketingu
Existuje mnoho příkladů organizací s úspěšnými a udržitelnými agilními týmy.
Pouze 41 % marketérů však souhlasilo s tím, že ve své každodenní práci používá nějakou formu agilních marketingových praktik. Co brání zbývajícím 59 % marketérů v přijetí agilního marketingu? Zde je několik výzev:
Nedostatek školení a znalostí
Agilní marketing představuje paradigmatickou změnu. Nedostatek školení brání marketérům porozumět nuancím této metodiky. Společnosti musí investovat do komplexních školicích programů, aby mohly plně využít výhod agilního marketingu na pracovišti.
Obtížnost při řízení neplánované práce
Mnoho tradičních marketingových týmů není schopno přijmout nové výzvy a neplánovanou práci. Dynamická povaha agilního marketingu však vyžaduje, aby byli marketéři flexibilní a otevření spolupráci, aby mohli řešit neplánované úkoly.
Klíčem k řešení této výzvy je budování agilního myšlení u členů týmu.
Neochota ke změnám
Změna pracovního stylu může být vnímána jako výzva. Za odporem mohou stát různé důvody, například tým může být neochotný opustit svou komfortní zónu.
Aby tento problém vyřešili, musí vedoucí pracovníci vést upřímný rozhovor s marketingovým týmem, řešit jejich obavy a pomoci jim uvědomit si výhody agilního marketingu.
Nedostatek vhodných talentů
To je jedna z největších výzev pro marketingové týmy, které chtějí zavést agilní marketing. Aby mohly společnosti vybudovat správný talent, potřebují agilního kouče, který dokáže vést tento proces a vyškolit tým.
Absence podpory ze strany vyššího managementu
Úspěch agilního marketingu do značné míry závisí na ochotě vrcholového vedení sladit jej s celkovým cílem organizace. Musí začít tím, že se stanou zastánci agilního přístupu a poskytnou zdroje pro úspěšnou realizaci.
Jak agilní marketing funguje v praxi
Zde jsou kroky, které se v agilním marketingu v praxi dodržují:
Stanovení očekávání
Agilní marketingový tým se schází s vedoucím týmem, aby všichni byli sladěni s cílem. Následně marketingový tým pořádá interní schůzku, na které stanoví strategii pro nový pracovní styl a diskutuje o opatřeních k přijetí agilní kultury.
Identifikujte příležitosti
Agilní marketingový tým analyzuje data, aby identifikoval příležitosti v rámci zákaznické cesty. Každý člen týmu prezentuje své zjištění na denních standupech a nastiňuje kroky, které plánuje podniknout.
Naplánujte testy
Jakmile jsou identifikovány příležitosti, tým naplánuje testy a určí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Poté stanoví priority testů, které mají největší pravděpodobnost ovlivnit výkonnost podniku.
Zlepšete obchodní procesy
Výsledky každého testu se shromažďují a vyhodnocují, aby se rozhodlo, které testy by se měly rozšířit a které ukončit. Získané poznatky se sdělují vedoucímu týmu, aby mohl přijmout další opatření ke zlepšení obchodních procesů.
Chcete-li agilní marketing uvést do praxe, doporučujeme vám podívat se na tyto šablony, které vám pomohou hned začít:
Šablona agilního marketingu ClickUp
Šablona agilního marketingu od ClickUp vám umožňuje vytvářet a organizovat úkoly podle vašich marketingových strategií, plánovat sprinty a snadno upravovat úkoly podle priority. Provádějte kampaně rychleji a s kratšími dodacími lhůtami díky této šabloně typu plug-and-play pro agilní týmy.
Týmy digitálního marketingu jej mohou využít k flexibilnímu přizpůsobení kampaní a rozpočtů a ke zvýšení viditelnosti výkonnosti placených a organických kampaní.
Šablona pro správu Scrumu od ClickUp
Šablona Scrum Management Template od ClickUp vám umožňuje spravovat úkoly od začátku do konce. Pomáhá s rychlým sledováním úkolů a vytvářením praktických vizuálů. Pozvěte svůj tým ke spolupráci a zajistěte rychlé dodání s menším počtem chyb.
Šablona pro plánování sprintů ClickUp
Šablona Sprint Planning Template od ClickUp pomáhá plánovat sprinty, vizualizovat úkoly a závislosti a sledovat pokrok. Každý člen týmu získá pomocí této šablony jasnou představu o projektu. Manažeři mohou také přiřazovat termíny a identifikovat potenciální rizika v projektu.
Implementujte agilní marketing s ClickUp
Aby mohly týmy po celém světě implementovat agilní marketing a dosáhnout úspěchu, spoléhají se na nástroje jako ClickUp, které jim pomáhají plánovat, organizovat, vizualizovat a sledovat úkoly při spolupráci s různými týmy.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!