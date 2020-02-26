Agilní tým: co to je a jak ho vytvořit a řídit

{ „@context“: „https://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [{ „@type“: „Question“, „name“: „Co je agilní tým?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agilní tým je specializovaný projektový tým, který je vytvořen pro zvládání menších vývojových cyklů agilního projektového řízení. " } },{ "@type": "Question", "name": "Jak může agilní tým zvýšit vaši produktivitu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agilní týmy jsou malé, soběstačné týmy, kde se cení příspěvky každého člena. Díky struktuře agilního týmu, která umožňuje rychlé dodací lhůty, je snazší dodržet rozpočet. " } }] }
Chcete pochopit, co je to agilní tým, a naučit se, jak se jím stát?
Vzhledem k tomu, že mnoho firem přijímá agilní přístup pro své projekty, stává se tento přístup rychle preferovaným způsobem řízení pro zvýšení produktivity.
Ale co je to agilní tým? A jak se jím může stát váš tým?
Zde najdete vše, co potřebujete vědět.
Pojďme na to.
Co je agilní tým?
Agilní tým je specializovaný projektový tým, který je sestaven tak, aby vyhovoval potřebám agilního projektového řízení.
Než se však pustíme do vysvětlování struktury agilního týmu, je nutné pochopit, co je to agilní projektové řízení:
Co je agilní projektové řízení?
Agilní projektové řízení je moderní metoda projektového řízení, která rozděluje celý projekt na menší vývojové cykly. Díky rozdělení projektu na menší cykly budete moci průběžně zapracovávat zpětnou vazbu od zákazníků a poskytnout jim finální produkt, se kterým budou spokojeni.
Tyto cykly, neboli „sprinty“, jsou poté přiděleny různým nezávislým agilním projektovým týmům ve vaší společnosti, aby se zvýšila rychlost a efektivita.
Na základě Agilního manifestu tento proces řízení upřednostňuje vývoj založený na testování v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků.
Jak tyto sprinty pomáhají?
Díky těmto sprintům můžete rozdělit svůj projekt a zapracovat zpětnou vazbu od zákazníků na všech úrovních.
Pokud například pracujete na aplikaci, můžete během každého sprintu vyvinout jednu funkci. Po dokončení každé funkce (sprintu) můžete požádat své zákazníky, aby ji vyzkoušeli a poskytli vám zpětnou vazbu o tom, co se jim líbí a nelíbí.
Po zapracování jejich zpětné vazby můžete přejít k další sadě funkcí (sprintu)!
Jak vám to pomůže?
Protože nepředpokládáte, co zákazník chce, můžete mu nabídnout finální produkt, který byl skutečně vytvořen na základě jeho podnětů!
Struktura agilního týmu
Agilní týmy jsou obvykle malé, vysoce výkonné týmy o 5 až 11 členech s doplňujícími se dovednostmi. Na rozdíl od jiných projektových týmů musí být agilní projektové týmy velmi přizpůsobivé a soběstačné.
Proč?
Protože se musí vypořádat s měnícími se požadavky zákazníků v každé fázi projektu!
Aby bylo možné dosáhnout takové dynamiky týmu, jsou týmy obvykle strukturovány takto:
A. Vlastník produktu
Produktový vlastník je spojovacím článkem mezi zákazníkem a týmem. Dohlíží na celý provoz a shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků. Předává požadavky zákazníků projektovému týmu a zajišťuje, aby se tým soustředil na tyto požadavky.
B. Projektový manažer
Projektový manažer zajišťuje odpovědnost členů týmu a v případě potřeby jim pomáhá. Manažeři získávají zpětnou vazbu od zákazníků od vlastníka produktu a vedou tým sprintem.
C. Členové týmu
Členové týmu jsou ti, kteří pracují na projektu. I když jsou většinou soběstační, projektový manažer je může vést, aby se soustředili na své úkoly a činnosti.
D. Zúčastněné strany projektu
I když se nutně nepodílejí na vývoji projektu, mají k němu vztah.
Mezi zainteresované strany patří členové s různými dovednostmi, jako jsou senior projektoví manažeři, marketingoví pracovníci a členové podpůrného týmu, jejichž příspěvky vedou projekt správným směrem.
Poznámka k týmu Scrum
Nezapomeňte, že agilní projektové řízení je široký styl řízení, který má mnoho variant.
Z těchto variant je přístup Scrum jednou z nejpopulárnějších agilních metod. Na rozdíl od jiných variant agilního přístupu má Scrum velmi specifickou strukturu týmu.
Zde je podrobnější pohled na proces Scrum a budování týmu:
- Proces Scrum – Stejně jako agilní proces rozděluje Scrum velký projekt na menší části, které projektové týmy (Scrum týmy) zpracovávají jednu po druhé.
- Scrum tým – Ideální scrum tým je obvykle malý tým o 5–6 členech. Projektový manažer se stává „scrum masterem“ a vede denní scrumové schůzky, aby udržel členy týmu na správné cestě.
Jak se agilní tým liší od ostatních týmů?
Tradiční činnosti projektových týmů jsou velmi rigidní a strukturované.
Obvykle se do těchto systémů zapojují celé oddělení, což může prodloužit životnost projektu na více než tři až čtyři měsíce!
Agilní přístup vylepšuje tradiční metody následovně:
A. Lepší připravenost na měnící se potřeby zákazníků
Tradiční projekty obvykle nezahrnují zpětnou vazbu od zákazníků, dokud není produkt již dokončen a uveden na trh.
To sice umožňuje týmům pracovat bez přerušení, ale může to vést k tomu, že zákazníci obdrží produkt, který nesplňuje jejich potřeby.
Agilní vývojový proces dává vašim zákazníkům dostatek příležitostí k poskytnutí zpětné vazby, takže je snadné přizpůsobit finální produkt jejich potřebám. Nevytváříte produkt podle toho, co si myslíte, že chtějí – ve skutečnosti je do procesu zapojujete!
Tradiční týmy nemají kapacitu provádět časté změny produktu.
Agilní týmy jsou ale – no – „agilní“! Jsou strukturovány tak, aby se rychle přizpůsobovaly změnám směru v souladu se zpětnou vazbou od zákazníků.
B. Lepší odpovědnost
Jedním z hlavních problémů tradičního projektového řízení je nedostatek odpovědnosti. U velkých projektů, na kterých pracuje velká skupina lidí, se snadno stane, že zaměstnanci neznají svou přesnou roli nebo to, co se od nich očekává.
Díky agilním postupům však každý přesně ví, co má dělat.
Proč?
- Vzhledem k tomu, že tým je tak malý, je pro všechny snadné vědět, co přesně jim bylo přiděleno.
- Díky projektovému manažerovi (nebo Scrum masterovi) a produktovému vlastníkovi, kteří dohlížejí na chod věcí, mohou členové týmu okamžitě získat rychlou zpětnou vazbu na svou práci.
Navíc, protože agilní výstupy se mohou v tak krátkých časových rámcích neustále měnit, všichni MUSÍ mít vše pod kontrolou, aby se vše stihlo včas!
Jak může agilní tým zvýšit vaši produktivitu?
Agilní týmy jsou malé, soběstačné týmy, ve kterých se cení přínos každého člena. Díky struktuře agilního týmu, která umožňuje rychlé reakce, je snazší dodržet rozpočet.
Agilní přístup se dříve omezoval pouze na vývoj softwaru, ale dnes tomu tak již není.
Agilní vývoj softwaru není jediným způsobem, jak z tohoto přístupu těžit.
Agilní přístup může pomoci každému týmu!
Zde je návod:
1. Rychlejší dodací lhůty
Když rozdělíte své projekty na menší, lépe zvládnutelné části, bude se vám s nimi pracovat snáze.
Navíc, protože agilní metody jsou vytvořeny tak, aby se přizpůsobovaly měnícím se požadavkům projektu, zpětná vazba nezpomalí agilní dodávku stejným způsobem, jakým je ovlivněna tradiční projekty.
2. Náklady a přínosy agilních týmů
Díky struktuře agilního týmu, která umožňuje rychlé dodací lhůty, je snazší dodržet rozpočet.
Zamyslete se nad tím.
Vzhledem k tomu, že máte schopnosti vypořádat se s měnícími se požadavky, rozšíření rozsahu nebude mít na agilní tým stejný dopad jako na tradiční tým.
3. Lepší morálka zaměstnanců
Agilní týmy jsou malé, soběstačné týmy, ve kterých je ceněn příspěvek každého člena. Každý, od členů agilního týmu po jeho stakeholdery, má svou důležitou roli, což může zvýšit jejich pocit úspěchu.
Navíc, jelikož projektoví manažeři mají pouze vést tým správným směrem, je na týmu, aby věci dotáhl do konce sám. To zvýší jeho sebevědomí a celkovou morálku.
4. Realizujte vysoce kvalitní projekty, které uspokojí potřeby zákazníků
Konečným měřítkem produktivity je finální produkt, který si zákazníci zamilují!
Vzhledem k tomu, že vaše vysoce výkonné týmy neustále získávají zpětnou vazbu od zákazníků ke všem svým sprintovým verzím, budete schopni poskytnout svým zákazníkům finální produkt, který uspokojí jejich potřeby.
Změřte produktivitu svého agilního týmu pomocí těchto 12 agilních metrik! 💜
Jak se stát agilním týmem
Nedávná případová studie společnosti ClickUp zjistila, že 51 % amerických pracovníků má pocit, že každý den ztrácí alespoň jednu hodinu kvůli neefektivitě v práci.
Pokud budete dodržovat tyto osvědčené postupy Agile, můžete vytvořit vysoce výkonné týmy, které jsou připraveny na rychlou a efektivní práci.
Zde je návod, jak se stát agilním týmem:
1. Představte metodiku a pravidla
Než se váš tým stane agilním týmem, musí pochopit, co jsou agilní postupy, že?
Vysvětlete metodiku a role v týmu a projděte důvody, proč přecházíte na tuto metodu řízení. Shrňte její výhody a rozdíly oproti dosavadnímu způsobu práce.
Pokud si to vyjasníte hned na začátku, bude pro váš tým snazší přijmout agilní přístup.
2. Naplánujte si první měsíc
Poté, co jim vysvětlíte agilní proces, můžete začít budovat agilní prostředí.
Prvním krokem je výběr projektu, vytvoření seznamu úkolů a jeho rozdělení na sprinty (seznam úkolů obsahuje všechny položky, na kterých budete v rámci projektu pracovat). Zvažte také, kolik sprintových týmů budete mít a na čem bude každý z nich pracovat.
Je důležité zapojit svůj tým do procesu plánování sprintu a získat od něj zpětnou vazbu.
Proč?
Tím, že je do toho zapojíte, je seznámíte s tím, že musí převzít větší odpovědnost za to, aby věci dotáhli do konce sami.
3. Rozhodněte se o rolích v týmu
Dále se rozhodněte o rolích členů vašeho sprintového týmu.
Je důležité nejprve vybrat vlastníka produktu a poté projektové manažery pro každý sprint. Vlastníkem produktu by měl být někdo, kdo je obeznámen s agilní metodikou a má zkušenosti s jednání se zákazníky a předáváním zpětné vazby.
Vaši projektoví manažeři mohou být zkušení zaměstnanci, které byste chtěli časem povýšit na manažery nebo Scrum mastery.
To však neznamená, že váš agilní projektový tým by měl být nezkušený.
Pamatujte, že členové vašeho sprintového týmu musí být samostatní a mít doplňující se dovednosti.
Proto je dobré mít testovací projekt, který pomůže všem přijmout agilní způsob myšlení v agilním prostředí bez rizika. To posílí jejich sebevědomí a pomůže jim lépe porozumět jejich rolím v týmu a zároveň se vyrovnat s potřebami agilního řízení projektového týmu.
4. Pořádání pravidelných schůzek
Nezbytnou součástí budování agilního prostředí je pořádání pravidelných schůzek.
Díky tomu jsou všichni informováni o vývojovém procesu a všichni nesou odpovědnost.
Agilní management obvykle zahrnuje dva různé typy pravidelných týmových schůzek:
- Denní standupy: Jedná se o denní schůzky, na kterých se probírá, co jste včera udělali, co se chystáte udělat dnes a s čím potřebujete pomoci. Je to dobrá příležitost k zhodnocení toho, jak věci probíhají, a k budování dynamiky týmu.
- Retrospektivy sprintů: Jedná se o hodnotící schůzky, které se konají po dokončení sprintu. Zde se probírá, jak sprint proběhl, co se nepovedlo, co se líbilo a další. Je to vynikající způsob, jak získat data potřebná k řešení nových uživatelských příběhů (sprintů) v budoucnosti.
5. Používejte software pro řízení projektů založený na agilních metodách
Pokud chcete implementovat všechny tyto kroky, budete potřebovat správný software pro řízení projektů. Pomůže vám centralizovat všechny vaše agilní procesy, abyste měli vše snadno pod kontrolou.
Dobrý nástroj pro agilní řízení projektů vám pomůže:
- Vytvářejte a udržujte backlog produktu
- Plánujte a sledujte své sprinty
- Komunikujte se svým týmem
Díky tomu nebudete mít žádné potíže s implementací agilní metody do všech svých projektů!
Jak řídit agilní tým pomocí ClickUp: Nejlepší platforma pro agilní řízení projektů
Agilní tým nelze řídit bez správného agilního nástroje, že?
Proto byl ClickUp vytvořen pro agilní řízení projektů!
ClickUp je nejlépe hodnocený bezplatný nástroj pro správu projektů na světě. Používají ho jak jednotlivci, tak velké společnosti i malé podniky a nabízí spoustu funkcí, které vám pomohou udržet vaše agilní projekty na správné cestě!
Používání ClickUp je velmi snadné a pomůže vám stát se agilním týmem v krátkém čase.
Takto ClickUp pomáhá vašemu agilnímu týmu:
1. Přizpůsobte se různým preferencím řízení pomocí více pohledů
Ideální agilní prostředí se vyznačuje vysokou přizpůsobivostí změnám.
Proto musí váš agilní nástroj pro řízení tyto aspekty také zohledňovat!
Naštěstí přesně to* vám nabízí ClickUp.
Místo použití rigidního nástroje pro správu, který vás nutí přizpůsobit se jeho rozhraní, vám ClickUp nabízí několik zobrazení, která se přizpůsobí vašemu týmu!
Takto vypadají tyto pohledy:
1) Požadované zobrazení úkolů
ClickUp má dva povinné pohledy na úkoly, které se přizpůsobují různým přístupům k řízení projektů:
A. Pohled na tabuli
Zobrazení tabule ClickUp je skvělé pro fanoušky agilního přístupu Kanban. Pomáhá vám rychle přesouvat úkoly, abyste mohli držet krok s principy agilního vývoje. Stačí jeden rychlý pohled, abyste zjistili, v jaké fázi se vaše projekty nacházejí, a můžete je okamžitě přesunout!
To je skvělý pohled pro projektové manažery, kteří pracují s úkoly ve stylu GTD. Zde jsou úkoly členů vašeho týmu uvedeny v jednoduchém kontrolním seznamu. Jak postupujete, můžete úkoly odškrtávat a přejít k dalšímu sprintu.
ClickUp
2) Box View
Zobrazení Box je ideální pro každý agilní tým. Jedná se o přehled všech úkolů, na kterých váš tým aktuálně pracuje.
Jak tento pohled využít pro agilní týmy
Projektoví manažeři jej mohou využít k získání přehledu o všem, co se děje. Jelikož jsou úkoly sprintu seřazeny podle přidělených osob, mohou projektoví manažeři okamžitě zjistit, na čem každý člen týmu pracuje, a provést případné změny.
3) Zobrazení kalendáře
Kalendář ClickUp pomáhá projektovým manažerům rychle plánovat a spravovat jejich pracovní rozvrh. Můžete si zkontrolovat všechny nadcházející úkoly a rychle se na ně připravit.
Použití tohoto pohledu u agilních týmů:
Tento pohled můžete použít pro plánování sprintů a sledování nadcházejících úkolů. Můžete jej dokonce použít k určení, kdy budete moci přidat položky ze svého backlogu.
Jelikož agilní vývoj je založen na změnách a přizpůsobování, může projektový manažer dokonce přepínat mezi zobrazeními kalendáře.
Projektoví manažeři mohou zobrazit svůj kalendář jako:
- Dny: Pro zobrazení úkolů projektu naplánovaných na dané datum
- 4 dny: Pro zobrazení naplánovaných úkolů za období čtyř po sobě jdoucích dnů
- Týden: Podívejte se na svůj týdenní sprintový plán
- Měsíčně: Prohlédněte si plán projektu na příští měsíc.
4) Režim „Já“
Režim „Já“ v ClickUp zvýrazní pouze komentáře, podúkoly a seznamy úkolů, které vám byly přiděleny. Tím se minimalizují rušivé vlivy a vy se můžete lépe soustředit na své úkoly.
2. Sledujte své agilní sprinty pomocí seznamů sprintů
Pokud chcete efektivně řídit sprinty, budete muset vytvořit seznamy sprintů, že?
Takto to uděláte v ClickUp:
S ClickUpem můžete sledovat všechny své projekty, úkoly a podúkoly pomocí kontrolních seznamů. Tímto způsobem můžete vytvářet sprintové seznamy, které rozdělují výstupy na jednotlivé úseky. Jednoduše odškrtávejte položky z těchto seznamů, jak postupujete k dalšímu sprintu.
Můžete snadno provádět plánování sprintů a dokonce přidávat scrum body do každého z těchto seznamů, abyste snadno zvládli backlog produktu.
Manažeři agilních týmů mohou tyto kontrolní seznamy také použít jako reference při svých scrumových schůzkách s vývojovými týmy.
Zde je návod, jak nastavit agilní pracovní postup!
3. Vizuální sledování projektů pomocí agilních dashboardů
Při dodržování agilních postupů je důležité vizuálně sledovat všechna vaše data. Díky tomu můžete snadno a rychle zhodnotit své výstupy a podle toho jednat.
Takto to uděláte v ClickUp:
Dashboardy ClickUp jsou ideální pro přehledné zobrazení aktivit vašeho agilního týmu. Do těchto dashboardů můžete přidat své sprintové seznamy a úkoly, abyste viděli, jak se věci vyvíjejí.
Zde je podrobnější pohled na různé věci, které můžete sledovat:
A. Grafy rychlosti
S pomocí grafu rychlosti ClickUp můžete rychle určit míru dokončení svých úkolů. Rozdělí vaše úkoly do týdenních nebo dvoutýdenních intervalů a zobrazí jejich průměrnou rychlost.
ClickUp také automaticky seskupuje data ze seznamu sprintů, aby se snáze přidávala do grafů!
B. Burndown grafy
Díky burndown grafům ClickUp můžete sledovat, jak si váš tým vede v porovnání s cílovou linií. Takto snadno uvidíte, kolik práce ještě zbývá udělat.
Burndown graf zdůrazňuje následující:
- Cílový pokrok: Ideální tempo plnění úkolů potřebné k dodržení termínů.
- Předpokládaný pokrok: Vaše aktuální tempo založené na úkolu, které jste již dokončili.
- Aktivní: Skutečný počet úkolů, které jsou v současné době dokončeny.
C. Burnup grafy
Burnup grafy vám ukážou, co bylo dokončeno ve srovnání s vaším zbývajícím rozsahem.
Takto zhodnotíte, čeho jste dosud dosáhli, a můžete motivovat svůj tým k dosažení cíle.
D. Kumulativní diagramy toku
S kumulativním vývojovým diagramem ClickUp můžete vizualizovat a sledovat průběh projektu v čase. Úkoly jsou barevně označeny podle jejich stavu, takže můžete rychle zjistit, kde se věci nacházejí, a okamžitě identifikovat úzká místa!
4. Udržujte svůj agilní projekt v chodu pomocí přiřazených komentářů
Agilní dodávka znamená být rychlý a efektivní, že?
Ale co když váš tým reaguje na vaše připomínky příliš pomalu?
Jak udržíte své projekty na správné cestě?
Takto můžete pomocí ClickUp zabránit tomu, aby k tomu došlo:
Software pro řízení projektů vám umožňuje okamžitě převést komentář na úkol a přiřadit jej členovi týmu. Ten o tom bude informován a úkol se mu dokonce zobrazí v liště úkolů, aby mohl okamžitě začít pracovat.
Jakmile to udělají, mohou komentář označit jako vyřešený, aby se vyhnuli zbytečným následným dotazům.
5. Usnadněte spolupráci na projektech pomocí sekcí pro komentáře
Aktivní týmová spolupráce je jedním z nejdůležitějších prvků každého softwaru pro agilní řízení projektů. Váš tým jej musí rychle využívat k komunikaci aktualizací projektu a spolupráci v průběhu vývojového procesu.
Zde je návod, jak to implementovat pomocí ClickUp:
Každý úkol má vlastní sekci pro komentáře, která vašemu týmu pomůže s výměnou souborů a nápadů. Lze dokonce označovat osoby a sdílet aktualizace projektu, aby vše plynule pokračovalo.
Software pro řízení projektů lze také integrovat s mnoha komunikačními nástroji, jako jsou Slack a Skype, aby byla efektivní komunikace v rámci projektu vždy na dosah jednoho kliknutí!
6. Řízení různých fází agilního projektu pomocí vlastních stavů
Krása agilních metod spočívá v tom, že je lze aplikovat v mnoha různých oblastech.
Nezáleží na tom, zda se jedná o prodej, marketing nebo vývoj webových stránek/softwaru – agilní přístup můžete aplikovat na všechno!
Ale jen proto, že můžete použít stejnou metodiku pro různé projekty, neznamená to, že jsou identické.
Každý projekt má své specifické fáze a požadavky. Náš agilní nástroj musí být schopen se s těmito rozdíly vypořádat.
Jak vám s tím pomůže ClickUp:
Tradiční nástroje pro řízení projektů vám obvykle nabízejí standardní sadu stavů projektu. ClickUp vám však umožňuje je přizpůsobit!
Díky tomu nebudete omezeni předem danými stavy, které přesně neodrážejí fáze vašeho projektu.
Proč by to měl být problém?
Představte si, že byste používali stejnou sadu stavů jak pro své blogové příspěvky, tak pro své projekty vývoje softwaru!
Díky přizpůsobitelným stavům ClickUp to však není žádný problém.
Můžete být tak kreativní a detailní, jak jen chcete – „redakční recenze“, „beta testování“, „wireframing“, „kontrola kvality“ – je to zcela na vás!
To však nejsou všechny funkce ClickUp.
Tento nástroj pro řízení projektů vám také nabízí užitečné funkce, jako jsou:
- Priority – pomozte svému týmu nejprve vyřešit nejdůležitější úkoly a podúkoly
- Závislosti – pokuste se plnit úkoly ve správném pořadí
- Ganttovy diagramy – pro snadné zaznamenávání postupu vašeho projektu
- Dokumenty – vytvořte komplexní dokumentaci pro vaše podnikání a projekty
- Podrobné zprávy a přehledy – pro důkladnou analýzu výkonnosti vašeho týmu a firmy
- Nativní nástroj pro sledování času – pro efektivní správu času
- Výkonné mobilní aplikace pro iOS a Android – pomohou vám mít přehled o vašich projektech, i když jste na cestách.
- Šablony – Použijte agilní šablony ClickUp ke správě svého agilního týmu.
Závěr
Stát se agilním týmem je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zvýšit produktivitu, zkrátit dodací lhůty a lépe porozumět zákazníkům.
Pokud uvažujete o zavedení agilní metodiky, proč nevyzkoušet software pro řízení projektů, jako je ClickUp?
Najdete v něm vše, co potřebujete k snadnému řízení agilního týmu a projektů! Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!