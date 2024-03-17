Jak vybudovat efektivní tým v práci

Pokud budete mít někdy to štěstí, že budete moci najímat nové zaměstnance, ujistěte se, že najímáte lidi, které můžete nejen učit, ale také lidi, kteří budou učit vás.
Stejně jako Bezos má každý vedoucí svou ideální představu o tom, jak by měl vypadat jeho vysněný tým. Někteří hledají technické dovednosti, jiní věří, že větší váhu mají měkké dovednosti, někteří upřednostňují formální vzdělání, někteří hledají kandidáty, se kterými se snadno pracuje, zatímco jiní dávají přednost lidem, kteří zpochybňují status quo – parametry jsou subjektivní.
Jakmile najdete správné osoby pro vaši organizaci, musíte vynaložit další úsilí, abyste jim pomohli začlenit se do vašeho týmu a udržet je v něm dlouhodobě. Tady začíná proces budování týmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Budování týmu posiluje spolupráci, komunikaci a morálku v rámci skupiny. Dobře sestavený tým vede k dlouhodobému úspěchu, vyšší retenci a prosperující pracovní kultuře.
- Mezi klíčové strategie budování týmu patří jasné stanovení cílů, budování důvěry a inkluze.
- Styly vedení, jako je autokratický, demokratický a transformační, ovlivňují dynamiku týmu.
- Silné vedení týmu vyžaduje dovednosti jako komunikace, delegování úkolů a řešení problémů.
- Podpora uznání a ocenění zvyšuje motivaci a angažovanost týmu.
- Zábavné aktivity, jako jsou ledoborce, úkoly zaměřené na řešení problémů a virtuální hry, posilují týmové vazby.
- Pravidelná zpětná vazba a otevřená komunikace podporují důvěru a neustálé zlepšování.
- Digitální nástroje jako ClickUp zefektivňují spolupráci, správu pracovních postupů a práci týmů na dálku.
Co je to budování týmu?
Budování týmu je nezbytnou součástí úspěchu společnosti. Jedná se o vytvoření soudržné skupiny, ve které jednotlivci spolupracují na dosažení společných cílů.
Jeho hlavním účelem je zlepšit výkonnost týmu, zvýšit morálku a podpořit pozitivní pracovní prostředí. Když se zaměříte na strategie budování týmu, budete:
- Usnadněte komunikaci a spolupráci na pracovišti.
- Zlepšete své schopnosti řešit problémy a přijímat rozhodnutí.
- Budujte důvěru a vzájemný respekt mezi členy týmu.
- Vyjasněte role a odpovědnosti.
- Pěstujte pocit sounáležitosti.
Vytvoření úspěšného týmu závisí do značné míry na systému náboru, interní kultuře týmu, vedení a procesu řízení týmu. Ale víte co? Tato strategie má i zábavnou stránku – cvičení pro budování týmu.
Od jednoduchých aktivit na prolomení ledů až po složitější úkoly zaměřené na řešení problémů – aktivity na budování týmu mohou být různých typů:
- Ledoborce pomáhají členům týmu seznámit se (a cítit se pohodlně) mezi sebou. Například hra Dvě pravdy a lež nebo Lidské bingo.
- Cvičení důvěry pro budování sebevědomí, důvěry a kamarádství mezi členy týmu. Mezi tato cvičení patří například „lidský uzel“ nebo „pád důvěry“.
- Úkoly zaměřené na řešení problémů , které vyžadují, aby členové týmu jednali jako jeden celek. Například úkoly typu Escape Room nebo Scavenger Hunt.
- Kreativní aktivity pro prolomení monotónnosti každodenního programu a podnícení kreativity. Například organizování uměleckých workshopů nebo kurzů vaření.
- Komunikační cvičení pro zlepšení verbálních a neverbálních komunikačních dovedností. Mezi oblíbené příklady patří Back-to-Back Drawing (kreslení zády k sobě) nebo Blindfold challenge (výzva se zavázanýma očima).
V závislosti na vašem pracovním uspořádání (hybridní, vzdálené nebo na místě) můžete zorganizovat zábavné teambuildingové aktivity v interiéru, exteriéru nebo virtuálně.
Přečtěte si také: Jak efektivně stanovit cíle týmu: příklady a strategie
Výhody budování týmu
Jako manažer, vedoucí týmu nebo personalista můžete trvale ovlivnit svou pracovní kulturu tím, že zorganizujete aktivity zaměřené na budování týmu.
Zde jsou některé z jejich výhod:
- Posilujte vztahy: Aktivity zaměřené na budování týmu pomáhají členům vašeho týmu navázat osobní vztahy, díky čemuž se při společné práci cítí pohodlněji.
- Usnadněte lepší komunikaci: Cvičení v neformálním prostředí zlepšuje způsob, jakým si členové týmu vyměňují nápady a zpětnou vazbu v práci.
- Rozvíjejte schopnosti řešení problémů: Společné překonávání výzev zdokonaluje schopnosti vašeho týmu řešit složité problémy v práci.
- Podporujte empatii: Akce zaměřená na budování týmu (například Role Reversal) pomáhá účastníkům vidět věci z pohledu ostatních, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění.
- Posilte soudržnost týmu: Společné zážitky vytvářejí silné pouto mezi členy týmu, což usnadňuje spolupráci na projektech a respektující řešení konfliktů.
Jak vybudovat efektivní tým
Zde je podrobný návod, jak vytvořit tým, který drží pohromadě za všech okolností:
1. Sjednoťte svůj tým jasným cílem
Podle studie společnosti McKinsey většina (82 %) zaměstnanců považuje za důležité mít nějaký cíl a 72 % se domnívá, že cíl by měl mít větší váhu než zisk.
Zde je plán, jak propojit výkonnost vašeho týmu s širšími cíli organizace:
- Definujte vizi a cíle: Formulujte vizi a cíle týmu a pravidelně je komunikujte. Například můžete začít měsíční týmové schůzky připomenutím poslání organizace a důvodů, proč děláte to, co děláte.
- Stanovte si SMART cíle: Vytvořte konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle, které jsou v souladu s posláním týmu.
- Propojte úkoly s posláním: Ukažte, jak jednotlivé úkoly a projekty přispívají k širšímu poslání nebo cíli.
Skvělým pomocníkem může být nástroj pro správu projektů a cílů, jako je ClickUp . Kromě toho, že vám pomůže udržet vaše úkoly v pořádku, také jasně ukazuje souvislost mezi individuálním úsilím a výsledky projektu. Tento nástroj pomáhá zaměstnancům vizualizovat, jak jejich práce přispívá k celkovému plánu.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu.
Předpokládejme, že provozujete společnost SaaS a vaším úkolem je zvýšit povědomí o značce a podpořit zapojení uživatelů prostřednictvím vysoce kvalitního obsahu. Vaším cílem SMART může být zvýšení organické návštěvnosti blogu o 20 % v příštích šesti měsících.
Nyní můžete pomocí ClickUp Goals rozdělit cíl na menší dílčí cíle, jako je výzkum klíčových slov, analýza konkurence, vytváření obsahových briefů, psaní blogů, editace, publikování a distribuce na sociálních sítích. Přidejte přiřazené osoby pro jednotlivé cíle. Všechny přiřazené osoby mohou sledovat svůj pokrok pomocí vizuálního indikátoru.
2. Vyberte ty správné lidi
Při výběru správných lidí do svého týmu zvažte tyto tři faktory:
Dovednosti a odborné znalosti
Jasně definujte technické nebo odborné dovednosti, které jsou u potenciálního člena týmu nezbytné. Poté kandidáty vyhodnoťte na základě těchto kritérií. Například pokud potřebujete grafického designéra, ideálně byste měli hledat někoho s bohatým portfoliem, znalostí designového softwaru a dobrým porozuměním brandingu a estetice.
Přístup a temperament
Dovednosti lze získat, ale přístup a povaha jsou často vrozené vlastnosti. Hledejte osoby, které jsou ochotné spolupracovat, otevřené zpětné vazbě a přizpůsobivé. Tyto vlastnosti zajistí, že členové vašeho týmu budou dobře spolupracovat, konstruktivně přijímat kritiku a přizpůsobovat se změnám nebo neočekávaným výzvám.
Během náborového procesu můžete klást behaviorální otázky, abyste tyto vlastnosti posoudili. Například můžete kandidáta zeptat, jak zvládl konkrétní situace, například: „Povězte mi o situaci, kdy jste pracoval s členem týmu, který nepracoval efektivně. Jak jste situaci zvládl a jaký byl výsledek?“
Kulturní kompatibilita
Analyzujte, do jaké míry hodnoty, přesvědčení a chování kandidáta odpovídají kultuře vašeho týmu. To je důležité, protože kulturní kompatibilita může mít obrovský vliv na spokojenost v práci, výkonnost a celkovou soudržnost týmu.
Například pokud vaše společnost klade důraz na inovace a neustálé zlepšování, budete potřebovat členy týmu, kteří jsou zvídaví, proaktivní a nemají problém se změnami.
Rozmanitost
Rozmanitost dovedností, zázemí a pohledů je znakem vyváženého týmu. Rozmanitý tým přináší různé úhly pohledu a zkušenosti, podporuje kreativitu myšlení a nabízí neotřelé řešení kritických problémů.
Chcete-li vytvořit skutečný tavící kotlík, zapojte jednotlivce z různých demografických skupin, kultur, vzdělávacích prostředí a s různými profesními zkušenostmi.
3. Nabídněte prostor pro spolupráci
Základem silného týmu je to, jak efektivně si jeho členové vyměňují nápady, řeší konflikty a spojují své síly, aby vytvořili něco smysluplného.
Jako manažer musíte nabídnout spolupracující pracovní prostředí, které sjednotí mezifunkční týmy. To je obzvláště užitečné pro hybridní a vzdálené týmy, kde fyzická vzdálenost může vést k odcizení.
Integrované funkce ClickUp pro spolupráci v reálném čase, asynchronní komunikaci, sdílení zpětné vazby a centralizaci důležitých informací o projektu překlenují potenciální komunikační mezery a pomáhají budovat vítězný tým.
Zde je návod, jak může váš tým využívat funkce ClickUp pro spolupráci:
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, sdílejte/přijímejte zpětnou vazbu asynchronně pomocí komentářů, přiřazujte úkoly, přeměňujte texty na sledovatelné úkoly a vytvořte centralizované informační centrum (pro ukládání projektových plánů, firemních wiki a znalostních bází) pomocí ClickUp Docs .
- Vyhněte se zbytečným hovorům a dlouhým komentářovým vláknům, které jen zvyšují zmatek. Vytvořte krátký záznam obrazovky pomocí ClickUp Clips , nahrajte komentář a sdílejte jej s členy týmu.
- Poskytujte jasnou a rychlou zpětnou vazbu k návrhům na obrázcích pomocí funkce Proofing od ClickUp – přidávejte, přiřazujte a řešte komentáře k jakémukoli souboru PNG, GIF, JPEG, WEBP, videu nebo PDF.
Po nahrání souboru jako přílohy úkolu klikněte na soubor, abyste jej otevřeli. V pravém horním rohu vyberte možnost „Přidat komentáře“. Poté můžete kliknout na libovolné místo v příloze a přidat komentář. Tato funkce pomáhá eliminovat nejasnosti při poskytování zpětné vazby k návrhu v rámci ClickUp.
- Brainstormujte, plánujte projekty, mapujte fáze projektů, kreslete diagramy a nechte své nápady volně plynout na interaktivní ploše s ClickUp Whiteboards.
- Organizujte nápady a úkoly v nelineárním formátu, vizualizujte vztahy mezi koncepty, rozkládejte projekty na jednotlivé úkoly a podúkoly a vytvářejte hierarchické struktury pomocí ClickUp Mind Maps, které jsou ideální pro cvičení na budování týmu.
Kromě těchto nástrojů máte přístup k obrovské knihovně bezplatných šablon ClickUp. Můžete si přizpůsobit předem připravené rámce, abyste zjednodušili komunikaci a řízení týmu:
Šablona ClickUp pro týmovou komunikaci a schůzky
Sledujte, kdo je zodpovědný za které úkoly, nastavte komunikační kanály (například virtuální schůzky, e-mail nebo spolupráci na tabuli), naplánujte schůzky a nastavte cíle schůzek pomocí šablony pro týmovou komunikaci a schůzky od ClickUp.
Pomůže vám to:
- Optimalizujte způsob, jakým členové týmu sdílejí informace mezi sebou.
- Zaveďte standardní postupy pro pravidelné kontroly.
- Upřednostňujte základní úkoly stanovením komunikačních cílů.
To je užitečné pro střední a velké týmy, kde je náročné sledovat více komunikačních kanálů, zainteresované strany a konkurenční priority z jediného kontaktního místa.
📮 ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv.
Podle výzkumu společnosti ClickUp by tento vysoký objem mohl signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou informací – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost pro všechny členy týmu a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
Šablona plánu řízení týmu ClickUp
Šablona plánu řízení týmu ClickUp, navržená pro mezifunkční týmy, vám pomůže sledovat probíhající úkoly napříč odděleními a kontrolovat jejich průběh v reálném čase.
Takto můžete tento rámec využít na maximum:
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Nastavte časové odhady pro každý úkol, přiřaďte termíny a označte priority.
- Vedejte záznamy o celkovém výkonu týmu, úspěších, aktuálních problémech a pokroku v plnění závazků.
- Získejte přehled o potenciálních překážkách a řešte je ihned.
4. Rychle řešte výzvy
Každý tým v určitém okamžiku čelí výzvám, ale to, jak se s nimi vypořádáte, může mít zásadní vliv. Vytvořte pracovní prostředí, ve kterém se členové týmu cítí pohodlně při řešení problémů a překážek. Podporujte otevřenou komunikaci, abyste mohli řešit problémy dříve, než se vyhrotí.
Například pokud má člen týmu potíže s překrývajícími se povinnostmi, můžete mu přidělit další zdroje. Tímto způsobem mu můžete ulehčit některé úkoly a dodržet termíny.
Pokud dojde ke konfliktům nebo problémům, nastavte jasný proces jejich řešení. Může to být něco tak jednoduchého, jako možnost vznést připomínky prostřednictvím přímé zpětné vazby manažerovi/vedoucímu týmu nebo pravidelné schůzky (denní/týdenní porady) k projednání překážek.
5. Pečujte o blaho svých zaměstnanců
Chcete vybudovat soudržný tým, který je odolný a motivovaný přijímat jakékoli výzvy.
Abyste jim tuto sílu dodali, musíte upřednostnit blaho každého člena týmu:
- Podporujte pravidelné přestávky, abyste předešli vyhoření a zdravotním problémům.
- Nabízejte adekvátní placené volno, abyste podpořili odpočinek a načerpání nových sil.
- Poskytněte přístup k podpůrným programům, jako jsou poradenské služby, wellness programy nebo trénink všímavosti, a pomozte jim pečovat o jejich duševní zdraví.
- Stanovte realistická očekávání a umožněte flexibilní pracovní dobu (kdykoli je to možné), abyste podpořili zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Osvědčené postupy pro budování týmu
Zde je několik způsobů, jak můžete přispět k efektivnímu budování týmu:
1. Oceňujte úsilí a úspěchy
Podle SurveyMonkey 82 % zaměstnanců považuje uznání za důležitou součást spokojenosti v práci. Uznání tvrdé práce zvyšuje morálku, motivuje členy týmu, zlepšuje míru fluktuace a posiluje váš tým.
Zde je návod, jak můžete tuto praxi zavést na svém pracovišti:
- Oslavujte milníky: Může to být něco tak jednoduchého, jako pochvala během schůzek, peněžní bonusy nebo velká oslava dosažení milníku projektu.
- Programy uznání: Zaveďte programy jako „Zaměstnanec měsíce“ nebo „Ocenění týmového hráče“, abyste formálně ocenili výjimečné úsilí. Používejte nástroje pro uznání zaměstnanců k zefektivnění procesu identifikace a ocenění členů týmu.
Například společnost Zappos, dceřiná společnost Amazonu, známá svým vynikajícím zákaznickým servisem, zvládla vzájemné uznávání mezi kolegy. V rámci programu Zollar získávají členové týmu Zappos dobrovolnickou činností hrací peníze, které mohou použít k nákupu zboží v obchodě Zollar Store.
2. Vytvořte pocit sounáležitosti
Výzkum společnosti BetterUp zjistil, že sounáležitost s pracovištěm vede k 56% zvýšení pracovního výkonu a snižuje riziko fluktuace o 50 %.
Když členové týmu pocítí, že jsou důležitou součástí organizace a že jejich přínos má význam, cítí se šťastnější, více se věnují svým úkolům a méně pravděpodobně odejdou.
Zde je několik tipů, jak vytvořit na pracovišti úzce propojenou komunitu:
- Inkluzivní kultura: Vytvořte inkluzivní prostředí – organizujte aktivity na budování týmu, jako jsou skupinové workshopy, týmové obědy nebo dokonce krátké výlety, a povzbuzujte všechny k účasti.
- Proces zapracování: Navrhněte proces zapracování, který novým zaměstnancům pomůže hladce se integrovat a cítit se vítáni. Například jim můžete přidělit mentora nebo kolegu, který jim během prvních několika týdnů pomůže seznámit se s pracovištěm a jejich rolí.
- Otevřená komunikace: Nastavte transparentní komunikační strategie, aby členové týmu mohli bez váhání vyjadřovat své nápady a sdělovat své obavy. Využijte nástroje pro vzdálenou spolupráci k provádění průzkumů, plánování pravidelných schůzek nebo poskytování zpětné vazby/diskutování problémů v reálném čase nebo asynchronně.
3. Identifikujte silné stránky každého člena týmu
Při přidělování rolí a odpovědností zohledněte silné stránky svých zaměstnanců. Využívání jejich silných stránek jim umožní zdokonalit jejich stávající dovednosti, zvýší jejich sebevědomí a podpoří výkonnost týmu.
Takto můžete tuto praxi zavést:
- Hodnocení silných stránek: Použijte nástroje jako Clifton StrengthsFinder (přejmenovaný na StrengthsFinder 2. 0) nebo DISC hodnocení k identifikaci silných stránek a preferencí členů týmu.
- Seznam dovedností: Vytvořte seznam dovedností nebo matici, abyste zmapovali silné stránky každého člena týmu a jejich soulad s potřebami projektu.
- Využijte silné stránky: Přiřazujte úkoly na základě individuálních silných stránek. Například někdo, kdo je silný v komunikaci, by mohl vést prezentace pro klienty, zatímco osoba orientovaná na detaily by mohla mít na starosti plánování projektů.
- Individuální schůzky: Pravidelně se scházejte s jednotlivými zaměstnanci, abyste s nimi prodiskutovali jejich kariérní cíle a možnosti, jak jim pomoci využít jejich silné stránky (např. nabídkou školení, nástrojů nebo poradenství).
4. Investujte do profesního rozvoje svého týmu
Zajímejte se o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců.
Podle zprávy LinkedIn Workplace Learning Report 2024 mají společnosti se silnou kulturou učení vyšší míru retence (57 %) než společnosti s mírnou kulturou učení (27 %).
Zde je návod, jak vytvořit silnou praxi v oblasti vzdělávání a rozvoje:
- Vytvořte plán rozvoje: Pomozte členům týmu stanovit si osobní rozvojové cíle a dovednosti/zdroje, které k jejich dosažení potřebují.
- Nabízejte školení a vzdělávání: Pořádejte interní workshopy na relevantní témata a povzbuzujte členy týmu, aby se účastnili externích kurzů nebo certifikací. Vyhraďte čas na profesní rozvoj během fakturovatelných hodin, abyste motivovali k učení.
Přečtěte si také: 10 aplikací a softwarů pro budování týmů pro vzdálené týmy v roce 2024
Příklady oblíbených aktivit pro budování týmu v práci
Pojďme se ponořit do několika kreativních aktivit pro budování firemního týmu, které vašim kolegům pomohou lépe se poznat a udělat práci zábavnější!
1. Virtuální úniková místnost
Cíle: Zlepšit spolupráci v týmu, řešení problémů a komunikační dovednosti mezi členy týmu.
Nastavení: Použijte online platformu, která nabízí virtuální únikové místnosti (např. The Escape Game), nebo vytvořte vlastní místnost pomocí platforem pro tvorbu interaktivních médií (např. ThingLink).
Jak hrát:
1. Rozdělte účastníky do skupin (ideálně 4–6 členů v týmu).
2. Představte scénář nebo téma virtuální únikové místnosti (např. vyřešení záhady nebo útěk ze strašidelného domu).
3. Poskytněte přístup do virtuální místnosti nebo sdílejte dokumenty obsahující nápovědy, hádanky a výzvy.
4. Členové týmu musí spolupracovat, aby vyřešili hádanky, našli skryté stopy a splnili úkoly ve stanoveném časovém limitu (obvykle 30–60 minut).
5. Povzbuzujte je k efektivní komunikaci, přidělte jim role (například zapisovatel a řešitel hádanek) a spolupracujte na překonávání výzev.
6. Po skončení hry zorganizujte diskusi a debriefing, abyste probrali strategie, dynamiku skupiny a individuální příspěvky.
2. Dvě pravdy a jedna lež
Cíle: Budujte vztahy, podporujte komunikaci mezi členy týmu, prolomte ledy a zlepšete zapojení zaměstnanců.
Příprava: Shromážděte všechny účastníky ve virtuální zasedací místnosti nebo fyzickém prostoru a požádejte každého účastníka, aby vymyslel dvě pravdy a jednu lež o sobě.
Jak hrát:
1. Vysvětlete pravidla – každý účastník se postupně podělí o tři své výroky (v libovolném pořadí).
2. Poté, co každý člen sdělí tři tvrzení, zbytek týmu diskutuje a hádá, které tvrzení je lež.
3. Jakmile všichni hádají, účastník odhalí lež a sdělí pravdu, která se skrývá za každým tvrzením.
4. Střídejte se, dokud se všichni účastníci nevyjádří.
3. Hledání pokladu
Cíl: Podporovat týmovou práci, řešení problémů a kreativitu.
Nastavení:
- Připravte seznam položek nebo úkolů, které mají týmy najít nebo splnit – buďte kreativní!
- Určete hranice nebo oblast, kde se bude konat honba za pokladem.
Jak hrát:
1. Rozdělte účastníky do týmů po 3–5 členech.
2. Rozdělte seznam úkolů pro honbu za pokladem každému týmu.
3. Stanovte časový limit, ve kterém musí týmy dokončit úkol (obvykle 30–60 minut).
4. Členové týmu musí spolupracovat, aby našli položky nebo splnili úkoly na seznamu.
5. Týmy mohou k koordinaci a hlášení pokroku využívat komunikační nástroje (například vysílačky nebo aplikace pro zasílání zpráv).
6. Po uplynutí časového limitu shromážděte všechny týmy a zhodnoťte jejich výsledky. Udělte body na základě nejvyššího počtu splněných úkolů nebo nalezených předmětů.
4. Všechno je svázané
Cíl: Rozvíjet týmovou práci, komunikaci a vedoucí schopnosti prostřednictvím fyzické výzvy zaměřené na řešení problémů.
Nastavení:
- Shromážděte členy týmu na jednom místě
- Rozdělte je do malých skupin po 2–4 lidech.
Jak hrát:
1. Svázat ruce členů týmu k sobě pomocí provázku.
2. Dejte jim cíl, který mají splnit, přičemž zachovejte jejich fyzické spojení. Může to být dokončení deskové hry nebo puzzle nebo provedení úkolů, jako je příprava sendviče nebo zavázání bot.
3. Tým, který dokončí úkol v nejkratším čase, vyhrává.
5. Talentová show
Cíl: Podporujte kreativitu a sebevyjádření a objevujte skryté talenty.
Nastavení:
- Rozhodněte o čase a místě konání (virtuálním nebo fyzickém) talentové show.
- Pozvěte účastníky, aby se připravili na představení.
Jak hrát:
1. Vyzvěte každého člena týmu, aby předvedl svůj talent. Může to být cokoli od tance, zpěvu, malování, psaní poezie, psaní příběhů, vyprávění příběhů, rapování a dalšího.
2. Můžete také proměnit akci v přátelskou soutěž a pozvat porotce, aby hodnotili výkony.
3. Dejte každému účastníkovi ocenění nebo upomínkový předmět
💡 Tip pro profesionály: Při příštím organizování teambuildingových her (virtuálních nebo osobních) použijte software pro správu událostí ClickUp . Usnadněte si vše od plánování a spolupráce až po realizaci a zbavte se zbytečné zátěže!
Začněte budovat svůj špičkový tým s ClickUp
Vaše síť kontaktů je vaším čistým jměním a váš tým je vaší silou. Vaše síť kontaktů vám může přinést nové příležitosti, ale váš tým tyto příležitosti rozvíjí a udržuje díky vysoké kvalitě dodávaných výsledků. Investovat čas, úsilí a zdroje do budování týmu je tedy moudré obchodní rozhodnutí.
A víte co? Budování silné týmové dynamiky je snazší, když máte k dispozici správnou technologii.
Díky komplexní platformě pro správu projektů a práce, jako je ClickUp, můžete posílit členy svého týmu, aby spolupracovali tak, jak chtějí, sdíleli nápady, sledovali pokrok, soustředili se na svůj osobní růst a mnoho dalšího.
Vytvořte tým svých snů – začněte s ClickUp ještě dnes!