25 úžasných příkladů myšlenkových map pro rok 2025

Ať už jde o plánování projektů nebo vytváření lákavého menu, všichni jsme se někdy ocitli v situaci, kdy jsme měli fantastický nápad, ale nebyli jsme si jisti, jak ho realizovat.
Naštěstí existuje jednoduché řešení, které můžete použít: myšlenkové mapy. 🧠✨
V tomto článku vám ukážeme 25 praktických příkladů myšlenkových map, které můžete použít jako inspiraci, a zároveň vám ukážeme, jak myšlenkové mapy vytvářet. Navíc zdarma šablony!
Pojďme mapovat!
Co je to myšlenková mapa?
Myšlenková mapa je druh pavoukového diagramu, vizuálního nástroje, který vám pomůže objevit vztahy mezi jednotlivými pojmy a strukturovat informace.
Chcete-li vytvořit diagram myšlenkové mapy, nejprve vyberte ústřední myšlenku nebo hlavní téma. Hlavní téma bude mít větve, které ho propojí s dalšími souvisejícími podtématy, a tento proces opakujete, dokud nezískáte doslovnou mapu své mysli!
Tip pro profesionály: Můžete použít nástroje jako ClickUp MindMaps nebo dokonce rychle začít s šablonou, jako je Simple Mind Map Template od ClickUp.
Někteří dávají přednost tomu, aby svou kreativitu rozvinuli pomocí prázdné šablony myšlenkové mapy.
Pokud ano, vyzkoušejte šablonu Blank Mind Map Whiteboard Template od ClickUp. Tato šablona je ideální pro začátečníky.
25 užitečných příkladů myšlenkových map (+ reálné příklady použití)
Zde je více než 20 kreativních příkladů myšlenkových map, které můžete použít ještě dnes:
1. Řízení projektů
Proces tvorby myšlenkových map usnadňuje rozložení složitých myšlenek nebo projektových plánů. Zejména těch, které obsahují dokumenty o stovkách stran.
Mezi charakteristické větve vaší myšlenkové mapy pro plánování projektu mohou patřit:
- Přístup k řízení projektů
- Rozsah projektu
- Komunikace
- Plán řízení nákladů
- Správa plánů
- Řízení kvality
- Plán řízení rizik
- Správa zdrojů
Myšlenková mapa vám pomůže tyto plány konkretizovat, aby vám nic neuniklo.
Kde můžete vytvořit myšlenkovou mapu?
Zápisník? Ne.
Seznamte se s ClickUp. 👋🏼 😄
Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených nástrojů pro zvýšení produktivity, který si oblíbilo mnoho týmů po celém světě, a nejjednodušší nástroj pro tvorbu myšlenkových map, jaký můžete najít.
Proč?
Stačí jedno kliknutí, abyste přepnuli do zobrazení myšlenkové mapy a mohli začít vytvářet svou vlastní myšlenkovou mapu!
Takto vypadá jeden z našich vzorů myšlenkových map pro projektové řízení v ClickUp:
A zmínili jsme už, že myšlenkové mapy ClickUp mají dva režimy pro větší flexibilitu?
Získáte následující:
- Režim úkolů: rychle přeskupte svůj pracovní prostor nakreslením větví a uspořádáním do logických cest. Můžete také přímo vytvářet, upravovat a mazat úkoly (a podúkoly ) přímo ze své myšlenkové mapy.
- Režim prázdné stránky: vytvářejte volné myšlenkové mapy, které nejsou propojeny s žádnou strukturou úkolů ani pracovním postupem. Můžete je rychle převést na úkoly v libovolném seznamu ve svém pracovním prostoru.
Šablona pro mapování projektů ClickUp je dokonalým nástrojem pro zefektivnění vašich projektů. Zobrazení myšlenkové mapy projektového plánu vám pomůže organizovat a sledovat úkoly a pokrok.
Potřebujete více informací o tom, jak mohou být myšlenkové mapy užitečné pro řízení projektů? Přečtěte si našeho kompletního průvodce vizuálním řízením projektů , abyste tomu porozuměli.
2. Plánování obchodní strategie
Obchodní plánování a myšlenkové mapy jsou dokonalá kombinace, jako horká čokoláda a marshmallows. ☕️💕
Proč?
Obchodní plánování může zahrnovat děsivý objem informací, který zvládne pouze jednoduchá myšlenková mapa a díky níž to bude vypadat jako hračka.
Využijte strategickou myšlenkovou mapu k zahájení nového podnikání a spravujte své procesy jako profesionál. A až budete mít vše naplánované, dopřejte si horkou čokoládu s marshmallows, abyste oslavili začátek nového podnikání.
Tento příklad myšlenkové mapy pro řízení podniku vám dá představu, kde začít:
3. Vývoj softwaru/produktů
Myšlenková mapa je skvělou náhradou za vývojový diagram při navrhování softwarového produktu.
Použijte je k plánování softwarové architektury, funkcí, fází vývoje a dalších aspektů. Můžete se dokonce pustit do podrobností vývoje a vytvořit myšlenkové mapy pro různé fáze.
Zde je příklad myšlenkové mapy, který ukazuje typické fáze vývoje softwaru:
Tip pro profesionály: S ClickUp můžete pomocí funkcí Proofing snadno spolupracovat na různých softwarových návrzích.
4. Výroba a logistika
Pokud jste pracovali ve výrobním průmyslu, určitě jste slyšeli o principech 8M.
Pokud jste tak ještě neučinili, jedná se o komplexní seznam základních faktorů, které je třeba zvážit, jako například:
- Machine (technologie)
- Metoda (proces)
- Materiál (suroviny, spotřební materiál a informace)
- Manpower (fyzická práce) nebo Mindpower (duševní práce)
- Měření (kontrola)
- Matka příroda (životní prostředí)
- Management/Money Power
- Údržba
Pomocí myšlenkové mapy rozveďte tyto aspekty a doplňte své plánování o další podrobnosti.
Zde je příklad diagramu myšlenkové mapy:
Potřebujete pomoc se správou zdrojů pro svůj tým?
Podívejte se na náš kompletní průvodce správou zdrojů .
5. Finance
Chcete si vytvořit rozpočet na koupi auta, dovolenou nebo odchod do důchodu?
Myšlenková mapa je snadný způsob, jak si přehledně uspořádat všechny své výdaje a investice.
A pokud provozujete společnost zabývající se finančním plánováním, můžete vytvořit myšlenkovou mapu, která bude představovat plány, které jste vypracovali pro své klienty. Sbohem, tabulky a papírové složky!
Potřebujete začít hned?
Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro správu projektů v oblasti účetnictví a financí. *
6. Marketingové kampaně
Akční plán marketingového projektu je pro každou organizaci zásadní, protože může rozhodnout o vašem úspěchu nebo neúspěchu.
Koneckonců, musíte propagovat své produkty, aby si lidé všimli vaší značky, že?
Pomocí myšlenkové mapy můžete vytvořit dokonalý vizuální přehled, naplánovat a zorganizovat všechny marketingové aktivity a strategie a mnoho dalšího.
Zde je příklad myšlenkové mapy, která obsahuje obsah, sociální média a další marketingové kanály pro efektivní marketingové plánování. Pro každou větev jsme použili jinou barvu, abychom odlišili různé marketingové kanály. 🎨
Bonus: Podívejte se na našeho průvodce řízením marketingových projektů! ⭐️
7. Správa webových stránek
Plánování a správa webových stránek není snadný úkol.
Musíte se postarat o jeho design a funkčnost, vytvořit obsah a udělat mnoho dalšího, abyste zajistili, že webové stránky budou optimalizované a budou vaši společnost prezentovat v co nejlepším světle.
Navíc to může lidem, kteří nejsou obeznámeni s programováním, připadat jako cizí jazyk, což může ztěžovat sdělení toho, co přesně máte na mysli.
V takových případech se mind mapy hodí.
Vytvořte vizuální přehled pro svůj virtuální tým a zlepšete přehlednost všeho, co je třeba promyslet a naplánovat, pomocí myšlenkové mapy jako kontrolního seznamu pro svůj tým webových vývojářů. Zde je příklad myšlenkové mapy pro správu webových stránek:
8. Nastínění složitých článků
Ačkoli existuje řada způsobů, jak řídit proces tvorby obsahu, jeho produkce a plánování mohou být někdy chaotické. Myšlenkové mapy mohou být skvělým způsobem, jak zmapovat marketingové aktivity vaší firmy v oblasti obsahu.
Tamara Omerovic, manažerka obsahového marketingu ve společnosti Databox, se podělí o to, jak používá myšlenkové mapy k plánování složitých dlouhých obsahových článků.
„Tento přístup přinesl skvělé výsledky, pokud jde o hodnocení obsahu pro více klíčových slov. Mind mapy často používám k plánování tří věcí: obsahu pilířové stránky, podpůrného obsahu a interních odkazů mezi stránkami klastru.
„Začínám od primárního klíčového slova a poté ho rozvětvuji, dokud nepokryji celý klastr. Poznamenám si všechna dlouhá klíčová slova, která vyžadují samostatné stránky na podporu pilířové stránky, a později použiji myšlenkovou mapu jako referenci pro interní propojení (zpětně, od H3 k H1). Může vám také pomoci zmapovat strukturu URL. “
Podívejte se na její myšlenkovou mapu k pilířovému článku o obchodních zprávách.
Bonus: Zjistěte více o správě projektů obsahového marketingu s ClickUp .
9. Brainstorming
Nápady se objevují v myslích chytrých lidí.
Ale víte, co je chytřejší než chytří lidé?
Brainstormingová sezení s vaším týmem!
Chytrá skupina, která zapojuje své mozkové závity a spolupracuje na myšlenkové mapě, aby vygenerovala různé nápady.
Dokážete si představit všechny možnosti? 🌈✨
Nemluvě o tom, že samotné vytváření myšlenkové mapy může podnítit vznik nové myšlenky nebo dvou. Proto je to vynikající nástroj pro brainstorming, a to i pro osobní potřeby.
Ať už jde o hodnocení nového produktu nebo vymýšlení ústředního tématu pro blogový příspěvek, brainstormingová myšlenková mapa vám může pomoci!
Zde je příklad myšlenkové mapy pro nový produkt:
Nevíte, jak spolupracovat se svým týmem, abyste našli ty nejlepší nápady?
Zde jsou efektivní techniky brainstormingu , které můžete použít.
Tip pro profesionály: pokud hledáte další způsoby, jak spolupracovat se svým týmem, vyzkoušejte ClickUp Docs. Vytvářejte libovolné množství dokumentů pomocí funkce Rich Text Editing a spolupracujte se svým týmem v reálném čase.
Bonus: Podívejte se na 10 nástrojů AI pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming v roce 2023
10. Testování SEO
Složité procesy založené na datech někdy vyžadují vizuální prvek, aby byly snadno srozumitelné. Jedním z příkladů je pracovní postup pro rozdělené testování SEO.
Daria Sherr, marketingová manažerka a scrum master ve společnosti Semrush, se podělí o svůj příklad myšlenkové mapy a o tom, jak ji její tým využívá.
„Často vytváříme srozumitelné myšlenkové mapy, abychom našim zaměstnancům nebo potenciálním zákazníkům vysvětlili složitější témata, jako jsou SEO testy. Tímto způsobem můžeme ukázat proces, aniž bychom se pouštěli do příliš podrobných a složitých vysvětlení. Jedná se také o první krok před přeměnou našich vizuálů na infografiky, které pak sdílíme na našich sociálních médiích. Doporučuji všem, aby používali myšlenkové mapy ve svých rolích k sladění svých procesů nebo dokonce svých vlastních myšlenek předtím, než je někomu představí.“
Zjistěte více o správě pracovního postupu SEO projektů v ClickUp.
11. Pořizování poznámek
Když posloucháte přednášku nebo se účastníte schůzky, děláte si poznámky do zápisníku?
Dobře. A když se k poznámkám později vrátíte, dávají smysl? 🤔
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
Snažíte se vzpomenout si, co jste se naučili, ale vaše paměť vás brzdí. S mind mapami můžeme skoncovat s příběhy typu „nemůžu se spolehnout na svou paměť“, protože všechny vaše poznámky pocházejí z příbuzných myšlenek nebo témat.
Podívejte se na tohoto průvodce, kde najdete další techniky pro zlepšení paměti!
Řekněme například, že se během vaší přednášky z biologie často objevuje téma buněk.
Zde je návrh šablony myšlenkové mapy pro vaše přednáškové poznámky:
Potřebujete pomoc s pořizováním poznámek z jednání?
Přečtěte si našeho průvodce, jak efektivně pořizovat poznámky z jednání.
Tip pro profesionály: Nejjednodušší způsob, jak si udržet přehled i při stovkách souvisejících témat, je použít software pro tvorbu myšlenkových map, jako je ClickUp. Obsahuje také poznámkový blok pro případ, že byste začali postrádat svůj běžný zápisník nebo ručně kreslené myšlenkové mapy. 😉
12. Plánování akce
Ačkoli je to krásné, plánování projektů v oblasti eventů může být stresující jako dýchání do papírového sáčku.
Vezměme si například svatbu.
Je tu obrovský seznam hostů, catering, výzdoba, měnící se nálady nevěsty a ženicha atd.
Také se raději modlete, aby snoubenci nedostali strach, jinak bude váš svatební den stejně jako žádný svatební den. 🙄
Mind mapy, zejména v softwaru jako ClickUp, však mohou celý proces zjednodušit, protože se snadno upravují.
Pokud ženich chce modré závěsy a nevěsta bílé růže, stačí je přidat do myšlenkové mapy.
Zde je příklad nebo šablona, kterou můžete upravit a přizpůsobit pro jakýkoli druh události.
Chcete se dozvědět více o řízení událostí? Přečtěte si našeho průvodce řízením projektů událostí.
13. Výuka mindmappingu
Věděli jste, že myšlenkové mapy jsou vynikajícím nástrojem pro výuku?
Učitelé a odvětví řízení vzdělávání mohou tuto techniku využít k lepšímu vysvětlení témat. A není určena pouze pro učitele.
Studenti používají mind mapy k učení, studiu, brainstormingu, lepšímu zapisování poznámek atd.
Později mohou nápady z mindmappingu využívat po celý život při plánování projektů, kreativním myšlení, financích, pořádání schůzek a dalších činnostech.
Konečně se ve škole naučíte něco, co se hodí do každodenního života, na rozdíl od trigonometrie. 🙄
⭐️ Zábavný tip: použijte myšlenkovou mapu k výuce techniky myšlenkových map studentům!
14. Organizace pro eseje a zkoušky
Kromě toho soukromá lektorka Caitriona Mc Tiernan z TPR Teaching používá myšlenkové mapy jako organizační nástroj pro zkoušky.
„Protože mi myšlenkové mapy připadají méně omezující než jiné druhy plánovačů, dávají mi více prostoru pro volné myšlení a rozšiřování mých myšlenek. Někdy může vytvoření myšlenkové mapy zabrat hodně času, takže může být užitečné použít grafický organizér, jako je například rybí kost,“ řekla.
Uvádí příklad, jak by studenti mohli studovat nebo psát esej na téma Starověký Egypt. Tato myšlenková mapa by se skládala z podtémat, například faraoni, kultura, ekonomika a každodenní život.
15. Příprava programu schůzky
Schůzky je třeba připravit, jinak přijdete o diskusi o důležitých tématech a možná uslyšíte spoustu „Ehm...“ a „O čem ještě potřebujeme diskutovat?“.
To je naprostá ztráta času.
A protože mind mapping je skvělý nástroj pro plánování, strukturování a organizování informací, přípravu programu schůzky výrazně usnadní.
Co potřebujeme zařadit na program? 🤔
Cíle, účastníci, témata...
Všechny tyto aspekty a další jsou zahrnuty v tomto jednoduchém příkladu myšlenkové mapy.
Používejte je vždy, když potřebujete naplánovat úspěšnou schůzku a pořídit si podrobné poznámky.
Tip pro profesionály: S nástroji jako ClickUp můžete svou myšlenkovou mapu předem přímo sdílet se všemi účastníky. Současně můžete do našeho poznámkového bloku zapsat všechny body k akci, které byly projednány na schůzce, a přímo je převést na úkoly.
Stáhněte si naši šablonu zápisu z jednání, kterou můžete použít při vedení svých schůzek.
16. Renovace nemovitostí
Při renovačních a stavebních projektech je třeba zohlednit mnoho detailů.
Je tu návrh, konstrukce, rozpočet, pracovníci, dodavatelé, vybavení, materiály, povolení... uf!
Pět minut na nadechnutí.
Naštěstí můžete k snadnému řízení těchto aspektů použít myšlenkové mapy.
Vytvořte větve pro přípravu, kuchyň, exteriér, koupelnu, technické vybavení a všechny další podrobnosti, které potřebujete.
Podívejte se na tuto myšlenkovou mapu, abyste získali představu:
Více informací o řízení stavebních projektů naleznete zde.
17. Lidské zdroje
Pro personální oddělení je hlavním cílem efektivní výběr a nábor talentů.
Kvalita výzkumu a headhuntingu musí být na špičkové úrovni. Ale chaotický proces tomu nepomůže.
Žádné starosti! Stačí nastavit jasné KPI pro HR a vizualizovat celý proces náboru, od průzkumu informací o trhu až po plánování pohovorů a zapracování nových zaměstnanců, a to vše na myšlenkové mapě.
Zde je jednoduchý příklad mind mapy pro HR profesionály:
⭐️ Tip pro profesionály: naplánujte své potřeby v oblasti lidských zdrojů pomocí myšlenkových map ClickUp. A až budete hotovi, můžete snadno sledovat, jak kandidáti postupují v náborovém nebo onboardovacím procesu, pomocí Ganttova diagramu ClickUp.
Můžete také využít naši integraci se Zoomem a pořádat pracovní pohovory přímo z ClickUp.
Není zač. 😇
Nejste si jisti, jak efektivně provést onboardingu?
Podívejte se na našeho průvodce jak přivítat nového člena týmu .
18. Shrnutí knih a médií
Věděli jste, že pomocí myšlenkových map můžete vytvářet shrnutí knih, audioknih nebo jakýchkoli jiných multimediálních kurzů?
Díky těmto shrnutím je můžete snadno později zkontrolovat.
Je jednodušší strávit pár minut listováním jednostránkovou myšlenkovou mapou, která zdůrazňuje hlavní koncept, než prolistovat celou knihu. Znovu!
Zapsání hlavních bodů a ústřední myšlenky knihy vám také pomůže lépe porozumět jejímu obsahu.
Zde je příklad, který můžete použít jako šablonu pro shrnutí knihy:
Randall Englund, pedagog projektového managementu na Northeastern University a výkonný konzultant společnosti Englund Project Management Consultancy, navíc často používá myšlenkové mapy spolu se svými spoluautory k plánování a přípravě kapitol knih.
„Rozhodujeme o obsahu jednotlivých kapitol, přesouváme témata a určujeme kroky, které mají podniknout jednotliví vlastníci. Tyto myšlenkové mapy jsou zahrnuty do finálních publikovaných knih jako pomůcka pro čtenáře ohledně obsahu,“ řekl.
Tímto způsobem je každé téma zvýrazněno a rozšířeno, přičemž zároveň zůstává viditelné v širším kontextu.
Bonus: Myšlenkové mapy vs. koncepční mapy 🤩
19. Plánování a realizace cílů
Chcete stoupat po firemním žebříčku nebo jen po schodech ve vaší budově, aniž byste lapali po dechu?
Oba cíle vyžadují plánování, aby mohly být realizovány.
Ale kde začít?
Nejprve si stanovte SMART cíle: specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a termínované.
Ať už se jedná o osobní, kariérní, fitness nebo rodinné cíle, každý cíl, který si stanovíte, by měl splňovat podmínky SMART.
Hlavním tématem pro dosažení jakéhokoli cíle je však rozdělit jej na menší kroky. A právě v tom vyniká myšlenková mapa.
Pomocí myšlenkové mapy si stanovte obecný cíl a rozdělte jej na menší, lépe zvládnutelné cíle. Nezapomeňte definovat OKR pro více podrobností.
Zde je jednoduchý příklad šablony myšlenkové mapy, která vám pomůže dosáhnout vašich cílů:
Tip pro profesionály: Jednodušší způsob, jak stanovit a sledovat cíle, je použít ClickUp's Goals. Tento nástroj automaticky aktualizuje pokrok při dosahování vašich cílů, jakmile splníte menší dílčí cíle.
20. Plánování časového managementu
Někteří lidé zdá se využívají svůj den na maximum a vypadá to, jako by měli 25 hodin. Ach jo.
Taky jste si řekli „fuj“?
Poté je třeba zvážit techniky time managementu.
Nejjednodušší technika: naplánujte si úkoly a činnosti na myšlenkové mapě, která vám umožní strukturovat si rozvrh na každý týden.
Rozdělte si týdenní plán na jednotlivé dny a poté jej rozveďte podle priority. Získáte tak dobrý přehled o tom, co je třeba udělat nejdříve a co můžete nechat na později.
Zde je jeden z nejjednodušších nápadů na myšlenkovou mapu pro týdenní plán time managementu:
Tip pro profesionály: S nativním sledováním času ClickUp vám nabídneme ještě lepší řešení. Přesně vám ukáže, kolik času strávíte každou úlohou nebo činností—časové řízení 101!
Vyzkoušejte to. Už nebudete muset toužit po 25 hodinách v jednom dni.
Bonus: Příklady Raciho diagramů!
21. Plánování jídelního lístku restaurace
Byli jste někdy v luxusní restauraci, kde neměli v jídelním lístku žádné obrázky?
Nebo s názvy, které nedokážete vyslovit a nemají žádný popis jídla?
Nejhorší ze všeho je, že nabídka je kratší než vaše trpělivost, když čekáte na jídlo.
Pokud jste majitelem restaurace, máte tu nejvyšší moc udělat zákazníky šťastnými tím, že naplánujete dobré menu na myšlenkové mapě! 😇
Vymyslete nejlepší jídla a nápoje, které by mohly vaše zákazníky zaujmout, a přidejte k nim obrázky, aby věděli, co mohou očekávat. (Vizuální prezentace vyvolává chuť 🤫)
Zde je příklad šablony myšlenkové mapy pro jídelní lístek restaurace:
22. Řízení rizik
„Příčiny“ a „důsledky“ jsou dvě věci, které musíte mít na paměti a zaznamenat v myšlenkové mapě. Jelikož je myšlenková mapa skvělým nástrojem pro brainstorming, můžete snadno vizualizovat všechna potenciální rizika.
Použijte je k identifikaci, posouzení a řešení rizik.
Tato předvídavost a připravenost vám ušetří čas, peníze a další škody.
Zde je myšlenková mapa pro řízení rizik, kterou můžete upravit tak, aby vyhovovala vaší organizaci, a uložit jako šablonu pro budoucí použití.
Převezměte kontrolu nad tím, co se děje, a buďte připraveni na vše, co vám přijde do cesty! 💪
Bonus: Seznamte se s nejlepším softwarem pro řízení rizik!
23. Příprava na pohovor
Ach, to vzrušení, ten stres, ty motýly v břiše... jak to všechno zvládnout?
Rozhovor je sice vzrušující, ale může být obtížné se na něj soustředit a připravit se na něj.
Pokud chcete opravdu udělat dobrý první dojem, vyzkoušejte techniku mind mapování.
Zapište si vše, co potřebujete, od odpovědi na zrádnou otázku „Kde se vidíte za 5 let?“ až po poslední detail, který potřebujete vědět o společnosti.
Zde je šablona, která již obsahuje všechny aspekty, které je třeba zohlednit, i ty, které vás možná nenapadly.
24. Zdravotnictví – neziskové organizace
Jami Yazdani, certifikovaný projektový manažer (PMP) a Disciplined Agile Scrum Master (DASM) ve společnosti Yazdani Consulting & Facilitation, sdílí příklad myšlenkové mapy z průzkumné schůzky týkající se implementace projektových procesů a pracovních postupů v neziskové organizaci v oblasti zdravotnictví.
Myšlenková mapa byla použita k zvážení současných a možných pracovních postupů a k brainstormingu nápadů, jak řešit identifikované výzvy související s přijetím.
Bonus: Jak vytvořit myšlenkovou mapu v Google Docs!
25. Pravidla vyjednávání
Tato myšlenková mapa, kterou vytvořil Randall Englund z Englund Project Management Consultancy, znázorňuje deset pravidel vyjednávání. Ukazuje způsob uvažování a chování, které jsou pro tuto profesní dovednost nezbytné, a poté se zabývá podrobnými činnostmi.
Prozkoumejte jeho myšlenkovou mapu a další grafy zde.
Je čas rozšířit své obzory s ClickUp
Tady je máte, více než 20 příkladů myšlenkových map, které vám pomohou utřídit vaše myšlenky, naplánovat projekty a dosáhnout vašich cílů.
Jaký je další krok?
Bohužel, pouhé prohlížení příkladů myšlenkových map vám nepomůže dosáhnout věcí v životě – bez ohledu na to, jak moc si to představujete.
K realizaci svých plánů budete potřebovat spolehlivý akční plán.
Chcete-li vytvořit akční plán, budete muset vytvořit vlastní myšlenkovou mapu a pracovat na každé větvi. Ačkoli můžete vytvořit myšlenkovou mapu na papíře, v aplikaci Word nebo Excel, papírové myšlenkové mapy někdy nevydrží brainstorming. ☔
Ale s nástrojem pro tvorbu myšlenkových map, jako je ClickUp, vaše myšlenky a nápady obstojí v jakékoli brainstormingové situaci, která se vám naskytne.
Proč ClickUp Mind Maps?
- Rozložte složité myšlenky, zmapujte pracovní postupy a vizualizujte úkoly, vše na jednom místě.
- Rychle přeskupte svou myšlenkovou mapu pomocí funkce Re-Layout, která zachová hierarchii mapy a zlepší její čitelnost.
- Přidejte do mapy nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly v ClickUp.
- Propojujte body rychleji díky kaskádovým zobrazením, pokročilým možnostem třídění a vlastním barvám.
A to není vše. Díky integraci tabulek, správy úkolů, dokumentace, chatu a dalších funkcí do jedné platformy založené na umělé inteligenci je ClickUp aplikací, která pokryje všechny vaše pracovní potřeby. S ClickUpem se můžete rozloučit s nepříjemným přepínáním mezi obrazovkami a několika nesouvislými nástroji.
Získejte ClickUp zdarma a vyzkoušejte software pro tvorbu myšlenkových map, který vám pomůže zrealizovat jakoukoli myšlenku.