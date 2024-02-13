10 šablon pro pohovory: otázky a pokyny pro personalisty

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona pohovoru?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona pro pohovor je předem stanovený plán, který personalista nebo manažer pro nábor zaměstnanců používá jako vodítko během pohovoru. Zajišťuje, že každému uchazeči o zaměstnání budou položeny stejné otázky, což pomáhá eliminovat zaujatost díky dodržování šablony pro pohovor. " } }, { "@type": "Question", "name": "Co dělá šablonu pro pohovor dobrou?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Dobrá šablona pro pohovor by měla potvrdit informace o technických a organizačních dovednostech uchazeče, jeho předchozích zkušenostech u zaměstnavatele a jeho schopnosti řešit problémy na konkrétních příkladech z vašeho týmu. Nechcete jen šablonu s otázkami, abyste mohli odhalit nesprávné odpovědi. " } } ] }
Účinný pohovor může rozhodnout o tom, zda se jedná o skvělý nábor, nebo nákladnou chybu. Personalisté a náboráři mohou pomocí šablony pro pohovory zajistit, že budou pohovory provádět efektivně a spravedlivě.
Šablony pohovorů pomáhají strukturovat proces pohovoru a vytvářejí jednotný rámec pro kladení otázek uchazečům a zaznamenávání jejich odpovědí. Usnadňují také porovnání a kontrast uchazečů, aby bylo zajištěno, že přijmete někoho, kdo se do vaší organizace skvěle hodí.
Ne všechny šablony pro pohovory jsou však stejné, a proto budete chtít prozkoumat různé možnosti, abyste našli tu, která vyhovuje vašim potřebám. Podívejme se, co jsou šablony pro pohovory, co by měl personalista hledat a 10 šablon pro pracovní pohovory, které vám pomohou maximalizovat váš proces.
Co je to šablona pro pohovor?
Šablona pohovoru je předem stanovený plán, který personalista nebo manažer pro nábor zaměstnanců používá jako vodítko během pohovoru. Zajišťuje, že každému uchazeči o zaměstnání budou položeny stejné otázky, což pomáhá eliminovat zaujatost díky dodržování šablony pohovoru.
To umožní všem zúčastněným stranám provést spravedlivější srovnání mezi uchazeči o danou pozici. Šablona pohovoru standardizuje otázky a pomůže personalistovi držet se daného tématu. Měla by také uspořádat otázky a poskytnout prostor pro zpětnou vazbu nebo připomínky k uchazečům.
Většina šablon pro pohovory začíná jako poměrně obecný soubor otázek. Lze je přizpůsobit otázkami týkajícími se vedoucích schopností, předchozích pracovních zkušeností, osobnosti, náplně práce nebo dalších faktorů, které chcete prozkoumat.
Většina šablon obsahuje také otevřené otázky, které kandidáty vybízejí k podrobným odpovědím a sdílení více informací o sobě a svých relevantních dovednostech. Otevřené nebo behaviorální otázky v pohovoru vyžadují, aby kandidáti čerpali ze svých minulých zkušeností.
Žádají však také uchazeče o zaměstnání, aby poskytli hypotetické odpovědi na to, jak by řešili konkrétní problém v práci. To vám pomůže eliminovat potenciální zaujatost a vytvořit strukturu, která umožní personalistům vybrat nejlepšího kandidáta na danou pozici.
Můžete také využít naši umělou inteligenci k generování nápadů pro váš pohovorový proces.
Co dělá šablonu pro pohovor dobrou?
Dobrá šablona pro pohovor by měla potvrdit informace o technických a organizačních dovednostech uchazeče, jeho předchozích zkušenostech u zaměstnavatele a jeho schopnosti řešit problémy na konkrétních příkladech z vašeho týmu. Nechcete jen šablonu s otázkami, abyste mohli odhalit nesprávné odpovědi.
Mezi další faktory, které ovlivňují kvalitní šablonu pohovoru, patří:
- Relevance: Šablona je relevantní pro dané odvětví a volnou pozici.
- Přizpůsobitelnost: Šablonu pohovoru je třeba přizpůsobit vašim potřebám, proto je tak důležitý přizpůsobitelný dokument.
- Struktura: Šablona pohovoru by měla strukturovat čas pohovoru a provést vás procesem od začátku do konce.
- Objektivita: Šablony by měly být objektivní a co nejvíce eliminovat zaujatost, aby personalistům skutečně pomohly získat nezaujatý přehled o dovednostech, kvalifikaci a vhodnosti uchazečů.
- Bodovací systém: Šablona pohovoru, která obsahuje bodovací systém, je praktická a může personalistům pomoci objektivněji a spravedlivěji hodnotit uchazeče.
- Zpětná vazba: Šablony by měly mít dostatek prostoru pro poznámky personalistů a konkrétní příklady toho, proč je daný uchazeč nevhodný nebo vhodný pro danou pozici.
Při hledání šablony pro pohovor je třeba mít na paměti také dodržování právních předpisů. Ať už si vyberete cokoli, musí to být v souladu s právními a etickými pokyny pro pohovory, například se musíte vyvarovat otázek, které by mohly být považovány za dotěrné nebo diskriminační.
S ohledem na tyto faktory můžete najít šablonu pohovoru přizpůsobenou vašim náborovým potřebám, která vám pomůže najít nejlepšího kandidáta na danou pozici.
10 šablon pro pohovory
Abychom vám to usnadnili, poskytujeme vám seznam 10 nejlepších šablon pro pohovory, které vám pomohou projít tímto procesem a udržet se na správné cestě.
1. Šablona procesu pohovoru ClickUp
Tato bezplatná šablona procesu pohovoru ClickUp je ideální, pokud chcete komplexní šablonu pro pohovory. Šablona obsahuje podrobný postup, který pokrývá vše, včetně otázek pro pohovor, které pomáhají nastavit tón, obecných a specifických otázek pro danou pozici a závěrečného procesu. Předem připravené otázky pro pohovor lze snadno přizpůsobit vašemu odvětví nebo popisu pracovní pozice.
Bodovací systém vám pomůže spravedlivě hodnotit uchazeče. Šablona pohovoru také obsahuje praktický prostor pro vložení motivačního dopisu a životopisu uchazeče, takže personalisté mohou rychle nahlížet do jejich informací na jedné obrazovce. K dispozici je také užitečná tabulka pro pořizování poznámek k ověřování referencí.
Poskytují přehledný pohled na proces pohovoru ve vizuálně atraktivním designu. Personalisté mohou vizuálně sledovat kandidáty podle svých představ, od počátečního výběru až po konečné hodnocení. Tento dokument pomáhá automatizovat velkou část procesu pořizování poznámek, bodování a analýzy, což může personalistům ušetřit čas a snížit jejich administrativní zátěž.
Lze je také snadno integrovat do jiných pracovních prostorů ClickUp, takže členové týmu mohou spolupracovat a sdílet informace o uchazečích, aby byl proces náboru efektivnější a efektivnější. Tato šablona pro pohovory je snadno použitelná a lze ji přizpůsobit potřebám vaší organizace. Jedná se o cenný bezplatný nástroj, který vám pomůže zlepšit otázky a proces pohovoru.
2. Šablona pro správu pohovorů a zpráv ClickUp
Šablona ClickUp pro správu pohovorů a vytváření zpráv byla navržena tak, aby pomohla manažerům a náborářům organizovat proces pohovorů. Šablona obsahuje přizpůsobitelný průběh pohovoru a předem připravené formuláře pro hodnocení pohovorů, které pomáhají personalistům standardizovat pohovory u všech uchazečů.
Všichni personalisté budou mít přístup ke stejným informacím v centrálním úložišti, což usnadní udržení konzistentnosti procesu, i když je zapojeno více zúčastněných stran. Šablona obsahuje také souhrnnou zprávu, která shromažďuje všechny relevantní údaje z pohovorů na jednom místě, což usnadňuje porovnání výkonnosti jednotlivých uchazečů.
Manažeři mohou rychle určit, kteří kandidáti mají nejrozsáhlejší dovednosti, a vybrat ty nejlepší kandidáty na volná pracovní místa. Jednou z nejvýznamnějších výhod této šablony je možnost sledovat proces náboru v reálném čase.
Všichni zúčastnění mají okamžitý přístup k údajům v reálném čase, takže mohou sledovat pokrok každého uchazeče a identifikovat případné překážky v náborovém procesu. Díky této šabloně mohou personalisté zefektivnit proces a činit informovanější rozhodnutí o přijetí na základě efektivnějšího pohovoru.
3. Šablona poznámek ze schůzky ClickUp
Ačkoli se nejedná o šablonu pro pohovory, šablonu ClickUp Meeting Notes Template lze snadno přizpůsobit tak, aby pomáhala při pohovorech. Šablona pro schůzky poskytuje strukturovaný formát pro pořizování poznámek během pohovoru, s prostorem pro přidání otázek pro pohovor nebo pro vytvoření rámce.
Může obsahovat sekce pro poznámky o kvalifikaci uchazeče, jeho odpovědích na behaviorální otázky a další relevantní informace. Personalisté a náboráři mohou šablonu použít ke sledování důležitých informací a později využít své poznámky k rozhodnutí o přijetí uchazeče.
Funkce komentářů k šablonám usnadňuje manažerům a dalším zúčastněným stranám přidávat zpětnou vazbu k poznámkám z pohovoru nebo navrhovat otázky, které by se mohly položit v dalších kolech. Tyto informace mohou přidávat v reálném čase, což usnadňuje téměř okamžité sdílení jejich názorů na jednotlivé kandidáty.
To může přispět k větší spolupráci v rámci náborového procesu. Pokud se někteří zúčastnění nemohou pohovoru zúčastnit, lze jim poznámky snadno sdílet, aby je mohli později vyhodnotit. Pomocí šablony může náborový tým zaznamenat zpětnou vazbu od pohovorů a využít ji k informovanému rozhodnutí o přijetí uchazeče.
4. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Jakmile je kandidát vybrán pro danou pozici, můžete použít šablonu pracovní smlouvy ClickUp, abyste jasně nastínili podmínky pracovního poměru. Šablona je přizpůsobitelná, takže personalista může zajistit, aby smlouva byla přizpůsobena konkrétní pozici.
Pracovní smlouva zajišťuje, že všechny strany mají stejné informace o dané pozici, což může pomoci předejít nedorozuměním v budoucnu. Může být také užitečným dokumentem, který lze začlenit do procesu pohovoru, protože uchazečům poskytuje jasnější přehled o podmínkách zaměstnání.
5. Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Šablona ClickUp Hiring Candidates Template centralizuje všechny vaše procesy sledování uchazečů. Šablona pomáhá náborářům a personalistům sledovat a spravovat volná pracovní místa, uchazeče a jejich pokrok v průběhu celého náborového procesu.
Díky této šabloně mohou personalisté organizovat informace o uchazečích, plánovat pohovory a shromažďovat zpětnou vazbu od pohovorů. Nabízí dokonce šablonu pro automatizaci žádostí manažerů o vytvoření nových pracovních pozic, což usnadňuje zefektivnění procesu přijímání nových zaměstnanců.
6. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Při výběru mnoha uchazečů na více pozic vám šablona ClickUp Hiring Selection Matrix Template pomůže zefektivnit proces pohovorů. Matice vám umožní objektivně porovnat uchazeče podle různých kritérií, jako jsou základní dovednosti, zkušenosti a vlastnosti nezbytné pro danou pozici. Každého uchazeče můžete hodnotit podle požadovaných dovedností.
Vizuální systém hodnocení usnadňuje výběr nejlepších kandidátů a jejich vzájemné porovnání. Můžete si matici přizpůsobit podle svých potřeb a zefektivnit proces náboru i v případě, že najímáte více kandidátů současně – abyste našli toho správného člověka.
7. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Při přijímání nového zaměstnance je třeba mít na paměti mnoho věcí. Šablona kontrolního seznamu pro přijímání zaměstnanců od ClickUp je komplexní nástroj, který vám pomůže udržet pořádek a dokončit počáteční proces přijímání. Tato šablona pro personální oddělení obsahuje podrobného průvodce, který pokrývá vše od podpisu pracovní nabídky, přes účast na lékařských prohlídkách až po přečtení školicího manuálu.
Noví zaměstnanci mohou odškrtávat jednotlivé položky a spolupracovat s týmem HR, aby zajistili, že všechny kroky budou dokončeny včas. Šablona je snadno použitelná a lze ji přizpůsobit potřebám jakékoli organizace. Jedná se o cenný přírůstek do vaší sady nástrojů pro nábor zaměstnanců.
Pomohou vám zajistit, že po výběru ideálního kandidáta vám nic neunikne.
8. Šablona ClickUp pro zaškolení nových zaměstnanců
Pokud chcete komplexnější šablonu pro zapracování nových zaměstnanců, podívejte se na šablonu ClickUp New Hire Onboarding Template. Jedná se o komplexní řešení, které zefektivňuje proces zapracování nových zaměstnanců a zajišťuje, že nic nebude opomenuto.
Šablona obsahuje podrobný postup, který pokrývá vše od papírování po školení, spolu s přizpůsobitelnými kontrolními seznamy, které můžete přizpůsobit svému procesu. K dispozici je také snadno použitelná Kanban tabule, která vám umožní rychle sledovat a aktualizovat pokrok nových zaměstnanců.
Tato šablona je skvělým zdrojem pro personalisty a vedoucí týmů, který zajistí, že noví zaměstnanci získají komplexní zkušenosti s nástupem do nové pozice, což v konečném důsledku povede k vyšší spokojenosti v práci a produktivitě.
9. Šablona firemní kultury ClickUp
Šablona firemní kultury od ClickUp je užitečným nástrojem pro organizace, které chtějí definovat svou firemní kulturu a hodnoty spolupracujícím a sdíleným způsobem. Šablona obsahuje předem připravené sekce a otázky, které organizacím pomáhají posoudit jejich kulturu, hodnoty a poslání.
Šablonu můžete snadno aktualizovat a doplnit o časovou osu společnosti, její poslání a hodnoty. Šablona umožňuje managementu definovat tyto základní organizační prvky a poté je snadno sdílet se všemi zainteresovanými stranami.
Jedná se o skvělý dokument, který lze použít při nástupu nových zaměstnanců nebo sdílet s potenciálními uchazeči během fáze před pohovorem.
10. Šablona zprávy o hodnocení potenciálního zaměstnance ClickUp
Šablona ClickUp Prospective Employee Evaluation Report Template (Hodnotící zpráva o potenciálním zaměstnanci) pomáhá při hodnocení uchazečů během pohovorů. Šablona, která byla vytvořena pro hodnocení zaměstnanců, se snadno přizpůsobuje, aby personalisté a náboráři mohli uchazeče hodnotit na základě stanovených kritérií.
Hodnotící systém usnadňuje porovnání kandidátů a objektivní výběr toho nejvhodnějšího. Šablona obsahuje další prostor pro přidání zpětné vazby a lze ji snadno sdílet, takže všichni účastníci pohovoru mohou dodržovat standardizované hodnocení.
Na svůj příští pohovor se připravte důkladně
Proces pohovoru je klíčovým krokem při výběru nejvhodnějších a nejlepších kandidátů na danou pozici. Pokud je proveden správně, umožňuje personalistům posoudit dovednosti, zkušenosti, pracovní styl a kulturní kompatibilitu kandidáta s organizací.
Využijte jednu z těchto 10 šablon a proveďte důkladný pohovor, abyste měli jistotu, že najmete toho správného kandidáta, snížíte fluktuaci a v dlouhodobém horizontu ušetříte čas a zdroje svého týmu i náborářů.