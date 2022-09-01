12 příkladů zapracování zaměstnanců pro vaše nové zaměstnance

Není pochyb o tom, že způsob, jakým přivítáte nové zaměstnance, může zásadně ovlivnit jejich zkušenosti. Vytváří to základ pro jejich budoucí přístup.
Vžijte se na chvíli do role nového zaměstnance. 👀
Právě jste prošli rozsáhlým procesem hledání zaměstnání a absolvovali několik kol pohovorů, abyste dokázali, proč jste pro danou pozici nejvhodnější. Po poskytnutí referencí, ověření minulosti, jednání o odměně a několika pohovorech jste konečně získali práci! 🎉
S nadšením a touhou začít se dostavíte na úvodní školení pro nové zaměstnance, abyste se konečně seznámili s týmem a prohlédli si novou kancelář. Místo toho však dostanete hromadu papírů, zastaralá firemní videa a dlouhý seznam administrativních úkolů bez pokynů, jak postupovat nebo na koho se obrátit s dotazy.
Všichni jsme něco podobného zažili nebo známe někoho, kdo to zažil. Ve skutečnosti 88 % organizací nesplnilo očekávání svých nových zaměstnanců během procesu zapracování. To má negativní dopad na náladu, výkonnost a produktivitu zaměstnanců.
Pokud jste personalista nebo máte možnost provádět změny, můžete podniknout kroky k vytvoření působivějšího programu zapracování, který zanechá trvalý dojem i po prvních několika týdnech. 🙌
Jsme tu, abychom vám ukázali příklady zapracování zaměstnanců a naučili vás, jak používat nástroje pro zapracování k zefektivnění, sledování a implementaci vašeho programu. Zde je 12 příkladů zapracování zaměstnanců z praxe od profesionálů z různých odvětví, včetně našeho vlastního týmu ClickUp!
Proč je zapracování zaměstnanců důležité?
Procesy zapracování zaměstnanců umožňují společnostem sdílet své filozofie, hodnoty, poslání a směřování podnikání. Jedná se o klíčové období pro růst a budoucnost jak společnosti, tak nových zaměstnanců, protože právě v této době se noví zaměstnanci dozvídají více o organizaci a o tom, jak mohou přispět k jejímu úspěchu a jak si představují svou budoucnost ve společnosti, což jim dává plán, kterým se mohou řídit po celou dobu svého působení.
Dobře organizované, funkční a poutavé programy pro zapracování zaměstnanců mohou zajistit soulad mezi organizací a novými zaměstnanci, a tím zlepšit míru retence zaměstnanců o 82 %, zvýšit produktivitu o více než 70 % a zvýšit ochotu členů týmu doporučit společnost dalším uchazečům na 93 %.
📌TL;DR—V dnešním světě, kde zaměstnanci více než kdy jindy oceňují kulturní soulad a sladěnost, je efektivní, personalizovaný a poutavý program zapracování jedním z hlavních ukazatelů vaší firemní kultury a je nezbytný pro přilákání, udržení a získání srdcí vašich nejlepších talentů.
Co je třeba zvážit při navrhování programu pro zapracování nových zaměstnanců
Účinná strategie zapracování nemusí být složitá – stačí, když je promyšlená, systematická a trochu personalizovaná. Koneckonců, je to šance vaší společnosti přivítat nové zaměstnance ve vašem světě. Je to příležitost ukázat jim, co jim jako společnost můžete nabídnout a jak můžete společně pracovat a růst. 🌱
Účinný program zapracování nových zaměstnanců začíná interním auditem. Začněte tím, že vyhodnotíte své současné procesy, porozumíte pracovní kultuře a hodnotám vaší společnosti a sladíte cíle vaší organizace s cíli náboru a personálního oddělení. 🎯
5 otázek pro váš HR tým při hodnocení současných procesů
1. Odpovídají vaše současné postupy a praktiky při zapracování nových zaměstnanců aktuálním hodnotám vaší společnosti? Jsou přizpůsobeny zaměstnancům s ohledem na jejich kariérní růst a spokojenost v práci?
📌 Proč je to důležité: Více než 56 % talentů uvedlo, že by neuvažovalo o práci ve společnosti, jejíž hodnoty se neshodují s jejich vlastními, a přibližně 46 % zaměstnanců v USA a Velké Británii přiznalo, že uvažuje o odchodu od svého současného zaměstnavatele kvůli neshodě hodnot.
2. Máte k dispozici zpětnou vazbu od svých bývalých a současných zaměstnanců, kterou můžete zhodnotit?
📌 Proč je to důležité: Zpětná vazba je pro úspěšné zapracování nových zaměstnanců zásadní. Upřímná zpětná vazba od zaměstnanců vám poskytne lepší přehled o oblastech, na kterých je třeba zapracovat a které je třeba upravit, abyste mohli neustále zlepšovat zkušenosti svých zaměstnanců.
3. Jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT) vašeho současného programu zapracování nových zaměstnanců?
📌 Proč je to důležité: Proveďte SWOT analýzu, která vaší organizaci pomůže identifikovat jednotlivé oblasti. Získáte tak poznatky, které potřebujete k správnému přizpůsobení svého přístupu, a zároveň vytvoříte nové nápady, jak zlepšit celkovou zkušenost zaměstnanců a stanovit hodnotnější iniciativy a cíle.
Zjistěte více o SWOT analýze a podívejte se na příklad, který vám pomůže začít zde .
4. Má váš personální tým standardní operační postup (SOP), který podrobně popisuje proces zapracování nových zaměstnanců?
📌 Proč je to důležité: Jasně definovaná pravidla a postupy, které jsou zdokumentovány a snadno dostupné pro váš tým i nové zaměstnance, mohou pomoci standardizovat procesy, zkrátit dobu učení a školení a vytvořit soulad mezi novými zaměstnanci a zaměstnavateli.
⭐️ Tip pro profesionály: Okamžitě zavedete standardní postupy v oblasti lidských zdrojů. Tato šablona pro standardní postupy v oblasti lidských zdrojů vám pomůže zorganizovat a stanovit úkoly v oblasti lidských zdrojů a zajistit, aby vaši zaměstnanci postupovali v souladu s postupy vaší společnosti.
5. Jaké jsou aktuální cíle vaší organizace pro program zapracování zaměstnanců v období 30–60–90 dnů?
📌 Proč je to důležité: Jakmile si uděláte ucelený přehled o svém současném procesu zapracování nových zaměstnanců, vyberte si oblast, ve které je prostor pro zlepšení, a stanovte si konkrétní a související cíle. K nastavení KPI a metrik HR použijte cíle SMART. Nastavení 30-60-90denního plánu pro vaše týmy HR a rozvoje talentů pomáhá jasně zmapovat, definovat a sladit cíle. To také poskytuje všem pravidelnou kontrolu, takže je snazší udržet nové zaměstnance v tempu a sledovat efektivitu vašeho programu zapracování.
Hledáte příklady KPI pro svůj HR tým? Tento článek podrobně popisuje 10 HR KPI a metrik , které potřebujete, a jak je sledovat. Až budete připraveni je formálně zdokumentovat, použijte šablonu ClickUp SMART goals, abyste získali organizovaný systém pro nastavení a sledování svých cílů v ClickUp.
Jakmile dokončíte interní audit, je čas vytvořit strategii a začít plánovat, jak vytvořit nejlepší zapracování nových zaměstnanců!
Sestavili jsme 12 příkladů a nápadů z praxe, abyste viděli, co můžete začlenit do svého školicího programu, aby byl zapamatovatelnější a působivější. ✨
12 příkladů zapracování zaměstnanců z praxe
Požádali jsme generální ředitele, personalisty a vedoucí pracovníky o jejich názory na nejlepší postupy při zapracování nových zaměstnanců a jejich uvítání. Od ručně psaných uvítacích dopisů po uvítací balíčky – tyto příklady zapracování nových zaměstnanců z praxe vás mohou inspirovat ke zlepšení celkového zážitku nových zaměstnanců.
Bonus: Šablony pro pohovory
Příklad 1: Poskytněte školicí materiály a přiřaďte mentora před datem nástupu
Výhody
- Pomáhá novým zaměstnancům připravit se na jejich první den
- Umožňuje více času na vstřebání nových informací před začátkem formálního orientačního období.
- Dejte novým členům týmu možnost prostudovat materiály a dokumenty a shromáždit otázky, které budou chtít položit během orientačního školení.
- Určení mentora poskytuje novým zaměstnancům další zdroj informací, na který se mohou obrátit s dotazy, a pomáhá jim cítit se podporováni a efektivněji se učit informace specifické pro jejich pozici.
Jak to dělají ostatní
Mít mentora, na kterého se noví členové týmu mohou obrátit s základními otázkami o kultuře naší organizace, komunikačních postupech nebo dokonce o rytmu každodenní práce, pomáhá novým zaměstnancům postupně se začlenit do nové rutiny.
To pomáhá snížit zmatek a úzkost a umožňuje nám získat mnohem lepší představu o dovednostech a pokroku nového zaměstnance, jakmile začne skutečné zapracování.
Příklad 2: Pošlete dárek v podobě uvítacího balíčku
Výhody
- Pomáhá novým zaměstnancům cítit se začleněni, oceňováni a jako součást týmu.
- Snižuje pocit úzkosti z nového zaměstnání
- Kdo by neměl rád dárky?! 😉
Jak to dělají ostatní
Uvítací balíčky jsou nezbytné! Novým zaměstnancům umožňují nadchnout se a cítit se výjimečně a pohodlně při nástupu do nové role.
Umožňujeme jim objednat si vlastní balíčky s reklamními předměty, které obsahují trička, svetry, ponožky, samolepky a značkové AirPods. E-mailem jim také zasíláme průvodce pro první den, který obsahuje vše, co by měli očekávat až do svého prvního dne.
To vše dohromady vytváří bezpečný prostor, který snižuje jejich úzkost z prvního dne a dává jim pocit, že jsou připraveni a připraveni.
Jakmile jsou noví zaměstnanci přijati, obdrží uvítací balíček, který obsahuje brožury, vizitky, plán kanceláří, uvítací dopis a čokolády, aby mohli svou cestu začít něčím sladkým.
Příklad 3: Vytvořte vtipnou, zábavnou a informativní příručku pro zaměstnance
Výhody
- Ukazuje pozitivní firemní kulturu
- Udělejte z učení nových informací zábavu
- Zlidšťuje zážitek z učení (budete působit více jako člověk – mluvíte s člověkem)
- Pomáhá novým zaměstnancům cítit se v novém pracovním prostředí uvolněněji a pohodlněji.
- Poskytuje novým zaměstnancům přehled o firemních politikách
Jak to dělají ostatní
Začátek nové práce může být stresující, proto vtipná příručka pomáhá zmírnit nervozitu prvního dne a představit kulturu naší společnosti. Chceme, aby noví zaměstnanci pochopili, že si rádi užíváme zábavu, zatímco jim stanovujeme očekávání.
Aby bylo učení zábavnější, vytvořili jsme příručku pro zaměstnance, která je plná absurdního humoru a užitečných informací, které novým zaměstnancům pomohou přizpůsobit se jejich roli a vypracovat si představu o očekáváních týmu a managementu. Podle výsledků našeho průzkumu po zapracování jsou tyto příručky velkým hitem! Mnoho zaměstnanců je uvádí jako svou oblíbenou část procesu.
📌 Tip od profesionála
Aby byly první kroky při zapracování nových zaměstnanců snazší, potřebuje každá společnost zaměstnaneckou příručku. A aby bylo vytvoření této příručky jednodušší, využijte šablonu zaměstnanecké příručky od ClickUp!
Snadno upravitelná a podrobná šablona příručky pro zaměstnance od ClickUp pomáhá personalistům a vedoucím pracovníkům:
- Uspořádejte všechny potřebné části příručky pro zaměstnance.
- Přizpůsobte každou sekci podle zásad a procesu zapracování vaší společnosti.
- Spolupracujte na příručce pro zaměstnance díky úpravám v reálném čase a snadnému sdílení.
- Poskytněte svým zaměstnancům profesionální zdroje, které s nimi můžete sdílet.
Příklad 4: Sdílejte „uvítací“ video od vedoucích pracovníků vaší společnosti
Výhody
- Vytváří silnější vztah mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci
- Pomáhá novým zaměstnancům cítit se vítáni a propojeni s vedoucími pracovníky společnosti.
- Dává novým zaměstnancům možnost vidět a slyšet své vedoucí místo čtení e-mailů (humanizuje zážitek).
- Vzbuzuje nadšení pro společnost a jejich roli v organizaci
Jak to dělají ostatní
Zeb, náš generální ředitel a zakladatel, vytvořil úžasné video, které si naši noví zaměstnanci mohou prohlédnout hned první den. Jeho cílem je nadchnout je pro práci, kterou budou vykonávat, a pro společnost, pro kterou budou pracovat. Povzbuzuje je, aby se rozvíjeli, učili se a odváděli skvělou práci v jakékoli oblasti, pro kterou do ClickUp přišli!
Zeb, náš generální ředitel a zakladatel, vytvořil úžasné video, které si naši noví zaměstnanci mohou prohlédnout hned první den. Jeho cílem je nadchnout je pro práci, kterou budou vykonávat, a pro společnost, pro kterou budou pracovat. Povzbuzuje je, aby se rozvíjeli, učili se a odváděli skvělou práci v čemkoli, co je do ClickUp přivedlo!
Není žádným tajemstvím, že zapracování zaměstnanců je klíčové a podporuje jejich zapojení a pocit sounáležitosti. Uvědomili jsme si, že jednou z největších překážek úspěšného zapracování je to, že noví zaměstnanci nevědí, co mohou očekávat, což v nich vyvolává určitý druh úzkosti, která může narušit celý proces. S ohledem na to jsme se rozhodli zavést opatření, která minimalizují tlak v první den.
V Talentify proto vyzýváme vedoucí pracovníky a týmy, aby natočili krátké video, ve kterém se představí a pohovoří o společnosti a dané pozici, a několik dní před nástupem ho zaslali novému kolegovi.
Zjistili jsme, že naši noví zaměstnanci přicházejí do procesu mnohem sebevědomější, vědí, co mohou očekávat, a jsou neuvěřitelně motivovaní.
Příklad 5: Rozdělte proces zapracování na fáze
Výhody
- Poskytuje novým členům týmu podporu a zabraňuje jejich informačnímu přetížení.
- Optimalizuje učení a poskytuje novým zaměstnancům pozornost, kterou potřebují ve správný čas.
- Umožňuje novým zaměstnancům soustředit se na několik cílů souvisejících se zapracováním najednou.
Jak ClickUp rozděluje zapracování nových zaměstnanců
Proces zapracování zaměstnanců ve společnosti ClickUp je rozdělen do tří fází: předběžné zapracování, orientace a školení zaměřené na konkrétní roli.
Fázi před nástupem má na starosti tým People Operations, který zajišťuje, aby byly podepsány všechny právní dokumenty a dokončeny všechny administrativní úkoly před dnem orientace.
Fázi orientace řídí tým pro rozvoj talentů, který novým zaměstnancům poskytuje obecné informace o společnosti, procesech a politikách, aby věděli, na čem mají pracovat, a byli připraveni na úspěch.
Školení zaměřené na konkrétní role je poslední fází počátečního procesu zapracování. V této fázi jsou noví členové týmu seznámeni s úkoly a informacemi specifickými pro jejich role a týmy.
Díky tomu se noví zaměstnanci mohou během několika týdnů plně soustředit na svou práci a snadno se do ní zapracovat, místo aby se cítili přetížení vším, co na ně najednou přichází!
Jak to dělají ostatní
Rámec pro zapracování zaměstnanců společnosti Proofhub je také rozdělen do tří fází. První tři týdny zapracování jsou věnovány tomu, aby se zaměstnanec a organizace navzájem seznámili.
Noví zaměstnanci také dostanou sérii úvodních videí a ukázek produktů, aby získali základní přehled o společnosti a našich produktech. Druhá fáze zapracování zahrnuje sadu základních úkolů, které musí nový člen týmu splnit, aby se posoudila jeho pracovní efektivita a dovednosti.
V závěrečné fázi mohou noví zaměstnanci přispět svými jedinečnými názory na úkoly a během týdenních strategických schůzek.
Rozdělení procesu zapracování do fází a představení konkrétních úkolů a informací umožnilo našim novým zaměstnancům efektivněji vstřebat nové informace, navázat kontakt se svými týmy a cítit se v novém prostředí pohodlně.
📌 Tip od profesionála
Jsou vaši noví zaměstnanci vzdálení nebo hybridní?
Digitalizujte svůj program zapracování v ClickUp a spravujte zapracování zaměstnanců odkudkoli! ClickUp vám umožňuje snadno vytvářet úkoly pro zapracování, přidělovat projekty novým zaměstnancům a dokonce vytvářet vlastní stavy, které jasně ukazují fázi zapracování každého nového zaměstnance. Využijte tuto připravenou a upravitelnou šablonu pro zapracování zaměstnanců na dálku a začněte hned teď!
Příklad 6: Přiřaďte krátký úvodní projekt, abyste poznali pracovní styl
Výhody
- Pomáhá manažerům a vedoucím pracovníkům získat přehled o pracovních stylech a preferencích jednotlivých nových členů týmu.
- Pomáhá manažerům identifikovat jejich silné stránky, motivaci a úroveň dovedností.
- Otevírá manažerům příležitost konverzovat s novými členy týmu, získat zpětnou vazbu o projektu a pracovním postupu a také nahlédnout do toho, co nového člena týmu baví a naopak.
📌 Tip od profesionála
Každý má jiné silné stránky, jiné výzvy a jiný styl práce a učení – právě tyto rozdíly činí každého člověka jedinečným a cenným pro organizaci. Vytvořte nejlepší zapracování nových zaměstnanců, které bude vyhovovat každému jednotlivci, a to podporou jejich stylu učení a práce a použitím HR nástrojů s možností přizpůsobení, které každému členovi týmu umožní přizpůsobit si pracovní prostor a pracovní postupy tak, aby co nejlépe vyhovovaly jeho potřebám a preferencím. To umožní každému novému zaměstnanci vytvořit si pracovní postupy, které mu umožní pracovat co nejefektivněji a nejúčinněji, což bude přínosem i pro váš tým. 🧠✨
Jak to dělají ostatní
Zavedli jsme poměrně standardizovaný systém zapracování, který používáme pro všechny naše zaměstnance již více než rok a půl. Tento proces zapracování usnadňuje začátek a pomáhá udržet správný směr.
Kroky:
1. Každý týden pořádat osobní nebo telefonické briefingy o dění ve společnosti
2. Přiřaďte jim první projekt, abyste pochopili jejich pracovní styl – něco jednoduchého, jako je e-mailová kampaň nebo redesign webových stránek, co lze zvládnout za týden nebo dva a co nám pomůže seznámit se s jejich pracovním stylem.
3. Nechte je pracovat na vlastních projektech! Mají úplnou autonomii v tom, co dělají, jak dlouho jim to trvá a kdy odevzdávají svou práci. Také se ujistíme, že jsou během celého procesu informováni, aby věděli, zda došlo k nějakým změnám v požadavcích a očekáváních.
Díky tomuto systému zapracování jsme zaznamenali nárůst roční míry fluktuace o 28 %, což nám výrazně pomohlo zmírnit dopady hromadného odchodu zaměstnanců.
Příklad 7: Pošlete upřímný ručně psaný nebo digitální uvítací dopis
Výhody
- Buduje vztahy a porozumění mezi členy týmu a manažery
- Zlidšťuje proces zapracování nových zaměstnanců
- Pomáhá novým zaměstnancům cítit se viděni, vyslyšeni a oceněni.
- Jednoduchá gesta mohou zanechat trvalý dojem a zlepšit náladu zaměstnanců.
📌 Tip od profesionála
Psaní uvítacího dopisu každému zaměstnanci sice může zabrat hodně času, ale návratnost této investice je skutečně neocenitelná. Nejenže to vytváří pozitivní začátek vztahu s vašimi zaměstnanci, ale také jim to pomáhá cítit se oceněni a motivovaní k podávání co nejlepších výkonů v práci.
Zde je 30 nejlepších uvítacích zpráv pro nové zaměstnance, které vám pomohou s nápady, jak začít svůj dopis. A až budete připraveni napsat svou osobní zprávu, použijte ClickUp Docs, kde můžete svůj dopis přizpůsobit změnou barev písma, přidáním obrázků, vložením videí a dalšími možnostmi! Jakmile budete připraveni sdílet jej se svým novým zaměstnancem, jednoduše pošlete veřejný nebo soukromý odkaz.
Jak to dělají ostatní
Věříme, že zapracování by mělo být komplexní a průběžnou zkušeností, nikoli jednorázovou událostí. Klíčovou součástí našeho programu zapracování je ručně psaný uvítací dopis. Každý nový zaměstnanec obdrží první den v práci osobní dopis od svého nadřízeného, ve kterém je přivítán do týmu a jsou mu představeny některé věci, na které se může ve své nové roli těšit.
Zjistili jsme, že toto jednoduché gesto pomáhá nastavit tón pro vřelé a podpůrné pracovní prostředí a dává členům našeho týmu od samého začátku najevo, že si jich vážíme. Navíc je to milý detail, díky kterému se lidé cítí výjimeční!
Příklad 8: Sdílejte videa Loom nebo Clip pro složitá vysvětlení
Výhody
- Zaměstnanci si je mohou prohlédnout ve svém volném čase a podle potřeby je sledovat opakovaně.
- Je to prospěšné pro všechny, včetně zaměstnanců, kteří se učí vizuálně.
- Nahraná videa jsou užitečná při vysvětlování procesů a složitých myšlenek.
- Členové týmu mohou na videa Loom reagovat přidáním emoji reakcí nebo napsáním komentáře.
Loom dává naší společnosti výhodu v podobě možnosti nahrávat sdílenou obrazovku, na které vysvětlujeme jednoduché úkoly, procesy a potřebné informace, a zároveň ukazujeme tvář mluvící osoby a nahráváme její hlas, aby to bylo pro nového zaměstnance osobnější a poutavější.
Díky videím Loom můžeme důležité informace rozdělit do maximálně 2minutových videí, která se vztahují konkrétně k jednotlivým úkolům, takže je uchazeči mohou snadno vyhledat a znovu si je přehrát, když je to potřeba. Video lze také zrychlit podle preferencí posluchače.
📌 Tip od profesionála
Nahrávejte, odesílejte a přehrávejte videoklipy, vše v rámci úkolu ClickUp. Okamžitě zachyťte celou obrazovku, okno aplikace a kartu prohlížeče a přidejte a nahrajte svůj hlas při vytváření videa s návodem. Po dokončení nahrávání můžete videoklip jednoduše a okamžitě sdílet se svým týmem nebo novými zaměstnanci prostřednictvím sdíleného odkazu, nebo vložit odkaz do úkolu ClickUp.
Příklad 9: Vytvořte uživatelské příručky pro manažery a všechny členy týmu
Výhody
- Členové týmu se mohou dozvědět více o práci, komunikaci a stylu učení každého kolegy.
- Poskytuje zaměstnancům vhled do toho, jak přistupovat k lidem a situacím v práci.
- Porozumění preferencím jednotlivých členů týmu může pomoci posílit soudržnost týmu a zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu.
- Vzájemné poznávání a sdílení informací o životě mimo práci může pomoci sblížit týmy a zlidštit pracovní prostředí.
📌 Tip od profesionála
Vytvořte v ClickUp dokument „Práce se mnou“ a sdílejte jej se členy svého týmu. Uveďte v něm užitečné informace, jako je typ osobnosti, styl a filozofie řízení, komunikační styly, cíle, koníčky a věci, které vás rozčilují!
Všechny nové zaměstnance žádáme, aby si vytvořili „uživatelskou příručku“, což je krátký dokument, který obsahuje informace o jejich výchově, profesní dráze, stylu učení, preferencích v komunikaci a koníčcích. Tito noví zaměstnanci mají také přístup k uživatelským příručkám všech ostatních zaměstnanců v organizaci.
Je to skvělý způsob, jak kolegy lépe poznat, zejména v rozptýleném pracovním prostředí, a pomáhá novým zaměstnancům rychle se sžít s kolegy a firemní kulturou.
Příklad 10: Vytvořte program zapracování s pomocí kolegy
Výhody
- Poskytuje další úroveň podpory v práci
- Pomáhá posilovat firemní kulturu
- Noví zaměstnanci mohou sdílet své zkušenosti s onboardingu společně.
- Zaměstnanci získají partnera, který je bude motivovat a bude za ně nést odpovědnost.
Jak to dělají ostatní
Motivační program pro zapracování, který v praxi opravdu funguje, je program Onboarding Buddy. V rámci tohoto programu je každému novému zaměstnanci přidělen zkušený pracovník, který se o něj během prvních týdnů v nové práci stará.
Onboarding buddy slouží jako první kontaktní osoba, která pomáhá novým zaměstnancům a provází je. Poskytuje podporu a vhled do firemní kultury a odpovídá na otázky. Usnadňuje proces zapracování a dělá změnu zaměstnání co nejméně bolestivou.
Příklad 11: Nabídněte mentorský program, individuální schůzky a vzdělávací workshopy
Výhody
- Umožňuje zaměstnancům růst každý den o 1 %, stanovit si SMART cíle a vytvořit si jasnou kariérní dráhu.
- Členové týmu, kteří jsou motivováni kariérním růstem, mohou pracovat na správných krocích, aby tohoto cíle dosáhli.
- Podporuje pozitivní prostředí pro učení a pomáhá zdokonalovat měkké i tvrdé dovednosti.
- Umožňuje členům týmu představit si svou budoucnost ve společnosti a zlepšit retenci zaměstnanců.
Jak to dělají ostatní
Abychom novým zaměstnancům pomohli zapojit se a seznámili je s výkonnými funkcemi ClickUp, pořádá náš tým Product and Systems Enablement čtyřdenní vzdělávací program s názvem Product Lab, který zahrnuje přednášky, praktické experimenty, příběhy zákazníků a skupinové diskuse.
Právě během těchto interaktivních sezení zapojujeme nové členy týmu do rolí, aby se vcítili do našich zákazníků a kriticky přemýšleli o tom, jak naše platforma řeší jejich problémy.
Opakovaně jsme slyšeli, jak moc byla tato zkušenost pro členy týmu Crew momentem, kdy jim produkt opravdu došel. 💡
Uvědomili jsme si, že tato fáze mentorství umožňuje našim novým zaměstnancům rychleji se zapracovat, rychle se přizpůsobit naší kultuře a procesům a nám zase poskytnout správné prostředí, nástroje a systém podpory, aby mohli od samého začátku vynikat ve svých rolích.
To nám umožňuje navázat kontakt s novými zaměstnanci co nejdříve po jejich nástupu, vybudovat s nimi vztah ještě předtím, než pro nás začnou pracovat, a lépe porozumět silným a slabým stránkám každého zaměstnance.
Příklad 12: Žádejte o průběžnou a upřímnou zpětnou vazbu
Výhody
- Poskytuje organizaci a vedoucím pracovníkům přehled o úspěšnosti programu zapracování nových zaměstnanců.
- Umožňuje manažerům pracovat na oblastech s potenciálem a neustále zlepšovat proces.
- Poskytuje vedoucím pracovníkům nápady pro nadcházející týmové akce a pomáhá jim pochopit podnikání z pohledu jejich zaměstnanců.
- Zvyšuje celkovou spokojenost v práci, angažovanost zaměstnanců a míru jejich setrvání ve firmě.
- Umožňuje zaměstnancům růst spolu s vaší rostoucí firmou
- Zaměstnance považujte za rovnocenné přispěvatele do podnikání
Jak to dělají ostatní
Profesionální rozvoj zaměřený na psychologickou bezpečnost, empatii a radikální upřímnost jsou některé z důležitých iniciativ, které výrazně zvýšily angažovanost zaměstnanců ve společnosti ClickUp.
Když zaměstnanci skutečně cítí, že jsou součástí něčeho většího než oni sami, odráží se to i ve společnosti. Když mají pocit, že jsou jejich myšlenky, nápady a zpětná vazba oceňovány, snaží se přicházet s novými řešeními. Když si všichni lidé, bez ohledu na svou roli, uvědomí, že přispívají k psychické bezpečnosti organizace, všichni se snaží ji udržet.
Tímto končíme s příklady zapracování zaměstnanců! Nyní je čas vám dát tipy, jak efektivně nastavit a sledovat váš program zapracování a vaše úsilí. 🎯
Rychlé tipy pro stanovení cílů a sledování úspěchů
Doufáme, že jsme vám pomohli najít skvělé nápady pro váš program zapracování nových zaměstnanců! Abyste však zajistili jeho úspěch, musíte si stanovit cíle a měřit pokrok. Zde jsou naše tipy pro stanovení cílů a sledování úspěchu:
- Využijte nástroje pro řízení projektů s funkcemi sledování cílů, které vám pomohou efektivně sledovat pokrok, identifikovat překážky a měřit úspěšnost vašeho programu.
- Stanovte si SMART cíle. Patří sem jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle, které je třeba si stanovit ještě před zahájením programu zapracování.
- Stanovte si jasné cíle, abyste mohli sledovat úspěchy. Dokumentujte a spravujte své cíle v ClickUp a propojte je se svými úkoly v rámci platformy, abyste je mohli efektivněji sledovat.
- Uspořádejte si své cíle do složek. Vytvořte složky pro sledování sprintových cyklů, OKR, týdenních hodnotících karet zaměstnanců a libovolného počtu důležitých cílů týmu.
- Využijte šablonu OKR a cílů společnosti ClickUp. Pomozte svému týmu začít a poskytněte mu strukturovaný přístup ke sledování cílů.
- Vytvořte si vlastní dashboard v ClickUp. Sjednoťte veškerou svou práci a získejte přehled o své práci na vysoké úrovni a důležité podrobnosti o pokroku svých iniciativ na první pohled.
- Využijte funkci formulářů ClickUp . Vytvořte vlastní formuláře pro zpětnou vazbu, které noví zaměstnanci vyplní před a po zapracování. Jakmile bude formulář vyplněn a odeslán, ClickUp automaticky vytvoří úkoly na základě odpovědí, což vám umožní snadno sledovat zpětnou vazbu, propojit úkoly s vašimi cíli a vytvořit akční položky, které vám pomohou neustále zlepšovat zapracování nových zaměstnanců.
Připravte své nové zaměstnance na úspěch a zajistěte jim dokonalý zážitek z onboardingu
Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem, které mohou společnosti mít. Jsou to jejich zkušenosti, schopnosti, dovednosti, znalosti a pohledy, které pomáhají utvářet budoucnost vašeho podnikání.
Stejně jako oni investují svůj čas a energii do vaší organizace, udělejte totéž pro ně a zacházejte s nimi jako s obchodními partnery. 🤝
Pochopte význam kvalitního programu zapracování nových zaměstnanců a přilákejte a udržte si ty nejlepší talenty. Vyzkoušejte některé z příkladů zapracování nových zaměstnanců, které sdíleli profesionálové z různých odvětví.
Vytvořte silný první dojem, navážte vztah, poskytněte jim všechny nástroje, které potřebují k úspěchu ve svých rolích, a umožněte jim rozvíjet svou kariéru ve vaší organizaci. Koneckonců, oni znají podnikání nejlépe.
Tito lidé jsou hlasem a tváří společnosti a mozkem mnoha vašich brilantních kampaní, projektů a iniciativ.
Je čas zajistit budoucnost vašeho zapracování a používat pracovní nástroj, který je vytvořen pro celou vaši organizaci – zorganizujte se, zlepšete spolupráci týmu, systematizujte své procesy a zefektivněte své programy zapracování a rozvoje talentů s ClickUp. 🚀