OKR vs. KPI: Vyberte si správný rámec (+ příklady)

Kdykoli se účastníte strategické schůzky – ať už na úrovni celé společnosti nebo v rámci svého týmu – pravděpodobně jste se setkali s prezentacemi, které dokumentují cíle a klíčové výsledky (OKR) a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Podniky se na ně spoléhají z dobrého důvodu – poskytují datově podložený kvantitativní přístup k procesu řízení výkonu.
79 % společností každoročně navrhuje a implementuje KPI.
Ale tady je ta velká otázka: Kdy byste měli používat OKR a kdy KPI?
V tomto blogu rozebíráme jejich klíčové rozdíly (na reálných příkladech) a ukážeme vám, jak je integrovat do vašich procesů, abyste dosáhli maximálního účinku.
Co je OKR?
OKR (Objectives and Key Results) označuje rámec pro stanovování cílů, který organizace (a týmy) používají k definování cílů a měření výkonu.
Obecně řečeno, OKR má tři složky:
- Cíl: Kvalitativní prohlášení, které popisuje, čeho chcete dosáhnout.
- Klíčové výsledky: Kvantitativní metriky, které měří pokrok směrem k vašemu cíli.
- Iniciativy: Strategie (konkrétní projekty nebo úkoly), které pomohou dosáhnout klíčových výsledků.
OKR poskytují smysl, směr a pocit odpovědnosti. Motivují týmy, aby se soustředily na to nejdůležitější, aniž by se nechaly rozptylovat desítkami úkolů s nízkou prioritou a malým dopadem na jejich seznamu úkolů.
OKR se osvědčují například v následujících scénářích:
- Čtvrtletní plánování: Pomáhají týmům stanovit priority a soustředit se na nejdůležitější iniciativy v rámci konkrétního čtvrtletí.
- Strategické iniciativy: Použití OKR při spouštění nových projektů nebo iniciativ vám může pomoci stanovit jasné cíle, zlepšit transparentnost mezi mezifunkčními týmy a zajistit, že všichni pracují na stejném konečném výsledku.
- Hodnocení výkonu: Poskytují měřitelné údaje pro hodnocení výkonu, což umožňuje objektivnější a podrobnější zpětnou vazbu bez osobních předsudků.
A nyní se podívejme, jak můžete nastavit a sledovat OKR:
- Začněte s jasným porozuměním vize a strategických cílů vaší organizace a propojte své OKR s vaší celkovou misí.
- Definujte 2 až 4 ambiciózní a dosažitelné cíle, které odrážejí to, čeho chcete dosáhnout v konkrétním časovém rámci (obvykle čtvrtletním).
- Pro každý cíl stanovte 3 až 5 měřitelných klíčových výsledků (metrik), které budou sledovat pokrok.
- Vytvořte akční plán, aby všichni členové týmu pochopili, jak se OKR shodují s individuálními povinnostmi.
- Pravidelně kontrolujte pokrok směrem k klíčovým výsledkům prostřednictvím týdenních nebo dvoutýdenních schůzek.
- Diskutujte o tom, co fungovalo a co ne; využijte tyto poznatky k vylepšení budoucích OKR.
Příklady OKR
Nyní, když jsme si vysvětlili, co jsou OKR a kdy mohou být pro vaši organizaci přínosem, podívejme se na několik konkrétních příkladů OKR.
⚒️ Příklad 1: Řízení projektů
Cíl: Zlepšit efektivitu realizace projektů
Klíčový výsledek 1: Zkrátit dobu dokončení projektu o 20 %.
Klíčový výsledek 2: Dosáhnout odchylky od rozpočtu projektu menší než 5 %.
Klíčový výsledek 3: Zvýšit spokojenost zainteresovaných stran na minimálně 90 %.
Iniciativa: Používejte software pro řízení projektů ke sledování úkolů, termínů a pokroku v reálném čase.
Iniciativa: Vytvořte opakovaně použitelné šablony pro projektové plány, hodnocení rizik a komunikační plány, abyste snížili množství manuální práce.
🔮 Příklad 2: Strategické plánování
Cíl: Rozšířit přítomnost na asijském trhu
Klíčový výsledek 1: Dosáhnout 15% podílu na trhu v Asii do jednoho roku.
Klíčový výsledek 2: Uvedení tří nových produktů přizpůsobených asijským trhům
Klíčový výsledek 3: Navázat partnerství s pěti místními distributory
Iniciativa: Spusťte lokalizované marketingové kampaně na klíčových asijských trzích s kulturně relevantními sděleními.
Iniciativa: Analyzujte ceny konkurence a vypracujte konkurenceschopnou cenovou strategii, abyste přilákali nové zákazníky.
🎧 Příklad 3: Výkonnost zákaznické podpory
Cíl: Zlepšit zkušenosti zákazníků s podporou
Klíčový výsledek 1: Snížit průměrnou dobu odezvy na dotazy zákazníků o 30 %.
Klíčový výsledek 2: Zvýšit hodnocení spokojenosti zákazníků z průzkumů na více než 85 %.
Klíčový výsledek 3: Vyřešit alespoň 90 % žádostí o podporu při prvním kontaktu.
Iniciativa: Integrujte do svého webu chatbot založený na umělé inteligenci, který poskytuje okamžité odpovědi na rutinní dotazy.
Iniciativa: Zajistěte dostatečný počet zaměstnanců během špičky a zavedete víceúrovňový systém podpory pro řešení různých úrovní dotazů zákazníků.
Co je KPI?
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou samostatné, kvantifikovatelné metriky, které ukazují, jak efektivně organizace dosahuje konkrétního obchodního cíle. Mezi příklady KPI patří tržby, míra odchodu zákazníků, návštěvnost webových stránek a fluktuace zaměstnanců.
Existují dva typy klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) – předstihové ukazatele (prediktivní metriky) a zpožděné ukazatele (reflexivní metriky).
Předstihové ukazatele mohou organizacím pomoci předvídat budoucí výkonnost, zatímco zpožděné ukazatele poskytují informace založené na minulých výsledcích (historických datech).
Organizace používají KPI v různých situacích:
- Finanční KPI: Měření finančního výkonu, jako je růst tržeb nebo ziskové marže.
- Operační KPI: Posuzujte operační efektivitu, jako jsou výrobní náklady nebo doby cyklu.
- KPI zákazníků: Vyhodnoťte spokojenost a zapojení zákazníků, například pomocí Net Promoter Score (NPS) nebo míry retence zákazníků.
- KPI zaměstnanců: Sledujte zapojení zaměstnanců a hodnotte jejich výkonnost, včetně fluktuace nebo spokojenosti zaměstnanců.
Zde je stručný průvodce implementací KPI:
- Identifikujte cíle: Určete, čeho chcete dosáhnout na úrovni organizace, oddělení nebo jednotlivce.
- Vyberte relevantní KPI: Vyberte KPI, které odpovídají vašim cílům a poskytují praktické informace.
- Stanovte cíle: Stanovte jasné cíle pro každý KPI, abyste mohli definovat a měřit úspěch.
- Sběr dat: Zaveďte systémy pro sběr a analýzu dat souvisejících s vámi vybranými KPI.
- Sledujte pokrok: Pravidelně kontrolujte výkonnost KPI, abyste mohli posoudit pokrok a provést nezbytné úpravy.
- Sdělte výsledky: Sdílejte výsledky KPI se zainteresovanými stranami, abyste podpořili transparentnost a odpovědnost.
👀 Věděli jste, že... 80 % vašich výsledků pochází z 20 % vašeho úsilí? Zaměřte se tedy na malý počet klíčových KPI, které mají nejvýznamnější dopad.
Příklady KPI
📌 Metriky hodnocení výkonu
- Tržby z prodeje: Měří celkový počet uzavřených obchodů a tržby generované zaměstnancem.
- Spokojenost zákazníků: Měří úroveň spokojenosti zákazníků se službami zaměstnanců – jejich skóre CSAT.
- Účast na schůzkách: Měří účast zaměstnance na schůzkách a školeních.
📌 Metriky obchodní výkonnosti
- Růst tržeb: Měří procentuální nárůst tržeb za určité období.
- Míra odchodu zákazníků: Měří míru, s jakou zákazníci přestávají obchodovat s danou společností.
- Podíl na trhu: Měří procentuální podíl trhu, který společnost obsluhuje.
- Návratnost investic (ROI): Měří ziskovost investice.
Rozdíl mezi OKR a KPI
Nyní, když jsme viděli, jak mohou OKR a KPI individuálně prospět vaší organizaci a jak je můžete nastavit, pojďme se ponořit do detailů a prozkoumat jejich odlišné účely.
|Aspekt
|OKR
|KPI
|Stanovení cílů
|Ambiciózní, kvalitativní cíle s podpůrnými kvantitativními klíčovými výsledky
|Konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) metriky
|Účel
|Definujte strategický směr a inspirujte k akci
|Sledujte pokrok při dosahování konkrétních cílů.
|Rozsah
|Široké cíle
|Úzké, specifické metriky
|Časový rámec
|Obvykle čtvrtletně
|Může být pro různé časové rámce – denní, týdenní, měsíční a další.
|Flexibilita
|Jsou flexibilnější a přizpůsobivější měnícím se okolnostem, často se stanovují na delší období.
|Méně flexibilní
Stanovení cílů
OKR klade důraz na kvalitativní, ambiciózní a dlouhodobé cíle, které inspirují a motivují organizaci. Zaměřuje se na to, čeho chce organizace dosáhnout, například „zvýšit podíl na trhu“ nebo „stát se lídrem v oboru v oblasti spokojenosti zákazníků“.
KPI se naopak zaměřují na metriky SMART a na to, jak můžete dosáhnout velmi konkrétního cíle, jako je „zvýšení návštěvnosti webových stránek o 15 % do příštího měsíce“.
🧠 Zajímavost: Někteří odborníci nazývají OKR „KPI s duší“, protože přidávají metrikám kontext a účel a přímo propojují výsledky s posláním organizace.
Účel
OKR slouží jako účinný nástroj pro definování strategického směřování, inspiraci k akci a sjednocení týmů v rámci organizace. Poskytují společné chápání cílů organizace, motivují zaměstnance a podporují kulturu odpovědnosti.
KPI jsou více orientovány na rozhodování. Jejich primárním účelem je sledovat pokrok, měřit výkonnost a identifikovat oblasti pro zlepšení v rámci konkrétního procesu nebo aspektu podnikání a podporovat rozhodování založené na datech.
Rozsah
OKR obvykle poskytují rámec na vysoké úrovni, který určuje celkovou strategickou vizi organizace, týmu nebo projektu.
👉🏼 OKR může být například „Zvýšit podíl na trhu v evropském regionu“ nebo „Uvést na trh nový produkt, který dosáhne 10 000 stažení během prvního čtvrtletí“.
KPI poskytují podrobný vhled do konkrétních oblastí podnikání, jako jsou prodej, marketing, výnosy nebo výkonnost zaměstnanců. Zaměřují se na užší, konkrétnější metriky, které poskytují detailní pohled na výkonnost.
👉🏼 Například pro prodejní tým mohou KPI související s OKR „Zvýšit podíl na trhu v evropském regionu“ zahrnovat „Zvýšit tržby v Evropě o 15 %“ nebo „Rozšířit distribuční kanály ve třech nových evropských zemích“.
Časový rámec
OKR fungují nejlépe, když jsou plánovány dlouhodobě, obvykle alespoň na čtvrtletí. Tento časový rámec zajišťuje rovnováhu mezi krátkodobým zaměřením a dlouhodobým strategickým směrem, což umožňuje pravidelné revize a úpravy, aby organizace zůstala na správné cestě a byla schopna se přizpůsobovat změnám.
KPI jsou naopak flexibilnější. Potřebují pouze časový rámec a lze je sledovat po celé dny, týdny nebo dokonce roky, jako je tomu v případě široce používané metriky Annual Recurring Revenue (ARR) ve většině organizací.
👉🏼 Například denní návštěvnost webových stránek pomáhá sledovat krátkodobé trendy, zatímco míra odchodu zákazníků se obvykle měří měsíčně nebo ročně. Tato flexibilita umožňuje podnikům sledovat výkonnost na různých úrovních detailů a získávat tak přehled o okamžitém pokroku i dlouhodobých trendech.
Flexibilita
OKR jsou ze své podstaty flexibilní a přizpůsobivé jedinečným potřebám a okolnostem každé organizace. Vycházejí z cílů, poslání a vize společnosti. Tato flexibilita umožňuje úpravy, které odrážejí měnící se podmínky na trhu, nové příležitosti a neočekávané výzvy.
👉🏼 Pokud například konkurence uvede na trh nový revoluční produkt, organizace může rychle upravit své OKR, aby reagovala na nejnovější hrozbu a udržela si svou konkurenční výhodu.
Na druhou stranu by KPI měly obecně zůstat v průběhu času konzistentní, aby bylo možné smysluplně porovnávat trendy výkonu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Časté změny KPI mohou ztěžovat přesné sledování pokroku, identifikaci příčin problémů s výkonem a prokázání dopadu iniciativ zaměřených na zlepšení.
OKR vs. KPI vs. KRA
Dalším rámcem, který je často zaměňován s OKR a KPI, je KRA (Key Result Areas, klíčové oblasti výsledků). KRA jsou SMART cíle, které si organizace stanovují, aby sledovaly pokrok a úspěchy v různých rolích. Uvádějí hlavní odpovědnosti spojené s konkrétní prací nebo rolí.
Shrnutí:
- KRA definují klíčové oblasti, ve kterých musí organizace vynikat.
- OKR stanovují ambiciózní cíle v těchto klíčových oblastech.
- KPI sledují pokrok při dosahování těchto cílů.
OKR vs. KPI vs. MBO
Podobně je MBO (Management by Objectives) rámcem, který se často používá spolu s KPI a OKR ke sledování výkonu. MBO je proces, ve kterém manažeři a jednotliví členové týmu společně stanovují cíle a slaďují individuální cíle s širšími cíli organizace.
👉🏼 Řekněme, že marketingový tým si klade za cíl zvýšit povědomí o nové řadě ekologického sportovního oblečení:
- OKR by bylo stát se vedoucí značkou ekologického sportovního oblečení na cílovém trhu.
- KPI by měřilo celkový provoz webových stránek ze všech zdrojů.
- MBO by byl individuální cíl pro každého člena marketingového týmu, například zvýšení návštěvnosti o 25 % v příštím čtvrtletí pomocí placených reklam.
Integrace OKR a KPI do řízení projektů
Začleněním OKR a KPI do svého systému řízení projektů můžete každý jednotlivý projekt propojit s vaším hlavním, zastřešujícím cílem. Současně data shromážděná prostřednictvím KPI umožňují rozhodování založené na datech v průběhu celého životního cyklu projektu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje všechny vaše potřeby v oblasti stanovování cílů, sledování a řízení projektů na jednom místě, díky čemuž je sledování výkonu snadné.
Podívejme se, jak můžete implementovat OKR a KPI do svého systému řízení projektů.
1. Definujte OKR na úrovni projektu
Začněte tím, že si projdete celkové strategické cíle vaší organizace a relevantní OKR na úrovni společnosti. Poté si položte otázku, jak může konkrétní projekt přispět k těmto vyšším cílům.
Můžete také uspořádat brainstorming se svým vedoucím týmem, abyste získali podněty k potenciálním OKR na úrovni projektu. Nezapomeňte, že cílem je stanovit „ambiciózní“ cíle zaměřené na výsledky.
Pomocí ClickUp Docs můžete centralizovat důležitou dokumentaci týkající se procesu stanovování cílů, zatímco ClickUp Brain – proprietární AI ClickUp – vám pomůže brainstormovat nápady a vymýšlet relevantní cíle, které budete sledovat. Může také shrnout rozhodnutí týkající se cílů a záměrů, aby všichni byli na stejné vlně.
Stačí požádat ClickUp Brain, aby zkontroloval vaše různé dokumenty a navrhl OKR, které propojí váš větší cíl s konkrétním projektem. A voilà! Získáte kontextové návrhy, které můžete dále upřesnit pomocí výzev.
Jakmile se rozhodnete pro své cíle, požádejte AI, aby vytvořila dokument připravený k ověření, který vysvětluje vaše cíle a klíčové výsledky, abyste jej mohli sdílet s ostatními členy týmu.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro stanovení cílů a sledování pokroku zdarma pro Excel a ClickUp
2. Identifikujte relevantní KPI
Dalším krokem je výběr KPI, které vypočítávají pokrok směrem k klíčovým výsledkům, které jste si stanovili pro své cíle. Získáte tak cenné informace o výkonu projektu, které vám pomohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a nakonec učinit rozhodnutí založená na datech, která zajistí úspěch projektu.
💡 Tip pro profesionály: Zeptejte se sami sebe: „Opravdu tento KPI ukazuje, zda se přibližujeme k dosažení našeho cíle?“ Dalším tipem je vyhnout se příliš složitým nebo obtížně měřitelným KPI. Místo toho zvolte metriky, které jsou snadno srozumitelné, sledovatelné a interpretovatelné.
3. Integrujte své OKR a KPI do svého nástroje pro řízení projektů
Jakmile se rozhodnete pro své KPI a ověříte přesnost jejich zdroje dat, můžete je zahrnout do svých úkolů a projektů. K monitorování svých KPI můžete například použít vlastní stavy úkolů ClickUp, jako jsou „Na dobré cestě“, „Zpožděno“, „Mimo plán“ a další.
ClickUp dokonce nabízí bezplatné šablony, které tento proces zjednodušují, jako je šablona ClickUp OKRs. Tento velmi intuitivní plánovací nástroj je navržen tak, aby pomáhal týmům efektivně nastavovat, sledovat a dosahovat jejich OKR.
Toto obsahuje šablona OKR:
- Plánovací cyklus: Popisuje základní strukturu a načasování plánování OKR, například čtvrtletní nebo pololetní cykly, a zajišťuje konzistentní a včasné stanovování cílů.
- Seznamy OKR: Tyto seznamy umožňují týmům rozdělit velké cíle na konkrétní, měřitelné cíle a sledovat pokrok směrem k jednotlivým klíčovým výsledkům.
Šablona také obsahuje několik vlastních polí, která vám pomohou kategorizovat a organizovat vaše OKR. Ke každému úkolu můžete přidat značku, jako je Cíl, Klíčový výsledek, Plánování a Hra.
Podobně můžete také rozdělit úkoly do konkrétní „iniciativy“. Ještě lepší je, že ukazatel průběhu sleduje míru dokončení na základě počtu akčních položek, které zaškrtnete.
Jakmile vytvoříte systém OKR, dalším krokem je přidání KPI. Toho dosáhnete přidáním několika dalších vlastních polí pro vaše úkoly:
- Cílová hodnota: Číselné pole pro zaznamenání cílové hodnoty KPI.
- Skutečná hodnota: Číselné pole pro zaznamenání aktuální skutečné hodnoty KPI.
- Rozdíl: Pole vzorce pro označení rozdílu mezi cílovou a skutečnou hodnotou
- Pokrok (%): Další pole vzorce pro výpočet procenta dosažené cílové hodnoty.
V ClickUp můžete použít níže uvedené kódy k nastavení těchto polí vzorců:
- Rozdíl: (pole („Cílová hodnota”) – (pole („Skutečná hodnota”)
- Pokrok: CONCATENATE((pole(„Skutečná hodnota”) / pole(„Cílová hodnota”)) * 100, „%”)
Samozřejmě můžete použít šablonu KPI od ClickUp k hladkému nastavení, sledování a analýze klíčových ukazatelů výkonnosti, aby váš tým zůstával na správné cestě k dosažení obchodních cílů. Přizpůsobte ji tak, aby vyhovovala vašemu odvětví, a získejte v reálném čase přehled o trendech výkonnosti.
Toto vám tato šablona může nabídnout:
- Vlastní dashboardy KPI: Vizualizujte pokrok pomocí dynamických grafů a reportů.
- Automatické sledování: Stanovte cíle a sledujte výkonnost bez námahy.
- Spolupráce a upozornění: Přiřaďte vlastníky KPI a dostávejte aktualizace v reálném čase.
💡Tip pro profesionály: Spojte svou šablonu pro sledování KPI se šablonou SMART Goals od ClickUp, abyste stanovili jasné a realizovatelné cíle, které budou v souladu s vašimi klíčovými ukazateli výkonnosti, a zajistili tak, že každý cíl bude konkrétní, měřitelný a účinný!
4. Nastavte si dashboardy pro sledování pokroku
Nyní, když jste nastavili své OKR a KPI, je dalším krokem jejich sledování. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je použití OKR dashboardů a grafů pokroku KPI.
Tyto rámce konsolidují klíčové metriky a aktualizace pokroku na jednom snadno přístupném místě, takže nemusíte procházet různé tabulky, zprávy a zdroje dat.
V ClickUp máte k dispozici integrovanou funkci pro stanovení a sledování cílů – ClickUp Goals –, která vám umožňuje sledovat pokrok při dosahování vašich cílů v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů a ukazatelů pokroku. Nabízí také několik možností pro organizaci vašich dat, včetně:
- Shrnutí pokroku: Sledování pokroku směrem k dosažení klíčových výsledků a celkovému dokončení projektu.
- Ganttovy diagramy: Pro vizualizaci časových os projektů a identifikaci potenciálních překážek.
- Výsečové grafy: Pro ilustraci rozdělení úkolů projektu nebo alokace zdrojů.
- Číselné widgety: Pro zobrazení KPI, jako jsou vynaložené rozpočty, skóre spokojenosti zákazníků a míra dokončení úkolů.
Tyto vizuální zprávy vám pomohou identifikovat silné a slabé stránky, rozpoznat potenciální rizika a činit informovaná rozhodnutí o různých aspektech vašeho projektu, aby vše proběhlo podle plánu.
📚 Přečtěte si také: Jak sledovat průběh projektu pomocí KPI scorecardů
5. Pravidelně kontrolujte pokrok
Posledním krokem je naplánovat pravidelné kontroly (např. týdenní, dvoutýdenní) za účelem zhodnocení pokroku. Během této doby můžete analyzovat data shromážděná prostřednictvím KPI, abyste mohli upravit klíčové výsledky, revidovat časové plány nebo přerozdělit zdroje.
Osvědčené postupy OKR a KPI
Na závěr uvádíme několik osvědčených postupů pro nastavení a správu OKR:
- Stanovte ambiciózní, ale dosažitelné cíle. Měly by inspirovat a motivovat zaměstnance k dosažení požadovaných výsledků, nikoli je přetěžovat a nakonec vyčerpat.
- Zaměřte se na malý počet OKR (obvykle 2–4 cíle s 3–5 klíčovými výsledky každý), abyste zachovali přehlednost a soustředění.
- Podporujte neustálou zpětnou vazbu mezi členy týmu ohledně jejich pokroku v OKR. To může pomoci včas identifikovat překážky a umožnit společné řešení problémů.
Podobně při nastavování KPI se ujistěte, že:
- Vyberte metriky, které mají čisté a spolehlivé zdroje dat a které lze kvantifikovat a sledovat v čase.
- Automatizujte sledování KPI , abyste ušetřili čas a získali přesné výsledky.
- Pomocí dashboardů a grafů vizualizujte data KPI a identifikujte trendy a vzorce.
Nakonec se ujistěte, že KPI podporují dosažení OKR výběrem metrik, které přímo měří pokrok směrem k klíčovým výsledkům. Toto sladění vytváří dokonalou harmonii mezi organizačním sladěním a zrychleným růstem.
Nastavte systémy OKR a KPI založené na umělé inteligenci pomocí ClickUp.
Závěrem lze říci, že OKR se zaměřují na to, „čeho“ chcete dosáhnout a „proč“ je to důležité. Poskytují rámec pro stanovení ambiciózních cílů a strategického směřování.
KPI se zaměřují na to, „jak“ postupujete směrem ke svým cílům. Poskytují data pro sledování měření výkonu a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Obvykle budete potřebovat několik KPI souvisejících s každým klíčovým výsledkem, abyste mohli měřit pokrok a maximalizovat své úsilí v rámci OKR.
I když je možné tyto procesy provádět ručně, jejich automatizace pomocí nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, může výrazně zvýšit efektivitu a zefektivnit celý proces OKR.
Můžete například spouštět aktualizace úkolů na základě pokroku KPI, vizualizovat výkon v reálném čase pomocí přehledných grafů a využívat ClickUp Brain pro brainstorming a náročnou práci – dvě činnosti, které často zabírají nejvíce času. Výsledek: méně úsilí a větší dopad!
