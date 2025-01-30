10 nejlepších softwarových řešení pro zapracování zaměstnanců pro HR týmy v roce 2025

Vzhledem k tomu, že jsem během své kariéry vedl mnoho týmů, mohu bez nejmenších pochyb říci, že fáze zapracování nových zaměstnanců může často připomínat chůzi po laně. Vyrovnávání se s lavinou papírování, řadou e-mailů, opakujícími se úkoly a zároveň zajišťování minimálního počtu lidských chyb může být naprosto ohromující – nejen pro nové zaměstnance, ale i pro nás manažery a pracovníky personálního oddělení.
Právě proto je vznik softwaru pro zapracování nových zaměstnanců jako závan čerstvého vzduchu. ?
Tyto softwarové řešení, které jsou vybaveny tak, aby zajistily hladký přechod pro každého nového zaměstnance, úspěšně eliminovaly zastaralé, na papíru založené pracovní postupy, čímž ušetřily nespočet hodin práce.
Zde se podrobně podíváme na 10 nejlepších softwarových řešení pro zapracování nových zaměstnanců, která zaručeně promění vaše zkušenosti se zaměstnanci (a úkoly v oblasti lidských zdrojů) z průměrných na úžasné! ?
10 nejlepších softwarových řešení pro zapracování nových zaměstnanců
Proces zapracování nových zaměstnanců nemusí být nutně nepříjemný. Naopak, můžete zvýšit zapojení zaměstnanců díky kvalitnímu zapracování – a to vše s pomocí přizpůsobitelného a výkonného softwaru pro personální oddělení.
Zde je náš seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro zapracování nových zaměstnanců na trhu – každý z nich byl pečlivě zhodnocen z hlediska klíčových funkcí, omezení a především zpětné vazby uživatelů, aby vám pomohl při rozhodování.
1. ClickUp – Nejlepší pro integraci zaměstnanců
Slyšeli jste někdy rčení „jezte vlastní psí žrádlo“?
V ClickUp si to bereme k srdci. Náš personální tým používá ClickUp k zaškolování nových členů týmu každý měsíc. To podtrhuje naši důvěru v robustní HR funkce ClickUp a dokazuje, že je možné hladce spravovat několik nových zaměstnanců najednou! ?
A když už mluvíme o robustních funkcích, pojďme se podívat na to, kde to všechno začíná: ClickUp Forms.
Tato funkce je absolutním průlomem, pokud jde o shromažďování a organizování všech potřebných informací o nových zaměstnancích. Navíc je to skvělý způsob, jak shromáždit zpětnou vazbu po dokončení zapracování nových zaměstnanců, což vám umožní vylepšit proces pro další vlnu náborů.
ClickUp nezklame ani v oblasti sběru zpětné vazby a sdílení informací. Seznamte se s ClickUp Docs, nástrojem, který usnadňuje správu dokumentů.
Díky tomu můžete vytvářet a sdílet zdroje, jako jsou školicí materiály pro zaměstnance, příručky pro zaměstnance a standardní operační postupy (SOP). Díky tomu, že je vše na jednom místě, mohou noví zaměstnanci od prvního dne rychle najít to, co potřebují. ?
ClickUp také nabízí komplexní systém správy úkolů, který zefektivní vaše procesy zapracování nových zaměstnanců a pomůže vašemu týmu zůstat organizovaný a na správné cestě. Pomocí vlastních polí můžete zaznamenávat konkrétní podrobnosti úkolů, jako je přidělená osoba, termín, priorita a pokrok.
Díky různým možnostem zobrazení si každý může nastavit a vizualizovat svůj pracovní prostor podle svých preferencí.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které se snadno nastavuje a ovládá
- ClickUp Brain pro správu HR workflow s využitím umělé inteligence
- Přístupné přes internet a na všech stolních počítačích a mobilních zařízeních.
- Vlastní stavy, které vám umožní sledovat fáze pokroku nových zaměstnanců
- Správa úkolů umožňuje přiřazovat úkoly pro zapracování novým zaměstnancům.
- Automatizované pracovní postupy eliminují opakující se úkoly
- Více než 15 zobrazení úkolů, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy
- Chat a komentáře v reálném čase pro usnadnění komunikace v týmu
- Integrace s více než 90 nástroji, jako jsou Slack, Google Sheets a Microsoft Teams.
- Přizpůsobitelné panely pro analýzu klíčových metrik a snadné sledování pokroku vašeho programu pro zapracování nových zaměstnanců.
- Desítky praktických šablon pro zapracování zaměstnanců, šablon příruček pro zaměstnance, šablon SOP a šablon pro HR, díky kterým můžete rychle nastavit své pracovní postupy pro zapracování zaměstnanců.
Omezení ClickUp:
- Rozsáhlé funkce ClickUp vyžadují trochu času na osvojení.
- Bezplatný tarif je omezen na 100 MB úložného prostoru.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp pro onboardingu?
2. BambooHR – Nejlepší pro centralizaci informací o zaměstnancích
BambooHR je komplexní HR software a nástroj pro zapojení zaměstnanců, který centralizuje informace o zaměstnancích a zefektivňuje různé úkoly v oblasti lidských zdrojů a onboardingu. Zahrnuje vše od sledování uchazečů, preboardingu a onboardingu, sledování času, zpracování mezd až po hodnocení výkonu.
A to nejlepší? Ke všem těmto funkcím máte přístup prostřednictvím webové aplikace tohoto softwaru pro zapracování nových zaměstnanců nebo na cestách pomocí mobilní aplikace. ?
Nejlepší funkce BambooHR:
- Interaktivní uživatelské rozhraní a snadná navigace pro administrátory i nové zaměstnance.
- Umožňuje vám vytvářet a přizpůsobovat pracovní nabídky, sledovat žádosti o zaměstnání a spravovat pohovory se zaměstnanci a interakce s uchazeči.
- Obsahuje samoobslužnou funkci, díky které mohou zaměstnanci prohlížet a aktualizovat své údaje, přistupovat k firemním dokumentům a podávat žádosti o volno.
- Funkce sledování času pro zaznamenávání odpracovaných hodin a vykonaných úkolů
- Zprávy a analýzy zahrnují náborové procesy, spokojenost zaměstnanců a hodnocení výkonu.
Omezení BambooHR:
- Žádný bezplatný tarif ani bezplatná zkušební verze
- Ceny nejsou veřejně dostupné.
- Platforma může být někdy pomalá.
Ceny BambooHR:
- Kontaktujte tým BambooHR a požádejte o individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze BambooHR:
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Deel – Nejlepší pro mezinárodní onboardování zaměstnanců
Deel je globální platforma pro mzdy a dodržování předpisů, která zjednodušuje mezinárodní proces najímání zaměstnanců – od vytváření smluv, finalizace náboru a všeho mezi tím – a zároveň zajišťuje dokonalé dodržování předpisů.
Ať už najímáte zaměstnance na plný úvazek, freelancery nebo dodavatele v zahraničí, Deel se postará o všechny složitosti, abyste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe – budování vysoce výkonných týmů na dálku, které pomohou vašemu podnikání růst. ?
Nejlepší funkce Deel:
- Rychle zapracujte nové zaměstnance ve více než 150 zemích a zajistěte jim jednotný zážitek ze zapracování.
- Snadno spravujte dodržování mezinárodních pracovních zákonů při globálním najímání zaměstnanců.
- Integrujte více než 20 externích nástrojů, jako jsou Quickbooks, Xero a Netsuite.
- Vyplácejte svůj tým ve více než 120 různých měnách
- Umožněte svému týmu vybírat výdělky prostřednictvím podporovaných metod, jako jsou PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase a další.
Omezení Deel:
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než si zvyknou na proces a platformu pro zapracování nových zaměstnanců.
- Někteří uživatelé si stěžovali na špatnou zákaznickou podporu.
- Existuje jen několik nativních integrací.
Ceny Deel:
- Deel HR (správa administrativních úkolů pro zaměstnance): Začíná zdarma
- EOR (najímání mezinárodních zaměstnanců ve více než 100 zemích): Ceny začínají na 599 USD/měsíc
- Dodavatelé (správa mezinárodních smluv): Cena od 49 $/měsíc
- Globální mzdy (zpracování mezd ve více než 100 zemích): Kontaktujte nás ohledně cen
- Imigrace (správa sponzorských víz ve více než 25 zemích): Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Deel:
- G2: 4,6/5 (703 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (79 recenzí)
4. GroveHR – Nejlepší pro zpracování mezd
Podobně jako BambooHR je GroveHR komplexním HR řešením, které uchovává záznamy o zaměstnancích a společnosti na jednom místě. Zjednodušuje také různé úkoly, jako je nábor, zapracování, sledování výkonu, sledování času a zpracování mezd.
Nejlepší funkce GroveHR:
- Funkce jsou zdarma pro až 50 zaměstnanců.
- Umožňuje vám vytvářet a sdílet úkoly a kontrolní seznamy pro zapracování nových zaměstnanců, abyste jim poskytli jasné pokyny ohledně jejich úkolů a povinností.
- Automatizované pracovní postupy a připomenutí zajišťují, že tým pro zapracování nových zaměstnanců dodržuje termíny.
- Funkce geofencing vám umožňuje sledovat docházku zaměstnanců tím, že monitoruje, kdy vstupují do konkrétních lokalit nebo je opouštějí.
- Funkce samoobsluhy umožňuje zaměstnancům pohodlně aktualizovat osobní údaje, žádat o dovolenou a spravovat další úkoly související s personálními záležitostmi.
Omezení GroveHR:
- Mobilní aplikace je někdy pomalá.
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
- Chybí vestavěná funkce zasílání zpráv
Ceny GroveHR:
- Bezplatný tarif
- Základní funkce: 3,75 $/zaměstnanec/měsíc
- Perform: 5 $/zaměstnanec/měsíc
- Engage: 7,5 $/zaměstnanec/měsíc
Hodnocení a recenze GroveHR:
- G2: 4,5/5 (69 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (67 recenzí)
5. Gusto – Nejlepší pro správu benefitů
Gusto je nástroj pro správu lidských zdrojů, který nabízí řadu funkcí pro nábor a proces zapracování nových zaměstnanců, stejně jako komplexní služby v oblasti mzdové agendy, správy benefitů, analýzy a reportingu a hodnocení výkonu.
S Gusto můžete automatizovat výpočet daní ze mzdy, platby a podávání daňových přiznání ve všech 50 státech USA. Díky svým uživatelsky přívětivým funkcím se Gusto stalo oblíbenou volbou malých a středních podniků po celých Spojených státech.
Nejlepší funkce Gusto:
- Integrace s platformami jako Slack, Xero a Quickbooks
- Umožňuje spravovat zaměstnanecké benefity, jako je zdravotní pojištění, plány 401(k), HSA a FSA a spoření na vysokou školu.
- Nabízí možnost mezinárodních plateb pro dodavatele pro provádění přeshraničních plateb ve více než 90 zemích.
- Integrovaná funkce reportingu pro shromažďování a exportování různých údajů, jako jsou mzdy, náklady na pracovní sílu a průzkumy mezi zaměstnanci.
- Aplikace Gusto Wallet umožňuje zaměstnancům sledovat své osobní finance.
Omezení Gusto:
- Není k dispozici bezplatný tarif, ale je možné využít 1měsíční bezplatnou zkušební verzi.
- Mobilní aplikace má omezené funkce pro onboardingu.
- Neumíte zvládnout velké týmy rozptýlené na více místech?
Ceny Gusto:
- Jednoduché: 40 $/měsíc (+ 6 $/měsíc/osoba)
- Plus: 80 $/měsíc (+12 $/měsíc/osoba)
- Premium: Pro více informací nás kontaktujte.
Hodnocení a recenze Gusto:
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 700 recenzí)
6. Eddy – Nejlepší pro sledování uchazečů
Eddy je uživatelsky přívětivý nástroj pro personální oddělení, který kombinuje několik funkcí za účelem zjednodušení personálních operací. Nabízí funkce, jako je zveřejňování pracovních nabídek, systém sledování uchazečů, ukládání dokumentů a automatické zasílání zpráv uchazečům.
Uživatelé milují řešení pro zapracování zaměstnanců od společnosti Eddy, které jim umožňuje pozvat nové zaměstnance, posílat uvítací zprávy a vyřizovat digitální papírování pomocí elektronických podpisů. ✍️
Nejlepší funkce Eddy:
- Přehledné a přehledné uživatelské rozhraní a zážitek z onboardingu
- Reagující a ochotný tým zákaznické podpory
- Zaměstnanci mají snadný přístup ke svým osobním profilovým informacím, což jim umožňuje provádět aktualizace svých údajů.
- Možnost vytvořit seznam úkolů pro nové zaměstnance a sledovat jejich pokrok při plnění těchto úkolů v rámci procesu zapracování.
- Snadná správa a schvalování žádostí zaměstnanců o volno
Omezení Eddy:
- Žádný bezplatný tarif
- Nepodporuje plánování
- Omezené funkce pro vytváření reportů
Ceny Eddy:
- Cena začíná na 6 USD/osoba/měsíc, kontaktujte tým Eddy pro individuální nabídku.
Hodnocení a recenze Eddy:
- G2: 4,8/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (40 recenzí)
7. Workday – Nejlepší pro velké společnosti
Workday je HR řešení určené pro velké a rychle rostoucí společnosti. Nabízí sadu funkcí pro správu HR úkolů, jako je získávání talentů, software pro zapracování nových zaměstnanců, správa údajů o zaměstnancích, správa benefitů, řízení výkonu a vzdělávání a rozvoj.
Kromě základních funkcí v oblasti lidských zdrojů nabízí Workday pokročilé analytické a reportovací nástroje, které poskytují cenné informace o trendech v oblasti pracovní síly, metrikách výkonu a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Workday:
- Navrženo pro zvládání složitých HR procesů
- Stanovte cíle týmu, sledujte pokrok a monitorujte výkonnost týmu.
- Spravujte globální mzdy v USA, Kanadě, Velké Británii a Francii
- Funkce sledování času zahrnuje geofencing, který umožňuje sledování na základě fyzických hranic umístění.
- Využijte výkonné analytické nástroje Workday pro strategická zlepšení v oblasti získávání talentů a zkušeností zaměstnanců.
- Vzdělávací modul podporuje neustálý profesní rozvoj zaměstnanců.
Omezení pracovního dne:
- Žádný bezplatný tarif
- Složité nastavení
- Netransparentní ceny
- Mobilní aplikace může občas selhat.
Ceny Workday:
- Kontaktujte tým Workday a vyžádejte si individuální nabídku.
Hodnocení a recenze Workday:
- G2: 4,0/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
8. Rippling – Nejlepší pro střední podniky
Rippling poskytuje cloudovou platformu pro personální oddělení s funkcemi, jako je onboardování zaměstnanců, sledování dovolených, globální správa mezd, srážky daní a správa benefitů. Je to ideální volba pro střední podniky, které hledají kombinaci robustních funkcí a uživatelsky přívětivého rozhraní. ?
Nejlepší funkce Rippling:
- Snadný proces nastavení
- Umožní vám automatizovat procesy zapracování, přechodu a odchodu zaměstnanců.
- Zajišťuje soulad s místními, státními a federálními předpisy, takže se nemusíte zabývat právními otázkami.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira a Zendesk.
Omezení Rippling:
- Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze
- Skryté cenové plány
- Některé klíčové funkce je nutné dokoupit jako doplňky.
Ceny Rippling:
- Ceny začínají na 8 USD/uživatel/měsíc. Kontaktujte tým Rippling a vyžádejte si individuální cenovou nabídku.
Vlnící se hodnocení a recenze:
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
9. Zenefits – Nejlepší pro malé podniky
Zenefits je nástroj pro malé podniky, které chtějí spravovat své personální funkce, včetně onboardingu a offboardingu, správy benefitů, správy mzdového účetnictví, sledování docházky a řízení dodržování předpisů. Automatizuje klíčové personální úkoly (např. povýšení, přesuny týmů, ukončení pracovního poměru), což vám umožní zůstat organizovaní a zároveň ušetřit drahocenný čas.
Nejlepší funkce Zenefits:
- Snadné nastavení a navigace na platformě
- Reagující a ochotná zákaznická podpora
- Funguje na mobilních zařízeních s operačními systémy Android a iOS.
- Automaticky generuje a ukládá nabídkové dopisy, daňové a mzdové dokumenty a další dokumenty.
- Samoobslužná funkce pro zaměstnance k správě jejich osobních údajů
- Umí spravovat zaměstnanecké benefity, jako je zdravotní pojištění, penzijní připojištění 401(k), zdravotní spořicí účty (HSA) a flexibilní výdajové účty (FSA).
Omezení Zenefits:
- Žádný bezplatný tarif
- Placené tarify se účtují minimálně pro 5 zaměstnanců.
- Klíčové funkce, jako je výpočet mezd, správa benefitů a nábor zaměstnanců, je nutné dokoupit jako doplňky.
- Někteří uživatelé hlásili potíže s integrací s externími aplikacemi, jako jsou Quickbooks a Xero.
Ceny Zenefits:
- Essentials: 10 $/zaměstnanec za měsíc
- Růst: 20 $/zaměstnanec za měsíc
- Zen: 27 $/zaměstnanec za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zenefits:
- G2: 4,0/5 (453 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (813 recenzí)
10. Freshteam – Nejlepší pro offboarding
Freshteam je softwarové řešení pro HR určené především pro malé a střední podniky. Bylo vyvinuto společností Freshworks a pomáhá týmům HR spravovat nábor, zapracování a odchod zaměstnanců, dovolené a informace o zaměstnancích na jednom místě. Freshteam je uživatelsky přívětivý a intuitivní a lze jej snadno integrovat s jinými nástroji, aby byly úkoly v oblasti HR efektivnější a efektivnější.
Nejlepší funkce Freshteam:
- Přístup k platformě na mobilních zařízeních
- Spravujte náborové procesy, jako jsou zveřejňování pracovních nabídek, výběr uchazečů, následné kroky a pohovory.
- Nastavte si vlastní pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců
- Využijte analytické nástroje k získání přehledu o pracovní síle, produktivitě zaměstnanců a absencích.
- Freshteam lze snadno integrovat s dalšími produkty Freshworks, jako jsou Freshservice, Freshdesk a Freshchat.
Omezení Freshteam:
- Bezplatný tarif je velmi omezený.
- Nekonzistentní zákaznická podpora
- Zprávy jsou složité a obtížně přizpůsobitelné.
Ceny Freshteam:
- Bezplatný tarif
- Růst: 71 $/měsíc (+1,20 $/zaměstnanec za měsíc)
- Pro: 119 $/měsíc (+2,40 $/zaměstnanec za měsíc)
- Enterprise: 203 $/měsíc (+4,80 $/zaměstnanec za měsíc)
Hodnocení a recenze Freshteam:
- G2: 4,4/5 (284 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (207 recenzí)
Jak může software pro zapracování nových zaměstnanců zlepšit proces zapracování zaměstnanců?
Výběr správného softwaru pro zapracování nových zaměstnanců nejen zefektivní administrativní úkoly, ale také ovlivní první dojem nového zaměstnance o vaší společnosti. Zde je praktický kontrolní seznam, který vám pomůže najít správnou platformu pro zapracování nových zaměstnanců:
- Jednoduché a intuitivní rozhraní pro snadné nastavení a navigaci
- Přístupnost přes web, desktop a mobilní zařízení
- Flexibilita pro přizpůsobení vašim konkrétním procesům a pracovním postupům
- Hladká integrace s dalším softwarem používaným ve vaší firmě
- Automatizace rutinních a opakujících se úkolů
- Podrobný vhled do procesu zapracování nových zaměstnanců
- Sledování úkolů, oznámení a připomenutí pro včasné provedení úkolů
Najděte správné softwarové řešení pro zapracování nových zaměstnanců pro váš tým
A je to! ?
Toto je 10 nejlepších řešení pro zapracování nových zaměstnanců, z nichž každé má jedinečné funkce a přednosti, které splňují specifické potřeby podniků. Ale pokud hledáte jeden nástroj, který umí všechno, měli byste se podívat na ClickUp. ?
ClickUp je jedním z mála nástrojů pro zapracování nových zaměstnanců (pokud ne jediným), který dokonale vyvažuje jednoduché a moderní rozhraní s robustní sadou funkcí pro zefektivnění vašich HR procesů – od zapracování a odchodu zaměstnanců po správu úkolů, zpracování dokumentů a sledování výkonu. ?
A co víc, ClickUp nabízí spoustu funkcí a je cenově dostupný.
Zaregistrujte se ještě dnes do bezplatného programu CickUp – vaši personalisté, budoucí zaměstnanci i vaše firma vám za to budou vděční.