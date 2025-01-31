10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro lidské zdroje v roce 2025

Podle studie z roku 2021 o zavádění AI v HR se výhody nástrojů AI neomezují pouze na úsporu času a nákladů. Hrají také významnou roli při eliminaci lidských chyb a předsudků, což může podpořit zapojení a produktivitu na pracovišti.
Se správnými nástroji AI mohou týmy HR usnadnit každodenní úkoly, jako je optimalizace náboru, zapracování nových zaměstnanců a posílení zapojení zaměstnanců. Díky tomu zbývá více času na soustředění se na strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
V tomto článku se budeme zabývat 10 nejlepšími nástroji AI pro HR, které budou k dispozici v roce 2024, a podrobně prozkoumáme jejich schopnosti a výhody. Projděte si naše mini recenze a objevte ideální software, který posílí vaše personální oddělení!
Co jsou nástroje AI pro HR?
Nástroje AI pro HR pomáhají týmům využívat umělou inteligenci k podpoře různých úkolů souvisejících s lidmi. Umělá inteligence byla původně vytvořena pro urychlení administrativních úkolů, které zabírají velkou část vašeho času, jako je údržba údajů o zaměstnancích. V posledních několika letech byly nástroje AI vylepšeny tak, aby zvládaly celou řadu úkolů a vyvíjely komplexní perspektivy.
Tyto nástroje využívají koncepční rámce, jako jsou behaviorální studie a jazykové reakce, k přetvoření kognitivních procesů v oblasti lidských zdrojů, jako je psaní popisů pracovních pozic nebo shrnování hodnocení výkonu.
Jak personální oddělení využívají řešení umělé inteligence
Zde je šest nejlepších příkladů použití různých systémů umělé inteligence pro týmy HR:
- Systém sledování uchazečů: Tato technologie může pomoci přilákat ty správné talenty tím, že podporuje různé fáze náborového cyklu. Mezi možné implementace patří psaní atraktivních pracovních nabídek a inteligentní třídění životopisů.
- Nástup a odchod zaměstnanců: Udržujte pozitivní zkušenosti zaměstnanců při přechodu lidí do a z organizace pomocí zdrojů, jako jsou automaticky generované kontrolní seznamy.
- Snížení předsudků: Pomáhá odstranit předsudky, jako je věk, pohlaví, rasa a náboženství, z komunikace s uchazeči a zaměstnanci, což zase posiluje atraktivitu vaší značky.
- Výkonnost a angažovanost zaměstnanců: Integrujte nástroje prediktivní analýzy do svých snah o zvýšení výkonnosti a angažovanosti, abyste snížili fluktuaci zaměstnanců.
- Automatizace úkolů: Automatizuje úkoly, jako je skenování životopisů, psaní interních e-mailů a agregace dat, aby se snížila administrativní zátěž.
- Spolupráce při správě rozvrhů: Pomáhá zajistit ideální termíny schůzek díky inteligentnímu zpracování individuálních rozvrhů.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro řízení lidských zdrojů
Podívejte se na náš seznam nejlepších nástrojů AI HRs dostupných na trhu. Od automatizace rutinních úkolů až po podrobné analýzy – nabízejí celou řadu funkcí, které zlepšují řízení zaměstnanců v celé organizaci! ?
1. ClickUp
ClickUp je platforma a řešení pro zvýšení produktivity určená pro personalisty, kteří chtějí automatizovat zdlouhavé úkoly, zapojit zaměstnance a strukturovat své různé pracovní postupy. ?️
Využijte ClickUp AI, vestavěného asistenta AI, který je součástí platformy, a zjednodušte si tak komunikaci. Tento nástroj AI vám pomůže pomocí vestavěných výzev specifických pro danou roli analyzovat data, generovat zprávy a doporučovat potenciální řešení.
HR manažeři oceňují, jak ClickUp AI dokáže automaticky měnit tón zpráv a briefů v závislosti na tom, s kým komunikují!
Využijte asistenta AI v každé fázi vašeho HR workflow. Může vám například pomoci generovat:
- Popisy pracovních pozic
- Materiály pro zaškolení nových zaměstnanců a obsah školení
- Příručky pro zaměstnance
- Průvodce hodnocením výkonu
- Shrnutí úkolů
S ClickUp Docs můžete uložit všechny své znalosti v oblasti HR na jednom místě a spravovat přístupová oprávnění. Propojte dokumenty s pracovními postupy, vizualizujte úkoly týmu, plánujte interní události a získejte praktické informace pro řízení výkonu na intuitivním dashboardu platformy.
Nezapomeňte využít předem připravené automatizace ClickUp k zefektivnění opakujících se úkolů v oblasti lidských zdrojů, jako je zasílání oznámení o přijetí pracovní nabídky náborovým manažerům nebo průzkumů zapojení zaměstnanců kolegům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatné formuláře a šablony pro HR na podporu školení zaměstnanců, produktivity a procesů v rámci HR týmů
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro dohled nad pracovními postupy a vytváření personalizovaných vzdělávacích zkušeností
- Nástroje pro stanovení měřitelných cílů pro celý životní cyklus zaměstnanců
- Více než 1 000 integrací s dalšími kancelářskými nástroji (jako Outlook, Toggl a Slack)
- Více než 50 automatizovaných úkolů pro filtrování dotazů zaměstnanců a jejich směrování správným pracovníkům HR
- Nástroj AI pro vytváření popisů pracovních pozic, psaní zpráv a přípravu zpětné vazby
- Nástroje pro zapracování zaměstnanců, které automatizují časově náročné úkoly
- Automatická organizace systémů pro sledování uchazečů
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. JuiceBox
JuiceBox je software pro business intelligence, který využívá AI k vytvoření rozhodovacího procesu založeného na datech. Tvůrci platformy si kladou za cíl umožnit vizualizaci dat i uživatelům, kteří nejsou příliš technicky zdatní.
S JuiceBoxem může váš HR tým automatizovat proces shromažďování dat z více tabulek, jako jsou záznamy o zaměstnancích, hodnocení výkonu a výsledky průzkumů. Proprietární AI této platformy transformuje komplexní datové soubory do kontextových příběhů a zpráv.
Tyto poznatky založené na zpracování přirozeného jazyka mohou odhalit trendy a vzorce ve výkonu, angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců, které následně ovlivňují vaše personální postupy.
Na základě balíčku navrženého pro vás může JuiceBox obsahovat několik integrovaných funkcí pro sledování KPI, hodnocení zaměstnanců, benchmarking a import a export dat.
Nejlepší funkce JuiceBox
- Soudržné datové příběhy pro neuspořádané informace
- Prediktivní poznatky, které pomáhají řídit proces správy talentů
- Automatizace rutinních úkolů k eliminaci opakujících se úkolů
- Nástroje pro generování reportů založené na AI
Omezení JuiceBoxu
- Hledání relevantních metrik pro danou situaci může být matoucí.
- Omezené integrace a pokročilé funkce
Ceny JuiceBox
- K dispozici po kontaktování prodejního týmu.
Hodnocení a recenze JuiceBox
- G2: 4,5/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Workable
Workable nabízí komplexní sadu nástrojů na podporu náborářů. Díky intuitivnímu rozhraní a funkcím založeným na umělé inteligenci můžete optimalizovat svůj náborový proces pro vyhledávání uchazečů.
Platforma se pyšní plnohodnotným technologickým stackem pro automatizaci náboru. Zveřejňujte své volné pozice na více než 200 pracovních portálech, najděte profily uchazečů, které odpovídají vašemu popisu, a najímejte bez předsudků. Přidejte automatizaci do každé fáze náborového procesu, včetně:
- Domlouvání pohovorů
- Přiřazování testů
- Odesílání e-mailů s odmítnutím
- Plánování telefonních hovorů
Jednou z vynikajících funkcí AI společnosti Workable je automatizované prověřování uchazečů. AI dokáže předpovědět výkon uchazeče na základě analýzy životopisů a kvalifikací, čímž výrazně urychluje proces hodnocení. Vyzkoušejte funkci inteligentního plánování, která sladí dostupnost uchazeče a personalisty. ??
Nejlepší funkce Workable
- Automatizované prověřování uchazečů
- Najděte nejvhodnější pasivní uchazeče pomocí AI
- Optimalizace diverzity a inkluze
- Analýza v reálném čase
- Podporuje prediktivní modely náboru
Pracovní omezení
- Platforma může být někdy pomalá a chybová.
- Funkce vyhledávání a filtrování uchazečů by mohly být lepší.
Pracovní ceny
- Starter: 149 $/měsíc pro až 50 zaměstnanců
- Standard: od 299 $/měsíc
- Premier: od 599 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
4. Toptal
Toptal je vynikající platforma pro nábor a freelancing na našem seznamu. Tento nástroj je ideální pro talentové skauty, kteří hledají freelancery z celého světa, především v následujících oblastech:
- Vývoj softwaru
- Finance
- Design a uživatelské rozhraní
- Řízení produktů
- Řízení projektů
Nabízí také funkce mapování dovedností a srovnávání výkonnosti, které poskytují lepší přehled o současných týmech a pomáhají organizacím činit informovaná personální rozhodnutí.
Většina freelancerů Toptal poskytuje své služby na dálku, ale můžete požádat o dostupnost na místě po určitou dobu.
Nejlepší funkce Toptal
- Automatizované přiřazování pracovních míst
- Prediktivní analýza k identifikaci nedostatků v dovednostech
- Sledování výkonu a zapojení
- Zkušební doba dva týdny pro každé zapojení
Omezení Toptalu
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Někteří uživatelé nejsou spokojeni s cenami založenými na provizích.
Ceny Toptal
- Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Toptal
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 1 600 recenzí)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit je inovativní a škálovatelný nástroj pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci, který obsahuje funkce ATS i CRM (řízení vztahů s uchazeči) pro váš personální tým nebo personální agenturu. Stejně jako mnoho jiných platforem na našem seznamu, i tento nástroj využívá prediktivní analýzu k doladění vašeho náborového procesu. ?
Platforma nabízí optimalizaci zveřejňování pracovních nabídek a automatizované prověřování životopisů, čímž snižuje manuální práci během náborového procesu. Dokáže automaticky analyzovat životopisy a extrahovat klíčové informace, jako jsou dovednosti, zkušenosti a vzdělání. Pomocí funkce Radius Search můžete vyhledávat uchazeče v určité geografické oblasti nebo podle PSČ.
Asistent AI a chatbot platformy, Zia, funguje jako prostředník mezi vámi a vašimi požadovanými uchazeči, čímž zlepšuje celkovou zkušenost s náborem. Jeho pokročilé algoritmy strojového učení identifikují skryté vzorce ve shromážděných datech, aby v reálném čase přesně předpověděly nejlepší shody uchazečů.
Nejlepší funkce Zoho Recruit
- Automatické zveřejňování pracovních nabídek na více než 100 pracovních portálech
- Zkrácení doby náboru
- Chatbot Zia udržuje uchazeče v obraze
- Integrované automatizační nástroje pro připomenutí, schůzky atd.
- Konfigurovatelná analýza talentů poskytuje informace o náborových vzorcích v reálném čase.
- Nástroje strojového učení pro prognózy
Omezení Zoho Recruit
- Omezená technická podpora
- Uživatelská zkušenost má prostor pro zlepšení
Ceny Zoho Recruit
- Navždy zdarma
- Standard: 25 $/měsíc
- Profesionální: 50 $/měsíc
- Podnik: 75 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 850 recenzí)
6. Fetcher
Fetcher je komplexní nástroj pro vyhledávání talentů, jehož škálovatelné vyhledávání založené na AI automatizuje proces vyhledávání a oslovování. Při každém spuštění si můžete prohlížet různé datové sady, což vám pomůže čerpat z rozmanitého fondu talentů.
Získáte přístup k ověřeným e-mailovým adresám potenciálních uchazečů. Změřte jejich míru odezvy pomocí metrik, jako jsou míra otevření, míra odpovědí a míra zájmu.
Automatizované kontroly výkonu od společnosti Fetcher osvobozují vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů od časově náročného ručního monitorování a plánování úkolů. Tyto kontroly jsou ideální zejména pro poskytování zpětné vazby zaměstnancům a pomoc při zdokonalování jejich strategií výkonu.
Nejlepší funkce Fetcheru
- Automatizované vyhledávání talentů
- Optimalizace talentů na základě AI pro srovnání profilů zaměstnanců s jejich kolegy
- Automatické kontroly výkonu v nastavitelných intervalech
- Centralizované sledování KPI, cílů a dalších údajů
- Spolupracující zpětná vazba týmu
Omezení nástroje Fetcher
- Kvalitní databáze uchazečů o zaměstnání obvykle vyžadují intenzivní vkládání dat.
- Software a integrace mohou občas vykazovat poruchy.
Ceny Fetcher
- Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Fetcher
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
7. TribalBase
Týmy, které používají Slack pro komunikaci, vědí, jak chaotické to může být, když běžný pracovní den zaplaví několik sdílených kanálů, vláken, přímých zpráv a zpráv od botů. Tato situace může být téměř úzkostná pro manažery HR, kteří se snaží držet krok s metaforickým „proudem vědomí“ Slacku. ?
Právě v tom vám může pomoci TribalBase. Jeho AI vylepšený asistent Slack shromažďuje konverzace vašeho týmu a převádí je do úložiště znalostí. Databáze je indexovaná a prohledávatelná – v podstatě se jedná o Google pro Slack!
Například si možná matně pamatujete, jak Dina z náborového oddělení mluvila o zasílání průvodců pro nové zaměstnance. Stačí se zeptat bota TribalBase: Zaslali jsme průvodce pro nové zaměstnance? Odpověď dostanete okamžitě!
Tento nástroj klade důraz na soukromí. Vyberete, které konverzace chcete indexovat, a nástroj ve výchozím nastavení vylučuje DM a soukromé kanály.
Nejlepší funkce TribalBase
- Promění zprávy ve Slacku na zdroj informací
- Indexovaná a prohledávatelná data pro zefektivnění procesů
- Podporuje prozkoumávání historie prostřednictvím otázek
- Shrnuje konverzace
Omezení TribalBase
- Prozatím podporuje pouze Slack.
- Má omezení počtu uživatelů
Ceny TribalBase
- Bezplatná zkušební verze
- Startup: 29 $/měsíc
- Podnik: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze TribalBase
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení.
8. Effy
Psaní podrobných hodnocení výkonu nebo 360stupňových formulářů zpětné vazby pro zaměstnance po celý den má negativní dopad na vaši duševní výdrž. S Effy AI zvládnete jakoukoli práci související s hodnocením během několika minut! ⏱️
Platforma nabízí analytické nástroje založené na umělé inteligenci, které generují cenné informace a hodnocení výkonu. Effy vám poskytne 20 vědecky zpracovaných dotazníků pro čtyři typy hodnocení:
- Hodnocení manažera
- Vzájemné hodnocení
- Sebehodnocení
- Hodnocení směrem nahoru
Platforma je integrována se Slackem a MS Teams, takže zaměstnanci mají snadný přístup k zpětné vazbě. Effy také pomáhá s úkoly souvisejícími se zapojením zaměstnanců, jako je například domlouvání individuálních schůzek s možností automatického zasílání pozvánek novým členům týmu.
Nejlepší funkce Effy
- Nástroje na podporu hodnocení výkonu
- Shrnutí recenzí generované umělou inteligencí na základě odpovědí
- Více hodnotících dotazníků
- Přizpůsobená struktura navigačního menu podle role
- Skvělé memoji nálepky a zvířecí avatary
Omezení Effy
- Omezené vestavěné analytické funkce
- Žádná integrace s Google Kalendářem
Ceny Effy
- Zdarma až pro pět recenzí
- Pro: 540 $/rok za až 30 recenzí
- Podnik: Kontaktujte podporu
Hodnocení a recenze Effy
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
9. Recrooit
Recrooit je nástroj AI pro HR, který pomáhá týmům odstranit všechny druhy třenic z náborových procesů. Platforma vám umožňuje vytvořit si vlastní tabuli s požadavky na pracovní pozice bez předchozích znalostí programování.
Využijte generátor AI pro popisy pracovních pozic od Recrooit a vytvořte přesné popisy s správným názvem pozice, informacemi o společnosti a klíčovými slovy. Stačí vyplnit poskytnutou šablonu důležitými údaji a AI vám v mžiku vykouzlí profesionálně vypadající, jasný a komplexní inzerát na volnou pozici!
Zveřejňujte pracovní nabídky na svém dashboardu několika kliknutími. ID pracovní nabídky můžete sdílet na svých účtech na sociálních sítích, abyste přilákali talenty ze své sítě.
S Recrooitem se můžete stát také nezávislým náborářem. Doporučujte přátelům a kolegům pracovní místa a získejte takzvanou „odměnu“ prostřednictvím PayPal nebo přímého převodu!
Nejlepší funkce Recrooit
- Generátor popisu pracovních pozic s podporou AI
- Umožňuje sdílení pracovních nabídek na sociálních sítích
- Podporuje nezávislé náborové pracovníky
Omezení Recrooit
- Reakce na telefonech a tabletech by mohly být lepší.
- Omezené způsoby výplaty
Ceny Recrooit
- Základní: 99 $/měsíc
- Plus: 249 $/měsíc
- Podnikání: 589 $/měsíc
Hodnocení a recenze Recrooit
- G2: 5/5 (méně než 5 recenzí)
10. Textio
Textio je platforma pro vylepšené psaní, která pomáhá profesionálům v oblasti lidských zdrojů optimalizovat a zlepšovat pracovní inzeráty. Její sofistikovaná analytická technologie poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase tím, že identifikuje tonální mezery ve vašem popisu práce a navrhuje genderově neutrální jazyk, aby se rozšířilo vaše publikum.
Textio se zaměřuje na usnadnění inkluzivního náborového procesu. Personalisté rádi sledují Textio Score, aby zjistili, jak diverzifikovaný je jejich náborový proces. Integrovaný nástroj Bias Interruption detekuje, zda je váš inzerát neatraktivní pro určitou skupinu, například uchazeče o zaměstnání nad 40 let nebo uchazeče se zdravotním postižením.
Důkladné bezpečnostní opatření AI společnosti Textio vám pomůže vyhnout se nevědomému používání spouštěcích slov tím, že je označí oranžově. ?
Pokud například ve vašem pracovním inzerátu použijete slovo „kmen“, nástroj vás může upozornit, že toto slovo může být urážlivé pro domorodé komunity, a navrhnout vám kontextově univerzálnější alternativu.
Nejlepší funkce Textio
- Rozšířená podpora psaní pracovních nabídek
- Odhaluje zaujatá nebo nevhodná slova
- Analýza AI pro sledování inkluzivity při náboru zaměstnanců
- Široká nabídka rozšíření a integrací
Omezení Textio
- Omezená zákaznická podpora
- V porovnání s jinými nástroji využívajícími AI je vzhledem ke svým funkcím relativně drahý.
Ceny Textio
- K dispozici po vyžádání demo verze.
Hodnocení a recenze Textio
- G2: 4,2/5 (15+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Buďte svědky velkého spojení HR a AI
Jak jsme viděli, AI zanechává nesmazatelnou stopu v několika HR procesech. A HR AI nástroje slouží především k podpoře každodenních úkolů, které nám zabírají čas a duševní energii, kterou bychom mohli věnovat práci, která posouvá věci kupředu.
Vyzkoušejte jedno nebo více z našich uvedených řešení založených na AI a ulehčete práci svým HR manažerům! A pokud potřebujete komplexní platformu, která integruje sílu AI do celé řady HR úkolů, založte si ještě dnes bezplatný pracovní prostor v ClickUp!