Top 10 softwarů pro business intelligence (BI) v roce 2025

Data jsou nedílnou součástí každého podnikání, pomáhají vám pochopit, co se děje v zákulisí, a nabízejí informace o cenných metrikách. Správa dat však může být náročná, zejména pokud váš tým nemá zavedené procesy založené na datech.
Studie dokonce ukazují, že 74 % dotazovaných zaměstnanců nebylo spokojeno s prací s daty. Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro business intelligence.
Jsou mozkem celé operace. ?
Software pro business intelligence (BI) zpracovává fakta a čísla o společnosti, provádí jejich hloubkovou analýzu a vytváří vizuální datové zprávy, které můžete použít jako vodítko při obchodních rozhodnutích. Stejná studie z výše uvedeného zdroje uvádí, že společnosti, které používají software BI, mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou přijímat rychlejší rozhodnutí.
Jste připraveni činit rychlejší a informovanější rozhodnutí na základě relevantních firemních dat? Zde je 10 nejlepších softwarů pro business intelligence, které vám v tom pomohou.
Navíc vám představíme další nástroje, jako je nejlepší software pro řízení projektů, a ukážeme vám, na co se zaměřit při výběru správné platformy. ?
Proč je software pro business intelligence důležitý?
Software pro business intelligence je nástroj, který shromažďuje a analyzuje firemní data a prezentuje je v přehledných grafech, zprávách a tabulkách. Tento software využívá datovou analýzu k získávání informací, datovou analytiku k vyhodnocování detailů a vytváří vizualizace dat, aby byly závěry jasné.
S těmito nástroji pro business intelligence může shromažďovat informace založené na datech kdokoli, nejen vysoce kvalifikovaní analytici. Tento typ softwaru nejen shromažďuje data, ale také je uchovává na jednom pohodlném místě.
To znamená, že máte všechny potřebné informace na jednom místě – bez nutnosti přepínat mezi produkty – což výrazně usnadňuje vizualizaci dat a přístup k více zdrojům dat.
Většina nástrojů BI vám umožňuje přizpůsobit zdroje dat tak, abyste získali praktické informace v oblastech, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Vytvářejte vlastní zprávy a pomocí těchto inteligentních nástrojů se ponořte hlouběji do metrik, které mohou ovlivnit úspěch vašeho podnikání. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro business intelligence?
Pokud jde o nástroje pro business intelligence, na trhu existuje spousta možností, ale ne všechny jsou stejné. ?
Co byste měli hledat v nástrojích BI:
- Intuitivní a interaktivní dashboardy: Zjednodušte komplexní data a usnadněte získání podpory klíčových stakeholderů pomocí přizpůsobitelných dashboardů a vizualizace dat.
- Integrovaná umělá inteligence: Nástroje umělé inteligence nabízejí hlubší poznatky a vyhodnocují data z různých úhlů, čímž je činí komplexnějšími.
- Integrace: Nejlepší nástroje pro business intelligence spolupracují s jinými datovými platformami a aplikacemi pro optimalizaci pracovních postupů.
- Nástroje pro těžbu dat: Hledejte software, který je schopen analyzovat širokou škálu datových sad pomocí rozmanitých a pokročilých analytických nástrojů.
- Inteligentní datová upozornění: Spouštějte oznámení o dobrých a špatných datových bodech, aby vaše zprávy nebyly zkresleny nepřesnými metrikami.
10 nejlepších softwarů pro business intelligence, které můžete použít v roce 2025
Začněte činit rozhodnutí na základě dat s těmito 10 nejlepšími softwarovými možnostmi pro business intelligence. Od ETL engine a datových skladů až po nástroje pro vizualizaci dat nabízejí celou řadu výhod pro firmy, které analyzují svá firemní data.
U každého z nich jsme zdůraznili klíčové funkce, potenciální nevýhody, ceny a hodnocení, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy. ✨
1. SAP BusinessObjects Business Intelligence
SAP BusinessObjects je sada BI nástrojů, která nabízí škálovatelnou platformu a kontrolu nad datovými informacemi v jednom pohodlném prostoru. Flexibilní design vám umožňuje shromažďovat data, ať už jste malá firma s několika zaměstnanci nebo velká společnost s tisíci členy týmu. ?♀️
Jeho funkce pro business intelligence si získaly důvěru některých z největších společností a odvětví po celém světě, což z něj činí jeden z nejlepších BI nástrojů pro podnikové uživatele.
Nejlepší funkce SAP BusinessObjects Business Intelligence
- Data v reálném čase poskytují aktuální informace a pokročilé analýzy metrik, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.
- Reporting jde nad rámec číselných funkcí a umožňuje posoudit základní příčiny a ad hoc dotazy, abyste rychle získali potřebné odpovědi (i z více zdrojů dat).
- Samoobslužné funkce business intelligence a nástroje pro vizualizaci dat vám dávají kontrolu nad daty a způsobem, jakým je chcete vidět.
- Sdílení oprávnění vám umožňuje spolupracovat s různými odděleními nebo v rámci vlastního týmu, což vede k lepším rozhodovacím procesům.
Omezení SAP BusinessObjects Business Intelligence
- Ceny jsou přizpůsobené, ale obvykle se pohybují na vyšší úrovni.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby integrace byla plynulejší a hladší.
Ceny SAP BusinessObjects Business Intelligence
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze SAP BusinessObjects Business Intelligence
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
2. Microsoft Power BI
Power BI od společnosti Microsoft je nástroj pro analýzu dat, který vám umožní vizualizovat metriky a přijímat rozhodnutí, která posunou vaše podnikání na novou úroveň. Provádějte analýzu dat propojením zdrojů metrik a jejich přidáním do datového centra OneLake s nástroji pro business intelligence.
Odtud si přizpůsobte dashboardy, abyste mohli prohlížet svá data a generovat informace.
Nejlepší funkce Microsoft PowerBI
- Integrované funkce umělé inteligence odpovídají na otázky, okamžitě generují zprávy a zvýrazňují vzorce v datech pro rychlejší analýzu.
- Sdílejte a vkládejte zprávy do celé sady nástrojů Microsoft, včetně tabulek Excel, PowerPointu a Teams.
- Funkce správy, zabezpečení a souladu s předpisy společnosti Microsoft chrání vaše data a nabízejí komplexní přehled.
- Díky bezplatným školicím materiálům se každý člen týmu může naučit, jak nástroj používat, a ponořit se do analytiky.
Omezení Microsoft PowerBI
- Někteří uživatelé zjistili, že nástroj má potíže se složitými nebo extrémně velkými datovými sadami.
- Nejedná se o lokální řešení, protože se jedná o cloudový nástroj.
Ceny Microsoft PowerBI
- Power BI v Microsoft Fabric: zdarma
- Power BI Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Power BI Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft PowerBI
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Zoho Analytics
Zoho je renomovaná softwarová společnost, která nabízí softwarovou sadu zahrnující CRM, nástroje pro automatizaci procesů a IT produkty. Jejich datový nástroj, známý jako Zoho Analytics, odhaluje skryté informace z propojených dat.
Analyzujte výsledky a vytvářejte zprávy díky přizpůsobitelným vizualizačním nástrojům, které lze snadno sdílet s celým týmem. ?
Nejlepší funkce Zoho Analytics
- Propojte surová data pomocí široké škály integrací, obchodních aplikací a různých souborů a datových zdrojů s pomocí nástrojů pro business intelligence.
- Pomocí samoobslužných nástrojů pro přípravu dat můžete přizpůsobovat zprávy, čistit data a katalogizovat informace.
- Obohaťte data o informace získané pomocí nástrojů strojového učení, které předpovídají budoucí trendy a nabízejí analýzu dat typu „co by, kdyby“.
- Díky modelům bez kódu a s minimem kódu můžete integrovat analytiku bez nutnosti podpory SQL.
Omezení Zoho Analytics
- Někteří uživatelé zjistili, že synchronizace dat trvala několik hodin.
- Ne všechny zprávy obsahují protokoly aktivit, které mohou být omezeny pro účely auditu.
Ceny Zoho Analytics
- Základní: 24 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 48 $/měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 115 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 455 $/měsíc, fakturováno ročně
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoho Analytics
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. Tableau
Tableau od Salesforce vám umožňuje vizualizovat analytické údaje pomocí integrovaných nástrojů pro reporting a produktů podporovaných umělou inteligencí. Mezi nástroji pro business intelligence vyniká Tableau tím, že zpracovává velká data a KPI, převádí je do reportů a vytváří praktické informace.
Z desítek produktů si můžete vybrat z oblasti správy dat, integrované analytiky a CRM analytiky, abyste získali informace potřebné pro přijímání obchodních rozhodnutí.
Nejlepší funkce Tableau
- Vizualizace dat jsou výkonnější než jiné nástroje s vysokým stupněm přizpůsobení.
- Funkce drag-and-drop vám umožní vybrat přesně ta data, která chcete vidět, zatímco vestavěné bezpečnostní zábrany zabraňují chybám při vizualizaci dat, které jsou v rozporu s osvědčenými postupy.
- Díky kratší době potřebné k osvojení se snadněji zorientujete a začnete používat platformu pro obchodní analytiku.
- Tableau vyniká ve shromažďování a analýze velkých datových sad, i když vaše firma používá složité metriky.
Omezení Tableau
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení formátování.
- Ceny mohou být na vyšší straně spektra a musíte platit za prohlížeče.
Ceny Tableau
- Tvůrce: 75 $/měsíc na uživatele
- Explorer: 42 $/měsíc na uživatele
- Prohlížeč: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Oracle Business Intelligence
Tato platforma pro business intelligence nabízí centralizovanou správu dat spolu s širokou škálou služeb BI, včetně ad hoc dotazů, dashboardů a finančního reportingu. Sada nástrojů usnadňuje analýzu dat, jejich sdílení v reportech a vyvolání praktických poznatků a dalších kroků pro rychlejší obchodní procesy.
Nejlepší funkce Oracle BI
- Propojení s webovými aplikacemi, jako jsou J2EE a .NET, nabízí bohatou integraci dat a přístup k velkým datovým sadám.
- Oracle BI Answers usnadňuje vytváření grafů, kontingenčních tabulek a dashboardů pro modelování dat a interaktivní vizuální analýzy.
- BI Delivers je speciální funkce, která okamžitě odesílá oznámení a upozornění založená na datech za účelem optimalizace pracovních postupů.
- Nástroj Publisher usnadňuje sdílení obchodních dat se zainteresovanými stranami, investory, klienty a interním týmem.
Omezení Oracle BI
- Systémové požadavky, včetně paměti a místa na disku, mohou být omezující.
- Omezené možnosti přizpůsobení dashboardu ve srovnání s jinými nástroji pro business intelligence
Ceny Oracle BI
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Oracle BI
- G2: 3,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
6. Qlik Sense
Tento cloudový analytický nástroj, navržený pro firemní uživatele všech úrovní dovedností, nabízí informace založené na umělé inteligenci a generuje zprávy na základě dat vaší společnosti. Nástroje strojového učení a umělé inteligence nabízejí přípravu dat, interakce v přirozeném jazyce a prediktivní analytiku. ✅
Nejlepší funkce Qlik Sense
- Různé konektory SAP vám umožňují integrovat nástroje OLAP, BEx, ETL a dotazovací nástroje pro hlubší analýzu dat.
- Data Warehouse Automation průběžně sbírá obchodní data, vylepšuje modely a vytváří důvěryhodný katalog dat.
- Díky automatizaci upozornění a akcí můžete odesílat oznámení a vytvářet úkoly na základě datových poznatků.
- Jednotná platforma SaaS nabízí hybridní cloudové rozhraní, které poskytuje větší kontrolu nad zabezpečením, sdílením a ukládáním dat.
Omezení Qlik Sense
- Analýza velkých dat a datových sad může nástroj zpomalit.
- Některé doplňky a pluginy jsou za příplatek a ceny plánů jsou vysoké, což je pro menší rozpočty náročné.
Ceny Qlik Sense
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 2 700 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Qlik Sense
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
7. Yellowfin BI
Vizualizujte a porozumějte datům díky úžasným dashboardům a možnosti samoobslužné nebo AI podporované analýzy s Yellowfin BI. Tento nástroj je navržen pro všechny uživatele, takže k jeho spuštění a používání nemusíte být technicky zdatní.
Nejlepší funkce Yellowfin BI
- Díky integrovaným operačním pracovním postupům je snadné generovat akční položky na základě obchodních dat a reportů.
- Nastavte si upozornění na základě prahových hodnot nebo využijte poznatky umělé inteligence k monitorování vašeho podnikání a automatizaci oznámení při spuštění kritických signálů.
- Vizualizace dat pomocí drag-and-drop zkracují čas potřebný k vytvoření poutavých reportů.
- Vyberte si z různých nástrojů pro tvorbu reportů a grafů, aby všichni členové týmu mohli snadno vytvářet dashboardy a vizuální prezentace.
Omezení Yellowfin BI
- Extrakce dat může být časově náročná, zejména u větších datových sad.
- Některé integrace by mohly být plynulejší.
Ceny Yellowfin BI
- Kontaktujte nás pro individuální ceny a plány
Hodnocení a recenze Yellowfin BI
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
8. Dundas BI
Dundas BI jde nad rámec vizuálních dashboardů a nabízí integrace a nástroje pro strukturování dat, které poskytují lepší přehlednost a vylepšené analytické funkce.
Tento prémiový nástroj se zaměřuje na uživatelské zkušenosti a zajišťuje, že poznatky z dat lze snadno sdílet s členy týmu a v nástroji, který používáte každý den.
Nejlepší funkce Dundas BI
- Podpora propojení a integrace dat snižuje čas strávený přepínáním mezi nástroji, takže získáte přehled o datech rychleji.
- Interaktivní vizualizační nástroje vám umožňují ovládat, jak data vidíte a jak na ně reagujete.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí přizpůsobení a samoobslužnou podporu, abyste se mohli dostat k datům, která jsou pro vás nejdůležitější.
- Flexibilní datové sklady umožňují lepší kontrolu nad ukládáním, extrakcí a indexováním informací.
Omezení Dundas BI
- Někteří uživatelé požadují při segmentaci více filtrů pro analýzu dat.
- Velké datové soubory mohou zpomalovat práci a způsobovat poruchy.
Ceny Dundas BI
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dundas BI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Datapine
Tato moderní platforma pro business intelligence nabízí zabezpečení dat a zároveň usnadňuje vytváření reportů, dashboardů a poznatků na základě firemních metrik. Je navržena s uživatelsky přívětivým rozhraním, takže ji snadno zvládne používat celý tým. To znamená, že každý ví, jak sbírat data, analyzovat je a vytvářet reporty, které slouží jako podklad pro rozhodování na všech úrovních firmy. ?️
Nejlepší funkce Datapine
- Vyberte si z šablon dashboardů podle funkce, odvětví a platformy a vytvořte cílenější vizuální prvky.
- Díky jednoduchým datovým konektorům můžete snadno shromažďovat data na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
- Nástroje prediktivní analýzy zpracovávají data a přeměňují je na reálné scénáře, abyste mohli plánovat dopředu.
- Díky datovým upozorněním založeným na umělé inteligenci budete mít přehled o změnách, které mohou ovlivnit vaše podnikání.
Omezení Datapine
- Design mobilního dashboardu není tak interaktivní jako verze pro stolní počítače.
- Prozkoumat celou sadu funkcí vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny Datapine
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Datapine
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
10. Sisense
Sisense je nástroj pro analýzu dat určený pro vývojáře, kteří pomocí API a SDK zabudovávají data do produktů. Integrované nástroje umělé inteligence a strojového učení se podrobně zabývají metrikami a nabízejí poznatky založené na datech. Pomocí přizpůsobených dashboardů a vizualizací můžete sdílet akční položky a klíčové poznatky založené na konkrétních číslech.
Nejlepší funkce Sisense
- Vizualizujte data pomocí interaktivních grafů, které jsou propojeny s KPI a dalšími důležitými metrikami pro uživatele a klienty.
- Informace generované umělou inteligencí poukazují na trendy, identifikují problémové oblasti a zdůrazňují klíčové úspěchy.
- Díky upozorněním a předpovědím budete mít náskok před potenciálními problémy a budete připraveni na inovace.
- Datové konektory vám umožňují kontrolovat, jaké typy datových zdrojů se používají k sestavování reportů.
Omezení Sisense
- Někteří uživatelé zaznamenali chyby při používání widgetů a konektorů.
- Na výběr je několik tarifů, ale ceny mohou být pro malé týmy omezující.
Ceny Sisense
- Kontaktujte nás pro řešení na míru
Hodnocení a recenze Sisense
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Další obchodní nástroje
Zatímco tyto nástroje nabízejí podporu business intelligence, software jako ClickUp nabízí komplexnější funkce, které zjednodušují spolupráci, zefektivňují pracovní postupy a poskytují větší kontrolu nad řízením projektů.
ClickUp
ClickUp je vizuální nástroj pro správu projektů, který vám umožňuje kontrolovat sdílení datových poznatků a vytvářet pracovní postupy na základě akčních položek. Pomocí ClickUp Dashboards můžete vytvářet grafy a zprávy, které odrážejí data vaší společnosti. Díky těmto vizuálním prvkům můžete sledovat průběh plnění cílů v reálném čase, spravovat zdroje a analyzovat tabulky pro rozhodování založené na datech. ???
Poté můžete jít ještě o krok dál s ClickUp Views, které vám umožní jít nad rámec analýzy dat. Okamžitě automatizujte úkoly na základě datových poznatků a vytvářejte intuitivní pracovní postupy.
Pomocí zobrazení Seznamu získáte přehled úkolů a informací o tom, kdo na čem pracuje. Přepněte do zobrazení Tabule pro vizualizaci úkolů v systému Kanban nebo do zobrazení Kalendáře, kde uvidíte časovou osu práce založené na datech.
Propojte všechny své oblíbené nástroje na jednom místě pomocí ClickUp Integrations. Synchronizujte své oblíbené nástroje pro analýzu dat, abyste mohli činit lepší obchodní rozhodnutí, a propojte komunikační aplikace, aby byl tým informován o všech změnách.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné využít sílu organizace.
- Spolupráce v reálném čase vám umožňuje okamžitě spolupracovat s týmem, když máte nové poznatky o datech nebo chcete projít grafy a zprávy.
- Více než 1 000 šablon, včetně šablon pro rozhodování, vám ušetří čas a námahu při sdílení dat.
- Díky integraci můžete propojit nástroje, které používáte každý den, a vytvořit tak plynulé pracovní prostředí.
- ClickUp AI nabízí návrhy a nápady, pokud jde o implementaci dat do pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí trvá trochu déle, než nástroj plně využijete.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
Vytvářejte rozhodnutí a pracovní postupy založené na datech pomocí ClickUp
S těmito nástroji pro business intelligence je snazší než kdykoli předtím činit rozhodnutí na základě dat a generovat cenné informace, které posunou vaše podnikání vpřed. Většina z nich se však omezuje pouze na informace, takže budete potřebovat další nástroj, abyste mohli skutečně plánovat úkoly a vytvářet pracovní postupy pro jejich realizaci.
Právě v tom pomáhají nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a proměňte své poznatky o datech v praktické úkoly pro každého člena vašeho týmu. Integrované panely a vizuální nástroje usnadňují hlubší analýzu a vytváření plánu pro rozšiřování vašeho podnikání. ?