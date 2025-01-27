13 nejlepších alternativ Zoho pro projekty a CRM (bezplatné i placené)

Zoho je plné funkcí, které revolučním způsobem změní váš způsob práce. Jeho jedinečný ekosystém více než 40 aplikací vám umožní organizovat, spravovat a sledovat všechny obchodní procesy, ať už se jedná o marketing, finance nebo zákaznickou podporu.
Pokud jde o řízení projektů a klientů, Zoho Projects a Zoho CRM jsou dvě nejvyhledávanější aplikace pod značkou Zoho.
První z nich je ideální pro organizaci a automatizaci pracovních postupů pro mezifunkční týmy. Zoho CRM vám naopak pomáhá budovat prodejní procesy, komunikovat se zákazníky a spravovat potenciální zákazníky.
To je docela kombinace, ale existuje spousta důvodů, proč prozkoumat alternativy k Zoho. Například můžete být nespokojeni s funkcemi platformy pro viditelnost úkolů nebo mít potíže s její navigací.
Představujeme vám 13 nejlepších alternativ Zoho, které jsou dnes k dispozici. Porovnejte jejich funkce a ceny a najděte řešení, které vám bude nejlépe vyhovovat!
Co byste měli hledat v alternativách k Zoho?
Zoho je výkonná softwarová sada s nástroji pro řízení projektů pro prakticky všechny aspekty podnikání. Produkt, který se mu vyrovná, by měl mít tyto klíčové vlastnosti:
- Integrace: Mělo by dobře fungovat s oblíbenými nástroji pro komunikaci, organizaci a týmovou spolupráci.
- Škálovatelnost a přizpůsobitelnost: Mělo by umožňovat mapování pracovních postupů pro různé oblasti, velikosti společností a projekty.
- Možnosti spolupráce: Zoho Projects i Zoho CRM mají vynikající možnosti spolupráce, takže ideální alternativa musí podporovat plynulou týmovou práci.
- Analytické a reportovací nástroje: Nejlepší nástroje pro řízení projektů nabízejí podrobný přehled metrik úspěchu projektů, procesů, prodeje a vztahů se zákazníky.
- Správa úkolů a automatizace marketingu: Mělo by být možné automatizovat opakující se procesy, což vám pomůže ušetřit čas a minimalizovat riziko lidské chyby.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Alternativy k Zoho by měly nabízet plynulý zážitek při organizaci projektů.
- Kvalitní zákaznická podpora: Vývojáři produktu by měli nabízet spolehlivou podporu.
13 nejlepších alternativ Zoho, které můžete použít
Podívejte se na 13 nejzajímavějších alternativ Zoho, které vám pomohou rozvíjet vaše projekty a zákaznickou základnu. Některé možnosti na našem seznamu, jako například ClickUp, kombinují CRM a projektové řízení, zatímco jiné se zaměřují pouze na jeden z těchto dvou aspektů. Pojďme se na to podívat!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu projektů s mnoha funkcemi pro řízení všech aspektů podnikání, ať už jde o prodej nebo CRM!
Pokud neustále pracujete na složitých marketingových kampaních, využijte funkce pro správu projektů ClickUp k maximalizaci produktivity týmu. Tato platforma vám díky své hierarchické infrastruktuře umožňuje rozdělit rozsáhlé cíle na menší části.
Přiřazujte úkoly a podúkoly, vytvářejte závislosti mezi úkoly, mapujte procesy a stanovujte termíny, abyste pomohli svým projektovým týmům hladce dosáhnout cílů. Využijte více než 100 automatizací úkolů této platformy a přestaňte plýtvat časem a zdroji na rutinní úkoly.
Využijte působivou knihovnu šablon projektů ClickUp a ušetřete více času při každodenních procesech. Získáte více než 1 000 šablon, které vám pomohou plánovat, vytvářet a spravovat projekty, sledovat milníky a dodávat kvalitní produkty a služby.
Řekněme, že se snažíte rozjet nový podnik – použijte šablonu obchodního plánu ClickUp k definování svých cílů, nastínění cílových trhů, identifikaci rizik a vytvoření plánu s realistickými KPI.
S CRM ClickUp můžete vytvářet prodejní kanály, organizovat svou zákaznickou základnu, generovat prodejní zprávy a spravovat potenciální zákazníky a účty z ovládacího panelu ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 zobrazení projektů v reálném čase
- Více než 1 000 integrací
- Snadná automatizace úkolů
- Více než 1 000 přizpůsobitelných šablon
- Škálovatelná hierarchická infrastruktura (prostory, složky a seznamy)
- Dashboardy s reportováním v reálném čase
- Podporuje CRM pracovní postupy a správu projektových zdrojů
- Vynikající uživatelské návody, průvodce a zákaznická podpora
Omezení ClickUp
- Zvyknutí si na aplikaci může nějakou dobu trvat.
- Hierarchické funkce mohou být pro některé uživatele matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Salesforce
Salesforce je další vhodnou alternativou k Zoho CRM. Tato výkonná platforma umožňuje úplnou kontrolu nad správou kontaktů díky funkcím, které usnadňují organizaci databází zákazníků a vztahů s nimi.
To, co staví Salesforce na vrchol pyramidy CRM, je jeho škálovatelnost. Platforma poskytuje infrastrukturu pro zpracování velkých datových sad z různých zdrojů. Díky výkonným analytickým možnostem nebudete mít žádné potíže vcítit se do svých zákazníků a poskytovat jim kvalitní služby.
Pokud jde o přizpůsobení, Salesforce vám umožňuje vytvářet pole a používat barvy a designy, které odrážejí vaši značku.
Získáte také přístup k otevřenému ekosystému pro vývoj vlastních aplikací prostřednictvím Salesforce App Cloud. Tímto způsobem můžete svůj nástroj pro správu projektů doladit a rozšířit tak, aby přesně vyhovoval vaší společnosti.
Nejlepší funkce Salesforce
- Salesforce App Cloud vám umožňuje vytvářet vlastní CRM aplikace
- Více než 3 000 integrací
- Vhodné pro správu velkých a složitých datových sad
- Podporuje celý proces CRM
- Snadno ovladatelný ovládací panel
Omezení Salesforce
- Někteří uživatelé považují platformu za drahou.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být jednodušší.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
- Omezeno: 300 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 15 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 500 recenzí)
3. Scoro
Scoro kombinuje prodej, finanční informace a realizaci projektů v jednom prostředí, takže můžete zpracovávat všechny činnosti související s projekty, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi.
Sledujte úkoly a závislosti v reálném čase, spravujte rozpočty, porovnávejte plánované a dosažené cíle a vytvářejte předpovědi.
Scoro nezklame ani v oblasti CRM. Poskytuje vám jedinečný 360stupňový přehled o vašich zákaznících, od kontaktních údajů a historie komunikace až po fakturaci. Přehledné rozvržení usnadňuje vyhledávání potenciálních zákazníků a rychlejší uzavírání obchodů.
Využijte výkonné funkce pro tvorbu nabídek a fakturaci od Scoro a vytvořte personalizované faktury během několika sekund. Umožní vám sledovat prodejní cíle vašeho týmu a kdykoli zkontrolovat pokrok v plnění finančních cílů.
Nejlepší funkce Scoro
- Funkce Comines pro prodej, fakturaci a CRM
- Sledování závislostí v reálném čase
- 360stupňový pohled na zákazníky
- Výkonné analytické možnosti pro sledování cílů a záměrů
- Podporuje plánování zdrojů
Omezení Scoro
- Vestavěný vyhledávač může být někdy pomalý.
- Uživatelské rozhraní může působit stísněně.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/měsíc na uživatele
- Standard: 37 $/měsíc na uživatele
- Pro: 63 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. Pipeliner CRM
Potřebujete CRM platformu zaměřenou na prodej? Pak je pro vás ideální Pipeliner CRM!
Pipeliner není komplexní nástroj pro řízení projektů, ale specializuje se na překonávání výzev v oblasti prodeje. Tuto platformu můžete využít ke správě potenciálních zákazníků a účtů, automatizaci pracovních postupů, organizaci a správě prodejní dokumentace a generování prodejních zpráv.
Robustní správa potenciálních zákazníků je oblast, ve které Pipeliner vyniká.
Údaje o potenciálních zákaznících můžete zadávat ručně, importovat soubory CSV a webové formuláře nebo k jejich vytváření používat webové clippery. Po zadání údajů můžete pomocí funkce Lead View sdílet potenciální zákazníky s členy týmu, rozpoznávat příležitosti ke konverzi a přizpůsobovat si svůj pipeline.
Pipeliner CRM má přizpůsobitelné zobrazení, formuláře a pole, takže máte možnost vytvářet jedinečné záznamy o zákaznících, které jsou v souladu s pokyny vaší společnosti. Platforma vám také umožňuje nastavit konkrétní role uživatelů, abyste mohli kontrolovat, kdo má přístup k čemu.
Nejlepší funkce Pipeliner CRM
- Specializuje se na správu potenciálních zákazníků
- Snadno použitelné rozhraní
- Organizovaný prodejní proces
- Podporuje více než 50 integrací
Omezení Pipeliner CRM
- Časté aktualizace platformy mohou někdy narušit procesy.
- Systém nepodporuje dokumenty větší než 30 MB.
Ceny Pipeliner CRM
- Starter: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 85 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 115 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 150 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Pipeliner CRM
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
5. NetSuite
NetSuite od Oracle je jednotná sada nástrojů pro řízení podniku.
Jeho CRM řešení vám poskytuje úplnou kontrolu nad celým životním cyklem zákazníka, od vyhledávání potenciálních zákazníků po plnění a udržení.
Automatizujte prodejní funkce, abyste svému týmu bez velké námahy poskytli přehled o vztazích se zákazníky a definovali jejich očekávání.
Využijte robustní možnosti platformy pro reporting a analytiku k shromažďování přesných informací o probíhajících operacích. Pravidelně je kontrolujte, abyste zvýšili spokojenost zákazníků, produktivitu a efektivitu.
S NetSuite můžete pracovat na více projektech najednou, i když cena řešení se může lišit v závislosti na velikosti a složitosti vašeho podnikání.
Pokud spravujete rozsáhlé portfolio s více termíny, pořiďte si aplikaci Project 360 Dashboard od NetSuite, která vám umožní plynule přepínat mezi projekty a sledovat a upravovat pracovní postupy každého z nich. Ukládejte informace o zákaznících, přidělujte zdroje a spravujte rozpočty v rámci projektových dashboardů.
Nejlepší funkce NetSuite
- Interaktivní, intuitivní rozhraní
- Automatizuje prodejní funkce
- Výkonné analytické a reportovací možnosti
- Aplikace Project 360 Dashboard pro centralizovanou správu
Omezení NetSuite
- Řešení nemusí vyhovovat všem rozpočtům.
- Týmy zákaznické podpory by mohly být více vstřícné.
Ceny NetSuite
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
6. Oracle Sales
Chcete komplexnější řešení než NetSuite? Možná byste měli zkusit jiný produkt v mateřském ekosystému, Oracle Sales.
Toto řešení nabízí všechny základní funkce platformy pro řízení projektů v jednoduchém a snadno použitelném rozhraní. S Oracle Sales můžete:
- Naplánujte si své projekty
- Přiřazujte úkoly a sledujte jejich průběh
- Spolupracujte se svým týmem
- Vytvořte rozpočtové plány projektů
- Proveďte analýzu
- Generujte zprávy
Výjimečnou funkcí této platformy je používání textových nebo hlasových příkazů k dokončení úkolů, což může zvýšit produktivitu a efektivitu.
V rámci Oracle Sales získáte také řešení CRM. Jedná se o komplexní sadu nástrojů, které podporují váš prodejní proces, od generování potenciálních zákazníků až po výběr tržeb.
Platforma také umožňuje sledování konkurence – přidejte informace, jako je název produktu a příležitosti, abyste zjistili, zda vaše firma na různých trzích získává nebo ztrácí na síle.
Nejlepší funkce Oracle Sales
- Komplexní funkce pro správu projektů
- Textové a hlasové příkazy pro dokončení úkolů
- Cenné funkce pro plánování, sledování, organizaci a reporting projektů
- Přehledné rozhraní
- Sledování konkurence
Omezení Oracle Sales
- Některé funkce mohou být pro členy prodejního týmu příliš složité na používání.
- Práce se složitými projekty nebo velkými datovými soubory může vést k problémům s výkonem.
Ceny Oracle Sales
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Sales
- G2: 3,9/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)
Planview AdaptiveWork (dříve známý jako Clarizen) má vše, co byste od špičkového řešení pro správu práce očekávali – šablony, přidávání milníků, generování reportů, sledování času a další.
Jádrem platformy je však adaptivní plánování a flexibilní správa zdrojů. Můžete se přizpůsobit novým trendům a prognózám s minimálním nebo žádným narušením klíčových pracovních postupů, což ocení zejména agilní týmy!
Planview AdaptiveWork podporuje spolupráci s interními i externími přispěvateli. Můžete vytvářet vlastní zobrazení pro externí spolupracovníky zapojené do konkrétních projektů.
Doporučujeme přidat systém schvalování výdajů a časových rozvrhů pro externí spolupracovníky, který jim umožní přístup k informacím o projektu bez nutnosti přihlášení!
Ačkoli platforma nenabízí možnosti CRM, integruje se s populárními platformami CRM, jako je Salesforce. Má jednoduché rozhraní, takže pochopení integrace a dalších funkcí by mělo být snadné.
Nejlepší funkce Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- Vhodné pro adaptivní plánování
- Zajišťuje potřeby velkých podniků v oblasti projektového řízení
- Podporuje externí spolupráci
- Integrace s různými nástroji CRM, pro sledování času, organizaci a spolupráci
- Intuitivní ovládací panely
Omezení Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- Systém může občas vykazovat poruchy.
- Vytváření zpráv může být matoucí
- Pro menší společnosti může být cenově nedostupné.
Ceny Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
8. Sage
Sage je v podstatě nástroj pro účetnictví a řízení podniku, ale dokáže také slušně podporovat CRM operace.
S Sage CRM můžete kontrolovat výkonnost svého prodejního týmu, odhalit oblasti, které vyžadují zlepšení, zjednodušit stávající procesy a zkrátit prodejní cykly díky vyšší efektivitě.
Platforma nabízí přehledy napříč celou firmou, které vám pomohou přizpůsobit živé kampaně a oslovit ty správné potenciální zákazníky.
Jednou z nejlepších funkcí Sage je automatizace úkolů. Postará se o nudné úkoly, jako je sledování potenciálních zákazníků, předpovídání prodeje a generování nabídek a objednávek, zatímco vy se můžete soustředit na hodnotnější kognitivní úkoly.
Platforma podporuje spolupráci mezifunkčních týmů a zabraňuje duplicitě úkolů napříč odděleními díky komunikačním blokům. Marketingové týmy mohou pomocí Sage vytvářet cílené e-mailové kampaně na základě shromážděných informací o zákaznících.
Nejlepší funkce Sage
- Robustní možnosti automatizace úkolů CRM
- Zvyšte výkonnost týmu díky špičkovým funkcím pro spolupráci
- Pomáhá zkrátit prodejní cykly
- Přehled o vztazích se zákazníky v reálném čase
- Intuitivní, snadno spravovatelné profily klientů
Omezení Sage
- Cloudová verze by mohla těžit z většího počtu integrací.
- Omezené řídicí panely a občas složité možnosti přizpůsobení
Ceny Sage
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (více než 50 recenzí)
9. Basecamp
Chcete praktickou platformu pro správu projektů s robustními funkcemi zabudovanými do jednoduchého, přehledného rozhraní? Založte si tábor v Basecampu!
Basecamp se může zdát jednoduchý, ale nepodceňujte ho! Platforma podporuje projektové řízení pro jakoukoli velikost společnosti napříč odvětvími.
S Basecampem každý projekt vzkvétá na jedné stránce díky funkcím, jako jsou:
- Nástěnka: Prostor pro brainstorming, předkládání nápadů souvisejících s projekty a informování o dosaženém pokroku.
- Dokumenty a soubory: Zde můžete sdílet obrázky, videa, dokumenty a tabulky.
- Úkoly: Sekce, kde přiřazujete úkoly, stanovujete termíny a pečlivě sledujete probíhající procesy.
- Plán: Prostor pro správu pracovního vytížení vašeho týmu
- Campfire: Basecampem určený „prostor pro zábavu“, kde mohou členové týmu chatovat o neformálních, nepracovních tématech, aby si odlehčili atmosféru.
- Karetní tabulka: Tabule podobná Kanbanu pro správu pracovních postupů v celé společnosti
Basecamp nemá žádné funkce zaměřené na zákazníky, ale můžete jej integrovat s vybranými platformami CRM, jako jsou Enchant a Akita.
Nejlepší funkce Basecampu
- Funkce PM na jednostránkovém dashboardu
- Nástěnka pro plynulou komunikaci
- Vysoce škálovatelné
- Podporuje integraci některých CRM systémů třetích stran
Omezení Basecampu
- Možná nemá dostatek možností přizpůsobení
- Zatím není k dispozici možnost videokonferencí.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc na uživatele (neomezený počet uživatelů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
10. QuickBooks
S QuickBooks můžete vytvářet faktury, zasílat upomínky k platbám, organizovat účtenky, generovat zprávy, sledovat výdaje a mnoho dalšího. Zní to jako typický účetní program? To proto, že jím je!
Co dělá účetní program na tomto seznamu? Není to žádná chyba!
Tento nástroj sice nenabízí plnohodnotné funkce PM a CRM, ale může být přesně tím, co rostoucí firmy potřebují! Pokud spouštíte nový podnik s omezeným rozpočtem, možná budete váhat s investicí do výkonné platformy.
Pokud potřebujete pouze program pro správu peněžních toků, QuickBooks vám může pomoci svými jednoduchými účetními řešeními.
Když vystavujete faktury prostřednictvím QuickBooks, ukládáte informace o svých zákaznících, což je dostačující pro vaše počáteční CRM aktivity. Později, jak vaše podnikání poroste, můžete přejít k pokročilejším řešením.
QuickBooks se integruje s platformami pro řízení projektů jako Workflow a Projectworks, takže se obejdete bez nákladného softwaru pro řízení projektů!
Nejlepší funkce QuickBooks
- Zaměřené na účetnictví
- Funkční CRM řešení pro nové podniky
- Jednoduchý, atraktivní design
- Vynikající podpůrná dokumentace pro každou funkci
- Bohaté integrační možnosti
Omezení QuickBooks
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Mobilní aplikace postrádá funkce a může být neohrabaná.
Ceny QuickBooks
- Simple Start: 194,40 $/rok
- Essentials: 291,60 $/rok
- Plus: 410,40 $/rok
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
11. Keap
Keap, dříve známý jako Infusionsoft, je robustní software pro správu kontaktů a vztahů se zákazníky (CRM), který se specializuje na automatizaci. Malé podniky a živnostníci používají Keap k organizaci svých kontaktů, zlepšení komunikace se zákazníky a zvýšení produktivity prodeje.
Nejlepší funkce Keap
- Aplikace umožňuje firmám uchovávat tisíce kontaktů a zároveň vést podrobné záznamy o každé interakci.
- Funkce automatizace zefektivňují vaše prodeje a marketing, čímž šetří čas a úsilí.
- Tento software také nabízí funkce elektronického obchodování a zpracování plateb na jednom místě.
Omezení Keap
- Někteří uživatelé považují nastavení a ovládání platformy za náročné.
- Integrace s některými externími platformami může být omezená.
Ceny Keap
- Výhoda: 199 $/měsíc pro dva uživatele
- Max: 289 $/měsíc pro tři uživatele
- Max Classic: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (1 445 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (1 220 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ke Keap
12. Smartsheet
Smartsheet je webový software ideální zejména pro podniky poskytující služby, které vyžadují flexibilní a robustní nástroje pro správu projektů s funkcemi plánování, spolupráce a rozvrhování. Tento software kombinuje prvky správy projektů, správy spolupráce a automatizace procesů, což podnikům umožňuje efektivnější fungování.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Jeho centrální ovládací panel poskytuje uživatelům kompletní přehled o projektech a úkolech.
- Automatická oznámení, připomenutí a aktualizace stavu, aby byli všichni zúčastnění informováni
- Výkonná integrace s obchodními nástroji, jako jsou Google Workspace, Microsoft 365 a Slack
Omezení Smartsheet
- Uživatelské rozhraní není tak intuitivní, jak by si někteří uživatelé přáli, a pro nové uživatele může být náročné se s ním naučit pracovat.
- Pro větší týmy nebo uživatele, kteří potřebují přístup k pokročilým funkcím, může být drahé.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 22 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
13. Airtable
Airtable je cloudový nástroj pro správu projektů a spolupráci, který nabízí úžasně jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní ve formě tabulky. Nabízí přehledné zobrazení, jako je mřížka, galerie, formulář, kalendář a Kanban tabule. Jeho jedinečná funkčnost orientovaná na databáze umožňuje týmům propojit svá data mnoha způsoby.
Nejlepší funkce Airtable
- Pokročilé filtrování, třídění a seskupování umožňuje týmům přizpůsobit si zobrazení a pracovní postupy.
- Propojení záznamů umožňuje vytvářet komplexní relační databáze bez nutnosti programování.
- Spolupráce je snadná díky možnosti komentovat konkrétní produkt, úkol nebo zaměstnance a sdílet názory a podklady.
Omezení Airtable
- Někteří uživatelé považují ceny za matoucí a placené verze za poněkud drahé.
- Chybí některé pokročilé funkce a software může být při zpracování velkých dat pomalý.
Ceny Airtable
- Navždy zdarma: Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Využijte nástroje pro správu vztahů se zákazníky v ClickUp
Zoho je přední platforma pro podporu CRM a PM, ale jak jste viděli, není jediná. Od all-in-one funkcí pro správu projektů ClickUp po škálovatelné CRM řešení Salesforce – existuje celá řada zajímavých alternativ k Zoho, které stojí za prozkoumání!
Každá z možností, které jsme popsali, má své jedinečné přednosti a omezení, proto pečlivě porovnejte jejich funkce a ceny, abyste našli tu nejvhodnější. Využijte možnosti a vyberte si alternativu k Zoho, která v roce 2024 a v dalších letech revolučním způsobem změní vaše projektové řízení a CRM!