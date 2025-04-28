10 bezplatných šablon pro uvedení produktu na trh v Excelu, Wordu a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona pro uvedení produktu na trh?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Šablona pro uvedení produktu na trh je nástroj, který vám pomůže naplánovat uvedení produktu na trh od začátku do konce, abyste pokryli všechny kroky. Práce se šablonou vám poskytne jasné pokyny, díky nimž vám při budování publika, vývoji propagačních plánů a přípravě na úspěšné uvedení produktu na trh neunikne žádný aspekt. " } } ] }
Příprava na uvedení nového produktu na trh je vzrušující, zejména když se chystáte nabídnout svým zákazníkům něco nového. Jde o to, aby zůstali zaujatí a aby se zvýšil prodej díky něčemu novému a zajímavému. Zároveň je třeba zajistit, aby uvedení produktu na trh proběhlo hladce od počátečního plánování až po samotné uvedení.
Abychom vám pomohli dosáhnout úspěchu při uvádění produktů na trh a při správě produktů obecně, zvažte použití těchto šablon jako vodítka a pro sledování milníků v průběhu vašeho postupu.
Co je to šablona pro uvedení produktu na trh?
Co dělá šablonu pro uvedení produktu na trh dobrou?
Dobrá šablona pro uvedení produktu na trh bude snadno implementovatelná a pomůže vám vyvinout kompletní strategii uvedení produktu na trh, což vám umožní postupovat podle kontrolního seznamu, vytvořit plán, stanovit milníky a provádět další důležité úkoly.
K dispozici je mnoho šablon, ale ne všechny mají stejnou kvalitu nebo obsahují stejné rozsáhlé funkce. Některé jsou vhodnější pro kompletní strategii uvedení produktu na trh než jiné, proto je důležité vybrat ten správný plán uvedení produktu na trh pro váš příští projekt.
Některé šablony nelze sdílet nebo vyžadují, abyste k jejich použití pozvali svůj tým, což může být výhodné, pokud nechcete, aby k nim měl přístup kdokoli.
10 bezplatných šablon pro plán uvedení produktu na trh
Pokud si nejste jisti, kterou šablonu použít, máte k dispozici spoustu možností, které vyhoví vašim potřebám a sjednotí produktové týmy.
Zde najdete seznam 10 našich oblíbených šablon pro uvedení produktu na trh, které obsahují všechny funkce, které byste mohli potřebovat. Bez ohledu na to, jaká je vaše strategie uvedení produktu na trh, následující šablony vám pomohou zajistit hladký průběh projektu od jeho koncepce až po průběžnou propagaci.
Pojďme se na tyto možnosti podívat, ano?
1. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh v ClickUp
Jednou z nejlepších dostupných šablon pro uvedení produktu na trh je šablona ClickUp Product Launch Checklist Template, která může sloužit jako kompletní šablona pro plánování uvedení produktu na trh. Ať už potřebujete šablonu, která vám pomůže s plánem uvedení nového nebo stávajícího produktu na trh, v této plně vybavené šabloně najdete všechny nezbytné funkce.
Tato šablona obsahuje pět stavů, které vám pomohou sledovat průběh vaší strategie uvedení produktu na trh, včetně Dokončeno, Probíhá, K revizi, Pozastaveno a Čeká na vyřízení.
Kromě toho obsahuje tato šablona dvě vlastní pole pro další organizaci: Kategorie úkolu a Trvání. Využít můžete také šest komplexních typů zobrazení, mezi které patří Milníky, Gantt, Podle kategorie, Časová osa, Aktivity a Průvodce pro začátečníky.
Tato šablona plánu uvedení produktu na trh využívá barevné kódování, které pomáhá vizualizovat a sledovat všechny prvky procesu uvedení produktu na trh. Toto komplexní řešení by mělo pokrývat všechny potřeby týmů zabývajících se marketingem produktů.
2. Šablona pro uvedení produktu na trh v programu ClickUp Gantt Chart
Ganttův diagram zůstává jednou z nejpopulárnějších šablon pro řízení projektů, kterou organizace používají. Tento formát diagramu zobrazuje aktivity v porovnání s časovými osami, což pomáhá měřit pokrok v průběhu projektu.
Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp obsahuje také šablonu Ganttova diagramu, která vám pomůže sledovat plánování vaší další strategie uvedení produktu na trh. Tato šablona Ganttova diagramu usnadňuje zobrazení všech činností a úkolů, které musíte dokončit v daném časovém rámci, a vizualizuje tak váš plán uvedení projektu na trh.
Můžete si prohlédnout celý časový plán od začátku do konce a přesně určit, kdy je třeba dokončit jednotlivé úkoly. Například v zobrazení Týden/Den můžete vidět řadu úkolů, které musíte každý týden dokončit, včetně definování cílové skupiny, průzkumu zpětné vazby od zákazníků a kontroly analytických dat.
Pokud chcete kompletní Ganttův diagram, který vám pomůže s plánováním strategie uvedení produktu na trh, bude pro vás Ganttův pohled v ClickUp neocenitelným pomocníkem.
3. Šablona časové osy pro uvedení produktu na trh v ClickUp
Pomocí stejné šablony kontrolního seznamu produktu ClickUp získáte také přístup k zobrazení časové osy uvedení produktu na trh. To vám pomůže zajistit, že budete schopni držet se plánu svého projektu, abyste splnili své cíle a dosáhli klíčových výsledků.
Zobrazení časové osy v naší šabloně vám umožňuje snadno zjistit, jak daleko jste se ve svém projektu dostali a kolik vám ještě zbývá. Ve sloupci Kategorie úkolů, který seskupuje úkoly podle fáze projektu, můžete vidět, kde se nacházíte v každé fázi strategie uvedení produktu na trh. Poté můžete zjistit, které úkoly musíte dokončit pro každou kategorii a jak dlouho každý úkol trvá.
Například v kategorii Analýza trhu můžete v prvním týdnu analyzovat stávající údaje o zákaznících a ve druhém týdnu definovat cílovou skupinu. Můžete pokrýt úkoly v kategorii Cílová skupina, které mohou zahrnovat provádění rozhovorů a průzkumů, abyste zdokumentovali všechny problémy zákazníků.
4. Šablona milníků pro uvedení produktu na trh v ClickUp
Ve stejné šabloně kontrolního seznamu produktu Clickup najdete zobrazení Milestones (Milníky), které stanoví klíčové kroky vašeho projektu v průběhu jeho realizace. V rámci plánu uvedení produktu na trh budete pravděpodobně muset dosáhnout konkrétních milníků projektu na základě stanovených cílů a vytvořeného časového harmonogramu.
Tento konkrétní nástroj pro správu produktů vám pomůže vizualizovat každý z těchto milníků a jejich pokrok směrem k uvedení produktu na trh. Díky šabloně Milestones můžete jasně vidět seznam všech úkolů, které musíte splnit, a jejich odpovídající stav, aby všechny týmy měly stejné informace.
Můžete také zobrazit konkrétní datum zahájení a termín dokončení každého úkolu, přičemž termíny dokončení zpožděných projektů jsou zvýrazněny červeně, aby byla zdůrazněna jejich naléhavost. Snadno si můžete prohlédnout zaznamenaný čas, přidělené osoby a kategorie pro každý úkol.
Pět stavů pro úkoly související s uvedením produktu na trh zahrnuje Čeká se, Probíhá, K posouzení, Pozastaveno a Dokončeno. Barevné kódování také pomáhá označit stav úkolu. Tato šablona je skvělým doplňkem k časovému plánu uvedení produktu na trh, který vám pomůže zabránit zpoždění.
5. Šablona kategorií pro uvedení produktu na trh v ClickUp
Při implementaci šablony kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh z ClickUp získáte také přístup k zobrazení podle kategorií, které organizuje všechny úkoly podle příslušných kategorií.
Kategorizace úkolů spojených s uvedením produktu na trh je klíčová pro sledování každé fáze projektu od začátku do konce ve vašem plánu vývoje produktu. Šablona kategorií pro uvedení produktu na trh zjednodušuje tento proces plánování projektu. Můžete vidět, které úkoly v každé kategorii jsou ještě nevyřízené, a vynechat ty, které jste již dokončili, což vám poskytne jasný přehled o tom, co můžete očekávat v zbývající části projektu.
Každá kategorie obsahuje seznam úkolů níže. Můžete mít například kategorii Ceny, která zahrnuje úkoly jako „Odhad nákladů“ a „Nastínit obchodní cíle“. Můžete vidět datum zahájení a ukončení každého projektu a označit různé úkoly (nebo podúkoly), které vám pomohou s prioritizací pro úspěšné uvedení produktu na trh.
Prezentujte informace o produktech pomocí šablon informačních listů!
6. Šablona ClickUp pro uvedení produktu na trh
Další zobrazení, které získáte s šablonou kontrolního seznamu produktu ClickUp, je zobrazení tabule. Toto zobrazení zobrazuje všechny úkoly podle stavu.
Podobně jako zobrazení podle kategorií zobrazuje zobrazení tabule všechny úkoly v seznamech podle odpovídajících kategorií stavu. Mezi různé stavy patří Čekající, Probíhá, K přezkoumání, Pozastaveno a Dokončeno. Stejně jako v zobrazení podle kategorií můžete i zde vidět informace o každém úkolu, včetně názvu úkolu, data a času zahájení a ukončení a všech podúkolů pod ním.
Jak budete plnit různé úkoly, budou odstraněny z příslušného seznamu úkolů, takže budete přesně vědět, co je třeba dokončit.
Například můžete mít seznam úkolů „Čekající“, který obsahuje všechny úkoly, které ještě nebyly zahájeny. Jakmile pověřená osoba zahájí projekt, přesune se do kategorie „Probíhá“. To vám pomůže sledovat pracovní postupy pro efektivní správu produktů.
7. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Pokud váš plán zahrnuje zcela nový produkt, můžete doplnit další šablonu plánu uvedení produktu na trh pomocí šablony ClickUp pro vývoj nových produktů. Tato šablona umožňuje projektovým manažerům sledovat průběh každého projektu na základě konkrétních milníků a výstupů.
Tato šablona plánu uvedení produktu na trh obsahuje řadu funkcí, jako je například naše šablona kontrolního seznamu produktu. Můžete například sledovat pokrok na základě čtyř různých stavů pro různé úkoly, včetně Blokováno, Dokončeno, Probíhá a K provedení.
Kromě toho můžete použít několik vlastních polí, abyste získali větší přehlednost v KPI a metrikách produktového managementu, včetně Doba trvání (dny), Složitost úkolu, Úroveň dopadu, Tým, Fáze a Náročnost úkolu. Můžete také využít pět různých typů zobrazení, mezi které patří Souhrn projektu, Procesní tabule, Časová osa, Ganttův diagram a Průvodce pro začátečníky.
Díky všem těmto funkcím může šablona pro vývoj nových produktů pomoci úspěšně uvést na trh nový produkt, který ohromí vaše nové i stávající zákazníky.
8. Šablona produktové strategie ClickUp
Pokud potřebujete kompletní šablonu, která pokryje celý váš plán uvedení produktu na trh, šablona produktové strategie ClickUp vám pomůže naplánovat a vizualizovat celou vaši strategii, od vývoje až po proces řízení vydání.
Tato šablona pro uvedení produktu na trh centralizuje všechny podrobnosti o vaší produktové strategii s podrobnými vizualizacemi. Výsledkem je, že šablona funguje jako klíčový prvek, který pomáhá rozhodovacím orgánům určit, jaké kroky podniknout a co upravit, aby byla jejich strategie dokonalá.
Šablona Produktová strategie vám umožňuje zobrazit několik různých stavů pro různé fáze a úkoly. Mezi tyto stavy patří Otevřeno, Dokončeno, V revizi, Probíhá, Pozastaveno, V revizi, K provedení a Vyžaduje revizi. Při vytváření úkolů pro automatizaci můžete také nastavit vlastní pole a pro plné využití této šablony si můžete prohlédnout přiloženou průvodce pro začátečníky.
Pro komplexní řešení produktové strategie použijte tuto šablonu v kombinaci s naším kontrolním seznamem pro uvedení produktu na trh a dalšími šablonami.
9. Šablona plánu uvedení produktu na trh v aplikaci Microsoft Word
Ať už máte Microsoft Word nebo jakýkoli jiný textový editor, můžete k zjednodušení uvedení produktu na trh použít bezplatnou šablonu MS Word Product Launch Plan Template od společnosti Microsoft. Tyto šablony projektového plánu můžete použít při uvedení svého dalšího produktu na trh a upravit je podle svých jedinečných požadavků.
S touto komplexní šablonou můžete snadno zorganizovat svůj plán uvedení produktu na trh od začátku do konce. Zahrňte titulní stránku, obsah pro snadnou navigaci a různé sekce, jako jsou revizní zprávy, cíle a úkoly a další podle potřeb vašeho projektu.
Tuto šablonu pro uvedení produktu na trh lze také stáhnout v různých formátech v závislosti na programu, který používáte, včetně MS Word, Google Docs, Apple Pages, upravitelného PDF nebo verze pro prohlížeč.
10. Šablona strategie uvedení produktu na trh v Excelu
Dalším užitečným nástrojem pro správu uvedení produktu na trh, který může podpořit úspěch vašeho produktu, je šablona pro uvedení produktu na trh v Excelu. Nabízí perfektní způsob, jak vizualizovat vaši produktovou strategii v každém kroku, s možností vidět každý úkol na časové ose vašeho projektu. Projekt můžete také barevně označit, abyste mohli sledovat každý úkol a časové období na časové ose.
Stejně jako šablona plánu uvedení produktu na trh v MS Wordu je i tato šablona k dispozici téměř ve všech formátech, které potřebujete. Můžete ji použít v Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets a Google Slides. Můžete si ji také stáhnout v editovatelném formátu PDF.
Rozšiřte své podnikání pomocí šablon plánů uvedení produktu na trh
S pomocí správné šablony pro uvedení produktu na trh zajistíte, že všechny systémy budou v pořádku a připravené k uvedení na trh v každém kroku. Zajistíte, že žádná část vaší strategie nezůstane opomenuta nebo nedotažená.
Správné šablony pro uvedení produktu na trh pokryjí všechny aspekty vašeho uvedení na trh a usnadní vám přípravu na nové vydání. Dlouhodobě také zefektivní proces s každým novým produktem nebo opětovným vydáním, které plánujete do budoucna.
Pokud potřebujete pro své podnikání vysoce kvalitní řešení pro správu produktů, ClickUp vám nabízí dynamický software pro správu produktů, který posune vaše schopnosti v oblasti uvádění produktů na trh na vyšší úroveň.
Najdete zde spoustu šablon, které vám pomohou naplánovat každou část životního cyklu vašeho produktu, spolu s tisíci integrací, neomezeným počtem členů a úkolů a mnohem více, a to zcela zdarma.