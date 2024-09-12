10 bezplatných šablon marketingového plánu produktu pro plánování kampaní

Vypracování správných strategií produktového marketingu vyžaduje spolupráci celého týmu – a správnou šablonu produktového marketingu!
Šablony pro produktový marketing jsou k dispozici v různých formátech a velikostech a pomáhají produktovým týmům ve všech fázích produktového managementu šetřit čas, zlepšovat spolupráci v týmu a snižovat prostor pro chyby tím, že zajišťují, aby byly zahrnuty všechny klíčové prvky.
I když při realizaci svých strategií pravděpodobně budete používat kombinaci šablon pro produktový marketing, najít tu správnou šablonu pro váš tým a produkt může být přinejmenším náročné. 😳
S tolika možnostmi, které máte k dispozici, je důležité přesně vědět, co od šablony pro marketing produktů očekáváte, než ji stáhnete. A my jsme tu, abychom vám pomohli. 🙂
Přečtěte si, jaké jsou výhody použití šablony pro produktový marketing, klíčové funkce a 10 bezplatných příkladů, které lze použít s ClickUp – platformou pro produktivitu, kterou každý produktový marketér potřebuje ve svém životě!
Co je šablona pro produktový marketing?
Produktový marketing je proces a strategie, která stojí za propagací a prodejem produktu nebo služby – a není to žádná maličkost. Efektivní produktový marketing vyžaduje hluboké porozumění samotnému produktu, cílové skupině, problémům, kterým čelí vaši zákazníci, produktovému plánu a poutavému příběhu, který podpoří prodej.
Vyžaduje také úzkou spolupráci s ostatními týmy, včetně prodeje a vývoje produktů, aby všechny oddělení byly sladěny s krátkodobými a dlouhodobými cíli. Vysoce kvalitní šablony pro produktový marketing mohou používat všechny tyto týmy a pomáhají při dokončování a organizování klíčových aktivit, včetně průzkumu trhu, analýzy, cenové strategie, positioning, messaging, podpory prodeje, zpětné vazby od zákazníků a dalších. 🤓
V zásadě jsou šablony pro produktový marketing předem připravené a přizpůsobitelné zdroje, které pomáhají marketérům plánovat a realizovat jejich celkovou strategii produktového marketingu. Ale když se podíváme na detaily, formát a struktura šablon pro produktový marketing se mohou velmi lišit! Od tabulek přes prezentace až po hotové dokumenty – šablony pro produktový marketing mohou mít prakticky jakoukoli formu.
Dobrou zprávou však je, že jakmile najdete šablony pro marketing produktů, které nejlépe vyhovují vašemu týmu, nebudete muset při každém uvedení nového produktu na trh začínat s hledáním znovu. Šablony pomáhají vytvořit standardizovaný přístup ke zlepšení vašich dovedností v oblasti řízení produktů a budoucího řízení marketingových kampaní. Až tedy přijde čas na další kampaň, budete mít spolehlivý výchozí bod, ze kterého můžete vycházet při svých marketingových aktivitách.
Chcete se dozvědět více o správě produktů? Začněte s podrobnou šablonou pro správu produktů pro nejlepší nástroje pro správu práce! Kromě konzistence a úspory času šablony pro produktový marketing zefektivňují vaše stávající procesy marketingového plánování a optimalizují vaše zdroje – a to je podle všech měřítek výhodné pro všechny!
Základní prvky šablon nejlepších produktových marketingových plánů
Abyste mohli plně využít všech výhod efektivní šablony pro produktový marketing, je třeba dbát na několik klíčových vlastností:
- Snadné použití
- Flexibilita a přizpůsobení
- Detailní a komplexní
- Relevance pro váš produkt, osvědčené postupy a aktuální tržní trendy
- Vysoce vizuální
Je také důležité zvážit účel, ke kterému potřebujete šablonu pro marketing produktů, její kompatibilitu s vaším preferovaným nástrojem pro správu produktů a přístupnost šablony, aby ji ostatní členové a zúčastněné strany mohli podle potřeby prohlížet nebo upravovat. Pokud jde o funkce pro správu produktů, které je třeba upřednostnit, hledejte:
- Více zobrazení pro strukturování a vizualizaci vašich úkolů a pokroku
- Dashboardy a reporty pro přístup k metrikám na vysoké úrovni a marketingovým KPI
- Digitální tabule nebo nástroje pro vytváření diagramů k mapování strategií
- Funkce pro spolupráci, které zajišťují soulad a zapojení mezifunkčních týmů
- Více integrací pro přenos důležitých informací z jiných pracovních nástrojů do vaší šablony pro produktový marketing
10 bezplatných šablon pro produktový marketing k plánování kampaní
ClickUp je jediný nástroj pro zvýšení produktivity, který je dostatečně výkonný, aby sjednotil veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jedné platformy pro spolupráci, což představuje významnou úsporu času pro každý produktový marketingový tým!
Použijte libovolnou (nebo všechny) z těchto 10 šablon pro produktový marketing ve svém pracovním prostoru ClickUp a vytvořte si produktovou marketingovou strategii svých snů, počínaje podrobným plánem až po vaše další uvedení na trh!
1. Šablona produktového plánu od ClickUp
Šablona produktového plánu od ClickUp poskytuje podrobný rozpis vaší marketingové vize, strategie a požadavků na společné digitální tabuli – ideální nástroj pro prezentaci před zainteresovanými stranami. Vypracování produktového plánu je náročná úloha a tato šablona Folder to chápe díky:
- 10 vlastních stavů
- 15 vlastních polí
- Čtyři úkoly Tagy
- Sedm zobrazení pracovního postupu
- Dvě automatizace
A další. 🤩
Navíc tato šablona vám nejen pomůže vytvořit plán vývoje produktu, ale také vám pomůže jej realizovat! Obsahuje předem připravený seznam, který vám pomůže s týdenní realizací plánu, a formátovaný dokument ClickUp Doc, do kterého můžete zapisovat podrobné poznámky k vydání.
Ačkoli se jedná o pokročilou šablonu, existuje spousta zdrojů, které vám pomohou při její integraci do vašich pracovních postupů, včetně podrobného průvodce šablonami a nápovědy.
2. Šablona marketingového plánu produktu od ClickUp
Máte svůj produktový plán, co dál? Skvělý produktový marketingový plán pro strategické plánování nových iniciativ a stanovení priorit vašich úkolů! Šablona produktového marketingového plánu od ClickUp vám s tím pomůže. Se šesti přizpůsobitelnými stavy a přizpůsobitelnými poli a pěti zobrazeními pracovního postupu je tato šablona o něco méně komplexní než ta první, ale i tak je tento zdroj vhodný pro začátečníky velmi účinný!
Zobrazte své cíle a klíčové výsledky v dynamickém seznamu, který lze filtrovat, třídit a snadno aktualizovat pomocí předem připravených stavů a polí v každém úkolu. Poté sledujte svůj pokrok na podrobné tabuli Kanban pomocí zobrazení tabule ClickUp.
Navíc vás dokument Nápověda pro začátečníky provede všemi podrobnostmi zavedení této šablony do týmu. Obsahuje podrobné pokyny, jak zadávat informace o vašem produktu, vytvářet nové úkoly a využívat tuto šablonu v plném rozsahu.
Podívejte se, jak může software pro marketingové plánování pomoci vašemu produktovému týmu!
3. Šablona matice vlastností produktu od ClickUp
Každá produktová marketingová kampaň vyžaduje mnoho výzkumu a kritického myšlení – včetně procesu výběru produktu, do kterého nejprve investovat svůj čas. Šablona matice produktových funkcí od ClickUp porovnává různé funkce různých produktů, aby vám pomohla učinit nejstrategičtější rozhodnutí pro váš další projekt.
Tato šablona seznamu využívá pět předem navržených zobrazení s přizpůsobitelnými úkoly, do kterých můžete snadno přidat informace o svém projektu. Prohlédněte si všechny své projekty v přehledně formátovaném seznamu a poté se ponořte do detailů funkcí svého softwaru a hardwaru pro produktový marketing tím, že je uspořádáte do intuitivní tabulky pomocí zobrazení tabulky ClickUp. Odtud můžete spravovat průběh každé funkce na vysoké úrovni pomocí kanbanové tabule, která je součástí této šablony.
4. Šablona kontrolního seznamu digitálních produktů od ClickUp
I když máte k dispozici výkonný systém pro správu produktů, ve kterém můžete ukládat své úkoly, data, pokrok a konverzace týkající se projektů, je důležité svou práci dvakrát zkontrolovat a nenechat nic náhodě. Jinými slovy, ujistěte se, že máte po ruce finální kontrolní seznam!
Šablona digitálního produktového kontrolního seznamu od ClickUp je jednoduchá na používání a snadno přístupná pro všechny, ale přesto pokrývá všechny složky implementace digitálního projektu od začátku do konce. Tato šablona ClickUp Doc je předformátovaná do sekcí pro podrobnosti o produktu, kontrolní seznamy balení, prodejní plány a další marketingové aktivity související s produktem. A protože ClickUp Docs jsou ze své podstaty kolaborativní, zdarma použitelné a lze je propojit s jakýmkoli úkolem, mohou zainteresované strany, ostatní členové produktového týmu a klienti prohlížet nebo aktualizovat váš kontrolní seznam v reálném čase v průběhu projektu.
5. Šablona produktového přehledu od ClickUp
Pokud se vám líbila předchozí šablona kontrolního seznamu, pak se vám budou líbit i další podrobnosti a stránky v šabloně Product Brief Template od ClickUp. Tento osmstránkový dokument ClickUp Doc pokrývá celý váš brief, předem navržený dvoustránkový dokument, váš plán vydání, integrace verzí, přílohy a další.
Tato šablona ve formátu „vyplňte prázdná místa“ byla navržena tak, aby co nejefektivněji posunula váš projekt vpřed, a pomáhá mezifunkčním týmům spolupracovat na specifikacích produktu, zpětné vazbě a úkolech z přehledně strukturovaného dokumentu. Navíc můžete vyvíjet a organizovat své klíčové cíle a řešení pomocí živé editace v ClickUp Docs, takže tým může pracovat společně, aniž by docházelo k překrývání úkolů.
A jakmile provedete vlastní úpravy tohoto dokumentu, můžete jednoduše uložit upravený dokument jako novou šablonu pro budoucí projekty.
6. Šablona pro vývoj nových produktů od ClickUp
Jakmile dokončíte spolupráci na výše uvedené šabloně produktového briefu, je čas uvést vaše plány do pohybu pomocí šablony pro vývoj nových produktů od ClickUp. Tento předem nahraný seznam je vhodný pro začátečníky, přehledný a snadno srozumitelný. Díky čtyřem přizpůsobitelným stavům pro sledování pokroku, šesti přizpůsobitelným polím a pěti zobrazením pracovního postupu může produktový marketingový manažer snadno sledovat klíčové milníky, výstupy a samozřejmě i tým.
Shrňte celý svůj projekt do intuitivního seznamu a poté rozdělte harmonogram projektu a akční položky pomocí zobrazení časové osy ClickUp a zobrazení tabule podobné Kanban.
7. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp je komplexním zdrojem informací pro týmy produktového marketingu, který zajišťuje, že budou zohledněny všechny klíčové prvky uvedení produktu na trh (nebo jeho opětovného uvedení). Šablona obsahuje sekce pro přípravu před uvedením na trh, aktivity v den uvedení na trh a následné kroky po uvedení na trh, aby během rušného procesu uvedení na trh nebyly opomenuty žádné prvky.
Díky uživatelsky přívětivému designu a přizpůsobitelným funkcím lze šablonu kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh přizpůsobit tak, aby vyhovovala potřebám jednotlivých produktů, a umožňuje týmům sledovat pokrok, přidělovat úkoly a spolupracovat na projektech v reálném čase nebo asynchronně.
8. Šablona produktové strategie od ClickUp
Šablona produktové strategie od ClickUp je užitečná pro produktové týmy, které chtějí definovat a upřednostnit svou produktovou marketingovou strategii na základě tržních trendů a potřeb zákazníků. Šablona produktové strategie aplikuje celou složku na vaši platformu a obsahuje samostatné seznamy pro organizaci funkcí, časových os projektů a týmu.
V každém seznamu najdete předem připravené zobrazení pro správu konkrétních úkolů v dané kategorii, včetně tabulkového zobrazení ClickUp pro přehled všech funkcí, časového osy pro vizualizaci vašeho harmonogramu a několika předem připravených kanbanových tabulek.
9. Šablona požadavků na produkt od ClickUp
A pokud hledáte něco víc než jen složku, abyste mohli svůj produkt uvést na trh, šablona požadavků na produkt od ClickUp je pro vás rozhodně tou správnou volbou. Tato šablona, která přidává samostatný prostor do vaší platformy ClickUp, je navržena tak, aby zlepšila spolupráci mezi zúčastněnými stranami a produktovým týmem s cílem stanovit požadavky na projekt, učinit strategická rozhodnutí a navázat na vaše plány vydání.
Tato šablona také obsahuje 17 vlastních stavů, které zajišťují přehlednost všech druhů postupu úkolů, a sedm aplikací ClickApps, jako je sledování času, priority, značky a varování o závislostech, aby vaše procesy fungovaly co nejhladčeji.
10. Šablona pro stanovení ceny produktu od ClickUp
Šablona pro stanovení cen produktů od ClickUp je ideální pro týmy produktového marketingu, které vyvíjejí cenovou strategii, která je konkurenceschopná a zároveň zisková. Tato šablona ceníku vám pomůže analyzovat možné náklady, stanovit cenové cíle a identifikovat cenové možnosti, které odpovídají hodnotové nabídce produktu. Tato šablona obsahuje dva vlastní stavy a tři zobrazení pracovního postupu, ale teprve vlastní pole jí dodávají život.
Přidejte pole včetně kategorie produktu, jednotkové ceny, značky, standardní jednotkové ceny, minimálního objednaného množství a dalších údajů, abyste měli rychlý přístup k důležitým informacím z jakéhokoli zobrazení a jakékoli úlohy.
Využijte šablonu pro marketing produktů na maximum
Existuje šablona pro produktový marketing pro všechno. A výše uvedených 10 příkladů to dokazuje!
Tyto hotové zdroje jsou navrženy tak, aby vám pomohly se strategickým rámcem pro organizaci vašich nápadů, shromažďování poznatků, sběr výzkumných údajů, zefektivnění vaší produktivity a další. Navíc byly tyto šablony vytvořeny společností ClickUp a pro ClickUp, takže prakticky zaručeně vylepší vaše zkušenosti s touto výkonnou platformou.
Získejte přístup ke všem šablonám uvedeným v tomto článku, stovkám funkcí pro zvýšení produktivity, více než 1 000 integrací a dalšímu obsahu, když se ještě dnes zaregistrujete do ClickUp.