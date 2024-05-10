Jak zlepšit strategii produktového marketingu: podrobný průvodce

Největší a nejziskovější společnosti dneška mají jednu věc společnou: soustředí se na produkt. Ať už se jedná o fyzické nebo digitální produkty, spotřebitelské produkty nebo SaaS, produkty jsou dnes hnacím motorem růstu průmyslových odvětví. Mnoho společností dokonce vsadilo na svůj produkt, aby jim přinesl počáteční trakci – což dnes nazýváme „růstem vedeným produktem“.
Progresivní organizace vědí, jak své produkty uvádět na trh a jak využít příležitosti k růstu a zvýšení příjmů.
Prezentace výhod a hodnotové nabídky vašeho produktu je však umění. Uvedení produktu na trh a udržení ho tam vyžaduje plánování, úsilí a strategii. Pomocí tohoto komplexního průvodce se naučíte, jak realizovat úspěšnou strategii produktového marketingu, i když jste produktovým marketingovým týmem složeným z jedné osoby.
Co je to strategie produktového marketingu?
Než se pustíme do diskuse o produktové strategii v marketingu, pojďme si nejprve vysvětlit, co je to produktový management.
Produktový management se zaměřuje na řízení životního cyklu produktu – od vývoje až po uvedení na trh.
Strategie produktového marketingu je součástí produktového managementu, který se točí kolem marketingu produktu a jeho přípravy na uvedení na trh. Tato strategie propojuje proces vývoje produktu s povědomím o produktu v mysli zákazníka.
Koncepčně produktový marketér využívá strategie řízení značky a prodejní taktiky, jako je péče o potenciální zákazníky, křížový prodej, up-selling atd., k propagaci produktů. V jistém smyslu je produktový marketing stejně zaměřený na prodej jako na produkt.
Produktový marketing je hnací silou, která pomáhá firmám:
- Úspěšně positionujte jedinečné prodejní argumenty svých produktů, vytvářejte poutavé zprávy a propagujte je strategicky.
- Porozumějte trhu, na kterém se produkt nachází, a preferencím zákazníků.
- Vytvořte strategii uvedení produktu na trh na základě shromážděných podkladů a vypracujte dlouhodobé marketingové strategie.
- Prodávejte produkt a motivujte stávající zákazníky k opakovaným nákupům.
- Zvyšte přijetí a využití produktu zákazníky.
Strategie produktového marketingu se může zdát podobná tradičním marketingovým strategiím, ale existují mezi nimi jemné rozdíly – tradiční marketing propaguje společnost nebo značku jako celek, zatímco produktový marketing má užší záběr, protože se zaměřuje na konkrétní produkt.
Produktový marketing se zaměřuje na marketing směrem k zákazníkovi a urychlení poptávky a přijetí, zatímco tradiční marketing se zaměřuje na získávání a konverzi zákazníků a zároveň zajišťuje konzistentnost sdělení značky napříč všemi kanály.
Vzhledem k tomu, že produktový marketing je zaměřen na produkt, je často součástí produktové funkce v rámci společnosti, na rozdíl od ostatních marketingových funkcí, které podléhají vedoucímu marketingu nebo CMO.
Michael Shipper, produktový marketingový manažer ve společnosti Google, vysvětluje:
Produkt v tomto prostoru je velmi podobný budově, která je neustále ve výstavbě. Nikdy není zcela hotový; vždy existují možnosti zlepšení, a myslím si, že právě to odlišuje produktový marketing od jiných druhů marketingu.
Časté výzvy při vytváření strategie produktového marketingu
Produktový marketing se nachází na křižovatce týmů zákaznické podpory, prodeje, produktového a marketingového týmu.
To sice pomáhá značce přistupovat k produktovému marketingu komplexněji, ale zároveň proces komplikuje. Zde jsou nejčastější úskalí, kterým čelí produktový marketingový tým při vytváření komplexní strategie:
- Odpovědnost: Chybí přehled o tom, kdo řídí strategii produktového managementu. Někteří tuto odpovědnost přisuzují marketingovému týmu, zatímco jiní ji přiřazují produktovým nebo prodejním týmům.
- Mezifunkční spolupráce: Produktoví marketéři musí při vytváření a realizaci svých strategií spolupracovat s více týmy, například s týmy prodeje, produktů, značky, podpory atd. To často zahrnuje řízení vztahů s různými zainteresovanými stranami na různých úrovních organizace, ovlivňování bez autority a snahu získat podporu pro iniciativy, což vše vyžaduje dobře vyvinuté komunikační dovednosti.
- Zákazník: Týmy často nedokážou pochopit okamžité potřeby zákazníků kvůli nedostatečným informacím o zákaznících a nedostatečnému průzkumu.
- Sladění: Nedostatečné sladění vedení v oblasti funkcí produktů, sdělení, klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a dalších aspektů.
- Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Vzhledem k kolaborativní povaze této role je měření a kvantifikace dopadu strategií produktového marketingu obtížné.
- Priority: Konkurenční priority vedou k oslabení procesu vývoje produktů a zpoždění jejich uvedení na trh.
Jak vytvořit účinnou strategii produktového marketingu v 5 snadných krocích
Účinná strategie uvedení produktu na trh strategicky positionuje produkt, buduje povědomí prostřednictvím kontextových propagačních akcí a využívá myšlenkové vedení k posílení autority. Ale když týmy produktového, marketingového, prodejního a zákaznického servisu pracují izolovaně, dochází k jasnému rozporu.
V tomto scénáři by použití nástroje, jako je all-in-one platforma pro správu produktů ClickUp, bylo krokem správným směrem. ClickUp je vysoce přizpůsobitelný z hlediska funkčnosti a osvobozuje týmy od neefektivity a ztráty času.
Tento centralizovaný nástroj nahrazuje veškerý software pro produktivitu, komunikaci a správu úkolů napříč odděleními a umožňuje spolupráci v rámci jedné aplikace pro úkoly, dokumenty, chat, cíle a správu týmů.
Skutečná otázka zůstává: Jak vytvořit strategii produktového marketingu, která přivede váš produkt až k zákazníkovi? Zde je podrobný kontrolní seznam:
Krok 1: Poznejte ideální zákazníky svého produktu a vytvořte si jejich profil
Začněte tím, že si osvojíte hluboké znalosti o svých cílových zákaznících, abyste mohli vytvořit dobře prozkoumaný profil kupujícího:
- Porozumějte jejich problémům, zájmům, očekáváním a motivacím.
- Seznamte se s kanály, které vaši zákazníci často využívají, abyste oslovili svůj produkt.
- Proveďte průzkum mezi stávajícími zákazníky, abyste získali přehled o problémech, s nimiž se potýkají.
- Proveďte průzkum trhu pomocí softwaru pro marketingovou analýzu a porovnejte podobné produkty, abyste zjistili, v čem spočívají silné a slabé stránky vašeho produktu.
- Analyzujte demografické údaje a skupiny podle společných znaků, jako je vzdělání, úroveň příjmů, kariérní dráha atd., a jedinečných charakteristik, jako jsou zájmy, chování a podobně.
- Pokud se jedná o B2B řešení, přidejte vrstvu firmografických údajů, jako je typ odvětví, velikost společnosti atd.
- Na základě údajů vytvořte 2–3 profily kupujících, které nejlépe reprezentují vaši ideální zákaznickou základnu.
Data, která shromáždíte při vytváření profilu kupujícího, se stanou základem požadavků na váš produkt pro další vývojový cyklus. Abyste zajistili, že data budou zaznamenána, uložena a vhodně sdílena, využijte ClickUp Brain – nástroj založený na umělé inteligenci, který zefektivňuje správu produktů.
Pomocí správných pokynů AI vytvořte komplexní dokument s požadavky na produkt, přizpůsobte jej potřebám svých zákazníků a sdílejte jej s týmem jediným kliknutím. Ať už chcete urychlit své produktové plány a dokumentaci nebo zefektivnit zpětnou vazbu od zákazníků, ClickUp Brain vám poskytne všechny potřebné nástroje na jednom místě.
Krok 2: Brainstorming o pozici produktu a sdělení
Produktové positioning a messaging spočívají v tom, že pomocí kontextových sdělení ukážete, jak může váš produkt přinést zákazníkům užitek.
Správné umístění produktu na trhu a formulování sdělení je výsledkem týmové práce. Nenechte hybridní styl práce zastavit vaše brainstormingové sezení. Vyzkoušejte ClickUp Whiteboards – virtuální tabuli, která promění nápady vašeho týmu v koordinované akce.
Tato vizuální tabule vám umožňuje přidávat poznámky, obrázky, odkazy, úkoly atd., promítnout vaši vizi produktu do sdělení a sjednotit váš tým – to vše pomocí zábavného a kreativního plátna!
Při vzájemné výměně názorů využijte tyto body k vytvoření narativu produktového sdělení zaměřeného na zákazníka:
- Pro koho bude náš produkt nejužitečnější?
- Jaké konkrétní problémy produkt řeší?
- Proč budou zákazníci ochotni zaplatit za náš produkt?
- Proč by si někdo měl vybrat náš produkt namísto konkurenčního?
Tip pro profesionály: Shromážděte tyto informace pro svůj marketingový plán pomocí funkce ClickUp Docs, která vám pomůže upravovat dokument v reálném čase společně s týmem a označovat své kolegy, aby byli všichni informováni a měli stejné informace, včetně týmů prodeje, produktů, marketingu a zákaznické podpory.
Bonus: Pomocí ClickUp Brain můžete z tohoto dokumentu vytvořit elevator pitch a shrnout to, co dělá váš produkt výjimečným, v poutavém formátu.
Krok 3: Vytvořte si strategii uvedení produktu na trh pomocí produktového plánu
Odvedli jste základní práci, nyní je čas ji shrnout do produktového plánu. V závislosti na tom, jak jsou ve vaší organizaci strukturovány produkty a marketing, budete buď vlastníkem plánu, nebo budete spolupracovat s produktovým manažerem, který jím bude.
K optimalizaci pracovního postupu v oblasti produktového marketingu můžete využít nástroje pro mapování procesů.
Další snadno dostupnou možností je zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp. Tato funkce vám umožňuje organizovat úkoly podle produktové oblasti, zobrazit časovou osu a přidat sprinty do sdíleného, velmi přehledného plánu vývoje produktu, takže týmy mohou vidět, na čem pracují a co je čeká dál.
Informace v produktovém plánu vám pomohou při tvorbě strategie uvedení produktu na trh. Můžete vytvořit produktový plán pro svůj web, mobilní aplikaci a další:
Pokud chcete získat makroekonomický přehled o funkcích vašeho produktu a pochopit, jak vaše iniciativa souvisí s vizí a strategickým směřováním vaší organizace, může vám pomoci šablona produktového plánu ClickUp. Je to skvělý způsob, jak zmapovat každý krok cyklu vývoje produktu, od nápadu až po uvedení na trh. Tuto šablonu můžete použít k poskytování týdenních aktualizací o provádění vedoucímu týmu a k publikování poznámek k vydání jak interně, tak externě.
Zde je několik základních údajů, které musíte zahrnout do své šablony produktového plánu:
- Jaké jsou vaše cíle v oblasti produktového marketingu?
- Na jaké cílové skupiny se se svým produktem zaměříte jako první?
- Jak zaujmete své zákazníky svými sděleními a positioningem?
- Jaký druh podpůrných materiálů poskytnete prodejním a podpůrným týmům?
- Jak stanovíte cenu svého produktu?
- Budete prodávat zákazníkům přímo, nebo využijete služeb externích distributorů?
- Které platformy využijete pro svou marketingovou kampaň, například marketing na sociálních médiích, placené reklamní kampaně, blogy, živý chat, webové stránky, e-maily atd.?
- Jaké KPI budete sledovat, abyste změřili úspěch?
- Jak budete hodnotit a upřednostňovat vlastnosti produktů, abyste podpořili jejich úspěch?
Nejste si jisti, který produkt upřednostnit? Šablona matice funkcí produktu ClickUp vám pomůže porovnat různé funkce produktu a posoudit, zda každá z nich odpovídá cílům a potřebám vaší cílové skupiny.
Pokud potřebujete sledovat důležité údaje, jako je typ funkce, zákazník, hodnota, dopad a další, tato šablona vám poskytne přehled o:
- Důležité funkce, které poskytují největší přínos pro sladění úsilí týmu
- Dostupné zdroje a rozpočet pro upřednostnění projektů s větším dopadem
Krok 4: Připravte tým s potřebnými nástroji a zdroji
Marketingové nástroje jsou dnes nezbytností – umožňují menším týmům rychle vykonávat práci, aniž by se cítily přetížené.
Dalším krokem je informovat všechny týmy o vaší strategii uvedení produktu na trh a vybavit je potřebnými zdroji, jako jsou vzorky produktů, pokyny pro značku, informační listy a propagační materiály pro uvedení produktu na trh.
Zde je šablona produktového marketingu od ClickUp, z níž může těžit každý produktový tým – ať už jde o plánování, sledování nebo optimalizaci produktové marketingové kampaně:
Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými tabulkami nebo přeskakovali mezi různými nástroji, použijte šablonu marketingového plánu ClickUp k plánování, sledování a optimalizaci svých marketingových kampaní na jednom místě.
Ať už chcete stanovit dosažitelné marketingové cíle, uspořádat úkoly do proveditelných kroků nebo sledovat pokrok pomocí integrovaných metrik a analytických nástrojů, tato šablona je vše, co potřebujete. Pomocí zobrazení klíčových výsledků stanovte a sledujte měřitelné cíle svého marketingového plánu a přidejte vlastní pole, jako je „Procento dokončení“ a „Dopad“, aby bylo měření snazší.
Krok 5: Spusťte, sledujte a optimalizujte svou strategii uvedení na trh
Poslední fáze zahrnuje uvedení produktu na trh interně a externě (v tomto pořadí). Interní uvedení zajistí, že všichni budou znát jedinečné prodejní argumenty a výhody vašeho produktu, zatímco externí uvedení využívá prodejní a marketingové taktiky k propagaci vašeho produktu u zákazníků.
Na závěr nezapomeňte definovat své KPI, jako jsou registrace k demo verzi, úroveň využití produktu, Net Promoter Score, míra úspěšnosti atd., a sledovat výsledky svých snah.
5 příkladů úspěšných strategií produktového marketingu
Zkušený produktový marketingový manažer plánuje produktovou strategii v souladu s potřebami zákazníků, hodnotami značky, reklamním positioningem, marketingovým komunikačním plánem a cenovými požadavky.
V praxi to znamená pět strategií, které lze použít v různých fázích životního cyklu produktu:
1. Strategie cílového trhu
Proč: Abyste se mohli soustředit na specifický trh, vybudovat silnou identitu značky a vytvořit si loajální zákaznickou základnu.
Vhodné pro: Úvodní fáze životního cyklu produktového marketingu
Oatside je skvělým příkladem produktového marketingu zaměřeného na konkrétní cílovou skupinu: ekologicky uvědomělé spotřebitele.
Tento styl produktového marketingu rezonuje s tímto segmentem zákazníků a positionuje Oatside jako pozitivní značku, která se stará o zvířata a životní prostředí:
Zákazníci mohou nakupovat bez výčitek a společnost těží ze zvýšeného prodeje a zároveň podporuje dobrou věc.
Zde je několik důležitých bodů, které je třeba mít na paměti při strategii cílového trhu:
- Získejte informace o své cílové skupině – ať už se jedná o její přesvědčení, kulturu, demografické údaje, koníčky, averze, problémy atd.
- Tuto taktiku použijte pouze v případě, že je pro vaši značku vhodná; nutit vaši značku, aby demonstrovala určitou hodnotu, nebude u informovaného publika dobře přijato.
2: Strategie značky
Proč: Pro nepřímou propagaci produktu
Vhodné pro: fáze zavedení, růstu a zralosti životního cyklu produktového marketingu
Nikdo nevyužívá sílu své značky a nezabývá se produktovým marketingem tak jako Apple.
Vyberte si libovolné uvedení produktu společnosti Apple na trh; jsou mistrovským příkladem toho, jak vzbudit očekávání a touhu, aniž by se před velkým odhalením prozradilo příliš mnoho o produktu.
Pokud chcete další důkaz, podívejte se na stránku Apple na Instagramu, kde jen těžko najdete obrázky iPhonů, iMaců, iPadů atd.
Uvidíte, jak zákazníci používají produkty Apple, aby si doslova usnadnili a zpestřili život.
Společnost Apple skvěle prezentuje své produkty tak, že zákazník se stává „hrdinou“ příběhu:
Výsledek? Tato strategie vzbuzuje u spotřebitelů nadšení a zvědavost, zvyšuje poptávku a vytváří rozruch kolem jejich produktů.
3: Reklamní strategie
Proč: abyste kreativně upoutali pozornost zákazníků
Vhodné pro: Fázi růstu v životním cyklu produktového marketingu
Kampaň „Share a Coke“ společnosti Coca-Cola využívá reklamu k oslovení zákazníků ve fázi růstu jejich cesty:
V této kampani společnost Coca-Cola personalizovala svůj produkt tím, že nahradila své logo populárními jmény a frázemi.
Konečným cílem bylo motivovat zákazníky, aby našli a sdíleli Coca-Colu se svými blízkými. Tato inovativní strategie posílila zapojení značky a loajalitu stávajících i potenciálních zákazníků.
Značka využila reklamu jako nástroj pro oslovení zákazníků, kladla důraz na personalizaci a podporovala sdílení na sociálních sítích, díky čemuž se tato kampaň stala obrovským úspěchem.
Hlavní ponaučení: Pokud chcete jít stejnou cestou, použijte tyto tipy jako výchozí bod:
- Nebojte se experimentovat s kreativitou při vytváření příběhů pro své reklamy.
- Zaměřte se na bolavá místa, výhody, USP atd., které mají potenciál zasáhnout citlivou strunu u vaší cílové skupiny – právě zde se vyplatí obrovské množství shromážděných dat.
- Ponořte se do toho, proč a jak zákazníci používají váš produkt, aby vám pomohli jej strategicky lépe positionovat .
- Prohlédněte si recenze zákazníků, proveďte průzkumy, zapojte se do beta testování atd., abyste získali přehled o aktuálním smýšlení a potřebách svých zákazníků.
4: Strategie marketingové komunikace
Proč: Abychom sdělili jedinečné prodejní argumenty produktu
Vhodné pro: Zralou fázi životního cyklu produktového marketingu
Pokud jde o využití marketingové kampaně k oslovení zákazníků ve fázi zralosti produktu, není třeba hledat dál než Nike.
Značka vyniká v předávání jedinečných prodejních argumentů (USP) svých produktů tím, že ve svých marketingových sděleních využívá kulturní momenty a hnutí.
Kampaně společnosti Nike jsou aktuální a relevantní, ať už se jedná o oslavu Pride Month, hnutí Black Lives Matter, podporu sportovců během olympijských her nebo prosazování sociálních spravedlností:
Geniálnost této značky spočívá v tom, že klade důraz na emocionální a aspirační aspekty svých sportovních a fitness produktů. Přidání lidského rozměru k hmatatelnému produktu vyvolává u zákazníka pozitivní pocity.
Tento přístup pomáhá společnosti Nike udržet si pozici lídra na trhu a oslovit zákazníky, kteří hledají více než jen produkty – možná značku, která symbolizuje něco smysluplného.
5: Cenová strategie
Proč: Abyste si zákazníky získali již v rané fázi
Vhodné pro: Fáze zavedení, růstu a zralosti životního cyklu produktového marketingu
Společnost Dollar Shave Club ví, jak oslovit muže, kteří hledají cenově dostupné, praktické a vysoce kvalitní produkty pro péči o vzhled. Podívejte se na domovskou stránku jejího webu, která nabízí startovací sadu pro nové členy za klubovou cenu:
Hlavní ponaučení: Při začleňování ceny do vaší strategie produktového marketingu:
- Zaveďte stupňovitou cenovou strategii a model předplatného, abyste oslovili různé segmenty zákazníků a vytvořili stabilní zdroj příjmů.
- Propagujte cenové možnosti prostřednictvím digitální reklamy, obsahového marketingu a partnerství, abyste předvedli hodnotu, kterou váš produkt nabízí.
- Sledujte pravidelně klíčové ukazatele, jako je růst počtu předplatitelů, retence zákazníků a průměrný výnos na uživatele.
Práce na dosažení cílů produktového marketingu
Můžete mít naplánovanou tu nejlepší strategii produktového marketingu, ale pokud nejsou vaše cíle přesně definovány, váš tým se od samého začátku bude ubírat špatným směrem.
Zlepšete své schopnosti definovat marketingové cíle produktů pomocí těchto tří tipů:
Tip 1: Využijte rámec cílů S. M. A. R. T.
Vaše cíle v oblasti produktového marketingu by měly odpovídat rámci S. M. A. R. T. – měly by být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Tento rámec vám pomůže dále rozdělit vaše cíle na vyjednatelné a nevyjednatelné.
Pomocí plně přizpůsobitelné šablony ClickUp SMART Goals můžete definovat, sledovat a vizualizovat jasné cíle. Pomůže vám vytvořit cíle SMART, rozdělit je na menší úkoly a vizuálně sledovat pokrok v definovaném časovém rámci. Zobrazení Goal Effort View vám pomůže změřit úsilí potřebné pro každý cíl a zobrazení SMART Goal Worksheet View vám poskytne prostor pro brainstorming a ukládání všech vašich nápadů.
Tip 2: Používejte KPI ke sledování pokroku
Prokázání návratnosti investic do strategie produktového marketingu je největší překážkou – ale pouze v případě, že neměříte a nesledujete své KPI. Chcete-li posoudit přesnou hodnotu, kterou vaše strategie produktového marketingu přináší:
- Spolupracujte s týmy marketingu, prodeje a zákaznické podpory (CX), abyste získali data a analytické informace a zjistili souvislost mezi vaším produktovým marketingem a aktivitami v oblasti prodeje/marketingu/CX.
- Vyhodnoťte analytiku své produktové kampaně pomocí softwaru ClickUp pro marketingovou produktivitu. Vysoce přizpůsobitelné a vizuální panely ClickUp kontextualizují úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh:
- Identifikujte a sepište nejrelevantnější metriky , které je třeba sledovat, jako jsou náklady na získání zákazníka (CAC), celková hodnota zákazníka (CLTV), míra konverze, generování potenciálních zákazníků, návštěvnost webových stránek, míra otevření e-mailů a míra prokliku atd.
Tip 3: Podporujte řízení vztahů se zákazníky
Sběr zákaznických dat v reálném čase a zlepšování zákaznické zkušenosti je nejlepší způsob, jak překlenout propast mezi očekáváními zákazníků a vlastnostmi produktů.
Získáte tak také ucelený obraz o zájmech, preferencích a chování zákazníků, což vám umožní přizpůsobit své marketingové aktivity odpovídajícím způsobem. To vám výrazně pomůže dosáhnout vašich marketingových cílů.
Využijte tyto tipy ke sběru dat a optimalizaci zákaznické cesty:
- Zachyťte a analyzujte interakce zákazníků v různých kontaktních bodech – zákazníci dnes využívají k oslovení vaší značky všechny dostupné kanály.
- Přizpůsobte marketingové zprávy a nabídky na základě jedinečných preferencí zákazníků.
- Identifikujte příležitosti pro upsell a cross-sell v online i offline kanálech.
- Zvyšte spokojenost a loajalitu zákazníků pomocí pečlivě sestavených programů.
- Spolupracujte s týmy podpory a prodeje, abyste zákazníkům poskytli bezproblémový zážitek.
Vzhledem k tomu, že je třeba sledovat několik prvků, zdá se, že je to úkol pro ClickUp Goals:
Pomocí této funkce můžete:
- Přidejte úkoly z různých týmů do společného cíle
- Organizujte cíle pomocí snadno použitelných složek a sdílejte je s příslušnými zainteresovanými stranami.
- Vytvořte složky pro sledování sprintových cyklů, OKR, týdenních hodnotících karet zaměstnanců a dalších údajů.
- Stanovte si jasné cíle a vizualizujte pokrok v procentech.
Kam směřuje produktový marketing?
Budoucnost produktového marketingu se vyvíjí rychleji než kdykoli předtím, a to díky personalizaci, integraci umělé inteligence a marketingu založenému na hodnotách.
Všechny tyto trendy ovlivňují vaši strategii produktového marketingu hned několika způsoby:
- Marketingová vyspělost: Značky využívají personalizovaná data o zákaznících pomocí nástrojů umělé inteligence a nabízejí přizpůsobené nabídky, aby zvýšily spokojenost zákazníků. Netflix je příkladem značky, která tuto strategii produktového marketingu zvládla na jedničku.
- Na základě dat: Produktový marketing se stále více opírá o data, která se využívají k: Podpoře strategických rozhodnutí s důrazem na testování produktů a kulturu učení Integraci izolovaných týmů pomocí agilní spolupráce, odborných dovedností a pracovních postupů založených na umělé inteligenci Shromažďování praktických informací, jako jsou problémy zákazníků, jejich preference a další Podpoře inteligentní personalizace pomocí obsahu založeného na datech
- Podporujte strategická rozhodnutí pomocí testování produktů a kultury učení v popředí.
- Propojte izolované týmy pomocí agilní spolupráce, odborných dovedností a pracovních postupů založených na umělé inteligenci.
- Shromažďujte praktické informace, jako jsou problémy zákazníků, jejich preference a další.
- Podporujte inteligentní personalizaci pomocí obsahu založeného na datech
Objevte strategickou hodnotu produktového marketingu s ClickUp
Produktový marketing je nepřetržitý proces. Než si zákazníci produkt zakoupí, prochází několikrát fázemi vývoje a uvedení na trh.
Jako produktový marketér neustále balancujete mezi informacemi o produktech, údaji o kampaních, zpětnou vazbou od zákazníků, úkoly souvisejícími s podporou, plánovacími schůzkami a setkáními se zainteresovanými stranami. Vždy je toho více, než kolik můžete stihnout s časem a zdroji, které máte k dispozici.
Správné nástroje a přístup k informacím o produktovém marketingu však mohou situaci zlepšit. Využijte strategickou hodnotu produktového marketingu s produktovým marketingovým softwarem od ClickUp. Zaregistrujte se hned teď!
Často kladené otázky
1. Co je marketingová strategie produktu?
Strategie produktového marketingu je plánem pro pochopení:
- Jak produkt na trhu positionovat, propagovat a stanovit jeho cenu
- Kdo jsou vaši nejvěrnější zákazníci a jak je oslovit
- Jak integrovat vstupy z procesu produktového marketingu zpět do procesu vývoje produktu v rámci životního cyklu produktu
2. Jaká je role strategie produktového marketingu?
Hlavní úlohou strategie produktového marketingu je vytvořit marketingový plán na vysoké úrovni pro konkrétní produkt. Tento plán definuje, jak produkt splní cíle zákazníka, organizace a zainteresovaných stran v průběhu celého životního cyklu produktu.
Podporuje spolupráci různých týmů, jako jsou vývoj produktů, marketing, zákaznický servis a prodej, a pomáhá jim pochopit, jak lze produkt vylepšit, aby se zvýšila ziskovost a spokojenost zákazníků.