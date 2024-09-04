10 bezplatných šablon a příkladů marketingových plánů

Ať už jste marketingový profesionál nebo začínající podnikatel, přeměna nápadů na konkrétní úkoly, strategie a cíle je náročná. Právě v tomto ohledu vyniká marketingový plán jako perfektní průvodce pro nastínění marketingových iniciativ.
Plán vám pomůže vizualizovat a zmapovat vaše digitální marketingové plány, stanovit jasné cíle a udržet váš marketingový tým neustále v obraze.
Vytvoření plánu od nuly však může být obtížné a časově náročné, až do té míry, že to popírá jeho samotný účel – zefektivnění marketingových aktivit. Právě v tom vám pomohou šablony digitálních marketingových plánů !
Prohlédněte si náš výběr 10 nejlepších bezplatných šablon marketingových plánů pro rok 2024. Zjistěte vše o jejich jedinečných funkcích a o tom, jak je využít k posílení své marketingové strategie!⚡
Co je šablona marketingového plánu?
Marketingový plán představuje strategický a komplexní akční plán zaměřený na dosažení konkrétních marketingových cílů. Marketingové plány obvykle obsahují milníky, časové osy, zdroje a výstupy napříč různými odděleními a poskytují „živý“ přehled o probíhajících úkolech.
Šablona marketingového plánu je jako sada nástrojů připravená k okamžitému použití, která vám pomůže definovat a propojit vaše cíle s úkoly. Má uživatelsky přívětivé rozvržení a obsahuje podrobný plán pro dosažení marketingových cílů, jako je posílení vaší značky nebo přilákání více potenciálních zákazníků. Berte ji jako užitečného průvodce, který zajistí, že všichni budou při přípravě kampaně na stejné vlně.
Mezi hlavní výhody použití této šablony patří:
- Přehlednost: Šablona obsahuje jasně definované úkoly a cíle, které vám pomohou zefektivnit vaše marketingové aktivity.
- Efektivita: Hotový design vám pomůže pracovat rychleji s menším množstvím zdrojů.
- Konzistence: Můžete se řídit stejným organizovaným rozvržením šablony pro různé marketingové kampaně.
- Kontrola pokroku: Můžete systematicky měřit a sledovat pokrok a úspěch svého marketingového plánu.
Co dělá šablonu pro digitální marketing dobrou?
Praktická šablona marketingového plánu by měla:
- Získejte jasný a stručný přehled: Sekce věnované marketingové strategii, cílům a konkrétním krokům musí být jasně strukturované, aby je marketingový manažer mohl přizpůsobit.
- Flexibilita pro přizpůsobení: Dobrá šablona vyhovuje jedinečným potřebám každé marketingové kampaně a umožňuje přizpůsobení značky.
- Zahrňte milníky: Musí existovat jasný časový plán s možností přidávat milníky, abyste mohli sledovat, jak marketingové projekty postupují.
- Podporujte spolupráci: Šablona by měla usnadnit komunikaci mezi členy týmu a usnadnit řízení priorit.
- Buďte vizuálně atraktivní: Měli byste být schopni zahrnout vizuální prvky, které zvýší čitelnost a atraktivitu vašeho marketingového plánu.
10 bezplatných šablon a příkladů marketingových plánů
Procházení četných možností může být zdrcující a rozpočtová omezení mohou tuto výzvu ještě ztížit. Ale nebojte se! Přinášíme vám 10 fantastických šablon marketingových plánů od ClickUp, které jsou ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené marketéry. A víte co? Mají jednu bezkonkurenční výhodu – jsou zcela zdarma!
1. Šablona marketingového plánu ClickUp
Začněte svou ambiciózní cestu k vytvoření plánu pomocí šablony marketingového plánu ClickUp. Je ideální pro vytváření jednoduchých i složitých plánů pro mezifunkční týmy, kampaně a skupiny zákazníků! 🤩
Tato uživatelsky přívětivá šablona marketingového plánu vám umožní definovat vaše cíle v zobrazení Seznam cílů. Jakmile budete s cíli spokojeni, přidejte úkoly nezbytné k jejich dosažení a sledujte, jak se automaticky sledují v pruhu postupu šablony.
Šablona také nabízí zobrazení klíčových výsledků, které obsahuje seznam vašich definovaných cílů spolu s vlastními poli, která obsahují podrobnosti, jako je stav, pokrok a termín splnění každého úkolu.
Dále je k dispozici zobrazení Progress Board, které transformuje vaše klíčové výsledky do kanbanové tabule ve stylu karet. Karty jsou kategorizovány podle vlastních stavů, jako jsou Probíhá, Zrušeno, Dokončeno, Plánováno a Vyžaduje vstup. Filtrujte je podle klíčových výsledků a aktualizujte stavy pomocí intuitivního editoru drag-and-drop.
Nakonec zobrazení časové osy ilustruje trvání vašich marketingových cílů a klíčových výsledků. Proveďte úpravy kliknutím na tlačítko časového rámce a výběrem z možností jako den, týden a měsíc.
2. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Rozlučte se se stresem při vytváření své další marketingové strategie. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp slouží ke sledování úspěchu vašeho plánu prostřednictvím konkrétních OKR (cíle a klíčové výsledky). Pomáhá vám definovat vaše marketingové cíle, plánovat klíčové výsledky, spravovat rozpočet a mnoho dalšího. 🙌
Začněte s zobrazením seznamu OKR , abyste nastavili své marketingové cíle, zahrnuli důležité klíčové výsledky a automaticky sledovali průběh úkolů přidáním vlastního pole Průběh (automaticky).
V seznamu marketingových plánů najdete rozpis úkolů souvisejících s vašimi projekty. Zde můžete snadno sledovat svůj rozpočet, výdaje, kanály a jejich propojení s příslušnými OKR.
Šablonu si můžete přizpůsobit výběrem zobrazení tabule, které zobrazuje klíčové výsledky a úkoly projektu na tabuli Kanban. Sledujte průběh projektu pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno, Plánováno, Probíhá, Zrušeno a Dokončeno.
Pro další přizpůsobení vašeho marketingového plánu nabízí šablona různá vlastní pole, včetně:
- Pole štítků: Identifikujte OKR, rozlišujte mezi klíčovými výsledky a cíli a sledujte pokrok.
- Rozbalovací pole: Zahrňte podrobný seznam marketingových kanálů a uveďte, ve kterém čtvrtletí se projekt nebo OKR uskuteční.
- Pole pro finance: Zvýrazněte odhadovaný rozpočet pro každý jednotlivý projekt a sledujte související výdaje.
- Ruční pole pro sledování pokroku: Ručně sledujte a upravujte procentuální pokrok u cíle a jeho klíčových výsledků.
3. Šablona marketingového plánu ClickUp pro obsahový marketing
Založení online podnikání je téměř nemožné bez investic do content marketingu. S šablonou plánu content marketingu ClickUp je vytvoření a organizace komplexního plánu content marketingové strategie, který rozšíří vaši zákaznickou základnu, jednodušší než kdy dříve!
Použijte zobrazení obsahu, počáteční osnovu šablony, pro komplexní přehled vašeho obsahu ve formě úkolů. Položky jsou uspořádány podle měsíce zveřejnění a obsahují vlastní pole, která zjednodušují marketingový proces sledování přidělených osob, priority, typu obsahu, kanálů, data zveřejnění a dalších údajů.
V zobrazení stavové tabule jsou úkoly znázorněny jako karty a organizovány podle vlastních stavů, jako jsou Úkoly, Probíhá, Ke schválení, Zamítnuto a Dokončeno, což usnadňuje rychlou kontrolu schválení nebo dokončení. Kliknutím na kartu úkolu získáte přístup k podrobným informacím a můžete upravit stav obsahu jednoduchými akcemi přetažením.
Pro sledování harmonogramu tvorby obsahu použijte zobrazení kalendáře termínů publikování, které zvýrazňuje různé termíny publikování vašeho obsahu a barevně je rozlišuje podle typu (blogový příspěvek, video, článek, infografika nebo plakát). Toto zobrazení vám umožňuje sledovat neplánované a zpožděné úkoly na pravé straně obrazovky.
A konečně, zobrazení časové osy oddělení vám umožňuje prozkoumat časové osy obsahu seskupené podle příslušných oddělení (lidské zdroje, prodej a marketing a administrativa).
4. Šablona tabule ClickUp Roadmap
S šablonou ClickUp Roadmap Whiteboard je návrh plně přizpůsobitelného a vizuálně atraktivního plánu pro váš nový produkt nebo projekt hračkou. 🎂
Jako šablona Whiteboard slouží jako plně přizpůsobitelné plátno pro přidávání mediálních prvků, jako jsou tvary, text nebo poznámkové lístky, a jejich převádění na konkrétní úkoly. Kromě toho můžete pomocí spojovacích prvků – čar a šipek – vytvářet vztahy mezi úkoly nebo vytvářet myšlenkové mapy pro rozčlenění složitých myšlenek.
Šablona hladce integruje vizuální pomůcky, nástroje pro spolupráci a organizační funkce, aby všichni měli aktuální informace o průběhu projektu. Nástroj vám také pomůže vizualizovat průběh a cíle projektu.
Přidejte úkoly nebo dokumenty kliknutím na ikonu Úkol nebo Dokument a uspořádejte je podle svých představ. Poté můžete změnit stav projektu, přidat přiřazené osoby nebo propojit úkoly pomocí konektorů a nastavit tak závislosti.
Členové týmu se mohou navzájem zmiňovat na tabuli a urychlit tak práci. Navíc je k dispozici neomezený prostor, takže marketingové týmy mohou uchovávat všechny své myšlenkové mapy a návrhy na jednom místě a zlepšovat tak své pracovní postupy.
5. Šablona plánu ClickUp Kanban View
Pokud chcete vytvořit marketingové plány, které se budou vyvíjet v čase, tradiční plány vám pravděpodobně příliš nepomohou. Místo toho urychlete vývoj svých produktů pomocí šablony plánu ClickUp Kanban View! Tento plně přizpůsobitelný přehled vám umožňuje spravovat úkoly a cíle ve formě karet prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní typu drag-and-drop. 🌻
Mezi hlavní výhody této šablony marketingového plánu patří snazší komunikace mezi zúčastněnými stranami a lepší přehled o vývoji plánu a jeho pokroku. Navíc pomáhá zlepšit odpovědnost tím, že přiřazuje úkoly určeným členům týmu a upravuje časové harmonogramy podle podnětů zákazníků a dynamiky trhu.
Využijte plný potenciál šablony díky následujícím výhodám:
- Vlastní zobrazení: Pomocí zobrazení Časová osa můžete sledovat úkoly po termínu a neplánované úkoly, zatímco zobrazení Pracovní vytížení týmu vám ukáže množství práce přidělené každému členovi za určité období.
- Vlastní stavy: Označte úkoly stavy jako Urgentní, Vysoká, Nízká, Normální nebo Bez priority v zobrazení Priority Board, abyste zajistili plynulé sledování pokroku.
- Vlastní pole: Otevřete zobrazení seznamu plánů a přidejte vlastní pole, jako je přiřazená osoba, tým, priorita a termín, abyste mohli snadno vizualizovat pokrok.
6. Šablona produktového plánu ClickUp
Šablona produktového plánu ClickUp vám umožní vizualizovat každý krok procesu vývoje produktu, od generování nápadů až po uvedení finálního produktu na trh.
Je důležité si uvědomit, že každý vlastní pohled v této šabloně marketingového plánu na úrovni složky je jedinečný a pomůže vám v různých fázích vývoje produktu. Například můžete použít pohled Uvítání, abyste novým uživatelům pomohli seznámit se se všemi informacemi o produktu, nebo využít pohled Čtvrtletní plán k naplánování vývojového cyklu vašeho produktu.
V zobrazení čtvrtletního plánu použijte vlastní pole, jako jsou iniciativa, tým a stav vydání, k kategorizaci svého pracovního postupu. Kromě toho můžete přidat vlastní možnosti stavu, jako jsou „v pořádku“, „dokončeno“ a „vyžaduje pozornost“, abyste mohli spravovat vydání produktu.
Otevřete náhled formuláře žádosti o produkt a vytvořte vlastní formulář žádosti přetažením polí úkolů, jako jsou priorita, datum zahájení, termín splnění, příloha atd. Můžete také vložit plně přizpůsobitelná pole, která budou odpovídat vašemu konkrétnímu produktu, přidat přidělenou osobu a žadatele a změnit barvu motivu pro snadné sledování.
7. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp obsahuje všechny nezbytné prvky, které vám pomohou nastartovat kampaň a zajistit, že vaše digitální značka vynikne! Využijte ji k vytvoření perfektní marketingové strategie, koordinaci vašich aktivit a sledování pokroku.
Šablona Produktová kampaň poskytuje komplexní přehled o krocích a akcích potřebných v průběhu kampaně. Úkoly jsou pro snazší orientaci rozděleny podle fází kampaně. Každý úkol je definován pomocí vlastních polí, jako je přidělený tým, marketingový kanál, rozpočet a typ výstupu.
Zobrazení Social Media Tracker je seznam speciálně navržený pro úkoly ve fázi produkce. Nabízí jasný přehled úkolů týmu sociálních médií, které vyžadují výstupy. S každým výstupem jsou spojena vlastní pole, včetně platforem sociálních médií, typu obsahu, návrhů, finálního obsahu a schválení.
Zobrazení marketingové fáze nabízí vizuální přehled o vašem pokroku v každé fázi kampaně. Úkoly jsou znázorněny kartami na tabuli a lze je obohatit o vlastní pole pro podrobnější přehled.
Rozjeďte své marketingové podnikání s nejlepšími marketingovými nástroji pro nové firmy!
8. Šablona vizuálního plánu ClickUp
Šablona vizuálního plánu ClickUp je ideálním řešením pro centralizaci a dokumentaci konkrétních cílů kampaní a projektů, vytváření časového harmonogramu úkolů a předem stanovených milníků. 🏆
Začněte tím, že do určených polí této šablony Doc přidáte informace o své společnosti a projektu. Při posouvání dolů se dostanete k části Profil týmu, kde můžete vložit jména členů svého týmu spolu s jejich rolemi, odděleními a odpovědnostmi.
Dále se budete muset zaměřit na konkrétní části svého akčního plánu:
- Shrnutí projektu: Proč chcete, aby byl tento projekt úspěšný? O čem je tento projekt? Co vás k tomuto projektu vedlo?
- Cíle a milníky: Čeho chcete tímto projektem dosáhnout?
Jakmile si stanovíte cíle a milníky, použijte sekci Čtvrtletní plán k dohledu nad výkonem týmu. Zaznamenávejte úspěchy na čtvrtletní bázi a měňte barvy buněk, jakmile tým splní konkrétní cíl. Pro snazší sledování pokroku můžete také přiřadit každému oddělení jedinečné barvy.
9. Šablona jednoduchého plánu ClickUp
Představujeme šablonu ClickUp Simple Roadmap Doc, nástroj vhodný pro začátečníky, který vám umožní uspořádat úkoly do jednoduchých sekcí, vytvořit přehledný harmonogram a sledovat průběh projektu od začátku do konce.
Začněte svou cestu s jednoduchým plánem a v průběhu projektu využijte další možnosti přizpůsobení zobrazení.
Sledujte pokrok, úkoly a výsledky svého týmu v Ganttově zobrazení, které zobrazuje vaše úkoly rozložené v časové ose.
Pomocí zobrazení kalendáře můžete snadno sledovat své úkoly po termínu a neplánované úkoly, které můžete filtrovat podle přidělených osob, stavu, priority, značek a dalších kritérií. Nebo zjednodušte sledování pokroku pomocí zobrazení tabule, které vám umožňuje označit úkoly plně přizpůsobitelnými stavy, jako jsou Úkoly, Probíhá, Vyžaduje vstup a Testování.
Obohaťte svůj dokument o odkazy, obrázky, videa a další typy médií. Máte kontrolu nad tím, kdo může dokument upravovat, sdílet a prohlížet, aby byl váš plán konzistentní. Šablona zjednodušuje komunikaci v týmu pomocí značek a komentářů.
10. Šablona marketingového plánu projektu ClickUp
Vydejte se na cestu k úspěchu v oblasti vývoje projektů s šablonou marketingového plánu ClickUp! Bez ohledu na to, jak složitý je váš projekt, tato šablona marketingového plánu s mnoha funkcemi vám poskytne všechny nástroje potřebné k ovládnutí trhu. 🧰
Nabízí pět jedinečných a přizpůsobitelných zobrazení. Vyzkoušejte například zobrazení seznamu, abyste mohli organizovat všechny aspekty uvedení produktu na trh v přizpůsobitelném formátu seznamu. Zobrazení pracovní zátěže vám umožní posoudit dostupnost a kapacitu týmu a efektivněji přidělovat zdroje.
Pomocí zobrazení kalendáře můžete sledovat data vydání a termíny. Pro široký přehled o milnících a závislostech projektu použijte zobrazení Gantt. A konečně, zobrazení tabule poskytuje vizuální Kanban tabuli pro sledování pracovních postupů pomocí funkce drag-and-drop.
Každý pohled obsahuje předem připravená vlastní pole a vlastní stavy pro zadávání důležitých informací a sledování postupu úkolů. Šablona také obsahuje předem připravené čtvrtletní seznamy pro efektivní organizaci vašeho produktového plánu a základních informací o projektu.
Vyzkoušejte šablony digitálního marketingového plánu v ClickUp
Představte si budoucnost, ve které je plánování hračkou, spolupráce probíhá hladce a úspěch je samozřejmostí. S bezplatnými šablonami marketingových plánů od ClickUp je to všechno možné a ještě mnohem víc!
Vstupte do knihovny šablon ClickUp a využijte cenné zdroje, které posunou vaše marketingové aktivity na vyšší úroveň. Najdete zde šablony, které zvýší výkonnost a připraví půdu pro pozoruhodný růst! 🌱