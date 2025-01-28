10 softwarů pro správu digitálních značkových aktiv pro rok 2025

Dokážete přesně určit, díky čemu jsou vaše oblíbené značky okamžitě rozpoznatelné? Je to jejich výrazný logo, známá barevná kombinace nebo chytlavá melodie, která se vám neustále opakuje v hlavě?
To vše jsou aktiva značky: klíčové prvky, které utvářejí jedinečnou identitu a image značky.
Jejich správa však může připomínat bloudění v bludišti. Nejde jen o sledování četných aktiv, ale také o udržování konzistence značky napříč různými kanály, koordinaci různých týmů a zachování agility v rychle se měnícím světě tvorby a distribuce obsahu. Co kdyby existoval nástroj, který by tento labyrint proměnil v hladkou dálnici?
Zadejte software pro správu značkových aktiv. Představujeme seznam 10 nejlepších uchazečů s přehledem jejich klíčových funkcí, cen a výhod a nevýhod. Vyberte si ten správný nástroj, který zefektivní proces správy značkových aktiv a zvýší dopad vaší značky! ?
Co byste měli hledat v softwaru pro správu značkových aktiv?
Nejlepší platforma pro správu digitálních aktiv bude mít následující vlastnosti:
- Centrální úložiště: Jediné centralizované digitální úložiště, kde jsou uloženy všechny aktiva vaší značky pro snadný přístup.
- Správa verzí: Uchovávání záznamů o všech změnách provedených v daném obsahu, což vám v případě potřeby umožní vrátit se k dřívější verzi. Tím je zajištěno, že všichni používají schválený a aktuální obsah.
- Označování metadat: Přiřazení popisných a kontextově relevantních klíčových slov nebo „značek“ k digitálním aktivům usnadňuje jejich vyhledávání a organizaci.
- Oprávnění: Kontrola nad tím, kdo může prohlížet, stahovat, upravovat nebo sdílet aktiva
- Funkce pro spolupráci: Umožňuje diskuse, zpětnou vazbu a hladký schvalovací proces.
- Integrační možnosti: Propojení s jiným softwarem pro vytvoření plynulých pracovních postupů
- Přizpůsobení: Flexibilita pro přizpůsobení vašim jedinečným potřebám a materiálům značky
- Dashboard a reportování: Přehled o tom, zda jsou určitá aktiva nadměrně využívána nebo zneužívána.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design zkracující dobu potřebnou k osvojení
- Portál pro správu značky: Komplexní řešení pro správné pochopení využití značkových aktiv
10 nejlepších softwarů pro správu značky, které můžete použít
Jste připraveni vylepšit své nástroje pro budování značky? Zde je náš pečlivě vybraný seznam špičkového softwaru, který vám usnadní život, zajistí větší konzistenci vaší značky a prodlouží vaše přestávky na kávu! ☕
1. ClickUp
S ClickUp mohou marketingové týmy hladce nastavovat, spravovat a sledovat vše od konkrétních kampaní až po širší marketingové plány. Navíc nabízí robustní sadu funkcí, které vám pomohou zefektivnit správu značkových aktiv.
Můžete začít s jednou ze šablon pokynů pro značku ClickUp, abyste zjistili, co rezonuje s identitou vaší značky. Pomůže vám to vylepšit prvky, jako je design loga, typografie, barevné schéma a klíčová sdělení.
Nástroje pro kontrolu ClickUp vám umožňují centralizovat zpětnou vazbu a urychlit schvalovací proces, po kterém můžete naplánovat zavedení značkových aktiv do svého marketingového kalendáře. ClickUp Docs je vaše komplexní řešení pro vytváření, sdílení a ukládání dokumentů obsahujících pokyny pro značku.
Vlastní pole a stavy úkolů platformy jsou ideální pro správu úkolů souvisejících s aktivy značky. Můžete je filtrovat podle konkrétních položek, jako je typ aktiva nebo zamýšlené použití.
Pokud jde o přístup k určitým značkovým aktivům nebo jejich úpravy, funkce oprávnění a ochrany soukromí ClickUp vám poskytují plnou kontrolu nad tím, kdo má přístup k určitým projektům nebo úkolům nebo na nich může pracovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracující tabule vám pomohou brainstormovat a plánovat tvorbu a revize značkových aktiv s interními a externími zainteresovanými stranami.
- ClickUp Docs pro vytváření, sdílení a ukládání pokynů pro značku
- Vlastní pole a stavy pro správu úkolů a sledování životního cyklu aktiv
- Nástroje pro kontrolu, které centralizují zpětnou vazbu a urychlují schvalování značkových aktiv
- Oprávnění a soukromí pro správu přístupu ke konkrétním značkovým aktivům
- Přizpůsobitelné panely s reportováním a sledováním v reálném čase
- Přizpůsobitelné šablony newsletterů a tiskových zpráv, které vám ušetří čas a pomohou udržet jednotnou identitu značky.
- Mobilní aplikace pro správu různých značkových aktiv kdykoli a kdekoli
- Integrace s více než 1 000 dalšími aplikacemi
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení (včetně časové osy, tabule, chatu a pracovního vytížení)
Omezení ClickUp
- Náročnější osvojení díky široké škále funkcí
- Příležitostné dlouhé doby načítání na některých zařízeních
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a získejte cenový plán na míru.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Papirfly
Software pro správu digitálních aktiv Papirfly se vyznačuje schopností centralizovat a kategorizovat, což z něj činí vynikající pracovní prostor pro správu práv k použití, dat vypršení platnosti a různých verzí neomezeného počtu aktiv značky.
Nejde však pouze o organizaci aktiv. Papirfly využívá umělou inteligenci, aby uživatelům pomohl rychle vyhledat aktiva a jejich podpůrná metadata. Díky této funkci je vyhledání správného loga nebo videa hračkou. ?
Přidejte k tomu flexibilní kontrolu přístupu a získáte platformu, která je dokonale přizpůsobená vašim potřebám v oblasti správy aktiv.
Nejlepší funkce Papirfly
- Centralizace a kategorizace neomezeného množství aktiv
- Plná kontrola nad právy k použití aktiv, daty vypršení platnosti a verzemi
- Vyhledávání aktiv pomocí umělé inteligence
- Flexibilní kontrola přístupu
- Funkce drag-and-drop pro nahrávání mobilních aplikací
- Automaticky překládá metadata ze zdrojového textu do jiného jazyka.
- Verze aktiv v různých formátech a velikostech
Omezení Papirfly
- Reporting by mohl být podrobnější.
- Některé funkce nejsou uživatelsky přívětivé.
Ceny Papirfly
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Papirfly
- G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Filestage
Pokud potřebujete platformu pro správu značky, která vám zajistí jasný, rychlý a kolaborativní proces kontroly obsahu, s Filestage rozhodně neuděláte chybu. Nabízí centralizovaný prostor pro všechny soubory značky, zpětnou vazbu a schvalování, čímž výrazně zefektivňuje váš pracovní postup.
Filestage vyniká, pokud jde o zpracování mnoha typů obsahu – od návrhů a maket po články na blogu, příspěvky na sociálních médiích a dokonce i e-maily. ?
Kromě správy digitálních aktiv nabízí Filestage automatické sdílení souborů, připomenutí a aktualizace stavu. Potřebujete se podrobně seznámit s vývojem projektu? Funkce historie verzí zaznamenává každou verzi a každé kolo revize, takže se nikdy neztratí cenná zpětná vazba pro marketingová oddělení.
Nejlepší funkce Filestage
- Centralizovaný systém správy digitálních aktiv pro všechny formáty souborů, verze, komentáře a schválení
- Automatizovaný proces kontroly a schvalování, který šetří čas
- Schopnost zpracovávat různé typy obsahu, od návrhových souborů po e-maily
- Systém schvalování jedním kliknutím
- Historie verzí pro snadnou orientaci v změnách a zpětné vazbě
- Integrace s dalšími nástroji, jako jsou Asana a Slack, pro vyšší produktivitu.
- Silná kontrola nad sdílením souborů, komentáři a oprávněními ke stahování
Omezení Filestage
- Občasné dlouhé doby nahrávání
- Přesnost barev u větších obrázků je kvůli problémům s kompresí sporná.
Ceny Filestage
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální konzultaci.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. Uptempo (BrandMaker)
Uptempo, dříve známý jako BrandMaker, je skvost pro marketéry značek, kteří chtějí automatizovat své pracovní postupy. Nahrazuje časově náročnou ruční kontrolu nových nebo změněných prvků značky vlastními pracovními postupy a spouštěči událostí založenými na rolích.
Hlavní předností Uptempo jsou jeho výkonné funkce pro správu projektů, které marketingovým pracovníkům poskytují úplný přehled o jejich projektech. Tento přehled v kombinaci s integrovaným plánováním kapacit zdrojů zajišťuje, že úkoly jsou přidělovány v závislosti na pracovní kapacitě členů týmu. Už žádné přepracované designéry ani nečinné tvůrce obsahu – správa zdrojů je hračka, díky čemuž bude proces vývoje vašich značkových aktiv hladký. ⛵
Nejlepší funkce Uptempo (BrandMaker)
- Automatizované přizpůsobené pracovní postupy
- Efektivní správa projektů pro značkové aktiva
- Zobrazení pracovní zátěže týmu v reálném čase pro optimalizaci zdrojů
- Komplexní analýza výkonnosti komunikace
- Hladká integrace API s platformami jako Salesforce, Coupa a Adobe Workfront
- Zjednodušené procesy tvorby, kontroly a schvalování obsahu
- Přehledný dashboard pro okamžitý přehled o stavu projektu nebo kampaně a metrikách zapojení uživatelů.
Omezení Uptempo (BrandMaker)
- Nastavení vyžaduje čas kvůli naučovací křivce.
- Některé funkce by mohly být uživatelsky přívětivější.
Ceny Uptempo (BrandMaker)
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Uptempo (BrandMaker)
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
5. Bynder
Software pro správu značky Bynder je známý svou efektivitou při organizování a správě digitálních značkových aktiv. Díky intuitivní struktuře filtrů se hledání toho, co potřebujete, stává hladkým zážitkem.
Vynikající funkcí je Dynamic Asset Transformation (DAT) pro automatickou změnu velikosti aktiv – rozlučte se s ručními editačními nástroji. ?️
S Bynderem získáte kontrolu nad přístupovými a uživatelskými právy, čímž eliminujete riziko zveřejnění neschváleného obsahu. Tato platforma je také výjimečná tím, že umožňuje bezpečné sdílení obsahu, a to jak interně, tak externě, přičemž zachovává plnou kontrolu nad používáním aktiv.
Nejlepší funkce Bynderu
- Intuitivní struktura filtrů pro efektivní organizaci aktiv
- Kontrola nad přístupovými a uživatelskými právy
- Bezpečné sdílení obsahu s kontrolovaným používáním
- Dynamic Asset Transformation (DAT) pro automatickou změnu velikosti aktiv
- Webové pokyny pro značku podporující konzistentnost ve všech komunikačních kanálech vaší značky
- Konfigurovatelné pracovní postupy pro efektivní kontrolu a schvalování obsahu
- Analytický modul pro sledování efektivity pracovního postupu projektu
Omezení Bynderu
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za matoucí.
- Mohlo by být více možností přizpůsobení
Ceny Bynder
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bynder
- G2: 4,5/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
6. MarcomCentral
Představte si centralizované centrum, kde jsou všechna firemní aktiva uložena, označena a snadno dostupná – to je MarcomCentral.
MarcomCentral v podstatě činí správu značkových aktiv intuitivní, efektivní a dokonale sladěnou s vaší strategií budování značky. Jedná se o výkonný nástroj pro spolupráci, který umožňuje týmům upravovat značková aktiva inline a omezit tak vzájemnou komunikaci.
Třešničkou na dortu je však funkce knihovny zaměřené na značku, kde můžete obsah třídit podle témat a kampaní, abyste zachovali konzistenci značky. ?
Díky tomu budete mít vždy, když budete potřebovat aktiva pro konkrétní kampaň nebo téma, možnost je snadno najít v příslušné sbírce, aniž byste museli prohledávat všechna svá aktiva.
Nejlepší funkce MarcomCentral
- Funkce pro úpravy přímo v platformě pro plynulou spolupráci
- Správa knihoven zaměřených na značku pro lepší organizaci obsahu
- Integrace se Slackem pro udržení stabilního komunikačního kanálu
- Schvalování na základě oprávnění pro kontrolovanou distribuci propagačních materiálů
- Datově podložené informace pro informovaná marketingová rozhodnutí a strategie
- Přímé propojení s poskytovateli tiskových služeb pro přizpůsobení a dodání na vyžádání
Omezení MarcomCentral
- Nedostatek možností přizpůsobení
- Využívá programové řešení, které vyžaduje školení správců.
Ceny MarcomCentral
- Centralizace: od cca 2 000 USD/měsíc
- Přizpůsobení a distribuce: od cca 3 750 USD/měsíc
- Pokročilá distribuce a plnění: od přibližně 5 000 USD/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze MarcomCentral
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
7. Filecamp
Filecamp posune správu vašich digitálních souborů na zcela novou úroveň. Jeho funkce podrobného přístupu zajišťuje, že klienti a partneři mají přístup pouze k těm souborům a složkám, ke kterým jste jim udělili oprávnění.
Umožňuje vám také přizpůsobit složky jedinečnými motivy, které odpovídají jejich obsahu. Najednou se navigace v digitálních aktivech promění ve vizuálně lákavou cestu. ?
Hledání aktiv je snadné díky funkcím Filecamp pro klíčová slova a automatické značkování, které automaticky analyzují a označují vaše obrázky.
Nejlepší funkce Filecamp
- Vylepšené zabezpečení s podrobným přístupem k souborům a složkám
- Vlastní miniatury pro vizuální podněty
- Odkazy na žádosti o soubory pro snadné a bezpečné přijímání souborů
- Opatření na ochranu dat se servery umístěnými v zabezpečených datových centrech a šifrovaným přenosem souborů
- Sbírky souborů z více složek
- Automatická analýza a označování obrázků pro lepší vyhledávání
- Kontrola verzí pro zajištění konzistence
Omezení Filecampu
- Uživatelské rozhraní potřebuje vylepšit.
- Správa souborů postrádá funkci drag-and-drop.
Ceny Filecamp
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilé: 59 $/měsíc
- Profesionální: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Filecamp
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
8. Brandfolder
Brandfolder nabízí možnost vestavěné úpravy videa, kterou podobné platformy běžně nenabízejí. Tato funkce vám umožňuje přidávat vodoznaky, stříhat a překódovat videa přímo v softwaru.
Funkce nahrávání pro hosty umožňuje i externím spolupracovníkům plynule pracovat se soubory, což přináší další úroveň pohodlí.
Brandfolder vyniká také svou sadou hromadných akcí, jako je označování, přesouvání a změna velikosti více souborů současně. Hromadné nahrávání je díky funkci drag-and-drop snadné a díky široké podpoře více formátů souborů vyniká tento nástroj jako komplexní řešení pro správu značkových aktiv.
Nejlepší funkce Brandfolderu
- Integrovaná editace videa
- Nahrávání hostů pro plynulou externí spolupráci
- Hromadné akce pro efektivní správu souborů
- Funkce drag-and-drop
- Rozsáhlá podpora více formátů souborů pro maximální kompatibilitu
- Možnost vložení vám umožňuje vkládat aktiva přímo do webových stránek.
- Sleduje různé verze aktiv
Omezení Brandfolderu
- Několik uživatelů nahlásilo potíže s vyhledáváním položek.
- Omezené možnosti integrace
Ceny Brandfolderu
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brandfolder
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
9. MerlinOne
Revoluční technologie NOMAD™ (NO MetAData) od společnosti MerlinOne umožňuje uživatelům provádět čistě vizuální vyhledávání nezávislé na metadatech.
Řekněme, že chcete najít obrázek s „červeným autem vedle palmy“. ?
Tradičně byste museli doufat, že někdo obrázek označil přesně těmito slovy. Díky umělé inteligenci však systém rozumí vizuálním pojmům jako „červené auto“ a „palma“ a dokáže vyhledat relevantní obrázky nebo videa, i když k nim není připojen žádný popisný text ani tagy.
MerlinAI IMPACT je intuitivní funkce, která slouží jako virtuální fotografický režisér. Využívá algoritmy hlubokého učení k analýze technické a estetické kvality vašich fotografií a pomáhá vám identifikovat a vybrat nejzajímavější obrázky pro váš projekt.
Nejlepší funkce MerlinOne
- Vizuální vyhledávání nezávislé na metadatech s NOMAD™
- MerlinAI Visual Similarity pro identifikaci podobných obrázků
- MerlinAI IMPACT pro doporučení obrázků na základě dat
- Pohodlný přístup ke schváleným aktivům pro marketingové a kreativní týmy
- Funkce automatického označování a rozpoznávání obličejů pro lepší vyhledávání aktiv
- Komplexní funkce pro vytváření vlastních reportů
Omezení MerlinOne
- Příležitostné pomalé nahrávání
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny MerlinOne
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MerlinOne
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
10. Seismic (Percolate)
Co kdyby vám aktiva vaší značky pomohla uzavřít prodej? Seismic (do roku 2019 známý jako Percolate) tuto myšlenku uvádí do života díky své výkonné technologii pro podporu prodeje.
Jádrem nabídky společnosti Seismic je LiveDocs, dynamický nástroj pro automatizaci obsahu, který vám umožňuje personalizovat a aktualizovat obsah ve velkém měřítku, takže vaše marketingové materiály jsou vždy přizpůsobené a aktuální.
Platforma Seismic zahrnuje inteligentní vyhledávání v aplikaci, které využívá pokročilé technologie strojového učení nebo umělé inteligence k poskytování vysoce relevantních výsledků vyhledávání. Nabízí také doporučení založená na konkrétních kontextech, jako je typ zákazníka, fáze prodejního cyklu nebo konkrétní prodávaný produkt či služba.
Nejlepší funkce Seismic (Percolate)
- LiveDocs pro automatizaci dynamického obsahu
- Inteligentní vyhledávání v aplikaci pro snadné vyhledávání obsahu
- Kontextová doporučení pro zefektivnění prodejního procesu
- Zjednodušené pracovní postupy pro rychlejší schvalování obsahu
- Pokročilá automatizace pro zrychlení obchodních cyklů
- Integrace s 40 platformami pro maximální efektivitu
Omezení Seismic (Percolate)
- Někteří uživatelé potřebují více možností pro organizaci aktiv.
- Implementace může být obtížná
Ceny Seismic (Percolate)
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Seismic (Percolate)
- G2: 3,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Využijte nástroje pro správu značkových aktiv od ClickUp.
Nástroje pro správu digitálních aktiv se vyvíjejí s příchodem nových hráčů na trh a vylepšováním stávajících možností. Díky tomu, že jsou firmy informovány o nejnovějších trendech a inovacích, mohou vyniknout ve správě značkových aktiv a udržet si konkurenční výhodu.
Ať už řídíte kreativní proces pro start-up nebo velkou společnost, univerzální platforma ClickUp zvládne všechny marketingové zdroje vaší organizace!