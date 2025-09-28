10 nejlepších nástrojů pro korektury, které zefektivní revize v roce 2025

Zkusili jste někdy získat zpětnou vazbu od pěti různých lidí k jednomu návrhovému souboru? Chaos. Protichůdné komentáře, ztracené vlákna a nekonečné dohadování mohou narušit váš tvůrčí tok.
Výzkumy ukazují, že 83 % znalostních pracovníků stále spoléhá na e-mail a chat pro týmovou komunikaci a téměř 60 % jejich pracovního dne zabere přepínání mezi nástroji nebo hledání informací. Není divu, že zpětná vazba připadá jako práce na plný úvazek.
Výsledek? Přehlédnuté komentáře, záměny verzí a zpožděné nebo zředěné odevzdání.
Potřebujete nástroj pro korektury, který shromažďuje zpětnou vazbu, organizuje požadavky na revize a uchovává vše na jednom místě. V tomto článku jsme shromáždili 10 nejlepších nástrojů pro korektury, které vám pomohou eliminovat rušivé vlivy a dokončit projekty rychleji.
Přehled 10 nejlepších nástrojů pro korektury
Zde jsou uvedeny příklady použití, funkce a ceny jednotlivých korekturních softwarů:
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Pro týmy všech velikostí (jednotlivci, malé podniky, střední firmy a velké podniky)
|Spolupracovní dokumenty s mechanismy zpětné vazby a poznámkami, integrovaným chatem, správou úkolů a návrhy korektur založenými na umělé inteligenci.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Marker. io
|Velké softwarové společnosti
|Vizuální značky a snímky obrazovky, přímé hlášení chyb z živých webových stránek, doručování zpětné vazby ve formě vláken
|Žádný bezplatný tarif; k dispozici jsou tři placené tarify s možností přizpůsobení pro podniky.
|GoVisually
|Střední a velké kreativní agentury
|Sledování schvalování v reálném čase, rozsáhlá kontrola verzí a nástroje pro porovnání před a po.
|Žádný bezplatný tarif; k dispozici jsou tři placené tarify s možností přizpůsobení pro podniky.
|PageProof
|Malé a střední kreativní agentury a nezávislí designéři
|Rozhodovací prahy, posuvník pro porovnání, desky pro separaci barev
|Žádný bezplatný tarif; k dispozici jsou tři placené tarify s možností přizpůsobení pro podniky.
|Filestage
|Marketingové agentury, které zpracovávají více projektů s vysokými sázkami
|Automatizace procesu revize, živý přenos korekturních úkolů, pokročilé filtry a příkazy a sledování výkonu a využití.
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiové tarify s dalšími funkcemi; možnost přizpůsobení pro podniky.
|ProofHub
|Vzdálené a hybridní designérské týmy
|Vytváření více verzí, vláknové komentáře, poznámky a zvýraznění
|Dva plány s paušální cenou; není k dispozici přizpůsobení
|Ziflow
|Velké marketingové společnosti a podniky
|Směrování a automatizace, vícefaktorové ověřování a návrhy revizí založené na umělé inteligenci
|K dispozici je bezplatný tarif; týmové tarify s dalšími funkcemi; možnost přizpůsobení pro podniky.
|Wrike
|Malé marketingové agentury a nezávislí pracovníci
|Předdefinované panely pro přidělování zdrojů, automatizaci aktualizací e-mailů a šablony pro korektury.
|K dispozici je bezplatný tarif; tarify Pro s dalšími funkcemi; možnost přizpůsobení pro podniky.
|Ashore
|Malé a střední kreativní agentury
|Správa verzí, propojení kontextu, vícejazyčná podpora (angličtina a španělština) a pluginy Adobe.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify s dalšími funkcemi
|ReviewStudio
|Podniky a akademici
|Lepicí poznámky, zvýrazňovač, pero pro ruční psaní, kontrola živých webových stránek a e-mailových kampaní a kontrola PDF souborů.
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiové tarify s dalšími funkcemi; možnost přizpůsobení pro podniky.
Co byste měli hledat v nástroji pro korektury?
Online nástroje pro korektury mohou urychlit revize, posílit spolupráci a udržet projekty v pohybu. Abyste však dosáhli těchto výsledků, musí vámi vybraný nástroj splňovat několik základních požadavků, jako například:
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje recenzentům komentovat, označovat a navrhovat úpravy živě – už žádné zdlouhavé e-mailové konverzace.
- Správa verzí: Automaticky sleduje verze souborů, takže nikdy neztratíte přehled o pokroku nebo úpravách.
- Nástroje pro označování: Nabízejí zvýraznění textu a volné kreslení, umožňují připínat komentáře přímo na soubory s návrhy, soubory PDF a videa a zvýrazňují gramatické a pravopisné chyby.
- Schvalovací pracovní postupy: Umožňují přiřadit zúčastněné strany, nastavit termíny revizí a sledovat stav schvalování v rámci pracovního postupu tvorby obsahu.
- Oznámení a připomenutí: Posílá automatické aktualizace, když je někdo označen, přidán nový komentář nebo se blíží termín.
- Podpora více formátů: Podporuje více typů souborů, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a dokonce i webový obsah.
- Integrace: Propojení s Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva a nástroji pro komunikaci a správu projektů.
- Auditní stopy: Zaznamenávají všechny komentáře, akce a schválení pro účely dodržování předpisů a vedení záznamů.
- Mobilní přístup: Umožňuje členům týmu kontrolovat a schvalovat soubory ze svých telefonů nebo tabletů.
- Zabezpečení a oprávnění: Umožňuje vám kontrolovat, kdo může prohlížet, komentovat a schvalovat jednotlivé soubory.
10 nejlepších nástrojů pro korektury
Nyní, když víte, jak by měl vypadat ideální nástroj pro korektury, přinášíme vám seznam nástrojů, které tyto požadavky splňují. Budeme hovořit o jejich funkcích, nevýhodách, cenách a hodnoceních produktů, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj pro hodnocení a optimalizaci vašich kreativních projektů.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a recenzí na jedné platformě)
Rozptýlená zpětná vazba je při korekturách projektů velkým problémem. Jedna osoba přidává komentáře do dokumentu Google Doc, jiná posílá návrhy e-mailem a další se přidávají přes Slack.
Než se nadějete, budete žonglovat s několika záložkami, kopírovat a vkládat komentáře a přemýšlet, co je třeba změnit a kdo se o to postará.
Vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Zefektivňuje komplexní správu projektů, včetně procesu korektur. Využijte její funkce pro anotace souborů, integrovanou správu úkolů, sledování verzí, plynulou spolupráci týmu, podporu více formátů (obrázky, PDF, videa a živé dokumenty) a další. Její vestavěná funkce korektur pracuje přímo v rámci úkolů a dokumentů, takže není třeba používat externí nástroje pro kontrolu.
Udržujte zpětnou vazbu přehlednou a projekty v pohybu s ClickUp Docs . Namísto hledání roztroušených vstupů v souborech a chatech jsou všechny komentáře, revize a úkoly na jednom místě – snadno se kontrolují, zpracovávají a sledují.
Můžete spolupracovat v reálném čase, přidávat komentáře přímo do textu a označovat kolegy přímo v místech, kde jsou změny potřeba. Dokumenty slouží také jako průvodce korekturami: uspořádejte je do složek pro sdílenou znalostní bázi, standardizujte kroky revize a udržujte konzistenci napříč projekty. Díky historii verzí, sledování aktivit a kontrole přístupu zůstává váš tým sladěný a zodpovědný.
Zpětná vazba se stane použitelnou, místo aby zmizela v chatových vláknech. S ClickUp Chat zůstává váš tým během revizí v reálném čase ve spojení. Zmiňujte kolegy, klást otázky a poskytujte zpětnou vazbu přímo tam, kde se práce odehrává. Integrovaní agenti AI vám okamžitě poskytnou kontext a shrnutí – není třeba přeskakovat mezi nástroji.
Když nastane čas tuto zpětnou vazbu uvést do praxe, ClickUp Tasks uzavře celý proces. Proměňte jakýkoli komentář v sledovatelný úkol, aniž byste opustili dokument, nebo propojte zprávy přímo s úkoly, aby kontext, vlastnictví a termíny zůstaly v souladu.
Potřebujete designéra, který aktualizuje obrázek, nebo copywritera, který přepíše část textu? Zvýrazněte text, vytvořte úkol a ihned jej přiřaďte. Můžete přiřadit správné členy týmu, přidat značky priority a vlastní atributy a vložit kontrolní seznamy a dílčí úkoly, abyste zachovali přesnost korektury.
Můžete použít ClickUp Clips a vložit zaznamenanou zpětnou vazbu, abyste svému týmu poskytli více kontextu. ClickUp Clips také podporuje nahrávání obrazovky s poznámkami, což usnadňuje poskytování podrobných pokynů pro korektury.
ClickUp Brain navíc posouvá korektury nad rámec pouhých komentářů. Umí shromáždit roztroušenou zpětnou vazbu do přehledného seznamu revizí, ukázat, které poznámky ještě vyžadují pozornost, zachytit překlepy a přeměnit poznámky na úkoly, aby se práce skutečně dokončila.
A s ClickUp Brain MAX bude korektura ještě hladší. Můžete diktovat změny živě pomocí funkce Talk to Text , která umožňuje AI vyčistit a automaticky upravit text, jak mluvíte. Není třeba se zastavovat kvůli psaní – vaše myšlenky se přímo promění v praktické aktualizace. Ideální pro kreativní revize, kde záleží na nuancích a čas je omezený.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte je s Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (prostřednictvím nativního rozšíření), Figma a dalšími nástroji a získejte centralizovaný systém pro korektury projektů.
- Sledujte verze projektů v nástroji pro sledování aktivit, abyste zajistili odpovědnost.
- Naplánujte časový harmonogram projektu pomocí Ganttových diagramů, abyste dodrželi termíny.
- Sledujte závislosti úkolů pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Naplánujte korekturní úkoly se správným kontextem v kalendáři ClickUp.
- Použijte ClickUp AI Notetaker k automatickému přepisu diskusí a anotování zpětné vazby s přesným rozpoznáváním mluvčího.
- Korektury přímo v úkolech pomocí nástrojů pro označování obrázků, souborů PDF a videí
- Souhrny korektur s podporou umělé inteligence pro rychlou identifikaci nevyřešených připomínek
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být zpočátku trochu ohromeni rozsáhlými funkcemi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, říká:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování názorů zaměstnanců na to, jak jim vaše zpětná vazba pomáhá zlepšovat se a co můžete dělat lépe. Tím zvýšíte produktivitu a spokojenost zaměstnanců a dále zlepšíte svůj systém revizí.
2. Marker. io (Nejlepší pro rychlé hlášení chyb přímo z živých webových stránek, které je přátelské k vývojářům. )
36 % vývojářů uvádí, že jim trvá příliš dlouho najít všechny potřebné podrobnosti k opravě chyb a nedostatků. K tomu dochází, když je vaše zpětná vazba roztříštěna na různých platformách. Marker. io tento problém řeší tím, že umožňuje týmům hlásit chyby přímo z jakékoli webové stránky, včetně screenshotů, metadat, poznámek a protokolů konzole.
Konzole automaticky zaznamenává chyby na straně klienta, aby je váš tým mohl rychle opravit. Je to obzvláště užitečné pro korektury prvků UI/UX webových stránek před spuštěním, protože zajišťuje, že všechny vizuální a funkční chyby jsou uvedeny do kontextu.
Můžete dokonce ovládat widget pro vytváření zpráv pomocí JavaScript SDK a předávat vlastní metadata přizpůsobená vašim uživatelům a technickému prostředí.
Nejlepší funkce Marker.io
- Využijte vizuální značky a vysoce věrné snímky obrazovky pro přesnější správu zpětné vazby.
- Vraťte se zpět a sledujte akce klientů a podle toho zasílejte zpětnou vazbu.
- Automaticky vyhodnocujte problémy s prohlížečem, operačním systémem, webovou stránkou a velikostí obrazovky.
- Udržujte komunikaci s klienty kontextovou a organizovanou pomocí komunikace ve stylu vlákna pro každý problém.
- Ukažte svým klientům a externím vývojářům dříve nahlášené problémy pomocí portálu pro hosty.
- Nahrávejte krátké komentované snímky obrazovky pro jasnější zpětnou vazbu při korekturách
- Integruje se přímo s nástroji jako Jira, Trello, Asana, ClickUp a GitHub, takže zpětná vazba k korekturám se okamžitě stává sledovanou úlohou.
Omezení Marker.io
- Při integraci s jinými nástroji můžete narazit na některé závažné problémy.
- Platforma má strmou křivku učení, zejména při konfiguraci nastavení widgetů a metadat.
Ceny Marker.io
- Starter: 59 $/měsíc
- Tým: 199 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Marker.io
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 50 recenzí)
👀 Věděli jste, že... 86 % zaměstnanců považuje nedostatek spolupráce za hlavní důvod neúspěchů na pracovišti. Díky zasílání zpětné vazby k korekturám přímo do vašeho systému pro správu úkolů pomáhá Marker.io tomuto problému předcházet.
3. GoVisually (nejlepší pro kreativní agentury, které potřebují zefektivnit vizuální zpětnou vazbu a korektury videí)
Pokud provozujete kreativní agenturu, jistě víte, jak obtížné je získat jasnou a včasnou zpětnou vazbu od klientů. Mezi četnými následnými schůzkami a vágními komentáři typu „nelíbí se mi to“ se vaše projekty zpožďují a narušují celý váš harmonogram.
GoVisually dělá přesně to, co naznačuje jeho název, a nabízí vám plnohodnotný nástroj pro vizuální korektury. Můžete porovnávat své kreativní výstupy vedle sebe, označovat přesné oblasti, které je třeba vylepšit, a udržovat zainteresované strany v obraze pomocí komentářů. Podporuje také neomezený počet recenzentů bez dalších nákladů a sledování verzí v reálném čase, což agenturám pomáhá spravovat více zainteresovaných stran bez zvýšení režijních nákladů.
Můžete dokonce provádět kontroly pomocí nástroje pro zajištění souladu s předpisy založeného na umělé inteligenci a označovat změny přímo ve video projektech.
Nejlepší funkce GoVisually
- Zjednodušte schvalovací proces pomocí přehledných nástrojů pro rozhodování a automatických oznámení.
- Zapojte správné zúčastněné strany pomocí @zmínek.
- Díky sledování v reálném čase okamžitě uvidíte, které soubory jsou schválené, finální a které vyžadují změny.
- Komentujte přímo jakoukoli část svého návrhu, videa nebo dokumentu pomocí vizuální zpětné vazby, abyste upozornili na urgentní korektury.
- Využijte rozsáhlou kontrolu verzí dokumentů k provádění více revizí, porovnávání změn a návratu k předchozím verzím.
- Vizualizujte změny a pokrok pomocí intuitivního nástroje pro porovnání před a po.
- Značky s časovým razítkem pro přesnou zpětnou vazbu k video obsahu
Omezení GoVisually
- Přísná omezení projektů v cenovém plánu jsou překážkou pro týmy, které zpracovávají více velkých projektů.
- Rychlost nahrávání souborů PDF je pomalá.
Ceny GoVisually
- Lite: 20 $/uživatel za měsíc
- Pro: 40 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoVisually
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 115 recenzí)
🧠 Zajímavost: Chyba v kódu NASA způsobila explozi kosmické lodi Mariner 1, což byla chyba, která stála 18,5 milionu dolarů! Často se o ní hovoří jako o „nejdražší pomlčce v historii“.
4. PageProof (nejlepší pro podnikové týmy, které potřebují pokročilé pracovní postupy pro korektury a víceúrovňové schvalování)
Zatímco mnoho nástrojů pro korektury nabízí korektury dokumentů a obrázků, jen málo z nich vám umožňuje kontrolovat živé webové stránky a přidávat poznámky v reálném čase. PageProof je jedním z takových nástrojů.
Od obrázků, brožur a obalů až po sociální média, živé webové stránky a e-mailové kopie – na jedné platformě můžete korigovat všechny své kreativní materiály, poskytovat přesnou zpětnou vazbu a sledovat změny verzí.
Funkce inteligentního porovnání automaticky vypočítává rozdíly mezi verzemi. Pro zajištění konzistence můžete přidat kontrolní seznamy a standardy pro proces korektury. Zaměření na podniky zahrnuje vícefaktorové ověřování, šifrování a bezpečné auditní stopy, což je ideální pro odvětví s vysokými požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce PageProof
- Nastavte rozhodovací práh, abyste určili počet rozhodnutí potřebných k tomu, aby korektura postoupila do další fáze, a minimalizovali tak zpoždění.
- Zkontrolujte historii verzí a získejte přístup k komplexnímu auditu rozhodnutí a akcí.
- Pomocí desek pro separaci barev můžete posoudit pokrytí inkoustem a rozložení barev.
- Pomocí inteligentního porovnání a posuvníku můžete automaticky vypočítat rozdíly a zobrazit vizuální změny vedle sebe.
- Nastavte si automatické připomenutí, abyste udrželi projekty na správné cestě a dodrželi termíny.
- Podporuje živé korektury webových stránek s poznámkami pro vizuální i funkční kontroly
Omezení PageProof
- Funkce automatizace nejsou dostatečně robustní při zpracování více projektů.
- Funkci inteligentního porovnání nelze použít u souborů s různými rozměry.
Ceny PageProof
- Tým: 249 $/uživatel za měsíc za tým
- Team Plus: 399 $/uživatel za měsíc za tým
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze PageProof
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PageProof?
Líbí se mi, že můj tým může snadno označovat korektury pro editora/designéra a porovnávat předchozí korektury vedle sebe. Líbí se mi, že mohu sledovat více cest a mít přehled o tom, kde se všechny nacházejí v procesu.
Líbí se mi, že můj tým může snadno označovat korektury pro editora/designéra a porovnávat předchozí korektury vedle sebe. Líbí se mi, že mohu sledovat více cest a mít přehled o tom, kde se všechny nacházejí v procesu.
📮 ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
5. Filestage (nejlepší pro marketingové agentury, které zpracovávají více projektů s vysokými sázkami)
Váš tým si možná myslí, že projekt před schválením důkladně zkontroloval, ale některé detaily týkající se souladu s předpisy mohou zůstat nepovšimnuty. Například pokud někdo nenahradí zastaralé prohlášení o vyloučení odpovědnosti, může to zničit celý váš projekt, způsobit klientovi problémy s dodržováním předpisů a ohrozit vaši reputaci.
Filestage vyniká integrovanými asistenty AI, kteří okamžitě označují obsah, který není v souladu s vašimi pokyny pro značku a předpisy v oboru, čímž se zkracuje doba kontroly a snižuje počet nákladných chyb. Podporuje všechny hlavní typy souborů a zajišťuje centralizaci a sledovatelnost zpětné vazby.
Díky inteligentním poznámkám, automatizovaným pracovním postupům a hluboké integraci tento software pro správu verzí dokumentů zjednodušuje i ty nejsložitější schvalovací řetězce.
Nejlepší funkce Filestage
- Pomocí automatizace můžete měnit stav recenzí a přesouvat soubory z jedné skupiny do druhé.
- Přidejte automatizace do šablon projektů, abyste snížili manuální práci při vytváření nových projektů.
- Získejte živý přehled o všem, co se děje ve všech vašich projektech.
- Snadné vyhledávání předchozích projektů pomocí pokročilých filtrů a příkazů
- Sledujte změny, využití a výkonnost a optimalizujte tak proces revize.
- Skenování shody s AI pro dodržování značkových a právních pokynů
Omezení Filestage
- Uživatelské rozhraní není vhodné pro začátečníky a může vyžadovat zaškolení nových uživatelů korektur.
- Tento online korekční software má přísná datová omezení, což komplikuje revizi videí.
Ceny Filestage
- Navždy zdarma
- Základní: 129 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 369 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (více než 100 recenzí)
6. ProofHub (nejlepší pro týmy, které chtějí integrovanou kontrolu v rámci robustního nástroje pro správu projektů)
Neefektivní komunikace je faktorem, který přispívá k neúspěchu 56 % projektů. Tento problém lze vyřešit pomocí spolehlivého softwaru pro kontrolu projektů, ale většina z nich může být pro malé designové agentury finančně nedostupná.
ProofHub nabízí komplexní sadu užitečných funkcí korekturního softwaru za dostupnou paušální cenu. Můžete diskutovat o projektech s kolegy, poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím vláknových chatů a prohlížet si časové osy pomocí Ganttových diagramů.
Nabízí také poměrně podrobné zprávy a integruje se s nástroji jako Slack, Google Workspace a Dropbox. Navíc jeho korektury pokrývají dokumenty, obrázky a soubory PDF, s nástroji pro značkování a vláknovými komentáři pro recenze bohaté na kontext.
Nejlepší funkce ProofHub
- Vytvořte více verzí stejného dokumentu, které můžete sdílet s konkrétními týmy, a sledujte historii verzí.
- Sdílejte kontextovou zpětnou vazbu prostřednictvím vláknových komentářů.
- Pozvěte externí spolupracovníky, aby se podíleli na korekturách vašeho projektu.
- Přidávejte poznámky, zvýrazňujte a přidávejte komentáře přímo do souborů a implementujte schvalování jedním kliknutím, abyste ušetřili čas.
Omezení ProofHub
- E-mailová oznámení ne vždy dorazí včas
- Funkce opakujících se úkolů nejsou dostatečně pokročilé pro korektury složitých projektů.
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Maximální kontrola: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub?
Bez ohledu na velikost úkolu nebo složitost projektu mi ProofHub poskytuje nástroje, které potřebuji k udržení přehledu, stanovení priorit a sledování důležitých kroků v mé marketingové kampani. Pomáhá mému týmu držet se plánu a dosahovat více, než jsme si kdy dokázali představit. Je intuitivní a vyžaduje minimální zaškolení, takže ho může používat každý člen mého týmu.
Bez ohledu na velikost úkolu nebo složitost projektu mi ProofHub poskytuje nástroje, které potřebuji k udržení přehledu, stanovení priorit a sledování důležitých kroků v mé marketingové kampani. Pomáhá mému týmu držet se plánu a dosahovat více, než jsme si kdy dokázali představit. Je intuitivní a vyžaduje minimální zaškolení, takže ho může používat každý člen mého týmu.
7. Ziflow (nejlepší pro rychle se pohybující marketingové týmy, které potřebují pokročilou automatizaci revizí).
Dostáváte nesprávnou zpětnou vazbu kvůli velkému tlaku na sebe navazujících projektů a krátkých termínů? Ziflow je určen pro rychle se rozvíjející marketingové a obsahové týmy, aby jim pomohl škálovat výstupy bez kompromisů v kvalitě obsahu.
Zajišťuje, že správné oči uvidí správný obsah ve správný čas díky oznámením, signálům o chybách a automatizovanému přesunu úkolů. Navíc nástroje pro kontrolu založené na umělé inteligenci zachycují chyby včas, než naruší spuštění. Nástroj pro kontrolu podporuje více než 1 200 typů médií a hlubokou integraci s Adobe, Slackem a Asanou, což umožňuje plynulou spolupráci.
Nejlepší funkce Ziflow
- Nastavte směrování a automatizaci, abyste mohli řídit každou fázi korektury a ušetřit čas.
- Spolupracujte s interními a externími týmy v reálném čase pomocí poznámek, zvýraznění a komentářů.
- Nasazení vícefaktorového ověřování pro hostující recenzenty
- Přizpůsobte pracovní postupy různými kroky kontroly pro týmy zabývající se texty, designem, marketingem a klienty.
- Získejte návrhy a podporu pro proces revize pomocí chatbota s umělou inteligencí.
- Podmíněné směrování pro různé typy aktiv (např. kopie vs. design)
Omezení Ziflow
- Pokročilé funkce korektury mají strmou křivku učení.
- Při práci s velkými soubory v době špičky může docházet k určitým zpožděním.
Ceny Ziflow
- Navždy zdarma
- Standard: 249 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ziflow
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
👀 Věděli jste, že... 55 % zaměstnanců tráví až dvě hodiny denně pouze vyjasňováním informací, které potřebují k dokončení svých úkolů.
8. Wrike (nejlepší pro týmy, které kromě projektového řízení spravují také kreativní korektury)
Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro komunikaci v týmu. To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování. To může snížit produktivitu a zpozdit vaše projekty. Abyste tomu zabránili, zavedete řešení pro kontrolu, které přesně ukazuje, kde se vaši kolegové musí zlepšit.
Wrike je jedno z takových řešení, které integruje zpětnou vazbu v reálném čase a kontrolu verzí přímo do své platformy pro správu projektů. Můžete provádět srovnání vedle sebe, označovat oblasti pro změnu a dokonce požádat chatbota o návrhy.
Nejlepší funkce Wrike
- Začněte rychle korigovat a organizovat kreativní projekty pomocí šablon pro korektury.
- Plánujte a přidělujte zdroje prostřednictvím předdefinovaných dashboardů s rychle se načítajícími daty a reporty v reálném čase.
- Pozvěte spolupracovníky, aby mohli porovnávat soubory vedle sebe, provádět kontextové úpravy a ukládat všechny verze na jednom místě.
- Automatizujte e-mailové aktualizace a sdílení souborů pro rychlé schvalovací procesy.
- Propojte průběh korektur přímo s milníky projektu pro lepší sledování.
Omezení Wrike
- Pokud na různých projektech spolupracuje více uživatelů, může docházet ke zpožděním v tomto nástroji pro korektury.
- Zobrazení složek a navigace mohou být zpočátku matoucí.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 hvězdiček (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 2 800 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Moc se mi líbí, jak Wrike pomáhá našemu týmu udržovat soulad mezi více projekty a termíny. Díky přizpůsobitelným dashboardům a zobrazením úkolů je snadné vidět, kdo na čem pracuje, a vestavěné nástroje pro spolupráci (jako komentáře a sdílení souborů) snižují potřebu nekonečných e-mailových konverzací. Velmi užitečné je také to, že můžeme sledovat čas a nastavit pracovní postupy, které odpovídají skutečnému způsobu práce našeho týmu – méně přeskakování mezi nástroji, více hotové práce.
Moc se mi líbí, jak Wrike pomáhá našemu týmu udržovat soulad mezi více projekty a termíny. Díky přizpůsobitelným dashboardům a zobrazením úkolů je snadné vidět, kdo na čem pracuje, a vestavěné nástroje pro spolupráci (jako komentáře a sdílení souborů) snižují potřebu nekonečných e-mailových konverzací. Velmi užitečné je také to, že můžeme sledovat čas a nastavit pracovní postupy, které odpovídají skutečnému způsobu práce našeho týmu – méně přeskakování mezi nástroji, více hotové práce.
9. Ashore (nejlepší pro agentury, které potřebují korekční portály pro klienty)
Ashore nabízí nástroj pro korektury, který umožňuje odesílat soubory ke schválení, shromažďovat zpětnou vazbu prostřednictvím značkových recenzních obrazovek a nastavovat automatická připomenutí a sledování aktivit.
Pro lepší kontext můžete přidat textovou zpětnou vazbu nebo připojit videoklipy s návrhy. Umožňuje také sledovat, kdo provedl jaké změny před schválením, aby byla zajištěna odpovědnost. White-label branding umožňuje agenturám prezentovat profesionální portál pro recenze určený pro klienty.
Nejlepší funkce Ashore
- Spolupracujte s recenzenty v reálném čase nebo je sledujte, abyste mohli sledovat jejich činnosti.
- Propojte všechny korekturní komentáře s konkrétním kontextem projektu.
- Označte svůj korekturní panel logem společnosti, abyste si u klientů udrželi profesionální image značky.
- Přidejte videozprávy pomocí aplikace Loom, abyste jasně sdělili kontext a svou vizi.
- Nastavte jazykové preference mezi angličtinou a španělštinou.
- Pomocí pluginů můžete vytvářet korektury, nahrávat nové verze a prohlížet zpětnou vazbu z Adobe Creative Cloud.
Omezení na pevnině
- Podpora jazyků pro korektury je omezena pouze na několik jazyků, což může být pro globální týmy problematické.
- Uživatelské rozhraní může být pro týmy zabývající se jednoduchými projekty příliš složité.
Ceny na pevnině
- Navždy zdarma
- Standard: 18 $/uživatel za měsíc
- Premium: 33 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze na břehu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Vzácné první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců se nedávno vydražilo za 90 000 dolarů díky vzácné typografické chybě na titulní stránce.
10. ReviewStudio (nejlepší pro revize napříč více odděleními s postupnými pracovními postupy)
Kreativní projekty často vyžadují vstupy od designérů, copywriterů, právníků a klientů, zejména pokud nabízíte komplexní marketingové služby. Vícekrokové pracovní postupy zajišťují, že každý vidí práci, když je na řadě, čímž se zabrání zmatkům, a ReviewStudio vám může pomoci takový postup vytvořit.
Můžete centralizovat a shromažďovat neomezený počet verzí pro postupné a organizované recenze týmu. Kromě korektury návrhů můžete nahrávat URL adresy z živých webových stránek k recenzi a ukládat stránky jako obrázky nebo živý HTML obsah pro budoucí použití.
Nejlepší funkce ReviewStudio
- K přidávání zpětné vazby použijte lepící poznámky, zvýrazňovač, pero pro ruční psaní a tvary.
- Přidejte termíny revizí, stahování souborů, štítky projektů, týmy a další pomocí nástrojů pro správu projektů.
- Prohlížejte videa s poznámkami v rámci snímku, opakovaným přehráváním, výběrem rozsahu, prohlížečem na celou obrazovku a ovládáním rychlosti přehrávání.
- Prozkoumejte e-mailové kampaně, webové bannery a dokonce i celé webové stránky, a to buď zadáním URL adresy, nebo nahráním souborů.
- Recenzujte akademické práce pomocí anotací, kontroly gramatiky a pravopisu pomocí nativních nebo integrovaných nástrojů.
Omezení ReviewStudio
- Nastavení pracovních postupů není příliš intuitivní.
- Přidávání nových uživatelů a platebních procesů je také obtížné.
Ceny ReviewStudio
- Starter: Navždy zdarma
- Pro: 15 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 25 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ReviewStudio
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (85+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ReviewStudio?
Používám ReviewStudio, aby bylo více než 10 členů našeho týmu na stejné vlně při tvorbě letáků, které jsou široce využívány v celé naší organizaci. Dříve jsme v e-mailech používali soubory PDF, ale tento nástroj náš proces výrazně zefektivnil a umožnil více lidem pracovat v softwaru současně. Výrazně to zkrátilo čas, který nám tento proces zabírá.
Používám ReviewStudio, aby bylo více než 10 členů našeho týmu na stejné vlně při tvorbě letáků, které jsou široce využívány v celé naší organizaci. Dříve jsme v e-mailech používali soubory PDF, ale tento nástroj náš proces výrazně zefektivnil a umožnil více lidem pracovat v softwaru současně. Výrazně to zkrátilo čas, který nám tento proces zabírá.
Přestaňte čekat na schválení a začněte korigovat chytřeji s ClickUp.
Některé nástroje vynikají vizuálním značkováním, ale mají potíže s automatizací. Jiné nabízejí elegantní vlákna zpětné vazby, ale selhávají v integraci. Některé jsou skvělé pro freelancery, zatímco podnikové týmy je mohou považovat za příliš lehké.
Pokud nechcete dělat kompromisy, stačí si vybrat ClickUp. Zde můžete spravovat všechny své projekty, kontrolovat podání, poskytovat zpětnou vazbu a zůstat v kontaktu se svými kolegy z jednoho místa.
Vytvářejte vícestupňové pracovní postupy, automatizujte připomenutí, přiřazujte zpětnou vazbu a sledujte schvalování přímo tam, kde váš tým již pracuje. Navíc je tu ClickUp Brain, který vás provede procesem revize!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a spravujte všechny své projekty s přesností!