10 nejlepších nástrojů pro psaní, které v roce 2025 uspokojí potřeby každého spisovatele

Většina spisovatelů má k umění psaní poměrně ambivalentní vztah.
Na jedné straně je to to, co děláte a v čem jste dobří. Na druhé straně je to opravdu těžké.
Dobrou zprávou je, že i když psaní nikdy nebude snadné, neznamená to, že se nemůže stát snazším. Od prvních zázraků digitálních nástrojů, jako je Microsoft Word, až po novou éru nástrojů pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, tvůrčí spisovatelé zažili drastické změny v softwaru pro psaní – vše ve snaze usnadnit tento proces.
Psací nástroje se však začínají stávat běžnou záležitostí. Je těžké určit, který psací nástroj by vyhovoval vašim konkrétním potřebám. Ale proto jsme tu my!
Přinášíme vám seznam 10 nejlepších nástrojů pro psaní, které můžete v roce 2023 využít, abyste se vyhnuli zaseknutí na prázdné stránce a dodali obsah bez snadno odstranitelných chyb. Nejprve se podívejme na to, co dělá skvělý nástroj pro psaní.
Co byste měli hledat v nástroji pro psaní?
Skvělé nástroje pro psaní mají různé podoby a velikosti. Některé vám pomohou vyhnout se gramatickým a pravopisným chybám, zatímco jiné se zaměřují na udržení vašeho brilantního textu v jakémsi pořádku. Dnešní kreativní spisovatelé mají na výběr z celé řady online nástrojů pro psaní.
Aby byl proces co nejjednodušší, měli byste si sestavit skutečnou sadu technologií pro psaní, která vám pomůže v každé fázi procesu psaní. Bez ohledu na nástroj pro psaní byste měli věnovat pozornost několika aspektům, které mají nejlepší nástroje pro psaní společné, jako například:
- Integrační schopnosti: Žádný nástroj pro psaní za vás neudělá vše, takže se pravděpodobně budete spoléhat na několik nástrojů pro psaní a editační software, které budou spolupracovat. Chcete se ujistit, že všechny nástroje, které si vyberete, budou dobře spolupracovat, aby se navzájem doplňovaly a posilovaly.
- Nízká cena: Nejste zrovna boháči! Pokud se chystáte utratit peníze za pár nástrojů pro psaní, chcete mít jistotu, že přínosy převáží nad náklady.
- Specializace: Skvělé nástroje pro psaní se často specializují na jednu oblast, ale existují i možnosti, které mají všechny funkce, které byste mohli potřebovat – a ještě více!
Software pro psaní by měl jít ruku v ruce s vašimi nástroji pro produktivitu – protože jakou hodnotu má neproduktivní spisovatel?
10 nejlepších nástrojů pro psaní
Ať už píšete romány nebo jednoduché příspěvky na blog, ty nejlepší nástroje pro psaní vám pomohou dosáhnout cíle v počtu slov, používat spolehlivou kontrolu gramatiky a zbavit se rušivých vlivů. Podívejme se na naše oblíbené nástroje pro psaní a úpravy, které musíte vyzkoušet.
1. ClickUp
ClickUp není jen nástroj pro psaní s nadbytkem funkcí pro správu projektů, je to jeden z nejlepších nástrojů pro produktivitu na trhu. A i když víme, že ClickUp uvádíme na prvním místě tohoto seznamu, nejsme sami! ClickUp se umístil na prvním místě v seznamu G2 nejlepších nástrojů pro spolupráci a produktivitu pro rok 2023!
Spisovatelé mohou používat ClickUp jako centrální úložiště pro veškerý svůj obsah – v prostředí bez rušivých vlivů nebo jako nástroj pro spolupráci s ostatními spisovateli. Díky označování uživatelů nebo úkolů, bohatým možnostem úpravy textu a výkonným vyhledávacím funkcím funguje ClickUp jako váš centrální nástroj pro psaní pro všechny typy tvorby obsahu.
Jádrem každé funkce ClickUp je produktivita. A díky novým nástrojům AI pro psaní, které jsou nyní k dispozici v ClickUp Docs, můžete využít sílu nástrojů AI pro psaní ( jako Writesonic ) přímo v naší platformě!
Díky integraci umělé inteligence je ClickUp skvělým nástrojem pro psaní pro mnoho různých týmů. Nabízí funkce pro snadné generování textu a kopírování pro jakékoli téma, zkracování nebo prodlužování obsahu a bleskovou kontrolu gramatiky. Tento praktický nástroj může pomoci týmům zabývajícím se obsahem dodávat nápady na blogové příspěvky nebo týmům zabývajícím se produkty vytvářet dokumenty s požadavky na produkty a navrhovat studie uživatelských testů během několika sekund!
Funkce ClickUp:
- Předem připravené šablony a organizační nástroje usnadňují vytváření případových studií, databází obsahu a mnoho dalšího.
- Spolupracující tabule výrazně usnadňují tvorbu nápadů v reálném čase.
- Nástroje pro správu projektů vám pomohou sledovat a optimalizovat vaše kreativní pracovní postupy.
Výhody ClickUp:
- Vysoce přizpůsobivé pro jednotlivce i celou organizaci k přidělování úkolů nebo komentářů.
- Začněte zdarma s přístupem k tisícům šablon.
- Umožňuje vám stanovit si cíle v psaní, které vám pomohou sledovat váš pokrok.
- Integrované nástroje umělé inteligence pro vytváření dokumentů specifických pro tým a používání gramatických kontrol.
Nevýhody ClickUp:
- Ne všechny funkce jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Funkce AI jsou momentálně na čekací listině (prozatím!).
ClickUp Cena:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Grammarly
Grammarly je sada nástrojů pro kontrolu gramatiky a plagiátů, které pomáhají autorům vylepšit jejich návrhy do profesionální podoby. Autoři budou mít z Grammarly prospěch, protože jim pomáhá vytvářet jasnější a efektivnější texty. S tímto nástrojem pro psaní si můžete být jisti, že váš obsah neobsahuje gramatické chyby, nevhodné fráze a plagiáty.
Mezi klíčové funkce Grammarly patří automatická kontrola pravopisu a gramatiky, návrhy stylu psaní, detektor plagiátů a personalizovaná zpětná vazba. Obsahuje také vestavěný tezaurus, takže uživatelé mohou nahradit nadměrně používaná slova. Ať už píšete báseň pro 12. ročník angličtiny nebo OKR pro svůj nejnovější projekt, Grammarly je nástroj, který by měl každý spisovatel přidat do své výbavy.
Porovnejte Grammarly s Wordtune!
Funkce Grammarly:
- Získejte druhý názor na svůj styl a tón pomocí inteligentního editoru.
- Pomocí nástroje pro kontrolu plagiátů se ujistěte, že jste nechtěně nekopírovali něčí práci.
- Omezte počet překlepů a gramatických chyb pomocí kontroly pravopisu.
Výhody Grammarly:
- Snadné použití, i když nejste v jejich editoru.
- Návrhy pokrývají širokou škálu běžných chyb, omylů a opomenutí.
- Fantastická bezplatná verze pro každého
Nevýhody Grammarly:
- Některé návrhy se opakují a působí jako nepomocné.
- Při přesouvání textu mezi editorem Grammarly a vaší oblíbenou aplikací pro psaní se může formátování pokazit.
Cena Grammarly:
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Business: 14,50 $/měsíc na uživatele (pro týmy s více než 10 členy)
Hodnocení a recenze Grammarly:
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
3. Hemingway Editor
Hemingway Editor je pomůcka pro psaní, jejímž cílem je zvýšit čitelnost vašich textů. Toho dosahuje tím, že autorům poskytuje přístup k bezplatné aplikaci pro psaní, která analyzuje strukturu vět a poskytuje snadno srozumitelnou zpětnou vazbu.
Například aplikace Hemingway zvýrazní červeně všechny věty, které považuje za příliš složité. Stačí tedy vložit svůj text a upravit všechny červeně zvýrazněné věty, aby byl text srozumitelnější a čitelnější. Navíc aplikace přiřadí vašemu textu skóre čitelnosti, takže se můžete ujistit, že je text vhodný pro zamýšlené publikum.
Hemingway Editor je velmi působivý nástroj pro psaní, protože může být obtížné upravovat vlastní práci z hlediska stylistických problémů, jako je nadměrné používání příslovcí nebo pasivního hlasu. S Hemingway Editorem můžete tyto problémy rychle vyřešit, vylepšit již tak skvělý první návrh a stát se lepším spisovatelem.
Funkce Hemingway:
- Barevně označené návrhy úprav usnadňují rychlé procházení vašich článků.
- Program detekuje těžko čitelné věty, abyste mohli své psaní učinit srozumitelnějším.
- Snadný importér umožňuje rychlé úpravy bez ohledu na to, kde píšete.
Hemingway Pros:
- K použití není třeba se přihlašovat ani registrovat.
- Díky jednoduchému rozhraní jej může používat každý.
- Pomáhá vám omezit obtížně zjistitelné problémy, jako je složitost vět a nadužívání příslovcí.
Hemingway Nevýhody:
- Postrádá mnoho funkcí, které najdete v jiných editačních programech, jako je Grammarly.
- Nelze integrovat do vašeho aktuálního nástroje pro psaní, jako je Microsoft Word.
- Není ideální pro psaní nápadů
Hemingway Cena:
- Zdarma
- Placená verze: 19,99 $ (jednorázová platba)
Hemingway Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (46 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10 recenzí)
4. Power Thesaurus
Power Thesaurus je webová stránka, která pomáhá lidem najít různá slova, která mohou použít ve svých textech. Tento nástroj pro psaní je skvělý pro ty, kteří hledají pohodlnější digitální slovník synonym. Díky jeho vyhledávací funkci můžete najít synonyma, která vám pomohou vyjádřit to, co chcete říct, novým a zajímavým způsobem.
Power Thesaurus navíc poskytuje antonyma, takže autoři mohou do svých příběhů přidat rozmanitost a kontrast. Power Thesaurus možná není nejzajímavější nástroj pro psaní, jaký jste kdy viděli. Bezplatná verze by však měla být pro většinu lidí dostačující a může být neocenitelná, když se zaseknete při hledání toho správného slova, které vám právě uniká.
Funkce Power Thesaurus:
- Jednoduché vyhledávací pole vám umožňuje zadat slovo a získat seznam synonym, antonym a dalšího.
- Zahrnuje rozšíření pro Chrome a mobilní aplikaci.
- Začněte hned s nekonečnými možnostmi synonym a antonym.
Výhody Power Thesaurus:
- Jednoduché uživatelské rozhraní, které zvládne každý
- Není třeba se přihlašovat ani registrovat.
- Provozováno komunitou
Nevýhody Power Thesaurus:
- Nemá mnoho funkcí
- Bezplatná verze obsahuje reklamy.
Power Thesaurus Cena:
- Zdarma
- Pro: 2,49 $/měsíc (při ročním předplatném)
Hodnocení a recenze Power Thesaurus:
- G2: Žádné aktuální recenze
- Capterra: Žádné aktuální recenze
5. Google Docs
Google Docs je digitální textový editor, který vám umožňuje vytvářet dokumenty, ukládat je online a sdílet je s ostatními. Je skvělý pro psaní dopisů, příběhů, poznámek a dalších textů!
Google Suite je pro spisovatele důležitý díky své praktičnosti a flexibilitě. Zaprvé, díky jeho online povaze máte přístup ke svým dokumentům odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu. To usnadňuje práci na psaní, když jste mimo domov nebo potřebujete rychle s někým něco sdílet.
Další skvělou funkcí jsou nástroje pro spolupráci. To znamená, že na dokumentu můžete pracovat s více lidmi najednou, takže se nemusíte starat o odesílání a sledování více verzí stejného souboru.
Celkově se jedná o vynikající nástroj pro každého spisovatele, který potřebuje snadno použitelný textový editor s mnoha funkcemi, a to i v rámci bezplatného předplatného.
Funkce Google:
- Plnohodnotný textový editor
- Integrace s dalšími produkty Google, jako je Google Drive nebo Sheets
- Plně online pro snadnější přístup a spolupráci s týmy.
Google Docs Výhody:
- Snadno použitelné a standardem v oboru, se kterým je většina lidí obeznámena.
- Často aktualizováno společností Google
- Bezplatná verze je plně funkční a skvěle se hodí pro malé firmy.
Nevýhody Google Docs:
- Udržovat své dokumenty v pořádku není žádná maličkost.
- Omezený počet šablon
- Žádná nativní verze pro stolní počítače
Google Docs Cena:
Tyto ceny platí pro předplatné Google Workspace a dalších programů Google, jako jsou Gmail a Drive.
- Zdarma
- Business Starter: 5,40 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 10,80 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Docs:
- G2: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
6. Notion
Notion je neuvěřitelně výkonný nástroj pro zvýšení produktivity spisovatelů, který nabízí řadu funkcí usnadňujících organizaci a psaní jejich prací. S Notionem mohou spisovatelé snadno vytvářet dokumenty, ukládat je do cloudu a sdílet je s ostatními lidmi. Je také skvělý pro sledování pokroku v příbězích nebo psaní projektů.
Navíc Notion nabízí řadu šablon, které usnadňují okamžité zahájení práce s tímto nástrojem. K dispozici jsou šablony pro různé projekty psaní a dokonce i deníky, do kterých si můžete zaznamenávat své myšlenky a nápady. Notion je také neuvěřitelně užitečný pro spolupráci; autoři mohou snadno sdílet dokumenty a poznámky a podporuje také souběžnou úpravu stejného dokumentu více uživateli.
Celkově je Notion univerzálním nástrojem pro spisovatele, kteří chtějí zůstat organizovaní a co nejlépe využít svůj proces psaní. Od psaní poznámek po spolupráci a další funkce – Notion má co nabídnout každému.
Funkce Notion:
- Systém Notes and Docs vám umožňuje snadno psát a ukládat vše, co potřebujete.
- Notion AI vám poskytuje přístup k AI asistentovi pro psaní, který vám pomůže vyčistit vaše poznámky nebo přepsat složitou větu.
- Systém Wiki vám usnadní organizaci a sdílení vašich textů s kolegy.
Výhody Notion:
- All-in-one systém zjednodušuje psaní, organizaci a sdílení vašich dokumentů.
- Funkce vyhledávání vám pomůže najít přesně ten text, který hledáte.
- Množství funkcí a integrace, které vám pomohou s čímkoli budete potřebovat.
Nevýhody Notion:
- Uživatelské rozhraní se může rychle stát nepřehledným ve srovnání s jednodušším nástrojem Microsoft Word.
- Není to nejfunkčnější software pro psaní knih, protože je obtížné jej používat s nespolehlivým připojením k internetu.
Cena Notion:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
7. LINER
LINER je vyhledávací asistent, o kterém jste ani nevěděli, že ho potřebujete. Jako spisovatel trávíte téměř stejně mnoho času psaním jako výzkumem. Z tohoto důvodu potřebujete specializovaný nástroj, který vám výzkum výrazně usnadní a zefektivní.
LINER vám v tom pomůže.
LINER se integruje do vašeho prohlížeče a zpříjemňuje vyhledávání na Googlu. Například když zadáte dotaz do Googlu, LINER vám pomocí umělé inteligence poskytne rychlou odpověď. Nebo pokud najdete užitečný článek, můžete pomocí LINERu zvýraznit důležité části a uložit je do své vlastní znalostní báze pro pozdější použití. To vše vám pomůže strávit méně času výzkumem a více času psaním.
Funkce LINER:
- Asistent vyhledávání doporučuje obsah, když něco hledáte.
- AI shrnuje vaše vyhledávací dotazy a navrhuje nové vyhledávání pro lepší výzkum.
- Zvýrazněte cokoli kdekoli na internetu a uložte si to na později.
LINER Výhody:
- Ušetří vám čas při výzkumu tématu tím, že poskytuje jednoduché odpovědi generované umělou inteligencí na základní otázky.
- Skvělý způsob, jak ukládat články k pozdějšímu přečtení
- Umožňuje vám zvýrazňovat články, videa na YouTube a další obsah.
Nevýhody LINER:
- Odpovědi AI mohou někdy poskytovat nesprávné nebo neúplné informace.
- Funkce nemusí být užitečné pro všechny.
LINER Cena:
- Zdarma
- Essential: 8,83 $/měsíc
- Profesionální: 10,49 $/měsíc
- Pracovní prostor: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LINER:
- G2: Žádné aktuální recenze
- Capterra: Žádné aktuální recenze
8. Reedsy Book Editor
Reedsy Book Editor není ani tak nástroj jako spíše komunita. Mnoho skvělých spisovatelů má spoustu fantastických nápadů na knihy, ale neví, jak je vlastně vydat. Reedsy bylo založeno, aby pomáhalo začínajícím autorům dostat jejich díla do tisku. Toho dosahuje tím, že spisovatelům nabízí přístup k síti profesionálních editorů, designérů a marketérů.
Poskytuje také zdroje, jako jsou blogové příspěvky, webináře a návody, které pomáhají autorům vytvořit co nejlepší knihu. Samotný nástroj je jednoduchý online editor, který usnadňuje formátování knih pro Amazon Kindle nebo služby tisku na vyžádání.
Díky snadno použitelnému rozhraní můžete rychle nahrát svůj rukopis a poté provést všechny potřebné změny, aby byl připraven k publikování. Celkově je Reedsy Book Editor neocenitelným zdrojem pro autory, kteří chtějí posunout své psaní na vyšší úroveň.
Funkce Reedsy:
Reedsy Pros:
- Jediné místo, kde najdete editory, designéry a další odborníky, kteří vám pomohou vytvořit knihu.
- Jedna z mála bezplatných možností softwaru pro psaní knih
- Spousta obsahu a nástrojů, které vám pomohou psát
Nevýhody Reedsy:
- Zaměřeno především na pomoc při tvorbě nové knihy nebo povídky.
Reedsy Cena:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Reedsy:
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: Žádné aktuální recenze
9. Medvěd
Bear je nástroj pro psaní poznámek od Apple, který vám pomůže zaznamenávat a sledovat vaše nápady na příběhy a seznamy úkolů. Bear se od ostatních nejlepších nástrojů pro psaní v tomto seznamu odlišuje především svým krásným uživatelským rozhraním. Je uspořádán tak, aby byl snadno srozumitelný, a jeho minimalistický design se velmi dobře hodí k procesu psaní.
Bear navíc nabízí spoustu nástrojů pro označování, díky kterým je organizování poznámek a nápadů jednoduché a efektivní. Můžete tak snadno sledovat vše, co jste napsali nebo plánujete napsat, aniž byste se cítili přetížení. Ať už jste student, profesionální spisovatel nebo jen někdo, kdo miluje psaní a brainstorming nápadů, Bear je neocenitelný software pro psaní, který byste měli mít ve své výbavě.
Hlavní funkce:
- Používejte hashtagy a odkazy, abyste měli své poznámky přehledně uspořádané.
- Šifrování zajišťuje soukromí vašich poznámek
- Editor značek pomáhá programátorům pracovat ve více než 150 programovacích jazycích.
Výhody Bear:
- Vypadá nádherně
- Ideální pro pořizování poznámek na cestách nebo psaní vaší nejnovější eseje.
- Synchronizace mezi zařízeními, takže můžete pracovat na svém iPhonu, iPadu nebo Macu.
Nevýhody Bear:
- Podporováno pouze v ekosystému Apple.
- Nedostatek pokročilých funkcí pro psaní nebo organizaci
Náklady na medvěda:
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear:
- G2: 4,5/5 (42 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)
10. Evernote
Evernote je další užitečný nástroj pro psaní poznámek, protože umožňuje ukládat nápady, dokumenty a poznámky na jednom místě. Evernote také usnadňuje spolupráci na psaní projektů, protože dokumenty můžete snadno sdílet s ostatními.
Evernote navíc nabízí mnoho funkcí, které usnadňují a zefektivňují organizaci vašich textů. Můžete například využít systém značek k rychlému vyhledání relevantních dokumentů a poznámek. Funkce vyhledávání v Evernote také usnadňuje vyhledávání konkrétních klíčových slov ve vašich dokumentech. Evernote také slouží jako archiv dokumentů, které nepotřebujete pravidelně, ale chcete k nim mít vždy přístup.
Evernote možná není nejkrásnější ani nejnovější nástroj na tomto seznamu, ale rozhodně patří mezi nejužitečnější. Pokud hledáte nástroj pro psaní, který vám pomůže udržet vaše texty organizované a přístupné, Evernote rozhodně stojí za zvážení.
Funkce Evernote:
- Nástroj Task vám pomůže udržet přehled o věcech, které dnes potřebujete udělat.
- Díky offline funkcionalitě máte přístup k Evernote kdekoli.
- Integrace s vaším kalendářem
Výhody Evernote:
- Soubory lze prohledávat bez ohledu na to, zda jsou v poznámce nebo v PDF.
- Snadné přidávání a úpravy obrázků
- Mnoho funkcí, které zjednodušují proces psaní poznámek
Nevýhody Evernote:
- Bezplatná verze postrádá klíčové funkce, jako je přidávání termínů splatnosti nebo propojení s Google Kalendářem.
- Drahé ve srovnání s konkurencí
- Není ideální pro psaní knih.
Evernote Cena:
- Zdarma
- Osobní: 8,99 $/měsíc
- Profesionální: 10,99 $/měsíc
- Týmy: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote:
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7000 recenzí)
Najděte si ještě dnes své oblíbené nástroje pro psaní.
Psaní je nezbytnou součástí života a existuje mnoho softwarových nástrojů, které vám tento proces usnadní. Ať už hledáte AI, vyhledávacího asistenta, editor knih nebo poznámkový blok, v tomto seznamu najdete něco, co vám pomůže soustředit se na psaní.
Jedním ze způsobů, jak ještě dnes začít zlepšovat efektivitu svého psaní, je ClickUp. ClickUp může pomoci každému spisovateli tím, že vám poskytne jediné místo pro vytváření, ukládání a organizaci vašich kreativních děl a dokumentů. Je to jeden z nejlepších nástrojů pro psaní, zejména pokud pracujete v týmu, získáváte zpětnou vazbu a spolupracujete se svými kolegy.
ClickUp si můžete vyzkoušet zdarma, takže začněte ještě dnes a zjistěte, jak můžete ze svého psaní vytěžit více.