Jak vytvořit pracovní postup pro tvorbu obsahu (+šablony)

Tvůrci obsahu chápou, že tvorba obsahu je složitý proces, který často zahrnuje více týmů a je plný nástrah. Aby byl úspěšný, je třeba podrobně zmapovat celý pracovní postup.
Například při psaní článku musí tým vyjasnit záměr, prozkoumat téma, identifikovat klíčová slova, připravit obsahový brief, napsat návrh, upravit jej a nakonec publikovat.
Dobře navržený pracovní postup pro tvorbu obsahu popisuje každý z těchto kroků. Vyžaduje, abyste sledovali celý proces tvorby obsahu, abyste zajistili dodržení termínů bez snížení kvality.
Nejnovější zpráva B2B Content Marketing Benchmarks’ Budgets and Trends od Content Marketing Institute uvádí, že 41 % marketérů obsahu čelí výzvám v oblasti pracovního postupu.
Je zřejmé, že efektivní proces tvorby obsahu je klíčový pro efektivitu všech content marketérů a projektových manažerů.
Pokud nevíte, kam směřujete, skončíte někde jinde.
Pokud nevíte, kam směřujete, skončíte někde jinde.
Podívejme se, jak vytvořit plynulý a efektivní pracovní postup pro tvorbu obsahu, který promění brilantní nápady z konceptu do publikace. 🏆
Porozumění pracovnímu postupu při tvorbě obsahu
Pracovní postup pro tvorbu obsahu je strukturovaný proces, který popisuje jednotlivé fáze, od plánování a tvorby obsahu až po kontrolu výkonu publikovaného obsahu. Tím je zajištěno, že vše, co tým pro tvorbu obsahu vytvoří, je strategicky naplánováno, dobře provedeno a optimalizováno pro úspěch.
Aby vám pracovní postup tvorby obsahu vyhovoval, musíte zajistit, aby všichni členové týmu pro tvorbu obsahu byli na stejné vlně, přesně rozhodnout, jaké zdroje budete v každé fázi potřebovat, a stanovit jasné konečné cíle a termíny.
Důležitost pracovního postupu pro tvorbu obsahu
Pro tvůrce obsahu, marketéry a majitele malých podniků je zásadní zefektivnit proces tvorby obsahu, udržovat pořádek a konzistentně produkovat vysoce kvalitní obsah, který osloví jejich publikum.
Toto by měl umět dobře navržený pracovní postup pro tvorbu obsahu:
- Vyjasněte role a odpovědnosti členů týmu tím, že jim přiřadíte odpovědnosti. To usnadní spolupráci a povede k menšímu počtu zpoždění.
- Zefektivněte procesy tvorby obsahu rozdělením pracovního postupu na zvládnutelné fáze, jako je vymýšlení nápadů, tvorba obsahu a kontrola. To vám usnadní správu všech úkolů a udrží tempo produkce obsahu.
- Vytvářejte konzistentně vysoce kvalitní obsah tím, že zajistíte, aby veškerý obsah, který produkujete, byl v souladu s poselstvím značky a standardy kvality.
- Zvyšte produktivitu strukturováním pracovního postupu tak, aby se snížilo množství překážek, usnadnilo řízení termínů a škálování produkce obsahu.
Se správnými nástroji pro správu projektů, nástroji pro spolupráci a efektivním pracovním postupem pro tvorbu obsahu se můžete soustředit na to nejdůležitější – tvorbu působivého obsahu, který přináší výsledky, minimalizuje překážky a maximalizuje produktivitu.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro obsahový marketing
Klíčové součásti pracovního postupu pro tvorbu obsahu
Efektivní pracovní postup pro tvorbu obsahu zahrnuje následující fáze:
Nápady a plánování
- Nápady na obsah: Zde brainstormujete nápady, které vám mohou pomoci rozhýbat váš obsahový stroj. Měli byste pravidelně hledat a dokumentovat zajímavé nápady. Tak budete mít vždy k dispozici zásobu nápadů, na kterých můžete založit nový obsah v souladu se svými cíli.
- Řízení pracovního postupu: Zajistěte synchronizaci všech členů týmu vytvořením jasných pracovních postupů. Díky tomu bude tvorba obsahu v každé fázi probíhat hladce a všichni členové týmu budou moci spolupracovat.
Tvorba obsahu
- Efektivní tvorba: Standardizujte svůj přístup k návrhu, designu a úpravám obsahu. Tím urychlíte proces tvorby obsahu, zajistíte efektivní produkci obsahu a zajistíte konzistentnost značky.
- Verze obsahu: Váš obsah může být distribuován v různých regionech a kanálech, které mohou vyžadovat různé verze stejného obsahu. Správa různých verzí může způsobit značnou zmatenost, pokud nebudete mít vše dobře zorganizované.
Další informace: Důležitost správy verzí dokumentů
Kontrola a schvalování
- Redakční kontrola: Zkontrolujte chyby, faktické nepřesnosti a dodržování firemního stylu. Někdy může být nutné konzultovat právní tým, tým SEO nebo tým designérů, aby byla zajištěna komplexní kontrola kvality.
- Schválení zúčastněnými stranami: Po finální kontrole obsahu musí být obsah oficiálně schválen všemi zúčastněnými stranami.
Automatizace
- Automatizace pracovního postupu: Používejte správné nástroje k automatizaci opakujících se úkolů, jako je plánování, publikování a sledování. Úspěšná automatizace pracovního postupu vám ulehčí od některé z náročných činností, takže se budete moci soustředit na kreativní úkoly.
Přečtěte si také: Vytvoření plánu správy obsahu
Publikování a distribuce
- Efektivní distribuce: Optimalizací distribuce můžete svůj obsah dostat k správnému publiku ve správný čas. Můžete buď využít analytické funkce dostupné u různých distribučních kanálů (sociální média, e-mail), nebo mít jeden nástroj, který zvládne distribuci všude.
Sledování a optimalizace
- Sledování výkonu: Analyzujte metriky výkonu svého obsahu, abyste zjistili, co funguje a co ne. Na základě získaných poznatků průběžně vylepšujte svou strategii obsahu.
Každá z těchto fází musí být upravena a přizpůsobena podle typu obsahu, který zvažujete. Je také důležité vědět, na jaký aspekt by se měl váš pracovní postup správy obsahu nejvíce zaměřit: úkoly, stavy nebo kombinace obou.
Přečtěte si také: ChatGPT Prompts for Writing (ChatGPT podněty pro psaní)
Typy pracovních postupů pro tvorbu obsahu
Nyní, když jste stanovili základní komponenty svého pracovního postupu pro tvorbu obsahu, je dalším krokem porozumění třem typům pracovních postupů pro tvorbu obsahu. Ať už hledáte strukturu, flexibilitu nebo kombinaci obou, můžete navrhnout pracovní postup, který bude přesně vyhovovat vašim potřebám.
Pracovní postupy založené na úkolech
Pracovní postup založený na úkolech je založen na přehlednosti a struktuře. V tomto pracovním postupu rozdělíte celý proces tvorby obsahu na jasné, proveditelné a zvládnutelné úkoly.
Je to jako kontrolní seznam v aplikaci pro tvorbu obsahu: výzkum, návrh, úprava a publikování obsahu. Každý úkol odškrtáváte, jakmile jej dokončíte, což je ideální pro váš tým – pokud máte jasno v tom, jakým směrem se ubírat.
Pracovní postupy založené na stavu
Pokud máte zkušený tým spolupracovníků, je pro vás vhodná šablona pracovního postupu založená na stavu. Namísto rozdělení pracovního postupu na jednotlivé úkoly, jako je tomu u pracovního postupu založeného na úkolech, pracovní postup založený na stavu sleduje obsah v jednotlivých fázích, jako je „V recenzi“ nebo „Zveřejněno“.
To funguje, když potřebujete velmi obecný přehled o tom, v jaké fázi se nacházejí různé části obsahu. Pracovní postup založený na stavu usnadňuje správu více částí obsahu současně, aniž byste ztratili přehled.
Hybridní pracovní postupy
Hybridní pracovní postupy kombinují strukturovanou přehlednost úkolových pracovních postupů s flexibilitou stavových pracovních postupů. Můžete definovat úkoly tam, kde je to potřeba, a zároveň mít přehled o celkové situaci. To je ideální pro týmy zabývající se marketingem obsahu, které zpracovávají různé typy obsahu nebo mají různé preference ohledně pracovních postupů.
Číst dále: Jak provést audit obsahu
Jak vytvořit efektivní pracovní postup pro tvorbu obsahu
Vytvoření efektivního pracovního postupu pro tvorbu obsahu může být jednoduché, pokud použijete správný nástroj, jako je ClickUp. Jakmile je pracovní postup pro tvorbu obsahu vytvořen, může převzít některé z náročnějších úkolů, jako je žádání o zpětnou vazbu nebo sledování schvalování.
Podívejme se, jak takový pracovní postup vytvořit.
Strategie a plánování obsahu
Strategie obsahu se týká komplexního plánování a správy obsahu za účelem dosažení konkrétních obchodních cílů. Jedná se o nepřetržitý proces, který transformuje obchodní cíle do realizovatelných plánů obsahu. Zahrnuje:
1. Stanovení cílů
Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout – počet publikovaných článků, návštěvnost, konverze atd. K organizaci a sledování těchto cílů použijte ClickUp Goals. Sdílejte je s ostatními členy týmu, aby všichni měli jasno v tom, jaké jsou cíle.
Sladěte svou obsahovou strategii s celkovou strategií obsahového marketingu a definujte pracovní postupy již od samého začátku.
2. Průzkum publika
Porozumějte demografickým údajům, zájmům, problémům a preferovaným formátům obsahu vaší cílové skupiny. Jakmile shromáždíte informace, použijte ClickUp Brain, integrovaného asistenta AI v ClickUp, k získání poznatků z výzkumu, vytvoření osobností a segmentaci publika za účelem vytvoření obsahu na míru.
3. Kalendář obsahu
Naplánujte si témata obsahu, formáty a data publikování s dostatečným předstihem. Můžete si vytvořit vlastní kalendář obsahu nebo použít bezplatné předem připravené šablony kalendáře obsahu.
S šablonou kalendáře obsahu ClickUp můžete plánovat a organizovat svůj obsah na týdny nebo měsíce, aniž byste se museli neustále starat o dodržování termínů nebo publikačního plánu.
Šablona kalendáře obsahu také obsahuje zobrazení, jako jsou zobrazení seznamu, kalendáře, časové osy a tabule, které vám umožňují přizpůsobit si zobrazení kalendáře obsahu podle svých potřeb.
Proces vývoje obsahu
Toto je kreativní část. Proces vývoje obsahu zahrnuje plánování, vytváření, distribuci a kontrolu obsahu pro konkrétní publikum a účel na základě předem definované strategie obsahu. Zahrnuje:
1. Brainstorming nápadů
Využijte brainstormingové sezení k výzkumu klíčových slov pro SEO a generování nápadů na obsah, které budou v souladu s vaší strategií SEO a zájmy publika.
ClickUp Mind Maps vám pomůže zachytit vaše kreativní nápady a vytvořit obsahové klastry, které jsou vizuálně přitažlivé a snadno srozumitelné. Tyto nástroje můžete použít ke spolupráci s vaším týmem při generování, organizování a zdokonalování nápadů a vizualizaci komplexních strategií klíčových slov.
2. Nastínění a strukturování
Dobré zadání obsahu vede k dobrým textům. Až dokončíte výzkum klíčových slov a přiřadíte je k obsahu, je čas vytvořit osnovu.
Nejprve pochopte záměr klíčových slov a obsah konkurence.
Na základě těchto informací použijte ClickUp Docs k vytvoření přehledného obsahu, který vám pomůže uspořádat myšlenky a zajistit logický tok. Zvažte použití šablony obsahu nebo stylového průvodce, abyste zachovali konzistenci v obsahu.
Chcete-li škálovat tvorbu obsahu, můžete použít ClickUp Brain k vytváření obsahových briefů na základě vašeho výzkumu a podnětů. ClickUp Brain propojuje všechny znalosti vaší společnosti – jinými slovy, je to váš vlastní osobní asistent poháněný umělou inteligencí, který má hluboké znalosti o vašem podnikání. Díky tomu je cenným nástrojem pro automatizaci úkolů, jako je vytváření briefů, a zároveň promítá jedinečnou identitu vaší značky.
Číst dále: Jak používat AI v content marketingu 🤖
3. Psaní a navrhování
Představte si, že publikujete více než 200 blogů za měsíc! Stačí jen pečlivé plánování a důsledné provádění.
Jakmile vytvoříte obsahové briefy v požadovaném rozsahu, můžete okamžitě začít psát poutavý a informativní obsah. K tomu je třeba spolupracovat napříč odděleními a týmy, abyste vytvořili obsah, který odpovídá potřebám vašeho publika.
Využijte funkci ClickUp Multiple Assignees, aby autor, editor a všichni ostatní zúčastnění neztratili přehled o blogových příspěvcích, které procházejí jednotlivými fázemi.
Používejte vizuálně přitažlivé designové prvky, které zlepšují čitelnost a zvyšují sdíletelnost vašeho obsahu. Spolupracujte hladce s ClickUp Docs, textovým editorem, který dokáže dokumentovat vaše obsahové přehledy a zápisky. Má mnoho stylistických funkcí, takže vaše formátování bude vždy na místě.
Zvažte také použití ClickUp Brain ( nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci ) k vytváření a vylepšování obsahu, který dokonale odpovídá vašim značkovým směrnicím. Obsah můžete dokonce přizpůsobit, aby byl atraktivnější pro různé typy uživatelů.
Snadno organizujte své designové podklady pomocí příloh souborů v přizpůsobených polích, čímž zefektivníte proces psaní a navrhování a zvýšíte produktivitu.
Šablona pro psaní obsahu ClickUp vám pomůže spolupracovat s vaším týmem a sledovat pokrok všech vašich obsahových prvků.
Šablona redakčního kalendáře ClickUp Content Marketing Editorial Calendar Template může vašemu týmu pro obsahový marketing pomoci vylepšit obsahovou strategii vaší organizace. Stejně jako váš software pro obsahový marketing je plně přizpůsobitelná. Jedná se o nástroj pro správu obsahu vhodný pro začátečníky, který vám pomůže snadno plánovat, organizovat a realizovat obsah.
Ať už vytváříte blogy, příspěvky na sociálních sítích nebo marketingové kampaně, tato šablona zajistí, že váš tým bude pracovat koordinovaně, efektivně a podle plánu. S touto šablonou můžete:
- Sledujte pracovní postup psaní obsahu pomocí vlastních stavů, jako jsou Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, V revizi a Pozastaveno. Tím zajistíte, že všichni členové vašeho týmu budou během celého procesu na stejné vlně.
- Organizujte důležité podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Copywriter, Approver a Platform, abyste zajistili, že každý obsah má přiřazeny správné osoby a zdroje. Tím se minimalizují zpoždění a váš tým se může soustředit na úkoly, které vyžadují větší pozornost.
- Mějte přehled o termínech díky přizpůsobeným zobrazením, jako je kalendář publikování a tabulka pokroku.
- Zefektivněte správu projektů obsahu pomocí pokročilých nástrojů, jako je sledování času, varování o závislostech a e-mailová oznámení.
Proces kontroly obsahu
Třetí fází je fáze kontroly. Během procesu kontroly obsahu tým zkontroluje kvalitu, přesnost a relevanci obsahu před jeho zveřejněním. Zahrnuje:
1. Úpravy pro zajištění kvality
Zkontrolujte gramatiku, pravopis a interpunkci. Ujistěte se, že váš obsah je jasný, stručný a srozumitelný.
Vytvořte seznamy úkolů a použijte vlastní stavy úkolů (např. „V revizi“, „Vyžaduje úpravy“, „Schváleno“) ke sledování úprav a řízení procesu zajištění kvality. Tím zajistíte, že váš obsah bude před zveřejněním důkladně zkontrolován.
2. Zpětná vazba a revize
Sdílejte svůj obsah s kolegy nebo odborníky na dané téma a požádejte je o zpětnou vazbu. Zvažte provedení A/B testování, abyste mohli porovnat různé verze textů a kreativních prvků a určit nejúčinnější přístup.
Pomocí ClickUp Comments můžete přijímat nebo poskytovat zpětnou vazbu v rámci celého týmu. Pokud vás nekonečné vlákna komentářů matou, sdílejte rychlou zpětnou vazbu pomocí ClickUp Clips, kde můžete nahrát krátké video a jasně sdílet své změny.
Publikování a propagace
Nyní, když jste naplánovali, vytvořili a zkontrolovali svůj obsah, je čas jej publikovat. Využijte k tomu následující funkce ClickUp:
Distribuce obsahu
Sdílejte svůj obsah na sociálních médiích, svém webu a dalších relevantních platformách. Zvažte využití e-mailového marketingu, abyste oslovili širší publikum.
ClickUp Automation může nastavit spouštěče pracovního postupu , které vám umožní automatizovat opakující se úkoly. Tyto spouštěče se automaticky aktivují (například propagace obsahu napříč několika distribučními kanály, zveřejňování příspěvků na sociálních médiích nebo odesílání e-mailů), jakmile dojde k určité akci, například zveřejnění vašeho obsahu. Nezapomeňte naplánovat a načasovat svůj obsah.
Zde je názor našeho vedoucího sociálního marketingu na nástroje pro distribuci obsahu v ClickUp:
V ClickUp jsou mými třemi nejoblíbenějšími funkcemi pro každodenní správu sociálních médií dashboardy, zobrazení kalendáře a automatizace. Dashboardy nám poskytují přizpůsobitelný přehled klíčových metrik, výkonu kampaní a aktivity týmu, což nám pomáhá činit rozhodnutí na základě dat na první pohled. Kalendář nám umožňuje vizualizovat náš plán obsahu, efektivně plánovat kampaně a udržovat konzistentní rytmus publikování. Automatizace zefektivňují opakující se úkoly, jako je přiřazování členů týmu nebo aktualizace stavů, čímž nám uvolňují čas na kreativní strategii a zapojení. Tyto funkce nejen zvyšují efektivitu mého týmu pro sociální sítě, ale také mi umožňují být kreativní a hladce a snadno sledovat vše, co se týká sociálních sítí.
V ClickUp jsou mými třemi nejoblíbenějšími funkcemi pro každodenní správu sociálních médií dashboardy, zobrazení kalendáře a automatizace. Dashboardy nám poskytují přizpůsobitelný přehled klíčových metrik, výkonu kampaní a aktivity týmu, což nám pomáhá přijímat rozhodnutí na základě dat na první pohled. Kalendář nám umožňuje vizualizovat náš plán obsahu, efektivně plánovat kampaně a udržovat konzistentní rytmus zveřejňování příspěvků. Automatizace zefektivňují opakující se úkoly, jako je přiřazování členů týmu nebo aktualizace stavů, čímž nám uvolňují čas na kreativní strategii a zapojení. Tyto funkce nejen zvyšují efektivitu mého týmu pro sociální sítě, ale také mi umožňují být kreativní a snadno a hladce sledovat vše, co se týká sociálních sítí.
Analýza výkonu
Nyní přichází část, ve které vyhodnotíte svůj výkon a zkontrolujete, zda byla vaše kampaň úspěšná. Sledujte metriky, jako je návštěvnost webových stránek, aktivita na sociálních médiích a konverze , abyste změřili úspěšnost svého obsahu.
Poté využijte analytické platformy sociálních médií, abyste získali přehled o chování svého publika a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
Udržujte svůj pracovní postup v oblasti obsahové strategie na správné úrovni pomocí dashboardů ClickUp. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti obsahu, jako je čas strávený na stránce, počet kliknutí, zapojení, návštěvnost a konverze, a to vše na jednom místě.
To vám pomůže analyzovat data, identifikovat trendy, určit oblasti, které je třeba zlepšit, a zdokonalit vaši strategii obsahu.
💡Tip pro profesionály: Můžete propojit svůj účet Google Analytics s ClickUp, abyste vylepšili analýzu dat a ještě více doladili svou strategii!
S růstem vaší organizace je třeba přizpůsobit vaše úsilí v oblasti tvorby obsahu a obsahového marketingu. Šablona ClickUp Content Production Scaling Template může být přesně to, co potřebujete. Pomocí této šablony můžete hladce spolupracovat, jasně komunikovat a dodržovat efektivní pracovní postupy, abyste mohli udržet špičkovou kvalitu výstupů a zároveň zvýšit produktivitu.
ClickUp zefektivňuje váš pracovní postup při tvorbě obsahu
Nastavení efektivního softwaru pro tvorbu obsahu je klíčové pro tvůrce obsahu, správce obsahu, projektové manažery a majitele malých podniků.
Dobře definované pracovní postupy pro tvorbu obsahu, jasně stanovené role, optimalizované procesy a promyšlená automatizace mohou být neocenitelnými pomocníky při konzistentní tvorbě vysoce kvalitního obsahu, který je v souladu s vaší značkou a zůstává v paměti vaší cílové skupiny.
Software ClickUp Marketing Project Management je nástroj pro týmy zabývající se obsahovým marketingem, který vám pomůže provést všechny tyto úkony na jednom místě. Spolupracujte se svým týmem zabývajícím se obsahem od brainstormingu až po spuštění pomocí mnoha uživatelsky přívětivých nástrojů ClickUp.
All-in-one software pro správu marketingových projektů ClickUp vám pomůže hladce vytvořit a realizovat vaši strategii obsahu, čímž zvýší efektivitu a spolupráci týmu.
Jeho vliv na zjednodušení procesu tvorby obsahu a pomoc marketingovým týmům při vytváření kvalitního obsahu je nepopiratelný.
Jste připraveni vylepšit svůj obsah?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!