Jak vytvořit plán správy obsahového marketingu

Globální spotřeba online obsahu se během pandemie zdvojnásobila a od té doby neustále roste. To platí zejména pro sociální média, protože 98 % uživatelů uvedlo, že v budoucnu očekává, že tento kanál využije k nákupu.
Pro marketéry je obsahový marketing o 62 % levnější než tradiční marketingové aktivity a zároveň generuje téměř trojnásobný počet potenciálních zákazníků.
Základem veškerého online marketingu je obsah.
Dobrý plán řízení obsahového marketingu je tedy podobný zkušenému kapitánovi, který vyplouvá s dobře definovanou mapou, jasným cílem a hlubokým porozuměním hvězdám, podle kterých naviguje.
Vydejme se na cestu. 🚢
Co je to správa obsahového marketingu?
Správa obsahového marketingu je strategická praxe plánování, vytváření, distribuce a analýzy obsahu s cílem efektivně oslovit a zaujmout cílovou skupinu.
Je to základ úspěšné digitální marketingové strategie, která zajišťuje, že správné zprávy se dostanou ke správným lidem ve správný čas prostřednictvím správných kanálů.
To zahrnuje:
Tvorba obsahu: Články, videa, podcasty, infografiky a zprávy, které rezonují s publikem na základě důkladného pochopení jeho potřeb, výzev, preferencí a chování.
Distribuce obsahu: Zajistěte, aby se obsah dostal k zamýšlenému publiku prostřednictvím optimálních kanálů, jako jsou webové stránky, blog, newsletter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok atd.
Repurposing: Zvýšení efektivity obsahového marketingu prostřednictvím repurposingu a redistribuce obsahu napříč různými kanály. Například psaní blogových příspěvků z podcastů nebo vytváření animovaných videí z firemních akcí.
Analýza dopadu: Měření účinnosti obsahového marketingu na základě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) s využitím datových bodů, jako je počet návštěvníků, zapojení, potenciální zákazníci, konverze atd.
Využití nástrojů: Používání softwaru pro obsahový marketing k vytváření, automatizaci a analýze výkonu kampaní.
Účinná realizace strategie obsahového marketingu však závisí na kapitánovi lodi: manažerovi obsahového marketingu. Podívejme se podrobněji na roli, odpovědnosti a dovednosti manažera obsahového marketingu.
Role manažera obsahového marketingu
Stejně jako kapitán musí stanovit kurz, řídit posádku a reagovat na měnící se podmínky, musí i manažer obsahového marketingu provázet svůj obsah rozbouřenými vodami internetu a zajistit, aby dosáhl svého zamýšleného cíle: publika.
Hlavní odpovědnosti manažera obsahového marketingu
Manažeři obsahového marketingu mají několik odpovědností, mezi které patří:
Vypracování strategie obsahu: Vytvoření účinné strategie obsahového marketingu, která sladí úsilí s obchodními cíli, potřebami zákazníků a marketingovými cíli. To zahrnuje:
- Klíčová sdělení
- Pilíře obsahu
- Formáty obsahu
- Distribuční kanály
- Metriky a KPI
Vycházejte ze šablon strategií obsahového marketingu. Přizpůsobte je, přidejte/odstraňte pole a použijte je podle svých potřeb.
Tvorba obsahu: Dohled nad tvorbou a správou poutavého a relevantního obsahu v různých formátech (články, videa, infografiky atd.) a na různých platformách (blogy, sociální média, webové stránky).
Koordinace a řízení týmu: Vedení a spolupráce s týmem pro obsah za účelem vytvoření vysoce kvalitních výstupů. To zahrnuje:
- Stanovení cílů a delegování úkolů
- Brainstorming obsahu pro kreativní nápady na kampaně
- Úzce spolupracujte s autory, designéry, kameramany a dalšími tvůrci obsahu, poskytujte jim pokyny a zpětnou vazbu.
- Stanovení standardů kvality
Správa redakčního kalendáře: Plánování a udržování harmonogramu pro tvorbu a publikování obsahu napříč všemi kanály. Nastavení šablon kalendáře obsahu pro zajištění konzistence a opakovatelnosti napříč týmy.
SEO: Zlepšete své hodnocení pomocí taktiky optimalizace pro vyhledávače, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace na stránce (například meta tagy a nadpisy) a budování důvěryhodnosti mimo stránku.
Správa rozpočtu: Dohled nad rozpočtem pro obsahový marketing prostřednictvím efektivního přidělování zdrojů, vyjednávání s dodavateli a přispěvateli a maximalizace marketingového mixu.
Analýza a neustálé zlepšování: Sledování výkonu na základě klíčových metrik, aby tým mohl neustále zlepšovat své výsledky.
Dovednosti požadované od manažera obsahového marketingu
Ačkoli se kdokoli s citem pro marketing a obsah může vypracovat na pozici manažera obsahového marketingu, zde je několik dovedností, které by vám mohly pomoci.
- SEO: Psaní, optimalizace a správa hodnocení ve vyhledávačích
- Redakční: Jazykové a vypravěčské dovednosti
- Řízení času: přidělování zdrojů, plánování a organizace
- Zpětná vazba: Kontrola a vedení tvůrců obsahu
- Výzkum: Techniky výzkumu trhu, zákazníků a interního výzkumu
- Spolupráce: Práce s mezifunkčními týmy napříč odděleními prodeje, vývoje, lidských zdrojů (pro obsah týkající se značky zaměstnavatele), financí atd.
- Vedení: Najímání, řízení a podpora marketingového týmu
S těmito dovednostmi můžete maximalizovat výsledky svého obsahového marketingu.
Strategie a taktiky obsahového marketingu
Úspěšný obsahový marketing vyžaduje správnou kombinaci strategického myšlení a efektivní realizace. Podívejme se, jak se tyto dvě složky spojují.
Definujte své cíle a záměry
Stanovte si cíle SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené). Běžné příklady jsou:
- Zvýšení návštěvnosti webových stránek o 15 % v příštím čtvrtletí
- Generování 50 nových potenciálních zákazníků z marketingu ve vyhledávačích za čtvrtletí
- Zvyšte prodej na sociálních médiích o 30 %.
Porozumějte svému publiku
Chcete-li vytvořit úspěšnou obsahovou marketingovou kampaň, musíte ji učinit smysluplnou, hodnotnou a použitelnou pro vaši cílovou skupinu. K tomu je třeba ji dobře znát.
- Provádějte průzkumy za účelem sběru primárních kvantitativních dat.
- Provádějte rozhovory, abyste mohli klást hlubší otázky a shromažďovat kvalitativní data.
- Využijte analytické nástroje k pochopení chování (vědomého i nevědomého).
Pokud například uvádíte na trh nový nástroj pro zvýšení produktivity, můžete provést průzkum mezi profesionály, abyste shromáždili primární data, provést rozhovory s vaší konkrétní cílovou skupinou a poté zahájit pozorování uživatelů, abyste sledovali, jak interagují s vaším MVP. Poté vytvořte profil potenciálních zákazníků.
Porozumějte trhu
Analýza trhu a konkurence je základem pro vytváření diferencovaného obsahu. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.
Základní vyhledávání: Vyhledejte na Googlu základní otázky týkající se vaší obchodní nabídky. Podívejte se, co je již k dispozici, abyste mohli později přemýšlet o tom, čím byste mohli přispět.
Podrobná studie: Navštivte webové stránky nebo sociální média svých konkurentů a pozorujte je. Poznamenejte si, co na vás udělalo dojem a co byste udělali jinak.
Nezastavujte se zde. Podívejte se na jiné značky, které obsluhují vaše zákazníky, i když s vámi nekonkurují. Pokud například provozujete aplikaci pro správu projektů, možná budete chtít vidět obsah od influencerů zabývajících se produktivitou nebo značek kancelářských potřeb, které vám mohou poskytnout vhled do psychologie uživatelů.
Výzkum pomocí nástrojů: Použijte nástroje jako SEMrush nebo Ahrefs k analýze obsahu konkurence. Podívejte se na jejich nejčastěji sdílený a nejlépe hodnocený obsah a identifikujte témata, která vám chybí. Může to odhalit příležitosti k důkladnějšímu nebo odlišnému pokrytí těchto témat.
Rozvíjejte své SEO schopnosti
Využijte svůj výzkum k vytvoření strategie SEO a vypracování osvědčených postupů.
On-page SEO: Vytvářejte obsah na témata, která přímo nebo nepřímo souvisejí s vaším publikem. Zahrňte klíčová slova, meta tagy, meta popisy, tagy H1/2/3, alternativní text obrázků, slug a interní odkazy.
Off-page SEO: Vytvářejte zpětné odkazy prostřednictvím konzistentního zapojení
Technické SEO: Ujistěte se, že máte všechny potřebné prvky, jako je XML mapa stránek, správná architektura, robots.txt, nabídky, stránkování atd.
Nejdůležitější je zaměřit se na vytváření komplexního obsahu, který odpovídá záměru uživatelů a zlepšuje hodnocení.
Nezastavujte se u publikování
Skutečný dopad vaší strategie pro sociální média spočívá v zapojení uživatelů po zveřejnění. Podporujte komentáře a zpětnou vazbu, abyste vytvořili oboustrannou konverzaci.
- Vyzvěte k komentářům tím, že položíte otázku. „Co se vám líbí nejvíc? Odpovězte v komentářích“ je nejjednodušší způsob, jak začít.
- Provádějte ankety
- Pořádejte soutěže, kvízy atd.
- Hostujte hosty/významné zákazníky na své platformě
Nikdy nenechte komentář bez odpovědi (samozřejmě v rozumných mezích!).
Měřte a analyzujte své výsledky
Pomocí aplikací pro digitální marketing, jako je Google Analytics, sledujte, jak si váš obsah vede ve srovnání s vašimi cíli. Sledujte metriky, jako je počet zobrazení stránky, míra okamžitého opuštění stránky a míra konverze, abyste pochopili, co funguje, a mohli postupem času vylepšovat svou strategii.
Buďte vždy v obraze
Buďte informováni o nejnovějších trendech v oblasti obsahového marketingu a ve vašem odvětví. Účastněte se webinářů, sledujte přední odborníky na sociálních médiích a přihlaste se k odběru odvětvových zpravodajů. Díky přizpůsobivosti a informovanosti můžete upravit svou strategii tak, abyste si udrželi náskok.
Pokud vám to připadá náročné, nezoufejte. Našli jsme pro vás jednoduchý a jedinečný rámec, díky kterému můžete všechny osvědčené postupy integrovat do jednoho přehledného plánu. Pojďme na to.
Kroky k vytvoření kvalitního plánu řízení obsahového marketingu
V neustále se vyvíjejícím světě internetu může obsahový marketing připomínat plavbu proti větru. Tomu můžete zabránit pomocí robustního plánu správy obsahového marketingu. Zde je návod, jak na to.
1. Proveďte trojstranný audit obsahu
Než se pustíte do nákupů (tj. vytvoření plánu správy obsahového marketingu), potřebujete nákupní seznam (tj. audit obsahu). Proveďte tedy důkladnou kontrolu následujících bodů.
Stávající obsah pro:
- Témata, která pokrýváte, a ta, která opomíjíte
- Architektura webu a organizace vašeho obsahu
- Jazyk, tón, styl a další prvky značky
- Kanály sociálních médií a dosah publika
Schopnosti týmu z hlediska velikosti, dovedností pro tvorbu/distribuci obsahu, rozpočtů a odborných znalostí, které potřebujete.
Konkurenční prostředí pro daná témata, osvědčené nápady, spolupráce s influencery, nabídky atd.
2. Brainstorming nápadů na obsah
Audit obsahu by vám měl poskytnout představu o tom, co musíte udělat, aby byl váš plán obsahu efektivní. Nyní svolávejte svůj tým k brainstormingovým schůzkám, abyste přišli s nápady na obsah.
Použijte tabule ClickUp Whiteboards k diskusi o nápadech s celým týmem. Přesouvejte témata, organizujte, plánujte a rozvrhujte, vše na jednom místě!
Při tom se může stát, že témata, která uvedete, budou působit náhodně. Vytvořte si proto mapu témat. Týmy SEO používají k organizaci přístup založený na pilířích obsahu nebo model hub-and-spoke.
Pomocí myšlenkových map ClickUp vytvořte architekturu/hierarchii nápadů. Myšlenkové mapy založené na uzlech vám také umožňují propojovat nápady a budovat neuronovou síť obsahu, který vytváříte.
Sdílejte jej s týmem a sbírejte zpětnou vazbu.
3. Vytvořte plán obsahu
Nyní, když máte za sebou intenzivní brainstorming, uspořádejte nápady tak, abyste je mohli uvést do praxe.
Identifikujte témata: Seznamte vše, o čem můžete vytvořit obsah, který pomůže vaší vybrané cílové skupině. Myslete kreativně. K nalezení nápadů můžete také použít marketingové nástroje umělé inteligence.
Pokud například prodáváte plnicí pera, můžete samozřejmě vytvářet obsah o svých produktech. Můžete také vytvářet poutavý obsah o historii psacích potřeb, nejnovějších technologiích a doplňkových produktech, jako jsou inkousty, úložné prostory atd.
Zvažte celou situaci a podle toho sepište seznam nápadů. Přeměňte nápady na činy tím, že uzly převedete na sledovatelné úkoly v ClickUp.
Pište si poznámky: Jakmile opustíte brainstormingový stůl, váš tým zapomene vše, o čem jste diskutovali. Proto si vše zapisujte. ClickUp Docs je skvělý nástroj pro pořizování poznámek během brainstormingu.
Na základě toho vytvořte podrobný brief pro každý obsahový prvek, ve kterém nastíníte téma, cílovou skupinu, klíčová slova a cíle. Uveďte také, v jakém formátu obsah potřebujete, například video, audio, infografika, obrázky atd.
ClickUp Docs vám pomůže tyto briefy spravovat. Můžete také použít popisnou část zobrazení úkolů. Nemáte čas? Použijte ClickUp Brain a vytvořte briefy během chvilky!
Stanovte kritéria přijatelnosti: Pomozte tvůrcům obsahu dosáhnout úspěchu tím, že jasně stanovíte, čeho musí dosáhnout. Může se jednat například o počet slov, zahrnutí klíčových slov, důvěryhodné zdroje, kontrolu gramatiky atd.
Kontrolní seznamy v úkolech ClickUp jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout. Stačí vytvořit šablonu a v budoucnu ji automaticky použít na všechny úkoly. Voila!
Rozsáhlé úpravy: Vypracujte komplexní soubor pokynů pro úpravy, které se týkají stylu, tónu, gramatiky a faktické správnosti vašeho obsahu. Poté přiřaďte konkrétní úkoly editorům obsahu, korektorům, lektorům nebo ověřovatelům faktů na základě jejich odborných znalostí.
4. Vytvořte kalendář obsahu
Stanovte termíny: Naplánujte si obsahové položky v kalendáři, abyste zajistili konzistentní a rozmanité rozložení obsahu napříč kanály. Týmy to obvykle rozdělí na x blogů na jeden blogový příspěvek, e-mailové zpravodaje ve středu atd. V ClickUp můžete také nastavit opakující se úkoly a aktualizovat popisy za běhu.
Nevymýšlejte kolo znovu. Využijte šablonu kalendáře obsahu ClickUp a začněte.
Přiřaďte uživatele: Každý úkol přiřaďte jednomu členovi týmu. Zjistěte, kdo je k dispozici, a přiřaďte jim práci na základě jejich pracovní zátěže. Pokud jeden pracovník pracuje na více úkolech, ujistěte se, že jeho pracovní zátěž je přiměřená. Také zmapujte případné závislosti.
Plánujte s ohledem na vysokou aktivitu: Identifikujte sezónní obsah, kampaně, uvedení produktů na trh nebo jiné události, které se pravděpodobně budou konat – naplánujte obsah pro tyto události s dostatečným předstihem, abyste předešli shonu na poslední chvíli.
5. Distribuujte. Distribuujte. Distribuujte.
Možná píšete další článek, který získá Pulitzerovu cenu. Pokud však nebude distribuován, nikdo si ho nepřečte.
Sdílejte svůj obsah na sociálních médiích, to je jasné. Ale udělejte to lépe. Zvažte následující:
- E-mailový marketing
- Placená reklama zaměřená na generování potenciálních zákazníků
- Převedení do jiných formátů/kanálů
- Opětovné zveřejňování příspěvků na sociálních médiích po krátké době
- Pravidelné aktualizace obsahu
6. Zavedení tvorby a správy obsahu do praxe
Jakmile budete mít základy, začněte standardizovat proces správy obsahového marketingu. Například:
- Šablony pro psaní obsahu jsou skvělým způsobem, jak zajistit konzistentnost vašich textů.
- Používejte opakovatelné vstupní stránky pro konkrétní obsahové prvky nebo kampaně.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete automaticky měnit stav nebo odesílat připomenutí pro každý úkol.
7. Sledujte a analyzujte výkonnost
Aby malý obsahový tým dosahoval konzistentních obchodních výsledků, musíte měřit výkonnost na základě marketingových KPI. Dashboard ClickUp je navržen přesně k tomuto účelu.
Integrujte své marketingové nástroje do ClickUp a získejte ucelený přehled. Sledujte a analyzujte pokrok směrem k vašim marketingovým cílům podrobně a na první pohled. Kontextualizujte úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
S ClickUpem snadno proplujete bouřlivými vodami obsahového marketingu.
Po dokončení naší cesty za vytvořením plánu správy obsahového marketingu je jasné, že se jedná o skutečně složitý proces. Dobrý plán správy obsahového marketingu vyžaduje představivost tvůrce obsahu, zaměření na trh ze strany marketéra a organizační schopnosti projektového manažera.
Tuto jedinečnou kombinaci lze dále vylepšit pomocí správných nástrojů. Nástroj pro správu marketingových projektů ClickUp je navržen tak, aby podporoval širokou škálu uživatelů, ať už se jedná o tvůrce, recenzenty nebo manažery.
Dostaňte se bezpečně a spokojeně na břeh s ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma.
Často kladené otázky o plánu správy obsahového marketingu
1. Jaká je role content marketéra?
Role content marketéra je mnohostranná a kombinuje kreativní, strategické a analytické úkoly s cílem zvýšit povědomí o značce, zaujmout publikum a v konečném důsledku přispět k růstu podniku.
Úlohou content marketéra je v zásadě vytvářet hodnotný obsah a konzistentně jej distribuovat, aby přilákal a udržel potenciální zákazníky, což povede k ziskovým zákaznickým akcím.
2. Jaké jsou 4 základní principy obsahového marketingu?
4 základní principy obsahového marketingu jsou:
- Porozumění publiku
- Tvorba obsahu
- Distribuce obsahu
- Měření a analýza
3. Je správa obsahu součástí marketingu?
Ano, správa obsahu je základním prvkem marketingu. Umožňuje marketérům efektivně a účinně využívat obsah k dosažení obchodních a marketingových cílů, což jej činí nepostradatelným v dnešním digitálním světě založeném na obsahu.