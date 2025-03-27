10 bezplatných šablon pro obsahovou strategii v marketingu

Odpovědnost za obsahový marketing může být velmi náročná.
Spravujete kampaně napříč několika kanály s různými přispěvateli, členy týmu, zdroji a termíny. Potřebujete místo, kde můžete organizovat všechny aspekty procesu, abyste se cítili připraveni a sebejistí v každé fázi.
Zadejte šablonu strategie obsahového marketingu.
Zde najdete ideální šablonu plánu strategie obsahového marketingu typu business-to-business (B2B) pro vaše potřeby. Vysvětlíme, co dělá šablonu dobrou, a poté se podělíme o některé z našich oblíbených šablon, včetně mnoha šablon, které můžete použít hned teď.
Pojďme na to!
Co je šablona strategie obsahového marketingu?
Šablona strategie obsahového marketingu vám pomůže zefektivnit procesy a pracovat efektivněji, protože vám poskytne rámec, od kterého můžete pokaždé vycházet.
Existuje šablona pro téměř každý aspekt procesu obsahového marketingu, takže můžete najít lepší způsob, jak:
- Zaznamenejte profily kupujících a jejich bolavá místa
- Měření povědomí o značce
- Proveďte audit obsahu
- Spravujte generování potenciálních zákazníků
- Vytvořte obsah
- Plánujte e-mailové marketingové kampaně
- Měřte návštěvnost webových stránek, jako jsou zobrazení stránek, organická návštěvnost a míra okamžitého opuštění.
- Plánujte obsah sociálních médií
- Spolupracujte s influencery a tvůrci obsahu
- Měřte podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik.
Mnoho z nabízených šablon je součástí ClickUp. Mít všechna data o marketingu, kampaních a úkolech na jednom místě dává smysl, zejména pokud chcete pracovat produktivněji.
Tyto šablony se snadno vytvářejí, přizpůsobují a sdílejí, takže váš tým může spolupracovat na vašich marketingových aktivitách. ?
Co dělá šablonu strategie obsahového marketingu dobrou?
Jakákoli šablona, kterou použijete, by vám měla pomoci dosáhnout cíle rychleji nebo efektivněji. Šablony pro strategii obsahového marketingu vám poskytují lepší způsob, jak uspořádat své myšlenky, pracovat na obsahu a sdílet svou práci s ostatními. ?
Nejlepší šablony pro obsahový marketing:
- Poskytují vám organizovanější způsob řešení problémů nebo strukturování informací.
- Poskytují standardizovaný rámec, který mohou dodržovat všichni členové vašeho týmu.
- Urychlete proces tvorby obsahu pomocí předem připravených polí k vyplnění a algoritmů.
- Usnadněte si spolupráci s přispěvateli a zainteresovanými stranami, abyste lépe oslovili cílovou skupinu.
- Pomáhají vám sdílet pokrok na základě klíčových metrik a milníků.
Každá šablona strategie obsahu se mírně liší, proto se zaměřte na tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Pokud pracujete na video projektu, možná oceníte šablonu storyboardu, která vám pomůže vizualizovat scény. V případě digitální kampaně vám použití šablon pro sociální média může ušetřit spoustu času.
Ať už je váš marketingový cíl nebo proces jakýkoli, vždy existuje šablona, která vám pomůže.
10 šablon pro obsahovou strategii
Existuje šablona pro každý scénář a my jsme tu, abychom vám pomohli najít tu, kterou právě potřebujete. Objevte naši sbírku šablon pro strategický plán obsahového marketingu.
1. Šablona marketingové kampaně ClickUp
Každá tradiční nebo digitální marketingová kampaň zahrnuje řadu menších úkolů a jejich organizace může být náročná. Šablona pro správu marketingových kampaní vám poskytne lepší přehled o těchto úkolech, takže vám nic neunikne.
Pokud hledáte vizuálně přitažlivý způsob, jak zorganizovat svou příští kampaň, šablona marketingové kampaně od ClickUp je přesně to, co potřebujete. Tato šablona používá formát seznamu ve stylu Kanban k zobrazení úkolů kampaně pod různými nadpisy, včetně plánování, produkce, spuštění, hodnocení a retence.
U každého úkolu můžete rychle zjistit název, termín splnění, typ kampaně, přidělený tým a typ výstupu. ⚒️
Tuto bezplatnou šablonu strategie obsahu použijte, když máte na starosti náročný projekt a hledáte snadný způsob, jak zůstat produktivní a sledovat svůj pokrok. Je skvělá pro týmovou spolupráci a odpovědnost, protože snadno uvidíte, u kterého týmu se máte informovat o novinkách.
2. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Pokud pracujete na více projektech a různých typech obsahu, je redakční kalendář nezbytností. Redakční kalendář vám umožňuje přehledně zobrazit celý kalendář publikování obsahu, abyste viděli, co se chystá, co je v procesu a kde máte mezery v obsahu. ?
Použijte šablonu redakčního kalendáře pro obsahový marketing od ClickUp, abyste získali strategičtější přehled o svém připravovaném obsahu. Okamžitě uvidíte, co má být zveřejněno a v jakých termínech, spolu s klíčovými detaily, jako je pilíř obsahu, typ obsahu, typ propagace a název obsahu. Všechna tato pole jsou barevně označena podle kategorií, takže můžete rychle zkontrolovat, zda máte správnou rovnováhu obsahu.
Tato šablona marketingového kalendáře je ideální, pokud chcete mít lépe organizovaný proces publikování obsahu. Jedná se o užitečnou šablonu strategie obsahu, se kterou můžete pracovat jako tým a kterou můžete sdílet s spolupracovníky a zainteresovanými stranami.
Slouží také jako databáze obsahu vaší předchozí práce, která usnadňuje správu stávajícího obsahu, takže například budoucí audit obsahu bude mnohem snazší.
3. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Sociální média jsou velmi kreativní a rychle se měnící oblast. To znamená, že někdy je těžké udržet si přehled. Použijte šablonu plánu obsahu pro sociální média, abyste svému týmu poskytli lepší způsob plánování a udržení produktivity, aniž byste omezovali jeho kreativitu. ?
Využijte šablonu plánu obsahu sociálních médií od ClickUp a posilte tak členy svého týmu pro sociální média. Tato šablona ve formě seznamu je snadno použitelná a poskytuje přehled o tom, co vás čeká v budoucnu.
Zobrazte název příspěvku, odpovědného manažera, termín splnění a označení priority. Otevřete každý úkol a podívejte se na platformu sociálních médií, průběh tvorby obsahu a kdo je přiřazen k jednotlivým rolím v rámci procesu tvorby obsahu.
Tato šablona plánu obsahu pro sociální média umožňuje vašemu týmu proměnit své nápady v plánovaný obsah. Spolupracujte na finalizaci nápadů na obsah, přidávejte poznámky, připojujte soubory z aplikací pro tvorbu obsahu a zefektivněte proces tvorby obsahu pro sociální média.
4. Šablona bílé tabule ClickUp Content Matrix
Každý dobrý marketingový tým ví, že se nelze spoléhat pouze na jeden typ obsahu, aby bylo možné oslovit cílovou skupinu a dosáhnout požadovaného účinku. Přílišné zaměření na vzdělávání a nedostatečné zaměření na přesvědčování znamená, že vaše strategie marketingu obsahu B2B je sice užitečná, ale není tak zisková, jak by mohla být. ?
Abyste dosáhli správné rovnováhy, použijte šablonu Content Matrix Whiteboard Template od ClickUp. Pomocí poznámek ve stylu Post-it umístěte své marketingové aktivity, jako jsou příspěvky na sociálních médiích, infografiky a podcasty, do příslušného kvadrantu.
Tento čtyřčtvrtinový přístup vám pomůže vizualizovat účel každého typu obsahu, který publikujete, abyste mohli pochopit, zda se potřebujete více zaměřit na jiný směr.
Tato tabule s maticí obsahu je ideální pro plánování nového obsahu na příští čtvrtletí. Jedná se o velmi názorný způsob, jak vyhodnotit vaši současnou nebo plánovanou strategii obsahu a zajistit, aby byla vyvážená a v souladu s vašimi celkovými obchodními cíli.
5. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Ačkoli se na trhu objevuje stále více nástrojů pro tvorbu obsahu založených na umělé inteligenci, většina marketingových týmů bude i nadále potřebovat psát obsah sama. Díky šabloně, která vám poslouží jako vodítko, nemusíte pokaždé začínat od nuly. Můžete přeskočit děsivou prázdnou stránku a plynule přejít k procesu psaní.
Šablona pro psaní obsahu od ClickUp je skvělým základem pro psaní obsahu. Obsahuje různé stránky, které vás provedou procesem psaní obsahu webových stránek, blogových příspěvků, tiskových zpráv, případových studií a výzev k akci (CTA). Každá stránka má užitečnou strukturu a nápovědy, které pomáhají členům vašeho týmu vytvářet relevantní obsah, který působí soudržně. ✍️
Použijte tuto šablonu pro psaní obsahu, abyste urychlili proces pro svůj tým. Pomozte jim překonat tvůrčí blok a vytvořit skvělé věci. Pro větší dopad použijte ClickUp AI, který vás ještě rychleji provede od počátečního nápadu k krásně optimalizovanému obsahu.
Bonus: Podívejte se na bezplatné šablony pro psaní obsahu, které vám pomohou rychleji vytvářet obsah
6. Šablona pro tvorbu webového obsahu ClickUp
Vytváření a publikování kvalitního obsahu pro váš web zahrnuje mnoho proměnných faktorů. Pomocí speciálně navržených šablon můžete pokaždé postupovat stejným způsobem a zachovat si přehled.
Organizujte svůj pracovní postup pomocí šablony pro tvorbu webového obsahu od ClickUp. Tato užitečná šablona vám umožní vizualizovat každý úkol a každý krok v procesu, takže budete mít jasnou představu o tom, v jaké fázi se každý kus obsahu nachází. Zobrazte si fázi pokroku, kdo je k úkolu přiřazen a zda byl úkol již splněn. ✅
Tato šablona pro tvorbu webového obsahu je skvělým nástrojem pro týmy zabývající se obsahovým marketingem a optimalizací pro vyhledávače (SEO), které spolupracují na tvorbě, publikování a sledování dopadu obsahu vašeho webu. Použijte ji k zavedení standardizovaného, opakovatelného a produktivnějšího způsobu přidávání obsahu na váš web.
7. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Zobrazení obsahu v redakčním kalendáři je skvělý způsob, jak pochopit, co a kdy bude zveřejněno. Potřebujete však také plán, který pomůže vašemu týmu pochopit, v jaké fázi procesu se každý kus nachází. K tomu slouží kalendář obsahu.
Udržujte pořádek a pracujte produktivněji díky šabloně kalendáře obsahu od ClickUp. Tato šablona skvěle funguje jako centrální uzel pro proces tvorby obsahu. ✨
V horní části je prostor pro vizuální klíč a formát ve stylu seznamu vám pomůže organizovat pracovní postup při tvorbě obsahu týden po týdnu. U každého úkolu můžete vidět název, stav, obsahový pilíř, stav schválení, datum zveřejnění, hodnotu, související soubory a poznámky.
Použijte tuto šablonu softwaru pro kalendář obsahu jako digitální základnu pro celý proces tvorby obsahu. Povzbuďte členy svého týmu, aby během práce na úkolech aktualizovali stav, a pravidelně kontrolujte, zda se neobjevily nějaké překážky nebo příležitosti.
8. Šablona stručného popisu obsahu SEO ClickUp
Všichni chceme, aby náš obsah obsadil první místo ve výsledcích vyhledávání, ale to vyžaduje strategické úsilí. Dejte svému obsahu nejlepší možnou šanci na zlepšení v žebříčku vyhledávačů pomocí vynikajícího SEO briefu. ?
Použijte šablonu SEO Content Brief Template od ClickUp, která vám pomůže psát a optimalizovat obsah pro vyhledávací provoz. Tato podrobná šablona obsahuje vše, co potřebujete k vedení členů marketingového a SEO týmu nebo dodavatelů.
Na úvodní stránce najdete přehled, následovaný cílovou skupinou, sděleními, klíčovými slovy, osnovou, odkazy, které je třeba zahrnout, a články konkurence. Podrobně popište nápady na obsah nebo odkazujte na existující obsah pro aktualizaci nebo vytvoření nového blogového příspěvku.
Ať už jste v psaní obsahu pro vyhledávače nováčkem, nebo zkušeným profesionálem, tato šablona strategie SEO vám pomůže udržet pořádek a vytvořit opakovatelný proces, díky kterému budete pokaždé vytvářet vysoce kvalitní obsah a zároveň zlepšovat organický provoz.
9. Šablona plánu obsahového marketingu ve formátu Word od Template.Net
Když nastane čas shromáždit všechny vaše myšlenky a naplánovat další sezónu, je obsahový marketingový plán tím správným řešením. Díky šabloně můžete pokrýt všechny oblasti a vytvořit komplexní plán.
Tato šablona strategie obsahu je dobrým výchozím bodem, pokud používáte Microsoft Word. Obsahuje několik stránek s vyplňovacím textem, které vám pomohou napsat cílený a efektivní plán obsahového marketingu.
Šablonu strategie obsahu tohoto typu použijte, pokud chcete vytvořit centrální strategický průvodce, který bude váš marketingový tým následovat při práci na projektech a kampaních. Jedná se také o užitečný dokument, který můžete sdílet se zainteresovanými stranami, abyste je informovali o své práci.
10. Šablona pro obsahový marketing v Excelu od Vertex42
Platforma s bohatými funkcemi, jako je ClickUp, dokáže zvládnout všechny vaše potřeby v oblasti obsahového marketingu. Chápeme však, že někteří lidé dávají přednost (nebo potřebují používat) Excel. Pokud jste jedním z nich, pak je tato šablona pro obsahový marketing v Excelu skvělou volbou.
Pomocí této šablony vytvořte vizuální průvodce procesem tvorby obsahu. Přidejte své úkoly a projekty související s obsahem, nastavte priority, přidejte poznámky, přiřaďte je členům týmu a nastavte data publikování. Poté je uvidíte v redakčním kalendáři obsahu spolu s barevně označenými stavy.
Tato šablona strategie obsahu neobsahuje žádné složité makra ani vzorce, takže je ideální pro začátečníky nebo ty, kteří nechtějí, aby jejich pracovní postup v oblasti obsahového marketingu byl příliš technický.
Pracujte chytřeji s těmito šablonami pro strategii obsahového marketingu
Nevydávejte se na dlouhou a složitou cestu k dokonalosti v oblasti obsahového marketingu. Využijte tyto šablony plánů strategie obsahového marketingu B2B, abyste odstranili překážky, zvýšili produktivitu a celkově si usnadnili práci. ?
Pokud jste připraveni zlepšit svůj přístup k obsahovému marketingu, vyzkoušejte ClickUp zdarma.
Naše komplexní platforma pro zvýšení produktivity je ideálním místem pro správu nejen vašich marketingových projektů, ale i všech aspektů vaší práce. Využijte přístup k těmto šablonám pro strategii obsahového marketingu a mnoha dalším.
Máte možnost je libovolně přizpůsobit tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám.