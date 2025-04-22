10 bezplatných šablon marketingového kalendáře pro obsah v roce 2025

Jako marketingový pracovník se věnujete několika projektům najednou a udržet je všechny v termínech je výzva. Nejenže sledujete metriky a výsledky, ale pravděpodobně také řídíte tým, který se podílí na různých projektech – od provozování placených reklam a plánování příspěvků na sociálních médiích až po publikování obsahu blogu.
Používání šablon marketingového kalendáře vám pomůže mít přehled o všech vašich marketingových projektech od začátku do konce. Zde si projdeme, k čemu tyto šablony slouží, a poradíme vám, jak najít tu správnou.
Představíme vám také 10 nejlepších šablon marketingového kalendáře, které můžete využít pro úspěšné marketingové kampaně. ✨
Co je šablona marketingového kalendáře?
Šablona marketingového kalendáře je tabulka nebo dokument, který obsahuje všechny důležité termíny, úkoly projektu a osoby odpovědné za vaše marketingové kampaně. Tyto šablony usnadňují zahájení podobných marketingových projektů a poskytují široký přehled o vašem pokroku.
Myšlenkou vytvoření marketingového kalendáře je, že můžete začít s plánem, jak dosáhnout konkrétních cílů, a sledovat postup od začátku do konce. Tímto způsobem můžete rychle identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a určit potenciální zpoždění, než budou mít šanci projekt zmařit.
Existuje několik typů použití šablon marketingového kalendáře, včetně e-mailového marketingu, redakčních, obsahových a kalendářů sociálních médií. Některé malé podniky a marketingová oddělení používají jeden kalendář ke sledování všech svých strategií a kampaní v oblasti obsahového marketingu, zatímco větší subjekty mohou zvolit více marketingových kalendářů, aby měly přehled o složitějších kampaních. 🗓️
Co dělá šablonu marketingového kalendáře dobrou?
Existuje spousta šablon marketingových kalendářů, ale některé jsou užitečnější než jiné. Nalezení té správné šablony může zvýšit produktivitu, usnadnit správu marketingových zdrojů a vést k úspěšnějším kampaním. 💪
Co byste měli hledat v šabloně marketingového kalendáře:
- Různé typy obsahu: Vaše šablona marketingového kalendáře by měla podporovat značky nebo pole pro různé typy obsahu. To usnadňuje sledování různých kampaní a získáte lepší přehled o tom, jak si jednotlivé části obsahu vedou a jak dlouho trvá jejich vytvoření.
- Automatické přidělování úkolů: Skvělá šablona marketingového kalendáře za vás udělá rutinní práci tím, že automaticky přidělí úkoly správným členům týmu.
- Více zobrazení: Někteří lidé rádi vidí úkoly integrované do měsíčního kalendáře. Jiní dávají přednost sledování pokroku v denním nebo týdenním zobrazení. Vyberte si šablonu marketingového kalendáře, která nabízí flexibilitu, pokud jde o zobrazení toho, co je v plánu.
- Funkce pro spolupráci: Zefektivněte týmovou práci pomocí šablony marketingového kalendáře, která vám umožní spolupracovat se všemi členy týmu a získávat aktualizace v reálném čase.
10 šablon marketingového kalendáře pro rok 2025
Nejvhodnější typ marketingového kalendáře závisí na vašich marketingových cílech, typu obsahu, který plánujete, a vašem oboru. Možná budete potřebovat marketingové kalendáře pro tento čtvrtletí a různé typy, když změníte zaměření marketingu pro příští čtvrtletí.
Od kalendářů pro e-mailový marketing po plány pro sociální sítě a obsahové plány – zde je 10 nejlepších šablon marketingového kalendáře, které můžete vyzkoušet ještě dnes. 👀
1. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Šablona marketingového kalendáře ClickUp usnadňuje získání přehledu o všech vašich marketingových kampaních a jejich sledování. Tato bezplatná šablona marketingového kalendáře je nedílnou součástí každé marketingové strategie, protože vám umožňuje sledovat více kampaní na jednom praktickém místě.
Šablonu můžete použít ke sledování pracovních postupů a monitorování kapacity, které můžete přizpůsobit podle potřeb svého marketingového týmu. Automatizace úkolů zefektivňuje proces tím, že po dokončení jednoho kroku okamžitě přiřadí úkoly a podúkoly dalším zúčastněným stranám.
Tato šablona nabízí šest různých typů zobrazení, takže se můžete podrobněji seznámit s jednotlivými marketingovými projekty, získat široký přehled o všech marketingových kampaních a sledovat jejich dopad na rozpočet. Navíc můžete úkoly prioritizovat pomocí čtyř různých nastavení značek, od nízké až po urgentní prioritu. Nyní budou všichni členové vašeho marketingového týmu vědět, co má prioritu.
2. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Naplánujte si úspěch a sledujte marketingové projekty pomocí šablony pro správu marketingových kampaní od ClickUp. Šablona obsahuje vzorové úkoly pro každou fázi marketingové kampaně, takže je snadné začít a využít dokument k uspokojení konkrétních potřeb vašeho marketingového týmu.
Začněte vytvořením struktury kampaně a určením celkového cíle, cílové skupiny a zdrojů potřebných pro projekt. Poté vytvořte úkoly pomocí softwaru pro správu projektů a pusťte se do práce!
Tato šablona marketingového kalendáře obsahuje přehledy a sekce pro všechny typy kampaní marketingového týmu, včetně:
- Kampaň k uvedení produktu na trh: Usnadňuje vytváření a seskupování úkolů, které je třeba splnit pro úspěšný vývoj produktu.
- Kalendář sociálních médií: Sledujte výstupy sociálních médií pomocí úkolů určených k identifikaci typu obsahu, návrhů, finálního obsahu a schválení k publikování.
- Marketingová fáze: Získejte vizuální přehled různých fází marketingové kampaně. Přetahujte je z jedné fáze do druhé a přejděte na jednotlivé karty úkolů, kde najdete další podrobnosti o jednotlivých krocích projektu.
- Kalendář: Zobrazení kalendáře zobrazuje všechny úkoly a podúkoly v kalendáři, abyste získali denní, týdenní a měsíční přehled o pracovní zátěži a pokroku.
- Reference: Vytvořte znalostní databázi se styly, pokyny pro značku, osvědčenými postupy SEO a informacemi o produktech, které může váš tým využít při tvorbě obsahu.
- Sledování rozpočtu: Tabulkový pohled sleduje všechny výdaje související s digitální marketingovou kampaní, abyste nepřekročili rozpočet.
3. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Moderní kalendář sociálních médií ClickUp vám umožní udržet si náskok před konkurencí a mít přehled o svých marketingových kampaních na sociálních médiích. Šablonu marketingového kalendáře použijte k naplánování příspěvků na sociálních médiích napříč platformami a přiřaďte úkoly všem členům svého týmu – od marketingového manažera po specialistu na reklamu.
Tato šablona kalendáře pro sociální sítě nabízí efektivní pracovní postup díky přizpůsobitelným stavům, zobrazením a polím. Přiřaďte kategorie, jako jsou kanály, hashtagy a datum zveřejnění, abyste mohli sledovat svou přítomnost na sociálních sítích v průběhu kampaní.
Díky barevně odlišeným prioritním značkám můžete doladit své marketingové aktivity a snížit pravděpodobnost, že vám něco unikne. Tato marketingová šablona je obzvláště užitečná pro startupy! Pomocí kalendářového zobrazení získáte přehled o tom, co bylo publikováno, co funguje dobře a co je na řadě. ✅
4. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Plánování obsahu je klíčovým aspektem každé marketingové kampaně – ať už píšete hlavní články pro svůj blog, vytváříte kreativní příspěvky na sociálních médiích nebo navrhujete poutavé marketingové e-maily.
S šablonou redakčního kalendáře pro obsahový marketing od ClickUp můžete rozvíjet a sledovat proces tvorby obsahu – od brainstormingu až po odškrtávání položek v harmonogramu publikování.
Pomocí šablony marketingového plánu, jako je tato, vytvořte vizuálně přitažlivý kalendář obsahového marketingu. Sedm stavů a 12 vlastních polí usnadňují plánování obsahu.
Vyberte si ze čtyř typů zobrazení, včetně plánu obsahu, a podívejte se na klíčová slova, na která se zaměřujete, a různé typy obsahu v harmonogramu. Zobrazení publikačního kalendáře poskytuje přehled o tom, kdy je naplánováno zveřejnění obsahu.
Kromě toho můžete v kalendáři obsahového marketingu použít tabulku pokroku, abyste získali podrobné informace o tom, co bylo publikováno a jaké to mělo výsledky. Šablonu marketingového kalendáře můžete snadno sdílet nebo k ní poskytnout přístup klientům nebo interním kolegům ve vašem marketingovém týmu.
5. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
S touto šablonou marketingového kalendáře ClickUp můžete sledovat proces publikování od začátku do konce v jednom přehledném panelu se seznamem.
Použijte šablonu redakčního kalendáře od ClickUp, abyste položili základy pro aktivní a konzistentní komunikaci a mohli sledovat redakční úkoly od nápadu až po zveřejnění. Ať už sledujete uvedení produktu na trh nebo plán zveřejňování různých typů obsahu, s touto praktickou šablonou dosáhnete svých marketingových cílů.
Pomocí pěti přizpůsobitelných stavů – včetně úkolů, revizí, rozpracovaných, v procesu kontroly a dokončených – můžete projekty a úkoly přesouvat v rámci celého procesu. Upřednostňujte úkoly a pomocí filtrů zúžte zobrazení podle data zveřejnění nebo typu obsahu v tomto kalendáři pro obsahový marketing.
6. Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
Sledujte veškerý obsah, který je připraven k publikování, pomocí marketingových kalendářů, které vám poskytnou podrobné informace o harmonogramech publikování na blozích, sociálních médiích nebo v e-mailových kampaních.
Jednou z nejlepších fází procesu tvorby obsahu je jeho publikování. Vynaložili jste spoustu úsilí, spolupracovali s dalšími tvůrci obsahu a vytvořili perfektní obsah. Nyní je čas ho zveřejnit a představit vaší cílové skupině, aby podpořil vaše marketingové aktivity.
Pomocí šablony kalendáře příspěvků ClickUp můžete sledovat všechny své iniciativy ve fázi zveřejňování. Sedm přizpůsobených stavů vytváří rámec pro váš obsahový tým, včetně kroků pro výzkum, psaní obsahu a schvalování příspěvků.
Díky třem přizpůsobitelným polím můžete sledovat pokrok podle data zveřejnění, platformy a typu obsahu. Tento jednoduchý kalendář pro obsahový marketing bude pro váš celkový proces jako paprsek slunce. 🌻
7. Šablona marketingového kalendáře pro redakci blogu ClickUp
Velkou částí obsahové strategie většiny firem je psaní blogových příspěvků. Mnohé společnosti to dělají dobře, ale často se to zanedbává a obsah není vytvářen pravidelně. Někdy je to proto, že zakladatel nemá čas psát obsah. Jindy je to výsledkem špatného plánování a absence harmonogramu obsahu.
Bez ohledu na důvod má špatná frekvence publikování negativní dopad na hodnocení ve vyhledávačích a snižuje návštěvnost vašeho webu. To znamená méně konverzí a nižší tržby.
Pomocí šablony redakčního kalendáře blogu od ClickUp vytvořte konzistentní plán publikování blogových příspěvků. Pomocí čtyř stavů sledujte každý úkol a obsahový příspěvek v průběhu celého procesu. Přejděte do zobrazení kalendáře blogu a podívejte se na milníky týmu pro obsah a jejich další plány.
8. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Pravidelné publikování obsahu nekončí u blogových příspěvků. Úspěšné plány správy obsahu zahrnují také kroky pro pravidelné vytváření dalších typů marketingového obsahu, včetně e-mailových newsletterů, příspěvků na sociálních médiích a technických specifikací produktů.
Vytvořte jasný a přehledný plán obsahu pomocí šablony kalendáře obsahu od ClickUp. Rozdělte úkoly podle týdnů a vytvořte vlastní pole pro sledování pokroku a různých typů obsahu. Mezi další užitečná vlastní pole patří datum zveřejnění, schválení a hodnocení hodnoty, aby váš tým mohl nejprve pracovat na nejdůležitějších úkolech.
Díky pěti typům zobrazení můžete vytvořit kalendář obsahového marketingu a sledovat proces rychleji než kdykoli předtím. Zobrazení Seznamu obsahového plánu je skvělým místem pro ukládání nápadů na klíčová slova a témata pro nadcházející příspěvky. Zobrazení Produkční tabule navíc seskupuje úkoly v zobrazení Kanban podle stavu, aby se maximalizovala efektivita. 🛠️
9. Šablona kalendáře obsahu Google Sheets od Spreadsheetpoint
Spreadsheetpoint nabízí bezplatnou šablonu pro vytvoření jednoduchého kalendáře obsahu v Google Sheets. Šablona obsahuje měsíční přehled kalendáře na levé straně a sloupce pro termíny, typy obsahu a podrobnosti formátování. Požádejte členy týmu, aby pomocí zaškrtávacích políček sledovali svůj pokrok u každého obsahu a v případě potřeby přidávali poznámky.
Šablona obsahuje záložku pro každý měsíc v roce. Plánujte dopředu tím, že si naplánujete obsah na celé čtvrtletí, a podívejte se zpět na předchozí záložky, abyste viděli, na čem jste již pracovali.
Google Sheets nabízí integraci s Google Kalendářem, díky které můžete importovat klíčové termíny a úkoly pro všechny členy týmu. Ať už se jedná o projektové, obsahové nebo sociální manažery, marketingové týmy mají k dispozici snadno sdíletelnou tabulku, která obsahuje informace o více marketingových kampaních.
10. Šablona marketingového kalendáře v Excelu od Vertex42
Pokud rádi používáte šablony kalendáře obsahu v Microsoft Office, zvažte šablonu kalendáře marketingového obsahu Excel od Vertex42.
Tato šablona je určena pro plánování různých typů obsahu napříč více kanály a je ideální pro malé i velké týmy s rozsáhlou marketingovou strategií. Šablona je také užitečná pro plánování dovolených týmu, pravidelných kontrol a hodnocení.
Bezplatná šablona funguje v aplikacích Excel a Google Sheets a obsahuje jak časovou osu Ganttova diagramu, tak měsíční kalendář. V šabloně vytvořte sdílenou složku, do které budete ukládat obrázky pro různé obsahy, a sledujte popisy a hashtagy pro různé kampaně. Přidejte vlastní sloupce pro sledování důležitých metrik a pomocí barevného kódování zvýrazněte různé typy obsahu nebo fáze procesu.
Vytvářejte užitečné marketingové kalendáře pomocí šablon od ClickUp
Vytvoření kalendáře obsahu je nezbytným úkolem pro každého marketingového manažera. Abyste oslovili své publikum a zákazníky, musíte pravidelně publikovat kvalitní obsah.
Kalendář pomáhá zmapovat, co vytváříte a jak to děláte. Také vytváří základ pro sledování úspěšnosti jednotlivých částí. Kalendář navíc může poskytnout přehled o pracovní kapacitě a pracovním toku, aby váš tým podával co nejlepší výkon.
Od strategie pro sociální sítě po marketing obsahu blogu a další kampaně – skvělá šablona vám při plánování procesu ušetří čas i peníze.
Začněte s ClickUp ještě dnes a vylepšete proces tvorby obsahu a vytváření marketingových kalendářů, které podpoří všechny vaše snahy. Vyberte si z více než 1 000 šablon a najděte ten správný nástroj pro svůj tým. 🙌