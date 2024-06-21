Jak strukturovat marketingový tým

Říká se: „Celek je větší než součet jeho částí.“
To platí zejména pro marketingové týmy. Můžete sestavit tým neuvěřitelně talentovaných marketérů, ale pokud všichni pracují izolovaně, jejich „individuální“ brilantnost se nemusí promítnout do „kolektivní“ marketingové efektivity.
Klíčem k dosažení skutečného potenciálu marketingového týmu je jeho struktura. Díky správnému výběru talentů a podpoře spolupráce vytvoříte synergii, která se promítne do úspěšné marketingové strategie a působivých kampaní.
Tento blogový příspěvek se zaměří na to, jak strukturovat váš marketingový tým s ohledem na faktory, jako je velikost týmu, odvětví a cíle kampaně. Tímto způsobem můžete vytvořit vysoce výkonný marketingový tým, ve kterém se jednotlivé silné stránky navzájem doplňují.
Typy struktur marketingových týmů
Ideální struktura marketingového týmu závisí na mnoha faktorech, jako je velikost vaší společnosti, strategie vstupu na trh, odvětví a tak dále.
Zde je přehled některých běžných struktur, které vám mohou posloužit jako inspirace pro vaši vlastní strukturu:
Tradiční struktura marketingového týmu
Jedná se o klasickou strukturu, kterou najdeme ve zavedených společnostech s vyhrazenými marketingovými odděleními. Týmy jsou rozděleny do „funkčních oblastí“ s jasnou hierarchií podřízenosti. Tím se stanoví jasná struktura velení (což je obzvláště důležité ve velkých korporacích).
Tradiční struktury se spoléhají spíše na marketéry specializující se na vybrané oblasti než na marketingové generalisty.
Běžné týmy a role v takových strukturách jsou:
- Vedoucí marketingu (nebo marketingový ředitel/CMO): Vede celou marketingovou funkci, stanovuje strategii a dohlíží na všechny aktivity.
- Brand marketing: Spravuje identitu značky, sdělení a komunikaci napříč kanály.
- Produktový marketing: Zaměřuje se na konkrétní produkty nebo služby, zvyšuje povědomí a poptávku.
- Public relations: Buduje pozitivní vztahy s médii a veřejností
- Kreativní služby: Navrhuje marketingové materiály, jako jsou reklamy, brožury a obsah webových stránek.
Každé z těchto oddělení bude mít další pododdělení. Například tým produktového marketingu může mít role jako:
- Ředitel produktového marketingu: Vede celou produktovou marketingovou funkci, stanovuje strategii, spravuje rozpočty a dohlíží na všechny produktové marketingové aktivity. Podléhá přímo CMO nebo vedoucímu marketingu.
- Produktový marketingový manažer: Řídí strategii uvedení konkrétního produktu nebo produktové řady na trh. Může také řídit tým přidružených PMM nebo marketingových specialistů.
- Analytik produktového marketingu: Zaměřuje se na průzkum trhu, analýzu konkurence a poznatky založené na datech, které slouží jako podklad pro rozhodnutí v oblasti produktového marketingu.
- Technický marketingový manažer: Vytváří technický obsah (white papery, případové studie) a usnadňuje komunikaci mezi týmy produktového marketingu a inženýrství.
Ačkoli se zdá, že většina veřejných společností a velkých organizací upřednostňuje tento hierarchický způsob strukturování svého marketingového týmu, má to i své nevýhody – vytvoření různých týmů pro různé marketingové funkce může vést k izolované práci a menší spolupráci.
Takové rigidní struktury s sebou přinášejí také mnoho operačních procesů a pokynů, které mohou snížit rychlost, s jakou provádíte marketingové kampaně nebo reagujete na aktualizace.
Struktura malého marketingového týmu
Pokud jste start-up (nebo malá a střední firma s omezenými prostředky), může vám vyhovovat štíhlý marketingový tým. Na rozdíl od tradičního marketingového týmu je malý marketingový tým postaven na marketingových generalistech a flexibilní hierarchii.
Mezi marketingové pozice, které můžete obsadit, patří:
- Marketingový manažer: Dohlíží na všechny marketingové aktivity, včetně tvorby obsahu, správy sociálních médií a e-mailového marketingu.
- Marketingový specialista na obsah: Vytváří poutavý obsah, píše texty pro web a zajišťuje veškerou marketingovou komunikaci.
- Growth marketer: Měření marketingové výkonnosti a zvládání marketingových operací, jako je nastavování kampaní a přidávání trackerů.
Pokud se však rozhodnete pro tým generalistů, můžete přijít o nuancované rady a strategie, které poskytují specializovaní marketéři. Měli byste doplnit své stálé marketéry o nezávislé konzultanty a marketingové agentury.
Například konzultant SEO může být velkou oporou pro vašeho content marketéra, nebo outsourcing do agentury zabývající se content marketingem vám může pomoci zvýšit rychlost a objem publikování blogů.
Struktura marketingového týmu v podniku
Marketingové týmy podniků jsou podskupinou tradiční struktury. Zde je marketingový tým – ačkoli je hierarchický a skládá se ze specialistů – také velmi zaměřený na řešení jedinečných chování podnikového trhu.
Podnikové týmy mají obvykle delší prodejní cykly, intenzivní podporu a osobní kampaně. To znamená, že budete potřebovat podtýmy pro podporu prodeje, terénní marketing, akce, generování poptávky a další – v závislosti na vaší strategii GTM.
Vzhledem k tomu, že marketingové týmy podniků jsou poměrně velké – mají 100 až 250 marketérů na různých kariérních úrovních – potřebujete silné vedení a dobré procesy, abyste zajistili spolupráci, odpovědnost a transparentnost.
Integrovaná struktura marketingového týmu
Tato struktura odstraňuje izolovanost a podporuje úzkou spolupráci mezi marketingem, prodejem a dalšími odděleními. Týmy jsou organizovány podle konkrétních zákaznických cest nebo marketingových kampaní, nikoli podle marketingových funkcí.
Například můžete mít podřízené marketingové týmy pro každý modul nebo produkt (v případě, že prodáváte sadu nástrojů), z nichž každý má samostatnou skupinu marketérů pro produkty, obsah a sociální média.
To vám může pomoci snadno spustit integrované marketingové kampaně.
Řekněme, že společnost zabývající se organizací akcí uvádí na trh nový nástroj pro tvorbu webových stránek a musí jej propagovat:
- Produktový marketingový manažer vede strategii kampaně – definuje sdělení a positioning, zdůrazňuje hodnotové propositiony a spouští webovou stránku.
- Content marketer vytváří blogové příspěvky, které ukazují, jak tvůrce webových stránek pomáhá organizátorům akcí dosáhnout úspěchu.
- Správce sociálních médií vyvíjí obsah sociálních médií, buduje a spravuje partnerství s vlivnými osobami v oboru za účelem propagace a zajišťuje sociální uvedení funkce na trh – zesiluje tak poselství stanovené marketingovým specialistou produktu a blogy vytvořené marketingovým specialistou obsahu.
- Specialista na PR zajišťuje mediální pokrytí v relevantních publikacích o plánování akcí a technologiích, aby vyvolal zájem a získal mediální pozornost.
- Growth marketer sleduje výkonnost kampaní napříč všemi kanály – návštěvnost landing page, interakce na sociálních médiích, míru otevření e-mailů – a poskytuje poznatky pro optimalizaci.
Mezi výhody integrovaného marketingového týmu patří:
- Lepší spolupráce, protože všichni pracují na stejné kampani
- Větší transparentnost, protože všechny kampaně jsou vzájemně propojené a mají stejný cíl
Struktura týmu digitálního marketingu
Zatímco předchozí struktury týmů byly široké a zahrnovaly všechny marketingové funkce, tato je úzká.
Ať už se rozhodnete pro tradiční strukturu marketingového týmu nebo pro podnikovou, pokud máte digitální marketingovou funkci, zde je několik specializací, které byste mohli zvážit:
- Specialista na SEO: Optimalizuje obsah webových stránek a technické aspekty pro viditelnost ve vyhledávačích.
- Specialista na PPC: Spravuje placené reklamní kampaně na platformách, jako je Google Ads a sociální média.
- Webový analytik: Sleduje údaje o návštěvnosti webových stránek a poskytuje informace pro optimalizaci webových stránek a měření kampaní.
- Growth marketer: Využívá různé marketingové kanály a growth hacky k získávání uživatelů.
- Specialista na marketingové operace: Poskytuje operační podporu marketingovému týmu, spravuje marketingové platformy, kampaně a pracovní postupy.
Větší týmy možná budou muset přidat pozici „vedoucího digitálního marketingu“, který bude dohlížet na různé specialisty.
Výzvy při budování marketingového týmu a jak je překonat
Vytvoření marketingového týmu, který bude úspěšný, může být složité. Musíte najít ty správné lidi, vymyslet, jak je platit, a zajistit, aby všichni hladce spolupracovali. A s neustále se měnícími marketingovými trendy a prioritami je to ještě složitější – pomyslete na AI workflows, automatizace, B2B TikTok marketing atd.
Zde je přehled běžných výzev, kterým můžete čelit při zakládání marketingových oddělení, spolu s několika tipy, jak je překonat:
Získávání (a udržení) talentů
První výzvou pro většinu společností je najít ty správné marketéry (zejména na konkurenčním trhu práce). Najít zkušeného marketéra je však jen polovina úspěchu. Potřebujete někoho, kdo zapadne do vaší firemní kultury.
Zde je několik tipů, které vám pomohou najít ty správné marketéry:
1. Buďte upřímní ohledně svých očekávání
Seznamte dovednosti, které potřebujete, podrobně popište každodenní marketingové povinnosti, výhody a benefity a hlavně buďte transparentní ohledně výše platu – to vám pomůže nastavit správná očekávání hned na začátku.
2. Šiřte informace
Nespoléhejte se pouze na pracovní portály. Zveřejňujte popisy pracovních pozic a výzvy k přijímání zaměstnanců na svých sociálních médiích, marketingových pracovních portálech a marketingových komunitách na Slacku, jako je Superpath, abyste zajistili, že se o vašich plánech přijímání zaměstnanců dozví ti správní lidé.
3. Spusťte program doporučení
To může být obzvláště skvělé, pokud právě začínáte.
I populární společnosti jako Slack sestavily své první týmy s využitím sítě zakladatele.
4. Budujte značku svého zaměstnavatele
Zaměstnanci také chtějí pracovat pro autentickou značku. Buďte proto upřímní ohledně svých hodnot, poslání a pracovní kultury a zdůrazněte je na stránce „O nás“, v sekci „Kariéra“ a možná i ve svém blogu.
Nebo se inspirujte příkladem společností Google nebo LinkedIn. LinkedIn Life je zábavný instagramový kanál společnosti LinkedIn zaměřený na employer branding, který má přes 75 tisíc sledujících, zatímco Life at Google představuje úžasné iniciativy společnosti Google zaměřené na zaměstnance a příběhy zaměstnanců tím nejpříjemnějším způsobem.
Rozpočtová omezení
S rostoucí inflací rostou i očekávání marketérů ohledně odměňování. Podle průzkumu Performance Marketing World z roku 2022 uvedli čtyři z deseti marketérů plat jako nejdůležitější rozhodující faktor při přijímání nové práce.
Na druhou stranu, omezené finanční prostředky mohou ztěžovat splnění očekávání špičkových marketérů. Zde je několik způsobů, jak sestavit svůj vysněný tým, i když máte omezený rozpočet.
1. Poskytněte jiné formy odměny
Plat je pouze jednou stranou rovnice. Další výhody, jako jsou zaměstnanecké akciové opce, zdravotní benefity, větší autonomie a dokonce i školení v oblasti vedení lidí, vám mohou pomoci vytvořit lákavou nabídku pro potenciální zaměstnance.
2. Zvažte spolupráci s freelancery
V případě specializovaných dovedností nebo dočasných potřeb může být outsourcing úkolů na freelancery nebo konzultanty na částečný úvazek rozpočtově výhodnou možností. To vám umožní využít odborné znalosti bez režijních nákladů na zaměstnance na plný úvazek.
3. Najímejte zaměstnance postupně
Začněte najímáním zaměstnanců pro nejdůležitější marketingové funkce, které potřebujete – například tvůrce obsahu (pokud se zaměřujete na SEO) nebo terénního marketéra (pokud pořádáte osobní akce). Jakmile prokážete návratnost investic do těchto zaměstnanců, můžete lépe argumentovat pro další rozšiřování týmu.
Přizpůsobení se změnám
Svět marketingu se neustále vyvíjí, takže marketéři, které najímáte, by měli také držet krok s dobou. Nové platformy se objevují přes noc a ty staré stejně rychle zanikají nebo mění značku (jako Twitter) a marketingová taktika, která byla včera nejmodernější, dnes už nemusí být relevantní.
Vezměme si například SEO. Funkce Google AI Overviews znamená, že možná budeme muset začít optimalizovat pro AI, nikoli pro vyhledávače.
Co můžete udělat:
- Vytvořte kulturu neustálého učení v rámci celého marketingového týmu, nejen v rámci podtýmů. Povzbuzujte marketéry, aby se účastnili online kurzů, navštěvovali odborné konference a odebírali marketingové publikace. Ještě lepší je, když jim to sponzorujete.
- Také oblast MarTech se neustále vyvíjí! Zůstaňte informováni o nových marketingových technologických nástrojích a prozkoumejte jejich potenciál pro zlepšení vašich marketingových aktivit.
- Zaveďte sdílení znalostí v rámci marketingového oddělení. Nechte členy týmu prezentovat nové trendy, o kterých se dozvěděli, podníťte diskusi a informujte všechny.
Pamatujte, že klíčem je zůstat agilní a přizpůsobivý. Vytvořte tedy tým, který přijímá celoživotní učení, prospívá experimentování a využívá sílu marketingových technologií.
Jak strukturovat marketingový tým
Ať už jste start-up, který chce vybudovat své první marketingové oddělení, nebo zavedená společnost, která chce přepracovat svou současnou strukturu, musíte přijít na to, jak svůj tým strukturovat.
Pomocí marketingového nástroje, jako je platforma ClickUp pro správu marketingových projektů, můžete dosáhnout tohoto cíle. Nabízí flexibilní pracovní prostor pro marketingové týmy, kde můžete brainstormovat, plánovat a realizovat své marketingové programy.
Od multikanálových kampaní po globální akce, ClickUp poskytuje funkce pro vizuální řízení projektů, správu zdrojů a spolupráci.
Doporučená četba: Chcete se inspirovat? Zjistěte, jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp k rychlému postupu a boření zažitých stereotypů (v dobrém slova smyslu!).
Tento nástroj vám umožňuje:
- Využijte pomoc umělé inteligence ClickUp Brain k vytváření nápadů na kampaně, obsahových briefů, blogů, případových studií a e-mailů
- Propojte marketingové plány přímo s konkrétními úkoly
- Pracujte plynule napříč marketingovými pracovními toky pomocí nástrojů Docs, Whiteboards a Proofing
- Sledujte pokrok díky transparentnosti v rámci celého týmu a vizuálním dashboardům
- Sledujte marketingové cíle podrobně a na první pohled
Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže nastavit vaše marketingová oddělení pomocí ClickUp:
Rozhodněte o marketingových rolích
Zamyslete se nad jedinečnými cíli, velikostí a rozpočtem vaší společnosti, abyste určili ideální strukturu týmu. Zvažte zařazení specializovaných rolí, jako je specialista na e-mailový marketing nebo správce komunity, aby byly naplněny konkrétní potřeby na základě vašeho marketingového plánu a strategie GTM. Tato přizpůsobení zajistí, že váš marketingový tým bude dokonale přizpůsoben k dosažení vašich konkrétních cílů.
Jako výchozí bod můžete použít šablonu ClickUp Marketing Teams Template.
Tato šablona vám umožňuje podrobně popsat vaše marketingové iniciativy a určit, kteří členové týmu jsou zodpovědní za jednotlivé kampaně nebo kanály.
Obsahuje stránky připravené k použití, které vám pomohou definovat pokyny pro vaši značku a různé procesy, jako jsou recenze blogů a správa kampaní. Můžete také přidat další vnořené stránky pro další aspekty náboru, jako jsou úkoly pro pohovory a kroky v náborovém procesu.
Pokud budete mít jasno ve svých marketingových cílech, získáte obecný přehled o typech marketérů, které byste měli najmout. Pokud například plánujete vsadit na SEO, vaší prioritou bude tým pro obsahový marketing. Podobně strategie sociálních médií zaměřená na video může znamenat najmutí tvůrců a editorů videoobsahu.
Analyzujte mezery ve znalostech
Nyní, když jste definovali své marketingové cíle a vymysleli možné role, je dalším krokem podrobnější prozkoumání toho, co od každé role očekáváte. Pokud jste se rozhodli pro strategii růstu založenou na obsahu, musíte sestavit tým pro obsahový marketing.
Ale jaké konkrétní dovednosti byste měli hledat? Zde přichází na řadu šablona ClickUp Skill Mapping Template.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte „databázi dovedností“, abyste mohli sledovat dovednosti současných zaměstnanců a potenciálních uchazečů o zaměstnání
- Analyzujte dovednosti zaměstnanců v různých rolích, abyste zjistili jejich silné a slabé stránky.
- Identifikujte mezery ve schopnostech svého týmu a využijte tyto informace k najmutí správných lidí, kteří doplní váš stávající tým.
Jak to funguje? Přizpůsobte dostupný formulář ClickUp přidáním otázek týkajících se různých marketingových dovedností. Poté můžete požádat zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) o sebehodnocení těchto dovedností.
Uložte odeslané formuláře jako seznam, vypočítejte skóre a přijímejte rozhodnutí o přijímání zaměstnanců na základě dat. Snadné, že? Nyní stačí pouze použít tato skóre k vytvoření užšího výběru marketingových pozic, které potřebujete obsadit.
Pomocí této metody můžete identifikovat mezery ve vašem marketingovém týmu a najmout ty správné lidi s těmi správnými dovednostmi a ve správné fázi kariéry.
Dokončete proces
Nyní, když víte, jaké pozice potřebujete obsadit a jaké dovednosti jsou pro každou z nich potřebné, je dalším krokem dokončení procesu pohovorů a stanovení odměn. Vaše další kroky budou vypadat takto:
- Zjistěte průměrné platy pro podobné pozice ve vašem odvětví a lokalitě. Údaje o platech najdete na webových stránkách, jako jsou Glassdoor a Salary.com, nebo v odvětvových zprávách.
- Naplánujte fáze pohovoru, včetně telefonických pohovorů, úvodních pohovorů, domácích úkolů a závěrečných pohovorů s klíčovými rozhodovacími osobami.
- Vyberte si interviewery s odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby mohli kandidáty hodnotit podle definovaných dovedností.
- Nastavte svůj balíček odměn, včetně benefitů, jako jsou opce na akcie, zdravotní pojištění a penzijní plány.
ClickUp Docs můžete použít k sepsání popisu pracovních pozic, zaznamenání otázek pro pohovory, sledování výsledků úkolů a spolupráci s náborovou komisí. Jedná se o nástroj pro zpracování dokumentů, který umožní celému vašemu týmu spolupracovat na náborovém procesu.
Vytvořením dobře strukturovaného procesu pohovorů a konkurenceschopného balíčku odměn budete mít dobrou pozici k tomu, abyste přilákali špičkové marketingové talenty a vybudovali úspěšný tým.
Začleňte nové marketéry
Jakmile dokončíte proces pohovorů, začleňte nově přijaté marketéry do svého týmu.
Začněte tím, že jim pošlete uvítací balíček s firemními dárky, důležitými dokumenty a informacemi o prvním dni. Můžete také zvážit přidělení mentora nebo pracovního kolegy, který je bude během prvních několika týdnů podporovat.
Současně je můžete začít přidávat do svých interních komunikačních nástrojů, marketingových technologií a dokonce i do organizačního schématu, aby měli přístup ke všem potřebným informacím (a ostatní členové týmu také věděli o jejich příchodu).
Můžete použít šablonu organizačního schématu ClickUp k znázornění struktury marketingového oddělení, včetně podřízenosti, týmů a oddělení. To novým zaměstnancům pomůže jasně pochopit, kdo co dělá, komu se podřizuje a jak různé týmy spolupracují.
Takto to funguje:
- Nejprve shromážděte všechny údaje o členech týmu v dokumentu ClickUp Doc. Ještě lepší je požádat každého marketéra, aby spolu s údaji o svém profilu vypracoval dokument „jak pracuji“.
- Poté přidejte různé marketingové aktivity do tabule ClickUp Whiteboard a pomocí čar označte hierarchii podřízenosti.
- Přidejte podrobnosti, jako je profilová fotografie, odpovědnosti, kontaktní údaje atd., abyste dodali větší hloubku.
- Propojte ClickUp Doc každého člena týmu s jeho profilem na tabuli, aby se o něm ostatní mohli dozvědět více, aniž by zaplnili organizační schéma.
Noví zaměstnanci mohou pomocí organizačních schémat pochopit své místo ve struktuře společnosti, kdo jsou jejich kolegové a jaké jsou vztahy v rámci podřízenosti. Zaměstnanci navíc mohou snadno identifikovat správnou osobu, na kterou se mohou obrátit s konkrétními potřebami nebo dotazy, což vede k plynulejším pracovním postupům, zejména při řízení mezifunkčních týmů.
Základní aspekty marketingového týmu
Zde je několik závěrečných tipů, které vám pomohou sestavit vyvážený interní marketingový tým, který se zaměří na všechny klíčové aspekty marketingu:
Správa online přítomnosti
Marketing správy online přítomnosti se týká strategií a iniciativ používaných k udržení viditelnosti značky na internetu. Jedná se o společné úsilí, které zahrnuje různé týmy, jako je tým pro obsahový marketing, tým pro sociální média, specialisté na SEO a PPC a v menší míře dokonce i týmy analytiků a mediálních vztahů.
Vaše funkce správy online přítomnosti je zodpovědná za:
- Zvýšení viditelnosti značky: Zajistěte, aby byla vaše značka snadno dohledatelná online pomocí SEO, sociálních médií a seznamů jako G2, Gartner a Capterra.
- Zvyšování návštěvnosti: Přilákejte potenciální zákazníky prostřednictvím hodnotného obsahu, zapojení komunity a webových stránek optimalizovaných pro vyhledávání.
- Získání konkurenční výhody: Odlište se od konkurence tím, že předvedete jedinečnost své značky.
Spravují vaši celkovou digitální přítomnost a budují pozitivní povědomí o značce.
Správa médií
V marketingu se správou médií rozumí strategické plánování, provádění a analýza všech aktivit souvisejících s placenými, získanými a vlastními mediálními kanály. Zahrnuje:
- Placená média: Jedná se o správu reklamních kampaní na různých platformách, jako jsou vyhledávače (PPC), reklama na sociálních médiích, displayová reklama a nativní reklama.
- Získaná média: Zaměřuje se na zajištění pozitivního mediálního pokrytí, jako jsou články, rozhovory nebo recenze produktů v tradičních médiích a online publikacích.
- Vlastní média: Obsahují veškerý obsah, který vytváříte a kontrolujete, jako jsou vaše webové stránky, příspěvky na blogu, webináře a zpravodaje.
Správa médií může být specializovanou rolí nebo může být rozdělena mezi různé specialisty v závislosti na velikosti týmu a rozpočtu. Zatímco v start-upech může jeden marketér zvládat všechny aspekty správy médií, větší týmy mohou mít specializované role, jako je marketér životního cyklu, analytik vztahů s médii a marketér ovlivňující veřejnost.
Optimalizace pro vyhledávače a budování odkazů
SEO (optimalizace pro vyhledávače) a budování odkazů jsou klíčovými aspekty správy online přítomnosti a pomáhají zlepšit viditelnost vašeho webu a organický provoz na stránkách výsledků vyhledávačů (SERP).
- SEO: Optimalizuje váš web a obsah tak, aby se umístil na vyšších pozicích pro relevantní klíčová slova prostřednictvím optimalizace stránek, technického SEO a výzkumu klíčových slov.
- Budování odkazů: Získává zpětné odkazy (odkazy z jiných webových stránek) na váš web, což signalizuje důvěryhodnost a autoritu vyhledávačům.
Mezi specializované role v SEO patří například analytici obsahu SEO, techničtí manažeři SEO a podobně. Efektivní kombinací SEO a budování odkazů může vaše společnost zvýšit organický provoz, přilákat kvalifikované potenciální zákazníky a podpořit prodej.
Použijte šablonu ClickUp SEO Research & Management Template ke správě vašich SEO aktivit a soustřeďte všechny vaše SEO úkoly na jednom centrálním místě.
Šablona obsahuje integrované panely, které vám ukazují, jak si vedou vaše klíčová slova, kolik návštěvníků máte a které stránky fungují nejlépe. Tato šablona vám také umožní:
- Seznamte si cílová klíčová slova, sledujte jejich výkonnost a zaznamenejte si dokonce i konkurenci
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabulemi Kanban nebo kalendářem a prohlížejte si data způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přiřaďte úkoly členům týmu, stanovte termíny a zajistěte, aby vše probíhalo podle plánu
Copywriting pro reklamu
Ad copywriting je specifický typ psaní používaný v marketingu k vytváření poutavých a přesvědčivých sdělení pro reklamy. Patří sem reklamy na sociálních médiích, novinové reklamy a dokonce i sponzorské bannery a stojany.
Psaní reklamních textů je speciální dovednost, která využívá silná slovesa, krátké fráze, emocionální spouštěče a „jazyk zaměřený na výhody“, aby upoutala pozornost a podnítila čtenáře k okamžité akci. Autoři obsahu jsou naopak více konverzační a jejich cílem je vzdělávat nebo bavit uživatele dlouhými texty.
Mají také různé marketingové OKR. Reklamní texty se měří podle počtu kliknutí a konverzí, zatímco u dlouhých textů se sledují metriky jako zapojení, návštěvnost a generování potenciálních zákazníků.
Díky specializovaným autorům obsahu a reklamních textů můžete vytvářet informativní obsah, který přiláká potenciální zákazníky, a psát přesvědčivé reklamní texty, které přemění návštěvníky webových stránek na platící uživatele.
Zlepšení zákaznické zkušenosti
Marketingové týmy hrají obrovskou roli při utváření zákaznické zkušenosti (CX) v průběhu celé zákaznické cesty – od budování povědomí o značce až po využívání personalizované komunikace k jejich posunu v nákupním procesu.
Takto přispívají:
- Sdělení: Vytváření jasného, informativního obsahu, který nastavuje očekávání a vzdělává potenciální zákazníky.
- Budování vztahů: Využívání personalizované komunikace, interaktivního obsahu, jako jsou ukázky a kvízy, a zapojení sociálních médií k podpoře navazování kontaktů.
- Budování komunity: Budování komunity, kde se zákazníci mohou spojit, sdílet zkušenosti a učit se jeden od druhého.
- Upsell a cross-sell: Identifikace příležitostí k doporučení dalších produktů nebo služeb, které zvyšují hodnotu pro zákazníka
Všichni marketéři – od marketérů značky po e-mailové marketéry a analytiky – přispívají k zákaznické zkušenosti v různých fázích zákaznické cesty a nákupního trychtýře.
Analytika a marketing založený na datech
Zjednodušeně řečeno, jde o využití údajů o chování zákazníků a trendů k informovanému rozhodování v oblasti marketingu a optimalizaci kampaní. Je to opak přístupu „rozstříkat a modlit se“, který se spoléhá na poznatky, aby oslovil správné publikum se správným sdělením ve správný čas.
Klíčovým členem je zde marketingový analytik. Ten je podporován analytiky SEO a specialisty PPC, kteří shromažďují data z různých zdrojů – návštěvnost webových stránek, průzkumy zákazníků, analýzy sociálních médií a metriky výkonnosti kampaní – aby mohli činit informovaná rozhodnutí.
Vypracování a realizace marketingového plánu
Svět marketingu prosperuje díky rutině a procesům a jeho hladký chod zajišťují dvě klíčové role – specialisté na marketingové operace a projektoví manažeři marketingu –, kteří pracují na tom, aby se váš marketingový plán realizoval podle plánu.
První z nich je zodpovědný za výběr nejlepších marketingových nástrojů a vytváření efektivních pracovních postupů, aby vše fungovalo hladce. V závislosti na vašem martech stacku mohou také zajišťovat další operace, jako je udržování datové hygieny, odstraňování datových sil a provozování marketingových automatizací.
Marketingový projektový manažer je naopak zodpovědný za celý životní cyklus kampaně, od plánování a rozpočtování až po realizaci a měření výsledků.
Ačkoli jsou tyto dvě důležité role někdy přehlíženy, jsou zásadní pro zajištění skutečného úspěchu marketingových aktivit.
Aby byl váš marketingový plán jednoduchý a efektivní, použijte šablonu marketingového plánu ClickUp.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Stanovte dosažitelné cíle a úkoly na základě priority (vysoká, střední, nízká) spolu s termíny pro každé čtvrtletí.
- Sledujte stav, pokrok a úsilí každého úkolu
- Nastavte vlastní pole, jako jsou „Typ úkolu“, „Čtvrtletí“ a „Dopad“, pro konkrétní vyhledávání na základě požadavků.
Vybudujte vysoce výkonný tým pro úspěch v marketingu
Úspěšný marketingový tým je investicí do budoucnosti vaší značky. Generuje nejen potenciální zákazníky a tržby, ale také loajální zákazníky a zastánce značky. Přináší okamžité výsledky, ale také vytváří základ pro dlouhodobý úspěch.
Je tedy důležité si dát na čas a najít ty správné lidi pro celé vaše marketingové oddělení. Tuto úlohu si však můžete usnadnit pomocí nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp. ClickUp vám pomůže s brainstormingem rolí, analýzou nedostatků v dovednostech a zefektivněním procesu pohovorů.
