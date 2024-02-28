Struktura marketingové agentury: typy a osvědčené postupy [Průvodce pro rok 2025]

Ať už máte na starosti marketingovou společnost s více než 500 zaměstnanci nebo digitální marketingový tým s pouhými několika lidmi, nemůžete uniknout univerzální pravdě – úspěch vašich marketingových snah do značné míry závisí na tom, jak organizujete interní role a odpovědnosti.
Dobře definovaná struktura marketingové agentury stanoví transparentní hierarchii. Podporuje odpovědnost, seskupuje zaměstnance podle jejich funkcí a nasměruje vás na jasnou cestu ke strategickým cílům. 🎯
V tomto článku vás provedeme nejběžnějšími typy struktur marketingových agentur, abychom vám pomohli vybrat tu, která odpovídá velikosti a cílům vašeho marketingového týmu nebo oddělení. Navrhneme vám také softwarové řešení pro řízení projektů, díky kterému bude budování struktur marketingové agentury hračkou.
Co je struktura marketingové agentury?
Struktura marketingové agentury se týká organizace rolí, týmů a oddělení v rámci podniku poskytujícího marketingové služby. Jednoduše řečeno, tato struktura určuje, kdo komu podléhá, a definuje role a odpovědnosti každé osoby v rámci organizace.
Proč byste měli věnovat pozornost struktuře své marketingové agentury? Nejzřejmějším důvodem je zajistit, aby vaši zaměstnanci rozuměli hierarchii a svým povinnostem.
Navíc dobře strukturovaná marketingová agentura umožňuje členům týmu poskytovat služby nejvyšší kvality a zvyšovat spokojenost zákazníků. Všechny zdroje, včetně času, peněz a technologií, jsou správně rozděleny s minimálním plýtváním.
Komunikace a spolupráce v dobře organizovaných marketingových agenturách jsou na obdivuhodné úrovni – riziko nedorozumění a nesprávné komunikace je nízké.
Spojením všech těchto výhod získáte zefektivněné pracovní postupy a vyšší efektivitu. ✨
5 nejběžnějších typů struktur marketingových agentur
Hned na začátku si ujasněme jednu věc – ideální struktura marketingové agentury neexistuje. Každý typ má své klady a zápory a vaším úkolem je najít ten, který vyhovuje vaší marketingové agentuře a umožní vám maximalizovat vaše zdroje.
Podívejme se na některé z nejpopulárnějších struktur marketingových organizací: 👇
1. Tradiční hierarchická struktura
Pokud řídíte velkou agenturu, která nabízí všechny druhy marketingových služeb, můžete se rozhodnout pro tradiční způsob organizace. Tradiční struktura marketingové agentury upřednostňuje jasně definované role a zahrnuje různé hierarchie managementu a marketingového týmu.
Tuto pyramidovou funkční strukturu jste již viděli – na vrcholu stojí představenstvo nebo majitel agentury. Pod nimi se nacházejí generální ředitelé a vedoucí pracovníci na úrovni C.
Poté máte vedoucí oddělení nebo ředitele, kteří vedou týmy založené na rolích nebo specializované týmy. Například kreativní ředitel by mohl mít na starosti týmy pro obsahový marketing a design.
V závislosti na velikosti vaší agentury můžete mít pod řediteli vedoucí týmů. Čím níže v hierarchii se dostanete, tím více lidí budete mít.
Výhody
Největší výhodou tradiční struktury marketingové agentury jsou křišťálově jasné role. Každý zná své povinnosti a riziko nedorozumění, překrývání úkolů a nesprávné komunikace je minimální.
Další výhodou této struktury je stabilita – protože každý ví, za co je zodpovědný, je riziko zmatků minimální a každý člen týmu může být zodpovědný za svou práci.
Škálovatelnost je další výhodou. Máte jasně definované týmy a role, takže je snadné přidat do týmu další osobu, jak vaše marketingová organizace roste.
Například si můžete uvědomit, že potřebujete nového výzkumníka trhu. Jelikož již máte plánovací tým a vedoucího oddělení digitálního marketingu, váš nový zaměstnanec se snadno zapojí.
Nevýhody
Vzhledem k poněkud rigidní hierarchii je nejvýznamnějším problémem této struktury nedostatečné zaměření na mezifunkční spolupráci. Klade důraz na spolupráci v rámci týmů, takže je ideální pro velké agentury, které nabízejí samostatné služby klientům.
Pokud například jeden klient potřebuje služby v oblasti psaní obsahu a druhý vyžaduje návrh značky, budete mít dva samostatné marketingové týmy, které se budou věnovat jejich potřebám.
Situace se může stát chaotickou, pokud jeden klient vyžaduje více služeb, protože to znamená, že několik týmů musí spolupracovat, aby tyto specializované služby poskytly. Samozřejmě není nemožné navázat mezifunkční spolupráci a zajistit kvalitní správu účtů, ale tato struktura týmu prostě nenabízí mnoho prostoru pro flexibilitu v rámci jednotlivých funkcí.
Celkově lze říci, že pokud používáte tuto strukturu marketingové agentury, může být pro vás obtížnější často se přizpůsobovat změnám.
2. Struktura pod
Struktura nebo systém podů je ideálním řešením pro všechny, kteří hledají moderní, agilní a na klienta zaměřený přístup. V tomto případě se zaměřujeme na pody, tj. malé, mezifunkční týmy, z nichž každý se věnuje konkrétnímu klientovi.
Každý pod je v podstatě nezávislá agentura, která úzce spolupracuje s jedním klientem. Můžete mít například klienta, který potřebuje copywritera, designéra a specialistu na PPC, takže budete mít pod s členy týmu z těchto jinak samostatných týmů. Jiný klient může potřebovat služby v oblasti sociálních médií a brandingu – vytvoříte nový pod složený ze správců sociálních médií a designérů.
Výhody
Jednou z výhod pod systému je vyšší spokojenost klientů. Pro každého klienta sestavíte tým, což umožňuje vašemu account managerovi seznámit se s prací, důkladně se seznámit s účtem a věnovat 100 % svého času jedinému projektu. Pod struktura vytváří základ pro budování dlouhodobých vztahů s klienty a umožňuje vašemu týmu specializovat se na konkrétní oblasti.
Další výhodou tohoto systému je mezifunkční spolupráce. Mít v jednom týmu lidi s různými dovednostmi může být zpočátku náročné, ale z dlouhodobého hlediska je to výhodné – naučí se a pochopí pracovní styly a role ostatních. Toto hlubší porozumění vede k lepšímu řešení problémů a snadnějšímu rozhodování.
Snížení počtu překážek je další výhodou. Vaše týmy jsou jako profesionální basketbalové týmy – všichni hráči jsou sehraní a mají stejný herní plán, takže je radost sledovat jejich výkon. 🏀
Nevýhody
Potenciálním problémem systému podů je škálovatelnost. Noví zaměstnanci mohou mít potíže zapojit se do podu a přispívat, protože nejsou obeznámeni s účtem. Zatímco se nováček snaží naučit se vše potřebné, může tím trpět kvalita práce celého podu.
V některých situacích můžete těmto scénářům předejít. Například když někoho najímáte, nechte ho nejprve sledovat jednoho z členů týmu, aby se seznámil s dynamikou, pracovními postupy a očekáváními klientů. Poté mu postupně svěřujte více odpovědnosti, až bude připraven. Tato strategie je sice účinná, ale také riskantní – je třeba ji plánovat s dostatečným předstihem.
3. Matrixová organizační struktura
Matricová struktura představuje ideální kompromis mezi tradičním hierarchickým modelem a pod systémem. Kombinuje to nejlepší z obou modelů a umožňuje jasně definované role bez ztráty flexibility a přizpůsobivosti.
V tomto případě máte tradiční týmy a vedoucí oddělení, ale také máte svobodu vytvářet mezifunkční týmy zaměřené na konkrétní klienty, značky nebo trhy.
Například váš tým pro obsahový marketing podléhá vedoucímu marketingového oddělení, stejně jako v tradičním modelu. Podléhá však také projektovému manažerovi přidělenému ke konkrétnímu projektu, na kterém váš tým pro tvorbu obsahu pracuje.
Hybridní struktura agentury je ideální pro marketingové organizace, které řeší více projektů najednou. Minimalizuje zmatek a umožňuje týmům dodávat kvalitní služby každému klientovi bez překážek v komunikaci a spolupráci.
Výhody
Díky maticové struktuře získáte flexibilitu a prostředí vhodné pro spolupráci – své týmy přizpůsobíte požadavkům klienta. Tyto týmy spolupracují, aby našly nejlepší řešení a zajistily spokojenost zákazníků.
Nedochází k plýtvání zdroji, protože každý tým je pečlivě sestaven – pokud se změní potřeby klienta, změní se i tým.
Pokud například klient najme vaši agenturu pro psaní obsahu a později se rozhodne, že potřebuje návrh webových stránek nebo placené reklamní služby, přidáte do týmu designéra nebo odborníka na PPC.
Vaši zaměstnanci z této struktury těží, protože se mohou ponořit do různých projektů a rozšiřovat své dovednosti.
Nevýhody
V maticových organizačních strukturách se zaměstnanci zodpovídají vedoucím oddělení a projektovým manažerům. Tyto dvojí vztahy podřízenosti mohou být matoucí a dokonce protichůdné, pokud nejsou všichni synchronizovaní.
Nežádoucími důsledky nestabilního a nejasného vedení jsou časté konflikty, nejasné odpovědnosti a stres zaměstnanců, a to je něco, co pod svou střechou určitě nechcete. 🏠
Matricová struktura může fungovat pouze v případě, že je vedení dobře organizované a otevřené komunikaci a spolupráci. Pokud chcete tuto strukturu zavést, budete muset svému vedení poskytnout nástroje, které to umožní.
4. Plochá struktura
S plochým modelem se zbavíte hierarchické organizace a přijmete horizontální strukturu.
Není kladen důraz na tradiční přístup vrcholový management – střední management – zaměstnanci. Odstraňujete hranice, které obvykle existují mezi managementem a zaměstnanci, a upřednostňujete přímou komunikaci a spolupráci.
Plochá organizační struktura je ideální pro ty, kteří chtějí přijmout inovativnější přístup k rozhodování, kdy každý vyjádří svůj názor a společně se rozhodnou o řešení.
Výhody
Marketingové agentury preferují plochou strukturu, protože jim umožňuje zbavit se byrokracie a zdlouhavých schvalovacích procesů, které v moderním pracovním prostředí nemají místo. Přijetím horizontální struktury otevíráte dveře rychlému rozhodování a udržujete svou marketingovou agenturu agilnější.
Další výhodou je důraz na spolupráci a komunikaci – lidé spolupracují, aby našli nejlepší řešení a dosáhli cílů. Jelikož nemusí překonávat překážky, aby získali schválení, jsou zaměstnanci nezávislejší, což jim dává pocit, že jsou ceněni, a vede to k větší spokojenosti v práci.
Nevýhody
Největší výhodou ploché struktury je zároveň její Achillova pata – neexistuje jasné rozlišení mezi managementem a zaměstnanci. Aby plochý model fungoval, musíte (jako majitel nebo generální ředitel agentury) důvěřovat svým zaměstnancům, že budou činit rozumná rozhodnutí a povedou společnost správným směrem.
Vzhledem k tomu, že zde chybí tradiční hierarchie, není kladen důraz na jasně definované role. To může vést k nejasnostem, protože jednotliví členové týmu, zejména ti nezkušení, nemusí rozumět tomu, kdo by se měl o co starat.
Další potenciální nevýhodou, kterou je třeba zvážit, je škálovatelnost. Jak vaše marketingová agentura roste, stává se stále náročnější udržet produktivitu a efektivitu bez tradičních manažerských rolí.
5. Struktura freelancerů
Potřebuje vaše agentura občas další pracovní sílu? Pokud ano, struktura freelancerů by mohla být ideálním řešením.
V tomto případě vaši pracovní sílu tvoří hlavně freelancerové, které najímáte pro konkrétní projekty. Vaši zaměstnanci na plný úvazek jsou obvykle ti, kteří komunikují s freelancery a sestavují týmy v závislosti na požadavcích projektu.
Například přijmete nového klienta, který potřebuje služby v oblasti webového nebo grafického designu a potřebuje autora obsahu, který napíše texty pro landing pages. Místo toho, abyste najali designéra nebo autora na plný úvazek, zaměstnáte freelancera, který tuto práci zvládne.
Výhody
Struktura freelancerů má mnoho výhod, pokud víte, jak ji využít. Velkou výhodou je úspora peněz – freelancery najímáte pouze v případě potřeby, takže nedochází k plýtvání zdroji.
Další výhodou je flexibilita – v závislosti na potřebách projektu můžete najmout freelancery se specifickými dovednostmi a dodávat vysoce kvalitní práci, čímž zajistíte maximální spokojenost klientů.
Pokud zjistíte, že vaše agentura roste a potřebujete najmout zaměstnance na plný úvazek, můžete nabídnout práci svým nejlepším freelancerům. Stejně tak, pokud ztratíte velkého klienta, nemusíte se starat o přebytečné zaměstnance – jednoduše nebudete nabízet novou práci freelancerům, dokud nezískáte nového klienta. Tato flexibilita vám umožňuje škálovat vaši agenturu a vést ji správným směrem bez problémů s personálem.
Nevýhody
Pokud chcete, aby tato struktura fungovala, potřebujete spolehlivý tým, který bude řídit a koordinovat práci freelancerů. Samozřejmě také potřebujete síť oddaných a zkušených freelancerů.
Snad největším problémem je zde nejistota. Když získáte nový projekt, musíte co nejdříve najmout freelancery. Nemůžete vědět, zda v krátké době najdete někoho, kdo bude odpovídat vašim požadavkům.
Další nevýhodou, kterou je třeba zvážit, je přístup freelancerů k práci. Jistě, najdete výjimečné lidi, kteří se do práce vloží na 100 %. Někteří freelancerové však k práci nemusí přistupovat vážně a mohou si říkat: „Je to jen brigáda. “
Organizujte své marketingové oddělení pomocí ClickUp
Ať už se rozhodnete pro jakoukoli strukturu, musíte zajistit, aby ji všichni ve vaší marketingové agentuře chápali. Maximální transparentnost a přehlednost zaručují, že si každý člen týmu uvědomuje své povinnosti a hierarchii a má vše, co potřebuje k efektivní komunikaci a spolupráci.
Shromážděte svůj marketingový tým pod jednou střechou a zajistěte, aby všichni pochopili, jak zapadají do celkového obrazu, pomocí ClickUp, špičkové platformy pro správu úkolů a projektů. ClickUp se pyšní funkcemi, které podporují spolupráci a komunikaci a pomáhají vám zvýšit produktivitu.
Podívejme se na nástroje a funkce, které se vám budou hodit při strukturování vaší marketingové agentury nebo týmu.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou digitální plátna, na kterých může váš marketingový tým brainstormovat, vytvářet strategie, dělat si poznámky, přidávat obrázky a odkazy a bleskově přecházet od nápadů k činům. Jsou ideální pro mezifunkční spolupráci a hybridní a vzdálené týmy, protože každá změna se zobrazuje v reálném čase.
Centralizujte svou práci vytvářením úkolů přímo ve Whiteboardu – přiřazujte členy týmu, stanovujte termíny a zefektivňujte pracovní postupy. Přidejte odkazy na dokumenty a soubory, abyste poskytli více kontextu.
Můžete také použít tabule, abyste vizualizovali strukturu své agentury a zajistili, že všichni zaměstnanci rozumí své roli. 🖥️
ClickUp Docs
ClickUp Docs je vynikající nástroj pro vytváření, úpravy, správu a ukládání dokumentů. Použijte jej k vytvoření firemních a zaměstnaneckých příruček, které popisují organizační hierarchii vaší agentury a odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance.
Jakmile dokončíte dokumentaci, přidejte členy svého týmu do dokumentů. Tak k nim budou mít přístup, kdykoli si nebudou jisti, jak řešit konkrétní situaci.
Vytváření spousty komplexních dokumentů nezní jako zábava, ale s ClickUp AI to může být jinak. Tento asistent psaní založený na umělé inteligenci je integrovanou funkcí ClickUp Docs a pomáhá vám psát rychleji a minimalizovat chyby. ✍️
Šablony ClickUp
Knihovna ClickUp obsahuje více než 1 000 hotových šablon pro různé účely. V kontextu marketingových organizačních struktur doporučujeme šablonu organizačního schématu ClickUp. Tato šablona Whiteboard vám pomůže vizualizovat týmy, oddělení a hierarchii vaší agentury. ⛓️
Šablona se snadno upravuje, takže je ideální pro rostoucí marketingové agentury nebo ty, které spolupracují s více klienty na různých projektech. Přidejte poznámky vedle polí, abyste poskytli více informací, odkaz na úkoly nebo oznámili novinku.
Další oblíbené šablony marketingových agentur od ClickUp jsou:
- Šablona pro správu agentury ClickUp: Ideální pro správu prodejního procesu, řízení zdrojů a onboardingu klientů.
- Šablona komunikačního plánu ClickUp: Pomáhá vám zlepšit interní a externí komunikaci.
- Šablona pro správu obsahu ClickUp: Usnadňuje plánování, vytváření a správu obsahu napříč různými marketingovými kanály.
Zobrazení chatu ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení projektů, což vám umožňuje vytvářet a organizovat úkoly, prohlížet kalendáře a sledovat pracovní vytížení.
Jelikož základem každé úspěšné marketingové agentury je komunikace, je zobrazení ClickUp Chat nezbytnou zbraní ve vašem arzenálu – umožňuje vašemu týmu vyměňovat si zprávy v reálném čase, aniž by museli opustit platformu. ✉️
Díky tomuto nástroji je multitasking hračkou – spravujte úkoly a organizujte práci, zatímco chatujete se svými kolegy.
ClickUp: Průvodce strukturou marketingové agentury
Ani ta nejlepší struktura marketingové agentury nebude fungovat, pokud nezajistíte, aby ji všichni členové týmu chápali a měli k dispozici správné nástroje pro komunikaci a organizaci.
Díky všestranným funkcím ClickUp můžete snadno vytvořit a vizualizovat svou organizační strukturu, představit ji svému týmu a sledovat, jak podporuje efektivní provoz a spolupráci.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte rozšiřovat svou organizaci pomocí úspěšné struktury marketingové agentury! 💗