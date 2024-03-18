Den v životě marketingového manažera: postřehy odborníků

Marketingoví manažeři jsou všestranní profesionálové, kteří jsou klíčoví pro úspěch marketingových aktivit. Jejich úkolem je plánovat marketingové aktivity s ohledem na celkovou obchodní strategii. Přidělují zdroje a sledují průběh operací a rozvoj podnikání, pomáhají tak proměnit nápady v kampaně přinášející výsledky. 🙌
Seznam každodenních povinností marketingového manažera je dlouhý a rozmanitý. Od účasti na schůzkách s vrcholovým managementem a kolegy z týmu až po řešení vzniklých problémů – jejich den je plný aktivit. Proto musí být organizovaní a využívat dostupné nástroje a automatizaci.
Pokud vás tato náročná, ale zároveň velmi zajímavá profese zaujala, přečtěte si více v tomto článku. Podrobně popíšeme jeden den v životě marketingového manažera, včetně běžných úkolů, výzev a technologií.
Kdo je marketingový manažer?
Marketing je mnohostranná činnost, na které se podílejí odborníci různých oborů, jako jsou copywriteři, analytici trhu a grafici. Marketingový manažer funguje jako spojovací článek mezi všemi těmito rolemi.
Plánují, koordinují a dohlížejí na marketingové nebo reklamní aktivity v rámci týmu nebo agentury a zajišťují hladký chod provozu. Kromě řízení se často podílejí na tvorbě a úpravách obsahu, vymýšlení nápadů a udržování vztahů s veřejností.
Aby mohl marketingový manažer zvládnout všechny tyto úkoly, musí mít:
- Organizační a časové manažerské dovednosti
- Komunikační dovednosti
- Vůdčí schopnosti
- Kreativita a zvědavost
- Strategické myšlení
- Schopnost řešit problémy
Marketingoví manažeři se k této pozici musí propracovat. Začínají jako marketéři, poté získají certifikaci v konkrétní oblasti marketingu, která je zajímá, a dosáhnou svého vysněného zaměstnání prostřednictvím interního nebo externího povýšení. Ve většině případů není pro vstup do této kariéry nutné mít vysokoškolské vzdělání v oboru marketingu, ale zkušenosti a relevantní technické znalosti jsou nezbytné. 📚
Role a odpovědnosti marketingového manažera
Povinnosti marketingového manažera se liší v závislosti na odvětví, velikosti organizace a mnoha dalších faktorech. Mezi jejich typické povinnosti patří:
- Plánování marketingových kampaní : Manažer musí rozumět poslání zaměstnavatele a potřebám klienta, poté využít svou kreativitu a strategické myšlení k vytváření a rozvíjení nápadů pro kampaně. Podílí se také na definování, implementaci a revizi marketingových cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
- Správa různých zdrojů: Marketingový manažer přiděluje práci na základě individuálních schopností a dovedností a rozděluje marketingový rozpočet.
- Dohled nad realizací kampaní: Manažer sleduje a podílí se na realizaci kampaní a v případě potřeby poskytuje podporu. Musí zajistit, aby byly úkoly marketingového projektu splněny včas.
- Analýza výkonnostních metrik: Společně s odborníky manažer sleduje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) během kampaně i po jejím skončení. Píše marketingové zprávy, aby informoval vyšší management o pokroku a výkonnosti.
- Vytváření strategií pro zlepšení: Na základě hodnocení výkonu týmu a jeho srovnání s konkurencí identifikuje manažer oblasti, které je třeba zlepšit, a přizpůsobuje svůj přístup pro budoucí projekty.
Tip pro profesionály: Marketingoví manažeři mají spoustu práce, ale produktivní nástroj jako ClickUp jim velmi pomáhá. Pomáhá jim během celého životního cyklu projektu. Umožňuje jim mít přehled o všech pohyblivých částech a automatizovat opakující se administrativní práci. Šablona ClickUp Marketing Teams obsahuje všechny nástroje, které marketingový manažer potřebuje k zahájení plánování. ⭐
Nahlédněte do každodenního života marketingového manažera
Každodenní povinnosti marketingového manažera se mění v závislosti na různých fázích projektu, vznikajících problémech a měnících se potřebách klientů. Níže popíšeme typický den.
První polovina dne: Strategie a plánování
První hodina pracovního dne marketingového manažera obvykle začíná kávou a kontrolou e-mailů a zpráv. ☕
Jakmile se posilní kofeinem, připraví se na den tím, že si projdou svůj osobní seznam úkolů a platformu pro správu úkolů. Delegují práci na členy svého týmu a připomínají jim, aby dodržovali termíny a aktualizovali databázi.
Významnou část dne zabírají schůzky, například:
- Denní porady
- Týdenní brainstormingové schůzky
- Individuální schůzky s členy týmu
- Schůzky s nadřízeným a dalšími vyššími vedoucími pracovníky
Vzhledem k tomu, že většina komunikace probíhá asynchronně, představuje schůzka cennou příležitost pro přímou interakci a rychlé rozhodování.
Marketingový manažer musí pravidelně komunikovat se svými kolegy, aby mohl posoudit jejich pokrok, nabídnout pomoc a odpovědět na jakékoli dotazy nebo obavy. V případě, že se objeví nějaké problémy, jejich řešení se stává prioritou manažera. Rychlou reakcí může zajistit, že marketingový projekt bude pokračovat podle plánu.
Schůzky s vedoucími pracovníky obvykle zahrnují tvorbu nápadů, strategické plánování a informování o pokroku.
Tip pro profesionály: Manažeři mohou použít šablonu ClickUp Meetings Template k naplánování jakékoli schůzky, sepsání programu a shromáždění poznámek ze schůzky.
Část dne marketingového manažera je věnována výzkumu a tvorbě nápadů. Sledují trendy na sociálních médiích a dalších kanálech, zkoumají marketingové strategie konkurence a vymýšlejí kreativní nové kampaně.
I přes své nadpřirozené schopnosti jsou marketingoví manažeři také jen lidé. Obědovou přestávku si užívají stejně jako všichni ostatní. 🌮
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
Ale co kdybyste mohli zkrátit dobu trvání těchto schůzek? Jednotný pracovní prostor ClickUp výrazně omezuje zbytečné schůzky!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí naší aplikace pro práci. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
Druhá polovina dne: Aplikace a hodnocení
Marketingový manažer obvykle tráví druhou polovinu dne dohledem nad prací a zajišťováním jejího souladu se strategií – řídí týmy. To může zahrnovat:
- Sledování marketingových operací a individuálního výkonu
- Kontrola a schvalování obsahu před publikací
- Identifikace mezer v kalendáři
- Brainstorming nových obsahů a kampaní
- Psaní důležitých obsahů, jako jsou reklamy, vstupní stránky a příspěvky na sociálních médiích
- Mapování procesů za účelem vyhodnocení a zlepšení pracovního toku
- Analýza výkonnosti za účelem identifikace oblastí, které je třeba zlepšit
Zpětná vazba je nezbytnou součástí marketingových činností. Manažer je zodpovědný za její přijímání, poskytování a implementaci.
Jsou mostem mezi vyššími a nižšími úrovněmi organizace. Zastupují a vyvažují potřeby obou těchto skupin. Když vyšší vedení poskytuje zpětnou vazbu, manažer musí zajistit, aby se to odrazilo v práci každého účastníka. Pokud má tým manažera nějaké obavy, které vyžadují zapojení vyššího vedení, manažer je zodpovědný za jejich sdělení.
Na konci pracovního dne se marketingový manažer obvykle věnuje administrativě a udržuje pracovní prostory v pořádku. Odpovídá na zbývající zprávy a připravuje se na další den. 🌇
Marketingové řízení v sektoru Business-to-Business
Marketing typu business-to-business (B2B) vyžaduje odlišný přístup k řízení než marketing typu business-to-consumer (B2C). Cílová skupina je menší a informovanější a v sázce je více, což znamená delší prodejní cykly.
Cílem B2B marketingu je budovat důvěryhodnost a důvěru ve značku. Zaměřuje se také na budování dlouhodobých vztahů s klienty pomocí cíleného obsahu a personalizovaných zpráv. Zatímco B2C se spoléhá na masová a sociální média, mezi obvyklé marketingové kanály B2B patří:
- Obsahový marketing
- E-mailový marketing
- Události
- Profesionální networking
Strategie B2B content marketingu se točí kolem pokročilého vzdělávacího obsahu, který poskytuje klientům hodnotu a řeší jejich potřeby. Zdůrazňuje také dopad propagovaného produktu nebo služby na společnost klienta.
Pokud jde o metriky, marketingový manažer v oblasti B2B se zaměřuje spíše na dlouhodobé výsledky než na okamžité. Obvykle měří celoživotní hodnotu zákazníka (CLV), míru konverze a návratnost investic (ROI).
Tip pro profesionály: Vzhledem ke všem těmto složitostem je rozhodování marketingového manažera v oblasti B2B komplexnější a zahrnuje více zainteresovaných stran. Proto je nezbytné mít k dispozici účinný nástroj pro organizaci všech znalostí, účastníků a operací. Šablona marketingového plánu společnosti ClickUp B2B je k tomu ideálním nástrojem! ❣️
Běžné výzvy marketingového manažera
Marketingoví manažeři čelí každý den mnoha výzvám. Některé jsou náhlé a neočekávané, jiné jsou součástí jejich práce. Níže se podíváme na nejčastější výzvy spojené s touto profesí a na nejlepší způsoby, jak je řešit.
Omezený rozpočet
Většina marketingových manažerů se v určitém okamžiku musí vypořádat s omezeným rozpočtem. Omezení mohou nastat z mnoha důvodů, například v důsledku změny priorit organizace nebo ekonomické situace.
Aby je mohli zvládnout, musí marketingoví manažeři pečlivě vypracovat svůj marketingový plán a přidělit zdroje. Musí definovat jasné cíle, aby mohli upřednostnit nejrelevantnější iniciativy. Poté musí vyhodnotit a vybrat kanály a taktiky, které jsou nejméně nákladné, ale přinášejí nejvyšší výsledky. Obvykle se jedná o sociální média, e-mail, obsahový marketing a doporučení zákazníků.
Manažer může být schopen snížit náklady vyjednáváním s dodavateli. Zaměření strategie na udržení zákazníků namísto jejich získávání může být také nákladově efektivní. Studie opakovaně prokázaly, že získávání nových zákazníků je mnohem nákladnější než udržení stávajících.
Marketingový manažer by měl dohlížet na provoz, aby zajistil produktivitu marketingové agentury ve všech úkolech. Musí sledovat analytiku výkonu, aby mohl doladit marketingový plán pro dosažení optimálních výsledků a návratnosti investic. 💸
Neustálé změny
Plán marketingového manažera nesmí být nikdy statický. Měl by se vyvíjet spolu se změnami v chování zákazníků a marketingových trendech. Aby se ujistil, že jeho oddělení nebo agentura drží krok, musí manažer provádět průběžný výzkum a udržovat se v obraze. Toho může dosáhnout prostřednictvím:
- Průzkum trhu: Shromažďování a analýza kvantitativních údajů, jako jsou analýzy zákazníků, a kvalitativních údajů pomocí průzkumů a fokusních skupin.
- Online zdroje: Manažer by měl pravidelně číst relevantní a důvěryhodné publikace, aby byl vždy informován o nejnovějších trendech.
- Analýza konkurence: Jiné agentury již možná zaznamenaly změny a může být užitečné podívat se na jejich postupy a metody přizpůsobení.
- Odvětvové akce: Konference a jiné akce jsou vynikajícím způsobem, jak se dozvědět o aktuálním stavu odvětví a diskutovat o trendech s jinými odborníky.
Tip pro profesionály: Marketingoví manažeři mohou pomocí ClickUp Forms snadno vytvářet ideální průzkumy a sdílet je se zákazníky. A to nejlepší? Platforma dokáže automaticky převést odpovědi na konkrétní úkoly.
Velké objemy dat
Ačkoli jsou data klíčová pro úspěch marketingové nebo reklamní agentury, s rozšiřováním agentury se mohou snadno stát nepřehlednými. 😶🌫️
Proto musí marketingový manažer pečlivě vybírat zdroje dat. Měl by identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro své cíle a eliminovat irelevantní data, která pouze zabírají místo. Měl by také disponovat spolehlivým systémem správy dat, který umožňuje integrovat data z více zdrojů, organizovat je a zpřístupňovat.
Je vhodné využívat automatizaci ke sběru, ukládání a analýze dat, protože to šetří čas a snižuje počet chyb.
Data musí být také bezpečná, přesná a úplná – manažer by měl zavést robustní opatření pro zabezpečení dat. Měl by také data monitorovat a ověřovat, aby se ujistil, že jsou vhodná pro analýzu.
Vysoká pracovní zátěž a stres
Vzhledem k množství povinností, které musí každý den plnit, je role marketingového manažera velmi stresující. To platí zejména v případě, že jsou v této vedoucí pozici nováčky nebo mají za úkol rozšířit provoz, standardizovat procesy a vytvořit strategie, které budou určovat směr růstu v následujících letech.
I když to není vždy možné, manažeři si musí dělat přestávky a pečovat o sebe. Kromě toho by měli dělat vše, co je v jejich silách, aby si svou práci usnadnili.
Klíčem k zvládnutí vysokého pracovního zatížení je pečlivá organizace. Manažer nemůže převzít práci ostatních. Musí vědět, jak efektivně delegovat úkoly, aby nikdo nebyl přetížen, včetně něj samotného. Toho může dosáhnout analýzou pracovního toku svého marketingového týmu a jeho neustálou revizí v závislosti na nových informacích.
Tip pro profesionály: Vizualizace procesu usnadňuje odhalování překážek, vytváření strategií pro zlepšení a sladění týmové práce. Šablona ClickUp Swimlane Flowchart je rychlý a kreativní způsob, jak zmapovat jakýkoli pracovní postup, rozdělit činnosti jednotlivých oddělení a určit účastníky odpovědné za každou z nich.
V současné době existují různé technologie, které pomáhají plánovat a dohlížet na marketingové aktivity. Manažer by je měl využívat, aby si ulehčil práci.
Nástroje používané marketingovými manažery pro každodenní úkoly a projekty
Ať už se jedná o marketing malého podniku nebo globální organizace, marketingový manažer by měl používat nástroje k zefektivnění každodenních marketingových operací, zajištění přehlednosti práce a prevenci chyb nebo nedorozumění.
Analytické nástroje
Marketingoví manažeři se spoléhají na analytické nástroje, které jim pomáhají shromažďovat a vyhodnocovat data týkající se výkonu marketingových kampaní. Tyto nástroje jim umožňují činit rozhodnutí založená na datech, aby mohli optimalizovat své úsilí.
Nástroje pro business intelligence
Zatímco analytické nástroje se soustředí na aktuální a konkrétní poznatky, nástroje business intelligence (BI) poskytují manažerům širší pohled na obchodní prostředí a zahrnují data z více zdrojů. Nástroje BI a poznatky z nich získané pomáhají porozumět cílové zákaznické základně a určují celkovou strategii společnosti.
Nástroje pro správu konkrétních kanálů
Specializované nástroje pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO), e-mail, sociální média a správu obsahu umožňují marketingovým manažerům plánovat a realizovat kampaně napříč různými kanály. Můžete použít:
- SEO nástroje: Poskytují přehled o výkonu webových stránek a významných klíčových slovech, které pomáhají zvýšit organický provoz prostřednictvím výsledků vyhledávání.
- Nástroje pro e-mailový marketing: Umožňují manažerům vytvářet cílené zprávy, automatizovat distribuci e-mailů a vést zákazníky prodejním trychtýřem.
- Nástroje pro správu sociálních médií: Usnadněte si organizaci, plánování, zveřejňování obsahu na různých platformách a sledování jeho úspěšnosti, čímž zajistíte konzistentnost a zapojení uživatelů.
- Nástroje pro správu obsahu: Poskytněte manažerovi obsahového marketingu prostor pro společné vytváření a úpravy textů, jejich ukládání a následnou distribuci.
Nástroje pro řízení projektů
Kdyby byl marketing vesmírnou misí, nástroj pro řízení projektů by byl řídícím centrem. 🧑🚀
Tyto nástroje zviditelňují práci a umožňují manažerovi efektivně ji přidělovat, čímž ho podporují při všech projektech.
Marketing Suite od ClickUp je komplexní, flexibilní a škálovatelný pracovní prostor navržený s ohledem na potřeby manažerů. Umožňuje vám snadno vymýšlet a realizovat komplexní multikanálové kampaně. Můžete vytvářet a plánovat úkoly, rozdělovat je na podúkoly a přidávat kontrolní seznamy, soubory a popisy. Chcete-li přidělovat práci, přejděte do zobrazení ClickUp Workload, kde můžete posoudit individuální dostupnost a zajistit, aby nikdo nebyl přetížen.
Díky zobrazení Ganttova diagramu a časové osy v ClickUp můžete vytvářet efektivní plány projektů a mít přehled o harmonogramech kampaní. Zobrazení kalendáře slouží zároveň jako interaktivní kalendář obsahu, který můžete ozdobit barvami a nálepkami, aby nebyl tak fádní.
ClickUp může být vaším jediným zdrojem pravdivých informací. Kromě práce můžete ukládat a organizovat všechny své dokumenty, údaje o zaměstnancích a zákaznících, včetně kontaktních údajů a informací o chování.
Pokud jde o data, můžete si vytvořit svůj dokonalý panel ClickUp s více než 50 kartami a na první pohled posoudit pokrok v jednotlivých projektech.
Automatizační nástroje
Automatizace a umělá inteligence (AI) v marketingu zanechaly významnou stopu v tomto odvětví i v práci manažera. 🤖
Umělá inteligence dokáže najednou shromáždit a interpretovat velké množství dat a předvídat potřeby zákazníků a trendy. Díky tomu mohou manažeři získat přehled a přijmout proaktivní opatření, aby zajistili úspěch svých kampaní nyní i v budoucnosti.
Umělá inteligence a automatizace snižují manuální úsilí a šetří čas. Mohou plánovat a personalizovat e-maily a příspěvky a také zefektivnit plánování a produkci.
Společnost ClickUp si uvědomuje význam těchto technologických pokroků a také je implementovala. ClickUp dokáže automatizovat různé opakující se a administrativní práce. Nabízí více než 100 automatizací a dokonce vám umožňuje vytvářet vlastní.
Navíc umělá inteligence platformy, ClickUp Brain, dokáže:
- Vytvářejte stavové zprávy
- Rozdělte úkoly na dílčí úkoly
- Automatické vyplňování tabulek daty
- Pište a upravujte obsah, jako jsou články, e-maily, případové studie a obsahové přehledy.
- Kontrolujte pravopis, shrňujte a upravujte tón textů.
- Vymýšlejte nápady pro kampaně
ClickUp je integrován s více než 1 000 nástroji, což vám umožňuje vytvořit efektivní pracovní postup pomocí vašich oblíbených nástrojů.
Nástroje pro spolupráci a komunikaci
Marketing je týmová práce, ale potřebuje nástroje, které ji usnadňují a zajišťují její soudržnost. 🤝
ClickUp poskytuje marketingovým týmům mnoho způsobů, jak spolupracovat v reálném čase. Obsah můžete psát a korigovat pomocí ClickUp Docs — bohatého textového editoru této platformy. ClickUp je vybaven funkcemi pro korektury, které umožňují recenzentům poskytovat konkrétní zpětnou vazbu k kreativním materiálům prostřednictvím poznámek. A pokud chcete brainstormovat a vytvářet diagramy, použijte ClickUp Whiteboards.
Komunikace je stejně snadná, protože vy a váš tým můžete sdílet podněty v rámci aplikace prostřednictvím komentářů k úkolům, zobrazení chatu a integrovaného e-mailu.
Osvojte si marketingové řízení s ClickUp
Nyní, když jste si přečetli o každodenní rutině marketingového manažera, myslíte si, že máte to, co je třeba k úspěchu v této roli?
Marketingové řízení není procházka růžovým sadem. Zahrnuje mnoho různých povinností a může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu marketingového týmu. Díky pečlivému plánování a důkladnému dohledu manažeři pomáhají překlenout propast mezi počáteční strategií a konečným produktem – povědomím o značce a prodejem.
Pokud vám všechna tato práce připadá zastrašující, nezoufejte. Většina marketingových manažerů začíná svou kariéru jako marketéři a své odborné znalosti si postupem času rozvíjí. S motivací, tvrdou prací a správnými nástroji to dokáže každý. Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes svou cestu k vynikajícímu marketingovému managementu! 🛩️