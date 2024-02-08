10 strategií růstového marketingu pro rozšíření vašeho podnikání

Preference a návyky spotřebitelů se mění v mžiku oka a držet s nimi krok je pro každou firmu neustálou výzvou. Jste neustále v pohotovosti a přemýšlíte, co vaši zákazníci budou chtít příště. Navíc trh není vaším celoživotním přítelem. Spotřebitelské trendy se mění, stejně jako přístupy k marketingu a růstu.
Jak v tomto neustálém pohybu zajistit udržitelný růst svého podnikání?
Řešením je silná růstová marketingová strategie, která je flexibilní a přizpůsobivá, využívá analýzu dat v reálném čase a sleduje aktuální trendy v chování spotřebitelů. Je také nutné komplexně porozumět situaci na trhu.
Co vyvolává rozruch, jaké strategie fungují u vašich konkurentů a co mají vaši zákazníci rádi? Pouze když pochopíte tyto různé pilíře, budete schopni nasměrovat dlouhodobý růst.
V tomto článku vám představíme deset datově podložených strategií růstového marketingu pro vaši firmu. Ukážeme vám také několik příkladů společností, které je úspěšně využívají.
Co je růstový marketing?
Růstový marketing je pokročilý marketingový přístup, který se zaměřuje na udržitelný růst podnikání. Opírá se o metody založené na datech a důkladném porozumění celé zákaznické cestě.
Na rozdíl od tradičního marketingu, který může upřednostňovat povědomí o značce nebo generování potenciálních zákazníků, se růstový marketing zaměřuje na dosažení škálovatelných a měřitelných marketingových výsledků, jako je zvýšení tržeb, získávání uživatelů nebo udržení zákazníků.
Growth marketeři neustále experimentují se sociálními médii, SEO a e-mailovými marketingovými kanály. Také neustále sledují tržní data, učí se, testují a opakují, aby určili nejlepší marketingové strategie. Pečlivým zkoumáním chování uživatelů a využíváním získaných poznatků můžete své kampaně doladit a optimalizovat tak, aby měly maximální dopad.
Jako růstoví marketéři musíte mít přehled o celkové situaci a spojit vše od vývoje produktu po zákaznickou zkušenost. Díky tomuto holistickému pohledu můžete podpořit stabilní a rychlý růst podnikání.
V růstovém marketingu je klíčové dobře znát své zákazníky – pochopit jejich demografické údaje a problémy, a dokonce i hodnotu, kterou přikládají danému řešení.
Ale tady je ta nejlepší část – na rozdíl od tradičního marketingu nejde jen o získávání zákazníků.
Růstový marketing také analyzuje míru zapojení a retenci zákazníků, aby určil nejlepší přístup. Kromě toho využívá A/B testování, e-mailový marketing, SEO a zpracování dat k doladění vaší růstové strategie.
Strategie růstového marketingu vs. strategie růstového hackingu
Zatímco strategie růstového marketingu klade důraz na udržitelný, dlouhodobý růst prostřednictvím komplexních marketingových aktivit podložených daty, strategie growth hackingu se zaměřuje na rychlé experimentování a nekonvenční taktiky s cílem dosáhnout rychlých a škálovatelných výsledků.
Growth hacking a strategie růstového marketingu fungují na základě odlišných časových os a metodik. Podívejme se na jejich rozdíly:
- Hlavní cíl: Růstový marketing využívá holistický přístup a usiluje o udržitelný, dlouhodobý růst prostřednictvím komplexních marketingových strategií, které pomáhají zvýšit celoživotní hodnotu vašich zákazníků. Na druhou stranu, growth hacking se zaměřuje na rychlé, krátkodobé výsledky, především na rychlé získávání zákazníků.
- Zpracování dat: Growth marketing vnímá data jako zdroj pro identifikaci vzorců a zdokonalování celkové strategie, přičemž klade důraz na systematičtější a analytický přístup. Naopak growth hacking je založen na praktických experimentech a rychlých vylepšeních, přičemž data slouží jako nástroj pro rychlou iteraci.
- Hlavní taktiky: Zatímco růstový marketing zahrnuje automatizované a algoritmické procesy, doplněné pravidelnými úpravami pro zajištění účinnosti, growth hacking se zaměřuje spíše na přímé, manuální testování a vylepšování.
- Rozdílné filozofické základy: Růstový marketing se zaměřuje na pochopení a zmírnění problémů zákazníků, podporu přístupu více zaměřeného na zákazníka a získání loajálních zákazníků. Naproti tomu růstový hacking řeší okamžité problémy podnikání a dosahuje konkrétních marketingových cílů.
Stále vám to není jasné? Zkusme si to vysvětlit na příkladu.
Předpokládejme, že vaše společnost chce získat více zákazníků. Growth hackeři mohou navrhnout rychlé řešení, jako je zavedení oboustranného referral programu, kde jak stávající zákazník (referrer), tak nový zákazník (referee) získají výhody za úspěšné doporučení, což rychle zvýší vaše čísla.
Je však důležité si uvědomit, že se jedná o krátkodobé řešení.
Pokud chcete pomocí této strategie realizovat růstové marketingové aktivity, musíte svůj tým povzbudit, aby sbíral zpětnou vazbu od zákazníků poté, co se zaregistrují do vašeho referral programu.
Tento průběžný proces zajišťuje, že růstový marketing není jen o získávání nových zákazníků, ale také o zlepšování celkové zákaznické zkušenosti pomocí zpětné vazby v reálném čase. Toho můžete dosáhnout během šesti měsíců pomocí nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp.
Shromážděná data se stanou mocným nástrojem pro provádění úprav na základě dat. Pomáhají také optimalizovat program doporučení a podporují udržitelný růst tím, že se přizpůsobují měnícím se potřebám a očekáváním vaší zákaznické základny.
Zde je stručná tabulka, která vám pomůže pochopit rozdíly mezi růstovým marketingem a růstovým hackingem:
|Růstový marketing
|Growth Hacking
|Zaměřuje se na dlouhodobý udržitelný růst
|Zaměřuje se na okamžitý růst
|Zaměřuje se na všechny části procesu růstu vašeho podnikání, od získávání zákazníků po jejich udržení.
|Soustředí se pouze na získávání zákazníků
|Identifikuje vzorce pro zdokonalení vašich strategií
|Závisí na experimentování, aby bylo možné dosáhnout výsledků.
|Proces je automatizovaný a snadno škálovatelný.
|Tento proces vyžaduje ruční zpracování a nelze jej snadno škálovat.
|Pomáhá vám porozumět problémům zákazníků a reagovat na ně.
|Pomáhá vám pochopit slabá místa podnikání a reagovat na ně.
|Závisí na algoritmických datech
|Závisí na datech získaných metodou pokusů a omylů.
|Hlavní důraz je kladen na personalizaci.
|Hlavní důraz je kladen na optimalizaci.
Strategie růstového marketingu pro úspěch
Podívejme se, jak můžete implementovat efektivní strategie růstového marketingu pro dlouhodobé udržitelné výhody:
Růst založený na produktu
Strategie růstu založená na produktu využívá váš produkt k podpoře růstu podnikání a řízení životního cyklu zákazníků. Zaměřením se na poskytování vynikajícího produktu podporujete organický růst a rozhodování založené na datech, které vede k trvalému úspěchu.
Podívejme se na některé strategie růstového marketingu, které vedou k růstu založenému na produktech:
1. Nabídněte freemium nebo bezplatné zkušební verze
Každý má rád dárky zdarma!
Nabídka freemium nebo bezplatných zkušebních verzí je skvělým způsobem, jak organicky začlenit strategie růstového marketingu, zejména pokud máte produkt SaaS. Nejenže získáte spokojené zákazníky, ale také shromáždíte cennou zpětnou vazbu, kterou můžete využít k doladění svých strategií v budoucnu.
Pokud se vaše firma zabývá fyzickými produkty, můžete na akcích rozdávat bezplatné vzorky; pokud se jedná o služby, nabídněte bezplatnou zkušební verzi.
Poskytnutí vzorku produktu nebo bezplatné zkušební verze bez nutnosti finančního závazku snižuje vstupní bariéry a povzbuzuje vaši cílovou skupinu, aby si přímo vyzkoušela jeho hodnotu.
2. Implementujte rámec AARRR
Rámec AARRR, známý také jako Pirate Metrics, je model analýzy produktů představující různé fáze životního cyklu zákazníka: akvizice, aktivace, retence, výnosy a doporučení. Každá fáze vám umožňuje porozumět chování uživatelů a optimalizovat strategie růstu založené na produktech.
V rámci modelu AARRR se každá metrika zabývá klíčovými aspekty, jako je zvýšení příjmů a rozšíření zákaznické základny. Ačkoli se tyto oblasti nepřekrývají, společně tvoří jasně definovanou sekvenci. Zvládnutí této sekvence zajistí, že vaše společnost bude fungovat s maximální efektivitou.
K sledování a zaznamenávání těchto metrik použijte produktový marketingový software ClickUp.
Tabule Growth Experiments Whiteboard od ClickUp nabízí metodický způsob testování plánů na rozšíření podnikání. Systematicky navrhujte, organizujte a provádějte experimenty zaměřené na růst. Strukturovejte své hypotézy, připravujte experimenty, sledujte výsledky a vyvozujte závěry.
Funkce Cíle aplikace ClickUp poskytuje strukturovanou platformu pro stanovení, sledování a dosahování cílů růstu, čímž zajišťuje soulad s vaší celkovou obchodní strategií.
Marketingové funkce ClickUp nabízejí specializované nástroje přizpůsobené marketingovým týmům pro snadnou spolupráci a řízení projektů. Díky několika škálovatelným pracovním prostorům vám ClickUp umožňuje organizovat a spravovat různé aspekty vašich marketingových aktivit centralizovaným a efektivním způsobem.
3. Zapojte své publikum pomocí interaktivních prohlídek produktů
Chcete-li zaujmout své publikum, využijte interaktivní prohlídky produktů, které uživatelům poskytnou přímou zkušenost s vaší nabídkou. Tyto prohlídky umožňují uživatelům interagovat s vaším produktem v reálném čase, což umožňuje okamžité reakce na jejich dotazy a zpětnou vazbu a zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost.
Kromě zvýšení zapojení uživatelů jsou tyto interaktivní ukázky zásadní pro optimalizaci konverzních poměrů. Zapojte uživatele, uspokojte jejich potřeby a sledujte, jak vaše firma roste díky těmto interaktivním zážitkům.
ClickUp vám pomůže lépe zaujmout vaše publikum díky svým jedinečným funkcím. Použijte ClickUp k brainstormingu nápadů nebo k vytváření pracovních postupů či ukázek s ClickUp Whiteboard. Ve spojení s ClickUp AI můžete psát interaktivní texty a vytvářet znalostní báze o vašem produktu.
Kontrolní seznamy ClickUp zajistí, že ve vašich procesech nic neunikne, a zabrání tak přehlédnutí. Formuláře ClickUp navíc hladce zachycují dotazy uživatelů, což usnadňuje shromažďování informací a zlepšuje komunikaci.
Zaměřte se na zákazníky
„Zákazník má vždy pravdu“ je zásada, která platí pro každou firmu, ať už velkou nebo malou. Základním aspektem strategie růstového marketingu je poskytování maximální hodnoty zákazníkům.
Zde je několik růstových marketingových strategií zaměřených na zákazníka, které můžete využít:
4. Vybudujte aktivní a přívětivou komunitu
Vybudováním aktivní komunity necháte pracovat pro vás marketingové úsilí založené na doporučeních.
Komunita podobně smýšlejících lidí znamená vlivnou síť jednotlivců, kteří s nadšením šíří informace o vaší značce.
Kromě toho se zpětná vazba od komunity ukazuje jako neocenitelná při optimalizaci produktů. Nemluvě o důvěryhodnosti a důvěře, kterou získáte u své cílové skupiny díky zapojení přátelské komunity.
5. Přizpůsobte své marketingové aktivity cílové skupině
Personalizace jde nad rámec vkládání jména zákazníka do předem připravených šablon e-mailů.
Personalizace se hloubkově zabývá vašimi těžce získanými analytickými údaji, aby dynamicky upravovala a přesměrovala vaše marketingové kampaně. Pomáhá vám oslovit širší publikum, aniž byste utráceli peníze za neefektivní marketingové aktivity zaměřené na nesprávné osoby.
Zájmy zákazníků, nákupní preference, zákaznická zkušenost, demografické údaje a historie transakcí – to vše hraje roli při vytváření personalizovaných marketingových kampaní. Zákazníci budou reagovat příznivě, když uvidí sdělení, které rezonuje s jejich zájmy.
S ClickUp můžete odesílat e-maily přímo z platformy, takže veškerá komunikace zůstává na jednom místě a nemusíte přecházet mezi různými nástroji.
Můžete také vylepšit obsah svých e-mailů pomocí funkcí umělé inteligence ClickUp a psát poutavé a přesvědčivé texty, které osloví vaše publikum.
Newsletter Whiteboard od ClickUp také usnadňuje vytváření poutavých newsletterů. Tato funkce poskytuje prostor pro brainstorming, plánování a navrhování newsletterů. Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, whiteboard usnadňuje plynulou spolupráci a zajišťuje, že vaše newslettery budou vizuálně atraktivní a účinně zprostředkují vaše sdělení vašemu publiku.
Úkoly a zobrazeníClickUp v kombinaci se šablonou pro správu kampaní ClickUp činí správu projektů každé kampaně jednoduchým procesem. ClickUp je vaším centrem pro vše – od plánování po realizaci. Je to místo, kde spolupráce probíhá hladce, což vám výrazně usnadňuje pracovní život.
6. Nabídněte výhody svým nejvěrnějším zákazníkům
Zaveďte věrnostní program, abyste si udrželi stálé zákazníky a poskytli jim lepší zážitek.
Například když se vracející zákazník rozhodne zakoupit váš produkt, nabídněte mu slevu, která není dostupná pro nové zákazníky. Nebo mu prostřednictvím ClickUp snadno poskytněte funkce QOL (Quality-of-Life). Může se jednat například o zkrácení čekacích dob díky automatizaci úkolů na základě spouštěčů v ClickUp.
Podobně si udržte časté kupující tím, že jim nabídnete dárky, slevové kupóny exkluzivně pro členy a další věrnostní výhody. Nabídněte placený členský program s významnými slevami – osvědčenou metodu pro budování loajální zákaznické základny.
7. Shromažďujte a zobrazujte reference od uživatelů, kteří milují váš produkt
Sbírka referencí na úvodní stránce má dvojí účinek.
Za prvé, buduje důvěru a podporuje lidské vazby k vašemu produktu. Navíc dává skutečným uživatelům produktů pocit, že jsou ceněni. Reference ukazují, jak váš produkt nebo služba vyřešily reálný problém a pozitivně ovlivnily životy lidí.
Využijte příběhy skutečných uživatelů na svém webu, blogu a sociálních sítích jako reference. Pozitivní pohled skutečných uživatelů povzbudí ostatní, aby vyzkoušeli vaše produkty nebo služby.
Šablona pro návrh případových studií ClickUp je uživatelsky přívětivý a efektivní nástroj, který zjednodušuje vytváření poutavých případových studií. Strukturované a intuitivní rozvržení vás provede základními prvky případové studie a zajistí profesionální a působivou prezentaci vašich úspěchů.
ClickUp chápe, jak důležité je shromažďovat zpětnou vazbu pro zlepšování a zdokonalování vašich procesů. Proto platforma poskytuje uživatelsky přívětivé formuláře přizpůsobené pro průzkumy zpětné vazby. Tyto formuláře ClickUp jsou přizpůsobitelné, což vám umožňuje navrhovat průzkumy, které zachycují konkrétní poznatky od vašeho publika. Shromážděnou zpětnou vazbu lze poté analyzovat a na jejím základě činit informovaná rozhodnutí a vylepšovat vaše projekty nebo služby.
Vyprávění příběhů pomocí obsahu
Dnešní spotřebitelé jsou bombardováni reklamami a propagačními sděleními. Storytelling vás však může odlišit od ostatních.
Vyprávějte poutavé a uvěřitelné příběhy, které rezonují – vytvářejí skutečné spojení se zákazníky a zároveň nenápadně propagují váš produkt nebo službu.
Zde je několik způsobů, jak tuto účinnou strategii růstového marketingu začlenit do vašeho podnikání:
8. Využijte video marketing zaměřený na vyprávění příběhů
Začlenění videa do vaší strategie růstového marketingu vám zajistí náskok před konkurencí. Vyprávění příběhů prostřednictvím videa je působivější a přesvědčivější a může pro vaši firmu udělat zázraky.
Narativní video marketing zaměřený na růst se soustředí na vyprávění příběhu vaší firmy z lidského úhlu pohledu namísto nudných a monotónních tabulek a čísel.
Video strategie růstového marketingu účinně zprostředkovává příběh vaší značky a to, co reprezentuje, protože lidé často považují videa za poutavější než textový obsah.
Nevíte, jak začít? ClickUp je tu opět, aby vám pomohl. Díky jeho inteligentní umělé inteligenci můžete vytvářet videoscénáře, které osloví zákazníky. Použijte ClickUp Docs k jejich snadnému ukládání a sdílení s kreativními mozky ve vaší organizaci.
Využijte sílu nástroje ClickUp Production Tracking, který vám pomůže vytvářet kvalitní videa v termínech pomocí vestavěného produkčního pipeline.
9. Využijte sociální média
Marketing na sociálních médiích je v dnešní době samozřejmostí, zejména pro úspěšnou strategii růstového marketingu.
Za prvé, spotřebitelé očekávají, že budete mít silnou přítomnost na sociálních médiích. Za druhé, pokud nevyužíváte sociální média k propagaci svých produktů nebo služeb, přicházíte o významnou skupinu potenciálních zákazníků. Sociální média jsou také skvělým místem, kde můžete dát vyniknout osobnosti a hlasu vaší značky a prosadit se v záplavě informací.
I když je marketing na sociálních médiích cenově dostupný, umožňuje vašemu propagačnímu obsahu oslovit obrovské množství potenciálních věrných zákazníků. Abyste z marketingu na sociálních médiích vytěžili maximum, identifikujte svou cílovou skupinu, analyzujte chování uživatelů a pokračujte ve sběru dat a využívání analytických nástrojů sociálních médií.
Sledujte a pozorujte svou konkurenci, poučte se z jejích chyb a přizpůsobte svůj obsah trendům na trhu.
10. Publikujte blogové příspěvky optimalizované pro SEO
SEO se vždy zaměřovalo na růst. Zaměřuje se na optimalizaci obsahu s cílem zlepšit online viditelnost a lepší hodnocení SERP.
Účinné SEO vyžaduje důkladné porozumění algoritmům vyhledávačů a faktorům ovlivňujícím pořadí výsledků. Nejdůležitější součástí SEO je pak výzkum klíčových slov. Vypracování správné strategie klíčových slov je spolehlivým způsobem, jak upevnit generování potenciálních zákazníků pomocí SEO. Zmínili jsme už, že ClickUp má také šablony pro výzkum klíčových slov?
Jakmile se naučíte SEO, využijte své blogové příspěvky k nasměrování provozu na stránku vašeho produktu nebo služby a pomozte svému podnikání dosáhnout vyšších konverzních poměrů potenciálních zákazníků.
Případové studie skutečného úspěchu růstového marketingu
Podívejme se na příklady firem a značek, které úspěšně aplikovaly strategie růstového marketingu a dosáhly tak trvalého úspěchu.
1. Dropbox
Dropbox, jeden z největších hráčů v odvětví cloudového úložiště, dosáhl v roce 2018 úžasné hodnoty 10 miliard dolarů, aniž by utratil mnoho peněz za reklamu. Jak toho dosáhl?
Dropbox se silně opíral o doporučení a do produktu implementoval systém doporučení. A udělal to chytře.
Dropbox daroval uživatelům další úložný prostor zdarma, když se nový uživatel připojil ke službě pomocí odkazu nebo kódu doporučení bývalého uživatele. Tento přístup povzbudil uživatele, aby pozvali své přátele a rodinu na platformu, a vytvořil loajální základnu stálých zákazníků.
Dropbox je vynikajícím příkladem toho, jak mohou podniky dosáhnout rychlého a explozivního růstu využitím síly marketingové strategie založené na doporučeních.
Jedním z hlavních ponaučení z úspěchu Dropboxu je význam jednoduchosti. Vytvořili program doporučení, který byl jednoduchý a srozumitelný, bez složitých podmínek.
2. TikTok
Kdo dnes nezná (nebo nepoužívá) TikTok? Ohromná popularita této aplikace dokonce vytvořila novou niku pro tvůrce obsahu – TikTokery.
TikTok s hrdostí zaznamenal 215% nárůst hodnoty značky a patří mezi nejvýznamnější mediální a zábavní značky na globální scéně.
Obrovskou popularitu TikToku lze z velké části připsat marketingové strategii zaměřené na růst vlivných osobností.
TikTok navázal spolupráci s osobnostmi sociálních médií, zejména blogery a influencery, kteří již měli velký počet sledujících na jiných platformách. Tito tvůrci pak začali publikovat obsah na TikToku a sdílet jej se svými sledujícími na jiných platformách.
TikTok se kromě zaměření na influencery a kreativní růstovou marketingovou strategii soustředil také na generaci Z a mileniály. Svou platformu přizpůsobil potřebám a zájmům mladší generace. Tento personalizovaný přístup měl velký podíl na tom, že se TikTok dostal do žebříčků App Store po celém světě.
Úspěch TikToku je jasným příkladem síly marketingové strategie růstu influencerů a chytrého využití sociálních médií. Zdůrazňuje význam přizpůsobení produktu tak, aby vyhovoval přáním a potřebám cílové skupiny; zaměření TikToku na mládež je klíčovým prodejním argumentem.
3. Airbnb
Airbnb, globální společnost zabývající se pronájmem prázdninových ubytování, byla založena již v roce 2008. Čelila skepticismu kvůli nekonvenčnímu konceptu sdílení domovů mezi cizími lidmi.
Nyní se přesuňme do současnosti, kdy společnost Airbnb úspěšně provedla IPO v hodnotě přesahující 100 miliard dolarů. Jak se zdánlivě šílený nápad dostal k masám a stal se globálním podnikáním?
Rozhodně ne pomocí tradičních marketingových metod.
Místo utrácení peněz za reklamu a propagaci nechává Airbnb těžkou práci na obsahu vytvářeném uživateli. Pouze 30 procent jejich obsahu je vytvořeno interně, zbytek je generován a šířen uživateli.
Stačí se podívat na účty Airbnb na Instagramu, Facebooku a Twitteru a uvidíte stovky fotografií, videí a dalšího obsahu od uživatelů. To přispívá k efektivní strategii budování komunity a sociálních médií.
Kromě důrazu na komunitu a obsah vytvářený uživateli přijala společnost Airbnb multikanálovou strategii růstového marketingu na sociálních médiích. Airbnb využívá různé platformy sociálních médií k poskytování jedinečného a rozmanitého obsahu. Například jejich kanál na YouTube se zaměřuje na cestopisy a cestovní vlogy, zatímco jejich Instagram představuje nejlepší a nejnovější domy Airbnb.
Začněte s růstovým marketingem s ClickUp
Pokud nevyužíváte marketingové kanály pro růst k podpoře svého podnikání, děláte chybu.
Ačkoli růst by neměl být vždy jediným cílem vašeho podnikání, měl by být prioritou, které byste měli pravidelně věnovat pozornost.
Strategie růstového marketingu, o kterých jsme hovořili, jsou prověřené v praxi a při správném zavedení mohou zlepšit vaše vztahy se zákazníky a zároveň zvýšit zisky. Na rozdíl od tradičního marketingu jsou strategie růstového marketingu jedinou cestou k dosažení trvalého úspěchu v hyperkonkurenčním podnikatelském prostředí.
A hádejte, co vám může pomoci na vaší cestě k růstu? Samozřejmě ClickUp. Jeho komplexní funkce pro správu projektů a automatizaci marketingu se mohou přizpůsobovat vašemu podnikání. S ClickUpem můžete stanovit a dosáhnout realistických milníků růstu v průběhu celé zákaznické cesty.
Vyzkoušejte si to sami a přesvědčte se o kouzlu ClickUp. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!