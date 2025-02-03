10 nejlepších nástrojů pro growth hacking pro marketéry v roce 2025

Growth hacking už není jen módní slovo – je to záchranné lano pro ambiciózní marketéry a prodejní profesionály, kteří žijí pro výsledky. V dnešní rychle se měnící digitální aréně tradiční marketing prostě nestačí.
Potřebujete agilitu, vhled a schopnost rychle se přizpůsobovat. Musíte být jedním z mnoha talentovaných growth hackerů.
Jaké je tajemství úspěchu? Skvělé nástroje, které jsou v souladu s touto misí. Boj o dominanci na trhu je tvrdší než kdykoli předtím.
Tradiční taktiky ustupují do pozadí a nahrazují je inovativní strategie založené na datech. Ať už se zabýváte správou kampaní a získáváním zákazníků, analyzujete nejnovější čísla v Google Analytics nebo se snažíte dosáhnout těch nejvyšších obchodních KPI, správné nástroje mohou změnit pravidla hry.
Ale kde začít, když je na výběr z takového množství možností? Nebojte se. My jsme za vás provedli průzkum. Tento seznam představuje nejlepší nástroje pro growth hacking, které letos katapultují váš marketingový funnel do stratosféry.
Připravte se, growth hackere. Chystáte se vyrazit na vlnu bezkonkurenčního úspěchu.
Co byste měli hledat v nejlepších nástrojích pro growth hacking?
Growth hacking je divoká jízda. Ale ne každý nástroj je vytvořen tak, aby držel krok. Jak tedy prosít všechen ten šum a najít skutečné skvosty?
- Intuitivní design: Na prvním místě je snadné použití. Nemáte čas na složité rozhraní, když jste již zaneprázdněni řízením marketingových projektů. Hledejte nástroje s intuitivním designem. Pokud vám připadají jako raketová věda, pravděpodobně nejsou vhodné.
- Všestrannost: Jedna velikost pro všechny? To je mýtus. Vyberte si nástroje, které jsou dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám. Přizpůsobivost je klíčová.
- Data v reálném čase: V digitálním světě jsou včerejší data již zastaralá. Growth hackeři potřebují nástroj, který získává informace v reálném čase. Rychlost je důležitá. Přesnost ještě důležitější.
- Škálovatelnost: Začít v malém neznamená zůstat malý. Vybraný nástroj by měl růst s vámi a plynule se přizpůsobovat vašim rostoucím ambicím.
- Integrační schopnosti: Nenechte se omezovat. Špičkový nástroj se snadno integruje s jinými platformami. Myslete ve větším měřítku, širší konektivita
- Nákladová efektivita: Pamatujte, že dražší neznamená vždy lepší. Zvažte poměr hodnoty a nákladů. Vaše návratnost investic? Není o čem diskutovat.
Dokonalý nástroj pro growth hacking je nakonec jako prodloužení vašeho mozku – rychlý, přesný a vždy na místě. Zvažte tedy tyto ukazatele, ponořte se do trhu a připravte se na vylepšení své strategie růstu!
10 nejlepších nástrojů pro growth hacking
Budoucnost marketingu je tady a razí si cestu vpřed. Abyste zůstali na špici, musíte se vybavit nástroji, které mají skutečně sílu. S množstvím dostupných možností může být tento úkol zdánlivě nepřekonatelný.
Ale nebojte se. Prošli jsme všechny nástroje, vybrali ty nejlepší a představujeme vám absolutní špičku. Ať už jste zkušený marketér nebo nováček toužící po úspěchu, tento seznam je vaší vstupenkou k posílení vašich marketingových aktivit.
Pojďme se podívat na nejlepší nástroje, které letos přinesou nový rozměr úspěchu.
1. ClickUp
Představte si jedinou platformu, na které může váš tým plynule přecházet od inovativních brainstormingových sezení k realizaci multikanálových kampaní nebo globálních akcí. To je ClickUp Marketing.
Ale tím to nekončí. S ClickUp AI je to, jako byste měli po boku marketingového génia, který vás vede při tvorbě obsahu. Ať už jde o podněty pro kampaně, psaní poutavých blogů nebo vytváření vlivných případových studií – ClickUp AI je vaším kopilotem.
Cítili jste někdy rozpor mezi velkolepými strategickými dokumenty a každodenními úkoly? ClickUp tuto propast odstraní. Vaše plány, strategické návrhy a každodenní práce budou koexistovat, což urychlí realizaci nápadů. Spolupráce již není jen módním slovem; díky sadě nástrojů ClickUp, jako jsou dokumenty, tabule a správa produktů, bude váš tým postupovat jednotně od koncepce až po vyvrcholení.
Jste vizuální typ? Sledujte svou cestu pomocí živých dashboardů ClickUp, které vám na první pohled umožní rozluštit pokrok směrem k těmto nebetyčným cílům. A pro skeptiky mezi vámi máme pár čísel. Marketingoví odborníci ve společnosti V4 Company využili ClickUp nejen k zefektivnění řízení vztahů se zákazníky nebo k získání přehledu o pracovní zátěži, ale také k podpoře růstu. Výsledek? Obrovský 30% nárůst obchodů.
Když se marketing jeví jako bouřlivé moře, ClickUp je vaší pevnou lodí. Všichni na palubu? 🚀
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte svůj tým pomocí škálovatelné hierarchie ClickUp.
- Prohlédněte si všechny své marketingové aktivity na jednom místě a vyberte si z více než 10 přizpůsobitelných zobrazení.
- Sledování cílů a ještě více: stanovte, sledujte a dosahujte týdenních, měsíčních, čtvrtletních a ročních cílů s ClickUp Goals.
- Pomocí ClickUp Docs můžete spolupracovat s celým týmem na návrzích blogů, vstupních stránkách, e-mailových kampaních, nápadech na reklamy, příspěvcích na sociálních médiích a dalších projektech.
- Pomocí zobrazení kalendáře můžete snadno spravovat kanály sociálních médií a kalendáře obsahu a dodržovat časové plány projektů.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojování všech funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Důkaz
Seznamte se s Proof, digitálním kouzelníkem, který využívá sílu sociálního důkazu k zvýšení vašich konverzí. V oblasti growth hackingu nejde jen o to, získat více návštěvníků webových stránek, ale také o to, vybudovat důvěru a kredibilitu během několika sekund. Proof využívá statistiky v reálném čase, aby návštěvníkům vašich stránek ukázal, kolik lidí se zajímá o váš produkt nebo službu.
Tento šikovný nástroj plynule zobrazuje nedávné akce uživatelů, oznámení o nákupech a další informace, čímž vytváří atmosféru důvěry a naléhavosti. Ale nejde jen o efekt bez obsahu. Díky podrobným analýzám vám Proof umožňuje ponořit se do hloubky a analyzovat, jak tato oznámení ovlivňují chování, což vám zajistí doladění vaší strategie tak, aby měla maximální dopad.
Nejlepší funkce Proof
- Hot streaks zobrazují počet lidí, kteří nedávno navštívili váš web, což je ideální pro stránky s vysokou návštěvností.
- Počet živých návštěvníků odráží počet návštěvníků na stránce nebo na celém webu v reálném čase.
- Vaše nedávná aktivita zobrazuje živý přenos interakcí v reálném čase, který je ideální pro stránky jako domovské stránky.
Omezení důkazů
- Chybí funkce e-mailového marketingu
- Ceny mohou být pro menší podniky příliš vysoké.
Ceny Proof
- Základní: 29 $/měsíc (až 1 000 návštěvníků)
- Pro: 79 $/měsíc (až 10 000 návštěvníků)
- Podnikání: 129 $/měsíc (až 10 000 návštěvníků)
- Premium: 199 $/měsíc (až 100 000 návštěvníků)
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Ověřené hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45+ recenzí)
3. Leadpages
Growth hacking se často točí kolem přeměny prchavé pozornosti na smysluplnou akci, a právě v tom vyniká Leadpages. Leadpages je navržen tak, aby vytvářel úžasné, vysoce konverzní vstupní stránky, vyskakovací okna a výstražné lišty, a zajišťuje, že každý návštěvník se počítá.
Krása tohoto nástroje však spočívá v jeho jednoduchosti. Díky editoru typu drag-and-drop, předem navrženým šablonám a intuitivnímu A/B testování je určen pro marketéry, kteří hledají rychlé výsledky bez technických potíží.
Vzhledem k tomu, že kampaně se mění a vyvíjejí, Leadpages umožňuje marketérům agilně iterovat a optimalizovat, čímž zajišťuje, že uživatelská cesta vždy vyústí v konverzi.
Nejlepší funkce Leadpages
- Mobilní responzivní designy s poutavými vyskakovacími okny
- Šablony s vysokou konverzí pro rychlý start
- Funkce Možnosti A/B testování
Omezení Leadpages
- Počáteční fáze učení je poněkud náročná.
- Omezené možnosti přizpůsobení vstupních stránek
Ceny Leadpages
- Standard: 37 $/měsíc
- Pro: 74 $/měsíc
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Leadpages
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
4. Upgrow
Upgrow vyniká jako digitální marketingová agentura s komplexními službami, která vytváří strategie na míru pro vzestup vaší značky v ekosystému growth hackingu. Opusťte stereotypní přístupy a vstupte do světa Upgrow, kde jsou SEO, PPC, obsah a další služby přizpůsobeny tak, aby odpovídaly jedinečné DNA vaší firmy.
Jejich tým, složený ze strategických myslitelů a kreativních géniů, se snaží hluboce porozumět vaší značce, publiku a složitostem vašeho odvětví. Díky kombinaci nejmodernějších nástrojů a osvědčených taktik Upgrow nejen zvyšuje návštěvnost, ale také zajišťuje, že se jedná o návštěvníky, kteří se stanou loajálními zastánci vaší značky.
Nejlepší funkce Upgrow
- Vytváří komplexní systémy pro generování potenciálních zákazníků pro konzistentní akvizici a zvýšení úspěchu zákazníků.
- Nabízí hyperpersonalizované služby napříč několika digitálními kanály.
Omezení Upgrow
- Agenturní model může být příliš velkolepý pro marketéry, kteří hledají menší nebo konkrétnější plug-and-play nástroje.
Ceny Upgrow
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Upgrow
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (7 recenzí)
5. Qualaroo
Zpětná vazba je v growth hackingu zlatým dolem a Qualaroo je vaším moderním prospektorem. Qualaroo je skvělý nástroj pro growth hacking navržený pro získávání podrobné zpětné vazby od uživatelů, který hladce integruje průzkumy a Nudges™ do digitální cesty vašich uživatelů. Nejedná se však o ledajaké průzkumy, ale o inteligentní, cílené průzkumy navržené pro maximální odezvu.
Díky analýze sentimentu založené na umělé inteligenci se Qualaroo noří do psychiky uživatelů a získává tak informace o tom, co si uživatelé myslí a jak se cítí. Toto bohatství informací umožňuje značkám měnit, vylepšovat a přizpůsobovat nabídky, čímž zajišťují, že uživatelský zážitek je vždy v centru pozornosti a růst podnikání je nevyhnutelný.
Nejlepší funkce Qualaroo
- Rozsáhlý systém zpětné vazby zvyšuje spokojenost zákazníků
- Poskytuje přehled o chování a preferencích uživatelů.
- Nabízí neomezený počet odpovědí i v nejnižším placeném tarifu.
Omezení Qualaroo
- Chybí kategorizované šablony
- Někteří uživatelé považují ovládací panel za málo uživatelsky přívětivý.
- Omezené možnosti exportu dat a brandingu
Ceny Qualaroo
- Essentials: 69 $/měsíc
- Premium: 149 $/měsíc
- Podnikání: 299 $+/měsíc
Hodnocení a recenze Qualaroo
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
6. OptInMonster
Digitální prostředí je hlučné, ale OptInMonster zajistí, že se zpráva marketingových specialistů zaměřených na růst prosadí. Tento nástroj, který je v kruzích growth hackingu velmi známý, se specializuje na přeměnu vašeho provozu na potenciální zákazníky, předplatitele a prodeje.
Díky poutavým vyskakovacím oknům, plovoucím lištám a dalším interaktivním prvkům upoutá OptInMonster pozornost uživatelů právě v ten správný okamžik. Jeho robustní funkce A/B testování a praktické analytické nástroje vytvářejí plán pro optimalizaci konverzí.
Už žádné dohady; s OptInMonster máte vždy k dispozici údaje o zákaznících a poznatky, které vám pomohou řídit vaše strategie a zajistí, že vaše marketingová sdělení budou vyslyšena a budou podle nich podniknuty kroky.
Nejlepší funkce OptinMonster
- Navrženo pro vysokou míru zapojení a konverze
- Nabízí řadu přizpůsobitelných nástrojů
- Intuitivní uživatelské rozhraní
Omezení OptinMonster
- Uživatelé hlásí nekonzistentní responzivní design pro mobilní zařízení.
- Potenciální čekací doby na zákaznický servis
- Omezené služby white label
Ceny OptinMonster
- Základní: 9 $/měsíc
- Plus: 19 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Růst: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze OptinMonster
- G2: 4,3/5 (83+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
7. Expandi. io
Využijte sílu sociálních platforem pro growth hacking s Expandi. io. Tento nástroj přináší nový pohled na marketing na LinkedIn a pomáhá firmám využít obrovský potenciál této profesní sítě.
Od personalizovaných kampaní až po inteligentní distribuci obsahu nabízí Expandi.io celou řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vaši přítomnost na LinkedIn. Klíčovou roli zde hraje automatizace marketingu. Napodobováním lidského chování zajišťuje, že vaše značka zůstane v popředí zájmu vaší cílové skupiny na LinkedIn.
Nejde však jen o viditelnost; díky podrobným analýzám poskytuje Expandi.io praktické informace, které zajistí, že vaše strategie na LinkedIn bude vždy optimalizována pro maximální růst.
Nejlepší funkce Expandi.io
- Zefektivňuje správu úkolů a koordinaci týmu
- Vylepšené cílení nabízí personalizovaný dosah
- Poskytuje cenné prodejní strategie pro LinkedIn.
Omezení Expandi.io
- Některé funkce nemají komplexní manuály.
- Implementace kódu IF/THEN může být složitá.
Ceny Expandi.io
- Platba podle skutečného využití: 99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Expandi.io
- G2: 4,1/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
8. MixMax
Vylepšete své e-mailové komunikace pomocí MixMax, nástroje, který dodá každému e-mailu, který odešlete, inteligenci a šmrnc. Growth hacking často spočívá v optimalizaci každého kontaktního bodu a MixMax zajistí, že vaše e-maily budou vynikat.
Díky funkcím, jako je plánování jedním kliknutím, sledování, šablony a dokonce i vestavěné ankety, se vaše e-maily promění z pouhých zpráv na výkonné nástroje pro zapojení zákazníků.
Dny střílení naslepo jsou pryč. Díky podrobným analýzám MixMax získáte přehled o tom, jak příjemci reagují na vaše e-maily, což vám umožní opakovat a optimalizovat je tak, aby měly pokaždé co největší dopad.
Nejlepší funkce MixMax
- Plánování komunikačních sekvencí projektu napříč platformami
- Aktualizace v reálném čase zvyšují míru odezvy
- Interaktivní dashboardy nabízejí přehled o výkonu týmu.
Omezení MixMax
- Chybí automatické přidávání odkazů na videokonference
- Mírná náročnost na osvojení všech funkcí
Ceny MixMax
- Zdarma
- SMB: 29 $/uživatel za měsíc
- Růst: 49 $/uživatel za měsíc
- Growth + Salesforce: 69 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze MixMax
- G2: 4,6/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
9. Optimizely
Svět digitálních zážitků se neustále vyvíjí a Optimizely vám zajistí, že budete vždy o krok napřed. Tato platforma, která je titánem v oblasti growth hackingu, umožňuje značkám snadno experimentovat, testovat a opakovat své digitální zážitky.
Ať už se jedná o A/B testování nového designu domovské stránky nebo spuštění nové funkce pro konkrétní segment publika, Optimizely poskytuje nástroje pro přesné provedení.
Nejde však jen o experimentování; díky podrobným analýzám a poznatkům mohou značky činit rozhodnutí založená na datech, čímž zajistí, že každá úprava a změna zlepší uživatelský zážitek a podpoří růst.
Nejlepší funkce Optimizely
- Nabízí tři odlišné produkty pro tvorbu obsahu, testování a personalizaci e-commerce.
- Zjednodušuje tvorbu a optimalizaci obsahu
- Integrovaný kalendář pro plánování obsahu
Omezení Optimizely
- Někteří uživatelé jej nepovažují za vhodný pro mobilní zařízení.
- Omezené možnosti dashboardu a reportingu
Ceny Optimizely
- Zdarma
- Správa: 79 $/měsíc na uživatele
- Vytvořte: Vlastní ceny
- Orchestrate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Optimizely
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (1 recenze)
10. Amplitude
Ponořte se hluboko do produktového marketingu a analytiky s Amplitude, kompasem, který vede značky složitým bludištěm uživatelského chování. V growth hackingu je klíčové pochopit, jak uživatelé interagují s vaším produktem, a Amplitude nabízí panoramatický pohled na tuto oblast.
Sledujte události, analyzujte cesty uživatelů a získejte přehled o odchodu zákazníků pomocí tohoto komplexního nástroje. Každý dashboard, každý graf, každý datový bod v Amplitude slouží jednomu základnímu účelu – pomáhá značkám vytvářet lepší produkty.
Díky pochopení „proč“ za akcemi uživatelů umožňuje Amplitude značkám zaměřit se na konkrétní cíle a zajistit, že růst není jen cílem, ale realitou.
Nejlepší funkce Amplitude
- Pomáhá vám vizualizovat celou cestu zákazníka
- Umožňuje experimentování s produkty a funkcemi
- Usnadňuje testování napříč různými segmenty publika.
Omezení amplitudy
- Náročné pro začátečníky
- Omezené funkce exportu dat
- Mobilní verze není k dispozici.
Ceny Amplitude
- Zdarma
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Zlepšete své růstové strategie: Proč ClickUp vítězí
ClickUp není jen dalším nástrojem ve vašem marketingovém arzenálu, je to ultimátní velín. Od brainstormingu vaší další převratné kampaně až po využití umělé inteligence pro tvorbu obsahu, ClickUp pokrývá potřeby marketérů od počátku až po realizaci.
Díky hladké kombinaci strategických dokumentů, plánů a denních úkolů je tento nástroj ztělesněním organizované geniality. Tam, kde jiné nástroje selhávají v synchronizaci týmů, nástroje Docs a Whiteboard od ClickUp zajišťují, že všichni, od nejnovějších stážistů po zkušené marketingové ředitele, zůstávají v synchronizaci.
A kdo by mohl přehlédnout jeho transformativní dopad, o kterém svědčí například společnost V4 Company, která zaznamenala 30% nárůst růstu? Zatímco mnoho nástrojů tvrdí, že podpoří váš growth hacking, ClickUp to dokazuje.
Nejde jen o to dělat více, ale dosáhnout více – chytřeji, rychleji a společně. V závodě o dominanci na trhu není ClickUp jen účastníkem, ale udává tempo. Vaše řešení pro growth hacking jste právě našli.