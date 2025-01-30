10 nejlepších softwarových nástrojů pro produktově orientovaný růst (PLG) v roce 2025

Každá společnost se zajímá o své náklady na získání zákazníka (CAC) – náklady spojené se získáním zákazníka. Často se jedná o smíšené náklady, které zahrnují počet zaměstnanců v oblasti prodeje a marketingu, výdaje na reklamu atd.
Každá společnost se proto zajímá o CAC Payback, tedy dobu, za kterou se vám vrátí náklady na získání zákazníka (CAC) v podobě tržeb.
V tradiční strategii uvedení na trh (GTM) se společnosti silně spoléhají na outbound marketing a prodejní aktivity. To znamenalo vysoké náklady na získání zákazníků (CAC) způsobené náklady na zaměstnance a rozpočtem na reklamní kampaně na podporu této strategie.
Poté přišel efektivnější model: strategie Inbound Marketingu, kterou prosazují společnosti jako Hubspot. Investice směřovaly do vytváření značky a myšlenkového vedení prostřednictvím obsahu a zákazníci vás organicky nacházeli prostřednictvím vyhledávačů. To vedlo ke snížení nákladů CAC.
Další fází této evoluce je růst založený na produktech, který klade váš produkt do popředí jako vaši růstovou strategii, snižuje CAC a dobu návratnosti a podporuje škálovatelnost a ziskovost.
Co je růst založený na produktech?
Produktově orientovaný růst (PLG) je obchodní strategie, ve které je váš produkt hlavním hnacím motorem získávání, udržení a rozšiřování zákazníků. Zaměřuje se na vytváření přitažlivého uživatelského zážitku, který zákazníkům umožňuje objevit, přijmout a těžit z vašeho produktu s minimálním úsilím.
Strategie PLG spočívá ve využití vašeho produktu k přilákání, zapojení a udržení uživatelů. Namísto spoléhání se výhradně na tradiční prodejní a marketingové aktivity klade PLG důraz na vnitřní hodnotu vašeho produktu s cílem podpořit růst prostřednictvím spokojenosti uživatelů.
Co je to software pro růst založený na produktech?
Software pro růst založený na produktech vám pomůže implementovat strategii růstu založenou na produktech, která se zaměřuje na funkce orientované na uživatele, analytiku a automatizaci AI, aby podpořila růst v průběhu celého životního cyklu zákazníka – akvizice, monetizace, retence, expanze a propagace.
Cílem je přeměnit uživatele na platící předplatitele nebo kupující, přičemž produkt je hlavním motorem růstu a výnosů.
Nástroje pro růst založený na produktech vám pomohou:
- Přineste uživatelům momenty prozření a obchodní hodnotu
- Předveďte nejlepší využití svého produktu
- Shromažďujte cenná data o používání produktů,
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků,
- Porozumějte chování uživatelů,
- Vylepšete uživatelský zážitek a
- Zvyšte míru retence
Jaký je rozdíl mezi růstem PLG a růstem Sales-led? Který z nich je lepší?
Růst založený na produktech a růst založený na prodeji jsou velmi odlišné přístupy k dosažení růstu podnikání. Zde je přehled toho, jak se liší:
|Aspekt
|Produktově orientovaný růst (PLG)
|Růst založený na prodeji
|Zaměření
|PLG se soustředí na produkt jako primární hnací sílu růstu. Upřednostňuje vytvoření intuitivního produktu, který je snadno použitelný a poskytuje uživatelům okamžitou hodnotu.
|Růst založený na prodeji se do značné míry opírá o úsilí prodejního týmu, který se snaží získávat nové zákazníky a zvyšovat tržby. Prodejní tým aktivně kontaktuje potenciální zákazníky, provádí ukázky, vyjednává obchody a uzavírá prodeje.
|Získávání zákazníků
|Důraz je kladen na to, aby uživatelé mohli produkt objevit a přijmout prostřednictvím samoobsluhy, často bez přímého zapojení prodejního týmu. Cílem je poskytnout uživatelům působivý zážitek z produktu, který podpoří jejich získávání a udržení.
|Zahrnuje praktický, personalizovaný prodejní proces, při kterém prodejní tým vede a přesvědčuje potenciální zákazníky prostřednictvím prodejního trychtýře.
|Klíčové metriky
|Metriky se točí kolem zapojení uživatelů, míry aktivace, používání produktu a spokojenosti uživatelů. Úspěch se měří podle nepřetržitého poskytování hodnoty produktu a růstu bez silné závislosti na tradičních prodejních kanálech.
|Prodejní pipeline, konverzní poměry, náklady na získání zákazníků (CAC) a tržby generované přímým prodejem.
PLG je často považován za škálovatelnější a nákladově efektivnější, jakmile produkt získá na popularitě, protože je méně závislý na prodejních aktivitách náročných na lidskou sílu.
Většina úspěšných společností používá hybridní přístup, přičemž se zpočátku zaměřují na model PLG. Jakmile produkt získá trakci, přecházejí na model podporovaný prodejem, aby podpořily potřeby škálování a expanze.
Co byste měli hledat v softwarovém nástroji pro produktově orientovaný růst?
Výběr nejlepšího nástroje pro produktově orientovaný růst (PLG) vyžaduje promyšlený přístup. Zde je stručný průvodce:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte nástroj s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Potřebujete něco, co váš tým snadno přijme bez rozsáhlého školení.
- Integrační schopnosti: Zkontrolujte, zda se nástroj PLG hladce integruje s vaším stávajícím softwarovým vybavením, zejména s nástroji jako CRM, produktová analytika a komunikační platformy.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že software je škálovatelný a zvládne zvýšené využití s rozšiřováním vaší uživatelské základny.
- Analytika a reportování: Nástroj by měl poskytovat praktické informace o chování a zapojení uživatelů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Ujistěte se, že nástroj pro růst založený na produktech splňuje bezpečnostní standardy daného odvětví.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro růst založený na produktech, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp poskytuje komplexní řešení pro správu produktů s univerzálními funkcemi pro celý cyklus vývoje produktu, od nápadu po realizaci a monitorování.
Tento nástroj upřednostňuje uživatelsky orientovaný zážitek s přístupným, poutavým softwarem a rozmanitými šablonami ClickUp, které vám pomohou nastartovat vaši produktovou cestu.
Přizpůsobení ClickUp vyhovuje různým projektovým týmům. Podívejme se na některé klíčové funkce ClickUp:
Nejlepší funkce ClickUp
ClickUp Automation : Zefektivněte pracovní postupy a omezte opakující se úkoly. Ušetřete drahocenný čas a zlepšete zákaznickou zkušenost minimalizací manuální práce.
ClickUp Mind Maps: Vizualizujte celý životní cyklus vývoje produktu pro vaše obchodní týmy, jako jsou prodej, marketing a design. Poskytněte transparentnost nejen vašim interním produktovým týmům, ale také externím uživatelům, informujte je o budoucích plánech produktu a zvyšte zapojení zákazníků.
ClickUp Tasks: Vybudujte podnikání založené na růstu produktů prostřednictvím správy a organizace různých úkolů souvisejících s různými projekty. Vyberte si z více než 35 aplikací ClickApps, abyste přizpůsobili své úkoly a hladce spolupracovali se svým týmem.
ClickUp AI: Začleňte do svého produktu nové funkce a využijte více než 100 nástrojů umělé inteligence k optimalizaci procesu vývoje produktu. Pište dokumenty s požadavky na produkt (PRD), vytvářejte poutavý obsah o produktu, navrhujte studie uživatelských testů a připravujte testovací plány rychleji než obvykle.
ClickUp Views: Sladěte své podnikání se strategií růstu založenou na produktech, zvyšte zapojení uživatelů a umožněte jim samostatné prozkoumání platformy. Vyberte si z různých možností zobrazení – seznam, tabule, rámeček, kalendář a další – abyste mohli své projekty vizualizovat na první pohled a filtrovat, třídit a seskupovat různé úkoly/projekty.
Omezení ClickUp
- Navigace v mobilní aplikaci může být obtížná kvůli několika panelům a rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Refiner
Refiner je software pro zpětnou vazbu od zákazníků a průzkumy, který vám umožňuje provádět přizpůsobitelné průzkumy, generovat zpětnou vazbu od uživatelů, provádět průzkumy trhu a centralizovat všechna vaše výzkumná data.
Tento nástroj pro produktově orientovaný růst (PLG) byl navržen pro společnosti zabývající se webovými a mobilními produkty a nejlépe funguje pro SaaS společnosti založené na datech. Získejte lepší přehled o spokojenosti a potřebách zákazníků a zvyšte retenci uživatelů prostřednictvím vhodných vylepšení produktů.
Nejlepší funkce Refineru
- Widgety pro průzkumy: Použijte připravené šablony průzkumů od Refineru nebo si vytvořte plně přizpůsobitelný průzkum. Vytvářejte mikroprůzkumy s 12 typy otázek, včetně NPS, CSAT, CTA a dalších, abyste získali zpětnou vazbu od uživatelů.
- Segmentace uživatelů: Segmentujte svou zákaznickou základnu tak, abyste se mohli zaměřit na konkrétní skupiny pro průzkumy, což vám umožní shromažďovat zpětnou vazbu od požadovaného publika namísto obecné skupiny.
- Integrace: Integrujte nástroje pro správu projektů třetích stran, jako jsou Segment, Google Sheets, Make, Zapier a další, abyste získali komplexní znalosti a zpětnou vazbu od zákazníků.
Omezení rafinérie
- Refiner nepodporuje zahrnutí zvuku, videa nebo obrázků do dotazníku průzkumu.
Upřesnit ceny
- Zkušební verze: zdarma
- Základní informace: 79 $/měsíc s ročním vyúčtováním (ideální pro začínající společnosti)
- Růst: 199 $/měsíc fakturovaných ročně (ideální pro společnosti, které potřebují personalizované průzkumy)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Refiner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Productboard
Productboard je software pro správu produktů, který je navržen tak, aby pomáhal produktovým týmům, prodejním týmům a dalším pracovníkům v podniku shromažďovat, prioritizovat a spravovat nápady na produkty.
Poskytuje platformu pro produktové manažery a vaše týmy, aby mohli dodávat ten správný produkt, který nejlépe vyhovuje potřebám vašich uživatelů.
Nejlepší funkce Productboard:
- Průběžné informace o zákaznících: Získejte souhrny generované umělou inteligencí, sestavené z různých zdrojů, které vám pomohou lépe porozumět potřebám zákazníků. Přizpůsobte si informační panely tak, aby zdůrazňovaly klíčovou zpětnou vazbu od zákazníků, aby se váš marketingový/prodejní tým mohl soustředit na vytváření strategií růstu založených na produktech a zvyšování spokojenosti zákazníků.
- Dynamické plány: Buďte v obraze během celého procesu vývoje produktu díky sledování pokroku. Integrujte pracovní postupy tím, že zůstanete v kontaktu a synchronizaci se svými prodejními a marketingovými týmy.
- Prioritizace: Segmentujte a upřednostňujte projektové nápady a zpětnou vazbu od zákazníků, abyste nasměrovali zdroje společnosti k vývoji produktu, který je na trhu skutečně potřebný.
Omezení Productboardu
- Ceny Productboardu jsou spíše vyšší.
- Omezený seznam integrací
Ceny Productboard
- Zkušební verze: zdarma
- Základní informace: 20 $ za výrobce/měsíc, fakturováno ročně (vhodné pro jednotlivce)
- Pro: 80 $ za výrobce/měsíc, fakturováno ročně (vhodné pro malé týmy)
- Podnik: Ceny na míru (vhodné pro organizace)
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
4. Mixpanel
Mixpanel nabízí analytická řešení pro společnosti zaměřené na produkty, které se primárně soustředí na sledování a analýzu interakce uživatelů a jejich zapojení do webových a mobilních aplikací.
S Mixpanelem můžete porozumět chování uživatelů a jejich problémům, optimalizovat svůj produkt pro růst zaměřený na uživatele a sladit se se strategií produktově orientovaného růstu.
Nejlepší funkce Mixpanel
- Flow reports: Analyzujte cestu svých uživatelů a zjistěte, kde odešli. Optimalizujte klíčové procesy a cykly vývoje produktů, abyste mohli zvýšit retenci zákazníků.
- Kohortová analýza: Segmentujte své uživatele a vytvořte uživatelské kohorty, seskupte zákazníky na základě jejich chování a vzorců. Zaměřte se na konkrétní uživatelské kohorty a zasílejte jim personalizované podněty a oznámení.
Omezení Mixpanelu
- Pro nové uživatele může být uživatelské rozhraní příliš složité a neintuitivní.
- Zákaznická podpora je pomalá a podprůměrná.
Ceny Mixpanel
- Starter: Zdarma (zahrnuje 20 událostí/měsíc)
- Růst: 20 $/měsíc (zahrnuje neomezený počet uložených zpráv)
- Podnik: 833 $/měsíc (zahrnuje všechny pokročilé funkce)
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 125 recenzí)
5. Chameleon
Chameleon je software pro digitální adopci (DAP) určený pro společnosti SaaS.
Ať už jste produktový manažer nebo člen týmu pro vývoj produktů, tento software zvyšuje míru přijetí a zapojení uživatelů do vašich softwarových produktů tím, že vytváří personalizované a vysoce přizpůsobitelné uživatelské prostředí.
Nejlepší funkce Chameleonu
- Prezentace produktů: Pomozte zákazníkům lépe porozumět vašemu produktu vytvořením podrobných prezentací a návodů. Sdílejte interaktivní ukázky produktů, které uživatele seznámí s klíčovými funkcemi a novinkami.
- Kontinuální zpětná vazba od zákazníků: Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků přímo z vašeho produktu/softwaru pomocí mikroprůzkumů a průzkumů s více tlačítky a dosáhněte až trojnásobné míry odezvy.
- Launchers: Vytvářejte užitečné odkazy, cesty k funkcím produktů a kontrolní seznamy pro vaše zákazníky pomocí přizpůsobitelných widgetů v aplikaci.
Omezení Chameleonu
- V novém uživatelském rozhraní se vyskytují drobné chyby, které mohou zpomalovat navigaci.
Ceny Chameleon
- Helpbar: Zdarma (k dispozici vyhledávání CMD+K)
- Startup: 279 $/měsíc (ideální pro vytváření přizpůsobených zážitků)
- Růst: 1250 $/měsíc (ideální pro škálování)
- Podnik: Ceny na míru (ideální pro správu více produktů)
Hodnocení a recenze Chameleon
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Tableau
Tableau je komplexní platforma pro vizuální analýzu s funkcemi umělé inteligence, která vám umožní prozkoumat data o používání produktů, činit informovaná rozhodnutí a zefektivnit úkoly v měřítku.
Ať už v cloudu, na místě nebo integrovaný se Salesforce CRM, Tableau poskytuje platformu pro hloubkovou analýzu s funkcemi AI/ML, správou a spoluprací.
Nejlepší funkce Tableau
- VizQL (Visual Query Language): Převádějte akce uživatelů na dotazy, což usnadňuje vizualizaci a analýzu dat.
- Mobilní verze: Pomocí mobilní aplikace můžete vytvářet dashboardy a rozvržení bez omezení funkcí a zobrazení.
Omezení Tableau
- K vytváření složitých datových sad z více zdrojů dat potřebujete znalost jazyka SQL.
Ceny Tableau
- Tableau Viewer: 15 $/uživatel/měsíc
- Tableau Explorer: 42 $/uživatel/měsíc
- Tableau Creator: 70 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 1950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2150 recenzí)
7. Userpilot
Userpilot pomáhá vašemu produktu růst tím, že zlepšuje aktivaci uživatelů, konverze zkušebních verzí a příjmy z expanze prostřednictvím zážitků v aplikaci.
Optimalizujte zapojení uživatelů pro zvýšení konverzí z zkušební verze na placenou, zvyšte zapojení uživatelů pro lepší retenci a odhalte příležitosti k expanzi pomocí průzkumů v aplikaci s Userpilot.
Nejlepší funkce Userpilot
- Přijetí funkcí: Seznamte uživatele s klíčovými funkcemi a aktualizacemi pomocí zpráv v aplikaci, návodů a popisků, čímž zvýšíte přijetí funkcí a produktů, které jsou klíčové pro růst založený na produktech.
- Dynamické uživatelské rozhraní (UI): Vytvářejte interaktivní a rozmanité vzory uživatelského rozhraní výběrem z různých možností, jako jsou modální okna, posuvníky, popisky, kontrolní seznamy a další.
Omezení Userpilot
- Cena je vysoká ve srovnání s ostatními na seznamu.
- Uživatelé hlásí pomalý výkon při provádění více akcí
Ceny Userpilot
- Starter: 249 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Růst: 499 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (55+ recenzí)
8. ChartMogul
ChartMogul je platforma pro analýzu předplatného a uznávání výnosů určená pro společnosti SaaS (Software as a Service) a další modely předplatného.
Pomůže vám analyzovat metriky předplatného, jako jsou měsíční opakující se výnosy (MRR), roční opakující se výnosy (ARR) a průměrný výnos na uživatele (ARPU), abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce ChartMogul
- Integrace: Snadno propojte různé fakturační aplikace a platební brány, čímž snížíte ruční zadávání dat.
- Převod měn: Podporuje 169 měn a automaticky převádí cizí měny na vaši primární měnu.
Omezení ChartMogul
- Omezená zákaznická podpora
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny ChartMogul
- Spuštění: Zdarma (pro MRR nižší než 10 000 USD)
- Rozsah: 100 $/měsíc (pro více než 10 000 $ v MRR)
- Objem: Ceny na míru (pro velké podniky)
Hodnocení a recenze ChartMogul
- G2: 4,6/5 (98 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (42 recenzí)
9. Segment
Segment je platforma pro zákaznická data (CDP), která poskytuje podrobné údaje o zákaznících a pomáhá firmám shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a čistit a organizovat produktová data.
Podniková povaha softwaru zajišťuje vysokou úroveň integrity a kvality dat. To vám dá jistotu, že můžete pro své zákazníky spustit inteligentní automatizované spouštěče a kampaně.
Nejlepší funkce Segmentu
- Segment zákazníků: Vytvářejte a spravujte segmenty zákazníků na základě chování uživatelů, atributů a uživatelské cesty, abyste mohli vytvářet cílené marketingové strategie.
- Zapojení publika: Nabízí kompletní přehled o vašem publiku v reálném čase a zvyšuje zapojení uživatelů aktivací více než 450 marketingových nástrojů.
- Technická efektivita: Shromažďujte analytická data napříč jakoukoli platformou pomocí jediného API a zefektivněte vývoj vytvořením integrací pomocí pouhých 10 řádků JavaScriptu.
Omezení segmentů
- Sdílení finančních údajů s platformou třetí strany může vyvolat obavy ohledně bezpečnosti a ochrany soukromí.
Segmentové ceny
- Zdarma: 0 $/měsíc (včetně 1000 návštěvníků/měsíc)
- Tým: 120 $/měsíc (zahrnuje 10 000 návštěvníků/měsíc)
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze segmentů
- G2: 4,6/5 (510+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
10. Baremetrics
Baremetrics je software, který poskytuje analytické údaje a informace o předplatném.
Pokud vaše produktově orientovaná společnost funguje na základě předplatného, pak vám Baremetrics pomůže sledovat a porozumět chování zákazníků a získat více informací o výnosech.
Nejlepší funkce Baremetrics
- Informace o zrušení: Získejte podrobné informace o cestě zákazníka a zrušení zákazníků s důvody, abyste mohli identifikovat mezery ve vašem produktu a vylepšit je.
- Prognózy: Předpovídejte budoucí výnosy z vašeho produktu založeného na předplatném, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a zvýšit tak přijetí vašeho produktu.
Omezení Baremetrics
- Je vhodný pouze pro podniky založené na předplatném.
Ceny Baremetrics
- Recover: 58 $/měsíc (záruka návratnosti investic)
- Metriky: 108 $/měsíc (obchodní informace)
- Informace o zrušení: 108 $/měsíc
Hodnocení a recenze Baremetrics:
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vyberte si nejlepší nástroj pro růst založený na produktech pro svůj tým
Všestrannost PLG umožňuje vašemu podnikání přizpůsobit se očekáváním uživatelů ohledně okamžité hodnoty, škálovatelnosti a nákladové efektivnosti. Pomáhá vašemu produktu stát se ústřední silou za udržitelným růstem.
Se správným softwarem pro růst založený na produktech vytvořte motor růstu zaměřený na uživatele, který podpoří komunitu a loajalitu zákazníků a zajistí trvalý úspěch na trhu.
Ať už se rozhodnete kombinovat některé z těchto nástrojů pro produktově orientovaný růst, nebo se vydáte cestou all-in-one aplikace ClickUp, investujte do PLG, abyste své zákazníky potěšili a udrželi si je!