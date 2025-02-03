12 nejlepších softwarových nástrojů pro produktový marketing v roce 2025

V reálném životě není cesta kupujícího k produktu přímá a ve tvaru trychtýře. Je to spíše klikatá dálnice plná nečekaných objížděk. Je odpovědností produktových marketingových manažerů vést pasažéry k cíli – k nákupu vašeho produktu. ?️
Od prezentace produktu potenciálním zákazníkům až po komunikaci s ostatními odděleními v rámci rozsáhlých marketingových kampaní musíte zvládat desítky proměnných faktorů, abyste vyhověli neustále se měnícím potřebám kupujících. ?
Právě v tom vám pomohou nástroje pro produktový marketing, které se stanou vašimi spolehlivými pomocníky. Pomohou vám dohlížet na vaše marketingové aktivity a spravovat je, bez ohledu na jejich rozsah.
Prozkoumali jsme trh a vybrali 12 nejlepších softwarů pro produktový marketing. Podívejte se na náš seznam a najděte ideální nástroj pro zvýšení viditelnosti vašeho produktu a podporu prodeje!
Co je software pro produktový marketing?
Software pro produktový marketing je sada nástrojů, které pomáhají produktovým marketérům plánovat, realizovat a analyzovat jejich produktovou marketingovou strategii. Obvykle zahrnuje funkce jako plánování a řízení kampaní, průzkum trhu, rozpočtování a automatizace. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro produktový marketing?
Při výběru softwaru pro produktový marketing je třeba dbát na následující kritéria:
- Intuitivní rozhraní: Nástroj musí být uživatelsky přívětivý a pomáhat vám snadno spravovat více kampaní, dokumentovat průzkum trhu a provádět produktové marketingové aktivity.
- Přizpůsobení: Software by měl být dostatečně flexibilní, aby vyhovoval vašim jedinečným marketingovým potřebám a cílům.
- Spolupráce: Musí umožňovat plynulou komunikaci v rámci týmů i mezi nimi.
- Integrace: Měli byste mít možnost používat své oblíbené nástroje společně s ním.
- Automatizace: Eliminace opakujících se úkolů vám ponechá více času na to, abyste se mohli soustředit na celkový obraz.
- Analytika: Nástroj pro produktový marketing by měl poskytovat funkce pro vytváření reportů, které vám umožní sledovat vaše aktivity a měřit úspěšnost vašich kampaní.
12 nejlepších nástrojů pro produktový marketing, které můžete použít
Nástroje pro produktový marketing vám pomohou oslovit širší publikum, komunikovat se stávajícími zákazníky a kolegy a činit informovaná rozhodnutí, která maximalizují životní cyklus produktu a jeho ziskovost. Spolehlivá marketingová platforma zefektivňuje celý proces a šetří drahocenný čas, úsilí a zdroje. ?
Podívejte se na náš oblíbený software pro produktový marketing a zjistěte, jakým způsobem může pomoci vašim kampaním. Některé z našich tipů, jako například ClickUp, nabízejí komplexní řešení pro produktový marketing, zatímco jiné, jako Omnisend, Typeform a Userpilot, se zaměřují na konkrétní aspekty marketingu.
1. ClickUp
ClickUp je bezplatný, vysoce škálovatelný nástroj pro řízení projektů pro produktové marketingové týmy všech velikostí a odvětví. Ať už se jedná o tvorbu strategie, event marketing nebo řízení kampaní, tato platforma slouží jako řídící centrum pro všechny vaše marketingové aktivity. ?️
S šablonou marketingového plánu ClickUp můžete svou produktovou marketingovou kampaň spustit během několika minut. Šablona vám pomůže stanovit jasné cíle a priority s dosažitelnými cíli. Můžete také zefektivnit konkrétní aspekty svých marketingových aktivit pomocí šablon pro návrhové briefy, plány uvedení produktu na trh, mapy zákaznické cesty a další!
Zaujmout zákazníky nově vyvinutým produktem vyžaduje spolupráci různých oddělení. S ClickUp můžete snadno organizovat a sledovat práci svého týmu a stav projektu pomocí více než 15 zobrazení.
Například zobrazení pracovní zátěže vám umožňuje posoudit individuální kapacitu, přidělovat nebo přerozdělovat práci a odstraňovat nadbytečnosti v hierarchii. Přidejte kontrolní seznamy, komentáře a přílohy na podporu spolupráce mezi týmy. ☘️
Zobrazení časové osy a Ganttova diagramu jsou velmi názorná a umožňují vám udržet si přehled o náročných marketingových termínech a harmonogramech. Bez ohledu na zobrazení můžete snadno přizpůsobit téměř všechny prvky pomocí funkce drag-and-drop.
Chcete-li dále zlepšit svůj pracovní postup, integrujte ClickUp s vaším e-mailem, CRM nebo jiným softwarem a zavedete automatické rutinní akce, jako jsou změny přiřazených osob a aktualizace stavu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní pole a zobrazení
- Automatizace opakujících se úkolů
- Kontrolní seznamy, komentáře a přílohy pro reakci na zpětnou vazbu od zákazníků
- Vlastní panely pro sledování pokroku
- Nativní integrace s více než 50 nástroji a dalšími 1 000 prostřednictvím Zapieru.
- Přístupné na webu a v mobilních zařízeních
- Hotové šablony určené pro produktové marketéry
- Špičkové nástroje pro reporting a analytiku pro vytváření marketingové strategie
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být samotný počet funkcí ohromující.
- Načítání velkých datových sad může trvat o něco déle.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Amplitude
Považujte Amplitude za encyklopedii chování zákazníků, plnou cenných informací o tom, jak vaši zákazníci interagují s vaším produktem. Tyto znalosti vám umožní doladit vaše marketingové aktivity a v konečném důsledku podpořit prodej a růst.
Amplitude poskytuje hluboké porozumění celé zákaznické cestě, od akvizice po retenci, pomocí strojového učení odhaluje trendy a vzorce. Pomáhá vám činit informovaná marketingová rozhodnutí pomocí čtyř nástrojů:
- Analytika: Poznejte své zákazníky a jejich chování do hloubky.
- Publikum: Získejte vlastní data pro personalizaci svého produktu a způsobu jeho uvádění na trh.
- Experimentujte: Vyzkoušejte strategie s různými segmenty publika.
- CDP (Customer Data Platform): Zlepšete kvalitu dat, synchronizujte data napříč technologiemi a objevte nové publikum.
Nejlepší funkce Amplitude
- Nástroj pro marketingovou analytiku
- Komplexní vizualizace cesty zákazníka
- Možnost experimentovat s různými segmenty publika
- Behaviorální kohortování
- Integrace reklamních sítí
- Integrace s více než 100 nástroji, včetně jiných marketingových platforem
Omezení Amplitude
Ceny Amplitude (Analytics)
- Starter: zdarma
- Growth: Ceny k dispozici na vyžádání
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
3. Omnisend
Omnisend je výkonná marketingová platforma pro elektronický obchod, která využívá údaje o zákaznících ke zlepšení cílení reklam, získávání nových potenciálních zákazníků a zvýšení konverzí. Její automatizované e-mailové a SMS kampaně vám pomohou dosáhnout dokonalé omnichannelové komunikace se zákazníky! ☎️
Vytváření přizpůsobených e-mailů je s Omnisendem hračka. Můžete vytvářet segmenty pro proměnné, jako jsou fáze životního cyklu, chování a zapojení. Zaveďte a přizpůsobte vyskakovací okna, vstupní stránky a upoutávky, abyste upoutali pozornost. Pomocí prodejního panelu můžete sledovat své kampaně a automatizační zprávy a zjistit, co funguje pro vaši cílovou skupinu.
Omnisend disponuje rozsáhlou knihovnou šablon pro komunikaci se zákazníky, která vám pomůže vytvářet profesionální zprávy bez větší námahy. Prohlédněte si knihovnu automatizace a objevte zajímavé předem připravené pracovní postupy!
Nejlepší funkce Omnisend
- Omnichannelová komunikace
- Přizpůsobitelné e-maily a pracovní postupy
- Prodejní panel pro reporting
- Účty pro více obchodů
- Více než 80 integrací, včetně nástrojů pro elektronický obchod
Omezení Omnisend
- Není k dispozici pro mobilní zařízení.
- Někteří uživatelé považují editor e-mailů za omezený.
- Pro menší společnosti může být cenově náročné.
Ceny Omnisend
- Zdarma
- Standard: 16 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
4. Typeform
Větu, která nejlépe vystihuje Typeform, pronesl produktový marketingový manažer společnosti Chris Cooning: „Je to jako švýcarský armádní nůž pro sběr dat. “ Jedná se o univerzální nástroj, který vám umožní vytvářet víceúčelové formuláře pro sběr uživatelských dat. ?
Rozjeďte své produktové marketingové aktivity pomocí šablon Typeform, které zahrnují formuláře pro sběr kontaktů, zpětnou vazbu od zákazníků i průzkumy spokojenosti zákazníků. Vytvořte poutavé formuláře s vaší značkou a vložte je na strategická místa, abyste získali více kontaktů a cenné informace od svého publika.
Integrací s vašimi oblíbenými nástroji CRM, automatizace a spolupráce můžete odemknout celý svět funkcí. Získejte potenciální zákazníky, spouštějte následné akce, vytvářejte platební brány a budujte svůj ideální pracovní postup!
Typeform v současné době pracuje na dalším produktu, Typeform Labs, který využívá umělou inteligenci k revoluci v interakcích se zákazníky, díky čemuž jsou tyto interakce osobnější a poutavější.
Nejlepší funkce Typeform
- Víceúčelové šablony formulářů
- Spousta možností přizpůsobení
- Integrace s více než 120 nástroji
- Osobní rozhovory s vaším publikem pomocí funkce VideoAsk
Omezení Typeform
- Žádná mobilní verze
- Bezplatná verze má omezené funkce.
- Někteří uživatelé mohou považovat bezpečnostní opatření za nedostatečná.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Plus: 50 $/měsíc
- Business: 83 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
5. Optimizely
Pokud se vaše marketingové aktivity točí kolem tvorby obsahu, Optimizely může být ideálním řešením. Software Content Marketing Platform (CMP) vám umožňuje sledovat vaše projekty pomocí praktické funkce kalendáře. Platformu můžete využít ke správě týmů a úkolů a získat praktické informace o výkonu vašich kampaní. Optimizely také podporuje spolupráci týmu zabývajícího se obsahem pomocí funkcí, jako je editace v aplikaci.
CMP nabízí tři vlastní produkty:
- Orchestrate: Pro plánování, vytváření a publikování poutavého obsahu pro váš web nebo sociální média.
- Experiment: Pro nastavení A/B testů pro web a experimentování s funkcemi, generování poznatků o chování a optimalizaci obsahu tak, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
- Monetize: Pro vytváření personalizovaných e-commerce zážitků, které maximalizují zisk
Nejlepší funkce Optimizely
- Tvorba a úprava obsahu
- Testování a optimalizace obsahu
- Kalendář pro plánování
- Nástroje pro spolupráci
- Analýza výkonu
- Nativní integrace s více než 100 aplikacemi
Omezení Optimizely
- Není dostupné na mobilních zařízeních.
- Omezené možnosti reportingu a dashboardu
Ceny Optimizely (CMP)
- Začátek: Zdarma
- Správa: 79 $/měsíc na uživatele
- Vytvořit: Vlastní ceny
- Orchestrate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Optimizely
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
6. Userpilot
Userpilot je marketingový nástroj pro personalizaci a zlepšení uživatelské zkušenosti s vaším produktem. Poskytuje důležité informace o chování uživatelů a pomáhá vám vytěžit maximum z každé fáze nákupního procesu.
Nástroje pro produktový marketing této platformy vám pomohou:
- Sledujte a analyzujte průběh kampaní
- Získejte nové a stávající uživatele
- Získejte cennou zpětnou vazbu od uživatelů.
S Userpilotem můžete vytvářet personalizované onboardingové zážitky pro uživatele, které jim pomohou pochopit hodnotu produktu hned od začátku. Ovládejte své sdělení, abyste maximalizovali využití produktu. Sledujte zapojení a udržujte si zákazníky tím, že jim nabídnete přidanou hodnotu, jako jsou nové funkce nebo pomoc s platformou.
Userpilot usnadňuje správu marketingových zdrojů – zaznamenává využití a další důležité údaje, identifikuje hlavní příčiny odchodu zákazníků a připravuje váš produkt na úspěch! ✊
Nejlepší funkce Userpilot
- Automatické sledování využití
- Analýza produktů a sledování cílů
- Personalizované zapojení uživatelů
- Experimenty s růstem pro segmenty zákazníků
- Sběr zpětné vazby
Omezení Userpilot
- Málo nativních integrací (osm k červnu 2024)
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Příležitostné poruchy
Ceny Userpilot
- Starter: Od 249 $/měsíc (roční fakturační model)
- Growth: Ceny dostupné na vyžádání
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
7. Mixpanel
Mixpanel je nástroj pro analýzu produktů určený především pro společnosti SaaS. Tato platforma vám pomáhá sledovat interakci uživatelů s vaší aplikací, sledovat běžné návyky spotřebitelů a body tření a činit smysluplná marketingová rozhodnutí, která usnadní růst produktu.
Týmy milují Mixpanel kvůli jeho přehlednému a interaktivnímu uživatelskému rozhraní. Metriky na úrovni společnosti jsou zobrazeny s naprostou jasností, ale můžete také použít dostupné filtry k zobrazení informací o konkrétním produktu nebo aspektu. Funkce testování a reportování Mixpanelu vám poskytují informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli s jistotou činit klíčová rozhodnutí pro váš cílový trh.
Růst produktu a marketing jsou překrývající se oblasti, ale ta druhá má specifické požadavky na reporting – a tvůrci Mixpanelu to dobře chápou. Nedávno společnost představila funkci Marketing Analytics, která pomáhá marketérům získávat přizpůsobené informace a hladce spolupracovat s produktovým oddělením.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Nástroje pro analýzu produktů a marketingu
- Interaktivní uživatelské rozhraní
- Filtry dat
- Komplexní nástroje pro reporting
- Více než 100 hotových integrací
Omezení Mixpanelu
- Žádná mobilní verze
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení
- V současné době nevhodné pro produkty, které podporují více uživatelů na jednom zařízení.
Ceny Mixpanel
- Starter: zdarma
- Growth: Od 20 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
8. Salesforce
Pokud se zajímáte o CRM, pravděpodobně znáte jméno Salesforce. Nejedná se o jediný nástroj, ale o řadu produktů, které vám pomohou porozumět vašim zákazníkům, vyvíjet vaše produkty a plně využít potenciál vašeho podnikání. ?
Jedním z jeho řešení je Marketing Cloud, který obsahuje řadu funkcí umožňujících procesy související s produktovým marketingem, jako například:
- Ukládání a organizování zákaznických dat
- Automatizace dodávání obsahu napříč různými kanály
- Využití analytiky založené na umělé inteligenci k optimalizaci výkonu kampaní
- Získejte data v reálném čase a přizpůsobte klíčové momenty spotřebitelů
- Vytváření VIP zážitků pro nejvěrnější zákazníky
Díky kombinaci s dalšími nástroji Salesforce můžete odhalit další funkce, které vám pomohou posunout vaše marketingové cíle vpřed. Platformu můžete například využít ke sledování potenciálních zákazníků, škálování procesů zákaznického servisu a vývoji CRM aplikací bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Salesforce
- Specializované marketingové automatizace
- Analýza založená na umělé inteligenci
- Zachycování zákaznických dat v reálném čase
- Správa obsahu a automatizace doručování
- Přístupnost na webu a v mobilních zařízeních
Omezení Salesforce (Marketing Cloud)
- Složitost softwaru vyžaduje vysokou technickou odbornost.
- Uživatelé jej považují za drahý ve srovnání s konkurencí.
Ceny Salesforce
Salesforce má složitý cenový systém s různými cenovými úrovněmi pro každou kombinaci produktů a funkcí. Více informací najdete na jejich oficiální stránce s cenami.
Hodnocení a recenze Salesforce (Marketing Cloud)
- G2: 4,0/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
9. Semrush
Semrush je univerzální softwarová sada určená jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály v oblasti digitálního marketingu. Obsahuje řadu nástrojů a funkcí, které pomáhají firmám optimalizovat jejich online přítomnost, zvyšovat organickou a placenou návštěvnost a získávat cenné a využitelné informace o trhu.
S Semrushem můžete odemknout pokladnici klíčových slov relevantních pro váš produkt a použít je k vytvoření poutavého obsahu pro vaše marketingové kampaně. Software také poskytuje nástroje pro optimalizaci vaší přítomnosti na sociálních médiích a výkonu vašich placených reklam.
Je to také neocenitelný nástroj pro provádění průzkumu konkurence, který vám umožní nahlédnout do webových stránek a strategií vašich konkurentů. Využijte tyto znalosti k vylepšení svého marketingového přístupu a získání konkurenční výhody.
Nejlepší funkce Semrush
- SEO nástroje pro získání přehledu o návštěvnících webových stránek
- Pomoc při tvorbě obsahu
- Software pro analýzu konkurence
- Optimalizace rozpočtu
- Přizpůsobitelné reporty a vizualizace dat
- Nativní integrace s více než 20 nástroji
- Mobilní a webové verze
Omezení Semrush
- Pořadí výsledků vyhledávání se může lišit od pořadí Google.
- Pro malé podniky může být cena příliš vysoká.
Ceny Semrush
- Pro: 99,95 $/měsíc
- Guru: 191,62 $/měsíc
- Business: 374,95 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Process Street
Process Street je platforma pro správu procesů, která umožňuje produktovým marketérům vytvářet, spravovat a automatizovat úkoly a seskupovat je do efektivních pracovních postupů založených na umělé inteligenci. Tento nástroj vám pomůže vyvinout strukturovaný přístup k plánování, provádění a optimalizaci marketingových kampaní.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop je snadné vytvářet marketingové pracovní postupy podle konkrétních potřeb. Process Street nabízí několik výchozích šablon, které vám pomohou začít, ale můžete také vytvářet vlastní pracovní postupy od nuly.
Process Street nabízí mnoho nástrojů pro optimalizaci vašich marketingových kampaní pomocí působivých dat. Sledujte pokrok, sledujte klíčové ukazatele výkonnosti a sbírejte další informace o zákaznících pomocí formulářů.
Další pozoruhodnou funkcí Process Street je Pages, jednoduchý editor dokumentů. Použijte jej k vytvoření komplexní a aktualizované znalostní báze pro váš produktový marketingový tým!
Nejlepší funkce Process Street
- Snadné nastavení pracovního postupu pomocí AI
- Jednoduché, ale efektivní uživatelské rozhraní s funkcí drag-and-drop a kontrolními seznamy
- Formuláře a analytika
- Desítky nativních integrací
Omezení Process Street
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc
- Pro: 415 $/měsíc
- Enterprise: 1 660 $/měsíc
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
11. ProProfs Survey Maker
ProProfs Survey Maker je nástroj pro produktový marketing, který vám pomůže shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů a získávat přehled o názorech zákazníků. Použijte jej k lepšímu pochopení potřeb zákazníků, měření úrovně spokojenosti a identifikaci oblastí, kde je třeba provést zlepšení, aby bylo možné optimalizovat produkty, kampaně nebo procesy.
Nejlepší funkce nástroje ProProfs Survey Maker
- Vytvářejte průzkumy během několika minut
- Získejte přehled díky analýze dat v reálném čase.
- Získejte přístup k moderním tématům a šablonám průzkumů
- Integrujte je s více než 100 aplikacemi, včetně ProProfs Knowledge Base a ProProfs Quiz Maker.
Omezení nástroje ProProfs Survey Maker
- Žádná mobilní verze
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny nástroje ProProfs Survey Maker
- Essentials: 19 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Plus: 49 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze ProProfs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4 /5 (více než 50 recenzí)
12. Hotjar
Hotjar je výkonná platforma pro produktové marketéry, která poskytuje praktické informace o chování uživatelů. S její pomocí můžete shromažďovat data a zpětnou vazbu o zkušenostech návštěvníků vašeho webu, včetně oblastí, na které klikají, posouvají nebo pohybují kurzorem myši, a využít je k maximalizaci úspěchu produktu.
Nejlepší funkce Hotjar
- Heatmapy pro vizualizaci chování uživatelů
- Záznamy akcí a aktivit uživatelů
- Online průzkumy pro sběr zpětné vazby
- Analýza trychtýře a optimalizace konverzního poměru (CRO)
Omezení Hotjar
- Žádná integrace se softwarem pro správu vztahů se zákazníky (CRM)
- Nedostatečná segmentace zákazníků
Ceny Hotjar
- Základní: zdarma
- Plus: 32 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
- Cena: 171 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,6 /5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
ClickUp: Nejlepší software pro produktový marketing pro váš tým
Software pro produktový marketing je vaším spolehlivým společníkem v rozsáhlé marketingové krajině, jako důvěryhodný průvodce vedoucí průzkumníky neznámými územími. Vytvořte si bezplatný účet v ClickUp a odhalte skryté poklady porozumění spotřebitelům, vytvořte působivé kampaně a posuňte své podnikání na novou úroveň. ?