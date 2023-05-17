Vytváření efektivních uživatelských profilů pro cílené oslovení (včetně šablon a příkladů)

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je to uživatelská persona?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Uživatelská persona je poněkud fiktivní a realistická postava, která představuje nejdůležitější skupiny uživatelů vašeho produktu. Říkáme poněkud fiktivní, protože ačkoli je tato osoba nakonec vymyšlená, její demografické údaje, role, motivace a každodenní problémy jsou založeny na skutečném výzkumu uživatelů a datech, které pomáhají společnostem lépe porozumět lidem, kteří pohánějí jejich podnikání. " } } ] }
Procházeli jste někdy svůj sociální feed a narazili jste na reklamu, která vypadala, jako by byla vytvořena přímo pro vás? Pravděpodobně tomu tak bylo. 🤓
Nebojte se, tento článek není o agentovi CIA, který žije ve vašem telefonu – je o produktech, které se vám snaží prodat reklamy. A konkrétněji o produktech, které jste si koupili a které jste si naprosto zamilovali.
Znáte ty produkty. Ty, které vyřešily každý problém v dané oblasti, jejichž ovládání zabralo jen chvilku a které vám tak usnadnily pracovní život. Nechci vám kazit radost, ale za tou reklamou stál celý marketingový tým. A ten tým to pravděpodobně předvídal už dávno, protože odpovídáte jedné z jejich uživatelských osobností. 🫱🏼🫲🏾
Uživatelské profily jsou součástí vašeho marketingového plánování, které definuje, komu se zaměřujete, jak je oslovit a co jim sdělit. V zásadě se jedná o fiktivní osobu, která představuje vaši ideální cílovou skupinu.
Jedná se o důležité informace nejen pro marketingové týmy, ale také pro designéry, prodejce a kreativce v celé vaší organizaci. Porozumění vašim cílovým uživatelům je klíčem ke zlepšení zákaznické zkušenosti s vaším produktem a bude mít velký vliv na budoucí vývoj produktů a komunikaci.
Ať už jste v tvorbě uživatelských person nováčkem, nebo chcete aktualizovat zastaralé zdroje, tento článek je pro vás! Naučte se vše, co potřebujete k vytvoření konkurenceschopné a efektivní uživatelské persony, protože se zabýváme klíčovými definicemi, prvky, šablonami a příklady, které vám pomohou začít.
Co je to uživatelská persona?
Uživatelská persona je poněkud fiktivní a realistická postava, která představuje nejdůležitější skupiny uživatelů vašeho produktu. Říkáme „poněkud fiktivní“, protože ačkoli je tato osoba nakonec vymyšlená, její demografické údaje, role, motivace a každodenní problémy jsou založeny na skutečném výzkumu uživatelů a datech, které pomáhají společnostem lépe porozumět lidem, kteří pohánějí jejich podnikání.
I když je Barb, vedoucí personálního oddělení, technicky vymyšlená postava vašeho týmu, její zkušenosti osloví skutečné uživatele v podobných rolích a ukážou jim, jak mohou váš produkt využít. A to buduje empatii!
Vaši uživatelé budou mít pocit, že je vnímáte a v jistém smyslu je znáte. Proto jsou tyto zdroje podrobnější, než byste čekali.
Podrobná persona definuje věk, místo, životní styl, každodenní činnosti a možná i potenciální citáty, které by vaše uživatelská persona mohla říkat. Neříkáme, že musíte rozebírat Barbiny dětské sklony, ale je rozhodně důležité si uvědomit, že je to technicky zdatná 37letá matka tří dětí, která cestuje po celý rok a zároveň zvládá svou práci na dálku na vysoké pozici.
Proč jsou uživatelské profily užitečné?
Uživatelské profily (někdy označované jako profily kupujících) jsou prvním krokem k pochopení toho, co každý potenciální zákazník hledá, tedy „Co z toho budu mít já?“. Jde o to znát jejich potřeby, vědět, jak s nimi komunikovat, kde je lze zastihnout a co je zaujme.
Navíc bude váš produkt a vaše strategie úspěšnější, pokud se zaměříte na vybranou skupinu lidí, kteří podle statistik budou váš produkt nebo službu milovat, místo abyste bezcílně rozesílali reklamy do éteru.
Vaše uživatelská persona také ovlivňuje vaše sdělení a vytváří personalizovanější zážitek, který rezonuje s uživateli, když vaše cílová skupina interaguje s vaším obsahem nebo produktem. A čím lépe poznáte své publikum, tím cennější informace získáte o funkcích a funkcionalitách, které opravdu chtějí vidět.
Zde je několik dalších klíčových způsobů, jakým se vaše uživatelská persona hodí do vaší celkové marketingové strategie:
- Obsah: Důkladný průzkum uživatelů vám pomůže zjistit, jaký typ obsahu upoutá pozornost vašeho publika a přiměje ho k nákupu. Preferuje váš ideální zákazník krátká videa? Nebo dlouhé texty? Odpovědi na tyto otázky se budou lišit v závislosti na publiku a budou základem pro váš budoucí obsahový kalendář.
- Kanály: Kde se nacházejí? Nemůžete očekávat, že zákazníci k vám budou proudit – musíte je oslovit tam, kde se nacházejí. Znalost jejich oblíbených sociálních médií, zpravodajských serverů a událostí v oboru vám řekne mnoho o preferencích vašeho publika a nastaví vaši firmu na cestu k úspěchu tím, že budete publikovat na místech, kde jsou nejaktivnější.
- Kampaně: Všechny tyto prvky spolupracují, aby vám pomohly vytvořit promyšlené marketingové kampaně, které budou pro vaše uživatele působit osobně. Znalost toho, co vaše publikum rádo sleduje, kam rádo chodí a jaké jsou jeho obecné potřeby a zájmy, vám pomůže vytvořit sdělení, které u něj najde největší odezvu.
Od tohoto bodu můžete opakovaně vylepšovat uživatelský zážitek svého produktu, abyste ještě více potěšili své zákazníky – možná dokonce do té míry, že budou váš produkt sdílet organicky. Jinými slovy, bezplatný marketing. 😍
Prvky efektivní uživatelské persony
Žádný zákazník nechce mít pocit, že je jen číslem, chce být vnímán jako skutečná osoba s reálnými cíli, problémy a povinnostmi. Proto je při vytváření uživatelských person důležité být důkladný a promyšlený a začít s těmito klíčovými prvky:
Vytvořte záhlaví uživatelské persony
Záhlaví je v podstatě prvním dojmem, který vaše uživatelská persona zanechá, proto musí být zapamatovatelné. Uveďte obrázek uživatele, jeho jméno, profesní titul a citát nebo popis persony, který vašemu týmu řekne něco více o tom, kdo tato osoba je.
Tento stručný životopis by měl být snadno čitelný a neměl by přesahovat jednu nebo dvě věty. Pokud například provozujete mediální a reklamní agenturu v odvětví krásy a wellness, běžnou uživatelskou personou může být někdo jako Kelly – spoluzakladatelka a generální ředitelka malé značky vlasové kosmetiky, která potřebuje někoho, kdo se postará o digitální marketing, aby se mohla soustředit na nové produkty a rozvoj svého podnikání.
Pokud jde o obrázek, zobrazení vašeho uživatele by mělo být realistické a odpovídat základním charakteristikám, osobnosti a tónu vašeho ideálního zákazníka. Tím zlidštíte své uživatelské profily a zainteresovaným stranám usnadníte vcítit se do vaší cílové skupiny a navázat s ní vztah.
S představou o image vašeho uživatele doporučujeme vyhledat obrázky s otevřenou licencí nebo stockové obrázky, aby byl tento prvek vaší persony jednoduchý a výstižný.
Podrobný demografický profil a pozadí
Informace v záhlaví mohou být fiktivní, ale všechny vycházejí z výzkumu! A tento výzkum se odráží v demografické části vašich uživatelských profilů. Nebojte se zde uvést všechny potřebné podrobnosti, zohledněte osobní a profesní zázemí vašich zákazníků, uživatelské prostředí a všechny psychologické proměnné, které mohou ovlivnit jejich životní styl a volby.
Chcete vědět, co přesně zahrnout do demografického profilu? Tady je, co máme na mysli:
Osobní zázemí
Nemusíte se příliš zabývat imaginárním životem této osoby, stačí vykreslit její obraz pomocí fiktivních osobních údajů. Definujte důležité statistické údaje, jako je věk, genderová identita, etnická příslušnost a rasa, úroveň vzdělání a rodinný stav, které mají vliv na její pracovní život.
Například naše Kelly by mohla být 43letá pracující matka žijící ve Scottsdale v Arizoně s doktorátem z organické chemie.
Profesní zázemí
Zde se ponoříte trochu hlouběji do praktické stránky věci. Využijte aktuální průzkum trhu k určení pozice vašeho uživatele, reálné úrovně příjmu, pracovní historie a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Uživatelské prostředí
Na jaké každodenní potřeby se vaše uživatelské persony spoléhají, aby mohly vykonávat svou práci v sociálním, fyzickém nebo technologickém kontextu?
Zvažte potenciální technologické vybavení vašich uživatelů. Ať už se jedná o to, zda pracují v kanceláři nebo na dálku, počet zaměstnanců, se kterými spolupracují, čas strávený na schůzkách nebo jak často jsou během dne online, tyto detaily jsou důležité.
Kelly sice většinu dní v týdnu pracuje v kanceláři, ale málokdy sedí u svého stolu, protože je zaneprázdněná brainstormingem nápadů nebo přípravou akcí s týmem.
Psychografie
Psychografie je všeobecný termín, který popisuje vzorce chování, postoje, zájmy, názory, slabá místa, motivace a další aspekty vašeho publika. Zkrátka vše, co dělá Kelly Kelly. 💜
Nebojte se být kreativní a opravdu konkrétní, abyste oslovili specifickou cílovou skupinu. Věřte nám, že pokud jeden z vašich zákazníků řeší problém pomocí vašeho produktu, pravděpodobně existují tisíce dalších, kteří by mohli těžit stejným způsobem – jen ještě nenašli vaši společnost.
Zde je několik psychografických údajů od Kelly, které vám pomohou rozběhnout vaši mysl:
- Kelly založila svou společnost zabývající se péčí o vlasy před více než 20 lety jako vedlejší činnost, aby si mohla financovat studium, ale za posledních sedm let se stala její hlavní profesí.
- Kelly se dříve více věnovala vývoji produktů, nyní tráví většinu času na veletrzích nebo navštěvuje potenciální maloobchodní příležitosti, aby osobně zvýšila povědomí o své značce.
- Vidí velkou hodnotu v digitálním a affiliate marketingu, ale neví, kde začít. Její produkty mají velkou místní přítomnost, ale ona chce rozšířit prodej do více států.
- Když Kelly nepracuje, věnuje se především svým dětem a mimo pracovní dobu zřídka kontroluje svůj telefon. Stejné chování doporučuje i svým zaměstnancům!
Konečný cíl a motivace vaší uživatelské persony
Toto je hlavní důvod, který ovlivňuje chování a rozhodnutí vašich uživatelských person.
Tato část popisuje, co vaše uživatelské persony chtějí od používání vašeho produktu získat – co jim to přinese. Upevnění správných konečných cílů je klíčem k pochopení toho, co se vaše uživatelské persony snaží splnit, a k vytvoření produktů a sdělení, které rezonují s jejich vizí.
Kromě toho je klíčové definovat jejich každodenní motivace a profesní cíle spolu s problémy, kterým čelí, abyste mohli určit, zda jste našli správné publikum pro svůj produkt. Pro Kelly může být cílem najít kreativní agenturu, která se postará o její branding a online prezentaci od začátku do konce.
Můžete to také rozšířit popisem faktorů, které ji motivují k dosažení jejího cíle. Možná Kelly není v pozici, kdy by mohla řídit digitální marketingové procesy firmy interně, ale chce rozvíjet tuto oblast svého podnikání, aniž by si přidávala další úkoly do svého rozvrhu. Stačí se ujistit, že pokryjete to, čeho chtějí vaši uživatelé dosáhnout a proč to dělají, a budete na dobré cestě. 🙂
Časté problémy a výzvy
Znalost motivací vašich uživatelských person vám pomůže snadno přejít k běžným výzvám, kterým čelí při používání současných produktů, a k tomu, co by je mohlo motivovat ke změně.
Zvažte překážky, které mohou bránit vašim uživatelům v dosažení jejich cílů, nebo nezodpovězené otázky, s nimiž se mohou opakovaně setkávat. V ideálním případě váš produkt buď vyplní mezeru v jejich pracovních postupech, nebo vytvoří řešení, které bude v souladu s jejich každodenními činnostmi.
Vraťme se zpět ke Kelly. Ví, že přichází o spoustu potenciálních zákazníků, protože nevyužívá potenciál reklam na sociálních médiích, silnější online přítomnost obecně a soudržné budování značky. Možná také z několika důvodů hledá agenturu, které by důvěřovala! Možná z hlediska kreativity, logistiky nebo odpovědnosti.
Scénář jednoho dne v životě
Tento scénář se vůbec nepodobá TikTokům typu „den v životě“, které tajně rádi sledujete. Jedná se o stručný popis toho, jak vaše uživatelské persony objeví váš produkt a budou s ním interagovat, aby dosáhly požadovaného řešení nebo cílů.
Vaše uživatelské persony nebudou doslovným popisem jejich dne, ale budou napsány z jejich vlastního pohledu a poskytnou vám klíčové informace o použití vašeho produktu v budoucnu!
PRO TIPDoporučujeme mít scénáře uživatelských person po ruce pro budoucí testování použitelnosti a mapování zákaznické cesty! Namísto toho, abyste se ponořili do časově rozčleněného rozboru svých person, použijte informace, které jste již shromáždili, k sestavení svého příběhu. Není třeba překračovat 100 slov. 🙌🏼
Jak vytvořit uživatelský profil
Nyní, když jsme si prošli základní prvky, pojďme naše znalosti uplatnit v praxi a vytvořit uživatelský profil! Postupujte podle našeho podrobného návodu a vytvořte profily pro jakékoli odvětví, produkt nebo službu. Nenecháme vás však začínat úplně od nuly, pokračujte v prohlížení a najděte šablonu uživatelských profilů, o které jste snili. 🎉
Krok 1: Výzkum
Proveďte průzkum uživatelů a shromážděte data o skutečných uživatelích, abyste získali výše uvedené informace, včetně demografických údajů, chování a motivací. Můžete provádět průzkum tradičním způsobem nebo prohledávat svůj vlastní CRM software, abyste mohli rozesílat dotazníky, provádět rozhovory a budovat skutečné vztahy se zákazníky při shromažďování dat.
Krok 2: Hledejte vzorce
Přečtěte si, znovu si přečtěte a uspořádejte svůj výzkum, abyste identifikovali jakékoli vzorce ve svých výsledcích a mohli se zaměřit na své cílové uživatele. Tyto vzorce použijte k sestavení příběhů svých uživatelů. A mějte na paměti, že můžete vytvořit více než jednu personu!
V závislosti na vašem produktu a typu opakujících se témat, která najdete ve svém výzkumu, můžete objevit nový trh, který můžete využít, a vytvořit několik osobností, které jej budou reprezentovat.
Nyní, když máte k dispozici výsledky uživatelského průzkumu a znáte cílové uživatele, je čas vše dát dohromady.
Krok 3: Vždy, vždy, vždy používejte šablonu!
Software pro provádění uživatelských průzkumů, správu úkolů, přístup k databázi zákazníků a vytváření návrhů je v tomto procesu nezbytný. Správa tohoto dlouhého seznamu nástrojů však není žádná maličkost. Namísto rozdělování času mezi složité technologické nástroje a začínání od nuly s každým prvkem procesu vytváření uživatelských person, začněte s šablonou.
Nejlepší šablony jsou přizpůsobitelné, zdarma k použití a integrují se se všemi vašimi ostatními aplikacemi, aby byl proces vytváření uživatelských person výrazně jednodušší a efektivnější. V podstatě vše, k čemu byl ClickUp navržen!
ClickUp je jediný produktivní software, který je dostatečně výkonný na to, aby centralizoval vaši práci – napříč všemi aplikacemi – do jedné kolaborativní platformy. S neustále se rozšiřujícím seznamem funkcí, které pokrývají vše od plánování kampaní po realizaci designového procesu, je ClickUp vaším komplexním softwarem pro jakoukoli úlohu.
Šablona uživatelské persony od ClickUp má funkce, které potřebujete k snadnému uspořádání, organizaci a přístupu k vašim profilům. Díky čtyřem zobrazením projektu pro správu vašich profilů a 17 vlastním polím vám tato šablona na úrovni seznamu poskytne hlubší pochopení vašeho publika, abyste mohli vytvořit působivé persony.
Prohlédněte si profily svých person na vyšší úrovni z interaktivního seznamu a získejte klíčové informace, včetně věkové skupiny, motivace, povolání, cílů a platu, na první pohled. Tyto informace lze použít k filtrování, seskupování a třídění seznamu person několika kliknutími nebo k uspořádání podle pohlaví na předem připravené Kanban tabuli.
Průvodce pro začátečníky slouží jako vaše osobní nápověda, díky které budete moci tuto šablonu používat jako profesionál od okamžiku, kdy ji začnete používat. A jak se váš produkt vyvíjí, můžete snadno aktualizovat profily uživatelů ze své šablony, aby byly vždy aktuální.
Krok 4: Shromážděte zpětnou vazbu
Jakmile vytvoříte návrh uživatelského profilu, je čas zkontrolovat svou práci prostřednictvím promyšlených a opakovaných kol zpětné vazby. Ověřte personu tím, že ji sdílíte se zainteresovanými stranami, členy týmu, zákazníky, odborníky a dalšími.
Poté shromážděte jejich zpětnou vazbu a podle potřeby proveďte úpravy. Vytvoření uživatelské persony může vyžadovat několik iterací a může se dokonce měnit s tím, jak váš produkt dozrává. Pamatujte si, že čím více času strávíte tím, abyste své profily doladili, tím větší hodnotu přinesou vašemu podnikání.
K tomu se perfektně hodí formulář User Persona Form View ve vaší šabloně ClickUp. Jakmile člen týmu nebo zainteresovaná strana odešle žádost ve formě dotazníku, potenciální profil se přímo promění v akční úkol, který marketingový a designový tým může prozkoumat, rozvinout a případně schválit!
Krok 5: Využijte je v praxi
Je čas začít své profily využívat! 🎉
Může to být součást vašich marketingových OKR a strategie, ale vaše uživatelské profily jsou zdrojem informací, které mohou využít týmy v celé vaší organizaci. Sdílejte své profily s prodejním týmem, autory blogů, designéry UX a zástupci zákaznické podpory, aby lépe pochopili, s kým denně komunikují.
Jak vaše podnikání bude růst, tyto profily se stanou nedílnou součástí vašich brandových směrnic, které budou dodržovat vaši UX designéři a týmy produktového managementu. Při důležitých rozhodnutích týkajících se produktů a při vytváření nových funkcí, sdělení a designu mějte na paměti své cílové publikum, aby vše bylo v souladu s jeho očekáváními.
Rozšiřte své uživatelské profily s ClickUp
Na výběr je spousta šablon uživatelských person, takže se nemusíte spokojit s první, na kterou narazíte. Navíc je vaše uživatelská persona sama o sobě trvalým zdrojem informací pro celou vaši marketingovou strategii – nejde o jednorázovou akci. Najít šablonu, která je poutavá a přístupná, vám tedy v dlouhodobém horizontu přinese mnohem více.
Náš návrh? Nehledejte nic jiného než ClickUp. 🙂
ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími nástroji a obsahuje rozsáhlou knihovnu šablon pro jakékoli použití, které vám pomůže zefektivnit vaše procesy – včetně speciální šablony pro vytváření uživatelských person!
Začněte s ClickUp zdarma, abyste mohli začít vytvářet profily a sledovat, jak se jejich profily rychle formují!