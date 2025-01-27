10 nejlepších softwarových nástrojů pro návrh UX pro designéry v roce 2025

Jako UX designér se zaměřujete především na vytvoření plynulého a bezproblémového uživatelského zážitku. Správné nástroje pro návrh UX vám pomohou zdokonalit vaše řemeslo v různých fázích vývoje produktu.
Od výzkumu a testování uživatelů po tvorbu wireframů, prototypů a další činnosti – abyste dosáhli svého cíle, potřebujete mít k dispozici všechny potřebné prvky. ?
Naštěstí tento praktický průvodce obsahuje 10 nejlepších nástrojů pro návrh UX, které urychlí proces vývoje vašich produktů a pomohou vaší práci vyniknout.
Co byste měli hledat v nástrojích pro návrh UX?
Nalezení kvalitního nástroje pro návrh uživatelského rozhraní může znamenat rozdíl mezi ztrátou času hraním si s nepříjemnou, podprůměrnou variantou a zefektivněním vaší práce, které přinese lepší výsledky. ⚒️
Skvělý nástroj pro návrh UX bude mít následující vlastnosti:
- Integrace: Software pro návrh UX by měl být integrován s vašimi ostatními návrhovými systémy, aby vytvářel plynulé pracovní postupy.
- Minimální náročnost na učení: Nejlepší nástroje mají zjednodušené rozhraní, jehož ovládání nezabere mnoho času. Díky tomu se s nimi rychle sžijí jak odborníci, tak začátečníci.
- Funkce pro spolupráci: Mnoho týmů pro návrh UX spolupracuje na vývoji produktů. Hledejte nástroje, které umožňují všem spolupracovat v reálném čase.
- Šablony a tabule: Nástroje UX by měly obsahovat šablony a nástroje, jako jsou tabule pro řízení projektů. Díky tomu je vytváření iterativních návrhů a inovace nových produktů rychlejší a efektivnější.
10 nejlepších nástrojů pro návrh uživatelského rozhraní, které můžete použít
Ať už hledáte generátory umění založené na umělé inteligenci, testovací nástroje nebo šablony pro grafický design, existují nástroje pro návrh UX/UI, které vám usnadní život. Zde je 10 nejlepších nástrojů pro návrh uživatelského rozhraní, rozdělených podle nejlepších případů použití.
1. ClickUp
Nejlepší pro spolupráci při designu
Šablona plánu projektu UX od ClickUp stanoví plán vývoje a uvedení vašeho produktu na trh. Nastíňte cestu uživatele, vytvořte a upřednostněte úkoly pro každého člena týmu a přidělte zdroje, abyste zajistili hladký průběh procesu.
ClickUp je více než jen nástroj pro správu projektů – s tímto nástrojem na dosah ruky mohou návrháři UX rychle zvýraznit definice rozsahu a vyvinout uživatelské persony. Poté vytvořte návrhy wireframů a prototypů a ihned je otestujte a ověřte.
Tuto šablonu použijte pro iterativní a inkrementální design. Tímto způsobem se váš tým přizpůsobí a provede změny, aby vytvořil co nejlepší produkt.
ClickUp Whiteboards také usnadňuje spolupráci. Použijte šablony ClickUp Whiteboard jako plátno pro brainstorming nápadů na produkty, vytváření vývojových diagramů a spolupráci s celým týmem v reálném čase.
Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní můžete rychle přidávat obrázky a odkazy pro reference a několika kliknutími přesunout svůj projekt z fáze konceptu do fáze akčních položek.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Spolupráce v reálném čase udržuje všechny, jako jsou návrháři UX a UI, v obraze a zapojené.
- All-in-one huby usnadňují získání přehledu o řízení designových projektů a o tom, v jaké fázi se jednotlivé úkoly nacházejí.
- Šablony pro návrhové zadání, pracovní postupy a další, které vám ušetří čas a zvýší efektivitu při realizaci projektů.
- Klíčové funkce pro spolupráci umožňují týmům pracovat na stejném dokumentu nebo tabuli.
Omezení ClickUp:
- Někteří uživatelé mají pocit, že seznámení se s velkým množstvím šablon a funkcí může zabrat nějaký čas.
- Nové funkce AI jsou omezeny na placené tarify, což může být pro větší týmy problém.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc na uživatele při měsíční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Craft
Nejlepší pro spolupráci při designu
Craft je plugin Invision, který hladce spolupracuje s dalšími nástroji pro UX a UI, včetně Sketch a Photoshop. Jakékoli změny, které provedete ve stylu, animacích nebo designu, se automaticky aktualizují i v ostatních nástrojích. Jednoduché uživatelské rozhraní vám umožňuje přetahovat designové prvky, přidávat data a začleňovat obrázky v profesionální kvalitě.
Vytvořte ty nejlepší funkce:
- Zahrnuje přístup k Getty Images a iStock, takže můžete vytvářet vizuální prvky s profesionálními detaily.
- Okamžitá synchronizace a aktualizace šetří čas při navrhování napříč platformami.
Omezení řemesla:
- Někteří uživatelé měli potíže se stažením pluginu a museli jej nainstalovat ručně.
- Někteří uživatelé zaznamenali zpomalení, pokud se pokusili používat Craft se staršími operačními systémy Mac.
Ceny Craft:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Craft:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Sketch
Nejlepší pro tvorbu wireframů
Součástí procesu návrhu UX je wireframing, tedy vytváření vizuálního průvodce strukturou webových stránek. Sketch je nástroj pro wireframing navržený speciálně pro uživatele Mac, který podporuje návrh, prototypy a další funkce.
Použijte je k vytvoření jednoduchých i složitějších wireframů. Obsahují vestavěné ikony, symboly a ilustrace, díky kterým budou opakující se designové úkoly rychlejší než kdy dříve.
Pomocí nástroje Sketch navrhujte schémata stránek, návrhy obrazovek a identifikujte klíčové prvky na webových stránkách.
Nejlepší funkce programu Sketch:
- Intuitivní design rozhraní se dá zvládnout za krátkou dobu, takže můžete začít navrhovat během několika minut.
- Otevírejte a upravujte soubory Figma, abyste mohli plynule přejít na tento nástroj.
- Opakovaně použitelné šablony designu vám poskytnou výchozí bod při vytváření plánů webových stránek.
Omezení programu Sketch:
- Někteří uživatelé zjistili, že složité soubory SVG se ne vždy importují správně.
- Při používání nástrojů Adobe Creative Cloud, jako je Adobe XD, se u některých uživatelů vyskytly technické potíže při přenosu designových prvků.
Ceny Sketch:
- Standard: 12 $ měsíčně za každého editora, fakturováno měsíčně
- Podnikání: 20 $ měsíčně za každého editora, fakturováno ročně
- Pouze pro Mac: 120 $ za licenci
Hodnocení a recenze Sketch:
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
4. Mockflow
Nejlepší pro tvorbu wireframů
Mockflow je nástroj pro návrh UX/UI, který pomáhá designérům vizualizovat a brainstormovat nápady pro uživatelské rozhraní a digitální produkty. Tato komplexní platforma je ideální pro vytváření maket a sledování celého procesu návrhu.
Oblasti pro brandingové prvky, včetně Style Guide, usnadňují dokumentaci osvědčených postupů, včetně fontů a barevných schémat. Prezentační nástroje usnadňují sdílení nejnovějších aktualizací s celým týmem.
Nejlepší funkce Mockflow:
- Spolupracovní virtuální designové schůzky zahrnují živý chat a prezentační režimy, takže můžete pracovat v reálném čase a získávat zpětnou vazbu k designu svého produktu.
- Více než 20 vylepšení, včetně testování uživatelů, informační architektury, osobností, vysoce věrných prototypů a UX storyboardingu.
Omezení Mockflow:
- Někteří uživatelé uvedli, že je obtížné organizovat hotové wireframy a mapy stránek.
- Jiní považovali rozsah použití za omezený, což představovalo výzvu pro firmy s rozmanitými potřebami v oblasti designu.
Ceny Mockflow:
- Základní: Zdarma
- Wireframing: 14 $ za editor, měsíčně
- Produktový design: 19 $ za editor, za měsíc
- Enterprise: 160 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Mockflow:
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
5. Invision
Nejlepší pro prototypování
Pokud hledáte nástroj pro prototypování, který mohou používat členové týmu, obraťte se na Invision. Invision nabízí komplexní tabuli, která týmům pomáhá spolupracovat při vytváření interaktivních prototypů a dalších designových prvků.
Předem připravené šablony usnadňují vstup do procesu návrhu, zatímco organizované prostory vám umožňují sledovat různé projekty a různé fáze v procesu.
Nejlepší funkce Invision:
- Spolupráce v reálném čase znamená, že pracujete společně, jste kreativní a odcházíte s řešeními a akčními body.
- Integruje se s desítkami oblíbených nástrojů pro design a produktivitu, včetně Notion, Slack, Salesforce a Jira.
- Bezplatné a placené tarify nabízejí přizpůsobení podle potřeb vaší organizace.
Omezení Invision:
- Několik uživatelů si přálo, aby existovala robustnější sada UI pro návrhy.
- Všechny své nástroje můžete propojit v Invision pro prototypování, ale samotný proces návrhu musí probíhat v jiném nástroji.
Ceny Invision:
- Zdarma: 0 $ navždy
- Pro: 4 $ za aktivního uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Invision:
- G2: 4,4 / 5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
6. Marvel
Nejlepší pro prototypování
Marvel usnadňuje týmům spolupráci při navrhování, testování a vývoji produktů v různých kontextech. Jedná se o designovou platformu, která zlepšuje testování prototypů, zefektivňuje předávání mezi vývojáři a zvyšuje účinnost testování.
Vytvořte během několika minut úžasná uživatelská rozhraní a wireframy a poté tyto návrhy proměňte v prototypy bez použití jiné platformy. Předávejte návrhy vývojářům a sledujte výsledky testování, abyste získali přehled o toku uživatelů – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Marvelu:
- Snadné vytváření interaktivních návrhů a funkčních prototypů
- Ukládejte soubory návrhů a zpětnou vazbu do aplikace, abyste měli přehled o pokroku a všech změnách, které je třeba provést.
Omezení Marvelu:
- Někteří uživatelé zjistili, že prvky uživatelského rozhraní na jedné obrazovce omezují jejich proces návrhu, pokud preferují širší přehled o projektu.
- Několik uživatelů se domnívalo, že animace by mohly být plynulejší.
Ceny Marvel:
- Zdarma: 0 $
- Pro: 12 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Tým: 42 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Marvelu:
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
7. Hotjar Engage
Nejlepší pro testování uživatelů
Jediný způsob, jak zjistit, zda jsou vaše návrhy účinné, je je otestovat. Velkou část vašeho každodenního života jako designéra UX nebo UI bude tvořit testování prototypů a stávajících produktů a služeb.
Hotjar je neuvěřitelně užitečný nástroj pro výzkum uživatelů, který nabízí přehled o tom, jak uživatelé používají váš web, které designy jsou účinné a kde čtenáři opouštějí stránku. Nástroj Engage má za cíl automatizovat proces testování uživatelů. Identifikujte oblasti, které je třeba vylepšit, a naplánujte hovory se skutečnými uživateli, abyste otestovali řešení.
Nejlepší funkce Hotjar Engage:
- Spojte se přímo se svými uživateli a zainteresovanými stranami nebo využijte jejich databázi více než 200 000 účastníků k testování svých produktů a specifikací.
- Automaticky převádějte poznámky z hovorů s časovým razítkem na úkoly k provedení.
Omezení Hotjar Engage:
- Záznamy relací lze pořizovat pouze v jedné oblasti webu najednou, což představuje výzvu pro designéry provádějící více souběžných testů.
- Neexistuje žádné telefonní číslo zákaznické podpory, takže budete muset počkat na podporu prostřednictvím e-mailu.
Ceny Hotjar Engage:
- Základní: 0 $ navždy
- Plus: 280 $ měsíčně
- Podnikání: 440 $ měsíčně
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hotjar Engage:
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
8. Optimal Workshop
Nejlepší pro testování uživatelů
Nástroje pro návrh UX/UI, jako je Optimal Workshop, mohou zlepšit testování použitelnosti a pomoci vám vyvinout finální produkt. Optimal Workshop je platforma zaměřená na data, která zefektivňuje výzkum uživatelů a poskytuje praktické informace na jednom místě.
Integrované kvantitativní a kvalitativní výzkumné nástroje umožňují členům týmu činit správná rozhodnutí při vytváření nových návrhů a aktualizaci stávajících.
Nejlepší funkce Optimal Workshop:
- 5 specializovaných výzkumných nástrojů, včetně OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions a Reframer, které vám pomohou optimalizovat návrh rozvržení a získat zpětnou vazbu.
- Díky několika metodám analýzy můžete zobrazit svá data tak, jak chcete.
- Získejte přístup k 239 milionům účastníků a nástrojům, díky kterým můžete snadno pozvat své vlastní UX designéry nebo spolupracovníky, aby otestovali vaše nejnovější návrhy.
Omezení Optimal Workshop:
- V daném okamžiku můžete vybrat pouze 10 odpovědí, které se zobrazí v grafu.
- V rámci jednoho testu nelze rozdělit publikum; pro každé publikum je nutné provést několik testů, což vede k pomalejšímu získávání zpětné vazby u rozsáhlých studií uživatelské zkušenosti.
Ceny Optimal Workshop:
- Zdarma: 0 $ s omezením počtu uživatelů a testování
- Pro: 249 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Tým: 249 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Optimal Workshop:
- G2: 4,5 / 5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)
9. Axure
Nejlepší pro responzivní webový design
Pokud jde o responzivní webový design, je klíčové mít nástroj pro UX, který umožňuje přizpůsobení. Axure vám umožňuje pracovat s událostmi, podmíněnou logikou rozvržení a designovými akcemi, abyste mohli vytvořit nejlepší uživatelský zážitek.
Pomocí integrovaných webových widgetů můžete navrhovat mřížky a dynamická rozhraní během několika minut namísto několika hodin.
Nejlepší funkce Axure:
- Kontejnery s více stavy okamžitě umožňují posouvání všech návrhů v dynamickém panelu, čímž zlepšují design na stolních počítačích a mobilních zařízeních, jako jsou iPhony a Androidy.
- Díky uživatelsky přívětivým adaptivním zobrazením můžete navrhovat na jedné stránce, takže můžete řešit změnu velikosti a rozložení v různých zobrazeních.
- Není potřeba žádný kód, takže design je přístupný i lidem, kteří nemají znalosti CSS nebo HTML.
Omezení Axure:
- Některé nové verze měly při prvním spuštění chyby.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro návrh je zde strmá křivka učení.
Ceny Axure:
- Pro: 29 $ měsíčně na uživatele
- Tým: 49 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Axure:
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
10. Webflow
Nejlepší pro responzivní webový design
Klíčovým aspektem optimalizace uživatelské zkušenosti je design displeje. Responzivní webový design zajišťuje, že se webové stránky správně zobrazují bez ohledu na to, zda jsou otevřeny na smartphonu, notebooku, stolním počítači nebo tabletu. Použijte Webflow, aby čtenáři mohli váš web prohlížet plynule, bez ohledu na způsob zobrazení.
Nástroj Designer od Webflow také zefektivňuje design a zpřístupňuje jej všem uživatelům bez ohledu na jejich zkušenosti s programováním. Jako platforma bez nutnosti programování vám umožňuje vytvářet vlastní návrhy a předávat je zkušeným vývojářům nebo je publikovat sami.
Přetahujte stylové prvky, opakovaně použitelné komponenty a obrázky a vytvořte si vzhled, který se vám líbí.
Nejlepší funkce Webflow:
- Nástroje pro přizpůsobení vám umožňují měnit typografii a definovat globální vzorník barev, aby vyhovoval vašim potřebám v oblasti brandingu.
- Kompletní kontrola rozvržení vám umožní navrhovat podle svých představ.
- Sekce typu „drag-and-drop“ usnadňují začátečníkům začít s používáním.
- Díky mnoha návodům je relativně snadné zjistit, jak vše funguje, a to v kratším čase než u konkurence.
Omezení Webflow:
- Někteří pokročilí designéři měli pocit, že komponenty jsou omezené.
- Neexistuje žádný snadný způsob, jak kopírovat položky mezi projekty, takže pokud pracujete na dvou samostatných webech, budete je muset ručně znovu vytvořit.
Ceny Webflow:
- Starter: zdarma
- Core: 19 $ měsíčně za jedno pracovní místo
- Růst: 49 $ měsíčně za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webflow:
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Oživte své návrhy pomocí ClickUp
V oblasti UX/UI designu je snaha o efektivitu nekonečná. Nechte ClickUp vylepšit vaši designérskou cestu. Používejte tabule k brainstormingu a vývoji produktových plánů. Vytvářejte wireframy a funkční prototypy, než přejdete k testování uživatelů.
Vytvořte plán designového projektu, automatizujte vytváření úkolů a ušetřete čas, abyste vytvořili lepší prostředí pro spolupráci s nástroji UX, na kterých může pracovat každý.
S kreativními a designovými šablonami ClickUp najdete nové způsoby, jak zefektivnit všechny aspekty svých nástrojů UI a UX a procesu tvorby a dosáhnout svých designových cílů. A co je nejlepší, nemusíte se obávat vysoké ceny za veškerou pomoc. ?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – je to navždy zdarma!