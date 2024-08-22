Kroky a příklady procesu designového myšlení 2025

Do designu produktů, které každý den používáme, se vkládá spousta práce. Od jednoduchých log, která reprezentují naše značky, až po složité architektonické návrhy a softwarové aplikace – designový proces je složitý. Jeho cílem je řešit problémy, vytvářet produkty, které si zákazníci zamilují, a dostat je na trh rychleji než konkurence.
Ať už řídíte designový tým, pracujete jako designér nebo jste součástí týmu designérů, klíčem k úspěchu je zlepšení vašeho tvůrčího procesu. Dobře vyvinutý designový proces pomáhá posílit spolupráci a snížit pracovní zátěž a problémy s dostupností zdrojů.
Ale přijít na to, jak zavést nebo vylepšit proces designového myšlení, může být složité. Zaprvé, koncept může působit vágně nebo složitě. Možná jste nikdy neviděli reálný příklad toho, jak se to dělá.
Ať už vás trápí cokoli, tento průvodce vás provede zlepšením vašeho designového procesu. Nejprve si ujasníme, co tento proces obnáší, a poté se podíváme na konkrétní příklady.
Dále najdete rozpis jednotlivých kroků designového procesu, abyste mohli vytvořit ten, který bude pro vaši společnost nejvhodnější. 🙌
Co je to designový proces?
Designový proces je kreativní metoda, která rozkládá složité problémy nebo nápady na zvládnutelné kroky tím, že postupuje zpětně od požadovaného výsledku. Liší se od přístupů k řešení problémů, při kterých zvažujete problém a vytváříte řešení. 💪
Proces designového myšlení naopak podporuje kreativitu a inovace. Je vhodný pro projekty a problémy, které nemají jediné osvědčené řešení. Nejedná se o lineární proces. Je to spíše iterativní přístup, který vám umožňuje podle potřeby postupovat vpřed a vzad mezi jednotlivými kroky.
Neexistuje žádný konkrétní postup, který by fungoval pro každé odvětví nebo každou situaci. Proces je přizpůsobitelný, aby váš tým měl lepší kontrolu nad kreativním procesem a mohl najít ta nejlepší možná řešení.
Ačkoli je proces designového myšlení běžný ve zdravotnictví a výrobě, je užitečný v celé řadě odvětví, od start-upů po nadnárodní společnosti. Podniky jej využívají k pochopení potřeb uživatelů, aby mohly uvádět na trh nové produkty a vylepšovat ty stávající.
Jaký je konečný cíl designového myšlení?
Designové myšlení se točí kolem principu hledání řešení zaměřených na uživatele, která jsou nejen efektivní, ale také inovativní. V jádru se konečný cíl designového myšlení točí kolem tří pilířů: žádoucnosti, proveditelnosti a životaschopnosti.
Žádanost
Žádoucnost spočívá v tom, že vytvořené řešení nebo produkt skutečně splňuje potřeby a přání uživatele. Počáteční fáze designového myšlení – empatie a definování – se zabývají hlubokým porozuměním uživateli a jeho problému. Právě díky tomuto uživatelsky orientovanému pohledu lze identifikovat skutečně žádoucí řešení. Tím je zajištěno, že konečný produkt nebo řešení je něco, co uživatelé nejen potřebují, ale také chtějí.
Proveditelnost
Proveditelnost vyjadřuje, zda lze řešení realisticky implementovat s ohledem na současné technologie, zdroje a schopnosti. Ve fázi tvorby nápadů vzniká řada potenciálních řešení, ale aby mohla být realizována, musí být technicky a prakticky proveditelná. Fáze prototypu často pomáhá při posuzování proveditelnosti těchto nápadů a vyústí v řešení, které je realistické a proveditelné.
Proveditelnost
A konečně, životaschopnost znamená zajistit, aby řešení bylo udržitelné z obchodního hlediska. Konečné řešení by mělo vést k růstu, konkurenceschopnosti a mělo by mít pozitivní dopad na konečný výsledek. To zahrnuje zvážení nákladů, obchodních strategií, konkurence na trhu a potenciální návratnosti investic. Testovací fáze designového myšlení často odhalí potenciální úspěch řešení na trhu, což přispívá k jeho životaschopnosti.
Pět fází designového myšlení
Designové myšlení poskytuje holistický pohled na proces navrhování. V tomto širším rámci se tento proces často dělí do pěti klíčových fází:
Fáze 1: Vcítit se
Empatie je jádrem procesu navrhování. Jako výchozí bod zahrnuje fáze empatie ponoření se do zkušeností uživatelů a jejich světa. K shromažďování informací, které vám pomohou porozumět potřebám, problémům, přáním a vzorcům chování uživatelů, lze použít metody jako rozhovory, průzkumy mezi zákazníky nebo dokonce etnografické studie.
Fáze 2: Definujte
Jakmile získáte poznatky z empatie s uživateli, dalším krokem v procesu designového myšlení je definování problému. V této fázi jasně a přesvědčivě formulujete potřeby a problémy uživatelů. Právě v této fázi se často syntetizuje problém, který je třeba vyřešit.
Fáze 3: Nápady
Fáze tvorby nápadů je fáze, kdy brainstormujete potenciální řešení definovaného problému. Cílem je zde generovat co nejvíce nápadů – v této situaci je důležitější kvantita než kvalita. Použití metod, jako je mindmapping, skicování nebo dokonce hraní rolí, může pomoci podpořit divergentní myšlení a generovat inovativní koncepty.
Fáze 4: Prototyp
V této fázi začnete uvádět nápady do života. Prototyp je zmenšená verze produktu nebo řešení, která zahrnuje nápady vytvořené v předchozí fázi. Může se jednat o hrubý náčrt, trojrozměrný model nebo sofistikovanější digitální verzi. Účelem prototypu je vizualizovat nápad, aby mohl být otestován a vylepšen.
Fáze 5: Testování
Testování je poslední fází procesu designového myšlení. V této fázi jsou prototypy představeny skutečným uživatelům, aby poskytli zpětnou vazbu. Pozorování toho, jak uživatelé s prototypy pracují, naslouchání jejich zpětné vazbě a učení se z jejich zkušeností umožňuje další zdokonalení designu. Tato fáze může vést k dalším iteracím a revizím, dokonce i k návratu k předchozím fázím.
Pamatujte, že proces designového myšlení není vždy lineární. V závislosti na zpětné vazbě se můžete vrátit k předchozím fázím. Například zpětná vazba od uživatelů může přinést nové poznatky, které si vyžádají nové kolo tvorby nápadů, nebo fáze testování může odhalit nové problémy, které vyžadují novou fázi empatie. Jedná se o dynamický proces, který je zaměřen na neustálé učení a zlepšování.
Užitečné příklady designového myšlení, které vám pomohou zlepšit pracovní postupy
Mezi běžné problémy mnoha designérských týmů patří pracovní zátěž a nedostatek zdrojů, potíže se spoluprací a nevhodné procesy. Tyto problémy lze vyřešit přidáním přizpůsobeného procesu designového myšlení do vašich pracovních postupů.
Tento proces bude u každé společnosti vypadat jinak. V některých případech bude nejvíce práce vyžadovat fáze plánování. V jiných se budete nejvíce soustředit na vytváření maket nebo měření. 👀
Například proces návrhu UX bude vycházet z uživatelské zkušenosti. Jeho cílem bude řešit problémy, se kterými se uživatelé při používání vašich produktů setkávají, a najít způsoby, jak je vylepšit.
To znamená, že většinu času budete trávit shromažďováním poznatků – například prováděním uživatelského průzkumu, abyste porozuměli osobnostem – a plánováním potenciálních řešení.
Naopak architektonická firma stráví více času ve fázích tvorby nápadů a budování v rámci procesu designového myšlení. Zaměří se méně na to, co uživatelé potřebují, a více na estetiku, špičkový design a splnění požadavků stavebních předpisů.
Chcete se podrobněji seznámit s procesem designového myšlení v praxi? Přečtěte si dva příklady, ve kterých rozebíráme, jak proces designového myšlení funguje v různých oborech podnikání.
Designové myšlení v bankovnictví: případová studie Capital One
Když se řekne design, pravděpodobně vás nenapadne bankovnictví. V posledních letech však banky utratily miliony dolarů a věnovaly stovky hodin navrhování lepších zákaznických zkušeností a produktů.
Jedním z příkladů je společnost Capital One. V roce 2014 překvapila trh, když koupila webdesignovou firmu Adaptive Path a společnost zabývající se vývojem mobilních aplikací Monsoon. Cílem těchto akvizic bylo vytvořit lepší uživatelský zážitek prostřednictvím vylepšené bankovní aplikace. 💰
Jejich přístup k designovému myšlení zahrnoval shromažďování poznatků o uživatelích a hodnocení stávajícího stavu aplikace. Zjistili, že uživatelé chtějí více funkcí, lepší připojení a jednodušší přístup ke službám.
Zejména mladí spotřebitelé očekávali od banky větší vstřícnost vůči zákazníkům a možnost vyhnout se návštěvě kamenných poboček.
Díky silnému designérskému týmu začala společnost Capital One generovat inovativní nápady a uvádět je na trh. Mezi nimi byl i chatbot, který nabízel přátelskou pomoc pomocí emodži.
Navíc otevřeli několik kaváren ve velkých městech, jako je San Francisco, aby navázali vztah se spotřebiteli.
Dalším řešením zaměřeným na uživatele byla historie transakcí s podporou GPS, která uživatelům umožnila lépe vidět, kde a jak utrácejí své peníze při sestavování rozpočtu.
Jejich iterativní proces se neomezoval pouze na skutečné spotřebitelské produkty. Také investovali značné prostředky do designu tím, že vybudovali Inovační centrum a posílili svůj interní tým vývojářů a designérů prostřednictvím Capital One Lab.
Když chtějí shromáždit informace o produktech, které uživatelé chtějí, nebo otestovat nové produkty, pošlou tyto informace do designové laboratoře. Tam tým sdílí storyboardy a infografiky se skutečnými zákazníky, aby získal zpětnou vazbu a vylepšil nápady nebo nabídky.
Jedním z největších problémů bank bylo získávání nových zákazníků. Proces byl často pro potenciální zákazníky odrazující a registrace vyžadovala mnoho práce. Většina tradičních bankovních aktivit spočívala v zasílání obálek s desítkami stránek informací, které bylo nutné vyplnit ručně a zaslat zpět poštou.
Společnost Capital One využila designové myšlení k zefektivnění tohoto procesu a jeho zpříjemnění pro uživatele. Dosáhla toho tím, že získala zpětnou vazbu od spotřebitelů a poté zavedla SaaS řešení s názvem OneView.
Pomohlo jim to spravovat jejich obsah a vytvořit digitální balíček, který uživatelům umožňuje připojit se online, bez potíží staré metody onboardingu.
Designové myšlení v oblasti rozvozu jídla: případová studie Uber Eats
Pokud jde o aplikace pro rozvoz jídla, proces designového myšlení se netýká pouze aplikace. Jak ukazuje Uber Eats, designové myšlení se vztahuje na všechny aspekty podnikání.
To znamená přemýšlet o vytvoření uživatelsky přívětivé aplikace, poskytovat produkty, které uživatelé chtějí, a budovat vztah ke značce, díky kterému se zákazník bude cítit oceněný a pochopený.
Působení v tisících městech po celém světě znamená, že společnost musí věnovat velkou pozornost svým různým cílovým trhům. To, co chtějí zákazníci v Bangkoku, se liší od toho, co hledají Newyorčané.
Nechtěli se jen zeptat zákazníků přes počítač, co by chtěli. Místo toho tým navrhl program The Walkabout, v rámci kterého se zaměstnanci ponoří do života těchto měst.
Tímto způsobem získávají praktické poznatky od skutečných místních obyvatel a členů komunity. Mohou také sami zažít dané místo a sledovat, jak lidé používají jejich návrhy v reálném světě.
V rámci programu designéři každé čtvrtletí navštěvují nové město. Prohlížejí si logistiku, jako je doprava a infrastruktura. Setkávají se s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci restaurací, aby pochopili všechny aspekty jejich nabídky a to, jak zapadají do místního prostředí.
Uber Eats také shromažďuje poznatky od spotřebitelů a doručovatelů prostřednictvím neformálních rozhovorů, při nichž jsou uživatelé vybízeni k návštěvě kanceláří a sdílení svých zkušeností.
Díky pozorování objednávek mohou designéři sledovat řidiče, navštěvovat restaurace a sledovat, jak zákazníci zadávají objednávky.
Díky všem těmto cenným poznatkům se společnost soustředí na rychlé opakování. Vymýšlejí nápady a začínají testovat prototypy a makety v restauracích, domácnostech zákazníků a dodávkových vozech. Provádějí A/B testy všech funkcí designu aplikace a provozní experimenty, aby otestovali funkce před jejich spuštěním.
Pravidelně se konají setkání, workshopy a konference zaměřené na inovace, které udržují ducha designového myšlení naživu.
Tyto nástroje se promítají do všech aspektů podnikání, od designového týmu po provoz a management, a slouží k generování a zpracování dat z uživatelských testů a nových nápadů.
Jak implementovat proces designového myšlení
S těmito příklady na paměti je čas zamyslet se nad tím, jak proces designového myšlení zapadá do pracovních postupů vašich designérských týmů. Mějte na paměti, že proces designového myšlení je sérií přizpůsobitelných kroků. Je také nelineární, takže můžete podle potřeby přecházet mezi jednotlivými fázemi.
V závislosti na vašem odvětví a potřebách společnosti můžete přidat další kroky nebo některé přeskočit. Možná část designového týmu nemusí být zapojena hned na začátku, ale bude hrát klíčovou roli v pozdějších fázích designového procesu. Možná potřebujete více fází pro výzkum uživatelů, tvorbu nebo testování.
Ať už vaše firma potřebuje cokoli, nezapomeňte vytvořit designový proces, který bude vyhovovat všem složitým projektům. Obecně lze říci, že nejčastější kroky designového procesu jsou následující. Použijte je jako výchozí bod pro vytvoření postupu, který splní cíle vašeho týmu.
Plánujte
Než začnete přemýšlet o možných řešeních pro svůj designový projekt, musíte identifikovat problém a vcítit se do své cílové skupiny. V této fázi jde především o shromažďování informací a přípravu základů pro celý proces. ✍️
Začněte přístupem zaměřeným na uživatele. Získejte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste zjistili, jaké typy produktů hledají a jaké mají problémy s vaší stávající nabídkou. Napište popis problému, abyste se zaměřili na jeho podstatu. Zeptejte se například:
- Koho se tento problém týká?
- V čem spočívá problém?
- Kde se problém vyskytuje?
- Proč k tomuto problému dochází?
Použijte návrhový brief k uspořádání svých myšlenek a uchovejte tyto důležité informace na snadno přístupném místě. Vytvořte produktový plán, který položí základy pro úkoly a projekty, na kterých bude tým nebo projektoví manažeři pracovat.
Softwarový nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, může kreativcům pomoci sledovat různé fáze procesu a přidělovat úkoly příslušným členům týmu.
Ponořte se do uživatelského testování a testování použitelnosti, abyste odhalili problémy s aplikacemi a zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o vašich produktech. Nezapomeňte si udělat čas na identifikaci klíčových zainteresovaných stran a vytvoření sil, které budou řešit jejich potřeby.
Nápady
Jakmile máte základní plán, je čas začít s tvorbou nápadů. Zaměřte se na design zaměřený na člověka a brainstormujte způsoby, jak můžete cílit na příčinu problému. Nyní je čas být kreativní, myslet mimo rámec a využít jedinečné techniky tvorby nápadů. 💡
Vytvořte interaktivní prostředí, ve kterém může tým bez jakéhokoli posuzování předkládat inovativní nápady. Podporujte představivost a nechte tým přicházet s odvážnými nápady, i když nejsou v reálném světě proveditelné.
Cílem je generovat nápady, bez ohledu na to, jak nekonvenční mohou být. Součástí procesu je prostě být kreativní. Ten bláznivý nápad může vyvolat realistický přístup nebo jedinečný pohled jiného člena týmu, který povede k slibnému řešení a vytvoří více příležitostí pro spolupráci.
Maketa
Nyní, když máte spoustu nápadů, je čas vytvořit makety. V této fázi vytváříte rozvržení, experimentální design produktu, testujete prototypy a ponoříte se do vývoje produktu (ať už se jedná o nový nebo stávající produkt).
Nyní je čas vzít vaše kreativní řešení a zapsat je na papír. 👨🏽💻
V závislosti na tom, na čem pracujete, může fáze vytváření maket v procesu návrhu vypadat velmi odlišně. V případě marketingového týmu budete možná pracovat na grafickém designu a brandingových prvcích v programu Photoshop.
Softwarové týmy mohou vytvářet aplikace nebo webové stránky, zatímco společnosti zabývající se zdravotnickou technologií mohou pracovat na schématech lékařských produktů.
Budujte
Tato fáze designového procesu oživuje vaše výtvory v reálném kontextu. Dosud bylo vše, na čem jste pracovali, pouze teoretické. Vytvořili jste náčrtky, makety a nápady.
Nyní je čas vytvořit si vizi hotového produktu. 🛠️
V závislosti na zdrojích, financování a vašem odvětví může tato fáze zahrnovat vymezení rozsahu finálního produktu nebo vytvoření zmenšeného prototypu. Ve zdravotnictví a výrobě pravděpodobně vytvoříte modelovou verzi finálního produktu.
V oblasti prodeje a marketingu můžete vytvořit první návrh nástroje nebo kampaně pro budování značky.
Implementujte
Z jednotlivých fází procesu designového myšlení může být tato fáze nejvíce zastrašující. Je to proto, že nastává čas testování. Nyní zjistíte, co ve vaší designové práci funguje dobře a co je třeba vylepšit.
Ve fázi testování budete hledat nedostatky v návrhu, shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů a získávat podněty od dalších zainteresovaných stran. Některé společnosti mohou chtít rozdělit testování do samostatných fází.
To platí zejména v případě, že vyvíjíte komplexní řešení, která před spuštěním vyžadují více verzí. 💻
Posoudit
Posledním krokem rámce designového myšlení je měření výsledků a reflexe. Tento krok spočívá v měření výsledků navrhovaného řešení a zhodnocení toho, jak dobře fungoval samotný proces. 🧪
Zde zkontrolujete rozhodnutí týkající se návrhu, abyste zjistili, jak dobře jste vyhodnotili potřeby koncových uživatelů a jak efektivní byl váš konečný návrh. Podívejte se na metriky a zpětnou vazbu uživatelů, abyste zjistili, jak vnímají hotový produkt.
Zaznamenejte si tyto poznatky pro budoucí workshopy zaměřené na designové myšlení.
Naplánujte schůzku s týmem, abyste probrali, jak podle nich proběhl proces návrhu. Zdůrazněte věci, které v procesu fungovaly dobře, a prodiskutujte oblasti, které je třeba zlepšit. T
Mezi ně mohou patřit například kratší nebo delší časové lhůty, rozdělení na jednotlivé fáze pro podrobnější práci a častější kontroly v průběhu celého procesu.
