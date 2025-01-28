10 nejlepších nástrojů pro e-mailovou komunikaci v roce 2025 (recenze a ceny)

E-maily jsou všude!
Průměrná e-mailová schránka je každý den zaplavena e-maily. Ale víte, co je překvapivé? Pouze asi 23,9 % prodejních e-mailů je otevřeno.
Proto je navazování kontaktů s potenciálními zákazníky, zájemci a influencery společnou výzvou v obchodním světě. Obchodní týmy, marketéři i majitelé firem se potýkají s budováním smysluplných vztahů prostřednictvím oslovování.
I když máte vynikající produkt nebo službu, oslovit cílovou skupinu není snadné. Vzhledem k tomu, že průměrná míra otevření e-mailů neustále klesá, potřebujete pokročilý software pro e-mailový outreach, abyste mohli vytvářet personalizované a cílené zprávy.
Prošli jsme všechny dostupné informace a vybrali nejlepší software pro e-mailovou komunikaci, který vám pomůže budovat silné vazby a vztahy s vaším publikem – jeden e-mail po druhém.
Co byste měli hledat v nástrojích pro e-mailovou komunikaci?
Nástroje pro e-mailovou komunikaci mají různé funkce, které vám pomohou vylepšit vaše e-mailové kampaně, ale pro úspěšnou komunikaci je klíčové vybrat nástroj, který odpovídá potřebám vaší firmy a komunikačním cílům.
Při výběru nástroje pro e-mailovou komunikaci zvažte tyto funkce:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte nástroj pro e-mailovou komunikaci, který vám umožní snadno se orientovat v jeho funkcích, nastavovat e-mailové kampaně a analyzovat výsledky bez náročného učení.
- Automatizace a plánování: Udržujte pořádek díky automatizačním funkcím, které vám pomohou ušetřit čas a umožní vám plánovat e-maily, následné kroky a úkoly v oblasti oslovování zákazníků.
- A/B testování: Optimalizujte výkon e-mailů, protože tato funkce vám umožňuje experimentovat s různými prvky, jako jsou předměty a obsah, abyste zjistili, co lépe rezonuje s vaším publikem.
- E-mailové šablony: Vyberte si nástroj, který podporuje a nabízí přizpůsobitelné šablony pro rychlé vytváření profesionálně vypadajících e-mailů a zároveň zajišťuje, že vaše zprávy zůstanou v souladu s vaší značkou.
- Analytika: Sledujte a analyzujte své kampaně pomocí cenných informací, jako jsou míry otevření a další metriky, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a vylepšovat své kampaně pro oslovování zákazníků.
10 nejlepších softwarů a nástrojů pro oslovování zákazníků
Abychom vám pomohli zajistit úspěch vašich e-mailových kampaní, představujeme vám 10 nejlepších nástrojů pro e-mailovou komunikaci, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily vaše komunikační úsilí.
Pojďme se na tyto řešení podívat blíže.
1. ClickUp – nejlepší pro správu oslovování
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů a produktivitu, která pomáhá týmům i jednotlivcům spravovat úkoly, projekty a spolupráci v jednom jednotném pracovním prostoru.
Pokud již používáte software CRM (Customer Relationship Management) pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů a zákazníků, máme pro vás dobrou zprávu: dnešní CRM není jen obyčejný správce, ale všestranná databáze vybavená všemi nezbytnými funkcemi!
Přemýšlejte o elegantních šablonách, magii automatického sledování a robustním reportingu – je čas rozloučit se s érou nudných tabulek a nekonečných e-mailových vláken.
Software pro správu projektů ClickUp CRM jde ještě dál díky přizpůsobitelným polím a flexibilní hierarchii, která vám umožní spojit CRM a správu projektů do jednotné platformy.
Využijte jednoduchou šablonu CRM od ClickUp k organizaci zákaznických dat, správě komunikace s potenciálními zákazníky a automatizaci úkolů. Integrujte ClickUp s LinkedIn Sales Navigator pomocí nástrojů jako Zapier a vytvořte si e-mailové seznamy prostřednictvím vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn a exportu kontaktů.
S nástrojem Email Project Management od ClickUp můžete vytvářet neomezený počet projektů pro sledování produktivity týmu, odesílat a přijímat e-mailové zprávy přímo z ClickUp Tasks bez nutnosti přepínat mezi záložkami a nastavit ClickUp Automations pro opakované e-mailové kampaně.
Tyto nástroje vám pomohou ušetřit čas, udržet komunikaci organizovanou a zachovat transparentnost konverzací.
Podívejme se, jaké další klíčové funkce ClickUp z něj dělají spolehlivý nástroj pro e-mailovou komunikaci.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vizualizace prodejního cyklu: Urychlete růst počtu klientů vizualizací a správou prodeje pomocí více než 10 flexibilních zobrazení CRM.
- Informace založené na datech: Analyzujte data pro získání informací o zákaznících pomocí více než 50 widgetů na dashboardu, které slouží ke sledování celoživotní hodnoty zákazníků a velikosti obchodů.
- Systém pro oslovování zákazníků prostřednictvím e-mailů: Centralizujte oslovování zákazníků integrací e-mailů s ClickUp, což usnadní komunikaci a spolupráci.
- Významné integrace: Integrace s Gmailem, Outlookem, Office 365 nebo IMAP pro plynulý pracovní postup.
- Automatizace: Využijte více než 50 automatizací k vytvoření přizpůsobitelných úkolů ClickUp, které vám pomohou zlepšit vaše marketingové aktivity.
- Výkonná generativní AI: Pište poutavý obsah pomocí ClickUp AI a komunikujte se svými potenciálními zákazníky konzistentně a jasně.
Omezení ClickUp:
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby prozkoumali všechny funkce.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp AI je také k dispozici v placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Outreach. io – Nejlepší pro automatizaci prodejních aktivit
Outreach. io je jedním z nejlepších nástrojů pro oslovování zákazníků, který byl navržen tak, aby zefektivnil a optimalizoval procesy prodeje. Nabízí řešení pro obchodní zástupce, majitele firem, generátory potenciálních zákazníků, blogery a manažery influencerů.
Identifikujte potenciální zákazníky, vytvořte zajímavé nabídky a zbavte se opakujících se úkolů, to vše díky síle umělé inteligence.
Nejlepší funkce Outreach.io:
- Inteligentní sledování: Umožněte cílené zapojení zákazníků pomocí asistenta Always-on-assistant podporovaného AI a ML, abyste získali aktuální informace o svých zákaznících v reálném čase, i když nejsou k dispozici.
- Globální postranní panel pro oslovování zákazníků: Získejte přístup ke všem svým každodenním základním úkolům, od odpovídání na zpětnou vazbu zákazníků po plánování schůzek, pomocí jednoho centrálního hubu – globálního postranního panelu pro oslovování zákazníků.
- Rozsáhlá integrace: Dosáhněte spolehlivé obousměrné synchronizace s integrací Salesforce a více než 90 integracemi s jinými platformami CRM.
Omezení Outreach.io
- Hromadná úprava může být nepohodlná, protože vyžaduje úpravu jednotlivých sekvencí jedna po druhé.
- Ceny jsou na horní hranici nástrojů v tomto seznamu.
Ceny Outreach.io:
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Outreach.io:
- G2: 4,3/5 (více než 3 550 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
3. Mailshake – Nejlepší pro správu potenciálních zákazníků
Mailshake je nástroj pro e-mailovou komunikaci, který usnadňuje personalizované e-mailové kampaně, následné kontakty a sledování, aby zlepšil komunikaci a budování vztahů s vašimi potenciálními zákazníky.
Kontaktujte potenciální zákazníky současně prostřednictvím kampaní a automatizovaných následných akcí pomocí automatizovaných funkcí Mailshake.
Nejlepší funkce Mailshake:
- Analýza kampaní: Mějte přehled o své kampani díky analýzám, jako jsou míry otevření, kliknutí a odpovědí pro každý e-mail. Nástroje Mailshake pro získávání potenciálních zákazníků pomáhají identifikovat cenné potenciální zákazníky a A/B testování zlepšuje výkon v průběhu času.
- Integrace systému CRM: Automaticky odesílejte data o potenciálních zákaznících do svého systému CRM prostřednictvím integrací třetích stran s platformami jako Hubspot, Pipedrive a Salesforce. Vylepšete interakce se zákazníky strukturovanou správou e-mailů a automatizací opakovatelných procesů.
- Čištění seznamů: Zlepšete doručitelnost pomocí nástrojů pro čištění seznamů, které efektivně odstraňují falešné nebo neaktivní e-mailové adresy.
Omezení Mailshake:
- Omezené možnosti přizpůsobení e-mailů
- Špatná zákaznická podpora
Ceny Mailshake:
- E-mailová komunikace pro marketéry a zakladatele: 58 $ měsíčně na uživatele (fakturováno ročně)
- Prodejní aktivity pro prodejní tým: 83 USD za měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Mailshake:
- G2: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
4. Salesblink – Nejlepší pro plánování e-mailů
Salesblink je nástroj pro automatizaci prodeje, který kombinuje oslovování zákazníků pomocí umělé inteligence, vylepšení doručitelnosti e-mailů, plánování schůzek a vzdělávací zdroje, aby pomohl celému vašemu prodejnímu týmu efektivněji dosahovat cílů.
Tento nástroj pro oslovování zákazníků slouží jako komplexní platforma pro oslovování zákazníků.
Nejlepší funkce Salesblink:
- BlinkGPT sales AI: Vytvářejte e-maily a personalizované sekvence s pomocí BlinkGPT. Díky jeho schopnostem umělé inteligence zvládnete tyto činnosti během několika sekund.
- Email warmup: Zlepšete bez námahy reputaci svých e-mailů a domény a zajistěte, aby vaše zprávy vždy dorazily tam, kam mají, protože automaticky přesouvá všechny zprávy, které by mohly skončit ve složce se spamem, do složky doručené pošty.
- Plánovač schůzek: Dejte svým potenciálním zákazníkům svobodu rezervovat si schůzky podle jejich časových možností pomocí BlinkGPT. Díky praktickým připomenutím pro vás i vaše zákazníky už nikdy nezmeškáte žádnou schůzku, ať už online nebo fyzickou.
Omezení Salesblink:
- Vyhledávání B2B společností postrádá filtry pro dílčí segmenty, které mohou omezit přesnost při zacílení na konkrétní odvětví.
- Uživatelské rozhraní se vám může zdát trochu zastaralé.
Ceny Salesblink:
- Growth: 25 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 6000 e-mailů měsíčně
- Rozsah: 79 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 100 000 e-mailů měsíčně
- Business: 149 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 200 000 e-mailů měsíčně
Hodnocení a recenze Salesblink:
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
5. Salesloft – Nejlepší pro prodejní aktivity pomocí umělé inteligence
Salesloft je vaším ideálním pomocníkem pro prodejní aktivity – výkonný nástroj, který hladce integruje vyhledávání potenciálních zákazníků, hloubkovou analýzu a kadence. Jedná se o nástroj, který vedoucím pracovníkům a obchodním zástupcům usnadňuje přechod mezi úkoly.
Nejlepší funkce Salesloft:
- Správa prodejní kadence: Vytvářejte a spravujte prodejní kadence, což jsou strukturované sekvence určené k oslovení potenciálních zákazníků a jejich přesunu v prodejním trychtýři.
- Správa pipeline: Proměňte data z CRM v konkrétní akce, budujte důvěryhodnou pipeline na základě interakcí v reálném čase a mějte přehled o vývoji obchodů díky automatické synchronizaci CRM.
- Předvídatelnost: Podpořte prodej tím, že do svého prodejního procesu přidáte předvídatelnost pomocí kvalifikačních rámců, jako jsou MEDDICC nebo ICED. Využijte tyto poznatky k posílení svých snah o generování a konverzi potenciálních zákazníků.
Omezení Salesloft:
- Problémy s integrací s Hubspotem mohou vést k neustálým výpadkům a vytváření duplicit.
- Zpoždění při zaznamenávání a nahrávání hovorů může způsobit nepříjemnosti.
Ceny Salesloft:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft:
- G2: 4,5/5 (více než 3800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
6. Reply – Nejlepší pro automatické sledování
Reply je váš spojenec poháněný umělou inteligencí pro prodejní aktivity, který revolučním způsobem mění způsob, jakým vytváříte škálovatelné obchodní příležitosti.
Reply zajišťuje lepší komunikaci a efektivní uzavírání obchodů díky automatizaci a zefektivnění různých aspektů prodejního procesu.
Nejlepší funkce Reply:
- Multikanálový prodejní outreach: Snadno kombinujte a přizpůsobujte e-maily, telefonní hovory, SMS a zprávy na LinkedIn v rámci jedné e-mailové outreachové kampaně pro efektivní komunikaci.
- E-mailový nástroj Jason AI: Zjednodušte si vytváření poutavých úvodních e-mailů pomocí Jason AI, automatizovaného nástroje pro psaní založeného na ChatGPT. Využijte více než 40 předem navržených šablon e-mailů a snadno oslovte své potenciální zákazníky.
- Rozsáhlá databáze: Získejte přístup k databázi kontaktů a společností B2B s pokročilými možnostmi filtrování, které zajistí, že vaše zprávy dorazí ke správné osobě, protože vám umožní vytvořit cílený seznam potenciálních zákazníků.
Omezení odpovědí:
- Podprůměrné uživatelské rozhraní může ovlivnit rychlost navigace a pracovní postupy.
- Nedostatečná oznámení v doručené poště mohou vést ke zpožděným odpovědím.
- Chybová rozšíření Chrome při skenování e-mailů
Ceny za odpovědi:
- Bezplatný tarif: 20 datových kreditů měsíčně
- Starter: 60 $ měsíčně (1 poštovní schránka)
- Profesionální: 90 $ měsíčně (2 poštovní schránky)
- Ceny na míru (4 poštovní schránky)
Hodnocení a recenze odpovědí:
- G2: 4,6/5 (více než 1170 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
7. Smartreach – nejlepší pro personalizaci e-mailů
Smartreach je nástroj pro e-mailovou komunikaci určený jak pro jednotlivé uživatele, tak pro malé podniky, který se vyznačuje snadným používáním a dostupnou cenou. Aplikace optimalizuje váš systém zasílání studené e-mailové korespondence.
Využijte jeho funkce pro správu potenciálních zákazníků k lepšímu zpracování a konverzi vašich leadů – nemusíte se obávat nedorozumění nebo dvojí práce. Spolupracujte se svými týmy na řešení všech úkolů, které se vám naskytnou.
Nejlepší funkce Smartreach:
- Správa potenciálních zákazníků: Získejte cenné informace o interakci s potenciálními zákazníky prostřednictvím denního feedu potenciálních zákazníků. K nahrání podrobných informací se používají vlastní sloupce a kategorie potenciálních zákazníků, což umožňuje personalizovanou konverzaci v předprodejním CRM. Navrhujte personalizované e-maily, které mají mnohem vyšší šanci ( 50 % ) na otevření.
- Spolupráce týmu: Sledujte odpovědi na kampaně, nastavujte připomenutí a hladce spolupracujte se svým prodejním týmem díky funkcím sdílené schránky. Kromě sledování pokroku vašeho týmu usnadňuje také rychlé sdílení seznamů potenciálních zákazníků.
- Cold emailing: Optimalizujte svůj e-mailový outreach kombinací automatizace a personalizace v několika úrovních. Transformujte jej pomocí automatizovaných cold e-mailů. Pozastavte follow-upy po obdržení odpovědí, dynamicky přizpůsobujte pomocí neomezeného počtu tagů a nastavte limity pro konkrétní domény.
Omezení Smartreach:
- Kampaně mohou být pozastaveny kvůli vysoké míře odchodů, a to i při prozkoumávání nového seznamu potenciálních zákazníků.
- Omezené možnosti pro generování podrobných zpráv pro jednotlivé kampaně pro oslovování zákazníků.
Ceny Smartreach:
- E-mailový outreach: 29 $ za měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Sales engagement: 49 $ za měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
- Agentura: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartreach:
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
8. Snov – Nejlepší pro multikanálový outreach
Snov je komplexní nástroj pro prodejní outreach a CRM platforma, která vám pomůže efektivně rozvíjet a oslovovat potenciální zákazníky.
Zefektivněte celý proces e-mailové komunikace pomocí rozmanité sady nástrojů, jako je integrace CRM, e-maily využívající umělou inteligenci, ověřování e-mailů a další.
Nejlepší funkce Snov:
- Flexibilní nástroj pro automatizaci: Umožněte vysoce flexibilní e-mailové kampaně s více toky díky uživatelsky přívětivému vizuálnímu rozvržení a intuitivnímu nástroji pro automatizaci typu drag-and-drop. Přesně určete, které části vaší e-mailové kampaně chcete automatizovat a jakým způsobem.
- Rozšíření pro vyhledávání e-mailů: Generujte potenciální zákazníky na cestách pomocí rozšíření pro sledování e-mailů typu „click-and-collect“. Tato funkce také umožňuje vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn, vyhledávání e-mailů na stránkách a přímé přidávání potenciálních zákazníků do kampaní.
- Ověřovač e-mailů: Snižte míru odrazů a udržujte čistou databázi pomocí jednoduché 7úrovňové funkce ověřování e-mailů, která nabízí obejití šedého seznamu, 98% přesnost a API ověřovače e-mailů.
Omezení Snov:
- Omezené možnosti spolupráce mezi členy týmu
- Nekonzistentní výsledky vyhledávání kontaktů a e-mailů
Ceny Snov:
- Zkušební verze: 0 $ měsíčně (50 kreditů, 100 příjemců e-mailů, jedno zahřátí poštovní schránky)
- Starter: 30 $ měsíčně (1 000 kreditů, 5 000 příjemců e-mailů, tři zahřívací e-maily)
- Pro: 75 $ měsíčně (5 000 kreditů, 10 000 příjemců e-mailů, neomezené zahřívání poštovní schránky)
- Spravovaná služba: Cena začíná na 3 999 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze Snov:
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
9. Growbots – Nejlepší pro automatizovaný e-mailový outreach
Growbots je komplexní platforma pro prodejní aktivity, která pomáhá prodejním týmům s automatickým generováním potenciálních zákazníků, plynulými e-mailovými kampaněmi a integrací CRM.
Filtrujte ideální potenciální zákazníky a posílejte personalizované e-maily díky rozsáhlé databázi s více než 180 miliony kontaktů.
Nejlepší funkce Growbots:
- Kvalita potenciálních zákazníků: Přesně zacílte na své potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných kampaní a A/B testování. Pomocí těchto testů zjistěte, jaký styl a obsah vaši zákazníci v e-mailech preferují.
- Uživatelsky přívětivé: Hladké vytváření kampaní a snadné zapojení s odborným vedením činí celou zkušenost velmi intuitivní.
- Outreach kampaně: Automatizujte své outreach kampaně a vytvářejte poutavé e-maily, které zaujmou vaše potenciální zákazníky. Použijte předem připravené šablony k vytvoření složitých e-mailových sekvencí a vložte do personalizovaných zpráv data z vlastních polí.
Omezení Growbots:
- Závislost na dialerech třetích stran může být nevýhodou pro uživatele, kteří k nim nemají přístup.
- Limit přenosu 100 potenciálních zákazníků najednou
Ceny Growbots:
- Outreach: 49 $ měsíčně pro jednoho uživatele (49 $ za každého dalšího uživatele)
- All-in-one: 199 $ měsíčně pro jednoho uživatele (49 $ za každého dalšího uživatele)
- Výhoda: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Growbots:
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Woodpecker – Nejlepší pro oslovování prostřednictvím studených e-mailů
Woodpecker je software určený pro oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a generování potenciálních zákazníků pro B2B společnosti.
Pomůže vám spojit se s potenciálními zákazníky a partnery vytvořením personalizovaných e-mailových sekvencí, které se dostanou přímo do jejich primární schránky.
Nejlepší funkce Woodpecker:
- Automatizovaná e-mailová sekvence: Nastavte 11 automatizovaných následných zpráv, které se budou odesílat v pevně stanovených časech po odeslání první zprávy. Přidejte jedno podmíněné pravidlo pro každou kampaň a vytvořte alternativní následné zprávy na základě konkrétních podmínek.
- Nástroje pro doručitelnost: Zlepšete míru doručitelnosti e-mailů pomocí snadno vytvořitelných onboardovacích kampaní a personalizace ve velkém měřítku.
- Woodpecker Scale: Využijte sílu umělé inteligence k vytváření poutavých a personalizovaných videoreklam pro každého z vašich potenciálních zákazníků v rámci vaší e-mailové kampaně.
Omezení nástroje Woodpecker:
- Uživatelé mají potíže s řešením svých problémů kvůli podprůměrné zákaznické podpoře.
- Chybí automatické vytváření odkazů při integraci s jinými kanály.
Ceny Woodpecker:
- Ceny začínají na 29 USD za měsíc (500 kontaktovaných potenciálních zákazníků).
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Woodpecker:
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Proměňte e-mailovou komunikaci v snadné spojení s ClickUp
Mnoho odborníků v průběhu let předpovídalo zánik e-mailu jako komunikačního kanálu, ale jejich předpovědi se opakovaně ukázaly jako mylné. Jedná se o vlastní mediální kanál, který i nadále přináší výsledky těm, kteří jej využívají k poskytování hodnot, nabízení odborných znalostí a budování důvěry.
Ačkoli je oslovování prostřednictvím studených e-mailů považováno za nevhodné, je to osvědčený způsob, jak se dostat do povědomí svého publika. V době, kdy značky po celém světě bojují o pozornost publika, byste jako rostoucí firma měli využít každou příležitost k úspěchu.
Výběr správného nástroje pro e-mailovou komunikaci pro vaši firmu může být náročný, ale věříme, že existuje nástroj, který je perfektně přizpůsoben vašim potřebám a strategii komunikace.
V ClickUp naše nástroje pro řízení projektů a CRM zjednodušují a zefektivňují oslovování zákazníků. Díky snadno srozumitelným vizuálům, specializovanému a jednotnému systému pro oslovování zákazníků prostřednictvím e-mailů a vysoce inteligentní generativní AI zaznamenáte znatelné zlepšení ve své kampani pro oslovování zákazníků a snadno získáte nové potenciální zákazníky.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet a vyzkoušejte sílu komplexního řešení s nejlepším nástrojem pro prodejní outreach.