10 nejlepších nástrojů pro e-mailovou komunikaci v roce 2025 (recenze a ceny)

Engineering Team
Engineering Team
28. ledna 2025

E-maily jsou všude!

Průměrná e-mailová schránka je každý den zaplavena e-maily. Ale víte, co je překvapivé? Pouze asi 23,9 % prodejních e-mailů je otevřeno.

Proto je navazování kontaktů s potenciálními zákazníky, zájemci a influencery společnou výzvou v obchodním světě. Obchodní týmy, marketéři i majitelé firem se potýkají s budováním smysluplných vztahů prostřednictvím oslovování.

I když máte vynikající produkt nebo službu, oslovit cílovou skupinu není snadné. Vzhledem k tomu, že průměrná míra otevření e-mailů neustále klesá, potřebujete pokročilý software pro e-mailový outreach, abyste mohli vytvářet personalizované a cílené zprávy.

Prošli jsme všechny dostupné informace a vybrali nejlepší software pro e-mailovou komunikaci, který vám pomůže budovat silné vazby a vztahy s vaším publikem – jeden e-mail po druhém.

Co byste měli hledat v nástrojích pro e-mailovou komunikaci?

Nástroje pro e-mailovou komunikaci mají různé funkce, které vám pomohou vylepšit vaše e-mailové kampaně, ale pro úspěšnou komunikaci je klíčové vybrat nástroj, který odpovídá potřebám vaší firmy a komunikačním cílům.

Při výběru nástroje pro e-mailovou komunikaci zvažte tyto funkce:

  • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte nástroj pro e-mailovou komunikaci, který vám umožní snadno se orientovat v jeho funkcích, nastavovat e-mailové kampaně a analyzovat výsledky bez náročného učení.
  • Automatizace a plánování: Udržujte pořádek díky automatizačním funkcím, které vám pomohou ušetřit čas a umožní vám plánovat e-maily, následné kroky a úkoly v oblasti oslovování zákazníků.
  • A/B testování: Optimalizujte výkon e-mailů, protože tato funkce vám umožňuje experimentovat s různými prvky, jako jsou předměty a obsah, abyste zjistili, co lépe rezonuje s vaším publikem.
  • E-mailové šablony: Vyberte si nástroj, který podporuje a nabízí přizpůsobitelné šablony pro rychlé vytváření profesionálně vypadajících e-mailů a zároveň zajišťuje, že vaše zprávy zůstanou v souladu s vaší značkou.
  • Analytika: Sledujte a analyzujte své kampaně pomocí cenných informací, jako jsou míry otevření a další metriky, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a vylepšovat své kampaně pro oslovování zákazníků.

10 nejlepších softwarů a nástrojů pro oslovování zákazníků

Abychom vám pomohli zajistit úspěch vašich e-mailových kampaní, představujeme vám 10 nejlepších nástrojů pro e-mailovou komunikaci, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily vaše komunikační úsilí.

Pojďme se na tyto řešení podívat blíže.

1. ClickUp – nejlepší pro správu oslovování

Odesílejte a přijímejte e-maily, aniž byste opustili ClickUp.
Spravujte své e-maily a pracujte na jednom místě – odesílejte a přijímejte e-maily kdekoli v ClickUp, vytvářejte úkoly z e-mailů, nastavujte automatizace, připojujte e-maily k libovolným úkolům a mnoho dalšího.

ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů a produktivitu, která pomáhá týmům i jednotlivcům spravovat úkoly, projekty a spolupráci v jednom jednotném pracovním prostoru.

Pokud již používáte software CRM (Customer Relationship Management) pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů a zákazníků, máme pro vás dobrou zprávu: dnešní CRM není jen obyčejný správce, ale všestranná databáze vybavená všemi nezbytnými funkcemi!

Přemýšlejte o elegantních šablonách, magii automatického sledování a robustním reportingu – je čas rozloučit se s érou nudných tabulek a nekonečných e-mailových vláken.

Software pro správu projektů ClickUp CRM jde ještě dál díky přizpůsobitelným polím a flexibilní hierarchii, která vám umožní spojit CRM a správu projektů do jednotné platformy.

Využijte jednoduchou šablonu CRM od ClickUp k organizaci zákaznických dat, správě komunikace s potenciálními zákazníky a automatizaci úkolů. Integrujte ClickUp s LinkedIn Sales Navigator pomocí nástrojů jako Zapier a vytvořte si e-mailové seznamy prostřednictvím vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn a exportu kontaktů.

Vylepšete své CRM strategie pomocí jednoduché CRM šablony ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Vylepšete své CRM strategie pomocí šablony Simple CRM od ClickUp.

S nástrojem Email Project Management od ClickUp můžete vytvářet neomezený počet projektů pro sledování produktivity týmu, odesílat a přijímat e-mailové zprávy přímo z ClickUp Tasks bez nutnosti přepínat mezi záložkami a nastavit ClickUp Automations pro opakované e-mailové kampaně.

Tyto nástroje vám pomohou ušetřit čas, udržet komunikaci organizovanou a zachovat transparentnost konverzací.

ClickUp e-mail
Odesílejte e-maily bez přepínání mezi záložkami.

Podívejme se, jaké další klíčové funkce ClickUp z něj dělají spolehlivý nástroj pro e-mailovou komunikaci.

Nejlepší funkce ClickUp:

  • Vizualizace prodejního cyklu: Urychlete růst počtu klientů vizualizací a správou prodeje pomocí více než 10 flexibilních zobrazení CRM.
  • Informace založené na datech: Analyzujte data pro získání informací o zákaznících pomocí více než 50 widgetů na dashboardu, které slouží ke sledování celoživotní hodnoty zákazníků a velikosti obchodů.
  • Systém pro oslovování zákazníků prostřednictvím e-mailů: Centralizujte oslovování zákazníků integrací e-mailů s ClickUp, což usnadní komunikaci a spolupráci.
  • Významné integrace: Integrace s Gmailem, Outlookem, Office 365 nebo IMAP pro plynulý pracovní postup.
  • Automatizace: Využijte více než 50 automatizací k vytvoření přizpůsobitelných úkolů ClickUp, které vám pomohou zlepšit vaše marketingové aktivity.
ClickUp E-mailový marketing
E-mailový marketing snadno s ClickUp AI
  • Výkonná generativní AI: Pište poutavý obsah pomocí ClickUp AI a komunikujte se svými potenciálními zákazníky konzistentně a jasně.

Omezení ClickUp:

  • Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby prozkoumali všechny funkce.

Ceny ClickUp:

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny
  • ClickUp AI je také k dispozici v placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.

Hodnocení a recenze ClickUp:

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)

2. Outreach. io – Nejlepší pro automatizaci prodejních aktivit

outreach
prostřednictvím Outreach.io

Outreach. io je jedním z nejlepších nástrojů pro oslovování zákazníků, který byl navržen tak, aby zefektivnil a optimalizoval procesy prodeje. Nabízí řešení pro obchodní zástupce, majitele firem, generátory potenciálních zákazníků, blogery a manažery influencerů.

Identifikujte potenciální zákazníky, vytvořte zajímavé nabídky a zbavte se opakujících se úkolů, to vše díky síle umělé inteligence.

Nejlepší funkce Outreach.io:

  • Inteligentní sledování: Umožněte cílené zapojení zákazníků pomocí asistenta Always-on-assistant podporovaného AI a ML, abyste získali aktuální informace o svých zákaznících v reálném čase, i když nejsou k dispozici.
  • Globální postranní panel pro oslovování zákazníků: Získejte přístup ke všem svým každodenním základním úkolům, od odpovídání na zpětnou vazbu zákazníků po plánování schůzek, pomocí jednoho centrálního hubu – globálního postranního panelu pro oslovování zákazníků.
  • Rozsáhlá integrace: Dosáhněte spolehlivé obousměrné synchronizace s integrací Salesforce a více než 90 integracemi s jinými platformami CRM.

Omezení Outreach.io

  • Hromadná úprava může být nepohodlná, protože vyžaduje úpravu jednotlivých sekvencí jedna po druhé.
  • Ceny jsou na horní hranici nástrojů v tomto seznamu.

Ceny Outreach.io:

Ceny na míru

Hodnocení a recenze Outreach.io:

  • G2: 4,3/5 (více než 3 550 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)

3. Mailshake – Nejlepší pro správu potenciálních zákazníků

Odesílejte personalizované e-maily ve velkém měřítku a spravujte e-mailovou komunikaci pomocí Mailshake.
prostřednictvím Mailshake

Mailshake je nástroj pro e-mailovou komunikaci, který usnadňuje personalizované e-mailové kampaně, následné kontakty a sledování, aby zlepšil komunikaci a budování vztahů s vašimi potenciálními zákazníky.

Kontaktujte potenciální zákazníky současně prostřednictvím kampaní a automatizovaných následných akcí pomocí automatizovaných funkcí Mailshake.

Nejlepší funkce Mailshake:

  • Analýza kampaní: Mějte přehled o své kampani díky analýzám, jako jsou míry otevření, kliknutí a odpovědí pro každý e-mail. Nástroje Mailshake pro získávání potenciálních zákazníků pomáhají identifikovat cenné potenciální zákazníky a A/B testování zlepšuje výkon v průběhu času.
  • Integrace systému CRM: Automaticky odesílejte data o potenciálních zákaznících do svého systému CRM prostřednictvím integrací třetích stran s platformami jako Hubspot, Pipedrive a Salesforce. Vylepšete interakce se zákazníky strukturovanou správou e-mailů a automatizací opakovatelných procesů.
  • Čištění seznamů: Zlepšete doručitelnost pomocí nástrojů pro čištění seznamů, které efektivně odstraňují falešné nebo neaktivní e-mailové adresy.

Omezení Mailshake:

  • Omezené možnosti přizpůsobení e-mailů
  • Špatná zákaznická podpora

Ceny Mailshake:

  • E-mailová komunikace pro marketéry a zakladatele: 58 $ měsíčně na uživatele (fakturováno ročně)
  • Prodejní aktivity pro prodejní tým: 83 USD za měsíc na uživatele (účtováno ročně)

Hodnocení a recenze Mailshake:

  • G2: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)

4. Salesblink – Nejlepší pro plánování e-mailů

salesblink
prostřednictvím Salesblink

Salesblink je nástroj pro automatizaci prodeje, který kombinuje oslovování zákazníků pomocí umělé inteligence, vylepšení doručitelnosti e-mailů, plánování schůzek a vzdělávací zdroje, aby pomohl celému vašemu prodejnímu týmu efektivněji dosahovat cílů.

Tento nástroj pro oslovování zákazníků slouží jako komplexní platforma pro oslovování zákazníků.

Nejlepší funkce Salesblink:

  • BlinkGPT sales AI: Vytvářejte e-maily a personalizované sekvence s pomocí BlinkGPT. Díky jeho schopnostem umělé inteligence zvládnete tyto činnosti během několika sekund.
  • Email warmup: Zlepšete bez námahy reputaci svých e-mailů a domény a zajistěte, aby vaše zprávy vždy dorazily tam, kam mají, protože automaticky přesouvá všechny zprávy, které by mohly skončit ve složce se spamem, do složky doručené pošty.
  • Plánovač schůzek: Dejte svým potenciálním zákazníkům svobodu rezervovat si schůzky podle jejich časových možností pomocí BlinkGPT. Díky praktickým připomenutím pro vás i vaše zákazníky už nikdy nezmeškáte žádnou schůzku, ať už online nebo fyzickou.

Omezení Salesblink:

  • Vyhledávání B2B společností postrádá filtry pro dílčí segmenty, které mohou omezit přesnost při zacílení na konkrétní odvětví.
  • Uživatelské rozhraní se vám může zdát trochu zastaralé.

Ceny Salesblink:

  • Growth: 25 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 6000 e-mailů měsíčně
  • Rozsah: 79 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 100 000 e-mailů měsíčně
  • Business: 149 $ měsíčně (fakturováno ročně) – 200 000 e-mailů měsíčně

Hodnocení a recenze Salesblink:

  • G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)

5. Salesloft – Nejlepší pro prodejní aktivity pomocí umělé inteligence

Salesloft Dashboard
prostřednictvím Salesloft

Salesloft je vaším ideálním pomocníkem pro prodejní aktivity – výkonný nástroj, který hladce integruje vyhledávání potenciálních zákazníků, hloubkovou analýzu a kadence. Jedná se o nástroj, který vedoucím pracovníkům a obchodním zástupcům usnadňuje přechod mezi úkoly.

Nejlepší funkce Salesloft:

  • Správa prodejní kadence: Vytvářejte a spravujte prodejní kadence, což jsou strukturované sekvence určené k oslovení potenciálních zákazníků a jejich přesunu v prodejním trychtýři.
  • Správa pipeline: Proměňte data z CRM v konkrétní akce, budujte důvěryhodnou pipeline na základě interakcí v reálném čase a mějte přehled o vývoji obchodů díky automatické synchronizaci CRM.
  • Předvídatelnost: Podpořte prodej tím, že do svého prodejního procesu přidáte předvídatelnost pomocí kvalifikačních rámců, jako jsou MEDDICC nebo ICED. Využijte tyto poznatky k posílení svých snah o generování a konverzi potenciálních zákazníků.

Omezení Salesloft:

  • Problémy s integrací s Hubspotem mohou vést k neustálým výpadkům a vytváření duplicit.
  • Zpoždění při zaznamenávání a nahrávání hovorů může způsobit nepříjemnosti.

Ceny Salesloft:

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Salesloft:

  • G2: 4,5/5 (více než 3800 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)

6. Reply – Nejlepší pro automatické sledování

odpověď
prostřednictvím Reply

Reply je váš spojenec poháněný umělou inteligencí pro prodejní aktivity, který revolučním způsobem mění způsob, jakým vytváříte škálovatelné obchodní příležitosti.

Reply zajišťuje lepší komunikaci a efektivní uzavírání obchodů díky automatizaci a zefektivnění různých aspektů prodejního procesu.

Nejlepší funkce Reply:

  • Multikanálový prodejní outreach: Snadno kombinujte a přizpůsobujte e-maily, telefonní hovory, SMS a zprávy na LinkedIn v rámci jedné e-mailové outreachové kampaně pro efektivní komunikaci.
  • E-mailový nástroj Jason AI: Zjednodušte si vytváření poutavých úvodních e-mailů pomocí Jason AI, automatizovaného nástroje pro psaní založeného na ChatGPT. Využijte více než 40 předem navržených šablon e-mailů a snadno oslovte své potenciální zákazníky.
  • Rozsáhlá databáze: Získejte přístup k databázi kontaktů a společností B2B s pokročilými možnostmi filtrování, které zajistí, že vaše zprávy dorazí ke správné osobě, protože vám umožní vytvořit cílený seznam potenciálních zákazníků.

Omezení odpovědí:

  • Podprůměrné uživatelské rozhraní může ovlivnit rychlost navigace a pracovní postupy.
  • Nedostatečná oznámení v doručené poště mohou vést ke zpožděným odpovědím.
  • Chybová rozšíření Chrome při skenování e-mailů

Ceny za odpovědi:

  • Bezplatný tarif: 20 datových kreditů měsíčně
  • Starter: 60 $ měsíčně (1 poštovní schránka)
  • Profesionální: 90 $ měsíčně (2 poštovní schránky)
  • Ceny na míru (4 poštovní schránky)

Hodnocení a recenze odpovědí:

  • G2: 4,6/5 (více než 1170 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)

7. Smartreach – nejlepší pro personalizaci e-mailů

smartreach
prostřednictvím Smartreach

Smartreach je nástroj pro e-mailovou komunikaci určený jak pro jednotlivé uživatele, tak pro malé podniky, který se vyznačuje snadným používáním a dostupnou cenou. Aplikace optimalizuje váš systém zasílání studené e-mailové korespondence.

Využijte jeho funkce pro správu potenciálních zákazníků k lepšímu zpracování a konverzi vašich leadů – nemusíte se obávat nedorozumění nebo dvojí práce. Spolupracujte se svými týmy na řešení všech úkolů, které se vám naskytnou.

Nejlepší funkce Smartreach:

  • Správa potenciálních zákazníků: Získejte cenné informace o interakci s potenciálními zákazníky prostřednictvím denního feedu potenciálních zákazníků. K nahrání podrobných informací se používají vlastní sloupce a kategorie potenciálních zákazníků, což umožňuje personalizovanou konverzaci v předprodejním CRM. Navrhujte personalizované e-maily, které mají mnohem vyšší šanci ( 50 % ) na otevření.
  • Spolupráce týmu: Sledujte odpovědi na kampaně, nastavujte připomenutí a hladce spolupracujte se svým prodejním týmem díky funkcím sdílené schránky. Kromě sledování pokroku vašeho týmu usnadňuje také rychlé sdílení seznamů potenciálních zákazníků.
  • Cold emailing: Optimalizujte svůj e-mailový outreach kombinací automatizace a personalizace v několika úrovních. Transformujte jej pomocí automatizovaných cold e-mailů. Pozastavte follow-upy po obdržení odpovědí, dynamicky přizpůsobujte pomocí neomezeného počtu tagů a nastavte limity pro konkrétní domény.

Omezení Smartreach:

  • Kampaně mohou být pozastaveny kvůli vysoké míře odchodů, a to i při prozkoumávání nového seznamu potenciálních zákazníků.
  • Omezené možnosti pro generování podrobných zpráv pro jednotlivé kampaně pro oslovování zákazníků.

Ceny Smartreach:

  • E-mailový outreach: 29 $ za měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
  • Sales engagement: 49 $ za měsíc na uživatele, fakturováno měsíčně
  • Agentura: Individuální ceny
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Smartreach:

  • G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)

8. Snov – Nejlepší pro multikanálový outreach

Využití Snov.io pro automatizaci prodeje, vyhledávání potenciálních zákazníků a oslovování nových zákazníků
prostřednictvím Snov

Snov je komplexní nástroj pro prodejní outreach a CRM platforma, která vám pomůže efektivně rozvíjet a oslovovat potenciální zákazníky.

Zefektivněte celý proces e-mailové komunikace pomocí rozmanité sady nástrojů, jako je integrace CRM, e-maily využívající umělou inteligenci, ověřování e-mailů a další.

Nejlepší funkce Snov:

  • Flexibilní nástroj pro automatizaci: Umožněte vysoce flexibilní e-mailové kampaně s více toky díky uživatelsky přívětivému vizuálnímu rozvržení a intuitivnímu nástroji pro automatizaci typu drag-and-drop. Přesně určete, které části vaší e-mailové kampaně chcete automatizovat a jakým způsobem.
  • Rozšíření pro vyhledávání e-mailů: Generujte potenciální zákazníky na cestách pomocí rozšíření pro sledování e-mailů typu „click-and-collect“. Tato funkce také umožňuje vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn, vyhledávání e-mailů na stránkách a přímé přidávání potenciálních zákazníků do kampaní.
  • Ověřovač e-mailů: Snižte míru odrazů a udržujte čistou databázi pomocí jednoduché 7úrovňové funkce ověřování e-mailů, která nabízí obejití šedého seznamu, 98% přesnost a API ověřovače e-mailů.

Omezení Snov:

  • Omezené možnosti spolupráce mezi členy týmu
  • Nekonzistentní výsledky vyhledávání kontaktů a e-mailů

Ceny Snov:

  • Zkušební verze: 0 $ měsíčně (50 kreditů, 100 příjemců e-mailů, jedno zahřátí poštovní schránky)
  • Starter: 30 $ měsíčně (1 000 kreditů, 5 000 příjemců e-mailů, tři zahřívací e-maily)
  • Pro: 75 $ měsíčně (5 000 kreditů, 10 000 příjemců e-mailů, neomezené zahřívání poštovní schránky)
  • Spravovaná služba: Cena začíná na 3 999 USD za měsíc.

Hodnocení a recenze Snov:

  • G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)

9. Growbots – Nejlepší pro automatizovaný e-mailový outreach

Příklad šablony e-mailu od Growbots
prostřednictvím Growbots

Growbots je komplexní platforma pro prodejní aktivity, která pomáhá prodejním týmům s automatickým generováním potenciálních zákazníků, plynulými e-mailovými kampaněmi a integrací CRM.

Filtrujte ideální potenciální zákazníky a posílejte personalizované e-maily díky rozsáhlé databázi s více než 180 miliony kontaktů.

Nejlepší funkce Growbots:

  • Kvalita potenciálních zákazníků: Přesně zacílte na své potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných kampaní a A/B testování. Pomocí těchto testů zjistěte, jaký styl a obsah vaši zákazníci v e-mailech preferují.
  • Uživatelsky přívětivé: Hladké vytváření kampaní a snadné zapojení s odborným vedením činí celou zkušenost velmi intuitivní.
  • Outreach kampaně: Automatizujte své outreach kampaně a vytvářejte poutavé e-maily, které zaujmou vaše potenciální zákazníky. Použijte předem připravené šablony k vytvoření složitých e-mailových sekvencí a vložte do personalizovaných zpráv data z vlastních polí.

Omezení Growbots:

  • Závislost na dialerech třetích stran může být nevýhodou pro uživatele, kteří k nim nemají přístup.
  • Limit přenosu 100 potenciálních zákazníků najednou

Ceny Growbots:

  • Outreach: 49 $ měsíčně pro jednoho uživatele (49 $ za každého dalšího uživatele)
  • All-in-one: 199 $ měsíčně pro jednoho uživatele (49 $ za každého dalšího uživatele)
  • Výhoda: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Growbots:

  • G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)

10. Woodpecker – Nejlepší pro oslovování prostřednictvím studených e-mailů

Woodpecker Dashboard
prostřednictvím Woodpecker

Woodpecker je software určený pro oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a generování potenciálních zákazníků pro B2B společnosti.

Pomůže vám spojit se s potenciálními zákazníky a partnery vytvořením personalizovaných e-mailových sekvencí, které se dostanou přímo do jejich primární schránky.

Nejlepší funkce Woodpecker:

  • Automatizovaná e-mailová sekvence: Nastavte 11 automatizovaných následných zpráv, které se budou odesílat v pevně stanovených časech po odeslání první zprávy. Přidejte jedno podmíněné pravidlo pro každou kampaň a vytvořte alternativní následné zprávy na základě konkrétních podmínek.
  • Nástroje pro doručitelnost: Zlepšete míru doručitelnosti e-mailů pomocí snadno vytvořitelných onboardovacích kampaní a personalizace ve velkém měřítku.
  • Woodpecker Scale: Využijte sílu umělé inteligence k vytváření poutavých a personalizovaných videoreklam pro každého z vašich potenciálních zákazníků v rámci vaší e-mailové kampaně.

Omezení nástroje Woodpecker:

  • Uživatelé mají potíže s řešením svých problémů kvůli podprůměrné zákaznické podpoře.
  • Chybí automatické vytváření odkazů při integraci s jinými kanály.

Ceny Woodpecker:

  • Ceny začínají na 29 USD za měsíc (500 kontaktovaných potenciálních zákazníků).
  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Woodpecker:

  • G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)

Proměňte e-mailovou komunikaci v snadné spojení s ClickUp

Mnoho odborníků v průběhu let předpovídalo zánik e-mailu jako komunikačního kanálu, ale jejich předpovědi se opakovaně ukázaly jako mylné. Jedná se o vlastní mediální kanál, který i nadále přináší výsledky těm, kteří jej využívají k poskytování hodnot, nabízení odborných znalostí a budování důvěry.

Ačkoli je oslovování prostřednictvím studených e-mailů považováno za nevhodné, je to osvědčený způsob, jak se dostat do povědomí svého publika. V době, kdy značky po celém světě bojují o pozornost publika, byste jako rostoucí firma měli využít každou příležitost k úspěchu.

Výběr správného nástroje pro e-mailovou komunikaci pro vaši firmu může být náročný, ale věříme, že existuje nástroj, který je perfektně přizpůsoben vašim potřebám a strategii komunikace.

V ClickUp naše nástroje pro řízení projektů a CRM zjednodušují a zefektivňují oslovování zákazníků. Díky snadno srozumitelným vizuálům, specializovanému a jednotnému systému pro oslovování zákazníků prostřednictvím e-mailů a vysoce inteligentní generativní AI zaznamenáte znatelné zlepšení ve své kampani pro oslovování zákazníků a snadno získáte nové potenciální zákazníky.

Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet a vyzkoušejte sílu komplexního řešení s nejlepším nástrojem pro prodejní outreach.

