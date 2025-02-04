10 nejužitečnějších nástrojů pro psaní e-mailů pro poutavou korespondenci

V průměru dosahují marketéři návratnosti investic (ROI) ve výši 36 dolarů za každý dolar, který utratí za e-mailové kampaně pro své potenciální zákazníky. Je zcela zřejmé, že psaní kvalitního obsahu je jedním z hlavních faktorů úspěšného e-mailového marketingu.
Bohužel, psaní poutavých e-mailů není snadné, zejména nyní, kdy je cílem každého podniku upoutat rozptýlenou pozornost čtenáře a přimět ho k akci. Zatímco psaní interních e-mailů se může zdát snazší, při psaní korespondence pro klienty a jiné externí zainteresované strany musíte být opatrnější.
Právě v tom nástroje pro psaní e-mailů mění pravidla hry. Jsou vybaveny správnou sadou funkcí, které vám pomohou psát e-mailový obsah pro různé situace.
Nástroje pro psaní e-mailů z tohoto pečlivě sestaveného seznamu vám usnadní psaní jako nikdy předtím. Od nástrojů využívajících umělou inteligenci, které během několika sekund vytvoří poutavý obsah, až po software, který vylepšuje gramatiku, tón a personalizaci – tyto moderní pomůcky vám pomohou překonat tvůrčí blok a vytvořit efektivní e-maily během chvilky. ✊
Co jsou nástroje pro psaní e-mailů?
Nástroje pro psaní e-mailů jsou programy, které využívají strojové učení k vyhodnocení textu a vytvoření dobře napsaného e-mailu. Používají autoregresivní jazykové modely, které jsou trénovány na velkém množství textových dat.
S těmito nástroji můžete rychle vytvářet e-maily vynikající kvality a zároveň jim dodat osobní nádech. Jakmile máte text hotový, můžete ho vylepšit, aby byla vaše zpráva přitažlivější nebo kontextovější.
Výhody používání nástroje pro psaní e-mailů s umělou inteligencí
Nástroje pro psaní e-mailů vám usnadní psaní a pomohou vám posílat e-maily, které si všimnou, přečtou a ocení. Nabízejí následující výhody:
- Efektivita: Nástroje pro psaní s umělou inteligencí urychlují psaní e-mailů, takže vám zbývá čas na jiné důležité úkoly.
- Přesnost: Díky inteligentním algoritmům vytvářejí personalizované e-maily bez běžných gramatických, pravopisných a stylistických chyb, takže váš obsah je správný a zároveň poutavý.
- Konzistence: Tyto nástroje zachovávají ve všech vašich e-mailech stejný přátelský a/nebo profesionální tón, který odpovídá vašemu stylu a značce.
- Přizpůsobení: Nástroje pro psaní e-mailů vytvářejí obsah přizpůsobený konkrétním případům použití, jako je vyhledávání potenciálních zákazníků nebo psaní interních zpráv, takže vaše e-maily nebudou obecné a budou vyhovovat zamýšlenému publiku.
10 nejlepších nástrojů pro psaní e-mailů, které stojí za zvážení
S těmito 10 nástroji pro psaní e-mailů můžete vytvářet poutavé a přesvědčivé e-maily, které zaujmou klienty a zefektivní vaši interní e-mailovou komunikaci. Tato dvojí výhoda vám ušetří drahocenný čas a zajistí efektivní, ale zdvořilou komunikaci. ❣️
1. ClickUp AI
Možná jste už slyšeli o ClickUp, komplexním řešení pro marketing a řízení projektů. ClickUp AI je vysoce kvalifikovaný asistent pro psaní této platformy! 🤖
ClickUp AI dokáže snadno generovat obsah e-mailů, od konceptů až po kompletní zprávy, a ušetří vám tak drahocenný čas. Už žádné gramatické a pravopisné chyby, protože zajišťuje profesionální a bezchybné e-maily. Může také zkontrolovat vaše stávající koncepty z hlediska stylu a doručení!
ClickUp AI obsahuje role-specifické pokyny pro psaní perfektně formátovaných e-mailů pro různé případy použití. Pište propagační a prospekční e-maily, poznámky ze schůzek, otázky pro zákaznické průzkumy, prodejní argumenty a odpovědi klientům během několika sekund.
Tento nástroj je stejně užitečný i pro interní komunikaci. Vytvářejte projektové briefy, rámcové návrhy a další týmové dokumenty s předem strukturovanými záhlavími a tabulkami. ClickUp AI automaticky nastaví správný tón v závislosti na tom, s kým komunikujete.
Navíc díky hladké integraci s e-mailovými klienty a nástroji pro správu pracovních postupů se stane neocenitelným pomocníkem při zjednodušování komunikace v práci. Pokud jde o správu e-mailových kampaní, šablona ClickUp Email Marketing Template vám pomůže plánovat kampaně a naplánovat zprávy na základě spouštěčů chování uživatelů.
Využijte kalendář ClickUp s rozhraním drag-and-drop, abyste mohli sladit svůj e-mailový plán s projekty. Podporuje automatické stanovení priorit úkolů, detekci konfliktů a doporučení časových slotů pro nové úkoly, čímž zlepšuje řízení času a zaručuje efektivní alokaci zdrojů. ⏰
Nejlepší funkce ClickUp
- AI asistent pro psaní s rolemi specifickými pokyny pro psaní e-mailů
- Podporuje e-mailové kampaně v jakémkoli rozsahu
- Integrovaná kontrola gramatiky
- Úpravy tónu v reálném čase
- Správa dokumentů s ClickUp Docs
- Robustní správa úkolů s více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními
- Více než 1 000 šablon
- Eliminujte opakující se úkoly pomocí automatizací ClickUp
- Hladká spolupráce díky komentářům, zmínkám a aktualizacím v reálném čase
- Více než 1 000 integrací
Omezení ClickUp
- Má dlouhou učební křivku.
- Bezplatný tarif umožňuje omezené používání prémiových funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. HubSpot Email Template Builder
HubSpot Email Template Builder umožňuje uživatelům vytvářet přizpůsobené e-mailové šablony bez nutnosti znalosti programování nebo designu. Díky editoru typu drag-and-drop můžete snadno přidávat a uspořádávat prvky, jako je text, obrázky, tlačítka a ikony sociálních médií.
Tento nástroj se pyšní responzivním designem, který optimalizuje šablony pro různá zařízení a velikosti obrazovky. Funkce personalizace a dynamického obsahu umožňují přizpůsobenou a poutavou e-mailovou komunikaci a integrace s platformou HubSpot CRM umožňuje sledování výkonu e-mailů a automatizaci následných akcí. Před odesláním si také můžete e-maily prohlédnout na různých zařízeních. 📨
Nejlepší funkce HubSpot
- Editor s funkcí drag-and-drop pro snadné přizpůsobení
- Personalizace a dynamický obsah
- Integrace s HubSpot CRM pro sledování a automatizaci
- Funkce náhledu pro kontrolu vzhledu e-mailu před odesláním
Omezení HubSpot
- Další funkce jsou k dispozici pouze v prémiových edicích HubSpot.
- Omezené možnosti šablon
Ceny HubSpot
- Liší se v závislosti na zakoupené sadě HubSpot. Nástroj pro tvorbu e-mailových šablon může být u většiny sad zdarma.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Flowrite
Flowrite promění vaše stručné pokyny nebo návrhy v kompletní e-mailovou zprávu připravenou k odeslání. Rozšíření Flowrite pro Chrome funguje v různých webových prohlížečích a bez námahy vám pomůže vytvářet e-maily a zprávy. Pokud tedy používáte Gmail, LinkedIn, Outlook nebo jakýkoli jiný komunikační web, toto rozšíření vám pomůže.
Obsahuje chytré šablony pro běžné zprávy a e-maily, které vám pomohou automatizovat rutinní zprávy. Nástroj využívá pokročilé algoritmy zpracování přirozeného jazyka k generování návrhů, opravě gramatiky, zlepšení struktury vět a zvýšení celkové čitelnosti. Flowrite lze použít pro e-maily, blogové příspěvky, zprávy a další. 💻
Zvyšte produktivitu tím, že snížíte čas strávený editací a korekturou. Nástroj poskytuje návrhy v reálném čase během psaní, což umožňuje okamžité vylepšení. Postupem času se také přizpůsobuje individuálním stylům psaní a poskytuje personalizovaná doporučení.
Nejlepší funkce Flowrite
- Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci pro zlepšení gramatiky, struktury vět a čitelnosti
- Návrhy a opravy v reálném čase během psaní
- Personalizovaná doporučení na základě individuálního stylu psaní
- Podpora různých typů psaní, včetně e-mailů, blogových příspěvků a zpráv
Omezení Flowrite
- Žádný bezplatný tarif
- Omezený počet generací za měsíc u většiny tarifů
Ceny Flowrite
- Bezplatná zkušební verze
- Light: 4 €/měsíc
- Premium: 12 €/měsíc
- Neomezený: 24 €/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Flowrite
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
4. Hemingway Editor
Hemingway Editor pomáhá zlepšit srozumitelnost a soudržnost psaného textu. Analyzuje text a zvýrazňuje oblasti, které je třeba vylepšit, jako jsou složité věty, nadměrné používání příslovcí, pasivní hlas a další prvky, které mohou negativně ovlivnit čitelnost.
Hemingway zobrazuje skóre čitelnosti na základě úrovně vzdělání potřebné k pochopení obsahu. To vám pomůže přizpůsobit vaše e-maily tak, aby vyhovovaly vašim cílovým skupinám.
Kromě editace nabízí Hemingway také webový nástroj pro psaní s omezenými editačními funkcemi.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Analýza čitelnosti
- Barevné zvýraznění různých typů problémů
- Odhad počtu slov a doby čtení pro lepší plánování obsahu a tempo
Omezení editoru Hemingway
- Návrhy nástroje založené na obecných pokynech nemusí vždy odpovídat konkrétním stylům psaní.
- Omezené funkce
Ceny Hemingway Editoru
- Bezplatná verze
- Jednorázový nákup: 20 $
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
5. AutoThink
AutoThink umožňuje automatické e-mailové odpovědi, díky čemuž si můžete před odesláním vybrat požadovaný tón a doladit svou zprávu. Je kompatibilní s Gmailem a Outlookem a usnadňuje dokonce i automatizovaný e-mailový marketing. AutoThink využívá sílu GPT–3 a zajišťuje stručnou a efektivní e-mailovou komunikaci. 📧
Navíc se bezproblémově integruje s populárními e-mailovými platformami bez jakýchkoli nákladů.
Tento nástroj lze použít v různých oblastech, včetně marketingu, vývoje produktů, tvorby obsahu a dalších. Využijte možnosti AutoThink a ušetřete čas a úsilí, zatímco získáte přístup k nepřebernému množství nápadů, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
Nejlepší funkce AutoThink
- Automatické odpovídání na e-maily
- Generování témat, nadpisů a návrhů obsahu
- Integrace s Gmailem a Outlookem
Omezení AutoThink
- Stále nejste schopni zahrnout nuance kontextu problému nebo situace?
Ceny AutoThink:
- Bezplatná zkušební verze
- Cenu si vyžádejte u společnosti AutoThink
Hodnocení a recenze AutoThink
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
6. Jasper
Jasper. ai je pokročilý AI asistent pro psaní , který vyniká v psaní poutavých a stručných e-mailů. Personalizované studené e-maily jsou jednou z více než 50 šablon generovaných umělou inteligencí, které Jasper v současné době nabízí. S touto šablonou můžete navrhnout e-mail, který vám přinese odpovědi. Chcete-li vytvořit osobní šablonu pro různé formáty e-mailů, můžete ji také použít jako generátor šablon e-mailů. 💌
Další možností pro vytváření e-mailových textů je použití šablony Jasper Commands. Otevřete šablonu, zadejte do ní požadovaný obsah e-mailu a Jasper napíše poutavý e-mailový text. Tento nástroj vám pomůže zkrátit čas potřebný k vytvoření e-mailů na polovinu, zvýšit míru otevření a prokliku a zvýšit míru konverze.
Jasper se odlišuje svou rozsáhlou znalostní bází, která vychází z analýzy obrovského množství veřejně dostupných internetových dat. Tento nástroj dokáže pokrýt téměř jakoukoli oblast nebo odvětví ve více než 30 jazycích. Díky poznatkům z reálných příkladů a rámců získal Jasper více než 50 dovedností, které uživatelům pomáhají s psaním.
Nejlepší funkce Jasperu:
- Poskytuje osm nástrojů speciálně navržených pro psaní e-mailů.
- Uživatelé mohou využít rozšíření prohlížeče k generování textu přímo v e-mailových aplikacích, textových editorech nebo jiných webových stránkách třetích stran.
- Funkce Workflow umožňuje vytvářet cílené e-mailové kampaně zahrnutím prvků, jako jsou slabá místa, cílová skupina a popis společnosti.
Omezení Jasperu:
- Někteří uživatelé považují tento nástroj za drahý.
- Nereaguje na všechny výzvy
Ceny Jasperu
- Bezplatná zkušební verze
- Creator: 39 $/rok na uživatele
- Týmy: 99 $/rok na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Copy. ai
Copy. ai vytváří textové varianty pro různé formáty e-mailů a různé cílové trhy. Vzhledem k tomu, že program produkuje špičkový materiál a zkracuje váš čas psaní o 80 %, můžete výrazně zvýšit své úsilí v oblasti e-mailového marketingu. Copy. ai můžete také použít pro standardní aplikace, jako jsou Google Docs, Gmail a další, protože obsahuje plugin pro Chrome.
Přístupné šablony jsou k dispozici při sestavování cílených e-mailových sekvencí a předmětů. Tento nástroj využívá algoritmy zpracování přirozeného jazyka k poskytování návrhů, vylepšení a kreativních nápadů pro různé typy psaní. 📝
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Copy. ai můžete snadno zadávat své nápady a podněty. Stačí pár slov a nástroj vygeneruje návrhy, které můžete upravovat, vylepšovat a přizpůsobovat.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Napodobuje různé styly psaní, tóny a hlasy, aby odpovídaly preferencím značky nebo publika.
- Generuje obsah na základě pokynů uživatele nebo konkrétních požadavků.
- Poskytuje pomoc při vytváření poutavých popisků a příspěvků na sociálních médiích.
Omezení Copy.ai
- Rozsáhlé používání může vyžadovat další kredity.
- K efektivnímu vedení AI jsou zapotřebí komplexní pokyny.
Ceny Copy. ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 36 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
8. Gorgias
Gorgias vám ušetří opakované psaní stejných e-mailů. Umožní vám vytvořit šablony pro opakující se text a pomocí zkratek odpovídat na e-maily během několika sekund.
Tento produkt je určen především na podporu zákaznických služeb. Ať už připravujete prodejní argumenty pro klienta, odpovídáte na dotaz zákazníka nebo potvrzujete přijetí objednávky, tento nástroj pro psaní e-mailů výrazně zvýší vaši produktivitu. Bezplatné rozšíření pro Chrome funguje hladce s Gmailem, Yahoo a Outlookem a zvyšuje efektivitu vaší e-mailové komunikace. 👍
Nejlepší funkce Gorgias
- Vytvářejte automatické odpovědi na časté dotazy zákazníků
- Používejte předdefinovaná makra a šablony pro často používané odpovědi.
- Zpracovávejte dotazy zákazníků z různých kanálů, včetně e-mailu, živého chatu, sociálních médií a telefonu.
Omezení Gorgias
- Funkce maker může být náročná na používání a k jejímu spuštění jsou zapotřebí další materiály.
- Uzavření ticketů může být náročné
Ceny Gorgias
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 10 $/měsíc
- Základní: 50 $/měsíc
- Pro: 300 $/měsíc
- Pokročilý: 750 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Gorgias
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. QuillBot
QuillBot je pokročilý nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který uživatelům pomáhá vytvářet vysoce–kvalitní obsah. Pokud jde o e-maily, QuillBot je revoluční nástroj. Může nabízet návrhy, přepracovávat věty a zlepšovat celkový tok vašeho psaní. Tento nástroj využívá algoritmy zpracování přirozeného jazyka k zvýšení účinnosti vašeho obsahu. 🌞
QuillBot je sice univerzální nástroj pro psaní, ale je důležité zvážit i jeho alternativy, protože jeho výkon se může lišit v závislosti na složitosti textu, zejména u bezplatného tarifu.
Nejlepší funkce QuillBot
- Nabízí alternativní možnosti formulace a navrhuje synonyma pro zlepšení struktury vět.
- Identifikuje gramatické a interpunkční chyby a poskytuje návrhy v reálném čase.
- Poskytuje rozšíření pro Chrome, které funguje s vaším prohlížečem i externími aplikacemi a webovými stránkami.
Omezení QuillBot
- Na rozdíl od jiných aplikací pro psaní e-mailů neobsahuje funkci psaní pomocí umělé inteligence.
- Omezené funkce v rámci bezplatného tarifu
Ceny QuillBot
- Navždy zdarma
- Premium: 9,95 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze QuillBot
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. Rytr
Rytr vám pomůže vytvářet obsah e-mailů ve více než 30 různých jazycích. Díky vestavěné kontrole Copyscape zajišťuje, že veškerý vytvořený obsah je originální. Tento nástroj je ideální pro individualizovanou komunikaci, protože vám umožňuje zvolit tón a záměr vaší e-mailové zprávy.
Zvládá všechny druhy obsahu, včetně blogů, e-mailů, příběhů a dalších. Stačí Rytru sdělit, co chcete, a dát mu malou nápovědu ohledně stylu a struktury. 🔎
Obsah lze poté vylepšit pomocí integrovaného pokročilého textového editoru. Rytr nejen vytváří obsah, ale slouží také jako redakční nástroj pro přeformulování, zkrácení nebo rozvedení textu. Obsahuje sadu doplňkových nástrojů zahrnujících SEO statistiky a generování klíčových slov, které dále posilují tvůrce obsahu a marketéry.
Nejlepší funkce Rytr:
- Podporuje různé formáty psaní ve více než 30 jazycích.
- Vytváří stručné shrnutí nebo zjednodušuje složité věty.
- Vytváří obsah na základě pokynů uživatele nebo konkrétních požadavků.
Omezení Rytr
- Vyžaduje další kontroly k ověření, že obsah je originální a správně citovaný.
- Vyžaduje ruční kontrolu a úpravy.
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif
- Úspora: 9 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 29 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 760 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
Změňte psaní e-mailů pomocí nejmodernější technologie
Potřeba efektivních nástrojů pro psaní e-mailů nikdy nebyla větší, zejména pokud chcete, aby vaše písemná komunikace byla stručná, jasná a působivá.
Zaregistrujte se do ClickUp AI a dalších nástrojů pro psaní e-mailů, abyste zefektivnili své e-mailové úkoly a dosáhli nové úrovně produktivity.