10 nejlepších nástrojů a softwaru pro copywriting v roce 2025

Stále váháte, zda používat AI pro každodenní úkoly související s psaním textů?
Profesionální copywriteři jsou zvyklí pečlivě vytvářet a zdokonalovat každé slovo, proto se zdráhají používat nástroje, které poskytují stejné výsledky okamžitě.
Tyto nástroje jsou však stále pokročilejší a poskytují copywriterům výkonné nástroje, které jim pomáhají rychle a efektivně vytvářet vysoce kvalitní obsah. Výsledkem je, že tyto nástroje nejenže mohou zvýšit atraktivitu vašich textů, ale také zvýšit konverze a zlepšit celkovou produktivitu práce.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro psaní textů, které vám pomohou optimalizovat vaše texty pro vyhledávače a cílové publikum. Od nástrojů pro psaní a úpravy textů, optimalizaci obsahu až po aplikace pro správu projektů s integrovaným textovým editorem a funkcí pro pořizování poznámek – tento komplexní seznam nejlepších nástrojů pro psaní textů vám pomůže vytvořit perfektní technologickou sadu, která zefektivní váš pracovní postup a umožní vám pracovat na maximum.
Tak si vezměte svůj oblíbený nápoj, usaďte se a ponořte se do těchto neuvěřitelných zdrojů, které bezpochyby zlepší vaše copywriterské dovednosti. ✍️⚡️
Co jsou nástroje pro psaní textů?
Nástroje pro psaní textů jsou software a online zdroje, které pomáhají copywriterům vytvářet poutavý a působivý obsah pro platformy, jako jsou webové stránky, sociální média a e-maily. Pomáhají také profesionálům zvýšit konverzní poměr, zlepšit hodnocení ve vyhledávačích a zvýšit online viditelnost pomocí kampaní obsahového marketingu. Kromě pomoci při psaní vám tyto nástroje také pomohou vyhledávat klíčová slova, optimalizovat obsah a sledovat vaše výsledky.
K dispozici jsou různé typy nástrojů pro copywriting, které pomáhají copywriterům vytvářet efektivní a přesvědčivý obsah. Zde je několik běžných typů nástrojů pro copywriting:
- Kontrola gramatiky a pravopisu
- Generátory nápadů na obsah
- Generátory textu s umělou inteligencí
- Nástroje pro návrh grafiky, která doplní psaný obsah
- Nástroje pro plánování a organizaci obsahu
- Analyzátory nadpisů a SEO nástroje
Díky těmto nástrojům budete moci mnohem snadněji vytvářet přesvědčivý, poutavý a SEO-přátelský obsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
10 nejlepších nástrojů pro psaní textů
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů, plánování obsahu a organizaci úkolů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který nabízí stovky pokročilých funkcí, které vám pomohou zefektivnit a zjednodušit váš pracovní postup.
Tento nástroj je jedinečný svou flexibilitou. Celá platforma je přizpůsobitelná, což z ní činí užitečný nástroj pro jakékoli použití, tým a organizaci. Týmy napříč odvětvími, včetně copywriterů a marketingových týmů, protože poskytuje intuitivní platformu, na které mohou copywriteři snadno spravovat úkoly, stanovovat priority pracovní zátěže a spolupracovat na projektech.
Využijte digitální tabule a myšlenkové mapy pro brainstorming a vývoj obsahových strategií, přizpůsobená zobrazení, jako je zobrazení seznamu a tabule, pro organizaci práce podle svých představ, a ClickUp Docs pro vytváření neomezeného množství dokumentů pro blogy, příspěvky na sociálních médiích, reklamní texty, obsahové přehledy, wiki, znalostní báze a mnoho dalšího.
Potřebujete pomoc se zjednodušením nebo vylepšením svých textů? ClickUp je nyní nástrojem pro správu projektů a také nástrojem pro psaní textů pomocí umělé inteligence! ClickUp AI vám ušetří čas tím, že zjednoduší proces psaní, pomůže vám psát efektivněji a vytvoří poutavý obsah generovaný umělou inteligencí. Použijte ClickUp AI k napsání e-mailu, dalšího příspěvku na blogu nebo k překonání tvůrčí krize.
Kromě funkcí pro psaní a úpravu textů nabízí ClickUp také správu úkolů a další funkce pro zvýšení produktivity, jako jsou automatická připomenutí, sledování času, stanovení cílů a analytika, které vám pomohou udržet pořádek a maximalizovat vaši efektivitu.
Nejlepší funkce
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení projektů: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení a organizace své práce, včetně zobrazení seznamu, tabule a jedinečného zobrazení pracovní zátěže.
- Funkce pro pořizování poznámek a zpracování textu: Použijte ClickUp Docs a Notepad k zaznamenávání krátkých i dlouhých textů.
- Společná editace a komentáře: Díky funkci společné editace a detekce můžete sledovat, kdo pracuje na stejné stránce, a editovat bez překrývání. Poté můžete pomocí funkce komentářů zanechat a přiřadit zprávy konkrétní osobě, čímž zlepšíte a zrychlíte proces zpětné vazby.
- ClickUp AI: Váš vlastní asistent pro psaní, který vám pomůže vytvářet obsah generovaný umělou inteligencí, upravovat texty, shrnovat dlouhé a složité texty a mnoho dalšího.
- Digitální tabule a myšlenkové mapy: Brainstormujte a mapujte nápady a procesy na společné tabuli nebo myšlenkové mapě a snadno sdílejte svou práci s kýmkoli nebo si ji nechte pro sebe.
- Kontrola: Centralizujte a zrychlete zpětnou vazbu pomocí poznámek přímo na obrázcích, videích a souborech PDF.
- Knihovna šablon: Šablony pro každý projekt, od obsahových briefů, přes pokyny pro psaní a další.
- Mobilní aplikace: Přístup k vaší práci kdykoli a odkudkoli
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste konsolidovali své aplikace a soustředili veškerou svou práci na jednom místě.
Omezení
- Funkce AI jsou stále na čekací listině; připojte se, abyste byli přidáni na čekací listinu.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 519+ recenzí)
2. Wordtune
Nejlepší pro přepisování pomocí AI, pomoc při psaní a korektury
Wordtune je jeden z nejvýkonnějších nástrojů pro psaní textů s využitím umělé inteligence, který je v současnosti k dispozici. Umožňuje copywriterům rychle a snadno najít ta správná slova pro sdělení jejich poselství a optimalizovat jejich texty pomocí generativní umělé inteligence, aby vytvořili poutavé texty pro příspěvky na sociálních médiích, blogové příspěvky, dokumentaci, reklamní texty, popisy produktů, meta popisy a tituly pro SEO, webové texty a další.
Funguje bez nutnosti složitých pokynů. Stačí přidat svůj text a okamžitě získáte návrhy na vylepšení založené na nejmodernějších jazykových modelech. Tento nástroj pro psaní textů s využitím umělé inteligence můžete také použít k brainstormingu nápadů nebo k získání relevantních synonym pro jakékoli slovo ve vašem textu.
Nejlepší funkce
- Zkraťte a rozšiřte text: Změňte délku jakékoli věty nebo odstavce a dosáhněte požadovaného počtu slov.
- Brainstorming nápadů na názvy: Rychle generujte názvy pro vstupní stránky, blogy a další marketingové materiály.
- Získejte návrhy na parafráze textů: Copywriteři rychle zjistí, že jejich výchozím chováním je kliknout na ikonu Wordtune a procházet alternativní návrhy textů.
- Napište e-maily během chvilky: Výrazně zkraťte čas, který vám zabere formulování e-mailů.
Omezení
- Délka zadání je omezená.
- Není nativně integrován s WordPressem.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Premium: 9,99 $ za měsíc/uživatele
- Premium pro týmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (49 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (70 recenzí)
3. Perplexity
Nejlepší pro výzkum
Copywriting je snazší díky Perplexity, nástroji založenému na umělé inteligenci, který nabízí rozhraní podobné chatbotu. Místo používání vyhledávače mohou uživatelé klást otázky v přirozeném jazyce a získat informovanou odpověď od umělé inteligence. Kromě toho mohou uživatelé klást doplňující otázky, aby prozkoumali konkrétní téma dále a získali odpověď na základě kontextu předchozích odpovědí. Díky tomu je copywriting mnohem efektivnější a přesnější.
Kromě toho je pro vytvoření dobře napsaného a optimalizovaného textu zásadní správný výzkum. Copywriteři musí zajistit, aby každá věta, kterou napíší, správně odrážela jejich produkt nebo odvětví. Perplexity jim umožňuje klást otázky a získávat odpovědi, včetně odkazů na spolehlivé zdroje. Místo nekonečného procházení výsledků vyhledávání mohou copywriteři mnohem rychleji vyhledávat jakékoli téma a získat přímou odpověď.
Nejlepší funkce
- Okamžité shrnutí vaší aktuální stránky
- Rychle položte jakoukoli otázku z panelu nástrojů
- Ptejte se na svou aktuální stránku
- Ptejte se na otázky zaměřené na vaši aktuální doménu
- Klikněte a položte doplňující otázky
Omezení
- Žádné funkce pro vytváření shrnutí
Ceny
- Bezplatný nástroj
Hodnocení a recenze zákazníků
- Chrome store: 4,5 z 5 (84 recenzí)
4. Mangools Google SERP Simulator
Nejlepší pro náhled úryvků SERP a výpočet délky vět
Mangools Google SERP Simulator je skvělý nástroj pro copywritery, protože pomáhá zobrazit náhled a analyzovat, jak se webová stránka zobrazí ve výsledcích vyhledávání Google (SERP). Tento nástroj je snadno použitelný a poskytuje rychlý přístup k důležitým informacím o výkonu webové stránky v SERP.
Simulátor lze použít k hodnocení výkonu webových stránek v SERP různými způsoby. Poskytuje rychlý přístup k údajům, jako jsou hodnocení klíčových slov, organické výsledky vyhledávání a placené výsledky vyhledávání. Kromě toho jej lze použít k měření účinnosti SEO kampaní a sledování změn v hodnocení SERP v průběhu času.
Nejlepší funkce
- Výzkum klíčových slov: Najděte klíčová slova s největším potenciálem pro hodnocení
- Výsledky geografického vyhledávání: Prozkoumejte žebříčky výsledků vyhledávání pro více než 52 000 lokalit.
- Sledování pozic: Sdílejte interaktivní a filtrovatelné zprávy o vašem pokroku v SEO.
- Analýza konkurence pro klíčová slova a vyhledávání: Podívejte se, jak si vedou vaši konkurenti, a zjistěte potenciální příležitosti k růstu.
Omezení
- Žádné možnosti parafráze nebo návrhů
Ceny
- Mangools Basic: 29,90 $ za měsíc
- Mangools Premium: 44,90 $ měsíčně
- Mangools Agency: 89,90 $ za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (44 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (67 recenzí)
5. Ahrefs
Nejlepší pro SEO výzkum
Ahrefs je jedním z nejužitečnějších nástrojů umělé inteligence pro SEO. Nabízí komplexní sadu nástrojů, které pomáhají copywriterům a marketingovým týmům vytvářet obsah, který má sílu. Ahrefs navíc umožňuje autorům sledovat jejich SEO úsilí a výkon v průběhu času, což z něj činí neocenitelný nástroj pro copywritery všech úrovní dovedností.
Díky sadě SEO nástrojů a výzkumným funkcím pomáhá autorům vytvářet obsah, který je optimalizovaný jak pro organické hodnocení vyhledávačů, tak pro zapojení uživatelů. Poskytuje užitečné informace, jako je výzkum klíčových slov, funkce analýzy konkurence, analýza zpětných odkazů, analýza obsahu, obtížnost klíčových slov, objem klíčových slov a další metriky, které autorům pomáhají pochopit, jak vytvořit obsah, který bude dobře hodnocený a který zaujme čtenáře.
Nejlepší funkce
- SEO Dashboard: Získejte přehled, díky kterému budete mít vždy aktuální informace o tom, jak se vyvíjí vaše práce.
- Site Explorer: Tato funkce sleduje výkonnost vaší webové stránky a poskytuje cenné informace.
- AI Keywords Explorer: Ahref’s Keyword Explorer je jednou z největších výhod tohoto nástroje, protože umožňuje uživatelům provádět hlubší analýzu.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Copywriteři si zamilují intuitivní uživatelské rozhraní Ahrefs. Je velmi snadné se v něm orientovat, i když nejste technicky zdatný marketingový specialista v oblasti vyhledávačů.
Omezení
- Nenabízí skóre SEO obsahu.
Ceny
- Lite: 99 $ měsíčně
- Standard: 199 $ měsíčně
- Pokročilý: 399 $ měsíčně
- Enterprise: 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (458 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (504 recenzí)
6. Sharethrough Headline Analyzer
Nejlepší pro optimalizaci nadpisů
Copywriteři často potřebují vytvářet nadpisy, které upoutají pozornost jejich publika a přimějí je kliknout. K tomu potřebují rozumět prvkům skvělých nadpisů a tomu, jak je mohou využít ve svůj prospěch. Headline Analyzer od Sharethrough je výkonný nástroj, který copywriterům pomáhá vytvářet vysoce výkonné nadpisy.
K analýze nadpisů využívá kombinaci zpracování přirozeného jazyka a strojového učení. Pomáhá identifikovat klíčové prvky, které tvoří skvělý nadpis, jako je délka, výběr slov a čitelnost, a také poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak nadpis vylepšit, aby měl co největší dopad.
Nejlepší funkce
- Doporučená délka nadpisů: Najděte optimální délku nadpisů
- Skóre zapojení a dojmu: Získejte statistiky, které vám pomohou pochopit, jak si vede váš nadpis.
- Historie testování nadpisů: Prohlédněte si minulé výsledky testů nadpisů.
- Počet slov a znaků: Sharethrough usnadňuje zjištění přesné délky toho, co jste napsali.
Omezení
- Žádné generativní funkce AI
Ceny
- Bezplatný nástroj
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (78 recenzí)
7. ChatGPT
Nejlepší nástroj pro zpracování přirozeného jazyka a AI copywriting
ChatGPT, spuštěný v listopadu 2022, je snadno použitelný jazykový model AI, který mohou copywriteři používat k generování nápadů a optimalizaci obsahu, jako jsou reklamní texty, texty pro příspěvky na sociálních médiích atd. Je založen na velkých jazykových modelech (LLM) GPT-3. 5 a GPT-4 od OpenAI a může generovat texty pomocí prompt engineeringu.
Jednotlivci a týmy z různých odvětví, včetně copywriterů, používají tento výkonný nástroj k vytváření obsahu generovaného umělou inteligencí. Stačí zadat příkaz nebo zprávu a ChatGPT okamžitě odpoví relevantní odpovědí, což z něj činí jeden z nejlepších nástrojů pro psaní textů pomocí umělé inteligence, které dnes existují.
Nejlepší funkce
- Text podobný lidskému: Pošlete ChatGPT otázku týkající se textu a získejte odpověď v lidském hlasu.
- Interaktivní odpovědi: Nelíbí se vám text, který vám poskytla umělá inteligence? Požádejte ChatGPT, aby jej opravil.
- Překlady: Získejte návrhy textů v jakémkoli jazyce
- Shrnutí: Přejděte od textu k shrnutí pomocí jednoduchého příkazu.
Omezení
- Není nativně integrován s jinými nástroji.
- Žádné funkce pro úpravy textu
Ceny
- ChatGPT: zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (37 recenzí)
- TrustRadius: 8,4 z 10 (5 recenzí)
8. Answer The Public
Nejlepší pro výzkum klíčových slov
Copywriteři používají Answer The Public, aby mohli lépe zkoumat a porozumět svému publiku. Poskytuje komplexní databázi klíčových slov souvisejících s jakýmkoli tématem, díky čemuž mají copywriteři přístup k otázkám a tématům, o které se jejich čtenáři již zajímají.
Vyhledávač Answer The Public je poháněn Googlem, Bingem a Yahoo, což copywriterům poskytuje přístup k nejaktuálnějším údajům o trendech vyhledávání a chování spotřebitelů. Nástroj také poskytuje vizuální znázornění dat, což usnadňuje identifikaci a prozkoumání témat souvisejících s tématem copywritera. Díky využití tohoto nástroje mohou copywriteři lépe přizpůsobit svůj obsah potřebám a zájmům svého publika.
Nejlepší funkce
- Vyhledávání podle tématu, značky nebo produktu
- Možnost vyhledávání podle země a jazyka
- Filtry pro otázky, předložky, srovnání, abecední pořadí a související výrazy
- Metriky, které zahrnují objem vyhledávání, obtížnost, cenu za kliknutí a obtížnost placené reklamy
Omezení
- Rozhraní je někdy příliš přeplněné.
Ceny
- Zdarma
- Individuální: 9 $ za měsíc
- Pro: 99 $ měsíčně
- Expert: 199 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (26 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (11 recenzí)
9. Buzzsumo
Nejlepší pro tvorbu obsahu
Buzzsumo vám pomůže vytvořit obsah, který osloví vaše publikum. Tato platforma rychle identifikuje, jaký obsah je ve vašem oboru populární, a umožňuje vám vytvořit obsah, který bude mít maximální dopad.
Používání Buzzsumo usnadňuje copywriting, protože můžete rychle identifikovat trendová témata a vytvářet obsah relevantní pro vaše publikum. Nabízí výkonné analytické nástroje, které vám pomohou pochopit, jaký obsah funguje nejlépe a jaký obsah vyžaduje více práce. Navíc můžete najít influencery a další tvůrce obsahu, kteří vám mohou pomoci propagovat vaši práci.
Nejlepší funkce
- Analyzátor obsahu: Objevte nejzajímavější obsah napříč zeměmi, tématy a dalšími faktory.
- Analyzátor otázek: Prohledávejte miliony příspěvků na fórech a najděte relevantní otázky zákazníků.
- Analyzátor zpětných odkazů: Snadno sledujte využívání URL adres a domén
- Trendová funkce: Najděte kreativní nápady na obsah, které lze použít k novinkám a událostem.
Omezení
- Žádné možnosti navrhování obsahu
- Žádné možnosti optimalizace
Ceny
- Základní: 119 $ měsíčně
- Tvorba obsahu: 249 $ měsíčně
- PR a komunikace: 249 $ měsíčně
- Balíček: 399 $ měsíčně
- Enterprise: 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (95 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (141 recenzí)
10. Copyscape
Nejlepší pro odhalování plagiátů
Copyscape lze použít k zajištění toho, aby byl veškerý vytvořený obsah jedinečný a originální. Jedná se o online nástroj pro detekci plagiátů, který kontroluje plagiáty na jakémkoli webu, blogu nebo v jakémkoli dokumentu.
Funguje tak, že vyhledává podobný obsah na webu a zvýrazňuje všechny potenciální shody. To dává copywriterům možnost snadno identifikovat jakýkoli obsah, který již někdo jiný použil. S Copyscape mohou copywriteři zajistit, že obsah, který vytvářejí, je zcela originální.
Copyscape lze také použít k ochraně obsahu před plagiátorstvím. Copywriteři mohou ke svému obsahu přidat odznak Copyscape, který ukáže, že je obsah chráněn. Pokud se někdo pokusí obsah zkopírovat, bude upozorněn na to, že je obsah chráněn Copyscape.
Nejlepší funkce
- Zkopírujte a vložte offline obsah, abyste jej zkontrolovali.
- S funkcí Batch Search můžete zkontrolovat až 10 000 stránek najednou.
- Sledujte případy plagiátorství a své reakce (pouze online obsah)
- Plaťte za vyhledávání a sledujte je pomocí jiných účtů Copyscape.
Omezení
- Žádný nástroj pro detekci AI
Ceny
- Copyscape Premium: 19,95 $ měsíčně za až 10 stránek
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (70 recenzí)
Výhody nástrojů pro psaní textů
Hlavní důvody pro začlenění nástrojů pro psaní textů jsou:
- Zvýšená efektivita: Tyto nástroje vám umožní pracovat efektivněji, uvolní vám více času, který můžete věnovat důležitějším úkolům copywritingu, jako je diferenciace a výzkum, a ušetří vám čas při nudných úkolech, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace obsahu a sledování výsledků.
- Vylepšená kreativita: Nástroje pro psaní textů vám pomohou překonat tvůrčí blok a generovat nápady, které udrží vaši kreativitu v chodu.
- Konzistentní branding: Mnoho nástrojů pro psaní textů nabízí šablony, které zajistí konzistentní tón, styl, sdělení a pracovní postupy vaší značky.
- Přesná gramatika a pravopis: Ani zkušení copywriteři nejsou bezchybní, pokud jde o gramatiku a pravopis. Nástroje pro copywriting poskytují další úroveň bezpečnosti a zachycují tyto nešťastné chyby.
- Vylepšení čitelnosti: Tím, že zlepšují čitelnost vašich textů, vám tyto nástroje pomohou zajistit, aby váš obsah zůstal jasný, stručný a poutavý pro čtenáře.
- Zjednodušená organizace obsahu: Je těžké sledovat všechny vaše textové úkoly a přeskakovat mezi projekty. Tyto nástroje vám pomohou zůstat organizovaní a zajistí, že vaše poznámky, blogy, wiki, SOP a další textové dokumenty budou snadno přístupné.
- SEO optimalizace: Psát dobré texty je dost těžké. Tyto nástroje vám pomohou s SEO optimalizací a automatizací úkolů, aby vaše texty byly optimalizovány pro vyhledávače.
Vylepšete psaní obsahu a optimalizujte procesy pomocí nástrojů pro psaní textů
Každý copywriter, který chce zlepšit své dovednosti, zefektivnit svůj pracovní postup a vytvářet poutavý a efektivní obsah, by si měl prohlédnout výše uvedených deset nejlepších nástrojů pro copywriting. Abyste se ujistili, že vaše texty dosahují svých cílů, můžete tyto nástroje použít k důkladnému výzkumu, úpravám a optimalizaci textů a analýze výsledků.
Kromě toho můžete použít ClickUp k zefektivnění celého procesu a jeho hladkému průběhu. Od nápadu, brainstormingu, psaní, editace, revize až po publikování – ClickUp vám pomůže zorganizovat každou část procesu. ?✍️
Hostující autor:
Ben Pines je profesionál v oblasti content marketingu s více než 15 lety zkušeností. Věří v transformativní sílu slov a s nadšením pomáhá ostatním v oboru zdokonalovat jejich řemeslo.