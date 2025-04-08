Otestovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty ChatGPT v roce 2025 (bezplatné i placené)

V dnešní době se zdá, že se všichni přidávají k trendu umělé inteligence!
Podle společnosti PwC by dopad generativních řešení umělé inteligence na globální ekonomiku mohl do roku 2030 dosáhnout ohromujících 15,7 bilionů dolarů. Více než 2 miliony vývojářů již využívá API ChatGPT k vytváření přizpůsobených řešení umělé inteligence.
ChatGPT si zaslouží uznání – o tom není pochyb. Ale po prozkoumání ChatGPT a dalších generativních AI softwarů jsem si uvědomil, v čem ChatGPT vyniká a v čem zaostává.
S přispěním dalších nadšenců do umělé inteligence z našeho týmu jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů umělé inteligence, které vám pomohou orientovat se v rozšiřujícím se prostoru umělé inteligence. Každý z těchto nástrojů má své jedinečné použití, výhody a nevýhody. Čtěte dál a objevte nejlepší alternativu ChatGPT pro sebe.
Omezení ChatGPT
ChatGPT sice perfektně funguje při generování konverzačních odpovědí na základě vašich pokynů a profilu, ale trpí některými zásadními omezeními:
- Má omezené vestavěné nástroje, které vám pomohou spravovat úkoly nebo vytvářet složité pracovní postupy.
- K integraci s nástroji pro správu projektů nebo obsahu potřebujete aplikace třetích stran.
- Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak AI funguje v konkrétních pracovních postupech, může se vám ChatGPT jevit jako příliš omezující.
Tyto omezení vás mohou nechat na holičkách, pokud jde o správu projektů, kódování nebo tvorbu obsahu.
Co dělá dobrou alternativu ChatGPT?
Při hodnocení jednotlivých alternativ ChatGPT jsem se zaměřil na případy použití, pro které jsou nejvhodnější. Poté jsem je hodnotil na základě následujících kritérií:
- Kvalita odpovědí: Přesnost a soudržnost při odpovídání na otázky
- Kontextové vnímání: Schopnost poskytovat relevantní, přizpůsobené odpovědi bez halucinací.
- Přizpůsobení: Možnosti jemného doladění modelů nebo použití předem připravených řešení pro konkrétní úkoly.
- Podpora jazyků a odvětví: Schopnost pracovat s více jazyky a konkrétními odvětvími
- Integrace: Snadné propojení s nástroji třetích stran a robustní přístup k API
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Soulad s předpisy o ochraně osobních údajů, jako jsou GDPR nebo CCPA.
- Funkce založené na umělé inteligenci: Automatizace, generování obsahu a multimodální podpora
- Uživatelská zkušenost: Intuitivní rozhraní s možnostmi přizpůsobení
- Výkon: Rychlé odezvy a škálovatelnost pro vyšší nároky
- Podpora a komunita: Silná zákaznická podpora a aktivní komunita uživatelů
- Etické používání: Kontrola zaujatosti a transparentnost v etických otázkách
- Ceny: Cenově dostupné tarify s náklady založenými na využití a škálovatelností pro podniky
Konkurenti ChatGPT v kostce
ChatGPT může být vaším oblíbeným AI asistentem, ale v závislosti na vašich potřebách může existovat něco lepšího. Ať už toužíte po jedinečných funkcích, které se přímo zapojí do vašeho stávajícího pracovního postupu, lepší integraci nebo prostě větší hodnotě za vaše peníze, následující AI nástroje podobné ChatGPT by mohly splnit vaše očekávání.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|ClickUp
|Řízení práce pomocí umělé inteligence
|ClickUp Brain, automatizace úkolů pomocí umělé inteligence, správa dokumentů, sledování projektů, shrnování a další funkce.
|Google Gemini
|Zpracování přirozeného jazyka a generování obrázků
|Multimodální AI, zpracování jazykových a vizuálních vstupů
|Microsoft Copilot
|Automatizace kancelářských činností na podnikové úrovni
|Integrace s Office Suite, automatizace úkolů, generování dokumentů
|Claude
|Etická konverzační AI
|Konverzace podobné lidským, velké jazykové modely
|Perplexity AI
|Získávání faktických informací v reálném čase
|Vyhledávání na základě citací, generování dat v reálném čase
|Jasper AI
|Tvorba obsahu a marketing
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelné tóny a styly
|Meta AI
|Interakce v reálném čase napříč platformami Meta
|Úprava obrázků, rozpoznávání objektů, interakce ve skupinovém chatu, integrace s Meta
|Chatsonic
|Data v reálném čase a konverzace s umělou inteligencí
|Zprávy v reálném čase, hlasové interakce, generování obrázků
|Writesonic
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence
|Psaní blogových příspěvků a článků, optimalizace SEO, tvorba chatbotů s umělou inteligencí
|Semrush ContentShake AI
|Nápaditost a optimalizace obsahu
|Návrhy obsahu založené na SEO, analýza konkurence
|OpenAI Playground
|Experimentování s modely umělé inteligence
|Přizpůsobitelné modely umělé inteligence, experimenty řízené uživateli
|Character.AI
|Vytváření interaktivních postav AI
|Odpovědi postav podobné lidským, interaktivní dialogy
|Elicit
|Generování výzkumných prací
|Souhrny výzkumu generované umělou inteligencí, sledování citací
|Surfer AI
|Tvorba obsahu založená na SEO
|Analýza SERP, optimalizace obsahu z hlediska SEO
|HuggingChat
|Open-source konverzační AI
|Vývoj modelů řízený komunitou, přizpůsobitelné modely
|Socratic
|Prediktivní řízení inženýrství
|Sledujte kvalitu kódu a propustnost
|Amazon CodeWhisperer
|Asistent pro kódování AI pro vývojáře AWS
|Doporučení kódu, návrhy v reálném čase
|YouChat AI
|Univerzální konverzační AI
|Obecné konverzace, shrnutí obsahu, kódování
|Undetectable.ai
|Generování obsahu a obcházení detekce
|Generování obsahu pomocí AI, nerozpoznatelný text generovaný AI
|GitHub Copilot
|Psaní kódu s podporou AI
|Doplňování kódu, návrhy v reálném čase
Přečtěte si také: 25 triků pro ChatGPT, které změní váš způsob práce
20 nejlepších alternativ ChatGPT, které jsme vyzkoušeli v roce 2025 (bezplatné i placené)
Zde je podrobný seznam všech 20 alternativ ChatGPT na základě mého výzkumu. Obsahuje informace o všech jejich funkcích, omezeních a cenách, které můžete vyhodnotit. Pomůže vám rozhodnout, který nástroj bude pro vás nejvhodnější.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce založenou na umělé inteligenci)
ClickUp je nástroj pro správu projektů založený na umělé inteligenci a jeho funkce ClickUp Brain je nezbytná pro každou roli. Stejně jako mnoho dalších v ClickUp jsem si ji zamiloval. Jelikož je integrována do sady ClickUp, jde nad rámec jednoduché automatizace úkolů: využívá své schopnosti umělé inteligence k optimalizaci plánování projektů a pracovních postupů, generování a organizování obsahu, správě znalostí společnosti a nabízení inteligentních návrhů pro zvýšení produktivity.
Největší výhodou ClickUp Brain oproti ChatGPT je to, že funguje v kontextu vašich projektů, na rozdíl od ChatGPT, který funguje nezávisle na jakémkoli konkrétním pracovním postupu nebo systému správy úkolů. Kromě toho, zatímco ChatGPT je vynikající pro textovou asistenci a generování obsahu, neposkytuje nástroje pro realizaci projektů.
ClickUp se učí z jedinečných potřeb vašeho týmu a nabízí přizpůsobenější přístup k řízení práce, který se přizpůsobuje cílům vaší organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí dotazů v přirozeném jazyce najděte relevantní dokumenty, úkoly, zmínky a komentáře ve svém pracovním prostoru.
- Ptejte se a získejte jasné, stručné odpovědi a analýzy svých úkolů, dokumentů a lidí pomocí AI Knowledge Manager.
- Získejte aktualizace, stavové zprávy a souhrny úkolů, dokumentů a osob jedním kliknutím díky AI Project Manager.
- Vytvářejte gramaticky bezchybný obsah, technickou dokumentaci a marketingové materiály ve svém jedinečném stylu a tónu hlasu pomocí AI Writer for Work.
- Vytvářejte šablony založené na umělé inteligenci, abyste urychlili běžnou pracovní komunikaci, jako jsou aktualizace stavu nebo stručné informace o projektech.
Pokud se lépe učíte vizuálně, podívejte se na toto vysvětlující video na ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení složitých pracovních postupů je náročnější.
- Mobilní verze nemusí být na stejné úrovni jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp poskytuje vysoce integrovanou platformu pro řízení projektů. Je vhodný jak pro jednoduché, tak pro složité projekty. Zajišťuje vysokou míru přehlednosti pro členy týmu i manažery, pokud jde o to, z čeho se projekt skládá a jak postupuje. Využívá také AI (ClickUp Brain) ke snížení administrativní zátěže ve všech aspektech projektů. Může snadno generovat projektové zprávy. Poskytuje všem členům projektu komplexní přehled o všech prvcích projektu a o tom, kdo co dělá.
Potřebujete více informací? Zde je podrobné srovnání ClickUp vs. ChatGPT.
2. Google Gemini (nejlepší bezplatná alternativa ChatGPT)
Google Gemini nabízí skutečně multimodální AI zážitek a snadno integruje analýzu textu a obrázků. Gemini se odlišuje hlubokou integrací s ekosystémem Google, což mi umožňuje bezchybně využívat služby Google a nástroje Google Workspace, jako jsou Google Docs a Sheets.
Gemini využívá proprietární vyhledávací algoritmy společnosti Google a poskytuje přístup k webovým datům v reálném čase. Níže uvádíme některé z nejlepších funkcí a omezení, které vám pomohou vybrat si mezi Google Gemini a ChatGPT.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Získejte přístup k webovým datům v reálném čase díky vyhledávači Google.
- Vytvářejte kreativní výstupy pro obsah (Google Docs), design (Google Presentation) a analýzu (Google Sheets) přímo z rozhraní AI.
- Získejte bohaté informace z dat z Knowledge Graph od Google.
Omezení Google Gemini
- Někteří uživatelé si stěžují na omezené porozumění kontextu.
- Uživatelé hlásili občasné pomalé odezvy při zpracování složitých multimodálních dotazů.
- Někteří uživatelé mohou považovat integraci s jinými než Google službami za omezenou ve srovnání s jinými AI nástroji.
Ceny Google Gemini
- K dispozici je bezplatná verze
- Podnikání: 20 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: 30 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini
Gemini zcela změnilo způsob, jakým používáme a spravujeme naše data. Jedná se o silnou a přizpůsobivou platformu s ohromující sadou funkcí, která dokáže uspokojit požadavky velkých podniků i jednotlivých uživatelů. Hned při prvním použití Gemini jsme si všimli, že při jeho návrhu byla kladená maximální priorita na produktivitu a efektivitu uživatelů. Jednou z nejvýraznějších vlastností Gemini je hladká integrace Google s různými zdroji dat. Díky této konektivitě již nemusíme řešit pracný proces přecházení mezi několika nástroji a databázemi, což nám poskytuje ucelený obraz o našich datech. Výsledkem je zvýšení produktivity našeho týmu a mnohem efektivnější pracovní postupy.
3. Microsoft Copilot (nejlepší pro zvýšení produktivity pomocí AI v Microsoft Office)
Pokud používáte sadu Microsoft 365, pravděpodobně již používáte Microsoft Copilot. Je integrován přímo do aplikací jako Word, Excel a PowerPoint, přidává vrstvu asistence založenou na umělé inteligenci a vylepšuje vše od vytváření dokumentů až po analýzu dat.
Tato alternativa ChatGPT není jen dalším chatbotem s umělou inteligencí – vyniká v používání velkých jazykových modelů pro generování konverzačního textu a je schopna provádět pokročilou analýzu dat.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Získejte návrhy pro analýzu dat, generování vzorců a tvorbu obsahu.
- Automatizujte opakující se úkoly, včetně psaní e-mailů v Outlooku.
- Vylepšete spolupráci díky integraci s Microsoft Teams.
Omezení Microsoft Copilot
- K dispozici pouze pro předplatitele Microsoft 365.
- Funkce umělé inteligence mohou pokročilým uživatelům, kteří jsou zvyklí na komplexní nástroje, připadat základní.
- První zprávy zmiňují občasné nepřesnosti při generování některých vzorců v Excelu.
Ceny Microsoft Copilot
- 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Copilot snižuje množství každodenních rutinních úkolů, jako je psaní programu schůzky nebo shrnutí výsledků virtuálních schůzek. Používám ho každý den. Pomáhá mi vyhledávat informace o daném tématu s mnohem konkrétnějšími a cílenějšími výsledky, než když to nechám na vyhledávači. Nebo mi pomáhá nastartovat prezentaci v PowerPointu a dá mi pár nápadů, když se snažím napsat dokument nebo zprávu, ale nevím, jak začít. Jakmile se naučíte, jak psát dobré podněty, je velmi snadné jej používat, zejména když je integrován do všech nástrojů Office 365, je součástí vaší organizace a má přístup ke všem interním dokumentům.
4. Claude (nejlepší pro kreativní generování konverzačních textů)
Claude je další konverzační nástroj AI, který jsem vyzkoušel, zejména pro generování dlouhých textů. Claude, vyvinutý společností Anthropic, si klade za cíl zlepšit bezpečnost a použitelnost AI. Ve srovnání s ChatGPT se výstup generovaný tímto nástrojem pro psaní AI jeví jako intuitivnější.
Když jsem ho požádal, aby shrnul články nebo pomohl s brainstormingem nápadů, Claude vždy poskytoval podrobné a soudržné odpovědi, které odpovídaly záměru mých AI podnětů. Claude jsem také použil pro kreativní úkoly, jako je psaní osnov blogů a návrhů zpráv, které zvládl opravdu dobře.
Nejlepší funkce Claude
- Využijte výhody podrobných konverzací s ohledem na kontext.
- Provádějte jednoduché úkoly a řešte složité dotazy se stejnou lehkostí.
- Minimalizujte škodlivé nebo zaujaté výstupy díky vylepšeným bezpečnostním funkcím a závazku k etické AI.
Omezení Claude
- Uživatelé hlásí občasnou pomalost při zpracování velkého objemu vstupů.
- Nemá schopnost generovat obrázky ani pracovat s médii mimo text.
Ceny Claude
- K dispozici je bezplatný tarif
- Výhoda: 20 $ za osobu/měsíc
- Tým: 25 $ na osobu/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,7/5 (23 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi?
Nejužitečnější na Claudu je schopnost AI plynuleji komunikovat. Líbí se mi, že odpovědi působí spíše jako konverzace mezi lidmi. Další věc, která se mi na Claudu líbí, je to, že jeho odpovědi jsou kontextové a poutavé. Také se mi líbí, že se snaží dávat přesné odpovědi a uznává své limity, když něco neví.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k Claude AI pro psaní pomocí umělé inteligence
5. Perplexity AI (nejlepší pro vyhledávání spolehlivých zdrojů dat)
Používání Perplexity AI je jako spoléhat se na kombinaci vyhledávače a konverzačního asistenta při hledání odpovědí. Líbí se mi, jak dokáže čerpat informace z více spolehlivých zdrojů na webu, aby odpovídalo na otázky podrobně a bez halucinací.
Ve srovnání s ChatGPT, který se zaměřuje na generování kreativních odpovědí, poskytuje Perplexity AI odpovědi založené na faktech a výzkumu, jejichž přesnost můžete ověřit pomocí citovaných zdrojů. Použil jsem jej k zodpovězení specializovaných otázek, kde jsem potřeboval ověřená data, a nezklamal mě.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte spolehlivé zdroje citované u každé odpovědi pro větší transparentnost.
- Získejte přístup k přesným údajům pro výzkum a zodpovězení specializovaných dotazů.
- Užijte si uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám pomůže rychleji najít a dekódovat odpovědi.
Omezení Perplexity AI
- Oproti jiným nástrojům AI má omezené možnosti generování kreativního nebo konverzačního obsahu.
- Odpovědi mohou být někdy příliš stručné pro složité dotazy.
- Občas chybí novější data, pokud nejsou indexována v jeho zdrojové databázi.
Ceny Perplexity AI
- Ceny jsou založeny na velikosti tokenu a požadavcích.
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI
Mohl jsem vyhledávat konkrétní témata s odkazy na zdroje. Namísto náhodných informací Perplexity ukazuje, odkud informace pocházejí, a já mohu ověřit, zda zdroj pochází ze spolehlivého webu. Při vyhledávání obsahu pro psaní nebo při vyhledávání určitých výzkumných témat je nalezení zdrojů téměř zásadní a Perplexity to zvládá lépe. Je snadno použitelný na PC i mobilních zařízeních a jeho uživatelské rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé. Perplexity lze používat a spoléhat se na něj každý den pro rozsáhlé vyhledávání a psaní.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Perplexity AI
6. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu ve velkém měřítku)
Jasper je generátor obsahu zalo žený na umělé inteligenci, který je určen pro marketéry, tvůrce obsahu a agentury, které potřebují rychle produkovat velké množství obsahu. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro generování blogových příspěvků, e-mailových textů, obsahu pro sociální média a popisů produktů.
Lepší než ChatGPT rozumí tónu vaší značky a přizpůsobuje se mu, takže obsah zůstává v souladu s poselstvím vaší společnosti.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Využijte rozsáhlou knihovnu šablon pro rychlé vytváření různých typů obsahu.
- Využijte několik možností tónu hlasu k přizpůsobení sdělení vaší značky.
- Optimalizujte obsah pro vyhledávač Google i vyhledávač Bing bez externích platforem.
Omezení Jasper AI
- Může vytvářet repetitivní obsah bez jasných pokynů pro zadávání dat.
- Naučit se ovládat pokročilé funkce platformy může být náročné.
- Někteří uživatelé uvádějí, že přesnost obsahu může klesnout, pokud jsou výzvy obecné.
Ceny Jasper AI
- Creator: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI
Na internetu je k dispozici mnoho AI nástrojů a po vyzkoušení několika placených AI nástrojů jsem se nakonec rozhodl pro jeden, a to Jasper. Kvalita generování obsahu a také schopnost poskytovat přizpůsobený obsah jsou hlavním důvodem pro výběr této platformy.
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ a konkurentů Jasper AI
7. Meta AI (nejlepší pro sociální integraci a vizuální AI)
Používám Meta AI a je perfektní pro sociální integraci. Nabízí kreativní funkce napříč platformami Meta, jako jsou WhatsApp, Facebook a Instagram. Tato bezplatná alternativa ChatGPT mi pomáhá upravovat fotografie, rozpoznávat objekty na obrázcích a dokonce generovat chytré popisky.
Model umělé inteligence mi umožňuje bezchybně upravovat fotografie v chatu nebo získávat informace o obrázcích. Díky integraci aplikací Meta je vše plynulé, od každodenních úkolů až po kreativní činnosti.
Nejlepší funkce Meta AI
- Využijte hlasovou interakci pro hands-free podporu prostřednictvím brýlí AR a mobilních zařízení.
- Integrujte s platformami Meta a získejte funkce generování obrázků pomocí umělé inteligence a inteligentní návrhy.
- Označte @Meta AI ve skupinových chatech pro dynamické konverzace.
Omezení Meta AI
- Některé pokročilé funkce úprav nemusí fungovat podle očekávání u složitých obrázků.
- K dispozici v omezeném počtu jazyků a regionů, což omezuje jeho širší využití.
Ceny Meta AI
- K dispozici je bezplatná verze
Hodnocení a recenze Meta AI
- Není široce dostupné kvůli integraci do platforem Meta.
8. Chatsonic (nejlepší pro hlasový chat)
Chatsonic mi dává pocit, že chatuji s přítelem, nikoli se strojem. Je to jedna z bezplatných alternativ ChatGPT, která nabízí integraci s různými platformami, což usnadňuje začlenění chatbotů s umělou inteligencí do vašich projektů nebo aplikací.
Celkově lze říci, že pokud hledáte nástroj umělé inteligence, který kombinuje konverzaci s funkcemi hlasové odezvy, je Chatsonic dobrou volbou.
Nejlepší funkce Chatsonic
- Přístup k webu v reálném čase pro aktuální informace a kontext
- Přizpůsobte si výzvy tak, aby konverzace odpovídaly potřebám uživatelů.
Omezení Chatsonic
- Hlasové funkce mohou vyžadovat další nastavení nebo integraci.
- Odpovědi z AI chatu se mohou občas odchýlit od tématu, pokud nejsou pokyny dostatečně konkrétní.
Ceny Chatsonic
- K dispozici je bezplatný přístup
Hodnocení a recenze Chatsonic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Writesonic (nejlepší pro copywriting založený na umělé inteligenci)
Writesonic se specializuje na tvorbu marketingových textů, reklam a dlouhých obsahů s působivou rychlostí a kreativitou. Na rozdíl od ChatGPT, který se více zaměřuje na konverzační úkoly, Writesonic generuje přesvědčivé texty, které podporují zapojení a konverze.
Uživatelé na Writesonic nejvíce oceňují jeho intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivý zážitek.
Nejlepší funkce Writesonic
- Využijte šablony AI pro různé typy copywritingu.
- Vytvořte více variant výstupu a vyberte ten nejzajímavější obsah.
- Optimalizujte obsah pro vyhledávače pomocí integrovaných funkcí SEO.
Omezení Writesonic
- Někdy je nutné provést úpravy kvůli nuancím v jazyce a kontextu.
- Cena se může rychle zvýšit, pokud překročíte limity použití.
Ceny Writesonic
- K dispozici je bezplatný přístup
- Individuální: 16 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 79 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny pro větší týmy
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic
Writesonic se ukázal jako užitečný nástroj pro rychlé vytvoření základu pro můj blogový příspěvek. Ušetřil mi čas tím, že mi poskytl strukturovaný nástin a relevantní obsah. Výsledek však stále vyžadoval kontrolu a úpravy, aby byla zajištěna přesnost a text získal osobnější nádech.
10. Semrush ContentShake AI (nejlepší pro optimalizaci obsahu pro SEO)
Semrush ContentShake AI pomáhá marketérům a tvůrcům obsahu optimalizovat jejich obsah pro vyhledávače a zároveň generovat vysoce kvalitní články. Umožňuje týmům zabývajícím se obsahem analyzovat výkon klíčových slov a generovat obsah přizpůsobený tak, aby dosahoval dobrého hodnocení.
Nejlepší funkce Semrush ContentShake AI
- Integrujte je s SEO nástroji Semrush pro vytváření datově podložených obsahových strategií.
- Rychle generujte podrobné obsahové přehledy a osnovy
- Získejte doporučení v reálném čase na základě klíčových slov a poznatků o publiku.
Omezení Semrush ContentShake AI
- Účinnější pro uživatele obeznámené s SEO a ekosystémem Semrush.
- Některé funkce mohou vyžadovat předplatné širších služeb Semrush.
Ceny Semrush ContentShake AI
- Vyžaduje předplatné Semrush; cena začíná na 60 $/měsíc.
Hodnocení a recenze Semrush ContentShake AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. OpenAI Playground (nejlepší pro experimentování s modely AI)
OpenAI Playground mi umožňuje interagovat s různými modely OpenAI v uživatelsky přívětivém prostředí. Zatímco ChatGPT neumožňuje uživatelům experimentovat s výzvami, nastaveními a parametry, OpenAI Playground to umožňuje. Díky tomu je ideálním nástrojem pro vývojáře a výzkumníky, kteří chtějí doladit své interakce s umělou inteligencí.
Nejlepší funkce OpenAI Playground
- Získejte přístup k různým modelům umělé inteligence pro různé aplikace.
- Přizpůsobte nastavení a otestujte, jak změny vstupních parametrů ovlivňují reakce AI.
- Snadno experimentujte s výzvami prostřednictvím jednoduchého a intuitivního rozhraní.
Omezení OpenAI Playground
- Vyžaduje dobré porozumění konceptům AI, aby bylo možné maximálně využít její potenciál.
- Některé pokročilé funkce mohou pro integraci vyžadovat technické znalosti.
Ceny OpenAI Playground
- Ceny založené na využití pro pokročilejší funkce a vyšší limity
Hodnocení a recenze OpenAI Playground
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k OpenAI Playground (recenze a ceny)
12. Character. AI (nejlepší pro hraní rolí a interaktivní konverzace)
Používání Character. AI mě velmi bavilo, zejména pro scénáře rolí a interaktivní vyprávění příběhů. S bezplatnou verzí Character. AI mohu vytvářet jedinečné postavy, které mi umožňují vést dialogy od hravého škádlení až po hluboké filozofické diskuse.
Je to skvělé pro spisovatele, kteří hledají inspiraci pro své nápady, nebo pro kohokoli, kdo se chce oddávat kreativní konverzaci.
Charakter. Nejlepší funkce AI
- Vytvářejte a přizpůsobujte jedinečné postavy pro konverzace
- Zapojte se do scénářů hraní rolí pro poutavé vyprávění příběhů.
- Můžete se spolehnout na neustálé zlepšování reakcí postav, protože systém se neustále učí z interakcí uživatelů.
Charakter. Omezení AI
- Některé postavy mohou mít omezenou hloubku osobnosti, což může ovlivnit kvalitu konverzace.
- Může vyžadovat větší kreativitu od uživatelů, aby mohli zahájit složitější dialogy.
Charakter. Ceny AI
- K dispozici je bezplatný tarif
- Premium: 9,99 $ měsíčně na uživatele
Charakter. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Elicit (nejlepší pro výzkum a sběr dat)
Elicit je neuvěřitelně užitečná alternativa, pokud používáte ChatGPT pro výzkum a sběr dat. Tento nástroj je určený speciálně pro akademiky a výzkumníky a usnadňuje efektivní organizaci a analýzu informací.
Na Elicit oceňuji nejvíce to, že mohu snadno sdílet své výzkumy s kolegy.
Získejte ty nejlepší funkce
- Organizujte recenze literatury a výzkumná data pomocí strukturovaných šablon
- Sdílejte šablony a získejte zpětnou vazbu díky rozsáhlým funkcím pro spolupráci.
- Generujte otázky na základě existující literatury pro hlubší analýzu.
Zjistěte omezení
- Pro ovládání jeho pokročilých funkcí je třeba se nejprve naučit, jak s ním pracovat.
Zjistěte ceny
- K dispozici je bezplatná verze
- Plus: 10 $ měsíčně
- Výhoda: 42 $ měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Získejte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Surfer AI (nejlepší pro vytváření pracovního postupu pro SEO obsah)
Surfer AI pomáhá vytvářet obsah optimalizovaný pro vyhledávače. Díky integraci výzkumu klíčových slov a optimalizace na stránce prostřednictvím tohoto nástroje můžete psát články, které jsou nejen informativní, ale také přátelské k SEO. Na rozdíl od ChatGPT, který se zaměřuje na generování obsahu bez SEO insightů, Surfer AI kombinuje kreativitu s optimalizací založenou na datech.
Schopnost Surfer AI vylepšit pracovní postup při tvorbě obsahu z něj činí výjimečný nástroj. Šetří mi to čas a zvyšuje šance, že moje články budou mít dobrý výkon online. Je to komplexní řešení pro ty, kteří chtějí kvalitní obsah a optimalizaci SEO najednou.
Nejlepší funkce Surfer AI
- Integrujte výzkum klíčových slov a SEO poznatky přímo do tvorby obsahu.
- Optimalizujte návrhy obsahu na základě analýzy nejlépe hodnocených konkurentů.
- Vytvářejte strukturované osnovy pro rychlé vytváření článků optimalizovaných pro SEO.
Omezení Surfer AI
- Silně se opírá o trendy SEO, které se mohou jen někdy shodovat s cíli kreativního obsahu.
- Pro začátečníky, kteří se s SEO teprve seznamují, to může být ohromující.
Ceny Surfer AI
- 179 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Surfer AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. HuggingChat (nejlepší pro open-source projekty umělé inteligence)
HuggingChat dělá práci na open-source projektech AI radostí. HuggingChat, vyvinutý společností Hugging Face, umožňuje nadšencům využívat jeho rozsáhlou knihovnu předem vycvičených modelů AI k vytváření, testování a nasazování aplikací poháněných AI.
Jedinečností HuggingChat je jeho flexibilita – od generování textu po překlady vám pomůže dosáhnout všeho, aniž byste byli vázáni na jednu platformu, jako je ChatGPT.
Nejlepší funkce HuggingChat
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně open-source modelů umělé inteligence pro různé aplikace.
- Přizpůsobte modely umělé inteligence konkrétním potřebám a projektům.
- Spoléhejte se na aktivní komunitu vývojářů, která vám poskytne podporu a spolupráci.
Omezení HuggingChat
- K plnému využití jeho schopností jsou nutné určité technické znalosti.
- Omezeno na vývojáře obeznámené s open-source frameworky.
Ceny HuggingChat
- K dispozici je bezplatná verze
- Placené tarify: Starter: 59 $/měsíc Pro: 249 $/měsíc Enterprise: Individuální ceny pro velkoobjemové použití
- Starter: 59 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny pro velkoobjemové použití
- Ceny podle modelu Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
- Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc
- Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc
- Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
- Starter: 59 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny pro velkoobjemové použití
- Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc
- Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc
- Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze HuggingChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. Socratic (nejlepší pro prediktivní řízení inženýrství)
Socratic je požehnáním pro inženýrské týmy, které chtějí přejít z manuálního řízení projektů na prediktivní řízení inženýrství. Platforma se synchronizuje s nástroji jako GitHub, což týmům umožňuje získat v reálném čase přehled o postupu projektu a zároveň zjednodušit jejich pracovní postupy.
Socratic využívá AI k předpovídání časových os a úzkých míst v pracovním vytížení, čímž týmům poskytuje jasný přehled o tom, co je čeká. Nabízí také přizpůsobitelné zobrazení a zprávy šité na míru jedinečným cílům týmu, díky čemuž je sledování výkonu mnohem praktičtější.
Nejlepší funkce Socratic
- Získejte jasný přehled o časových harmonogramech projektů a rozložení pracovní zátěže díky AI prognózám v reálném čase.
- Efektivně přerozdělujte úkoly a udržujte vyváženou efektivitu týmu pomocí správy pracovní zátěže.
- Vytvářejte vlastní panely pro sledování konkrétních metrik relevantních pro vaše projekty a výkonnost týmu pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
Omezení Socratic
- Chybí integrace s jinými nástroji pro správu projektů kromě Jira a GitHub.
- Nastavení a konfigurace systému je zpočátku časově náročná.
Ceny Socratic
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Socratic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro pomoc s kódováním založenou na AI)
Amazon CodeWhisperer vylepšuje váš proces kódování jako vývojáře. Tento nástroj založený na umělé inteligenci nabízí inteligentní návrhy kódu formou konverzace, které vám pomohou psát, ladit a optimalizovat kód rychleji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Integrujte návrhy kódu AI přímo do populárních integrovaných vývojových prostředí (IDE).
- Vytvářejte aplikace připravené pro cloud optimalizované pro služby AWS
- Získejte podporu pro více programovacích jazyků a zajistěte si tak univerzálnost napříč projekty.
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Omezeno na vývojáře pracující v ekosystému AWS.
- Může generovat méně než optimální kód, zejména v pokročilých případech použití.
Ceny Amazon CodeWhisperer
- K dispozici je bezplatná verze pro jednotlivé uživatele AWS.
- Placené tarify dostupné pro použití na podnikové úrovni
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. YouChat AI (nejlepší pro osobní asistenci a procházení webu)
YouChat AI je skvělou volbou pro osobní asistenci založenou na umělé inteligenci a rychlé procházení webu. Je navržen tak, aby poskytoval odpovědi v reálném čase na dotazy týkající se obecného vědění. Shledávám ho užitečným při vyhledávání aktuálních informací, zejména u témat, u nichž záleží na čase. Ať už potřebuji vyhledat nedávnou událost, získat návrhy pro osobní úkoly nebo shrnout dlouhé články, YouChat mi to usnadňuje.
Jedním z mých oblíbených aspektů YouChat AI je to, jak poskytuje stručné odpovědi, aniž by mě zahlcoval zbytečnými detaily.
Nejlepší funkce YouChat AI
- Získejte výsledky procházení webu v reálném čase pro přesné a aktuální odpovědi.
- Integrujte relevantní zdroje a citace do svých odpovědí
Omezení YouChat AI
- Prohlížení webových stránek může ve srovnání s jinými modely umělé inteligence zpomalit dobu odezvy.
- Někdy postrádá hloubku nebo kreativitu pro komplexní, nuancované diskuse.
Ceny YouChat AI
- K dispozici je bezplatná verze
- Pro: 15 $/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 25 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze YouChat AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. Undetectable. ai (nejlepší pro vytváření obsahu podobného lidskému)
Když jsem potřeboval vytvořit vysoce kvalitní obsah, který působí přirozeně a autenticky, Undetectable.ai mi zcela změnilo život. Tato alternativa ChatGPT vyniká vytvářením poutavých, lidsky působících textů, které jsou ideální pro eseje, blogové příspěvky nebo jakýkoli obsah vyžadující osobní přístup.
Pokročilé funkce Undetectable.ai upřednostňují plynulé a profesionální psaní, což z něj činí vynikající nástroj pro studenty, spisovatele a marketingové specialisty, kteří chtějí vylepšit svou práci.
Nerozpoznatelný. Nejlepší funkce ai
- Generujte text podobný lidskému, který zaujme vaše publikum.
- Přizpůsobte styl psaní různým tónům a úrovním složitosti
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ohledně čitelnosti a autenticity obsahu.
Nerozpoznatelné. Omezení AI
- Omezené možnosti kreativního psaní ve srovnání s jinými nástroji AI
- Obsah může být stále detekovatelný nejmodernějšími systémy pro detekci AI.
Nerozpoznatelné. Ceny ai
- K dispozici je bezplatná verze
- Placené: 5,00 $/měsíc, fakturováno ročně
Nerozpoznatelné. Hodnocení a recenze ai
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Undetectable. ai
Usnadnilo mi to práci při identifikaci obsahu generovaného umělou inteligencí. Hledá téměř všechny pravděpodobnosti detekce umělé inteligence, pomocí kterých by kdokoli mohl generovat obsah podle potřeby, místo aby ho psal od nuly, což zabere hodně času.
20. GitHub Copilot (nejlepší pro podporu programování softwaru)
GitHub Copilot, spolupráce mezi GitHubem a OpenAI, pomáhá vývojářům tím, že jim při psaní poskytuje návrhy kódu v reálném čase. Náš tým ho shledal obzvláště užitečným při práci na složitých projektech vývoje softwaru, protože dokáže automaticky generovat celé řádky nebo bloky kódu na základě kontextu, což nám pomáhá psát čistší a efektivnější kód.
Tento model umělé inteligence dokáže rozpoznat vzorce ve struktuře vašeho kódu, navrhovat řešení, refaktorovat váš kód a dokonce poskytovat komentáře, což šetří čas a snižuje počet chyb. Když se zaseknete na opakujících se úkolech, jako je přejmenování metod nebo implementace podobné logiky na více místech, Copilot vám pomůže s přesnými návrhy.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Získejte stav doplňování kódu v reálném čase pro různé programovací jazyky a frameworky.
- Zajistěte konzistenci napříč projekty pomocí vlastních znalostních bází z repozitářů GitHub.
- Využijte kontextové návrhy založené na existující struktuře a vzorcích kódu, které se přizpůsobí vašemu stylu vývoje.
- Integrujte jej s IDE, GitHub Mobile a CLI pro všestranný vývojový zážitek.
Omezení GitHub Copilot
- Občas navrhuje kód, který neodpovídá potřebám projektu, což vyžaduje ruční zásah.
- Pokud nejsou pečlivě zkontrolovány, představují bezpečnostní riziko, zejména v citlivých nebo proprietárních projektech.
Ceny GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $/měsíc na uživatele
- Copilot Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Copilot Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Copilot
Github copilot je jedním z nejlepších pomocníků v mé kariéře programátora. Generuje kód na základě vašeho stylu programování. Copilot mi pomohl ušetřit spoustu času, protože generuje opakující se kód. Stačí stisknout klávesu Tab a celý kód je hotový. Funkce jako fix with copilot mi také velmi pomohla, protože nemusím hledat řešení na internetu. Navíc se snadno integruje do Visual Studio Code.
Přiveďte AI přímo do svého pracovního prostoru s ClickUp Brain
Vzhledem k tomu, že se AI neustále vyvíjí, je vždy dobré prozkoumat alternativy k ChatGPT, které by mohly lépe vyhovovat vašim potřebám. Shromáždili jsme několik skvělých možností na základě kvality odezvy, přizpůsobení, ceny a dalších faktorů. Většina z nich však existuje jako samostatné nástroje, které vyžadují změnu vašeho pracovního postupu, abyste mohli AI funkce začlenit do svých projektů.
Mezi těmito možnostmi vyniká ClickUp jako všestranný nástroj pro správu práce, který nenarušuje stávající způsob vaší práce, ale vylepšuje jej díky bezkonkurenční inteligenci ClickUp Brain. Pokud potřebujete výkonnou platformu, která umí vše – od automatizace úkolů po správu dokumentů a sledování projektů, vřele doporučuji vyzkoušet ClickUp.