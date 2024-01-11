Jak funguje ChatGPT? Využijte ChatGPT na maximum!

Vraťme se o pár kroků zpět a připomeňme si éru před ChatGPT.
- Psaní a programování všeho od nuly
- Trávit hodiny výzkumem
- Potíže s porozuměním extrémně komplikovanému odbornému článku o specializovaných tématech
- Přečtení 50stránkového dokumentu za účelem napsání 10řádkového shrnutí
Rozhodně to není nejlepší využití času, zejména pokud se snažíte zvládnout více úkolů najednou.
Díky ChatGPT získáte během několika sekund text podobný lidskému, ať už píšete shrnutí jiných dokumentů nebo vytváříte blogový příspěvek od nuly.
- Ale jak ChatGPT funguje?
- Jakou technologii používá?
Ať už jste nadšenec do umělé inteligence, který se snaží naučit se modelování jazyka ChatGPT, vývojář, který chce využít zpracování přirozeného jazyka, nebo podnikatel, který hledá alternativu k ChatGPT, v tomto článku odpovíme na všechny vaše dotazy.
Co je ChatGPT?
ChatGPT, také známý jako Chat Generative Pre-trained Transformer, je nástroj umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI, výzkumnou firmou v oblasti umělé inteligence podporovanou společností Microsoft.
ChatGPT, spuštěný v listopadu 2022, je inteligentní chatbot, který si pamatuje minulé konverzace, napodobuje je, generuje vhodné odpovědi a nové nápady a rozvíjí stávající myšlenky.
Příklad najdete na obrázku níže.
Požádali jsme ChatGPT, aby nám poskytl tři nápady na podcastové epizody související s marketingem obsahu SaaS. Poskytuje nám nápady na obsah spolu s hrubým plánem struktury každé epizody.
ChatGPT využívá jazykové modely GPT, aby vám pomohl s reálnými řešeními a složitými případy použití, jako jsou:
- Odpovídá na složité otázky, na které nelze snadno najít odpověď ve vyhledávačích, a nemusíte shromažďovat roztříštěné informace z více webových stránek, abyste tyto údaje sestavili.
- Brainstorming s vámi za účelem generování nápadů na obsah k určitému tématu (jak jsme to udělali výše)
- Shrnutí dat z různých zdrojů (např. časopisy, webové stránky, novinové články) pro zjednodušení vašeho výzkumného procesu
- Pište obsah a texty pro své články, vstupní stránky, příspěvky na sociálních médiích, e-maily a scénáře videí.
- Překládejte kód z jednoho programovacího jazyka do jiného
ChatGPT má v současné době dva modely: ChatGPT 3. 5 je beta verze dostupná zdarma a ChatGPT 4 je prémiová verze, která stojí 20 dolarů měsíčně.
Porozumění technologii, která stojí za ChatGPT
OpenAI vydalo první tři modely řady GPT, konkrétně GPT 1, 2 a 3, v letech 2018, 2019 a 2020. Zatímco GPT 1 obsahoval pouze 117 milionů parametrů, GPT 3 byl mnohem pokročilejší verzí s 175 miliardami parametrů, schopnou poskytovat odpovědi na úrovni člověka pro různé úkoly.
Všechny tyto modely GPT jsou postaveny na technologii Large Language Model [LLM] a neuronových sítích.
LLM je trénován na velkém objemu dat, stejně jako jakýkoli jiný systém založený na umělé inteligenci [například virtuální asistenti Alexa a Siri, kteří rozpoznávají váš hlas, pamatují si vaše narozeniny a upozorňují vás na schůzky].
Velký jazykový model zpracovává všechna trénovací data (více o trénování v další části) prostřednictvím neuronových sítí (počítačový program, který napodobuje strukturu lidského mozku) a hlubokého učení pro sběr dat. ChatGPT používá sofistikovanou neuronovou síť známou jako transformátor a předběžný trénink.
Architektura transformátoru
Složitá transformační architektura OpenAI čte obrovské objemy textů, identifikuje vzorce vzájemných souvislostí mezi texty a frázemi a předpovídá další slovo. ChatGPT je dobrý v prediktivním textu, aby generoval odpovědi, které se podobají lidským znalostem.
Na stejnou otázku však modely umělé inteligence ChatGPT poskytují personalizované odpovědi, které jsou sice podobné, ale ne identické.
V napsaném kódu je určitá náhodnost, která umožňuje automatické opravy. Modely LLM brzy budou tvrdou konkurencí pro supervýkonné motory automatických oprav, protože dokážou zpracovat obrovské množství dat na základě milionů uživatelských dotazů pro konkrétní úkol.
Předběžné školení
Předběžný trénink zahrnuje dva přístupy: bez dohledu a s dohledem.
V rámci supervizovaného přístupu je celkový model trénován tak, aby se naučil mapovací funkce pro přímé mapování vstupů na výstupy. Supervizované učení se používá pro úkoly klasifikace, regrese a označování sekvencí.
Naopak v případě neřízeného učení je model umělé inteligence trénován na datech, kde žádný konkrétní výstup nesouvisí s jednotlivými vstupy. Místo toho se model učí základní strukturu a vzorce ve vstupních datech bez konkrétních úkolů.
Tuto metodu trénování využívají shlukování, detekce anomálií a redukce dimenzionality.
Pokud jde o jazykové modelování, k výcviku modelu pro porozumění syntaxi a sémantice přirozeného jazyka se používá neřízený předběžný výcvik. Tímto způsobem může generovat souvislý a smysluplný text v kontextu konverzace.
Jelikož není možné předvídat všechny otázky, které by uživatel mohl položit, nebylo možné ChatGPT trénovat pomocí modelu řízeného učení. Místo toho využívá neřízený předběžný trénink, který umožňuje ChatGPT získat neomezené znalosti.
V další části se budeme zabývat tím, jak ChatGPT funguje, jak OpenAI trénuje modely umělé inteligence na maskovaném jazykovém modelování, predikci dalších tokenů a datových sadách, které OpenAI používá k trénování ChatGPT pro generování souvislého textu.
Jak ChatGPT funguje?
ChatGPT v zásadě nedokáže rozlišit mezi „správným“ a „nesprávným“. ChatGPT hledá proveditelné, soudržné a nejbližší řešení podle svých trénovacích dat a lidské zpětné vazby, kdykoli zadáte uživatelské dotazy.
OpenAI použilo ke školení ChatGPT čtyři datové sady:
- Procházení dat: Sestavení textových dat shromážděných z internetu. Ačkoli procházení dat zahrnovalo miliardy webových stránek, OpenAI tyto datové soubory a demonstrační data dále filtrovalo, aby do výběru pro tréninkovou databázi ChatGPT zařadilo pouze spolehlivé webové stránky.
- Wikipedia: K trénování a doladění ChatGPT byla použita celá databáze Wikipedie.
- Osobní chat: Databáze OpenAI obsahuje miliony datových sad z chatů.
- WebText2: OpenAI také prohledávalo online komunity, jako je Reddit, a propojovalo webové stránky zmíněné v diskusích na Redditu, aby vytvořilo tuto databázi nazvanou WebText2.
Nyní se podívejme podrobněji na proces trénování, který se skládá ze dvou kroků: tokenizace a trénování modelu pomocí metody posilového učení.
Tokenizace
Než se trénovací data dostanou do neuronových sítí, procházejí dalším procesem zvaným tokenizace, při kterém se velké datové soubory rozdělí na menší části neboli tokeny.
Proces tokenizace pomáhá modelům LLM analyzovat data rychleji.
Vývoj neuronových sítí
Jakmile jsou tokeny rozděleny na znaky a přiřazeny k celému číslu, transformátor OpenAI zpracuje tyto datové sady do smysluplného textu.
Než oficiálně začne proces trénování, proběhne krátká fáze zvaná „předtrénování“. V této fázi neuronová síť identifikuje vztah mezi tokeny a předpovídá chybějící slova a fráze.
ChatGPT se například může naučit, že v lidském jazyce se sloveso „have“ vždy používá s „they“ a „has“ se vždy používá s „he“ a „she“. ChatGPT zaznamenává a ukládá tyto parametry, aby byly předpovědi v budoucích scénářích relevantnější.
V závěrečné fázi OpenAI použilo při strojovém učení přístup Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) k trénování obou těchto modelů.
Model posilového učení z lidské zpětné vazby má tři odlišné kroky:
Vypadá výše uvedený obrázek příliš technicky? Vysvětlíme vám to pomocí jednodušších interpretací modelů strojového učení.
Krok 1: Trénování velkého jazykového modelu pomocí mnoha datových sad lidských konverzací. Tento trénink založený na posilovacím učení pomáhá modelům ChatGPT generovat lidské odpovědi na základě jejich znalostní báze a existujících datových vzorců.
Krok 2: Přiřazení lidského trenéra pro srovnávací data. Tato osoba porovnává odpovědi GPT s odpověďmi od lidí a řadí je od nejlepších po nejhorší z hlediska porozumění textu. OpenAI později používá tato data zpětné vazby od lidí k trénování modelu odměn.
Krok 3: Přeprogramujte modely odměn tak, aby vylepšily své odpovědi pomocí algoritmu Proximal Policy Optimization (PPO), který učí počítače komplexnímu rozhodování na základě lidské zpětné vazby.
Výhody a nevýhody ChatGPT
„Za svůj život jsem viděl dvě demonstrace technologie, které na mě zapůsobily jako revoluční. Poprvé to bylo v roce 1980, kdy jsem se seznámil s grafickým uživatelským rozhraním. Druhé velké překvapení přišlo teprve loni. Položili jsme ChatGPT nevědeckou otázku: „Co řeknete otci, jehož dítě je nemocné?“ Napsal promyšlenou odpověď, která byla pravděpodobně lepší než ta, kterou by většina z nás v místnosti dala. Celá zkušenost byla ohromující. Věděl jsem, že jsem právě viděl nejdůležitější pokrok v technologii od grafického uživatelského rozhraní. To mě inspirovalo k zamyšlení nad vším, čeho může AI dosáhnout v příštích pěti až deseti letech.“ – Bill Gates napsal o ChatGPT v GatesNotes.
ChatGPT je nejrychleji rostoucí aplikace všech dob. Zatímco Instagramu trvalo více než dva roky, než dosáhl 100 milionů uživatelů, ChatGPT toho dosáhl za pouhé dva měsíce.
Zde je návod, jak vám jazykové modely ChatGPT usnadní život.
Výhody
Šetří čas
Dochází vám kreativita? ChatGPT bude vaším partnerem pro brainstorming.
Předpokládejme, že jste obchodní zástupce a posíláte potenciálním zákazníkům e-maily o nových funkcích produktu. Bez ChatGPT byste museli celý proces psaní e-mailu provádět ručně. Napsali byste e-mail a poté požádali marketingový tým o jeho doladění. To vyžaduje čas, úsilí a zdroje.
S ChatGPT můžete automatizovat úkoly, jako je psaní e-mailů, a zvýšit tak svou produktivitu, aniž byste byli závislí na pomoci jiných oddělení.
Stačí požádat ChatGPT, aby vytvořil sekvenci e-mailů, kterou lze dále použít jako šablonu. Můžete upravit základní strukturu a výstupy modelu pro konkrétní úkoly podle svých požadavků.
K dispozici je několik bezplatných šablon AI promptů, které odpovídají vašemu použití.
Díky integrovaným funkcím rozpoznávání řeči navíc ChatGPT umožňuje uživatelům komunikovat s AI asistentem.
ChatGPT je k dispozici pro integraci.
Pomocí aplikací jako Zapier propojte ChatGPT se všemi svými oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion a Microsoft Teams.
Projektoví manažeři, agentury, vývojáři a profesionálové v oblasti B2B musí integrovat ChatGPT do svého pracovního prostoru, aby mohli automatizovat rutinní činnosti, pracovat rychleji a vyvíjet personalizované pracovní postupy bez přepínání mezi aplikacemi.
Každý den se dále vyvíjí
ChatGPT se právě teď učí z nových dat a každý den se vyvíjí. Nejlepší na tom je, že jako uživatel máte také možnost přispět k vylepšování ChatGPT.
Pokaždé, když ChatGPT sdílí odpověď na vaši otázku, máte možnost ji ohodnotit kladně nebo záporně. Tímto způsobem poskytujete ChatGPT lidskou zpětnou vazbu ohledně jeho výkonu a pomáháte jej vylepšovat, aby se schopnosti modelu GPT dále zlepšovaly.
Velké jazykové modely, jako je ChatGPT, však mají před sebou ještě dlouhou cestu.
Než se na tento nástroj příliš spolehnete, vezměte v úvahu některé jeho omezení.
Nevýhody
Odpovědi nemusí vždy odpovídat záměru vyhledávání
ChatGPT čte vaše otázky a generuje odpovědi, které se nejvíce blíží jeho trénovacím datům. Na rozdíl od vyhledávače, který se zaměřuje na záměr uživatele, zpracování přirozeného jazyka často nedokáže odpovídat záměru vyhledávání, především proto, že nemá žádné informace o vás, vašem povolání, věku, umístění nebo jiných demografických údajích.
Výsledkem je, že obsah generovaný pomocí ChatGPT často zní povrchně. Nezapomeňte provést kontrolu kvality a upravit text generovaný umělou inteligencí tak, aby odpovídal vašim záměrům.
Omezené možnosti
ChatGPT 3. 5, spuštěný v listopadu 2022, má přístup k informacím a událostem až do ledna 2022. Pro novější dotazy se budete muset i nadále spoléhat na vyhledávače.
Etické otázky jsou nevyhnutelné
ChatGPT je zaujatý vůči trénovacím datům a nedokáže nestranně formulovat události a informace. Proto se nemůžete zcela spolehnout na výstupy modelu ChatGPT.
Mnoho vzdělávacích institucí zakázalo studentům používání tohoto nástroje, protože by to mohlo ovlivnit jejich studijní výsledky.
Další závažnou obavou jsou bezpečnostní problémy spojené s používáním jazykového modelu ChatGPT k generování odpovědí. Několik odvětví s vysokými bezpečnostními požadavky, jako je vládní bezpečnost a výroba vojenského vybavení, zakázalo ChatGPT, protože nechtějí, aby se citlivé údaje o jejich vnitřním fungování přidávaly do velkých jazykových modelů.
Podobně, pokud používáte ChatGPT pro správu služeb zákazníkům nebo zaměstnancům, zůstává možnost poskytování nepřesných, zaujatých informací.
Běžné použití ChatGPT
ChatGPT může být vaším nejúčinnějším digitálním asistentem nebo vaší nejhorší noční můrou – záleží na tom, jak tento nástroj používáte.
Zde je několik příkladů použití ChatGPT, které vám pomohou vytěžit z něj maximum.
Projektový management
- Vytvořte projektovou dokumentaci, jako jsou projektové plány, SOP, rozsah projektu, plány pracovní zátěže a plány přidělování zdrojů a rozpočtu, pomocí ChatGPT během několika sekund.
- Sdílejte neupravené poznámky z jednání s ChatGPT4 a převádějte je do MOM jako profesionálové.
- ChatGPT poskytuje projektovým manažerům podporu při rozhodování tím, že sdílí různé pohledy na posouzení situace.
Marketingové agentury
- Pomáhá autorům obsahu s nástroji pro copywriting při výzkumném procesu a tvorbě stručných článků.
- Optimalizujte obsah pro vyhledávače pomocí osvědčených postupů SEO
- Vytvářejte otázky a formuláře pro průzkumy spokojenosti zákazníků, abyste mohli měřit spokojenost uživatelů.
Vývojáři
- Generování kódu pro aplikaci od nuly nebo křížová kontrola vstupní věty během kódování
- Optimalizujte stávající kód pro lepší výkon
- Efektivní ladění a opravování chyb rychle a snadno
Alternativy k ChatGPT
Podívejme se na jednu z nejlepších alternativ ChatGPT – ClickUp AI a na to, čím se liší od ostatních AI asistentů pro psaní.
Na rozdíl od obecných odpovědí ChatGPT je asistent ClickUp založený na umělé inteligenci navržen speciálně pro potřeby vašeho podnikání.
Profesionální asistent pro psaní
Asistent pro psaní s umělou inteligencí od ClickUp vám pomůže vytvářet srozumitelné a dobře formátované obsahy a texty. Integrovaný asistent pro psaní s umělou inteligencí od ClickUp vám pomůže:
- Vytvářejte vysoce kvalitní blogy pomocí konkrétních vstupů, jako jsou témata, klíčová slova a nová slova relevantní pro vaše publikum, tón značky a úroveň kreativity.
- Copy Editor vylepšuje vaše texty tím, že provádí kontrolu gramatiky a pravopisu, zkracuje dlouhé věty a odhaluje nadbytečné informace. Díky tomu jsou vaše texty stručné a poutavé.
- ClickUp generuje perfektně formátovaný a optimalizovaný obsah, takže nemusíte trávit čas přidáváním H1, H2, H3, tabulek a klíčových slov.
Přidejte špetku kreativity (nebo hodně kreativity!).
Zde je návod, jak ClickUp dodá vaší obsahové strategii kreativní nádech tím, že se stane vaším partnerem pro brainstorming:
- Odpovídejte na dotazy uživatelů ClickUp a vytvořte personalizovanou strategii kampaně pro vaši příští marketingovou iniciativu.
- Pište výstižné a klikatelné marketingové slogany, generujte nápady na názvy kampaní a vyberte ty nejvhodnější.
- Vytvořte intuitivní otázky pro svůj příští marketingový průzkum, abyste zjistili, jaké jsou skutečné potřeby vašeho publika.
Ušetřete čas a pracujte rychleji
Nástroj pro správu projektů ClickUp založený na umělé inteligenci zvládne úkoly, které by jinak trvaly 30 minut, během několika sekund. Zde je návod, jak na to:
- Během několika sekund můžete generovat poznámky z jednání, shrnutí, sledování úkolů a aktualizace z nezpracovaného obsahu, velkých bloků obsahu, zvukových souborů a přepisů videí.
- Vytvořte akční položky pro projekt na základě projektových zadání a poznámek z jednání, rozdělte tyto akce na úkoly a podúkoly a přiřaďte je příslušným členům týmu, abyste usnadnili spolupráci v rámci nástroje pro řízení projektů.
Stále se ptáte, proč ClickUp místo ChatGPT? Podívejte se na následující rozbor:
|Funkce
|ClickUp
|ChatGPT 3. 5 a 4
|Vylepšené psaní
|✅
|✅
|Shrnutí obsahu
|✅
|✅
|Spolupráce s členy týmu
|✅
|❌
|Shrnutí projektu
|✅
|❌
|Generování úkolů a podúkolů
|✅
|❌
|Přístupnost z více zařízení
|✅
|❌
Jste připraveni použít alternativu ChatGPT?
Pro uživatele, kteří chtějí integrovat funkce projektového řízení a ChatGPT za účelem maximalizace produktivity, je nejlepší volbou ClickUp AI.
Nejlepší funkce ClickUp pro zaneprázdněné profesionály a majitele firem jsou:
- Pomocí ClickUp AI a Docs proměňte prázdnou stránku v návrh s hodnotným obsahem a postřehy díky automatizaci.
- Shrňte obsah, abyste se zbavili zbytečných detailů a soustředili se na to podstatné, bez ohledu na typ dokumentu.
- Opravte gramatické a pravopisné chyby a zkraťte nebo prodlužte svůj obsah tak, aby odpovídal cíli.
- ClickUp AI automaticky extrahuje úkoly, které váš tým musí splnit, aniž byste je museli provádět ručně.
- Tabule ClickUp pomáhá s vizualizací dat pro dané úkoly, abyste získali podrobný přehled o svém projektu.
- ClickUp AI vytvoří seznam úkolů a sdílí jej s vaším týmem pro spolupráci.
- Více než 1000 předem připravených šablon ClickUp vám pomůže rychle se zorientovat.
Překonejte omezení ChatGPT s ClickUp AI.