9 osvědčených způsobů, jak zlepšit svůj pracovní výkon

Chcete zlepšit svůj pracovní výkon? Musíte se naučit stanovovat priority, delegovat úkoly a převzít kontrolu nad svým rozvrhem. A to nejlepší na tom? Tímto způsobem můžete zabránit plýtvání časem a zároveň si zachovat dobré zdraví.
Podle průzkumu společnosti FlexJobs z roku 2020 zažilo 75 % zaměstnanců vyhoření v práci.
Vyhnout se obávanému vyhoření není jen otázkou přežití, ale také prosperity. Je čas objevit, jak můžete dosáhnout více, aniž byste se museli připoutat k pracovnímu stolu a pracovat přesčas.
Jste připraveni ponořit se do světa pracovního výkonu a inovativních dovedností, které vám pomohou zvládnout pracovní týden? Vydejme se společně na cestu k produktivnější, vyváženější a naplňující rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. 👊
Co je to pracovní výkonnost?
Pracovní výkon měří, jak efektivně plníte svou roli a povinnosti v práci. Vedoucí pracovníci hodnotí pracovní výkon zaměstnanců podle kvality a kvantity jejich práce – a času, který jim její dokončení zabralo. ⏰
Zlepšení pracovního výkonu vyžaduje úsilí na individuální i organizační úrovni. Na organizační úrovni musí vedení společnosti:
- Stanovte si rozumné KPI: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou kvantifikovatelné měřítko pro dosažení konkrétních cílů. KPI pomáhají každému zaměstnanci pochopit, co se od něj očekává a jak jeho povinnosti přispívají k cílům celé společnosti.
- Vytvořte rámec pro komunikaci: Efektivní komunikační dovednosti jsou nezbytné pro úspěch organizace. Vedení společnosti by mělo organizovat pravidelné porady všech zaměstnanců a individuální schůzky, aby poskytovalo zpětnou vazbu a pomáhalo zaměstnancům zlepšovat pracovní výkon.
- Pomozte zaměstnancům identifikovat oblasti, ve kterých se mohou zlepšit: Každý člen týmu má své jedinečné silné a slabé stránky. Skvělí manažeři investují do profesního a osobního rozvoje svých kolegů a učí je, jak využít své silné stránky a zlepšit oblasti, ve kterých mají slabiny.
- Rozdělte úkoly spravedlivě: Profesní rozvoj je nemožný, pokud se zaměstnanci cítí vyčerpaní. Vedení společnosti je zodpovědné za spravedlivé rozdělení pracovní zátěže, aby se každý člen týmu cítil motivován, ale zároveň schopen dokončit přidělené úkoly.
Na individuální úrovni musí zaměstnanci stanovit jasné cíle, sepsat si seznamy úkolů, využít své schopnosti time managementu a uklidit si kalendáře.
Co ale mohou manažeři udělat ještě pro to, aby zlepšili profesní rozvoj svých týmů a lépe přijímali konstruktivní zpětnou vazbu? To vše se dozvíte níže!
9 způsobů, jak zlepšit pracovní výkon
Hledáte praktické a jednoduché kroky, jak zlepšit svůj pracovní výkon? Využijte tyto tipy a triky, abyste snížili stres, uvolnili mentální kapacitu a nakonec toho do konce dne stihli více. 🤩
1. Delegujte úkoly u velkých projektů
Jako tým můžete dosáhnout více, než byste kdy mohli sami. Překlad: Pokud chcete zlepšit svůj pracovní výkon, musíte se naučit umění delegovat.
Skutečné zvýšení pracovního výkonu však vyžaduje správné nástroje. S ClickUp Tasks můžete rozdělit velké projekty na menší úkoly.
ClickUp usnadňuje přiřazování úkolů více členům týmu, komentování akčních položek nebo prevenci nedorozumění pomocí nahrávání obrazovky. Navíc můžete použít různé zobrazení, abyste viděli všechny úkoly a podúkoly (tj. všechny akce od začátku do konce projektu) na jednom místě.
2. Stanovte si SMART cíle a komunikujte efektivně
SMART cíle jsou cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené – a ClickUp vám pomůže splnit všech pět požadavků.
S ClickUp Goals můžete nastavit jasné časové plány, měřit týdenní výsledky a přidávat úkoly z různých týmů do jednoho dosažitelných cíle. Navíc můžete sledovat svůj pokrok pomocí číselných, pravdivých/nepravdivých a finančních cílů.
Aby byl váš tým dobře organizovaný, zvažte přidání popisů ke každému cíli a úkolu, abyste věděli, které úkoly řeší který kolega. Jasné a dosažitelné cíle pomáhají týmům vidět cílovou čáru, místo aby byl konečný cíl mimo dohled. To vyžaduje jasnou komunikaci s vaším týmem, abyste minimalizovali stres a zabránili tomu, aby se vzrušující projekt proměnil v úplné vyčerpání.
3. Vylepšete své technologie pomocí správných nástrojů
Nic nenaruší produktivní pracovní den tak jako technologie, která prostě nefunguje. Abyste si ušetřili drahocenný pracovní čas voláním na IT oddělení, používejte nástroje, které zvyšují produktivitu zaměstnanců.
Například v ClickUp neustále vylepšujeme naši infrastrukturu, aby byla spolehlivá a výkonná. V ClickUp 3.0 jsme zaznamenali zvýšení rychlosti úkolů a oznámení, přepracovali jsme naše Sprint Widgets a zaznamenali jsme 20% zlepšení automatizace.
Překlad: Získáte rychlejší a spolehlivější přístup k nástrojům, které jste si oblíbili.
4. Napište si seznam úkolů večer předem, abyste se mohli soustředit
Pokud chcete úspěšně zvládnout ráno, ujistěte se, že znáte své hlavní priority v momentě, kdy se posadíte ke stolu. Jak toho dosáhnout? Nečekejte až do rána, abyste si sepsali seznam úkolů. Pokud se chcete vyhnout multitaskingu, skvělým výchozím bodem je začít den se seznamem úkolů, abyste omezili rozptýlení.
Místo toho, když večer předem zavíráte obchod, sepište si tyto tři věci:
- Co jste toho dne stihli
- Co jste doufali, že dokončíte, ale nestihli jste
- Vaše nejdůležitější úkoly na příští ráno
Chcete-li se připravit na úspěch, využijte jednu z mnoha šablon seznamů úkolů od ClickUp. S ClickUp můžete vytvořit spolehlivý systém seznamů úkolů pomocí zobrazení seznamu, barevného kódování úkolů, plánování opakujících se úkolů nebo dokonce nastavení automatizovaných pracovních postupů pro rychlé dokončení úkolů.
5. Nastavte si časovač
Už jste někdy seděli u počítače a několik hodin jen zírali na obrazovku, místo abyste se pustili do nenáviděné práce?
Nikdo není dokonalý a prokrastinace se vkrádá i do života těch nejproduktivnějších lidí. Chcete-li prolomit patovou situaci s prokrastinací, vyzkoušejte tento trik: Nastavte si časovač.
Nastavení časovače na přiměřenou dobu (ne delší než 90 minut) vám poskytne motivaci potřebnou k dokončení zadaného úkolu. Nebo pokud opravdu potřebujete ukončit soutěž v zírání na počítač, nastavte si časovač, který vám připomene, abyste si během pracovního dne udělali krátké přestávky.
ClickUp Time Tracking vám umožňuje nastavit časovač z jakéhokoli zařízení. Abyste si udrželi přehled a měli pod kontrolou své krátké přestávky, můžete k sledování času přidat poznámky, štítky nebo filtry. V tomto ohledu nastavení časovače nejen vytváří pocit naléhavosti, ale také vám pomáhá udržet si přehled o řízení projektů a připomíná vám, jak jste strávili svůj pracovní den.
6. Požádejte své nadřízené o konstruktivní zpětnou vazbu
Jak se říká, pokud jste nejchytřejší osobou v místnosti, jste ve špatné místnosti.
Každý zaměstnanec ve firmě – dokonce i členové vedení – se mohou od svých kolegů něco naučit. Pokud tedy s obdivem sledujete, jak členové vašeho týmu plní jeden úkol za druhým, požádejte je o radu, jak zlepšit svůj výkon.
Každý z vašich kolegů má své jedinečné dovednosti a může vám poradit, jak být během pracovního dne produktivnější.
S tímto vědomím se naučte těšit se na hodnocení výkonu. Jistě, hodnocení výkonu může být zastrašující, ale je to příležitost získat rady od vašeho manažerského týmu.
Díky nástrojům a šablonám pro hodnocení výkonu od ClickUp mohou nadřízení stanovit cíle a vytvářet zprávy o produktivitě pro své přímé podřízené, čímž udržují celý tým na správné cestě. Navíc mohou vytvořit individuální plán zlepšení výkonu zaměstnanců, který pomůže jejich týmům dosáhnout stanovených cílů.
Vaše pracovní výkonnost by měla být patrná – zejména pokud se snažíte výrazně zlepšit. Hodnocení výkonnosti vám může pomoci získat jasnější přehled.
7. Nastavte si automatické připomenutí
Jak se práce hromadí, stává se stále náročnější pamatovat si vše, co je třeba udělat. Abyste uvolnili svou mentální kapacitu, nastavte si automatické připomenutí, abyste nezapomněli na naléhavé úkoly.
S připomínkami ClickUp si můžete nastavit připomenutí prakticky pro jakýkoli úkol z jakéhokoli zařízení. Připomínky můžete vytvářet z existujících úkolů nebo oznámení, nebo začít úplně od začátku. Všechny připomínky si můžete prohlížet na domovské obrazovce, odložit, přeplánovat nebo delegovat, aby se žádné úkoly neztratily v záplavě jiných povinností.
Kromě toho můžete k připomenutím přidat termíny, přílohy a opakující se plány, které vám pomohou zlepšit celkový výkon.
8. Zaveďte časové bloky, abyste si uklidili kalendář
Neustálé přeskakování z jedné úlohy na druhou způsobuje zbytečné psychické napětí, které může vést k vyčerpání. Snažit se vměstnat příliš mnoho nesouvisejících úkolů do jednoho pracovního dne je jako snažit se v posilovně provést 25 různých cviků: rychle vás to vyčerpá, ale nepřináší to nejlepší výsledky.
Chcete-li znovu získat kontrolu nad svým kalendářem, zkuste časové blokování, které vám pomůže zlepšit výkon v práci. Časové blokování je technika time managementu, při které seskupujete podobné úkoly. Můžete se například rozhodnout, že všechny schůzky naplánujete pouze na dva dny v týdnu – úterý a čtvrtek – abyste si uvolnili prostor v hlavě na zbývající tři dny.
Nebo pokud pracujete v odvětví založeném na službách (například v marketingové agentuře), možná se rozhodnete pracovat na projektech pouze pro jednoho klienta denně (namísto pro všechny klienty ve vašem seznamu). Nevíte, kde začít?
ClickUp nabízí několik šablon pro časové blokování, které vám pomohou zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
9. Stanovte si milníky a nezapomeňte je oslavit!
Při snaze zlepšit pracovní výkon si pamatujte: Dokonalost je nedosažitelná. A ve skutečnosti může snaha o dokonalost dokonce škodit vaší produktivitě.
Abyste si udrželi energii a předešli vyčerpání, nezapomeňte oslavit každý milník. Oslava může být jednoduše krátká přestávka, během které si protáhnete nohy a projdete se po okolí. Nebo můžete pozvat kolegu na schůzku do kavárny místo na rozhovor v zasedací místnosti.
Když oslavujete jeden milník a přecházíte k dalšímu, nezapomeňte, že milníky ClickUp poskytují vizuální představu o nejnaléhavějších úkolech vašeho projektu. Jednoduše seskupte různé úkoly a poté přizpůsobte zobrazení, abyste získali přehled o klíčových fázích vašeho projektu.
5 šablon, které vám pomohou zlepšit výkon v práci
Chcete toho stihnout více a zároveň upřednostnit své duševní schopnosti? Vyzkoušejte těchto pět šablon výkonu od ClickUp, které vám pomohou zlepšit celkový výkon v práci. 📚
1. Šablona KPI ClickUp
Chcete vědět, zda jsou jednotlivá oddělení na dobré cestě k dosažení cílů pro tento čtvrtletí? Šablona KPI od ClickUp rozděluje všechny KPI ve společnosti podle oddělení.
Využijte systém barevného kódování, abyste okamžitě pochopili, zda tým splnil cíl, je v procesu jeho plnění, nebo se odklonil od dosažení svých cílů. Navíc můžete přidávat poznámky a dílčí úkoly, které pomohou vašemu týmu udržet se na správné cestě.
2. Šablona vyvážené scorecard ClickUp
Chcete stanovit dosažitelné cíle pro svůj tým? Ujistěte se, že členové týmu vědí, jak každá iniciativa přispívá k celkovému úspěchu společnosti.
Díky této snadno použitelné šabloně vyvážené scorecard od ClickUp můžete vidět cíle, iniciativy, záměry a pobídky pro čtyři oblasti společnosti – zákazníky, vzdělávání a růst, finance a interní obchodní procesy.
Začněte spolupracovat v ClickUp Whiteboard a pak se pusťte do svého seznamu úkolů v kalendáři nebo v seznamu.
3. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Jedním z nejlepších nástrojů pro řízení výkonu, které máte k dispozici, je naučit se stanovovat priority. Díky šabloně pro správu úkolů od ClickUp může každý člen týmu snadno zjistit, které úkoly jsou urgentní, mají vysokou prioritu nebo nízkou prioritu.
Šablonu můžete barevně označit, přidat podúkoly a přiřadit termíny, abyste kolegům pomohli zvládnout správu úkolů.
4. Šablona pro plánování času ClickUp
Máte potíže s vyvážením osobního života a kariérního rozvoje? Šablona pro plánování času ClickUp vám umožní převzít kontrolu nad vaším týdenním seznamem úkolů tím, že seskupí aktivity podle práce, osobního života, cestování nebo jiných kategorií.
Pomocí barevného kódování přiřaďte každému úkolu úroveň priority, nastavte datum zahájení a termín dokončení a přidejte komentáře, které vám pomohou udržet produktivní týden. To vše povede k lepší morálce a vyšší energii – aniž byste museli ztrácet soustředění nebo se učit spoustu nových dovedností.
5. Šablona zprávy o výkonu ClickUp
Měříte efektivitu aktuálního projektu? Vypracováváte plán zlepšení výkonu, abyste zvýšili zapojení zaměstnanců? Tato podrobná šablona zprávy o výkonu od ClickUp nabízí grafy, vestavěné výpočty a řadu sekcí pro měření výkonu.
Využijte sekci „Indexové skóre“ k zaznamenání, které položky jsou v pořádku, urgentní, zpožděné nebo zcela pozastavené, abyste pomohli posunout projekty a výkonnost týmu vpřed.
Zlepšete svůj výkon v práci s ClickUp
Chcete-li zlepšit svůj výkon v práci, využijte výše uvedené tipy, jako je stanovení cílů SMART, určení priorit předem, oslavování každého milníku a časové blokování kalendáře. To vám pomůže dosáhnout více během pracovního týdne a zároveň si zachovat duševní energii. 🙌
Naštěstí ClickUp nabízí všechny nástroje, které potřebujete ke zlepšení pracovního výkonu, stanovení priorit úkolů a rozdělení projektů na dosažitelné pracovní úkoly. Chcete-li získat přístup k šablonám výkonu, využít tisíce integrací a přizpůsobitelné zobrazení pro správu svého kalendáře, připojte se k ClickUp ještě dnes.