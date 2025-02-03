Čiňte informovaná rozhodnutí: 10 prvotřídních nástrojů umělé inteligence pro vizualizaci dat

Identifikace trendů a vzorců v obrovských nebo složitých datových souborech je zásadní pro informovaná rozhodnutí, která posunou vaše podnikání vpřed. Zároveň se jedná o časově náročný proces, který může připomínat hledání jehly v kupce sena. ?
Dobrou zprávou je, že máte k dispozici vizualizační nástroje, které vám pomohou vytvořit si obraz o vašich datech a snáze je interpretovat.
V dnešní době umělá inteligence posouvá vizualizaci dat o krok dál – nástroje AI pro vizualizaci dat vám pomáhají vytvářet grafy, tabulky, zprávy a přehledy, které odhalují skryté vzorce. Tyto poznatky pak můžete využít pro strategické plánování, zefektivnění procesů a celkové zvýšení produktivity.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších nástrojů AI pro vizualizaci dat, které vám pomohou zlepšit rozhodování založené na datech.
Co jsou nástroje AI pro vizualizaci dat?
Nástroje AI pro vizualizaci dat využívají robustní algoritmy k analýze datových sad, identifikaci vzorců a vizuálnímu znázornění výsledků. Představte si je jako překladatele – zadáte jim surová data a oni je převedou do snadno srozumitelných tabulek a grafů, které vám umožní odhalit trendy, které nemusí být na první pohled zřejmé.
Díky své schopnosti zpracovat obrovské množství komplexních dat během několika sekund vám nástroje AI pro vizualizaci dat pomohou vytvářet přesné předpovědi a určit správnou cestu, kterou by se vaše společnost měla v budoucnu ubírat. Mezi další výhody používání těchto nástrojů patří:
- Úspora času, úsilí a nákladů
- Snížení zaujatosti při rozhodování
- Vytváření přizpůsobených vizualizací
- Vytváření podrobných zpráv
- Zlepšení kvality dat
Se správným nástrojem můžete optimalizovat pracovní postupy a procesy a posunout efektivitu na další úroveň. ?
Jak vybrat nejlepší nástroj AI pro vizualizaci dat
Pokud chcete kvalitní nástroj pro vizualizaci dat pomocí umělé inteligence, zkontrolujte, zda má následující vlastnosti:
- Robustní automatizační funkce: Nástroj by měl být schopen interpretovat data a vytvářet vizualizace s minimální potřebou vašeho přímého zásahu.
- Přizpůsobitelnost: Měl by vám umožnit přizpůsobit vizualizace tak, aby odpovídaly vašim požadavkům a pokynům vaší značky. Hledejte například možnosti změny barev, písem a popisků dat.
- Škálovatelnost: Nástroj by měl být dostatečně výkonný, aby dokázal s stejnou účinností analyzovat malé i velké datové soubory.
- Snadné použití: Nástroj by měl mít přehledné rozvržení a intuitivní rozhraní. Jeho používání by nemělo vyžadovat měsíce školení nebo sledování výukových videí.
- Možnosti exportu: Měl by vám umožnit exportovat vizualizace v různých formátech a sdílet je se zainteresovanými stranami.
10 nejlepších nástrojů AI pro vizualizaci dat, které musíte vyzkoušet
Prošli jsme desítky nástrojů AI pro vizualizaci dat a vybrali jsme 10 nejlepších, které vynikají svou snadnou použitelností a pokročilými funkcemi. Podívejte se na náš seznam a najděte ten, který vám nejlépe vyhovuje! ?
1. Tableau
Tableau je výkonná platforma pro business intelligence a analytiku založená na umělé inteligenci, která urychluje rozhodování tím, že vám pomáhá lépe porozumět vašim datům.
Jedním z hlavních důvodů popularity Tableau je jeho snadné použití – k využívání vizualizačních možností tohoto nástroje nepotřebujete žádné znalosti programování. Díky podpoře dotazů v přirozeném jazyce můžete s Tableau „komunikovat“ a generovat smysluplné, personalizované poznatky ze svých dat v běžné angličtině. ?
Díky funkcím prediktivního modelování a prognózování Tableau se vaše data mohou stát základem pro informovaná rozhodnutí a budoucí úspěch vaší společnosti.
Pokud potřebujete řešení pro lokální instalaci, můžete si vybrat Tableau Desktop, nebo se rozhodnout pro Tableau Cloud, který nabízí větší flexibilitu. Využijte Tableau Prep k čištění, konsolidaci a úpravě dat pro analýzu a vizualizaci.
Nejlepší funkce Tableau
- Nabízí řešení pro lokální instalaci i cloudové řešení.
- Vynikající pro CRM analytiku
- Design pomocí drag-and-drop
- Četné integrace
Omezení Tableau
- Tableau Server je občas pomalý.
- Pro malé podniky by to mohlo být příliš nákladné.
Ceny Tableau
- Tableau Creator: 75 $/měsíc na uživatele
- Tableau Explorer: 42 $/měsíc na uživatele
- Tableau Viewer: 15 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 100 recenzí)
2. Polymer
Chcete vytvářet profesionálně vypadající vizualizace a dashboardy bez náročného učení? Polymer je tou správnou volbou! Tato platforma představuje ideální kombinaci snadného použití a robustních funkcí umělé inteligence a je ideální pro týmy zabývající se e-commerce, marketingem a prodejem.
Začněte používat Polymer nahráním datového souboru nebo výběrem konektoru. Poté využijte sílu umělé inteligence Polymeru k analýze dat. Platforma automaticky vygeneruje dashboardy a poskytne podrobné informace. Sdílejte odkazy s příslušnými členy týmu, vložte své vizualizace do svého webu nebo je přidejte do prezentací.
Díky četným vizualizačním widgetům (včetně sloupcových a pruhových grafů, heatmap a časových řad), dynamickým dashboardům a šablonám může být Polymer cenným doplňkem vašeho arzenálu pro analýzu dat.
Nejlepší funkce Polymeru
- Poly-AI pro získání okamžitých poznatků a automatické generování dashboardů
- Nevyžaduje znalosti programování.
- Univerzální možnosti vložení (přidejte vizualizace Polymer do své aplikace nebo webové stránky)
- Osm widgetů pro vizualizaci dat
- Více než 20 šablon
Omezení polymerů
- Rozhraní může být pro začínající uživatele příliš složité.
- Mohlo by být užitečné mít k dispozici více šablon.
Ceny polymerů
- Starter: 10 $/měsíc za editor
- Pro: 20 $/měsíc za editor
- Enterprise: 500 $/měsíc za editor
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze polymerů
- Product Hunt: 5/5 (méně než 10 recenzí)
Bonus: Nástroje AI pro tvorbu myšlenkových map!
3. Sisense
Porozumějte svým datům s Sisense – platformou, která se pyšní responzivním rozhraním s designem typu drag-and-drop, který vám pomůže snadno vizualizovat data.
Sisense vám umožňuje vytvářet interaktivní dashboardy pro business intelligence a přeměnit komplexní data na snadno srozumitelné vizuální prvky. Díky inteligentním výpočtům a možnostem vytváření grafů můžete pracovat s jakýmkoli datovým souborem a prezentovat jej způsobem, který odpovídá vašim cílům. Dashboardy jsou 100% přizpůsobitelné – přizpůsobte je přidáním obrázků, textu nebo videí.
Všechny vizualizace na vašich řídicích panelech jsou interaktivní – mohou mezi sebou „komunikovat“, což vám umožňuje přiblížit si konkrétní poznatek.
Funkce Blox této platformy vám umožňuje používat předem připravené šablony k přeměně dat na přizpůsobené, praktické aplikace, ke kterým máte přístup přímo z vašeho dashboardu – a to téměř bez nutnosti programování! ?
Nejlepší funkce Sisense
- Dashboardy s výpočty a grafy založenými na umělé inteligenci
- Interaktivní vizualizace
- Funkce Blox pro vytváření analytických aplikací pomocí předem připravených šablon
- Pokročilé možnosti reportování a sdílení dat
Omezení Sisense
- Náročný proces instalace
- Někteří uživatelé nemají rádi časté aktualizace.
Ceny Sisense
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sisense
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
4. MonkeyLearn
MonkeyLearn nabízí celou řadu nástrojů pro textovou analýzu, které vám pomohou získat cenné poznatky z zpětné vazby vašich zákazníků a pokračovat vpřed bez překážek. ?
Tento nástroj se pyšní předem vycvičenými klasifikátory a extraktory, které vám pomohou třídit a organizovat vaše data. Nechcete je používat? Žádný problém – vytvořte si vlastní (bez nutnosti programování) a užijte si maximální přizpůsobení.
Tento nástroj je neuvěřitelně snadný na používání. Nejprve připojíte svá textová data (nahráním souborů nebo připojením pomocí aplikací). Poté použijete předem vycvičené nebo vlastní modely textové analýzy k označení svého textu. Po dokončení analýzy můžete vytvořit vlastní vizualizace a kombinovat několik datových vstupů (například vlastní pole a data). Aplikaci můžete také propojit s dalšími nástroji pro vizualizaci dat, jako jsou Tableau nebo Looker Studio (Google Data Studio), abyste získali podrobnější informace.
Nejlepší funkce MonkeyLearn
- Výkonné možnosti analýzy textu s přizpůsobenými vizualizacemi
- Umožňuje přizpůsobit klasifikátory a extraktory bez nutnosti programování.
- Propojení s oblíbenými nástroji pro vizualizaci dat
Omezení MonkeyLearn
- Někteří uživatelé zmínili, že nástroj je drahý.
- Omezené integrace
Ceny MonkeyLearn
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MonkeyLearn
- G2: 4/5 (5+ recenzí)
- TrustRadius: 9,2/10 (10+ recenzí)
5. Power BI
Power BI od společnosti Microsoft z vás udělá profesionála v oblasti vizualizace dat díky funkcím, které vám pomohou odhalit skryté vzorce a převést vaše data do konkrétních akcí.
Díky možnosti používat Copilot (AI asistenta společnosti Microsoft) v rámci Power BI můžete získat své poznatky bleskovou rychlostí. Stačí zadat data a popsat požadované poznatky a nástroj je pro vás okamžitě vyhledá.
Díky možnostem vizualizace dat v Power BI a plátnu pro vytváření reportů s funkcí drag-and-drop můžete přesně určit trendy a generovat personalizované reporty, které lze sdílet.
Propojte Power BI s dalšími aplikacemi Microsoft, které již používáte, a užijte si vynikající funkčnost a pohodlí.
Nejlepší funkce Power BI
- Využijte sílu asistenta umělé inteligence společnosti Microsoft k získávání praktických poznatků.
- Centralizované řídicí panely pro správu všech vašich dat
- Plátno pro zprávy s funkcí drag-and-drop
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi z ekosystému Microsoftu
Omezení Power BI
- Chybí pokročilé možnosti přizpůsobení pro vizualizaci dat.
- Strmější křivka učení
Ceny Power BI
- Power BI v Microsoft Fabric: zdarma (omezené možnosti)
- Power BI Pro: 10 USD/měsíc na uživatele
- Power BI Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Power BI Premium podle kapacity (Premium SKU): 4 995 USD/měsíc podle kapacity
- Power BI Premium podle kapacity (Fabric SKU): 262,80 $/měsíc podle kapacity
Hodnocení a recenze Power BI
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- TrustRadius: 8,4/10 (více než 1 500 recenzí)
6. HiPlot
HiPlot od Facebooku je lehký open-source nástroj pro vizualizaci dat, který vám pomůže odhalit skryté vzorce a trendy. K tomu využívá paralelní grafy – typ vizualizace, který je ideální pro analýzu a porovnávání vysokorozměrných datových sad a proměnných.
Paralelní grafy, které HiPlot používá k vizualizaci dat, jsou interaktivní a máte možnost měnit jejich styly. Vytvářejte grafy podél jedné nebo více os, přizpůsobujte rozsahy hodnot a upravujte barvy, aby vaše vizuály byly jedinečné.
Ve výchozím nastavení umí HiPlot číst soubory JSON a CSV. Můžete také přidat parsery Pythonu a vytvářet experimenty HiPlot.
Nejlepší funkce HiPlot
- Určeno pro vývojáře zabývající se výzkumem AI a strojového učení.
- Vizualizace dat prostřednictvím interaktivních paralelních grafů
- Open-source
- Ve výchozím nastavení podporuje soubory JSON a CSV.
Omezení HiPlot
- Pro ty, kteří s vizualizací dat začínají, to může být složité.
- Není to dobrá volba pro ty, kteří chtějí používat grafy, diagramy a tabulky.
Ceny HiPlot
- Zdarma
Hodnocení a recenze HiPlot
- Žádné recenze
7. Akkio
Akkio využívá generativní business intelligence, aby vám pomohlo analyzovat a vizualizovat data.
Jeho vynikající funkcí AI je Chat – umožňuje vám klást otázky týkající se vašich dat a získávat rychlé a přesné odpovědi. Toto řešení je založeno na velkém jazykovém modelu GPT-4, takže můžete získat potřebné odpovědi, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Kromě kladení otázek můžete Chat použít také k vytváření vizuálních prvků z vašich dat.
Umělá inteligence Akkio dokáže vytvářet zprávy a přehledy přizpůsobené vašim cílům. Stačí připojit svá data a popsat projekt, aplikaci nebo problém a Akkio okamžitě vygeneruje zprávy na základě poskytnutých informací.
Tento nástroj se integruje s oblíbenými aplikacemi a platformami, jako jsou Hubspot, Airtable, Salesforce a Zapier, a hladce zapadá do vašich pracovních postupů.
Nejlepší funkce Akkio
- Chat založený na umělé inteligenci
- Generativní zprávy a řídicí panely
- Předpovědi a prognózy založené na strojovém učení
- Četné integrace
Omezení Akkio
- Postrádá pokročilé funkce pro získávání dat.
- Počet možností může být ohromující.
Ceny Akkio
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 499 $/měsíc pro pět uživatelů
- Podnikání: 1 499 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Akkio
- G2: 4,7/5 (méně než 10 recenzí)
- Product Hunt: 5/5 (více než 50 recenzí)
8. Graphy
Hledáte jednoduchý nástroj pro vytváření grafů? Graphy je tou správnou volbou – tato platforma vám umožňuje vizualizovat data pomocí grafů zdarma, a to i bez registrace. ?
Používání platformy nemůže být jednodušší. Stačí zadat data do tabulky na pravé straně obrazovky a Graphy je vizualizuje. Vyberte si ze šesti typů grafů – sloupcový, čárový, kombinovaný, výsečový, trychtýřový nebo teplotní mapa. Graf si přizpůsobte změnou motivu, palety barev, pozadí a okrajů.
Registrace na platformě je také zdarma a poskytuje vám přístup k grafům generovaným umělou inteligencí a podrobným informacím. Můžete použít AI writer od Graphy k odhalení anomálií, shrnutí dat a psaní prezentací a zpráv.
Nejlepší funkce Graphy
- AI writer pro generování poznatků a reportů z vašich dat
- Snadné použití
- Vizualizujte svá data pomocí šesti typů grafů
- Možnosti přizpůsobení
Omezení Graphy
- Některé funkce vyžadují placené předplatné.
- Zaměřuje se pouze na grafy
Ceny Graphy
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Graphy
- Žádné recenze
9. Vizuálně
Visually není nástroj pro vizualizaci dat jako takový, ale můžete ho jako takový použít. Tato platforma je totiž online tržiště, které propojuje firmy s odborníky v oblasti designu, sociálních médií, psaní obsahu a marketingu.
Na Visually najdete profesionály, kteří vám pomohou vytvořit a spustit videa, zprávy, e-knihy, infografiky a další. Jakmile sestavíte svůj tým, pracujte na svých projektech vizualizace dat v Visually Workspace. Máte úplnou kontrolu a můžete dohlížet na celý proces, poskytovat zpětnou vazbu a žádat o revize, dokud nedosáhnete dokonalých výsledků.
Nejlepší vizuální funkce
- Pomáhá vám spojit se s odborníky na vizualizaci dat.
- Snadné použití
- Cenově výhodné
Vizuální omezení
- Potenciální problémy s komunikací
- Není určeno pro ty, kteří chtějí data vizualizovat sami.
Vizuální stanovení cen
- Kontaktujte nás ohledně cen
Vizuální hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (méně než 10 recenzí)
- TrustRadius: 9/10 (méně než 5 recenzí)
10. Google Charts
Hledáte nástroj s rozsáhlou knihovnou vizualizací? Pak si Google Charts určitě zamilujete! Tato platforma nabízí desítky připravených možností pro vizualizaci dat, od sloupcových grafů a slovních stromů až po histogramy a intervaly. ?
Používání platformy vyžaduje JavaScript – potřebujete jej k vložení Google Charts do své webové stránky. Poté načtěte požadované knihovny, uveďte data, která chcete vizualizovat, a nechte nástroj udělat svou práci.
Grafy můžete propojit s interaktivním dashboardem, abyste získali cenné poznatky, porovnali data a vytvořili předpovědi.
Nejlepší funkce Google Charts
- Rozsáhlá knihovna tabulek a grafů pro vizualizaci dat
- Interaktivní řídicí panely
- Snadné vložení do vaší webové stránky
Omezení Google Charts
- Problémy s výkonem při zpracování velkých datových sad
- Vyžaduje JavaScript.
Ceny Google Charts
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Charts
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
Další nástroje
Nástroje, které jsme dosud představili, vynikají ve vizualizaci dat, ale postrádají komplexní sadu funkcí nezbytných pro správu dat, dohled nad projekty a úkoly, spolupráci a sledování pokroku. Pokud hledáte all-in-one platformu, která vám pomůže s těmito a dalšími úkoly, ClickUp je tou správnou volbou.
ClickUp
ClickUp je mimořádně výkonná platforma pro řízení projektů a úkolů, která nabízí řadu funkcí, díky nimž můžete mít přehled o všech aktivitách ve vaší organizaci a zajistit hladký chod.
Jednou z těchto možností je ClickUp AI – výkonný asistent pro psaní, který vám pomůže zefektivnit různé opakující se a manuální úkoly. Použijte jej k psaní profesionálních e-mailů, shrnutí dlouhých dokumentů, brainstormingu nápadů, generování akčních položek nebo vytváření časových os projektů.
Využití možností ClickUp AI je snadné – nepotřebujete žádné znalosti programování. ClickUp AI se dobře doplňuje s další funkcí, kterou si zamilujete – ClickUp Docs. Použijte ji k vytváření, úpravám, sdílení a správě důležitých dokumentů a zároveň zabraňte neoprávněnému přístupu a narušení bezpečnosti. ?
Používání ClickUp AI v ClickUp Docs
Představte si, že jste projektový manažer, který potřebuje co nejrychleji napsat projektový brief. ClickUp AI a ClickUp Docs vám přijdou na pomoc a spojí své super schopnosti, aby vám pomohly úkol dokončit.
Prvním krokem je otevření dokumentu ClickUp Doc a zadání „/AI tools“ (nástroje AI).
Na obrazovce se zobrazí rozevírací seznam. Vyberte Populární na pravé straně seznamu a klikněte na Projekt. Nyní vyberte Popis produktu, zadejte příslušné podrobnosti a nechte ClickUp AI vygenerovat perfektní popis projektu!
ClickUp Dashboards
ClickUp má v zásobě další možnost, kterou lze použít pro vizualizaci dat – ClickUp Dashboards. S jeho pomocí můžete:
- Vytvářejte obchodní scénáře
- Vizualizujte informace ze svých formulářů ClickUp
- Získejte podrobné informace o svých projektech a úkolech a zefektivněte správu zdrojů.
- Správa databází zákazníků
ClickUp Dashboards nabízí více než 50 widgetů (například vlastní grafy, sprinty a sledování času), které vám umožní přizpůsobit vizualizace podle svých potřeb. Tyto univerzální nástroje se osvědčují v různých případech použití, včetně marketingové analýzy, řízení projektů, plánování nákladů, správy databází a sledování pracovní zátěže.
Pokud potřebujete pomoc s prezentací svých dat nebo hledáte zkratku, využijte šablony ClickUp. Máte k dispozici více než 1 000 možností pro vytváření diagramů datových toků, bublinových map nebo organizačních schémat.
K dispozici jsou také šablony pro vytváření a správu databází, strategické plánování a řízení projektů – využijte je ke zvýšení produktivity a zajištění konzistence.
Nástroje AI pro analýzu dat: porozumějte minulosti, sledujte přítomnost, předvídejte budoucnost
Ať už jsou založeny na umělé inteligenci nebo ne, techniky vizualizace dat podporované strojovým učením mohou nabídnout celou řadu výhod. Pomáhají vám odhalit skryté vzorce ve vašich datových analýzách, abyste je mohli využít ke zlepšení různých aspektů svého podnikání.
Pokud chcete více než jen nástroj pro vizualizaci dat, zaregistrujte se do ClickUp a využijte robustní možnosti správy projektů a úkolů, organizace, spolupráce a komunikace. ?