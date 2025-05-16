11 nejlepších AI nástrojů pro mind mapping pro kreativitu a organizaci

Nápady často začínají jako roztříštěné myšlenky – načmárané poznámky, fragmentární seznamy nebo mentální záblesky, které příliš rychle vyprchají. Bez struktury se i ty nejlepší nápady mohou ztratit v chaosu.
Právě zde přicházejí na řadu AI nástroje pro mind mapping.
Tyto nástroje jdou nad rámec jednoduché organizace; pomáhají vizualizovat souvislosti, generovat nové nápady a zdokonalovat složité koncepty. Od brainstormingu a plánování projektů až po kreativní pracovní postupy – AI dokáže proměnit neuspořádané myšlenky ve strukturované, prakticky využitelné poznatky.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili 11 nejlepších AI nástrojů pro mind mapping, které vám pomohou propojit jednotlivé body – a které vás možná nechají bez slov. Pojďme se do toho pustit! ⚒️
Stručný přehled: 11 nástrojů AI pro tvorbu myšlenkových map
Než se pustíme do podrobného popisu jednotlivých nástrojů, zde je stručný přehled 11 nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů Velikost týmu: Jednotlivci, střední podniky, rychle rostoucí společnosti, velké podniky
|ClickUp Mind Maps a ClickUp Whiteboards proměňují syrové nápady v úkoly a akce, a to díky umělé inteligenci.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Miro
|Nejlepší pro společné brainstormingy a vizuální plánování Velikost týmu: Ideální pro týmy jakékoli velikosti, které potřebují spolupráci v reálném čase
|Brainstormujte, vytvářejte produktové cesty a plánujte pracovní postupy v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc.
|Lucidchart
|Nejlepší pro vytváření technických a složitých diagramů Velikost týmu: Ideální pro malé až velké týmy, které spravují technické pracovní postupy
|Vytvářejte diagramy systémových architektur, procesů a organizačních struktur.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc pro jednotlivce.
|SmartDraw
|Nejlepší pro podrobné diagramy a přesnost podobnou CADVelikost týmu: Ideální pro technické týmy, které potřebují diagramy ve stylu CAD
|Vytvářejte složité diagramy, plány ve stylu CAD a technické rozvržení.
|Cena začíná na 5 $/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)
|MindMeister
|Nejlepší pro jednoduché, kreativní mapování mysli a spolupráci v reálném čase Velikost týmu: Ideální pro kreativní týmy spolupracující v reálném čase
|Vizualizujte a brainstormujte nápady pomocí přizpůsobitelných rozvržení a podnětů od týmu.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,50 $/měsíc pro osobní použití (fakturace pololetně).
|Xmind
|Nejlepší pro strukturované, kreativní mapování mysli s různými rozvrženími Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují různé možnosti diagramů
|Používejte různé diagramy pro akademické, obchodní nebo osobní plánování.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc za tarif Premium.
|Coggle
|Nejlepší pro volné mapování mysli s jednoduchou spoluprací Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují flexibilitu ve struktuře
|Vytvářejte flexibilní mapy pomocí vizuálních prvků s funkcí drag-and-drop a sdílení v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc za Awesome.
|Ayoa
|Nejlepší pro kombinaci mindmappingu s řízením úkolů Velikost týmu: Ideální pro týmy, které chtějí integrovat mindmapping s realizací projektů
|Vizualizujte myšlenky a sledujte jejich realizaci pomocí integrovaných funkcí Zoom a přístupnosti.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 17 $/měsíc za tarif Ultimate.
|EdrawMind
|Nejlepší pro mapování myšlenek pomocí umělé inteligence a automatické generování obsahu Velikost týmu: Ideální pro týmy pracující s brainstormingem pomocí umělé inteligence
|Vytvářejte obsah, překládejte poznámky a vylepšujte nápady pomocí AI.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,90 $/měsíc pro jednotlivce.
|GitMind
|Nejlepší pro vizuální myslitele, kteří potřebují organizovat své nápady pomocí AI Velikost týmu: Ideální pro tvůrce obsahu a projektové manažery
|Vizuálně organizujte nápady, překládejte obsah a generujte dokumenty pomocí AI.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc pro osobní použití.
|Mindomo
|Nejlepší pro flexibilní tvorbu myšlenkových map s offline přístupem Velikost týmu: Ideální pro uživatele, kteří potřebují offline a real-time možnosti spolupráce
|Přepínejte mezi myšlenkovými mapami, osnovami a Ganttovými diagramy na různých zařízeních.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,50 $/měsíc za předplatné (desktop, cloud, mobilní zařízení).
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro tvorbu myšlenkových map?
Je důležité vybrat software pro tvorbu myšlenkových map s umělou inteligencí, který odpovídá vašim potřebám a zvyšuje vaši kreativitu a produktivitu.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Pomoc AI: Hledejte funkce, kde AI vytváří hierarchické myšlenkové mapy z textu, nápadů nebo obrázků, což vám pomůže rychle začít.
- Převod obsahu: Hledejte nástroje, které dokážou převést dokumenty, články nebo obrázky do myšlenkových map, aby se snáze zpracovávaly.
- Možnosti spolupráce: Vyberte si nástroj, který podporuje spolupráci v reálném čase, díky čemuž bude týmová práce plynulá a efektivní.
- Funkce přizpůsobení: Ujistěte se, že nástroj umožňuje snadné úpravy stylu, barevných schémat a rozvržení, aby byly vaše myšlenkové mapy vizuálně přitažlivé.
- Integrace správy úkolů: Vyberte nástroje, které kombinují mind mapping s funkcemi sledování úkolů nebo správy projektů, aby vaše nápady byly realizovatelné.
- Jazyková podpora: Pokud pracujete v různých regionech, vyberte si nástroje, které podporují překlad, aby spolupráce proběhla hladce.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
🔍 Věděli jste? Tony Buzan, „otec mindmappingu“, popularizoval mindmapy v 70. letech 20. století, když v pořadu BBC vytvořil tento termín s cílem zlepšit paměť, kreativitu a pořizování poznámek. Inspirován velkými mysliteli, spojil jejich techniky s psychologickým výzkumem a později své poznatky shrnul v knize The Mind Map Book (1995).
11 nejlepších nástrojů AI pro mind mapping
Nyní, když jsme si vysvětlili, co dělá skvělý nástroj AI pro tvorbu myšlenkových map, podívejme se na nejlepší možnosti, jak vaše nápady přivést k životu. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je jedním z nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které jsou dnes k dispozici. Je navržen tak, aby všechny vaše úkoly, projekty a nápady sjednotil do jedné platformy.
ClickUp Mind Maps: Proměňte nápady v realizovatelné plány
Ať už organizujete projekt, brainstormujete nápady na obsah nebo mapujete obchodní strategie, ClickUp se hladce integruje do vašeho pracovního postupu.
ClickUp Mind Maps promění roztříštěné poznámky ve strukturované, realizovatelné plány, které přirozeně zapadnou do vašeho pracovního prostoru. Můžete rozložit složité myšlenky, vizualizovat vztahy mezi koncepty a zefektivnit brainstormingové sezení – to vše v jednom interaktivním prostoru.
Volná forma nebo strukturovaná? Rozhodněte se sami.
V režimu Blank Mode můžete volně brainstormovat, zatímco režim Tasks Mode vám pomůže vizuálně organizovat a propojovat úkoly, čímž zjednoduší i ty nejsložitější pracovní postupy v rámci struktury vašeho projektu. Funkce Re-Layout od ClickUp navíc automaticky uspořádá vaši myšlenkovou mapu, zachová její hierarchii a zároveň zlepší její čitelnost.
ClickUp Whiteboards: Vizualizujte a spolupracujte bez omezení
Myšlenkové mapy jsou jen začátek. ClickUp Whiteboards posouvají spolupráci o krok dál a umožňují vám interaktivně skicovat nápady, propojovat úkoly a vyvíjet pracovní postupy. Toto intuitivní a flexibilní plátno je integrováno do širší sady funkcí ClickUp a přímo se propojuje s úkoly, dokumenty a konverzacemi.
Díky AI funkcím ClickUp můžete navíc generovat vlastní obrázky, abyste své nápady mohli vidět v úžasných vizuálech. !
Využijte naprostou tvůrčí svobodu s šablonou ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template. Začněte s čistým štítem, abyste mohli mapovat různé nápady, brainstormovat koncepty a vizuálně organizovat své myšlenky bez předem definované struktury.
ClickUp Brain: Nechte AI podpořit vaši kreativitu
A s ClickUp Brain vám návrhy založené na umělé inteligenci pomohou vylepšit nápady, automatizovat opakující se úkoly a vytvořit strukturované plány z brainstormingových sezení. Tento integrovaný asistent s umělou inteligencí vám pomůže rychle najít odpovědi, vytvářet zprávy a obsah, čímž celý proces zefektivní a zkrátí.
Můžete například začít se strukturovanou myšlenkovou mapou, abyste nastínili blogový příspěvek, použít tabule k vizuálnímu upřesnění klíčových bodů a poté nechat ClickUp Brain rozšířit osnovy a vytvořit úkoly pro návrh, úpravy a publikování.
✨ Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů AI, včetně GPT-4o a Claude, které slouží k brainstormingu, tvorbě nápadů a dalším účelům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte nápady na proveditelné úkoly: Propojte své myšlenkové mapy přímo s úkoly a dokumenty a proměňte koncepty v proveditelné kroky bez přerušení.
- Generujte aktualizace postupu v reálném čase: Využijte AI k vytváření souhrnů úkolů a zpráv o stavu, aby vaše myšlenkové mapy odpovídaly nejnovějšímu vývoji projektu.
- Centralizujte informace: Připojte relevantní dokumenty a diskutujte na tabuli, čímž vytvoříte plynulý pracovní postup pro všechny členy týmu.
- Automatizujte svůj pracovní postup: Nastavte automatizace ClickUp, abyste zjednodušili správu úkolů a snížili manuální práci.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor: Upravte své myšlenkové mapy barvami, upravujte propojení a přizpůsobujte rozložení, abyste zvýšili přehlednost a snadnost použití.
- Pusťte se do akce: Vynechte nastavování a rovnou se pusťte do plánování pomocí šablony ClickUp Simple Mind Map Template, abyste mohli hned začít, ušetřili čas a okamžitě vytvořili praktické kroky.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp nabízí celou řadu funkcí, noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s jeho rozhraním.
- Pro velmi jednoduché případy použití se může robustní sada funkcí ClickUp jevit jako pokročilejší, než je nutné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Briettny Curtner, projektová manažerka na Utah Valley University, se podělila o to, jak její tým využívá nástroj Whiteboard od ClickUp:
A nakonec funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozvedení určitých iniciativ.
A nakonec funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozvedení určitých iniciativ.
2. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy a vizuální plánování)
Miro je univerzální nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který týmům pomáhá generovat nápady, procesy a pracovní postupy v reálném čase. Jeho funkce založené na umělé inteligenci a šablony myšlenkových map pomáhají organizovat brainstormingové sezení, mapovat cesty produktů a procházet procesy návrhu.
Profesionálové, kteří řídí designové projekty, mohou pomocí nástroje Miro mapovat wireframy a uživatelské cesty a rychle tak převádět kreativní koncepty do vizuální podoby. Navíc nabízí robustní bezpečnostní funkce, které chrání nápady a duševní vlastnictví vašeho týmu.
Nejlepší funkce Miro
- Nechte AI rozvinout vaše nápady, navrhovat možné souvislosti nebo odhalovat postřehy, které vám mohly uniknout.
- Získejte přístup k více než 300 přizpůsobitelným šablonám pracovních postupů, od plánů vývoje produktů až po mapování procesů.
- Převádějte své myšlenkové mapy do interaktivních prezentací nebo videí, abyste zaujaly svůj tým během schůzek nebo workshopů.
- Synchronizujte své tabule s nástroji Google, Microsoft, Adobe a dalšími, abyste mohli načíst data nebo obsah a získat ucelený přehled o projektu.
Omezení Miro
- Pokročilé funkce mají strmou křivku učení, zejména u složitých procesů nebo konektorů.
- Obtížné organizovat a vyhledávat starší tabule nebo práci
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Podle uživatele na G2 by Miro mohlo zlepšit kontrolu přístupu k tabuli:
Je třeba větší kontrola ze strany vlastníka tabule. Viděl jsem příliš mnoho případů, kdy uživatelé omylem něco smazali a my jsme museli trávit spoustu času žádáním lidí, aby smazání zrušili. Měla by existovat nějaká funkce, kterou by vlastník tabule mohl použít k vrácení změn.
Je třeba větší kontrola ze strany vlastníka tabule. Viděl jsem příliš mnoho případů, kdy uživatelé omylem něco smazali a my jsme museli trávit spoustu času žádáním lidí, aby smazání zrušili. Měla by existovat nějaká funkce, kterou by vlastník tabule mohl použít k vrácení změn.
3. Lucidchart (nejlepší pro vytváření technických a složitých diagramů)
Lucidchart je interaktivní nástroj pro tvorbu diagramů, který vám pomůže vytvářet vizuálně přitažlivé a datově podložené diagramy. Popište požadovaný diagram a nechte AI nástroje Lucidchart, aby jej automaticky vygeneroval na základě vašich zadání. Podle potřeby jej upravte a vylepšete.
Tento nástroj spojuje data a vizuální prvky v plynulém prostředí pro spolupráci při práci na komplexní systémové architektuře nebo obchodních procesech. Integrace živých dat zajišťuje, že vaše diagramy zůstávají aktuální, což usnadňuje vytváření myšlenkových map pro organizační struktury a technické systémy.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Spolupracujte se svým týmem bez ohledu na to, kde se členové nacházejí, díky společnému vytváření dokumentů, chatu v editoru a kurzorům pro spolupráci.
- Pomocí podmíněného formátování můžete změnit způsob zobrazení prvků na základě podmínek dat.
- Spravujte více vrstev v rámci jednoho diagramu, abyste udrželi pořádek a zabránili přeplnění.
- Snadno vytvářejte diagramy Unified Modeling Language (UML) pro vizualizaci systémů, procesů nebo softwarových struktur.
Omezení Lucidchart
- Nelze zadat délku stěny v stopách a palcích a automaticky vyplnit tuto velikost, což vyžaduje ruční úpravu.
- Pouze tvůrci dokumentů mohou skrýt/zobrazit obsah, což omezuje kontrolu ostatních uživatelů.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchart?
Recenzent na Capterra zdůrazňuje snadnou naučitelnost nástroje Lucidchart:
Uživatelům trvá trochu déle, než se s rozhraním seznámí, protože většina z nich přechází z nástrojů jako Power Point a není zvyklá pohybovat plátnem spolu s objekty. Jakmile se s tímto problémem vyrovnají, je používání nástroje hračkou. ”
Uživatelům trvá trochu déle, než se s rozhraním seznámí, protože většina z nich přechází z nástrojů jako Power Point a není zvyklá pohybovat plátnem spolu s objekty. Jakmile se s tímto problémem vyrovnají, je používání nástroje hračkou. ”
4. SmartDraw (nejlepší pro podrobné diagramy a přesnost podobnou CAD)
SmartDraw je nástroj pro tvorbu myšlenkových map a diagramů, který je navržen tak, aby zvládal různé typy, od jednoduchých vývojových diagramů až po složité architektonické plány.
Díky jedinečné integraci počítačového navrhování (CAD) se odlišuje od mnoha jiných nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, což z něj činí skvělou volbu pro týmy, které potřebují pokročilé návrhové funkce spolu s jednoduchou vizualizací pracovních postupů.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Využijte AI k automatickému přizpůsobení rozložení během brainstormingu, aby vaše diagramy zůstaly přehledné bez nutnosti ručních úprav.
- Spojte více diagramů, jako jsou vývojové diagramy, organizační schémata, plány a další, do jedné tabule.
- Získejte přístup k více než 4500 šablonám pro brainstorming v aplikaci a více než 29 000 vestavěným symbolům, díky kterým můžete rychle vytvářet diagramy, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.
- Importujte data z platforem jako AWS, Azure, Jira nebo CSV soubory a automaticky generujte organizační schémata, vývojové diagramy nebo rozhodovací stromy.
Omezení SmartDraw
- Funkce přichytávání čar může být nespolehlivá, často se přichytává k nechtěným objektům a ztěžuje úpravy.
- Omezené úložiště dokumentů na platformě vyžaduje, aby uživatelé spoléhali na své cloudové úložiště.
Ceny SmartDraw
- Jednotlivec: 9,95 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Web: 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
🔍 Věděli jste? Koncept vizuální organizace myšlenek sahá několik století zpět. Leonardo da Vinci a další polyhistori používali diagramové myšlení podobné myšlenkovým mapám.
5. MindMeister (nejlepší pro jednoduché, kreativní mapování mysli a spolupráci v reálném čase)
MindMeister je spolehlivý nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který promění vaše nápady ve strukturované, vizuálně přitažlivé mapy. Umožňuje vám přizpůsobit každé téma pomocí barev, tvarů a stylů čar, aby vaše mapa byla vizuálně výrazná a odpovídala vašim preferencím.
Navíc, stejně jako alternativy MindMeister, je vhodný pro organizování nápadů, samostatné brainstormingy a spolupráci s týmem.
Nejlepší funkce MindMeister
- Přepínejte mezi různými rozvrženími, jako jsou myšlenkové mapy, organizační schémata nebo seznamy, v rámci stejného plátna.
- Upravujte myšlenkové mapy odkudkoli pomocí mobilní aplikace MindMeister pro iOS a Android.
- Formátujte text pomocí jednoduché syntaxe markdown, která umožňuje rychlé a snadné úpravy.
Omezení MindMeister
- Větší myšlenkové mapy se zpomalují a mohou selhat.
- Při opětovném otevření map se často rozbalí všechna témata, což mapu znepřehlední a vyžaduje ruční úklid.
Ceny MindMeister
- Zdarma
- Osobní: 4,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno pololetně)
- Pro: 6,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno pololetně)
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
🧠 Zajímavost: V roce 2007 byl spuštěn MindMeister, první webový nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Od té doby pomohl více než 37 milionům uživatelů po celém světě generovat miliardy nápadů.
6. Xmind (nejlepší pro strukturované, kreativní mapování mysli s různými rozvrženími)
Xmind strukturová nápady a vizualizuje koncepty pro efektivní vizuální řízení projektů. Nabízí řadu mapovacích struktur, které jsou užitečné při organizování výzkumu, vytváření osnovy projektu a mapování obchodních strategií.
Platforma také disponuje strukturovanými nástroji, které rozkládají informace na jasné, propojené komponenty, což usnadňuje práci na složitých výzkumných a vzdělávacích projektech. Navíc její AI funkce usnadňují plánování učebních osnov, výzkum a obchodní kampaně.
Nejlepší funkce Xmind
- Vyberte si z logických diagramů, brace map, rybích kostí, časových os a dalších rozvržení, abyste mohli organizovat nápady různými způsoby.
- Automaticky převádějte brainstormingové sezení na praktické seznamy úkolů, které poskytují jasný výchozí bod pro projekty.
- Používejte příkazy LaTeX k podpoře matematických a chemických rovnic přímo v myšlenkových mapách.
- Provádějte hodnocení po dokončení projektu a dokumentujte získané poznatky pomocí shrnutí vytvořených s pomocí AI.
Omezení Xmind
- Nový model SaaS působí ve srovnání s předchozími verzemi neohrabaně.
- Příliš mnoho možností komplikuje proces vytváření profesionálních prezentací pomocí myšlenkových map.
Ceny Xmind
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Xmind pro tvorbu myšlenkových map
7. Coggle (nejlepší pro volné myšlenkové mapy s jednoduchou spoluprací)
Coggle je flexibilní nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který vizuálně organizuje nápady, procesy a rozhodnutí. Nabízí volně tvarovatelné plátno, na kterém se koncepty mohou dynamicky rozvětvovat, což je užitečné pro brainstorming, tvorbu vývojových diagramů a plánování.
Pokud se zabýváte vizualizací procesů, bude se vám hodit schopnost Coggle vytvářet smyčky, spojovat větve a strukturovat nápady bez přísných šablon. Automaticky formátujte a uspořádávejte větve, aby diagram zůstal strukturovaný a snadno čitelný.
Nejlepší funkce Coggle
- Sdílejte diagramy prostřednictvím soukromého odkazu, který ostatním umožní je prohlížet nebo upravovat bez nutnosti vytváření účtu.
- Přetahujte obrázky přímo do diagramů s neomezeným počtem nahraných obrázků, což usnadňuje ilustraci nápadů.
- Umístěte samostatné poznámky nebo obrázky kamkoli na plátno, abyste poskytli další kontext, aniž byste narušili hlavní strukturu.
- Přidejte do jednoho diagramu více ústředních témat, což umožní koexistenci různých konceptů v rámci jednoho pracovního prostoru.
Omezení Coggle
- Postrádá funkce, které najdete v alternativách Coggle, jako jsou motivy, obrázky, režim prezentace a nástroje pro brainstorming.
- Obtížné použití pro prezentace, zejména u velkých myšlenkových map; obtížné sbalit nebo se soustředit na jednotlivé větve.
Ceny Coggle
- Zdarma
- Skvělé: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coggle?
Jeden uživatel na Capterra poukazuje na problém s automatickým umisťováním v nástroji Coggle:
Někdy je obtížné umístit větve přesně tam, kam chci, protože se aktivuje funkce automatického umístění.
Někdy je obtížné umístit větve přesně tam, kam chci, protože se aktivuje funkce automatického umístění.
📖 Přečtěte si také: Šablony bezplatných tabulek pro sdílení na Zoom a ClickUp
8. Ayoa (nejlepší pro kombinaci mindmappingu s řízením úkolů)
Ayoa je inovativní nástroj pro tvorbu myšlenkových map a správu úkolů, který hladce propojuje kreativitu s organizací. Ayoa je navržen jak pro brainstorming, tak pro realizaci projektů a díky svým neuroinkluzivním funkcím je přístupný pro všechny.
Umožňuje vám přizpůsobit fonty, barvy pozadí a rozvržení tak, aby vyhovovaly různým kognitivním stylům, včetně dyslexie a ADHD.
Nejlepší funkce Ayoa
- Přizpůsobte si myšlenkové mapy pomocí fontů, barev a rozvržení tak, aby vyhovovaly různým kognitivním potřebám.
- Převádějte myšlenkové mapy do osnov nebo dokumentů pro hladké vytváření návrhů zpráv nebo prezentací.
- Pořádejte schůzky a brainstormingové sezení přímo v Ayoa díky integrované funkci Zoom.
Omezení Ayoa
- Postranní panel úkolů je příliš malý, což vyžaduje nadměrné posouvání pro aktualizace.
- V předmětu zprávy nejsou žádné klikatelné odkazy; URL adresy je nutné zkopírovat a vložit.
Ceny Ayoa
- Zdarma
- Ayoa Ultimate: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pokud jde o myšlenkové mapy a koncepční mapy, myšlenkové mapy jsou ideální pro brainstorming, kdy se ústřední myšlenka rozvětvuje do souvisejících myšlenek. Naproti tomu koncepční mapy pomáhají organizovat a zobrazovat vztahy mezi více myšlenkami strukturovanějším způsobem.
9. EdrawMind (nejlepší pro mapování mysli pomocí umělé inteligence a automatické generování obsahu)
EdrawMind je komplexní řešení, které integruje funkce umělé inteligence pro rychlejší brainstorming, lepší tvorbu obsahu a jasnější vizualizaci myšlenek. Ideální pro individuální i týmové použití, příklady mindmappingu EdrawMind transformují chaotické nápady do strukturovaných, realizovatelných plánů.
Jeho funkce založené na umělé inteligenci jsou ideální pro brainstorming, psaní zpráv a rychlé vytváření akčních plánů.
Nejlepší funkce EdrawMind
- Využijte AI SWOT analýzu k komplexnímu posouzení obchodních situací.
- Překonejte jazykové bariéry překládáním textu ve svých myšlenkových mapách.
- Vylepšete své myšlenkové mapy pomocí poznámek generovaných umělou inteligencí na základě rozsáhlých znalostí.
- Automaticky vylepšujte a zdokonalujte text ve svých myšlenkových mapách pomocí AI řízeného copywritingu.
Omezení EdrawMind
- Osobní cloudové úložiště se na více zařízeních nesynchronizuje dobře, což vede ke ztrátě uložených prací.
- Kompatibilita mezi platformami není konzistentní, soubory upravené ve webové verzi generují při otevření v systému Linux varování o novějších formátech souborů.
Ceny EdrawMind
- Zdarma
- Individuální: 7,9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EdrawMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
🔍 Věděli jste? Učitelé používají mind mapping, aby pomohli studentům s ADHD nebo dyslexií efektivně organizovat jejich nápady.
10. GitMind (nejlepší pro vizuální myslitele, kteří potřebují organizovat své nápady pomocí umělé inteligence)
GitMind zjednodušuje proces generování a organizování nápadů. Jeho nástroje založené na umělé inteligenci rychle a efektivně promění vaše myšlenky v organizované, přehledné struktury. Ať už jste student, který shrne učebnice, projektový manažer, který mapuje úkoly, nebo tvůrce obsahu, který brainstormuje nové nápady, pomůže vám pracovat chytřeji.
S důrazem na estetiku a funkčnost vám GitMind pomáhá vizualizovat koncepty pomocí myšlenkových map, vývojových diagramů, organizačních schémat, UML diagramů a plaveckých drah.
Nejlepší funkce GitMind
- Převádějte učebnice a studijní materiály do myšlenkových map, abyste zlepšili paměť a porozumění.
- Překládejte více než 30 jazyků přímo v myšlenkové mapě, aby byla přístupná pro globální týmy nebo pro osobní použití v různých jazycích.
- Získejte AIGC (obsah generovaný umělou inteligencí), jako jsou články, zprávy, e-maily, skripty a další, přímo z myšlenkových map.
- Nahrajte obrázky, aby je AI GitMind rozpoznala a převedla do editovatelných myšlenkových map.
Omezení GitMind
- Knihovna šablon obsahuje pouze několik možností, které nejsou vhodné pro konkrétní cíle vývojových diagramů.
- Příležitostné problémy s výkonem, včetně zpoždění při spolupráci, které mohou narušit pracovní postupy.
Ceny GitMind
- Zdarma
- Osobní: 19,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Film A Beautiful Mind vizuálně zobrazuje chaotické, ale strukturované myšlenkové procesy matematika Johna Nashe, které připomínají myšlenkovou mapu.
11. Mindomo (nejlepší pro flexibilní tvorbu myšlenkových map s offline přístupem)
Mindomo je navržen tak, aby zachycoval, organizoval a vizualizoval nápady v různých formátech. Nabízí kombinaci myšlenkových map, koncepčních map, osnov a Ganttových diagramů, což z něj činí flexibilní volbu pro brainstorming, plánování a řízení projektů. Díky online a offline funkcím můžete plynule pracovat na různých zařízeních a zároveň spolupracovat v reálném čase.
Pro uživatele, kteří řídí projekty náročné na výzkum, je schopnost Mindomo kombinovat myšlenkové mapy užitečná pro týmové diskuse a strukturované provádění.
Nejlepší funkce Mindomo
- Přepínejte mezi myšlenkovými mapami, koncepčními mapami, osnovami a Ganttovými diagramy, abyste informace strukturovali různými způsoby.
- Získejte přístup k mapám ve webové aplikaci, na mobilních zařízeních a cloudových platformách s konzistentní funkčností napříč zařízeními.
- Pomocí režimu prezentace přeměňte diagramy na prezentace bez nutnosti použití externího softwaru.
- Pracujte s diagramy z jiných nástrojů, jako jsou XMind, MindManager a Freemind, a importujte/exportujte soubory ve formátech PDF, DOCX, PowerPoint a dalších.
Omezení Mindomo
- Chybí možnosti filtrování napříč více mapami (např. zobrazení všech úkolů splatných dnes z různých projektových map).
- Omezené a neorganizované přednastavené styly barev uzlů; žádná možnost uložit vlastní styly pro opětovné použití
Ceny Mindomo
- Desktop: Zdarma
- Předplatné: 5,5 $/měsíc na uživatele (desktop, cloud, mobilní zařízení)
- Desktop Premium: 69 $ za uživatele (doživotní licence)
Hodnocení a recenze Mindomo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
🔍 Věděli jste? Myšlenkové mapy se používají v terapii, aby pacientům pomohly vizualizovat jejich emoce a myšlenkové vzorce.
Tvořte své nápady s ClickUp
S takovým množstvím dostupných nástrojů pro tvorbu myšlenkových map založených na umělé inteligenci je nejlepší volbou ten, který odpovídá vašemu způsobu myšlení a práce. Některé nástroje se zaměřují na vizuální brainstorming, zatímco jiné upřednostňují automatizaci nebo prediktivní analýzu. Pokud však potřebujete jediné řešení, které kombinuje kreativitu, organizaci a umělou inteligenci, vyniká ClickUp.
ClickUp Mind Maps pomáhá snadno strukturovat nápady, Whiteboards usnadňuje brainstorming a Brain jde ještě dál – navrhuje nekonečné množství nápadů, shrnuje myšlenky a zefektivňuje pracovní postupy pomocí AI.
Místo toho, abyste museli používat několik nástrojů, ClickUp vám nabízí vše na jednom místě – takže můžete přemýšlet, plánovat a realizovat bez zbytečných prodlev.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🚀