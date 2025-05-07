10 alternativ k Xmind pro tvorbu myšlenkových map v roce 2025

Existuje mnoho nástrojů, ze kterých si můžete vybrat, pokud jde o brainstorming, vizualizaci dat a mapování složitých myšlenek.
Xmind je oblíbenou volbou pro vytváření myšlenkových map, ale co když hledáte alternativu?
Ať už potřebujete něco, co lépe odpovídá vašemu rozpočtu, nebo hledáte nástroj s jedinečnými funkcemi, které přesahují rámec pouhého mindmappingu, alternativ k Xmind je spousta. Pojďme se společně podívat, co je k dispozici.
Co byste měli hledat v alternativách k Xmind?
Při zvažování alternativy k XMind je důležité mít na paměti několik kritérií.
Hledejte nástroj, který nabízí intuitivní a flexibilní způsoby vytváření myšlenkových map, podporuje spolupráci na pracovišti, má exportní funkce, integruje se s jinými aplikacemi a ideálně nabízí bezplatný tarif nebo přijatelnou cenu.
Hodnocení a recenze vašeho softwaru pro tvorbu myšlenkových map by také měly vzbuzovat důvěru.
10 nejlepších alternativ k Xmind, které můžete použít
Zde jsou naše oblíbené alternativy k Xmind na trhu. Jsme přesvědčeni, že jeden z těchto nástrojů bude tou správnou volbou pro vás a váš tým při vytváření myšlenkových map.
1. ClickUp
Kdysi jste potřebovali samostatné aplikace pro tvorbu diagramů, vizualizaci dat, správu projektů, úkoly, dokumenty, tabulky, sledování cílů, sledování času, přidělování zdrojů a e-maily. Nyní je tu ClickUp: all-in-one platforma, která kombinuje ty nejlepší aplikace pro produktivitu a spolupráci a nabízí tak efektivní uživatelský zážitek.
ClickUp předčí ostatní nástroje jako alternativa k Xmind díky svým vylepšeným funkcím pro spolupráci, které výrazně zvyšují produktivitu týmu. Jeho přitažlivost je univerzální a rezonuje se startupy, malými podniky i korporátními giganty po celém světě.
ClickUp je ideální pro týmy, které hledají intuitivní platformu pro zvýšení efektivity. Je vysoce přizpůsobitelný pro jakýkoli pracovní postup, protože má všechny funkce, které byste mohli potřebovat. Od správy produktů a projektů po sledování chyb a správu akademických zdrojů – ClickUp je komplexním řešením, ať už potřebujete myšlenkové mapy, nástroje pro spolupráci, vizualizaci dat, koncepční mapy nebo jiné typy diagramů.
Majitelé nebo správci pracovního prostoru ClickUp si mohou vybrat z více než 35 aplikací ClickApps a přizpůsobit tak práci svého týmu. Každá aplikace ClickApp nabízí jedinečné funkce. Mezi příklady patří nahrávání obrazovky, centralizované úložiště všech dokumentů, pracovní fronty, sledování týmu a sledování času.
Nejlepší funkce ClickUp
- Mind mapy ClickUp vám umožňují plánovat a organizovat projekty, nápady nebo stávající úkoly. Vytvářejte mind mapy, abyste nakreslili vývojový diagram svých nápadů a vytvořili vztahy a hierarchie mezi koncepty – ideální pro týmové plány, organizaci nápadů a strukturu úkolů.
- Tabule ClickUp se odlišují tím, že umožňují přeměnit nápady na konkrétní projekty. Nástroje pro spolupráci v reálném čase usnadňují týmovou práci. Všichni členové týmu mohou vidět pohyby kurzoru ostatních. Na tabuli můžete přidávat různý obsah, jako jsou texty, poznámky, obrázky a videa.
- Vyberte si mezi šablonami vývojových diagramů a šablonami tabule podle svých potřeb, odvětví a pracovního postupu.
- S automatizací ClickUp se můžete rozloučit s ručním zpracováním opakujících se úkolů spojených s vaším myšlenkovým mapováním. Automatizujte je a soustřeďte se na práci s vyšší přidanou hodnotou. A to nejlepší? Není potřeba žádné programování! Použijte přednastavené automatizační recepty nebo je přizpůsobte tak, aby automatizovaly úkoly, jako je přiřazování úkolů a změna přiřazených osob při změně stavu, aktualizace práce na základě změn umístění a aktualizace priorit na základě změn projektu.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je třeba trochu času na osvojení
- Může působit ohromujícím dojmem kvůli všem funkcím
- Občasné zpoždění
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Lucidchart
Lucidchart je oblíbený nástroj pro tvorbu myšlenkových map s vážným přístupem, který upouští od hravých prvků, jako jsou samolepky a emodži, ve prospěch propracovanějšího a profesionálnějšího přístupu k tvorbě myšlenkových map a vizualizaci dat. Tato systematická metodika je nejlepší alternativou pro analytické myslitele a ty, kteří preferují přímočaré a praktické diagramy. Pokud se to liší od vašeho přístupu k tvorbě myšlenkových map, můžeme vám doporučit některé alternativy k Lucidchart, které by vám mohly vyhovovat.
Šablony a komplexní knihovna prvků Lucidchart vám umožňují vytvářet jakékoli typy diagramů, ale nejlépe se osvědčuje při použití v týmech IT a softwarového inženýrství. Je to ideální platforma pro dokumentaci uživatelských cest, mapování obchodních procesů a konfigurací sítí, která usnadňuje plynulou organizaci pracovních postupů vašeho týmu.
Nejlepší funkce Lucidchart
- S Lucidchart můžete vytvořit knihovnu svých oblíbených prvků myšlenkových map a vytvářet vlastní šablony na základě nejčastěji používaných vývojových diagramů.
- Kromě vlastních šablon nabízí Lucidchart také vestavěnou knihovnu šablon pro rychlé a efektivní vytváření myšlenkových map.
- Kompatibilita Lucidchart s různými aplikacemi je vynikající funkcí, přičemž integrace s Google Workspace je obzvláště plynulá. Své diagramy myšlenkových map můžete pohodlně ukládat do Google Drive a začlenit je do schůzek naplánovaných prostřednictvím Google Calendar.
Omezení Lucidchart
- Někteří uživatelé hlásili, že s rostoucí složitostí jejich myšlenkových map dochází k zpomalení programu, což ztěžuje práci na složitých síťových diagramech a dalších komplexních infrastrukturních diagramech.
- Pokud dáváte přednost flexibilnějšímu, volnějšímu přístupu k tvorbě myšlenkových map, možná budete potřebovat více než bezplatný software Lucidchart, aby byly vaše potřeby uspokojeny. K tomu budete muset za příplatek přidat Lucidspark – program Lucid pro práci s bílou tabulí – i když je k dispozici bezplatná zkušební verze.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 950 recenzí)
3. Mindomo
Mindomo je skvělou alternativou k Xmind, ideální pro správu a prezentaci výsledků vašich brainstormingových sezení.
Vynikající funkcí tohoto oblíbeného nástroje pro tvorbu myšlenkových map je integrovaný prezentační režim, který vám umožní proměnit vaši myšlenkovou mapu v interaktivní prezentaci, která daleko předčí PowerPoint. Tato funkce v kombinaci s ikonami, obrázky, hypertextovými odkazy a multimediálními funkcemi umožňuje uživatelům vytvářet dynamické a komplexní vizuální přehledy nápadů a konceptů.
Mindomo také nabízí Task Maps – jedinečnou kombinaci myšlenkových map a správy úkolů. Tato funkce vám umožňuje převést vaše nápady na proveditelné úkoly, přiřadit je členům týmu, nastavit termíny a sledovat pokrok.
Mindomo zajišťuje, že proces brainstormingu je kolaborativní a dynamický, což týmům usnadňuje implementaci a realizaci strategií.
Nejlepší funkce Mindomo
- Využijte klíčové funkce mind mapování zdarma s možností upgradu na pokročilé funkce.
- Pomocí funkce Task Maps (Mapy úkolů) převádějte nápady z brainstormingu do konkrétních úkolů a sledujte jejich postup.
- Integrujte s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Dropbox a Microsoft Teams.
- Podporujte spolupráci týmu pomocí komentářů, úprav v reálném čase a správy úkolů.
- Zefektivněte své brainstormingové sezení pomocí automatizovaných funkcí, které snižují redundanci.
- Získejte přehledné informace o výsledcích brainstormingu a postupu úkolů díky přizpůsobitelným dashboardům.
- Využijte jednu z mnoha vestavěných šablon myšlenkových map Mindomo a rozjeďte svou brainstormingovou seanci.
- Využijte funkce umělé inteligence Mindomo, které vám pomohou shrnout mindmappingové sezení, generovat nové nápady a vytvářet akční plány.
Omezení Mindomo
- Široká škála funkcí pro tvorbu myšlenkových map v Mindomo může být pro nové uživatele až příliš rozsáhlá.
- Funkce AI nejsou k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny Mindomo
- Zdarma
- Premium: 5,50 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Tým: Na základě velikosti týmu. Další informace najdete na stránce s cenami Mindomo.
Hodnocení a recenze Mindomo:
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
4. Diagrams.net
Diagrams.net, nyní známý jako Draw.io, je ideální volbou pro ty, kteří ocení hodnotu bezplatného open-source softwaru pro tvorbu myšlenkových map. Nabízí desktopovou verzi, která poskytuje další úroveň zabezpečení při tvorbě vašich vývojových diagramů.
Online verze Diagrams.net vám umožňuje sdílet uživatelské toky nebo diagramy s vaším týmem a spolupracovat na nich v reálném čase. Funkce sdílení je založena na Google Drive, takže je pro většinu členů týmu známým rozhraním.
Diagrams.net – nejlepší funkce
- Diagrams.net nabízí tři typy diagramových pláten, mnoho prvků typu drag-and-drop a nástroje pro ruční kreslení pro snadné vytváření diagramů. Prvky jsou určeny pro různé typy diagramů, včetně organizačních schémat, síťových diagramů a dokonce i půdorysů.
- Jakmile sdílíte svůj pracovní prostor pro diagramy, můžete sledovat pohyby kurzoru členů svého týmu, povolit kolektivní úpravy a podpořit spolupráci.
- Tato platforma neukládá vaše data. Umožňuje přizpůsobit nastavení správy dat a nabízí dokonce i desktopovou verzi pro úplnou kontrolu nad vašimi informacemi.
Omezení Diagrams.net
- Někteří uživatelé považují za náročné přizpůsobit prvky velikosti plátna nebo velikosti vhodné pro tisk.
- Mnoho uživatelů má pocit, že uživatelské rozhraní působí ve srovnání s jinými platformami pro tvorbu diagramů poněkud zastarale.
Ceny Diagrams.net
- Zdarma
Diagrams.net – hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (385+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
5. Miro
Miro je široce používaná platforma určená pro projektové řízení založené na whiteboardu. Slouží jako aréna, kde se mohou spojit všechny kreativní hlavy vašeho týmu a sdílet své inovativní nápady.
Miro je navržen tak, aby simuloval zážitek z brainstormingu na skutečné tabuli, ať už je váš tým shromážděn v kanceláři nebo spolupracuje na dálku z různých míst.
Každý člen týmu může metaforicky vzít do ruky fixu a přispět. Díky funkcím, jako jsou digitální poznámkové lístky Post-It a funkce ručního kreslení, se snaží napodobit zážitek z osobního brainstormingu.
Samozřejmě, Miro není pro každého. Pokud hledáte podobný nástroj, který vám bude lépe vyhovovat, podívejte se na naše nápady ohledně alternativ k Miro.
Nejlepší funkce Miro
- Miro podporuje nástroje pro spolupráci v reálném čase, které vám a členům vašeho týmu umožňují přidávat komentáře, poznámky a prvky nebo přetahovat existující prvky a okamžitě tak reorganizovat váš diagram.
- Knihovna Miro obsahuje tvary, ikony, spojovací prvky a předem připravené vývojové diagramy, které zjednodušují proces vytváření diagramů i pro složité myšlenky.
- Jakmile je váš proces jasně definován, můžete na základě svého vývojového diagramu přiřadit úkoly a akční položky. Miro se hladce integruje s nástroji pro správu projektů Atlassian, včetně Jira a Confluence, stejně jako s dalšími populárními nástroji pro správu úkolů, jako je ClickUp.
Omezení Miro
- Někteří uživatelé hlásili problémy s importem grafiky, zejména nesprávné škálování při importu grafiky.
- Ačkoli Miro nabízí bezplatnou verzi, postrádá mnoho vynikajících funkcí této platformy. Někteří uživatelé vyjadřují nespokojenost s placením prémiových cen, když využívají pouze jednu nebo dvě pokročilé funkce.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 16 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 250 recenzí)
6. Freeplane
Freeplane je open-source software zaměřený na tvorbu a správu znalostí a plánování projektů.
Tento nástroj nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení, které vám umožňují přidávat atributy, popisy a skripty do vašich myšlenkových map pro podrobné plánování projektů. Jeho vynikající funkcí je skrytí a zobrazení větví, což umožňuje efektivní správu nápadů během brainstormingových sezení.
Nejlepší funkce Freeplane
- Jeho používání je zcela zdarma, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ k Xmind pro týmy s omezeným rozpočtem.
- Využijte pokročilé funkce pro tvorbu myšlenkových map, jako jsou atributy uzlů, skripty a styly.
- Využijte filtrování a skrytí větví, abyste se mohli soustředit na konkrétní aspekty svého projektu.
- Integrujte s externími programy pomocí prohlížečů HTML, Java a Flash.
- Využijte podporu open-source komunity při řešení problémů a vývoji nových funkcí.
Omezení Freeplane
- Bez vestavěného cloudového systému může být sdílení a spolupráce složitější.
- Uživatelské rozhraní může ve srovnání s novějšími platformami působit zastarale.
Ceny Freeplane
- Zdarma
Hodnocení a recenze Freeplane
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. GitMind
GitMind je bezplatný online nástroj pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming, který vám umožní snadno vizualizovat složité myšlenky a procesy.
Nabízí mnoho šablon, které vám pomohou nastartovat proces brainstormingu, a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje, že můžete rychle vytvářet podrobné a strukturované myšlenkové mapy. GitMind také poskytuje možnost sdílet myšlenkové mapy, což usnadňuje spolupráci.
Nejlepší funkce GitMind
- Jedná se o bezplatnou platformu, která nabízí celou řadu funkcí pro tvorbu myšlenkových map.
- Využijte rozsáhlé vestavěné šablony k nastartování brainstormingu.
- Snadno spolupracujte a sdílejte své myšlenkové mapy se svým týmem.
- Využijte barevné kódování a další vizuální funkce k efektivní strukturalizaci a organizaci svých myšlenkových map.
Omezení GitMind
- Někteří uživatelé zaznamenali, že tento jinak univerzální nástroj může být při složitějších diagramech pomalý.
- Chybí mu offline režim, takže je závislý na připojení k internetu.
Ceny GitMind
- Základní: zdarma
- Měsíčně: 9 $/měsíc na uživatele
- Roční: 4,08 $/měsíc na uživatele
- Tři roky: 2,19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitMind
- G2: 4,8/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,6/5 (9+ recenzí)
8. Coggle
Coggle je skvělý nástroj pro vytváření a sdílení myšlenkových map a vývojových diagramů. Klade důraz na snadné použití díky přehlednému rozhraní a nástrojům pro spolupráci v reálném čase.
Tento nástroj pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming vám umožňuje vytvářet větve a smyčky, které znázorňují tok myšlenek a procesů. Integrace Coggle s Google Drive usnadňuje správu souborů a spolupráci týmu.
Nejlepší funkce Coggle
- Pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní můžete rychle vytvářet myšlenkové mapy a vývojové diagramy.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a sledujte změny, jakmile k nim dojde.
- Integrujte s Google Drive pro snadnou správu a sdílení souborů.
- Vytvářejte smyčky a větve ve svých diagramech, abyste efektivně znázornili složité myšlenky a procesy.
Omezení Coggle
- Bezplatná verze je poněkud omezená a nabízí pouze základní funkce.
- Někteří uživatelé poznamenali, že rozhraní je sice jednoduché, ale postrádá pokročilé možnosti formátování.
Ceny Coggle
- Navždy zdarma
- Skvělé: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: 4,8/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. Mindjet
Mindjet, nyní známý jako MindManager, je univerzální nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který slouží k vizualizaci informací, organizaci projektů a správě úkolů.
Vynikající funkcí je převádění myšlenkových map do dynamických prezentací, interaktivních dashboardů nebo projektových plánů. MindManager se také integruje s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Microsoft Teams, SharePoint a Outlook, čímž zvyšuje produktivitu a zlepšuje komunikaci.
Nejlepší funkce Mindjet
- Proměňte své koncepční mapy a myšlenkové mapy v interaktivní panely, dynamické prezentace nebo podrobné projektové plány.
- Využijte integraci s Microsoft Teams, SharePoint a Outlook pro vyšší produktivitu.
- Využijte funkci Ganttova diagramu pro vizuální přehled časových os a postupu projektů.
- Využijte řadu předem připravených šablon a struktur pro rychlejší a efektivnější brainstorming.
Omezení Mindjet
- Mindjet je jednou z dražších možností na trhu nástrojů pro brainstorming, což jej může činit méně atraktivním pro menší firmy nebo týmy.
- Někteří uživatelé považují tento software za obtížně ovladatelný kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny Mindjet
- Essentials: 9 $/rok
- Profesionální: 179 $/rok
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Mindjet.
Hodnocení a recenze Mindjet
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
10. SimpleMind
SimpleMind je intuitivní nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který podporuje synchronizaci mezi více platformami, což znamená, že ke svým myšlenkovým mapám máte přístup z jakéhokoli zařízení.
Tento nástroj nabízí řadu možností přizpůsobení, jako je přidávání mediálních souborů do vašich myšlenkových map nebo změna rozvržení a stylů pro lepší vizualizaci. SimpleMind posouvá brainstorming na vyšší úroveň tím, že poskytuje nástroje, které podporují kreativitu a flexibilitu.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Využijte synchronizaci mezi více platformami a získejte přístup ke svým myšlenkovým mapám kdekoli a kdykoli.
- Přizpůsobte si své myšlenkové mapy přidáním mediálních souborů nebo změnou stylů a rozvržení.
- Vytvářejte neomezené množství myšlenkových map a umisťujte prvky kamkoli na stránku, nejen v souvislosti s hlavní myšlenkou.
- Sdílejte své myšlenkové mapy různými způsoby, včetně Dropboxu, Google Drive a e-mailu.
Omezení SimpleMind
- Bezplatná verze je poměrně základní a většina funkcí je dostupná pouze v prémiových verzích.
- Někteří uživatelé poznamenali, že uživatelské rozhraní je méně intuitivní než u jiných nástrojů pro tvorbu myšlenkových map.
Ceny SimpleMind
- Zdarma
- Vlastní: Ohledně cen kontaktujte SimpleMind
Hodnocení a recenze SimpleMind
- G2: 4,8/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (4+ recenze)
Ponořte se hlouběji do inovativních funkcí ClickUp pro tvorbu myšlenkových map
Nyní, když jste ochutnali, co tyto neuvěřitelné alternativy mohou nabídnout, je čas se ponořit hlouběji a nastartovat svou cestu k optimální produktivitě. ClickUp není jen fantastickou alternativou k Xmind, ale také nabízí výkonné nástroje, jako jsou funkce whiteboardu a mind mappingu.
Pokud hledáte nástroj, který dokáže transformovat brainstormingové sezení, plánování projektů nebo dokonce každodenní úkoly, vřele doporučujeme vyzkoušet myšlenkové mapy ClickUp. Využijte sílu vizuálního plánování a realizujte své nápady organizovaně a intuitivně.
Pokud hledáte interaktivnější platformu pro spolupráci a brainstorming v týmu, podívejte se na Whiteboards od ClickUp. Tyto digitální plátna umožňují spolupráci v reálném čase, takže váš tým může plynule vymýšlet nápady, plánovat a vytvářet strategie bez ohledu na to, kde se právě nachází.
Každý zde zmíněný nástroj má své jedinečné přednosti; vaše volba nakonec závisí na vašich potřebách a preferencích. Ale proč se omezovat? Vyzkoušejte dynamické funkce ClickUp. Jste jen krůček od revoluce ve způsobu, jakým pracujete!