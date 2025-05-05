10 nejlepších alternativ a konkurentů Lucidchart pro diagramy v roce 2025

Najít ten správný nástroj pro tvorbu diagramů je náročný úkol. Strávil jsem hodiny zkoumáním alternativ k Lucidchart, abych objevil možnosti napříč různými platformami a zjistil, které nástroje nabízejí nejlepší hodnotu a zároveň flexibilitu a snadné použití. 📈
Výběr správného nástroje změní způsob, jakým vytváříte vývojové diagramy pro kreativní pracovní postupy, nastiňujete technické procesy nebo spolupracujete se svým týmem. 🗃️
Po prozkoumání různých možností a zvážení rozmanitých projektových potřeb jsem sestavil seznam nejlepších vizuálních kolaborativních alternativ Lucidchart, které efektivně splňují každodenní požadavky.
Na základě praktických zkušeností mají tyto nástroje za cíl zvýšit vaši efektivitu a zlepšit přehlednost vašich vizuálních projektů. Zde je to, co jsem shledal jako nejúčinnější.
Co byste měli hledat v alternativách k Lucidchart?
Při hledání alternativ k Lucidchart je důležité zvážit několik důležitých faktorů. Na co se zaměřit:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Snadno ovladatelné a intuitivní rozhraní usnadňuje vám i vašemu týmu okamžité zapojení a umožňuje efektivní tvorbu diagramů.
- Funkce pro spolupráci: Hledejte nástroje pro tvorbu diagramů, které nabízejí simultánní úpravy, komentáře a správu verzí, aby se zlepšila týmová práce a zvýšila produktivita.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že nástroj bezproblémově spolupracuje s jiným softwarem, včetně platforem pro řízení projektů a komunikačních nástrojů, aby se minimalizoval čas a úsilí potřebné k jeho používání.
- Knihovny šablon a tvarů: Prozkoumejte nástroje, které poskytují bohatou sbírku šablon a tvarů pro bílé tabule, které zvýší efektivitu procesu vytváření diagramů.
- Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobení diagramů tak, aby odpovídaly vaší značce nebo potřebám projektu, je zásadní. To zahrnuje výběr barev, písem a stylů.
- Kompatibilita platformy: Ujistěte se, že nástroj bezproblémově funguje s vaším operačním systémem a zařízeními. Existují webové nástroje a další, které poskytují desktopové aplikace pro Windows, macOS nebo Linux.
Přehled alternativ k Lucidchart
Při hledání alternativ k Lucidchart prozkoumejte nástroje s výkonnými funkcemi navrženými pro různé požadavky na tvorbu diagramů a týmovou spolupráci. Zde je přehled zajímavých nástrojů pro tvorbu diagramů, které pomohou vám i vašemu týmu:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|📍 Tabule s integrací úkolů, myšlenkové mapy, automatizace pracovních postupů a přizpůsobitelné šablony
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $ za uživatele/měsíc
|Creately
|📍 Vizuální pracovní prostor kombinující tvorbu diagramů s řízením projektů, dynamická knihovna tvarů
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $ za uživatele/měsíc
|Miro
|📍 Online platforma s bílou tabulí pro brainstorming a plánování v týmu, integrace s Jira a Teams, poznámkové lístky
|💹Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $ za uživatele/měsíc
|Microsoft Visio
|📍 Profesionální tvorba diagramů, vektorová grafika, pokročilé vytváření vývojových diagramů, hladká integrace s Office 365
|💹 Předplatné od 5 $ za uživatele/měsíc
|Draw. io
|📍 Bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů s integrovaným cloudovým úložištěm a funkcí offline
|💹 Zdarma
|Gliffy
|📍 Online nástroj pro tvorbu diagramů integrovaný s Confluence a Jira, podpora UML, tvorba vývojových diagramů, editor typu drag-and-drop
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify od 6 $ za uživatele/měsíc
|OmniGraffle
|📍 Vysoce přesné vytváření diagramů, pokročilá správa vrstev, integrace do ekosystému Apple, Bézierovy křivky
|💹 Předplatné za 12,49 $; možnosti jednorázové platby od 59,99 $.
|Figma
|📍 Spolupráce na návrhu UI/UX v reálném čase, prototypování, vektorová grafika, přístupnost napříč platformami
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify od 15 $ za uživatele/měsíc
|Visual Paradigm pro UML
|📍 Modelování UML a ERD, vývoj kódu, návrh softwarové architektury, integrace s IDE
|💹 Plány již od 6 $ měsíčně
|XMind
|📍Strukturované myšlenkové mapy, podpora Ganttových diagramů, šablona pro brainstorming s režimem prezentace
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify od 4,92 $ za měsíc
|Mural
|📍 Nástroje pro usnadnění workshopů, interaktivní funkce jako hlasování a časovače, šablony pro designové myšlení
|💹 Bezplatný tarif; placené tarify od 9,99 $ za uživatele/měsíc
11 nejlepších alternativ k Lucidchart, které můžete použít
Zde je přehled nejlepších alternativ Lucidchart, z nichž každá má své jedinečné přednosti, které vám pomohou najít tu nejvhodnější pro vaše projekty a vizuální potřeby.
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální řízení projektů a spolupráci)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, dokumenty a týmovou komunikaci na jedné platformě – a to vše díky automatizaci a vyhledávání pomocí umělé inteligence nové generace.
Nabízí řadu funkcí, které podporují efektivní řízení projektů a spolupráci na pracovišti. Díky kombinaci nástrojů pro správu úkolů, sledování cílů a komunikaci zajišťuje ClickUp, že týmy zůstávají sladěné a produktivní.
ClickUp Whiteboards nabízí dynamické plátno, na kterém mohou týmy vizuálně brainstormovat, plánovat a spolupracovat. Pokročilé nástroje pro kreslení, přizpůsobitelné rámečky a integrace umělé inteligence usnadňují vytváření a úpravy vizuálních prvků.
Schopnost přeměnit prvky z tabule přímo na proveditelné úkoly zajišťuje plynulý přechod od brainstormingu k implementaci. Pokud chcete řešení více orientované na sekvenční diagramy, ClickUp vám také vyhoví!
ClickUp Mind Maps usnadňuje rozdělení složitých projektů a pomáhá vám efektivně plánovat a organizovat. Propojte úkoly a podúkoly v rámci mapy a vytvořte jasnou vizuální cestu od obecných cílů ke konkrétním krokům.
Aby však vaše diagramy byly přesné, je vždy nejlepší začít s projektovým briefem, který nastíní rozsah a cíle diagramu. ClickUp Docs to usnadňuje díky funkcím pro spolupráci v týmu, jako je dynamická úprava textu, díky čemuž je vytváření a sdílení podrobné dokumentace v rámci platformy snadné.
Nabízí formátování bohatého textu, vkládání médií a integraci úkolů, což vám umožňuje plynule propojovat dokumenty v rámci pracovních postupů.
Tato integrace zajišťuje, že dokumentace je plně integrována a hraje aktivní roli v řízení projektů.
Až budete připraveni implementovat diagramové pracovní postupy, využijte výkonnou automatizaci pracovních postupů ClickUp k zjednodušení opakujících se úkolů, nastavení vlastních spouštěčů a optimalizaci procesů.
Zefektivněte svůj pracovní postup vytvořením personalizovaných spouštěčů a akcí, které mění stav úkolů, přiřazují úkoly nebo odesílají oznámení. Tato automatizace vylepšuje pracovní postupy, minimalizuje manuální úkoly a zajišťuje konzistenci projektu.
💡Tip pro profesionály: ClickUp nabízí různé šablony, jako je šablona Simple Mind Map pro profesionální diagramy, které začínají ústřední myšlenkou a rozšiřují se do souvisejících témat, čímž snadno organizují vaše úkoly nebo fáze projektu.
Šablona diagramu rybí kosti navíc ukazuje základní příčiny problému. Tato šablona vám umožňuje vizuálně kategorizovat přispívající faktory pomocí předdefinovaných kategorií, které zahrnují vše od lidí a procesů až po vnější vlivy. 📂
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přehled o výkonu týmu a kreativních pracovních postupech pomocí dashboardů ClickUp.
- Naplánujte strategie pomocí komplexních nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které propojují úkoly a podúkoly prostřednictvím ClickUp Tasks.
- Pomocí funkce ClickUp Project Time-tracking můžete sledovat délku úkolů a efektivně spravovat zdroje.
- Využijte přizpůsobená zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář a Ganttův diagram, a spravujte úkoly podle svého preferovaného pracovního postupu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé se kvůli široké škále pokročilých funkcí potýkají s určitou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
📮ClickUp Insight: Nízký výkon týmů je 4krát vyšší, pokud používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory do jedné platformy, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
2. Creately (nejlepší pro řízení projektů s diagramy)
Creately je soudržná platforma pro týmovou spolupráci, která integruje nástroje pro tvorbu diagramů a řízení projektů.
Inteligentní formátování platformy pomáhá vytvářet profesionální vizuály bez ručních úprav a kontextové panely nástrojů poskytují rychlý přístup k nástrojům na základě vybraného prvku.
Funkce pro spolupráci v reálném čase, jako je sledování pohybu myši, usnadňují týmům společnou práci. Intuitivní design oslovuje širokou škálu odvětví, což z něj činí přizpůsobivou volbu pro profesionály, kteří hledají komplexní řešení.
Nejlepší funkce Creately
- Pomocí funkce Plus Create můžete přidávat tvary a propojení jediným kliknutím.
- Vytvářejte vlastní databáze pro ukládání a správu informací specifických pro daný projekt.
- Spravujte projekty pomocí pokročilých funkcí, jako jsou Ganttovy diagramy a sledování úkolů.
Omezení Creately
- Problémy s výkonem hlášené uživateli s velkými diagramy
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $ měsíčně
- Tým: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 149 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
3. Miro (nejlepší pro společné plánování)
Miro je interaktivní online platforma s bílou tabulí, která zlepšuje brainstorming, plánování a spolupráci v týmu.
Neomezené plátno umožňuje týmům vytvářet rozsáhlé tabule bez omezení.
Na stejné tabuli může pracovat více uživatelů současně, a díky funkcím, jako je videochat v aplikaci, je to univerzální nástroj pro týmy, které potřebují vizuální funkce pro spolupráci.
Bonus: Miro vs. Jira!
Nejlepší funkce Miro
- Zjednodušte správu vizuálního obsahu díky intuitivnímu rozhraní.
- Zintuitivněte brainstorming pomocí lepících poznámek, hlasování a časovačů.
- Vytvořte videonávod k vaší tabuli Miro a sdílejte jej se svým týmem.
Omezení Miro
- Na starších zařízeních bývá náročný na zdroje.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 29 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pokud hledáte nástroje pro tvorbu diagramů, které nabízejí lepší možnosti sledování času a pokročilejší integraci třetích stran, podívejte se na alternativy k Miro v našem průvodci. 🎯
4. Microsoft Visio (nejlepší pro profesionální tvorbu diagramů a vektorovou grafiku)
Microsoft Visio je dynamická alternativa k Lucidchart a aplikace pro vektorovou grafiku, která je chválena pro své schopnosti vizualizace technických dat.
Visio umožňuje uživatelům automaticky aktualizovat vizualizace při změnách dat propojením diagramů s živými zdroji dat, jako jsou databáze Excel a SQL. Možnosti přizpůsobení šablon umožňují uživatelům vytvářet přesné diagramy pro návrh sítí, inženýrství a architekturu.
Díky základním funkcím pro vytváření složitých diagramů je tento nástroj vhodnou volbou pro profesionály, kteří potřebují přesné diagramy.
Nejlepší funkce Microsoft Visio
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně tvarů pro různé potřeby tvorby diagramů.
- Napište makra pro doplňky Office, abyste umožnili automatizaci kreslení.
- Vytvářejte složité diagramy s funkcemi, jako je propojení dat a ověřování diagramů.
Omezení Microsoft Visio
- Ve srovnání s jinými alternativami má vyšší cenu.
Ceny Microsoft Visio
- Visio v Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $ za uživatele/měsíc
- Visio Plan 2: 15 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
5. Draw. io (nejlepší bezplatný a open-source nástroj pro tvorbu diagramů)
Draw. io je bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů s otevřeným zdrojovým kódem, který nabízí širokou škálu tvarů a šablon. Podporuje offline úpravy a několik cloudových úložišť, což z něj činí flexibilní volbu pro různé potřeby v oblasti tvorby diagramů.
Platforma uživatele nasměruje k úpravám diagramů a je tak ideálním řešením pro začínající uživatele, kteří hledají přehledný design platformy.
Získáte základní i pokročilé funkce pro tvorbu diagramů – vše na jednom místě, což vám ušetří čas a zvýší produktivitu vašeho týmu.
Nejlepší funkce Draw.io
- Importujte a exportujte diagramy v různých formátech, včetně .vsdx.
- Vytvářejte vývojové diagramy a schémata pomocí snadno použitelných automatických rozvržení.
- Upravujte offline pomocí desktopových aplikací, které si můžete stáhnout.
Omezení Draw.io
- Omezená zákaznická podpora kvůli open-source povaze
Ceny Draw.io
- Zdarma
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
6. Gliffy (nejlepší pro týmy používající nástroje Atlassian)
Gliffy je univerzální nástroj pro tvorbu diagramů, který vám umožní vytvářet diagramy, vývojové diagramy, diagramy UML a další, a zároveň umožňuje spolupráci v reálném čase.
Použijte jej k vytváření diagramů s rozbalitelnými a sbalitelnými sekcemi, které vám umožní interagovat s vrstvami informací a zajistí vám tak interaktivnější zážitek.
Váš tým může podrobně prozkoumat cloudovou infrastrukturu a IT sítě, aby mohl snadno a rychle vytvořit technickou dokumentaci.
Nejlepší funkce Gliffy
- Sledujte změny v rámci projektů pomocí kontroly verzí
- Vytvářejte podrobné diagramy UML pomocí specializovaných knihoven tvarů pro typy diagramů UML.
- Využijte uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop a základními šablonami.
Omezení Gliffy
- Má omezenou funkčnost pro pokročilé potřeby tvorby diagramů.
Ceny Gliffy
- 1–9 uživatelů: 10 $ za uživatele/měsíc
- 10–50 uživatelů: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
7. OmniGraffle (nejlepší pro podrobné vytváření diagramů v macOS a iOS)
OmniGraffle je nástroj pro tvorbu diagramů a digitálních ilustrací vytvořený speciálně pro uživatele Mac a iOS. Tato alternativa k Lucidchart poskytuje výjimečnou přesnost pro profesionály, kteří hledají vizuálně přitažlivé a detailní diagramy.
Nástroj pro tvorbu diagramů nabízí pokročilé funkce, jako je rozpoznávání tvarů a správa vrstev, které jsou ideální pro vytváření detailních vizuálů.
Nejlepší funkce OmniGraffle
- Vytvářejte vysoce přesné diagramy pomocí Bézierových křivek a inteligentních vodítek.
- Spravujte složité návrhy pomocí vrstvené úpravy
- Získejte přístup k šablonám a vzorům pro různé případy použití.
Omezení OmniGraffle
- Je omezen na platformy macOS a iOS.
Ceny OmniGraffle
- Předplatné: 12,49 $ měsíčně
- Jednorázová standardní licence: 59,99 $
- Jednorázová licence Pro: 119,99 $
Hodnocení a recenze OmniGraffle
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
8. Figma (nejlepší pro spolupráci při návrhu a prototypování UI/UX)
Figma je webová alternativa k Lucidchart, která vyniká v oblasti designu UI/UX a prototypování. Díky vektorové grafice a nástrojům pro prototypování je univerzální pro vytváření vývojových diagramů, wireframů a maket.
Figma a FigJam nabízejí přístupnost napříč platformami a funkce pro spolupráci týmů. Díky tomu jsou ideální pro designéry, vývojáře a produktové manažery, kteří musí rychle vytvářet a sdílet vizuální návrhy.
Nejlepší funkce Figma
- Získejte přístup k vektorovým nástrojům pro tvorbu diagramů, které vám pomohou vytvářet detailní komponenty uživatelského rozhraní.
- Přechod mezi fázemi návrhu a testování s interaktivními návrhy
- Zajistěte kompatibilitu napříč zařízeními díky funkcím založeným na prohlížeči.
Omezení Figma
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení, což nemusí být ideální pro specifické potřeby týmu.
Ceny Figma
- Starter Team: Zdarma
- Profesionální tým: 12 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Organizace: 45 $ za uživatele/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: 75 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pokud hledáte nástroje pro tvorbu diagramů s širokou škálou funkcí nebo intuitivnějším designem, prozkoumejte 10 nejlepších alternativ a konkurentů FigJam a zjistěte, které z nich nejlépe vyhovují vašim požadavkům.
9. Visual Paradigm for UML (nejlepší pro UML a modelování softwaru)
Visual Paradigm je specializovaný nástroj pro UML a modelování softwaru. Nabízí sadu nástrojů přizpůsobených pro vývojáře a softwarové inženýry.
Podporuje různé diagramy, jako jsou UML, ERD a BPMN, což z něj činí ideální nástroj pro vytváření složitých softwarových architektur a pracovních postupů. Agilní backlog a správa procesů Visual Paradigm, včetně mapování uživatelských příběhů a plánování sprintů, vylepšují agilní vývojové pracovní postupy.
Nejlepší funkce Visual Paradigm pro UML
- Efektivně spravujte složité modely prostřednictvím plánování projektů a extrakce modelů.
- Pomocí mapy procesů Just-in-Time můžete přizpůsobit modelovací procesy za běhu.
- Získejte přístup k pokročilým funkcím pro tvorbu technických diagramů a dokumentace životního cyklu softwaru.
Omezení Visual Paradigm pro UML
- Je zaměřen především na UML a technické diagramy, což omezuje jeho použití pro netechnické uživatele.
Ceny Visual Paradigm pro UML
- Modeler: 6 $ za měsíc
- Standard: 19 $ měsíčně
- Profesionální: 35 $ měsíčně
- Enterprise: 89 $ měsíčně
10. XMind (nejlepší pro strukturované myšlenkové mapy a organizaci nápadů)
XMind je nástroj pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming, který uživatelům umožňuje vizualizovat jejich myšlenky. Platforma generuje nápady, plánuje projekty a řeší problémy.
Organizační schémata a prezentační režimy XMind posouvají funkčnost nad rámec základních šablon pro tvorbu myšlenkových map a umožňují uživatelům proměnit nápady v organizované plány a poutavé prezentace.
Nejlepší funkce XMind
- Uspořádejte si myšlenky pomocí myšlenkových map, jako jsou radiální, stromové a rybí kosti.
- Plánujte projekty pomocí organizačních diagramů Gantt
- Prezentujte nápady vizuálně pomocí režimu prezentace
Omezení XMind
- Má omezený počet profesionálních diagramů kromě myšlenkových map.
Ceny XMind
- Zdarma
- Pro: 10 $ za měsíc
- Premium: 15 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze XMind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
11. Mural (nejlepší pro týmové workshopy a vizuální spolupráci)
Mural nabízí dynamický digitální pracovní prostor přizpůsobený pro vizuální spolupráci, což z něj činí ideální nástroj pro tvorbu diagramů pro týmové workshopy, brainstormingové sezení a společné plánování.
Zvyšuje účast týmu díky interaktivním poznámkovým lístkům, hlasovacím nástrojům a funkcím časovače. Režim osnovy umožňuje uživatelům vytvořit strukturovaný rámec v rámci nástěnky, což jim pomáhá snáze se orientovat v komplikovaných schůzkách.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Rychle sbírejte zpětnou vazbu pomocí integrovaných funkcí pro ankety a hlasování.
- Zamkněte konkrétní obsah na nástěnce, abyste zabránili náhodným změnám během společných sezení.
- Použijte soukromý režim, abyste mohli pracovat nezávisle, než obsah sdílíte se skupinami.
Omezení nástroje Mural
- Ve srovnání s jinými nástroji zaměřenými na technické diagramy není ideální pro tradiční tvorbu diagramů.
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 17,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Využijte univerzální nástroj pro tvorbu diagramů pro potřeby svých projektů
Nyní znáte klíčové funkce a omezení těchto nejlepších alternativ Lucidchart. Stále si nejste jisti? Hledejte nástroj, který nejlépe odpovídá vašim cílům v oblasti vizualizace a řízení projektů.
Pokud hledáte řešení, které umí víc než jen vytvářet diagramy pro vaši organizaci, stojí za to se blíže podívat na ClickUp.
Kombinuje vizuální správu projektů, správu úkolů, sledování, spolupráci v reálném čase a automatizaci, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které chtějí zvýšit svou produktivitu.
Prozkoumejte širokou škálu funkcí ClickUp a zjistěte, jak zlepší vaše vizuální pracovní postupy a zvýší produktivitu vašeho týmu.
Zaregistrujte se a začněte vytvářet profesionální diagramy ještě dnes!