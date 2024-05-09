Miro vs. Jira: Která z nich je pro vás lepší volbou?

Co je pro řízení projektů zásadní – spolupráce týmu nebo přidělování a řízení úkolů? Je jedno z nich důležitější než druhé?
Proto se lidé nemohou rozhodnout mezi Miro a Jira.
Zatímco Miro nabízí vynikající možnosti týmové spolupráce, Jira disponuje robustními funkcemi pro sledování a správu úkolů.
V tomto článku vám pomůžeme vybrat mezi Miro a Jira a nabídneme vám další alternativu. Představíme vám klíčové funkce každé platformy, abyste se mohli rozhodnout, která z nich nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Pojďme na to.
Co je Miro?
Miro je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro práci s tabulemi, známý svými funkcemi pro vizuální řízení projektů. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro řízení projektů a agilních nástrojů se více zaměřuje na vizuální pracovní postupy a spolupráci.
Od konkurence se odlišuje svými funkcemi pro vytváření diagramů a nekonečnou bílou tabulí. Díky přidání živých prezentací a videonávodů je Miro vynikající platformou pro vizuální spolupráci.
Funkce Miro
Jedinečnou předností Miro jsou jeho schopnosti v oblasti tvorby nápadů a vizuální týmové spolupráce. Podrobně si nyní představíme některé z klíčových funkcí Miro.
1. Karty Miro
Vytvářejte úkoly z lepících poznámek nebo textových poznámek tím, že je převedete na karty. Organizujte své úkoly a přidělovávejte práci různým členům týmu pouhým kliknutím na tlačítko.
Přidejte podrobné popisy úkolů přidáním přiřazených osob, termínů, značek a dalších podrobností. Zobrazte stav úkolů a termíny v přehledném panelu. Přetahujte karty a organizujte své úkoly podle libosti.
2. Kanbanový pohled
V nabídce „Aplikace“ vyberte rámec Kanban. Uspořádejte si rámec ve vizuálním zobrazení Kanban, abyste zjednodušili správu úkolů.
Vytvářejte sloupce a plavecké dráhy jediným kliknutím a měňte velikost své Kanban tabule přetažením z rohu. Přetahujte plavecké dráhy a sloupce a organizujte je podle libosti.
3. Integrace
Miro nabízí snadnou integraci s více než 130 aplikacemi a nástroji, včetně nástrojů pro správu projektů a úkolů, aplikací pro týmovou spolupráci a komunikaci a nástrojů pro design.
Miro je sice nástroj pro tvorbu myšlenkových map, ale díky robustní integraci s nástroji jako Jira a Azure DevOps umožňuje agilní řízení projektů.
Poskytuje také přístup k API pro vývoj přizpůsobených aplikací Miro pro různé účely.
Miro je známé svými myšlenkovými mapami a vizuálními pracovními postupy. Obsahuje přes 200 tvarů a rozsáhlou knihovnu spojovacích prvků a ikon, které vám pomohou vytvářet sofistikované drátěné modely a vývojové diagramy.
Umožňuje také vytvářet automatizované pracovní postupy, které zefektivňují procesy a šetří čas při opakovaných úkolech. Ačkoli automatizace není možná pomocí vestavěných nástrojů, můžete integrovat řešení třetích stran, jako jsou pracovní postupy Okta.
4. Spolupráce v reálném čase
Miro vám umožňuje pozvat členy týmu na vaše tabule a spolupracovat v reálném čase. Umožňuje přidávat komentáře a značky, spolupráci více členů v reálném čase a mnoho dalšího.
Provádějte živé videoprohlídky, organizujte interaktivní sezení a hladce spolupracujte se svými rozptýlenými týmy pomocí funkcí pro spolupráci v Miro.
Ceny Miro
- Zdarma: Pro neomezený počet uživatelů s omezenými funkcemi
- Starter: 10 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 20 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Co je Jira?
Jira je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro řízení projektů, který vyhovuje různorodým potřebám různých projektových manažerů. Byl vyvinut softwarovým gigantem Atlassian a je jedním z nejlepších nástrojů pro agilní týmy vývoje softwaru.
Zjednodušuje řízení projektů tím, že poskytuje různé pohledy na správu vašich úkolů.
Funkce Jira
Jira nabízí několik užitečných funkcí pro agilní týmy. Pojďme si stručně představit některé z klíčových funkcí.
1. Časové osy
Vytvářejte časové osy s úkoly projektu a jejich podrobnostmi, jako jsou data zahájení a ukončení, stav a závislosti.
Je to skvělé pro plánování sprintů, obecné plánování projektů a správu úkolů.
Nejlepší na tom je, že Jira nabízí hotové šablony pro různé případy použití a zobrazení. Nemusíte začínat od nuly. Pomocí jedné z těchto šablon můžete během několika minut vytvořit časovou osu pro řízení projektu.
2. Agilní tabule
Jira nabízí pro agilní projekty zobrazení Kanban, které vám pomůže vizualizovat váš pracovní postup, včetně stavu různých úkolů. Karty můžete snadno přetahovat a organizovat je do kategorií, jako jsou „v procesu“, „hotovo“ a „k provedení“.
Nabízí také specializované funkce pro plánování sprintů, snadné přiřazování úkolů a sledování pokroku.
Kromě časové osy a zobrazení Kanban můžete své projekty vizualizovat také pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
3. Integrace
Jira nabízí více než 3 000 integrací aplikací, díky kterým můžete propojit celý svůj technologický stack. Tržiště Atlassian vám umožňuje propojit se se všemi typy nástrojů a platforem.
Zahrnuje to nástroje pro správu pracovních postupů, nástroje CRM, nástroje pro správu projektů a další. Existuje řada aplikací, které jsou navrženy tak, aby přidávaly specifické funkce do Jira a hladce se propojovaly s platformou.
4. Automatizované pracovní postupy
Jira používá jednoduchý, ale účinný automatizační model „if, then“ (pokud, pak). Pokud jsou splněny určité podmínky, spustí se konkrétní akce.
Použijte jej k vytvoření automatizovaných pracovních postupů a zjednodušení řízení projektů. Nabízí různé spouštěče automatizace a pravidla pro vytváření jednoduchých pracovních postupů.
Mnoho předem připravených šablon automatizovaných pracovních postupů je připraveno k použití. Vyberte si tu, která vám vyhovuje, přizpůsobte ji podle svých preferencí a rychle spusťte automatizovaný pracovní postup.
5. Spolupráce v reálném čase
Jira je vynikající nástroj pro spolupráci členů týmu v reálném čase. Na tabulkách může pracovat více lidí současně a změny jsou okamžitě viditelné pro ostatní členy týmu.
Kdykoli můžete vidět, kdo je online a pracuje na tabuli, ať už v časové ose, seznamu, tabuli nebo jakémkoli jiném zobrazení. Můžete také vidět, kdo upravuje kterou kartu na tabuli nebo kterou buňku v zobrazení seznamu.
Ceny Jira
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
- Standard: 8,15 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 16 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 141 000 USD ročně pro 801–1 000 uživatelů
Miro vs. Jira: Porovnání funkcí
Nejvýznamnější rozdíl mezi Jira a Miro spočívá v tom, že Jira je plnohodnotný nástroj pro řízení projektů, zatímco Miro je spíše nástroj pro mindmapping a brainstorming.
Miro nabízí funkce pro správu projektů prostřednictvím integrace nástrojů a předem připravených šablon, které replikují různé pohledy na projekty nabízené nástroji jako Jira.
Zde je stručné srovnání funkcí Miro a Jira.
|Funkce
|Miro
|Jira
|Zobrazení časové osy
|✅
|✅
|Kanbanový pohled
|✅
|✅
|Zobrazení Ganttova diagramu
|✅
|✅
|Spolupráce v reálném čase
|✅
|✅
|Předem připravené šablony
|✅
|✅
|Automatizované pracovní postupy
|✅
|✅
|Diagramy
|✅
|❌
|Videochat/videokonference
|✅
|❌
|Telefonická podpora
|❌
|✅
|Časové rozvrhy/sledování dovolených
|❌
|✅
|Plánování sprintů
|✅
|✅
|Prediktivní analytika
|❌
|✅
Nyní, když máte stručný přehled, pojďme se podívat na podrobnosti.
1. Vizuální nástroje pro správu projektů
Miro a Jira nabízejí řadu vizuálních funkcí pro správu projektů, včetně zobrazení projektů, jako jsou Kanban tabule, časové osy a seznamy.
Rozhodujícím rozdílem mezi Miro a Jira je to, že první z nich se více zaměřuje na vizuální funkce pro spolupráci týmu, zatímco druhá nabízí robustnější možnosti správy úkolů.
Oba nástroje nabízejí předem připravené šablony pro různé případy použití.
Miro však není nejlepší volbou, pokud hledáte robustní nástroj pro správu projektů a úkolů pro agilní týmy. Můžete zvážit jednu z alternativ Miro.
Vítěz: Celkově má Jira oproti Miro výhodu v oblasti projektového řízení, protože Miro bylo vytvořeno především jako nástroj pro týmovou spolupráci a tvorbu nápadů.
2. Automatizace a pracovní postupy
Jira má vestavěné automatizační funkce, které vám umožňují vytvářet výkonné automatizované pracovní postupy.
Pomocí logiky „if>then“ můžete od základu vytvářet jednoduché i složité automatizované pracovní postupy. Alternativně můžete použít jednu z předem připravených šablon automatizace a vytvořit pracovní postupy pro běžné případy použití.
Miro je naopak známé pro své mapování procesů a vizuální pracovní postupy. Jeho funkce pro vytváření diagramů patří k nejlepším v oboru.
Nabízí však automatizaci pracovních postupů prostřednictvím integrace třetích stran s nástroji, jako je Okta Workflows. Navzdory tomu je jeho vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů robustní, zejména díky rozsáhlé knihovně tvarů, konektorů a ikon.
Vítěz: Jira je lepší v automatizaci, zatímco Miro je bezkonkurenční ve vizuálních pracovních postupech. Je to remíza.
3. Integrace
Miro nabízí integraci s více než 130 aplikacemi a jeho funkčnost závisí na těchto integracích. Najdete zde dostatek integračních možností, abyste mohli Miro využít na maximum a plně využít jeho potenciál.
Na druhou stranu, Jira je vyvíjena společností Atlassian a má přístup k jejímu kompletnímu trhu s aplikacemi. Díky tomu nabízí tisíce integrací se všemi nástroji a platformami.
Vítěz: Jira je zde jasným vítězem díky integraci s více než 3 000 aplikacemi prostřednictvím trhu Atlassian.
4. Spolupráce v reálném čase
Přiznejme si to: Miro bylo výslovně navrženo pro vizuální spolupráci a tvorbu nápadů. Jeho nekonečné tabule a robustní funkce pro tvorbu diagramů jsou nic ve srovnání s možnostmi spolupráce, které nabízí.
Členové vašeho týmu mohou současně pracovat na projektu, zanechávat komentáře nebo označovat jiné osoby. Umožňuje také spolupráci prostřednictvím živého videa.
Znamená to, že Jira zaostává?
Ne o moc. Jira také umožňuje spolupráci více členů v reálném čase, což je pro malé týmy dostačující. Nepodporuje však živou video spolupráci potřebnou pro brainstorming a tvorbu nápadů, jakou nabízí Miro.
Pokud tedy hledáte právě to, zvažte alternativy k Jira.
Vítěz: Miro je vítězem v oblasti vizuální spolupráce v reálném čase, i když Jira také nabízí skvělé možnosti spolupráce.
5. Ceny
Při srovnání cen Miro a Jira zjistíte, že obě aplikace nabízejí podobné cenové plány. Obě mají odstupňovanou cenovou strukturu a ceny jejich plánů jsou také podobné.
Cenové plány Jira jsou však o něco levnější.
Doporučujeme však porovnávat tyto nástroje spíše podle jejich funkcí než podle ceny. Jira je vhodnější pro agilní řízení projektů, zatímco Miro je lepší pro týmovou spolupráci a tvorbu nápadů.
Vítěz: Pouze z hlediska ceny má Jira mírnou výhodu, protože její tarify jsou konkurenceschopnější.
Miro vs. Jira na Redditu
Když jsme debatu o Miro vs. Jira přenesli na Reddit, zjistili jsme, že většina lidí nesrovnávala tyto dva nástroje, ale diskutovala o tom, jak je lze integrovat.
Důvodem může být to, že ani jedna z těchto aplikací není přímým konkurentem a byly navrženy pro různé účely.
Zatímco Jira je oblíbeným nástrojem pro řízení projektů agilních týmů, Miro je populární platformou pro brainstorming a spolupráci.
Oba nástroje nabízejí hladkou integraci a vzájemně se doplňují. Pokud zkombinujete vizuální pracovní postupy a funkce pro spolupráci v Miro s funkcemi pro sledování úkolů a problémů v Jira, získáte výkonné řešení.
Seznamte se s ClickUp – perfektní alternativou k Miro a Jira
ClickUp je nejlepší alternativou k Jira vs Miro, protože nabízí komplexní řešení kombinující nejlepší funkce obou nástrojů.
Jira je dobrý nástroj pro řízení projektů, ale nemůže se vyrovnat pokročilým zobrazením ClickUp. Jde nad rámec Kanbanových tabulek a časových os a poskytuje projektovým manažerům mnohem více možností, jak spravovat své úkoly podle svých představ.
Nabízí bezkonkurenční flexibilitu a možnosti přizpůsobení, díky kterým můžete vytvářet pracovní postupy projektů, které vyhovují vašim potřebám, místo toho, abyste se museli přizpůsobovat konkrétnímu rámci.
Chcete vědět, co je na tom nejlepší?
Funkce ClickUp se neomezují pouze na řízení projektů. Stejně jako Miro nabízí ClickUp řadu funkcí pro brainstorming, tvorbu nápadů a spolupráci. Od vytváření myšlenkových map až po budování pracovních postupů pomocí tabulek nabízí ClickUp vše, co projektový manažer potřebuje.
Pojďme se podívat na některé konkrétní funkce ClickUp, díky kterým je tato aplikace skvělou alternativou k Miro a Jira.
Funkce ClickUp č. 1: Kanbanové tabule
Zatímco Miro je skvělé pro spolupráci a Jira pro řízení projektů, ClickUp nabízí to nejlepší z obou světů. Poskytuje pokročilejší funkce pro řízení projektů než Jira a funkce pro spolupráci podobné těm v Miro.
Například zobrazení ClickUp Kanban Board je ideální pro vizuální organizaci všech úkolů vašeho projektu. Je skvělé jak pro agilní týmy, tak pro běžné projektové týmy.
Můžete vytvářet úkoly a podúkoly, přiřazovat je více osobám a sledovat jejich stav na první pohled.
Funkce ClickUp, která konkuruje funkci č. 2: Zobrazení Ganttova diagramu
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp je ideální pro vytváření a správu časových os projektů. Umožňuje vizualizovat závislosti projektů, sledovat termíny úkolů a nastavovat milníky pro váš projekt.
Pomáhá řídit složité projekty s mnoha úkoly a přísnými termíny.
Nabízí různé šablony projektů v podobě Ganttových diagramů, takže nemusíte začínat od nuly. Přizpůsobte si tyto předem připravené šablony a začněte pracovat rychleji.
Nejlepší na tom je, že ClickUp nabízí mnoho pokročilých zobrazení pro správu projektů. Od časových os a kalendářů po seznamy a tabulky – své úkoly a pracovní postupy si můžete organizovat podle libosti.
Funkce ClickUp, která konkuruje Jira #3: ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards je specializovaný nástroj pro mindmapping a tvorbu nápadů. Získáte také robustní funkce pro správu projektů, které nejsou silnou stránkou Miro.
Kromě základních konektorů a tvarů vám bílé tabule ClickUp umožňují vkládat poznámky, videa a další. Funkce chatu v aplikaci podporuje spolupráci týmu, protože umožňuje různým členům týmu pracovat na tabuli v reálném čase a sdílet své příspěvky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 10 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 19 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Usnadněte si projektové řízení s ClickUp
Ačkoli Jira a Miro mají jedinečné funkce a výhody, nejedná se o komplexní řešení pro správu projektů jako ClickUp.
ClickUp kombinuje nejlepší funkce Miro a Jira a nabízí tak komplexnější řešení pro správu projektů.
Nabízí pokročilejší pohledy na správu úkolů než Jira, například kanbanové tabule, časové osy, Ganttovy diagramy a kalendáře. Obsahuje také funkce pro tvorbu myšlenkových map a diagramů podobné Miro. Má všechny funkce, které potřebujete pro efektivní plánování a správu projektů.
Chcete prozkoumat vše, co ClickUp nabízí? Zaregistrujte se na ClickUp a objevte funkce pro plánování projektů a spolupráci, které nabízí.