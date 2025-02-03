10 nejlepších alternativ a konkurentů FigJam v roce 2025

Přáli jste si někdy nekonečné plátno, virtuální hřiště, kde byste vy a váš tým mohli spolupracovat jako dobře promazaný stroj? Vstupte do světa kolaborativní tabule, kde se může volně rozvíjet neomezená fantazie. ?
Možná znáte FigJam (který je v této oblasti velmi oblíbený), ale pokud jde o online tabule, je to jen špička ledovce. Existuje celá řada úžasných nástrojů, které vám a vašemu týmu pomohou podpořit kreativitu a spolupráci.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ FigJam, takže ať už se do světa digitálních tabulek pouštíte poprvé, nebo chcete rozšířit svou digitální výbavu, zde najdete vše, co potřebujete k nalezení ideální platformy pro váš tým.
Co je FigJam?
FigJam je online nástroj pro práci s tabulemi vyvinutý společností Figma, která je známá svým softwarem pro společnou práci na návrzích. Představte si jej jako digitální pracovní prostor nebo nástroj pro návrh, kde členové týmu spolupracují na vizuálních návrzích v reálném čase.
Právě tato spolupráce v reálném čase pomáhá všem být na stejné vlně, pokud jde o cíle společnosti, což je obzvláště užitečné pro týmy pracující na dálku.
Nástroj pro tvorbu tabule je navíc velmi univerzální. Organizace jej mohou používat pro vše od tvorby myšlenkových map a vývojových diagramů až po strategické plánování, mapování procesů a prezentace. Docela šikovné, že?
Nejenže je to skvělá alternativa ke snížení nákladů na fyzické materiály, ale organizace si mohou vybrat různé úrovně oprávnění a zabezpečení, čímž chrání citlivé informace. Je to perfektní kancelářská tabule, až na to, že se jedná o turbo nabitou, neomezenou digitální plochu, na které můžete vytvořit cokoli. ?
Přetahujte poznámkové lístky z jednoho místa na druhé, kreslete a přidávejte užitečné podrobnosti k nápadům, a to vše z pohodlí svého notebooku. A protože se nápady ukládají automaticky, nemusíte se nikdy bát, že ztratíte ten skvělý nápad, který vás napadl v časných ranních hodinách.
Jde o to, abyste měli svobodu podnítit kreativitu svého týmu a zároveň nabídnout strukturu, která promění všechny ty skvělé nápady v realizovatelnou strategii. V době práce na dálku a digitální transformace je to nezbytnost.
Co byste měli hledat v alternativě k FigJam?
Při hledání alternativ k FigJam je třeba mít na paměti několik věcí:
- Spolupráce v reálném čase: Hledejte nástroje, které týmům umožňují pracovat na stejné tabuli současně. Funkce jako synchronní úpravy a živé kurzory usnadňují pracovní postup.
- Anotační nástroje: Lepicí poznámky, fantazijní tvary, pera a další textové nástroje vylepšují brainstormingové sezení. A více možností znamená bohatší vizualizaci.
- Šablony: Knihovna vestavěných šablon tabule šetří čas a urychluje procesy. Sledujte možnosti přizpůsobení šablon, abyste mohli formátování přizpůsobit podle svých potřeb.
- Kompatibilita platformy: Prohlédněte si alternativy FigJam s integracemi, které dobře fungují s nástroji, které váš tým již používá (například Slack, Jira nebo Google Docs a Sheets), a zajistěte si tak plynulý zážitek.
- Uživatelské rozhraní a funkčnost: Výběr jednoduchého nástroje pro spolupráci znamená, že více členů vašeho týmu může začít spolupracovat, aniž by je brzdila náročná křivka učení ?
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který se přizpůsobí růstu vaší organizace. Dobrá alternativa k FigJam bude schopná zvládnout velké týmy nebo složitější a detailnější projekty.
- Přístupnost: Možnost přístupu ke stejnému nástroji z různých zařízení a prohlížečů (iOS, Mac, iPad, Windows, mobilní aplikace atd.) bez omezení funkcí je nutností.
- Zabezpečení: Potřebuje vaše organizace šifrování typu end-to-end? Podívejte se na nástroje, které nabízejí ochranu uložených dat a dat během přenosu.
Najít ten správný nástroj pro digitální tabuli – ať už hledáte možnosti související s vytvářením diagramů, prototypů nebo jednoduchých brainstormingových sezení – je hračka, když víte, co je důležité pro vás a váš tým.
10 nejlepších alternativ FigJam, které můžete použít
Je čas odhalit naše nejlepší nálezy. Tajně jsme prozkoumali svět kolaborativních tabulek, otestovali jsme je a vybrali jsme 10 vynikajících alternativ k FigJam. Ať už toužíte po pokročilejších funkcích, různých možnostech spolupráce nebo cenově dostupných variantách, máme pro vás to pravé.
1. ClickUp
Funkce Whiteboard od ClickUp je fantastický všestranný nástroj pro týmovou spolupráci. Tato virtuální tabule zvládá brainstormingové sezení i řízení projektů. Navíc díky spoustě šablon – od šablon pro brandové pokyny až po šablony pro grafický design – vám ClickUp poskytne vše, co váš tým může potřebovat.
Funkce jako Docs, Comments a Chat view od ClickUp pomáhají vašemu týmu pracovat co nejplynuleji a nejefektivněji. Vytvářejte dokumenty, které vyhovují jakémukoli typu práce, nebo sdílejte odkazy na projekty pomocí Chat view. Funkce Comments je ideální pro kladení otázek a odpovídání na ně, poskytování zpětné vazby a sledování rychlých úspěchů. ?
S ClickUpem váš tým spolupracuje v reálném čase, přechází od konceptu k akci rychleji a snadněji a zefektivňuje pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných zobrazení a integrací. Každý detail projektu je sladěn a realizovatelný.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uživatelé považují rozhraní za dobře navržené, bez zbytečných prvků a snadno použitelné.
- Vytváření úkolů, seznamů, stavů a nastavování automatizace je hračka ?
- Na výběr je téměř nekonečná škála dashboardů a rozvržení.
- Integrovaný kalendář a připomenutí podporují soudržnou týmovou práci.
- Nástroje AI od ClickUp generují nápady, vylepšují brainstormingové sezení a podporují kreativní proces a pracovní postupy vašeho týmu.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být pro některé uživatele ovládání trochu složitější.
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v rámci placeného tarifu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Lucid
Lucid, silný konkurent v oblasti alternativ digitální spolupráce, nabízí dvojici vizualizačních nástrojů: Lucidspark a Lucidchart. Pokud potřebujete strukturované diagramy a vývojové diagramy, Lucidchart vám pomůže s vizualizací složitých dat.
A Lucidspark slouží jako digitální plátno s funkcemi digitální tabule, což je skvělé pro skutečně kolaborativní vizuální pracovní prostor.
Když tyto nástroje používáte společně, vaše organizace má k dispozici zdroje pro brainstorming nápadů, plánování a efektivní provádění úkolů napříč rozptýlenými týmy.
Nejlepší funkce Lucid
- Šablony zjednodušují tvorbu vývojových diagramů
- Projekty můžete exportovat do podobných softwarových platforem.
- Zkratky umožňují snadné přepínání mezi nástroji.
- Vizuální zajímavost můžete zvýšit pomocí tvarů, barev a obrázků.
- Lucid nabízí integraci s aplikacemi jako Jira, Zoom, Slack a Confluence.
Omezení Lucid
- Pro funkce, které jsou kombinovány v jiných alternativách FigJam, potřebujete předplatné dvou různých produktů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se při prvním použití cítili zmatení.
Ceny Lucid
Lucidchart a Lucidspark jsou k dispozici samostatně, ale pokud je zakoupíte v balíčku, jsou k dispozici následující tarify:
- Zdarma
- Individuální balíček: 11,93 $
- Balíček pro týmy: 13,50 $ za uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucid
- G2: N/A
- Capterra pro Lucidspark: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra pro Lucidchart: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Miro
Až budete připraveni posunout spolupráci v reálném čase na novou úroveň, vyzkoušejte Miro. Ponořte se do bohaté knihovny šablon a užijte si hladkou integraci s nástroji, které váš tým používá, jako jsou Slack a Google Drive.
Díky svému bohatému vybavení funkcemi je ideální volbou pro organizace, které hledají alternativu k Figjam s rozsáhlou platformou pro spolupráci.
Nejlepší funkce Miro
- Online nástroj pro bílé tabule funguje stejně dobře pro brainstorming, wireframes a navrhování pracovních postupů a všichni mohou spolupracovat v reálném čase.
- Šablony šetří čas a inspirují, ať už potřebujete Kanban tabuli, SWOT analýzu nebo něco mezi tím pro brainstorming nápadů.
- Aplikace se hladce integruje s dalšími nástroji, jako jsou Jira, Google Drive a Microsoft 365.
- Režim prezentace nabízí možnosti, jako je efekt Lightbox, takže můžete zvýraznit to, na co se soustředíte, a hladce předat slovo dalšímu přednášejícímu.
- K digitálním tabulkám pro spolupráci budete mít snadný přístup ze svého počítače, tabletu nebo smartphonu.
Omezení Miro
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění, když na tabuli spolupracuje několik členů týmu současně.
- Vzhledem k velkému množství možností přizpůsobení a personalizace může být pro některé uživatele nutné určitý čas na osvojení.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: Od 8 $/měsíc za člena
- Podnikání: Od 16 $/měsíc za člena
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
4. Jamboard
Jamboard od Google je digitální tabule, na které mohou uživatelé sdílet nápady a komunikovat informace. Je součástí Google Workspace, takže pokud je vaše organizace již pevně zakotvena v ekosystému Google, je to přirozená volba.
Tento nástroj je ideální pro rychlé brainstormingové sezení a je skvělou volbou pro týmy, které hledají snadný způsob spolupráce pomocí virtuálních lepících poznámek na společném digitálním plátně. ?
Nejlepší funkce Jamboard
- Členové týmu se mohou snadno spojit a připojit se k brainstormingu z jakéhokoli zařízení.
- Jamboard je k dispozici také jako fyzická tabule, která se integruje s digitální verzí.
- Uživatelé ji považují za skvělou pro pořizování poznámek a prezentaci informací srozumitelným způsobem.
- Díky bezplatné ceně je to nákladově efektivní nástroj pro malé podniky.
- Jamboard poskytuje jednoduché uživatelské rozhraní díky svému online nástroji pro bílé tabule.
Omezení Jamboardu
- Postrádá pokročilé funkce, které nabízejí jiné alternativy FigJam.
- Někteří uživatelé považují omezené možnosti přizpůsobení za omezující pro vizuální spolupráci.
Ceny Jamboard
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (100 recenzí)
5. Mural
Mural je vynikající pro komplexní projekty, které vyžadují dynamické plánování. A díky množství integrací, přizpůsobených šablon a asynchronních funkcí je to univerzální volba pro virtuální týmy. Mural je kompletní platforma pro organizace, které potřebují více než jen online tabuli pro kreslení.
Nejlepší funkce Mural
- K dispozici je rozsáhlá knihovna šablon, ze kterých si můžete vybrat, a také možnost šablony podle potřeby upravovat.
- Integrace jsou zahrnuty v nástrojích jako Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier a dalších.
- Asynchronní spolupráce je optimální pro týmy pracující na dálku.
- Vizuální možnosti, jako jsou samolepky a ikony, pomáhají členům týmu vyjádřit své nápady.
- Je to uživatelsky přívětivá volba pro nováčky.
Omezení nástroje Mural
- Vysoká cena předplatného není ideální pro jednotlivce nebo malé týmy.
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění, když na tabuli pracuje více členů.
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 9,99 $/měsíc na člena
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na člena
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Draw
Hledáte jednoduchý a univerzální digitální pracovní prostor a alternativu k FigJam? Draw je skvělý pro rychlé brainstormingové sezení nebo pro vytváření diagramů pomocí funkce drag-and-drop. Vyniká tím, že nabízí efektivní uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Draw
- Pokročilé funkce, jako jsou vrstvy, vodicí linky, přichytávání k mřížce a pravítka, umožňují přesné ovládání rozvržení a designu.
- Rozhraní přátelské k začátečníkům je pro členy týmu snadno použitelné.
- K dispozici je několik možností exportu diagramů.
- Aplikace nabízí spoustu šablon, ze kterých si můžete vybrat, abyste ušetřili čas.
- Nabízí různé motivy a podporu pluginů, jako jsou Atlas, Dark, Sketch a další.
Omezení kreslení
- Někteří uživatelé považují funkčnost offline režimu za omezenou ve srovnání s online verzí.
- Zvládnutí všech jejích funkcí může nějakou dobu trvat.
Ceny Draw
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
- Cloud: Od 11 $/měsíc
- Datové centrum: Ceny začínají na 6 000 USD/rok
Kreslete hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
7. Visio
Ponořte se do složitého světa diagramů s aplikací Visio. Nabízí širokou škálu nástrojů pro vytváření podrobných vývojových diagramů, schémat a organizačních schémat.
Pokud vaše organizace hledá komplexní vizualizaci a přehlednost v designu, Visio může být zajímavou volbou pro síťové diagramy, funkce vizuální spolupráce a online tabuli pro distribuované týmy. ?
Nejlepší funkce Visio
- Díky široké škále šablon a formulářů mohou členové týmu vytvořit téměř cokoli, od mapování procesů až po organizační schémata.
- Nabízí plynulé propojení s dalšími kancelářskými aplikacemi, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
- Nástroje pro spolupráci vzdálených týmů zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
- Přizpůsobte své výtvory do nejmenších detailů, včetně tvarů, barev a vzorů.
- Visio umožňuje automatizaci a dokáže generovat diagramy na základě informací z externích zdrojů.
Omezení aplikace Visio
- Uživatelské rozhraní může na nové uživatele působit trochu zastrašujícím dojmem.
- Desktopová aplikace je dostupná pouze pro Windows.
Ceny Visio
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Vision
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Conceptboard
Conceptboard mění způsob, jakým týmy brainstormují, plánují a revidují projekty. A díky vynikajícím funkcím pro spolupráci je snadné udržet všechny na stejné vlně. Alternativa k FigJam, jako je Conceptboard, může být právě tím správným řešením pro soudržnější a dynamičtější spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce Conceptboard
- Hosté se mohou připojit a spolupracovat, i když nemají účet.
- Vysoké rozlišení při přiblížení znamená, že snadno uvidíte všechny detaily, když je potřebujete.
- Zahrnuje výkonné funkce pro spolupráci, jako je chat, komentáře, režim moderování a dokonce i videokonference v rámci aplikace.
- Aplikace je výkonná, ať už máte na tabuli několik nebo mnoho uživatelů.
- Uživatelé oceňují „nekonečnou“ povahu tabule, která jim umožňuje tvořit bez omezení.
Omezení Conceptboardu
- Někteří uživatelé mají pocit, že importování obsahu není zcela jasné a vyžaduje další kroky.
- Omezená škála kreslicích nástrojů, barev a tvarů může ztěžovat rozlišení mezi několika spolupracovníky a rozptýlenými týmy.
Ceny Conceptboard
- Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 9,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Conceptboard
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
9. Creately
Creately je vizuální platforma, na které může organizace přejít od brainstormingu a tvorby nápadů k plánování a strategickému myšlení. Nebo můžete přejít od výzkumu a analýzy k pořádání workshopů a schůzek. Ať už si vyberete cokoli, Creately promění týmovou práci v reálném čase v hladký zážitek.
Nejlepší funkce Creately
- Creately nabízí širokou škálu šablon, ze kterých si můžete vybrat, například stanovení cílů OKR, SWOT analýza, řízení projektů, organizační struktura a další.
- Díky možnostem exportu a sdílení můžete snadno sdílet vizuální materiály s ostatními nebo je integrovat do dokumentů a prezentací.
- Aplikace je intuitivní a uživatelsky přívětivá díky své virtuální tabuli.
- Díky komplexní struktuře komentářů a zpětné vazby může na tabuli pracovat více uživatelů najednou a udržovat tak vynikající komunikaci.
- Vyberte si z knihovny šablon nebo upravte šablonu tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace.
Omezení Creately
- Webový software vyžaduje k fungování připojení k internetu.
- Uživatelé hlásí problémy s kompatibilitou s některými webovými zařízeními nebo prohlížeči, které způsobovaly zpoždění nebo jiné problémy s výkonem.
Ceny Creately
- Osobní: 5 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
10. Freehand
Pokud váš tým hledá software pro bílé tabule navržený pro okamžité a snadné použití, Freehand by mohl být zajímavou volbou. Díky této online platformě budete moci vizualizovat koncepty a spolupracovat v reálném čase.
Díky minimálním požadavkům na nastavení se váš tým může okamžitě pustit do skicování a brainstormingu. ?
Nejlepší funkce Freehand
- Uživatelé mají pocit, že tento nástroj pro bílé tabule je více zaměřen na kreativní práci a je snadnější k použití než jiné nástroje pro digitální bílé tabule.
- Je fantastická pro spolupráci mezi designéry produktů a obsahu.
- Knihovna šablon šetří čas
- Mnoho uživatelů má pocit, že se nemusí učit nic složitého.
- Funkce jako komentáře umožňují plynulou komunikaci mezi členy týmu.
Omezení ručního kreslení
- Chybí některé možnosti přizpůsobení.
- Někteří uživatelé hlásí časté pády v některých internetových prohlížečích.
Ceny Freehand
- Zdarma
- Freehand Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Freehand
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
Najděte nejlepší alternativy k FigJam pro váš tým
V neustále se vyvíjejícím digitálním prostředí je nalezení nejlepšího nástroje pro bílou tabuli pro váš tým zásadním krokem. Platforma pro týmovou spolupráci překlenuje propast mezi představivostí a realizací a přivádí nápady k životu. Podporuje zapojení a jasnost (i při práci na dálku). ✨
FigJam sice nabízí solidní základ, ale existuje celá řada alternativ FigJam. A každá z nich nabízí funkce, které by mohly být ideální pro vás a vaši organizaci.
Pokud tedy potřebujete výkonnou platformu pro zvýšení produktivity, která vás a váš tým dovede kamkoli budete chtít, zvažte ClickUp. Je to místo, kde můžete hladce integrovat všechny své tabule, správu úkolů a plánování projektů. Nechte se unést nekonečnými možnostmi a zaregistrujte se na ClickUp – je to navždy zdarma.