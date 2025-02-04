10 nejlepších AI nástrojů pro designéry 2025

Přiznejme si to – jako grafický designér, když se vás někdo zeptá, co máte na své práci nejraději, pravděpodobně neřeknete odstranění pozadí nebo formátování textu. ?
Naštěstí se již nemusíte omezovat na tyto všední úkoly. Dnešní svět podporovaný umělou inteligencí přinesl mnoho nástrojů AI pro designéry. Kromě zefektivnění úkolů pro kreativní nebo marketingové projekty vás tyto nástroje mohou inspirovat působivými návrhy, když se zaseknete v designérské rutině.
Vybrali jsme pro vás 10 profesionálních softwarových nástrojů pro návrháře využívajících umělou inteligenci. Představíme vám jejich funkce, ceny, omezení a recenze, abyste si mohli vybrat ten, který vám nejvíce vyhovuje!
Co jsou AI nástroje pro designéry?
Nástroje AI pro design jsou softwarové aplikace, které využívají sílu umělé inteligence k podpoře designérských týmů. ?
Tyto nástroje automatizují opakující se nebo manuální úkoly, jako je odstraňování pozadí a změna velikosti obrázků, a poskytují vám tak svobodu a čas soustředit se na inovativnější práci. Generují také zcela nový obsah na základě podnětů pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Nástroje AI pro designéry se učí z interakcí a zpětné vazby uživatelů. Postupem času se přizpůsobují, aby poskytovaly stále přesnější a personalizovanější návrhy nebo obsah.
Ještě důležitější je, že tyto nástroje pomáhají strukturovat váš designový proces a objevovat nové přístupy na podporu obchodních oblastí, jako je marketing a vývoj produktů.
Jak designérské týmy využívají AI
Nástroje AI pomáhají designérům v každé fázi návrhu, od konceptu až po finální úpravy. Slouží také pro různé specializace, jako je grafický design, produktový design a webdesign.
Zde je šest příkladů, které ilustrují běžné použití nástrojů AI pro designéry:
- Automatizace: Vykonává za vás některé rutinní úkoly, jako je zajištění jednotného stylu.
- Tvorba obsahu: Vymýšlení nových nápadů, jako jsou jedinečné příspěvky na sociálních médiích a marketingový obsah pro webové stránky.
- Průzkum trhu: Shromažďování údajů o uživatelích napříč platformami za účelem pochopení jejich estetických preferencí.
- Optimalizace: Navrhování vylepšení pro prvky jako rozvržení a typografie
- A/B testování: Analýza reakcí uživatelů na různé varianty designu
- Produktivita: Zefektivnění procesu plánování a realizace návrhů
10 grafických nástrojů poháněných umělou inteligencí
Prohledali jsme trh a našli řešení, která mohou pozvednout vaše výtvory, optimalizovat vaše designové procesy a celkově vám zpříjemnit práci. ?
Bez ohledu na vaši specializaci v oblasti designu vám ty nejlepší nástroje AI výrazně zlepší kvalitu a kvantitu vaší práce. Tento seznam není v žádném případě vyčerpávající, ale pokrývá různé oblasti designu.
1. ClickUp
ClickUp je univerzální řešení pro správu projektů s úžasnými funkcemi pro kreativní a technickou spolupráci mezi designérskými týmy. Spuštění ClickUp Brain znamenalo absolutní zlom, protože slouží jako spolehlivý pracovní asistent poháněný umělou inteligencí bez ohledu na vaše oddělení, roli nebo úroveň dovedností.
Asistent AI může podporovat celý váš tvůrčí proces a pracovní postupy – konceptualizovat nápady, navrhovat rámce, marketingový obsah a procesy za pochodu. Generuje také kreativní briefy, uživatelské profily a cesty, osnovy prezentací, strategie marketingových kampaní a slogany.
ClickUp Brain funguje v celém vašem pracovním prostoru ClickUp a zlepšuje efektivitu a spolupráci. Brainstormujte návrhy v reálném čase se svými kolegy pomocí ClickUp Whiteboards a využijte funkci Assigned Comments k přidělování úkolů sobě nebo svým spolupracovníkům.
Nestíháte sledovat kilometrové vlákna komentářů? Využijte sílu umělé inteligence ClickUp Brain k jejich shrnutí nebo přímému vytažení akčních položek.
Můžete také vyzkoušet funkci Proofing, která slouží k prioritizaci požadavků klientů a poskytování zpětné vazby k obrázkům, videím a dalším návrhům designu.
S více než 15 zobrazeními pro sledování vašeho designového workflow, četnými šablonami a automatizací úkolů je ClickUp spolehlivým spojencem kreativních týmů napříč odvětvími.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa designových projektů a tvorba obsahu pomocí umělé inteligence
- Více než 15 zobrazení pro lepší viditelnost a spolupráci (včetně zobrazení chatu )
- Pomáhá vymýšlet a dokumentovat designové komponenty
- Správa pracovní zátěže
- Automatizace rutinních procesů
- Kontrola a anotace pro všechny typy designových projektů
- Formuláře pro sběr interních požadavků
- Tisíce bezplatných přizpůsobitelných šablon pro webové designéry, grafické designéry a další týmy
- Integrace s dalšími designovými nástroji
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
- Pokud si v nastavení nepřizpůsobíte předvolby, může dojít k přetížení centra oznámení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. DreamStudio
DreamStudio (dříve Stable Diffusion), které vlastní gigant v oboru Stability AI, je nástroj pro návrh pomocí umělé inteligence, který pomáhá vytvářet vysoce kvalitní umělecká díla pro jakékoli účely, od ilustrací po fotorealistické obrázky. ?️
Zadejte svůj požadavek nebo nahrajte fotografii a poté vyberte požadovaný styl a velikost. DreamStudio se ihned pustí do práce a vygeneruje několik variant vaší vize. Nástroj si pamatuje vaši historii, takže můžete sledovat všechny své výtvory a později se k nim vrátit.
Pokud potřebujete provést změny v obrázku, použijte editor. Jedná se o nekonečný pracovní prostor s vrstvami, který vám umožňuje přidávat, odebírat a upravovat jednotlivé prvky vašeho mistrovského díla. Můžete také vteřinách vylepšit rozlišení svých obrázků!
Nejlepší funkce DreamStudio
- Různé přednastavené styly
- Editor s nekonečným pracovním prostorem a vrstvami
- Úprava rozlišení obrázků
- Open-source verze – StableStudio
- Integrace API
Omezení DreamStudio
- Žádné přednastavené palety barev
- Pokyny napsané před registrací se ztratí.
Ceny DreamStudio
- 10 $ za 1 000 kreditů (~5 000 obrázků)
Hodnocení a recenze DreamStudio
- Product Hunt: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- G2: 4,3/5 (2 recenze)
3. Midjourney
Pokud jste zvyklí využívat nástroje umělé inteligence, určitě jste už slyšeli o Midjourney. Díky své silné výchozí estetice je to jeden z nejznámějších generátorů obrázků s umělou inteligencí. Pomocí krátkého textového příkazu na Discord můžete během několika minut vytvořit propracované umělecké dílo.
Inovativní nástroj bot vám nabídne čtyři varianty obrázků. Každou z nich můžete použít k vytvoření nových variant nebo vybrat jeden obrázek a upravit ho. V současné době jsou mezi možnostmi obrázků také oddálení a přemístění kompozice pomocí šipek. Díky nejnovější aktualizaci jsou všechny obrázky generovány v maximální velikosti.
Pokud narazíte na problém, požádejte bota Midjourney o pomoc pomocí jednoduchých příkazů. Můžete požádat o obecné tipy nebo položit konkrétní otázky. ?
Nejlepší funkce Midjourney
- Čtyři varianty obrázků
- Generuje obrázky v maximální velikosti
- Nástroje pro oddálení a změnu pozice
- Bot Midjourney pro pomoc a tipy
- Parametry a příkazy vysvětlené v průvodci
- Galerie oblíbených
Omezení Midjourney
- Žádná bezplatná zkušební verze
- Možnosti úprav mohou zlepšit
- K dispozici pouze prostřednictvím Discord.
Ceny Midjourney
- Základní: 8 $/měsíc*
- Standard: 24 $/měsíc
- Pro: 46 $/měsíc
- Mega: 96 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Product Hunt: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
4. Adobe Sensei
Adobe Sensei je skrytý poklad v oblasti technologií strojového učení. Existuje od roku 2016 a je široce používán v ekosystému Adobe. Najdete jej zabudovaný v sadě Creative Cloud Suite a v mnoha marketingových a analytických aplikacích a službách Adobe.
Nástroje AI od Sensei byly vycvičeny na základě zásob obrázků Adobe Stock, produktů s otevřenou licencí a obsahu z veřejné domény s vypršenou licencí. Stačí použít příkaz Generovat a získáte přístup k obrázkům vhodným pro váš účel. Dokáže identifikovat hluboké a dokonce i emocionální koncepty obrázku prostřednictvím prvků, jako je paleta barev a detaily pozadí.
Platforma automaticky identifikuje a označuje obrázky, což je ideální pro marketéry a designéry, kteří denně pracují s několika fotografiemi.
Nejlepší funkce Adobe Sensei
- Optimalizujte a přizpůsobte marketingová aktiva
- Funkce Content-Aware Fill pro odstranění nežádoucích objektů z obrázků a videí
- Auto-Reframe pro optimalizaci videí pro různé kanály
- Automatická animace s detekcí obličeje a pohybu
- Optimalizace videa a zvuku
- Integrace napříč Adobe Experience Cloud
Omezení Adobe Sensei
- Na rozdíl od jiných komplexních grafických programů se nejedná o samostatný nástroj.
- Většinou výhodné pro uživatele Adobe
Ceny Adobe Sensei
- Integrované do produktového portfolia Adobe Experience Cloud
Hodnocení a recenze Adobe Sensei
- K dispozici nejsou žádná samostatná hodnocení.
5. Canva
Ve světě designu má málokterá značka takovou reputaci jako Canva. Jedná se o bezplatnou designovou platformu známou svým uživatelsky přívětivým rozhraním, které je nyní ještě lepší díky nové funkci generátoru textu do obrázku! ?
Vytvořte na platformě během několika minut krásný vizuální obsah zadáním jednoduchých textových pokynů a výběrem stylu. S nástrojem Image Enhancer a dalšími grafickými nástroji AI můžete své výtvory vylepšit k dokonalosti pomocí:
- Zlepšení rozlišení
- Úprava zaostření, osvětlení a sytosti
- Odstraňování pozadí
- Odstraňování, přidávání a úpravy objektů (pomocí Magic Edit nebo Magic Eraser)
Zlepšete poutavost obrázků pomocí textu a animací nebo přidejte samolepky, ikony a další grafické prvky z dostupné kolekce. Spolehněte se na generátor textu a plánovač obsahu Canva, abyste mohli koordinovat a plánovat své designové a marketingové projekty.
Nejlepší funkce Canva
- Předem připravené styly
- Více nástrojů pro úpravy
- Generátor textu Magic Write
- Intuitivní rozhraní
- Sady značek pro vytváření vlastních palet barev
- Spolupráce na návrzích v reálném čase
Omezení Canva
- Nemusí poskytovat úroveň přizpůsobení, kterou profesionální designéři očekávají.
- Odstraňovač pozadí by mohl být vylepšen.
- Některé funkce (například Magic Eraser a Content Planner) nejsou k dispozici zdarma.
Ceny Canva
Text na obrázek:
- Zdarma: až 50 dotazů po celou dobu životnosti
- Pro: až 500 dotazů za měsíc
- Týmy: až 500 dotazů za měsíc
Magic Write:
- Zdarma: až 25 dotazů
- Pro: až 250 dotazů/měsíc
- Týmy: až 250 dotazů/měsíc
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
Zjistěte více o nejlepších CRM systémech pro grafické designéry!
6. Mokker
Odstraňování pozadí je úkol, kterého se mnoho designérů obává, ale je nevyhnutelný, pokud chcete vytvořit důvěryhodně vypadající e-commerce stránku. Právě zde přichází na řadu Mokker. Jedná se o AI nástroj, který nahrazuje pozadí produktových obrázků a pomáhá vám vytvářet profesionální a prodejné vizuály.
Mokker je nástroj, který nemůže být jednodušší. Stačí nahrát obrázek svého produktu a vybrat si jednu ze stovek šablon pozadí. Nástroj okamžitě vygeneruje obrázky ve vysokém rozlišení připravené k tisku. Konečný výsledek můžete vylepšit přidáním různých fotografických rekvizit.
Nejlepší funkce Mokkeru
- Jednoduchý nástroj pro odstranění pozadí pro marketing produktů
- Více než 100 šablon pozadí
- Fotografické rekvizity
- Vysoce kvalitní obrázky
- API pro integraci
Omezení Mokkeru
- Zkušenosti s onboardováním lze optimalizovat
- Při práci se složitými prvky (například vlasy) může docházet k nepředvídatelným výsledkům.
Ceny Mokker
- Zdarma: 40 fotografií + 12 fotografií/měsíc
- Starter: 13 $/měsíc*
- Tým: 29 $/měsíc
- Organizace: 83,25 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Mokker
- Product Hunt: 4,4/5 (8+ recenzí)
7. Galileo AI
Galileo AI, spuštěný v roce 2022, revolučním způsobem změnil způsob vytváření návrhů uživatelských rozhraní. Jeho generátor návrhů uživatelských rozhraní je trénován na tisících výjimečných návrhů, aby vám přinesl vysoce věrné rozvržení a ilustrace pro více platforem.
Použití nástroje je jednoduché, potřebujete pouze textový popis. Galileo AI poté vygeneruje kompletní návrh rozhraní, včetně přizpůsobených ikon a kopií! Pomocí drobných úprav překonáte nudné vzory uživatelského rozhraní a váš návrh bude vynikat.
Nejlepší funkce Galileo AI
- Generuje vysoce věrné návrhy uživatelského rozhraní
- Uživatelsky přívětivé
- Zahrnuje obsah a ilustrace a obrázky generované umělou inteligencí.
Omezení Galileo AI
- Ještě nebyl plně uvolněn pro veřejnost (musíte požádat o předčasný přístup).
Ceny Galileo AI
- Informace o cenách nejsou k dispozici.
Hodnocení a recenze Galileo AI
- Zatím nejsou k dispozici žádné hodnocení.
8. DALL•E 2 od Open AI
Když byl v roce 2021 uveden na trh DALL·E, uchvátil svět svou schopností generovat působivé obrázky z přirozeného jazyka. Asi o rok později nás OpenAI potěšilo vylepšenou verzí tohoto nástroje, DALL·E 2. Ve srovnání s první verzí vytváří přesnější a realističtější obrázky s čtyřnásobně vyšším rozlišením.
Kromě kombinování stylů a konceptů pro vytváření obrázků generovaných umělou inteligencí vám tento nástroj umožňuje prozkoumat různé varianty. Editor DALL·E 2 nabízí funkci Inpainting pro přidávání a odebírání prvků na základě dalších pokynů, takže můžete zohlednit stíny, textury a odrazy. Funkce Outpainting umožňuje oddálení pro rozšíření kompozice obrázku.
Nejlepší funkce DALL•E 2 od Open AI
- Vytváření obrázků ve vysoké kvalitě
- Více nástrojů pro úpravy
- Časté aktualizace
- Ochrana před vytvářením explicitního nebo násilného obsahu
Omezení nástroje DALL•E 2 od Open AI
- Bezplatná zkušební verze již není k dispozici.
- Může přehlédnout delší výzvy
Ceny DALL•E 2 od Open AI
- 15 $ za 115 kreditů
DALL•E 2 od Open AI – hodnocení a recenze
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (méně než 5 recenzí)
9. Khroma
Barva je psychologický prvek designu a může ovlivnit rozhodovací proces vašich uživatelů. Výběr správné palety odstínů však může být velmi matoucí. Obraťte se na Khroma a zúžte výběr ideální palety pomocí jejího nástroje AI pro práci s barvami!
Khroma je generátor vlastních barevných palet a nepostradatelný grafický nástroj s umělou inteligencí. Byl vycvičen na tisících palet vytvořených lidmi, aby produkoval barevné kombinace, které fungují.
Navíc můžete trénovat jeho neuronovou síť výběrem barev, které vám vyhovují. Výsledkem jsou krásné a personalizované palety, které si můžete prohlížet jako přechody, typografii nebo vlastní obrázky.
Uložte si své oblíbené položky pro pozdější použití spolu s jejich názvy, hexadecimálními kódy a hodnocením přístupnosti podle WCAG. Hledáte něco konkrétního? Filtrujte generátor podle faktorů, jako je odstín, tón a barva.
Nejlepší funkce Khroma
- Generátor barevné palety AI
- Trénovatelný algoritmus
- Prohlížejte si barvy jako palety, přechody, typografii nebo obrázky.
- Uložte si oblíbené položky na později
- Praktické generátorové filtry
Omezení Khroma
- Zatím není k dispozici funkce stahování/exportu.
Ceny Khroma
- Zdarma
Hodnocení a recenze Khroma
- Product Hunt: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
10. Jasper. ai
Každý umělec se bojí společného nepřítele – tvůrčího bloku. Naštěstí žijeme v době, kdy nástroje umělé inteligence, jako je Jasper, pomáhají designérům, marketérům a spisovatelům, kteří se ocitli v tvůrčí krizi, a pomáhají jim vytvářet vynikající obsah prostřednictvím podnětů.
Tato platforma je generátorem umění a textů využívajícím umělou inteligenci pro víceúčelové projekty. Chcete-li vytvořit grafický návrh, stačí udělat následující:
- Spusťte generátor
- Napište výzvu
- Vyberte si styl, například anime nebo olejomalba.
- Vytvářejte obsah bez autorských práv
Jasper vytváří čtyři obrázky najednou. Jeho filtr obsahu zajišťuje, že citlivé nebo nebezpečné výtvory jsou z výsledků vyloučeny.
Nejlepší funkce Jasper. ai
- Trénovatelný AI engine, který se učí váš preferovaný styl
- Funguje ve více než 30 jazycích.
- Vysoká úroveň bezpečnostních a soukromých protokolů
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
Omezení Jasper. ai
- Užitečné by byly návody k používání některých funkcí.
- Na generované obrázky nelze uplatnit autorská práva.
Ceny Jasper. ai
- Creator: 39 $/měsíc*
- Týmy: 99 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte obchodní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jasper. ai
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Tvořte bez omezení s nástroji ClickUp AI
Ať už jste designér nebo jen obyčejný smrtelník, který potřebuje rychle vytvořit návrh, naše AI nástroje vám mohou usnadnit tvůrčí proces. Využijte jejich potenciál a získejte přístup k nádherným návrhům pro osobní nebo obchodní použití. ?
Mnoho nástrojů, jako například ClickUp, dokáže generovat obsah pro různé účely, podporovat vaše marketingové iniciativy a zlepšovat návratnost investic.
Na co tedy čekáte? Vstupte do budoucnosti kreativity s jedním ze svých oblíbených AI pomocníků!