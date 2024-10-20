10 nejlepších CRM systémů pro grafické designéry v roce 2025

V odvětví, které je úzce propojeno s estetikou, přesností a spoluprací, nejsou grafici jen umělci – jsou to vizionáři, kteří proměňují abstraktní koncepty v hmatatelné vizuální podoby. Jelikož se snaží skloubit uměleckou tvorbu s požadavky komunikace s klienty, potřebují nástroje, které dokážou hladce překlenout propast mezi kreativitou a obchodním nadáním v oblasti designu.
Seznamte se se softwarem pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který je navržen tak, aby byl spolehlivým pomocníkem designérů. Správa vztahů se zákazníky (někdy nazývaná také správa vztahů s klienty) je důležitá pro budování silných vazeb s klienty a zajištění efektivního řízení každého projektu, ať už velkého nebo malého. V kombinaci s novými technologiemi, jako jsou generátory umění založené na umělé inteligenci, je software CRM dostupný pro grafické designéry v roce 2024 revoluční.
V tomto průvodci se zaměříme na nejlepší CRM systémy pro designéry, které jim pomohou vytvářet personalizované marketingové kampaně, organizovat úkoly v rámci projektového managementu a mnoho dalšího!
Co byste měli hledat v CRM systému pro designéry?
V první řadě je kladen důraz na uživatelské přívětivost. V profesi, kde záleží na každé vteřině, si designéři nemohou dovolit ztrácet drahocenný čas rozlušťováním složitých rozhraní CRM softwaru.
Další na řadě jsou nástroje pro spolupráci. Robustní CRM software podporuje prostředí, ve kterém mohou designéři bez ohledu na geografickou polohu hladce spolupracovat na designových zadáních a materiálech. Schopnost více lidí spolupracovat na projektu bez komunikačních problémů je neocenitelná.
Flexibilita je také nezbytná. Každý designér má svůj rytmus, jedinečný pracovní postup, který zdokonalil během nesčetných projektů. Univerzální přístup nestačí. CRM software by měl být flexibilní, aby vyhovoval různým pracovním stylům svých uživatelů.
Díky komplexním funkcím pro sledování a vynikajícím možnostem integrace může designér snadno přecházet mezi platformami. Ať už se jedná o přenos zpětné vazby od klientů, importování podkladů nebo export finálních návrhů, přechod by měl být stejně plynulý jako dobře vykreslený přechod barev.
A konečně, stojíme na prahu éry řízené umělou inteligencí. Moderní CRM software by měl využívat sílu umělé inteligence a nabízet nejen data, ale i prediktivní informace. Od porozumění preferencím klientů po předpovídání designových trendů – tyto kousky moudrosti řízené umělou inteligencí mohou designérům poskytnout konkurenční výhodu a umožnit jim být v této hře nejen o krok, ale o několik kroků napřed.
10 nejlepších CRM nástrojů pro grafické designéry
Zde je náš výběr 10 nejlepších CRM systémů, které by grafici měli zvážit pro správu vztahů se svými klienty v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy jakékoli velikosti, která jim umožňuje zůstat v kontaktu, spolupracovat a efektivně komunikovat při řešení jakýchkoli úkolů nebo projektů.
Jeho platforma s bohatými funkcemi zefektivňuje správu designových projektů a usnadňuje lepší komunikaci mezi designérskými týmy.
Integrace s nezbytnými designovými nástroji, špičkové automatizační funkce a analytika založená na umělé inteligenci pomáhají designérům udržet si náskok před ostatními CRM softwary.
Díky databázím klientů, nástrojům pro vývoj a správu projektů a intuitivní správě úkolů ClickUp skutečně rozumí pohledu designéra na správu kontaktů!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobená zobrazení pro designéry, prodejní týmy, provozní oddělení a další, která zefektivňují různé pracovní postupy.
- Přizpůsobitelné šablony grafického designu pro sdílení profesionálních dokumentů, včetně šablon CRM a šablon nabídek.
- Efektivní nástroje pro týmovou spolupráci inspirované softwarem pro spolupráci v oblasti designu
- Bohatá automatizace, která šetří hodiny práce na opakujících se úkolech
- Podrobné analýzy pro přehledný dohled nad projekty
- Integrace s nezbytnými designovými nástroji
- Sledování času, abyste dodrželi termíny
- Informace založené na umělé inteligenci pro lepší předpovědi projektů
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení, abyste mohli plně využít výhod tohoto systému pro správu vztahů se zákazníky.
- Mobilní aplikace vyžaduje občasná vylepšení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Pipedrive
Pipedrive, výkonný nástroj navržený speciálně s ohledem na prodejní příležitosti, nabízí grafickým designérům, kteří chtějí zefektivnit správu kontaktů a řízení prodeje, plynulý zážitek.
Jeho intuitivní rozhraní s živým vizuálním designem zajišťuje, že designéři mohou na první pohled získat komplexní přehled o celém svém prodejním procesu.
Tento CRM nástroj pro prodej umožňuje dokonalé stanovení priorit a zajišťuje, že žádný projekt ani klient nebude opomenut.
Pipedrive vyniká svými možnostmi hluboké integrace a hladkým propojením s dalšími nástroji pro správu prodeje, které mohou designéři používat. Jeho pokročilé automatizační funkce snižují manuální zadávání a úkoly, zatímco analytika založená na poznatcích zajišťuje, že designéři mohou činit rozhodnutí podložená daty, která podporují jejich prodejní proces.
Díky své přizpůsobivosti a intuitivnímu charakteru je tato platforma skvělou volbou pro designéry, kteří chtějí vylepšit svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální prodejní pipeline pro snadné sledování
- AI prodejní asistent pro rychlá doporučení
- Mobilní aplikace pro správu projektů na cestách
- Robustní API pro všestranné integrace
- Pokročilá analýza dat pro podrobné hodnocení projektů
- Automatizované opakující se úkoly
- Personalizované uživatelské prostředí
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti bezplatné verze
- Není tak přizpůsobitelný jako některé alternativy
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
3. Freshbooks
Freshbooks, který se zaměřuje především na potřeby malých podniků a freelancerů, nabízí více než jen fakturaci – je to jednotné centrum pro komplexní správu kontaktů.
Tento systém byl vytvořen pro specifické potřeby freelancerů a malých designérských studií a představuje komplexní CRM systém, který umožňuje hladce identifikovat potenciální klienty, sledovat milníky projektů, spravovat prodejní procesy a dohlížet na finance.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní jsou fakturace, aktualizace stavu projektu a komunikace s klienty vždy na dosah několika kliknutí.
Jak designéři rozšiřují svou klientelu, škálovatelnost Freshbooks zajišťuje, že roste spolu s nimi.
Jeho automatické připomínky, přizpůsobitelné faktury a podrobné funkce pro vytváření reportů jsou důkazem jeho všestrannosti, díky čemuž je neocenitelným nástrojem v arzenálu každého designéra.
Nejlepší funkce Freshbooks
- Jednoduchý nástroj pro fakturaci integrovaný se správou klientů
- Sledování výdajů pro správu rozpočtu projektu
- Nástroj pro sledování času přizpůsobený pro designéry
- Automatické upomínky o opožděných platbách
- Přehled zefektivněného řízení projektů
- Portály přizpůsobené konkrétním klientům pro snadnou spolupráci
- Podrobné finanční zprávy pro komplexní přehled o vašem prodejním procesu
Omezení Freshbooks
- Není ideální pro velké designérské firmy.
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Freshbooks
- Lite: 15 $/měsíc, 5 fakturovatelných klientů
- Plus: 25 $/měsíc, 50 fakturovatelných klientů
- Premium: 50 $/měsíc, neomezený počet klientů
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Freshbooks
- G2: 4,5/5 (645 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 666 recenzí)
4. Proposify
Jako jedinečný CRM systém zaměřený na design přináší Proposify osvěžující prvky a klade důraz na bezchybné vytváření a správu nabídek. Rozpoznává výzvy, kterým čelí grafici, zejména freelanceri a malé agentury, ve svých obchodních procesech, a nabízí nástroje, které jim pomáhají je snadno překonávat.
Jeho rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon zajišťuje, že každá nabídka bude jedinečná a na míru šitá.
Systém CRM se také pyšní funkcemi pro spolupráci v reálném čase, které týmům umožňují pracovat společně na návrzích a zajišťují soudržnost a včasnost. Integrované elektronické podpisy urychlují schvalovací proces a podrobné analýzy nabízejí nahlédnutí do toho, co funguje a co je třeba vylepšit.
Proposify eliminuje dohady z návrhů a umožňuje designérům vyniknout.
Nejlepší funkce Proposify
- Nástroj pro tvorbu nabídek pomocí drag-and-drop
- Přizpůsobitelné šablony šité na míru návrhům
- Integrované elektronické podpisy pro rychlé schvalování
- Interaktivní tvorba nabídek pro flexibilní rozsah projektů
- Oznámení v reálném čase, když si klienti prohlížejí nebo komentují
- Komplexní analytika pro zdokonalení vaší strategie nabídek
- Nástroje pro spolupráci, které vám pomohou zdokonalit týmovou prezentaci
Omezení Proposify
- Zaměřuje se hlavně na návrhy.
- Omezená integrace s jiným softwarem ve srovnání s jinými CRM pro designéry
Ceny Proposify
- Týmový plán: 49 $ za uživatele/měsíc
- Obchodní plán: Od 590 $ měsíčně pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,6 z 5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 260 recenzí)
5. OnePage CRM
OnePage vyniká minimalistickým a přehledným přístupem k CRM a ztělesňuje filozofii, že jednoduchost často vede k produktivitě.
Je určen pro designéry, kteří touží po soustředění, zbavuje je zbytečných rozptýlení a klade důraz na proveditelné úkoly. Unikátní prodejní metodika „Next Action“ od OnePage je velkým přínosem, zejména pro designéry, kteří se potýkají s řízením pipeline.
Zefektivňuje úkoly, upřednostňuje následné kroky a zajišťuje konzistentní proces budování vztahů s klienty. Díky integrovaným mobilním aplikacím mohou designéři zůstat v kontaktu i na cestách, takže jim neunikne žádná komunikace s klienty.
Díky intuitivním připomenutím a hladké integraci e-mailů se OnePage stává spíše designovým partnerem než pouhým nástrojem.
Nejlepší funkce OnePage CRM
- Efektivní a praktický přístup k prodeji
- Integrované mobilní aplikace pro práci na cestách
- Účinné marketingové nástroje pro získávání potenciálních zákazníků
- Hladká integrace e-mailů pro včasné sledování
- Přizpůsobitelné procesy pro sladění s pracovními postupy v oblasti designu
- Efektivní správa úkolů s intuitivními připomenutími
- Soulad s GDPR pro evropské klienty
Omezení OnePage CRM
- Méně funkcí než u některých konkurentů
- Pro pokročilé potřeby může být nutné použít aplikace třetích stran.
Ceny OnePage CRM
- Profesionální: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OnePage CRM
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
6. HoneyBook
HoneyBook se stává oblíbeným nástrojem kreativců, protože bez námahy spojuje funkce CRM s funkcemi pro správu projektů.
Je navržen pro kreativní mysli a bere v úvahu nesčetné výzvy, kterým designéři čelí ve svém podnikání, od získávání klientů až po dodání projektu. Jeho uživatelsky orientovaný klientský portál pomáhá všem být na stejné vlně, zatímco automatizační nástroje snižují monotónnost opakujících se úkolů.
Funkce pro sledování financí v kombinaci s online smlouvami a fakturačními nástroji usnadňují rozpočtování a fakturaci.
Díky funkcím pro spolupráci mohou interní týmy i klienti zůstat v synchronizaci, což zajišťuje, že projekty budou pokračovat podle plánu a v rámci stanoveného rozsahu.
HoneyBook se stává rozšířením designového studia a podporuje organizaci a efektivitu.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Uživatelsky přívětivý klientský portál
- Časově úsporné automatizační nástroje
- Online smlouvy a fakturace na jednotné platformě
- Finanční sledování pro rozpočtování projektů
- Efektivní komunikační nástroje
- Tabulky úkolů pro milníky projektu
- Integrace s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity
Omezení HoneyBook
- Vhodnější pro freelancery a malá studia
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny HoneyBook
- Starter: 12,80 $/měsíc
- Essentials: 25,50 $/měsíc
- Premium: 52,80 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Clientjoy
Clientjoy je komplexní platforma, která pod jednou střechou kombinuje různé aspekty správy klientů, od získávání potenciálních zákazníků až po fakturaci.
Byl navržen s ohledem na agentury a freelancery a eliminuje potřebu používat několik nesourodých nástrojů. Jeho intuitivní systém správy nabídek a smluv zajišťuje hladký průběh prezentace a onboardingu.
Platforma se také pyšní přizpůsobitelným zobrazením životního cyklu klienta, které designérům poskytuje jasný přehled o interakcích s klienty. Integrovaná fakturace a speciální sada nástrojů pro onboardování klientů dále zefektivňují provoz.
Komplexní nástroje pro vytváření reportů nabízejí praktické informace, které zajišťují neustálé zdokonalování interakcí s klienty.
Nejlepší funkce Clientjoy
- Integrovaná správa nabídek a smluv
- Efektivní systém sledování potenciálních zákazníků
- Přizpůsobitelné zobrazení životního cyklu klienta
- Sjednocené fakturace a platby
- Týmová spolupráce s přístupem na základě rolí
- Sada nástrojů pro zapojení klientů
- Vynalézavé nástroje pro vytváření reportů
Omezení Clientjoy
- Naučná křivka pro začátečníky
- Není ideální pro velké korporace
Ceny Clientjoy
- Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clientjoy
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
8. Nimble
Nimble, který dostává svému jménu, nabízí plynulé a adaptivní CRM řešení, které kombinuje tradiční funkce s moderními integracemi.
Propojení s populárními sociálními sítěmi nabízí designérům panoramatický pohled na jejich klienty a umožňuje jim získat informace, které přesahují pouhé e-mailové interakce.
Tento sociální přístup k CRM zajišťuje bohatší a podrobnější profily klientů, což otevírá cestu k personalizované interakci. Jednotný panel kontaktů a intuitivní integrace kalendáře zajišťují, že designéři mají přehled o svých závazcích.
Díky sledování e-mailů a připomínkám úkolů také nezmeškáte žádnou komunikaci s klientem ani milník projektu. Nimble se stává centrálním bodem pro všechny aktivity designéra související s klienty.
Nejlepší funkce Nimble
- Informace ze sociálních médií pro bohatší profily klientů
- Sjednocený panel kontaktů
- Efektivní integrace kalendáře
- Sledování e-mailů pro efektivní komunikaci s klienty
- Připomínky úkolů, které udržují projekty na správné cestě
- Hladká integrace s jinými softwarovými nástroji
- Intuitivní mobilní aplikace pro práci na dálku
Omezení Nimble
- Omezené funkce automatizace
- Pro začátečníky může být příliš náročné.
Flexibilní ceny
- Podnikání: 24,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
9. ActiveCampaign
ActiveCampaign, který začínal jako nástroj pro e-mailový marketing, se postupně proměnil v nástroj nabízející funkce CRM. Díky dynamickému přizpůsobení obsahu je každá interakce s klientem osobní a relevantní.
Pokročilé segmentační nástroje umožňují designérům seskupovat klienty na základě různých metrik, což zajišťuje cílenou komunikaci.
Platforma se také pyšní automatizací opakujících se úkolů, díky čemuž se designéři mohou soustředit na svou práci. Funkce automatizace prodeje v kombinaci s podrobnými analytickými údaji z něj činí nástroj pro komunikaci, praktické poznatky a růst.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Komplexní sada nástrojů pro e-mailový marketing
- Automatizace opakujících se úkolů
- Podrobná segmentace pro personalizaci komunikace s klienty
- Automatizace prodeje pro lepší správu potenciálních zákazníků
- Dynamické přizpůsobení obsahu
- Pokročilé nástroje pro split testing
- Analýzy v reálném čase pro praktické poznatky
Omezení ActiveCampaign
- Primárně se jedná o e-mailový nástroj, nikoli specializovaný CRM systém.
- Vyžaduje integraci pro vylepšené funkce CRM.
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
10. ConvertKit
Ačkoli se ConvertKit pevně etabloval jako řešení pro e-mailový marketing, nelze přehlédnout jeho CRM funkce. Jedná se o nástroj, který odpovídá jejich cílům, zejména pro designéry, kteří výrazně investují do content marketingu a oslovování zákazníků.
Kromě odesílání e-mailů umožňuje ConvertKit intuitivní správu odběratelů, díky čemuž mohou designéři efektivně segmentovat a cílit na své publikum. Jeho vizuálně přitažlivý nástroj pro návrh e-mailů zajišťuje, že každý kontakt odráží kreativitu designéra.
Organizace založená na značkách, komplexní nástroje pro vytváření reportů a prémiová podpora z něj dělají více než jen e-mailový nástroj. Stává se platformou, která podporuje snahy designérů o oslovení zákazníků a zajišťuje, že jejich práce si zaslouží pozornost.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Intuitivní návrhář e-mailů s vizuálními automatizacemi
- Přizpůsobitelné registrační formuláře
- Efektivní správa předplatitelů
- Komplexní nástroje pro vytváření reportů
- Hladká integrace s oblíbenými platformami
- Organizace odběratelů na základě značek
- Prémiová podpora pro všechny úrovně uživatelů
Omezení ConvertKit
- Spíše nástroj pro e-mailový marketing než CRM
- Omezené pokročilé funkce CRM
Ceny ConvertKit
- Zdarma
- Creator: 15 $/měsíc na uživatele
- Creator Pro: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Uvolněte potenciál designu s CRM ClickUp
V oblasti grafického designu je spojení kreativity s efektivitou nanejvýš důležité. Zatímco nástroje, které jsme prozkoumali, nabízejí specializované funkce, ClickUp vyniká jako komplexní řešení. Neslouží pouze jako CRM; ClickUp mistrně spojuje řízení projektů, správu úkolů a řadu funkcí pro zvýšení produktivity. Tento holistický přístup zajišťuje, že nejen spravujete klienty, ale také konzistentně dodáváte poutavé návrhy.
Rozsáhlá knihovna šablon ClickUp je pokladnicí pro každou designérskou firmu. Ať už se pouštíte do nového projektu v oblasti brandingu nebo se potýkáte se složitostmi mnohostranné kampaně, tyto šablony vám poslouží jako odrazový můstek, zkrátí čas potřebný na přípravu a umožní vaší kreativitě zazářit.
ClickUp není jen nástroj, ale partner na vaší cestě v oblasti designu. Partner, který rozumí nuancím grafického designu a poskytuje strukturované, ale flexibilní prostředí, ve kterém můžete realizovat své vize. A protože ziskovost je klíčovým aspektem každého podnikání, ClickUp zajišťuje zefektivnění vašich operací, takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: dodávat svým klientům vynikající práci.
Prozkoumejte ClickUp a zjistěte, jak může revolučně změnit váš pracovní postup při navrhování. Zjistěte více o funkcích CRM ClickUp a jeho závazku pomáhat grafickým designérům!