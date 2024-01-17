10 strategií pro získávání zákazníků, které podpoří růst vašeho podnikání

Strategie získávání nových klientů jsou jako superhrdinové úspěšného marketingu a růstu podnikání. Pomáhají vám uvolnit sílu efektivního získávání klientů, abyste přilákali potenciální zákazníky a výrazně zvýšili jejich dlouhodobou loajalitu.
Tato příručka obsahuje vše, co potřebujete vědět o základech strategií získávání klientů. Navíc jsme ji obohatili o přehled různých metod získávání klientů, inspirativní příběhy o úspěchu a tipy, jak překonat potenciální výzvy. 📈🏆
Co je to získávání klientů?
Získávání zákazníků znamená přilákat a získat nové zákazníky nebo klienty pro daný podnik. Stejně tak je strategie získávání zákazníků navržena tak, aby přilákala nové platící zákazníky a podpořila růst podniku.
Zde jsou tři základní kroky, které najdete v nejúčinnějších strategiích získávání zákazníků:
- Generování potenciálních zákazníků: Podnik přitahuje potenciální zákazníky ze svého cílového trhu pomocí průzkumu trhu a nástrojů, jako jsou šablony profilů zákazníků.
- Péče o potenciální zákazníky: Společnost pečuje o potenciální zákazníky a buduje důvěru pomocí pečlivého e-mailového marketingu a implementace nástrojů, jako je software pro správu potenciálních zákazníků.
- Konverze potenciálních zákazníků: Podnik přemění potenciální zákazníky na nové zákazníky, přičemž může využít nástroje, jako je software pro udržení zákazníků.
Ačkoli je třeba v rámci každého kroku zohlednit i další specifika, jedná se o základní postup.
Samozřejmě uvidíte několik variant každého z těchto kroků v závislosti na marketingových strategiích, které se společnost nebo profesionál rozhodne použít. Jde o to využít nejlepší strategii získávání nových klientů pro vaše cíle, publikum a produkt nebo službu.
Role náborového trychtýře v růstu podnikání
Funnel pro získávání zákazníků, také známý jako prodejní funnel, označuje cestu, kterou potenciální zákazníci absolvují, než se stanou platícími zákazníky.
Jedná se o marketing speciálně navržený k podnícení akce. 🏃
Osoba vstupuje do trychtýře získávání zákazníků, když se dozví o produktu nebo službě, a opouští jej při prvním nákupu. Odtud vstupuje do fáze po nákupu, ale toto téma si necháme pro jiný průvodce.
Zde je několik výhod kvalitního trychtýře pro získávání zákazníků:
- Zlepšené povědomí o značce pro rozšíření dosahu a uznání
- Zvýšený růst společnosti
- Příjmy, které můžete investovat do nových nápadů a stávajících zdrojů
- Prokázaná hodnota a přitažlivost pro externí zainteresované strany (např. investory, partnery nebo influencery)
Stručně řečeno: Strategie získávání klientů osloví vaši cílovou skupinu a zlepší vaše hospodářské výsledky.
Strategie a nástroje potřebné k dosažení těchto výsledků se budou lišit od podniku k podniku. Stejně tak existuje široká škála různých softwarů a nástrojů pro úspěch zákazníků, které mohou marketingoví profesionálové využít ke zlepšení procesu získávání zákazníků.
Typy metod získávání zákazníků
Existuje několik metod získávání zákazníků – nemusíte si vybírat pouze jednu. Někdy je efektivnější zahrnout do strategie získávání nových zákazníků dvě nebo více metod.
Níže najdete osobní i digitální možnosti; účinnost každé z nich závisí na vašem podnikání, odvětví a cílovém publiku.
Nyní se podívejme na některé z nejběžnějších způsobů, jak přilákat a získat nové zákazníky, a také na to, pro jaké typy podniků jsou nejvhodnější.
Digitální obsahový marketing
Nejvhodnější pro následující odvětví: Služby, výroba, technologie, finance, vzdělávání, energetika, maloobchod, elektronický obchod
Zaměřte se na publikování a distribuci obsahu, který je relevantní a užitečný pro vaši cílovou skupinu. Kvalitní obsah přitahuje a zaujímají potenciální zákazníky, vytváří emocionální vazbu, která nakonec potenciální zákazníky přiměje k nákupu.
Zde je několik nápadů v oblasti digitálního marketingu, které vám pomohou začít:
- Sociální média: Publikujte příspěvky na sociálních médiích, které zaujmou vaše publikum, ať už se jedná o memy, novinky z oboru, něco mezi tím nebo vše výše uvedené.
- Videa: Vytvářejte videoobsah, který poskytuje vzdělání, zábavu nebo představuje hlavní přednosti produktů na platformách, jako je YouTube.
- Podcasty: Vytvořte pravidelný podcast s cennými informacemi, které jsou relevantní pro váš cílový trh; bonusové body získáte, pokud při tom budete spolupracovat s influencery.
- Infografiky: Vytvářejte informativní infografiky; zákazníci často lajkují a sdílejí kvalitní infografiky, aby se k nim mohli později vrátit.
- Příspěvky na blogu: Publikujte důvěryhodný a praktický obsah na blogu nebo v sekci novinek vaší společnosti.
Optimalizace pro vyhledávače
Nejvhodnější pro následující odvětví: Služby, potraviny a nápoje, technologie, nemovitosti, stavebnictví, doprava
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) zlepšuje zobrazení vaší firmy na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP).
Profesionálové v oblasti SEO toho dosahují optimalizací vstupních stránek, obsahu blogů a příspěvků na sociálních médiích, aby se obsah zobrazoval na vyšších pozicích, když vaše cílová skupina vyhledává související klíčová slova.
Pro firmy to znamená častější zobrazení ve výsledcích organického vyhledávání, generování organického provozu, budování důvěryhodnosti a zvyšování povědomí o značce.
Placená reklama
Nejvhodnější pro následující odvětví: Technologie, doprava, vzdělávání, maloobchod, služby, potravinářství a nápoje, výroba, finance, pohostinství, automobilový průmysl
Platba za tradiční, displayovou a pay-per-click (PPC) reklamu má potenciál zvýšit viditelnost jakéhokoli podniku.
Výběrem správných marketingových kanálů pro vaše odvětví a publikum zvýšíte počet zákazníků vstupujících do vašeho trychtýře pro získávání zákazníků. A to je vždy dobrá věc.
Pokud potřebujete pomoc s prvními kroky, níže uvádíme několik možných míst, kde můžete platit za reklamy:
- Tradiční: televize, rozhlas a tištěná média
- Zobrazení: Platformy sociálních médií, webové stránky a aplikace
- PPC: Vyhledávače a platformy sociálních médií
E-mailový marketing
Nejvhodnější pro následující odvětví: maloobchod, finance, zábava, neziskové organizace, služby, maloobchod, elektronický obchod
Zasílání cílených e-mailů potenciálním zákazníkům z vašeho e-mailového seznamu podporuje zájem potenciálních zákazníků a motivuje je k akci.
Jistě, všichni dostáváme spoustu marketingových e-mailů, které každý den mažeme, ale e-mailový marketing je levný způsob, jak zvýšit šance na oslovení vaší cílové skupiny. Nikdy nevíte, kdy jeden z vašich předmětů e-mailu přiměje potenciálního zákazníka k nákupu! 💡🤑
Influencer marketing
Nejvhodnější pro následující odvětví: Potraviny a nápoje, pohostinství, zábava, automobilový průmysl, maloobchod
Spolupráce s influencery ve vašem oboru buduje důvěryhodnost a rozšiřuje dosah vašeho marketingu na širší publikum. Zvyšuje také šanci na virální šíření, což má obrovské výhody, a to vše s minimálním úsilím z vaší strany.
Správný influencer vám může pomoci budovat důvěryhodnost, zvýšit počet sledujících na sociálních sítích, generovat tržby a získávat zpětnou vazbu, která pomůže vaší společnosti zlepšovat se.
Affiliate marketing
Nejvhodnější pro následující odvětví: elektronický obchod, pohostinství, finance, technologie, zábava, marketing
Spolupráce s externími partnery, kteří propagují vaše produkty nebo služby za skromnou provizi, generuje tržby a rozšiřuje váš dosah na širší publikum.
Některé firmy upřednostňují affiliate marketing před PPC marketingem a jinými způsoby, protože se jedná o další účinnou strategii, která nenarušuje váš cash flow. Affiliate partneři dostávají zaplaceno, když zákazník provede nákup, takže platíte pouze v případě, že to funguje.
Akce a sponzorství
Nejvhodnější pro následující odvětví: výroba, vzdělávání, zábava, energetika, potravinářství a nápojový průmysl
Účast na akcích nebo jejich sponzorování zvyšuje viditelnost značky a počet potenciálních zákazníků, kteří se s vaší firmou spojí. Tyto akce nemusí být nutně osobní; účinné jsou také webináře a jiné online akce.
Abyste dosáhli výsledků, vyberte události, které jsou pro vaše publikum skutečně relevantní a zajímavé. To může znamenat provedení průzkumu mezi stávajícími zákazníky, abyste získali představu o tom, kde začít, nebo zda je to pro vaši značku dobrý nápad.
Partnerství a spolupráce
Nejvhodnější pro následující odvětví: Potraviny a nápoje, pohostinství, zábava, automobilový průmysl
Spolupráce s jinými podniky nebo organizacemi je přímý způsob, jak provádět křížovou propagaci a oslovit širší publikum.
Spolupráce s jinou organizací na dosažení společného cíle nejen zvyšuje viditelnost. Zvyšuje také šance na včasné dosažení cíle a zároveň rozděluje finance a úkoly tak, aby z toho měly prospěch obě (nebo všechny) strany.
Bezplatné zkušební verze a vzorky
Nejvhodnější pro následující odvětví: E-commerce, SaaS, zábava, předplatné boxů, vzdělávání, pohostinství, finance
Bezplatné zkušební verze a vzorky nejsou jen marketingovou taktikou, ale také malými ochutnávkami a interaktivními ukázkami toho, co nabízíte.
Je to jako poskytnout potenciálním zákazníkům VIP přístup k kouzlu vašeho produktu nebo služby ještě předtím, než se zaváží, čímž účinně vzbudíte jejich zvědavost a nadšení, aby se stali platícími zákazníky. 🎉
Věrnostní a referenční programy
Nejvhodnější pro následující odvětví: Služby, e-commerce, pohostinství, finance, předplatné boxů
V strategiích pro udržení zákazníků se často setkáte s věrnostními a doporučovacími programy, a to z dobrého důvodu – fungují!
Většina z nás alespoň několikrát provedla další nákup nebo podnikla kroky k získání odměn od oblíbené značky. Zkuste tedy odměňovat stávající zákazníky za opakované nákupy a doporučení pobídkami, jako jsou slevy na budoucí nákupy, vylepšení tarifů nebo exkluzivní produkty.
Recenze a reference zákazníků
Nejvhodnější pro následující odvětví: E-commerce, zdravotnictví, doprava, stavebnictví, předplatné boxů, finance
Povzbuzování nebo motivování spokojených zákazníků k zanechání pozitivních recenzí a referencí ovlivňuje a buduje důvěru u potenciálních zákazníků.
Mnoho zkušených nakupujících tráví hodiny prohledáváním recenzí a referencí různých značek, než utratí své těžce vydělané peníze. Chcete, aby vaše společnost vynikala spokojenými zákazníky, upřímnou zpětnou vazbou a vysokým hodnocením.
Běžné výzvy při získávání zákazníků
Na cestě k efektivnímu získávání zákazníků pravděpodobně narazíte na několik překážek, ale to nevadí!
Důležité je, jak reagujete na každou výzvu. My vám s tím pomůžeme. Níže jsme vybrali běžné výzvy, kterým můžete čelit, a možná řešení, jak vrátit vaši strategii získávání klientů zpět na správnou cestu.
Prostudujte si je hned nebo si tento průvodce uložte do záložek a vraťte se k němu, až budete vědět, čemu čelíte.
Identifikace cílového publika
Výzva: Definujte svou cílovou skupinu, vytvořte přesné profily zákazníků a přizpůsobte jim své marketingové aktivity.
Řešení: Proveďte důkladný průzkum trhu, abyste zjistili chování, preference a demografické údaje zákazníků. Analyzujte tato data a identifikujte svou cílovou skupinu. 🔍🎯
Konkurence
Výzva: Odlište se od konkurence a efektivně bojujte o pozornost a odlišení.
Řešení: Zaměřte se na specializované trhy, zdůrazněte to, co odlišuje vaši společnost od ostatních, a vypracujte jedinečnou hodnotovou nabídku. Sledujte konkurenci, abyste si udrželi náskok.
Náklady na získání zákazníků
Výzva: Vyvažte náklady na získání zákazníka (CAC) a celoživotní hodnotu každého zákazníka, abyste zlepšili své hospodářské výsledky.
Řešení: Zaměřte se na optimalizaci marketingových kanálů s vysokou konverzí a implementaci strategií pro zlepšení retence zákazníků. Pravidelně vyhodnocujte a upravujte svou strategii CAC.
Efektivní marketingové kanály
Výzva: Identifikujte nejlepší marketingové kanály, abyste oslovili svou cílovou skupinu a efektivně využili své zdroje.
Řešení: Vyzkoušejte různé marketingové kanály, analyzujte data na základě preferencí vaší stávající cílové skupiny a podle toho investujte.
Optimalizace konverzního poměru
Výzva: Přeměnit více potenciálních zákazníků na platící zákazníky.
Řešení: Průběžně testujte svůj web a vstupní stránky pomocí A/B testování a podobných strategií, abyste zjistili, co rezonuje s vaším publikem. Poskytujte jasné výzvy k akci (CTA) a vylepšujte zákaznickou cestu.
Budování důvěry
Výzva: Vytvoření emocionální vazby a pocitu spolehlivosti u potenciálních zákazníků (běžná výzva pro malé nebo nové podniky).
Řešení: Vytvořte si silnou online přítomnost, využijte sociální důkazy (např. recenze zákazníků), zajistěte transparentní komunikaci a nabídněte záruky nebo zkušební verze, abyste snížili vnímané riziko pro potenciální zákazníky.
Strategie škálování
Výzva: Rozšíření snah o získávání zákazníků při zachování efektivity.
Řešení: Zaveďte škálovatelné marketingové nástroje pro malé podniky, rozšiřujte úspěšné strategie a investujte do technologií, které zvládnou zvýšený objem zákazníků.
Přizpůsobení se změnám na trhu
Výzva: Přizpůsobení se neustále se měnícímu chování a preferencím zákazníků.
Řešení: Sledujte trendy v oboru, vyhodnocujte zpětnou vazbu od zákazníků a v případě potřeby upravujte své strategie. Buďte ochotni vyvíjet svůj přístup a inovovat podle potřeby.
Efektivní a úspěšné strategie získávání zákazníků v 10 krocích
A nyní to, na co jsme všichni čekali! Dovolte nám představit vám náš podrobný průvodce úspěšnými strategiemi získávání zákazníků.
1. Definujte svou cílovou skupinu
Identifikujte své ideální zákazníky na základě demografických údajů, chování a preferencí. Využijte tyto údaje k vytvoření zákaznických profilů a přizpůsobte svůj marketing jejich zájmům a potřebám.
Komplexní nástroje pro správu klientů, jako je ClickUp, tento krok zjednodušují a poskytují rozsáhlá data a analýzy o stávajících zákaznících.
2. Vytvářejte poutavý obsah
Přesvědčivý obsah, který nabízí hodnotu a zároveň rezonuje s vaší cílovou skupinou, je marketingovým zlatem. Využijte blogy, videa, infografiky a další obsah k předvedení svých odborných znalostí a přilákání potenciálních zákazníků.
3. Zavést strategii SEO
Vytvořte strategii SEO pro zlepšení viditelnosti a organického webového provozu. Používejte relevantní klíčová slova a vytvářejte zpětné odkazy, abyste zlepšili své hodnocení ve vyhledávačích.
4. Využijte marketing na sociálních médiích
Zapojte svou cílovou skupinu a stávající zákazníky na sociálních sítích, jako jsou Facebook, TikTok, LinkedIn a Instagram. Sdílejte zajímavý obsah, komunikujte se svými sledujícími a využijte cílenou reklamu, abyste oslovili více lidí.
Chcete si usnadnit marketing na sociálních sítích? ClickUp Automations vám ulehčí práci s plánováním a sledováním příspěvků na sociálních sítích.
5. Spusťte e-mailové marketingové kampaně
Navazujte a rozvíjejte vztahy s potenciálními zákazníky prostřednictvím cílených e-mailových kampaní, které poskytují hodnotný obsah, exkluzivní nabídky a personalizovanou komunikaci. Bonusové body získáte, pokud použijete nástroj jako ClickUp!
ClickUp a podobné nástroje vám umožňují využít funkce pro řízení projektů k lepšímu plánování strategie získávání zákazníků. Získáte také přístup k užitečným funkcím, jako jsou šablony pro marketing a prodejní trychtýře.
6. Investujte do placené reklamy
Vyčleňte rozpočet na marketingové náklady na kanálech, jako jsou reklamy Google nebo Facebook. ClickUp pro prodejní týmy zvyšuje úspěšnost vašich marketingových kampaní díky integraci s nejmodernějšími marketingovými nástroji, podrobnými analytickými údaji a nástroji pro rozpočtování.
Cílené reklamy založené na demografických údajích, zájmech a online chování jsou účinné, zejména pokud zahrnete retargeting. Retargeting označuje placené reklamy zaměřené na zákazníky, kteří již dříve navštívili vaše profily na sociálních médiích nebo webové stránky.
7. Podporujte doporučení
Zaveďte programy doporučení, které motivují věrné zákazníky, aby doporučili vaši firmu rodině, přátelům, kolegům a kontaktům na sociálních sítích.
Nabízejte pobídky, jako jsou slevy, účast v soutěžích, věrnostní body nebo exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu nebo produktům.
8. Nabízejte bezplatné zkušební verze nebo vzorky
Nabídněte potenciálním zákazníkům možnost vyzkoušet si váš produkt nebo službu prostřednictvím bezplatných zkušebních verzí nebo vzorků. Snížíte tak vnímané riziko a poskytnete jim možnost na vlastní oči se přesvědčit o kvalitě vašich produktů nebo služeb, což potenciální zákazníky zaujme a vzbudí v nich zájem o další informace.
9. Zaměřte se na řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zlepšuje retenci a důvěru. Efektivní CRM pro startupy často zahrnuje věrnostní programy, personalizované nabídky a kvalitní zákaznický servis.
ClickUp CRM usnadňuje komunikaci s klienty a zlepšuje zákaznickou zkušenost. Obsahuje vše, co potřebujete ke správě vztahů se zákazníky, a umožňuje vám:
- Aktualizujte a organizujte údaje o zákaznících
- Sledujte potenciální zákazníky
- Zlepšete interakci se zákazníky
- Automatizujte správu pracovních postupů
- Podpořte svůj úspěch pomocí dat a analýz
10. Sledujte a analyzujte data
Využijte metriky a nástroje pro analýzu dat, abyste získali informace o chování zákazníků, mohli činit informovaná rozhodnutí, vylepšovat strategie a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Funkce ClickUp pro sledování a analýzu zákaznických dat vše usnadňují. Má vše, co potřebujete:
- Shromažďujte a organizujte data
- Sledujte úkoly a aktivity
- Automatizujte pracovní postupy
- Sledujte ukazatele výkonnosti
- Chraňte údaje o zákaznících
Jak měřit získávání zákazníků
Jakmile spustíte strategii získávání klientů, je čas zjistit, jak je účinná. Vzhledem k neustále se měnícímu prostředí spotřebitelů je pro trvalý úspěch nezbytné provádět zlepšení na základě aktuálních metrik. A my jsme tu, abychom vám pomohli.
Zde je přehled některých metrik, které byste mohli chtít sledovat:
Náklady na získání zákazníků
CAC označuje celkové náklady na jednoho nového zákazníka na základě nákladů marketingového a prodejního týmu.
Zde je jednoduchý vzorec pro výpočet CAC:
- CAC = (celkové náklady na marketing a prodej) / (počet získaných nových zákazníků)
Konverzní poměry
Míra konverze měřená v různých fázích zákaznické cesty vám umožní identifikovat, co funguje a co ne.
Budete sledovat, kolik potenciálních zákazníků nebo návštěvníků webových stránek postoupí do další fáze zákaznické cesty z každého zdroje (např. návštěvy webových stránek, registrace k odběru newsletteru).
Zde je rychlý vzorec pro výpočet konverzních poměrů:
- Míra konverze = (počet konverzí / počet návštěvníků nebo potenciálních zákazníků) x 100.
Celková hodnota zákazníka
Životní hodnota zákazníka (LTV) označuje příjmy, které zákazník podle očekávání vygeneruje od začátku do konce svého vztahu s vaší firmou.
Zde je základní vzorec pro výpočet LTV zákazníka:
- LTV = (průměrná hodnota nákupu x průměrný počet nákupů)
Návratnost investic
Návratnost investic (ROI) měří ziskovost vašich strategií získávání nových klientů.
Zde je jednoduchý způsob, jak vypočítat návratnost investic:
- ROI = (čistý zisk z akvizice zákazníků – náklady na akvizici zákazníků) / (náklady na akvizici zákazníků) x 100
Míra odchodu zákazníků
Míra odchodu zákazníků udává, kolik platících zákazníků přestane v daném období nakupovat váš produkt nebo službu. Čím nižší je míra odchodu, tím lepší je dopad na úspěch vaší strategie získávání zákazníků.
Míru odchodu zákazníků můžete vypočítat pomocí tohoto jednoduchého vzorce:
- Míra odchodu zákazníků = (celkový počet zákazníků ztracených během daného období / celkový počet zákazníků na začátku daného období) x 100
Kanály pro získávání zákazníků
Sledování výkonnosti různých kanálů pro získávání zákazníků zdůrazňuje účinnost každé metody ve vaší strategii získávání klientů.
Porovnáním konverzních poměrů a návratnosti investic z jednotlivých akvizičních kanálů snadno zjistíte, kde nacházíte nejvíce (a nejcennějších) zákazníků.
Příklady úspěšných strategií získávání zákazníků z praxe
Dalším způsobem, jak zdokonalit své strategie, je poučit se z případových studií a příběhů o úspěchu.
Níže uvádíme několik nejlepších příkladů úspěšných strategií získávání zákazníků z praxe, které mohou inspirovat váš marketingový tým. Jste připraveni se inspirovat (a možná i trochu závidět)?
1. Airbnb
Doporučená metoda: Program doporučení
Airbnb výrazně podpořilo svůj růst pomocí programů doporučení a stanovilo tak nový standard. Značka motivovala stávající uživatele, aby doporučili své přátele, a to nabídkou cestovních kreditů, které mohli použít ke snížení nákladů na rezervaci ubytování, a to fungovalo.
Jejich úspěšná strategie povzbudila stávající uživatele k propagaci platformy, což vedlo k šíření informací ústním podáním, které přilákalo nové uživatele, vybudovalo důvěru a vyvolalo nadšení.
2. Dollar Shave Club
Doporučená metoda: Virové video
Dollar Shave Club si získal mezinárodní pozornost, rozšířil svou zákaznickou základnu a dosáhl raketového úspěchu díky virálnímu videu, které skvěle zdůraznilo výhody jeho produktu.
Jinými slovy, vytvořili zábavné a upřímné video, které představilo jedinečné prodejní argumenty a zároveň rozesmálo zákazníky. Tímto způsobem získali miliony nových zákazníků a ještě více zhlédnutí.
3. Warby Parker
Zvýrazněná metoda: Program vyzkoušení doma
E-commerce gigant Warby Parker narušil odvětví brýlí tím, že přinesl možnost vyzkoušet si a koupit zboží do online nakupování s novým programem vyzkoušení doma.
Možná to teď nezní jako nic velkého, ale byl to odvážný krok, který společnosti umožnil konkurovat značkovým výrobcům. Warby Parker nabídku ještě vylepšil bezplatnou dopravou a možností vyzkoušet si několik obrub před zakoupením – to vše bez nutnosti opustit domov.
4. Casper
Doporučená metoda: Obsahový marketing
Tato dnes již slavná společnost prodávající matrace v krabicích se proslavila díky investicím do osvědčeného digitálního marketingu obsahu. Jejich úspěch je důkazem síly užitečného a relevantního obsahu.
Společnost Casper publikovala zábavný a odlehčený obsah, který spotřebitele informoval o výhodách kvalitního spánku a (samozřejmě) o svých matracích. Tím se společnost stala autoritou v oboru a vybudovala si důvěru spotřebitelů.
Značka dokonce nějakou dobu vydávala tištěný časopis s názvem Woolly, než se opět zaměřila na digitální obsah.
Přilákejte nové zákazníky pro lepší růst podnikání
Ať už právě začínáte nebo už nějakou dobu podnikáte, každá společnost může těžit z pevné strategie získávání nových klientů, která přivede nové zákazníky.
Tajemstvím úspěchu jsou spokojení zákazníci. To znamená, že musíte zdokonalit své vztahy se zákazníky a poskytovat špičkové produkty nebo služby.
Profesionální tip: Když najdete něco, co funguje, zdvojnásobte to! ✅🙌
Jste připraveni posílit své podnikání, snížit náklady na získání zákazníka (CAC) a zvýšit celkovou hodnotu zákazníka (LTV)? Máme pro vás ty nejlepší nástroje na trhu!
Na co ještě čekáte? Nastupte do vlaku ClickUp – je to zdarma! 🚂